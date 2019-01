Entre Tiempos: ¡Niños, que vienen los Reyes Magos! (06/01/2019)

Voz 0142 00:00 apagamos ya las luces del día de Reyes en el que como cada año los protagonistas han sido los más pequeños pero nosotros aún queremos dedicar el programa de hoy a los niños en concreto a la radio infantil de la que casi no hay rastro en el dial junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 01:05 tenemos fácil el comienzo de nuestro pequeño homenaje a la radio para niños

Voz 3 01:09 vamos a empezar por los clásicos

Voz 0142 01:12 cuentos infantiles de los años cincuenta que se emitían a través de Radio Madrid a las cinco de la tarde la adaptación de los clásicos será de Vicente Marco y la interpretación del cuadro de actores dicen los que los escucharon que entre los más recordados están lechera Caperucita o los tres ositos

Voz 4 01:29 aún resonaban en el bosque los me lo dio esos compases que lanzaban al viento los tres ositos cuando apareció por aquellos contornos una niña Villa de Rubio

Voz 5 01:39 los cabellos Alber abierta la puerta de la casita penetró en ella furiosa y decilitro

Voz 6 01:51 pues quién pues ser muy K con lo que a mí me voy a probar de de plato tan grande si está bien cuando ha visto otro Platt bueno Gemma más hola vía veamos este otro platito tan bicis aunque esto está muy bueno con quién voy a seguir siendo sentaditos en las si bien es muy dandy hoy llego al plato mi lista otra silla mediando tampoco estoy cómoda iba pequeñita si bien se está El diablo todas así ya daño me

Voz 7 03:10 a cambio hablando gran altas Time pas de El dolo

Voz 6 03:16 uu incómoda esto hoy robo está más pequeñita

Voz 11 03:38 bueno ya hemos hecho un poco de ejercicio lo malos que con este paso que hemos dado el apetito será mayor hijos parecerá poca la comida o quién ha tocado la comida de mi plato tus andanzas alguien

Voz 5 03:57 esta es nuestra casa porque mi plato también lo han tocado

Voz 7 04:02 me parece

Voz 11 04:06 quién sabe sentado en mi silla Pou quien la mía también se ha sentado alto

Voz 11 04:19 Caixa preciso averiguar quién ha entrado en nuestra casa legisle si se hubieran escondido los ladrones por primera vez has tenido una buena idea vamos a vamos

Voz 5 04:32 a ten y rabo hijo no tengas que yo estoy tembló

Voz 11 04:36 los asustó AIS que aquí estoy yo para defenderlo

Voz 5 04:43 pues en mi cama también se ha echado a alguien

Voz 11 04:51 claro no Karam visita carambola trampolín quién se queda esta niña tan guapa

Voz 7 05:04 sí

Voz 11 05:07 pobre a la que les

Voz 6 05:09 ahora para tener miedo

Voz 7 05:11 no Claude

Voz 11 05:25 los más pequeña que no te haremos ningún daño porque eres muy bonita te llamas que precioso pues no miedo de nosotros floral resulta que no tenemos nada

Voz 7 05:57 realmente yo tengo unos seis igual indica tenía vende mira ahí

Voz 5 06:03 me gusta entonces si os parece bien vamos a comer sí que se quede con nosotros Florin

Voz 7 06:12 cuando era una conducta

Voz 11 06:18 bueno tenido otra buena idea con qué se queda de esta niña comer con nosotros pero antes de nada en honor de ella vamos a tocar la marcha de los altavoces

Voz 5 06:29 eso tan bonita que compuesto yo buena idea tres

Voz 11 06:33 bueno pues a la una a la otra a las tres

Voz 13 06:38 pero muy contentos y felices quedaron allí los tres socios La Niña Guapa de los cabellos rubios que todas las tardes iba a la Casita Blanca Del Bosque a jugar con el osito pequeño y colorín colorado este cuento se han Labarta

Voz 0142 06:56 tambor Se emitía por Radio Barcelona para toda la Cadena SER quince minutos diarios entre mil novecientos cincuenta y cinco y mil novecientos setenta y dos alegraron el mediodía del

Voz 3 07:05 los niños de la época así sonaba su sintonía en los años cincuenta

Voz 5 07:13 tambor tambor tambor tambor

Voz 14 07:17 con es es grito Piolín persona

Voz 15 07:20 hace desde tambor Curkovic y

Voz 16 07:23 como nuestro su creador fue armando mató

Voz 0142 07:25 días al que Joan Manuel Serrat entrevistó en una ocasión para el programa de Radio Nacional el gato con botas guion recordaba la ingente cantidad de guiones que con inagotable imaginación escribió día tras día cuenta

Voz 17 07:39 vivió usted para tambor Stevie seis mil novecientos durante diecisiete años cada uno de estos días que no se tambor curiosamente botellón sino que coincidía que llevaba que de admitía o bajo yo día de Viernes Santo qué único día osea mana que no se llamado año que no emitían el cuento

Voz 16 08:04 Emilio Botín

Voz 17 08:04 lo que me me me gustó mucho hizo toda España menos Madrid porque Madrid tenían un programa infantil aquella misma ICADE dijeron que era una tontería quitar un programa que funcionaba muy bien para meter un programa de de fue cuando me vaya llega

Voz 0142 08:20 a este punto estaría bien escuchar la voz de un maestro de la radio como Antonio Calderón en mil novecientos noventa y uno Calderón hablaba de la programación infantil de los años cuarenta y recordaba a Pototo y Boliches los personajes que en las sondas hicieron las delicias de los pequeños de la época

Voz 18 08:36 lo más sorprendente de cara al futuro fue la creación de dos personajes que se llamaron en principio de acuerdo con la idea jauja aquella empanadillas IPI duro empanadillas era el polifacético Eduardo lidera las aquí pináculo el recién llegado Manolo Bermúdez lo Bermúdez bueno aquella en cumplió su función tuvo un ciclo y vuelvo a repetir que lo importante es que estos dos personajes

Voz 19 09:16 eh Eduardo y Manolo

Voz 18 09:19 significaron mucho en aquellos primeros momentos hasta el punto de que con ellos sobre todo por iniciativa de golpe de Velasco nació lo que futuro yo pretendía conseguí después de mucho trabajo que se convirtiese en departamentos sección de producción o de realización puesto que Eduardo fue el primer realizador que hubo en la posguerra y ellos estos dos personajes se convirtieron luego empató Toy Boliches fueron los presentadores autores realizadores totales de una nueva etapa de programa infantil sin duda mucho mejor que la Primitiva y titubeante jauja

Voz 0142 10:01 en Radio Barcelona tenemos el estudio tres Key en honor al nombre artístico de Jusep Torres un famoso cómico y ventrílocuo que después de un periplo por América se incorporó a la incipiente Radio Barcelona cómico y rapsoda en diversos espacios emisiones infantiles recitado de poesía a publicidad su popularidad creció cuando se convirtió el locutor oficial de la emisora y sobre todo cuando creó al personaje de mildiu un niño de ocho años muy travieso que inventaba palabras y mantenía diálogos humorísticos con tres mil Liu le ayudó en su labor benéfica durante diez años llegando a recaudar más de dos millones de las antiguas pesetas más de doscientas mil mantas miles de juguetes y otros donativos

Voz 11 10:43 canosa defiende teñido

Voz 20 10:46 ni el niño cuéntame algo yo diría joyas Carrick este tema yo espero me llamó pero ya lo rinoceronte basta decir de color me levanté agarró globo terráqueo de las mesas del maestro quiero

Voz 15 11:11 entre tiempos con Ana Martínez Concejo es super baby

Voz 0142 11:16 sí es el mítico programa infantil de los años ochenta que además fue el primer espacio musical para los más pequeños se emitía los sábados por la mañana y coincidió en el tiempo con el éxito y el boom de grupos y cantantes infantiles como parchís Enrique y Ana Torrebruno botones pitos au Teresa Rabal en mil novecientos ochenta y dos presentaba el súper baby Pepe Cañaveras y una mañana de enero contó con la actuación del aclamado Torrebruno

Voz 21 11:42 cuchillo qué te parece si lo vamos a correr les llamamos al escenario venga que salga que salga

Voz 22 11:55 gana Torrebruno menos

Voz 16 12:05 Torrebruno que hoy va a captar para todos los niños

Voz 23 12:08 qué tal en Italia están sanitaria no tú en Italia si has hecho con los niños de Italia saludar a todas las líneas detalle cuántos niña tenemos ahí que van a mí me dichas dicho que me va a contratar cuando hay sequía me llama porque este junto festivos parecía algo el yo a él

Voz 24 12:26 es cierto bueno Torrebruno hoy estas muy contento muy ilusionado de captar para todos los niños no solamente que están aquí en el patrocinio de la banca sino los millones de niños que sintonizan todas las emisoras de la Cadena SER desde cualquier punto de España

Voz 0142 12:37 el súper baby con José Antonio Abellán arrancaba con la peculiar sintonía de ladrido de empezar sí sí se podía escuchar a Madonna en el programa no era sólo música infantil la que sonaban el Super Baby también por ejemplo la música de moda en la lista de los cuarenta principales incluso se hacían versiones de los temas más populares para promocionar el espacio

Voz 0142 13:24 algunos recordamos todavía el teléfono que había que marcar para hablar con el Super Baby dos XXXII ochenta cero cero al programa Se podía acudir como público en los estudios de la Gran Vía madrileña también cuando salía al exterior por ejemplo en el Día del Padre

Voz 16 13:39 yo he arreglado pues hay una muñeca que es un llavero una muñeca papá pero bueno y eso que me porque dio Irujo me llama Beatriz no tiene caña una botella de coñac por ejemplo a ver yo quiero saber regalos raros regalos raros tú que regalado a Papa a un reloj hoy como cuánto tiempo estaba ahorrando para compramos reloj pues hace mucho tiempo ahorrando sin haber por ejemplo por ejemplo por ejemplo tú tú cómo te llamas bético José Francisco José ya papá que las regalando yo

Voz 0142 14:16 madrileña cómo han cambiado los tiempos un niño contando en la radio que le ha regalado tabaco a su padre esto ahora sería impensable casi casi un escándalo

Voz 3 14:29 has dicho regalos regalos no no no no no he dicho nada de regalos será por esta voz que no me has entendido te iba

Voz 1509 14:38 presentar para comenzar la evoca a los Cate gallina galos perdón perdón que me vuelta de adelantar es que me emocionan estas cosas

Voz 15 14:47 hay Burdisso bienes de Rey Mago sí

Voz 1509 14:50 bueno de Page esta semana la época teca viene cargaditos de regalos para nosotros como como cómo es como nuestro día de reyes particular y en qué consiste Gina si tú lo tienes claro yo lo tengo claro

Voz 15 15:02 pues está bien claro Marcos tú lo tienes claro

Voz 1509 15:05 es más sencillo de lo que parece en realidad vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que se podía oír en la SER fondo nosotros nacimos de momento Ana tú vas a ser nuestra mano inocente para saber quién será el primero en recibir su regalo para Marcos para Marcos la Gemma sí sí ha salido Marcos tenemos este fragmento del Teatro del Aire la felicidad no lleva impuesto de lujo una comedia escrita por Juan José Alonso Millán adaptada para la radio por José Fernando

Voz 1426 15:36 Vicenta que admitió en aquel mil novecientos sesenta y cuatro

Voz 26 15:40 yo creo que el cuadro queda ahora muy bien eh que te parecía Antonio era mi abuelo va a al fundador de este hotel estaban en el comedor pero se habían quejado los huéspedes les quita el apetito eran todo señor hasta murió de gota dónde pongo la alguien el ponga las allí en aquel florero que será lo mejor

Voz 16 16:06 siempre se agradecen resulta

Voz 26 16:08 muy bien cómo son tan largas ya lo creo me dan ganas de hacer un soneto que costumbres Matilde cuanto dos usted algo que resulta a soneto un día la meterán en la cárcel a ver ahora yo ahora yo

Voz 1509 16:27 para Ana es una actuación de Emilio José en mil novecientos setenta y cinco en el programa El Gran Musical que presentaba Pepe Domingo Castaño

Voz 20 16:38 me gano

Voz 27 16:41 lo de la soledad de autor de Nano del recuerdo

Voz 11 16:45 el autor de sola

Voz 20 16:47 por lo que yo quiero mucho Emilio José

Voz 29 16:56 es

Voz 0142 17:00 pues mira no John no tenía el gusto de conocer a Emilio José

Voz 30 17:04 yo tampoco pero en aquella época parece que triunfaba bastante que quedan dos papeles voy a coger el regalo es para para tilos a ver a vez

Voz 1426 17:18 una promo que se emitió en mil novecientos ochenta y dos

Voz 1426 17:23 en el programa Queremos saber sobre si son necesarios los deberes no lo patrocinaba Ediciones Anaya

Voz 31 17:31 queremos saber cuando los niños vuelven a casa después de su jornada escolar tienen una o dos horas más de trabajo con los deberes son necesarios los deberes quizás son excesivos debiera bastar las horas de clase esta noche como todos los martes a las once menos cuarto importó de la Cadena SER queremos saber

Voz 16 17:55 es que no un broma el zumo no María

Voz 1509 17:59 un Hora Veinticinco presentado por Manuel Campo Vidal este fragmento

Voz 32 18:02 qué podemos escuchar corresponde abril de mil noventa

Voz 1509 18:05 los ochenta y ocho

Voz 33 18:08 conocer qué sucede en donde se ha desbordado el Nalón Severino Fernández Radio Asturias a claro

Voz 1793 18:13 desde la noche pudo hablarse ya de tranquilidad prácticamente definitiva a menos que las lluvias se intensificarán esta es la situación en la localidad de turbia donde en las últimas horas una crecida del río Nalón y de su afluente el diluvio había desbordado los cauces ya amenazaba algunos barrios en cuyos bajos penetra el agua pero sin que llegase a hacerse necesario el desalojo de vecinos no obstante lo cual los hombres de Protección Civil estuvieron preparados

Voz 0142 18:34 ya saben que seguimos atentas a petición

Voz 1509 18:36 es en el Whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno

Voz 1473 19:01 acá pues a mí estoy guineanos no es un regalo en forma de fragmentos que ocurrieron el año de nuestro nacimiento me ha dado bastante en vivía yo también quiero tener un detalle con vosotros a en mira ella que personas venga pues que se te ocurre pues como estamos en la sección musical y hemos hablado de la radio para niños qué os parece si os regalo un par de canciones de vuestra más tierna infancia de cuando erais unos mocos y ellos

Voz 34 19:23 vale tío alas a mí me parece una idea estupenda

Voz 1509 19:26 yo tengo un par de temas que me recuerdan un montón no cuando era chiquitita

Voz 1473 19:29 pues venga a cómo te veo lanzada empiezas tú pero vamos a contar un poco por ejemplo vamos a empezar por la sintonía de una serie que te parece

Voz 35 19:36 después genial porque algo así tenía yo en mente mira me quedo con la música inicial del Bosque detalla

Voz 36 19:45 para nombrado que se va vamos a ver cómo mundo Chuck Berry era con tanta

Voz 1426 19:58 si alguien no lo sabe era una serie japonesa de dibujos sobre dos oseznos que se llamaban Jack y nuca como canta la canción juraría que también la veía me suena un montón pero no te sabría decir exactamente de qué iba yo tampoco porque no me acuerdo de nada salvo de lo que os he contado pues como me pasa a mí con la música que yo he escogido

Voz 15 20:16 en no tengo pero ni idea de qué iba la serie de esta banda sonora y cuando te digo María que nada es nada de nada

Voz 1426 20:32 no si aquel el tanto conmigo hasta me costó

Voz 15 20:34 arda arde donde salía porque yo tenía grabada a fuego en sintonía me faltaban

Voz 1426 20:40 ahora hay que has mies porque está así que no me suena a mí tampoco de nada eh pues también de una japonesa de dibujos con dos elfos muy chiquitines que se llamaban Bell Philippe no suena no suena de nada

Voz 15 20:54 pues Marcos tu turno sí que me suena pero un poquito eh yo creo que la conozco pero un poco sí sí yo también la he visto pero la he visto eh pues entre Ana y Marcos yo estoy desconcertada porque esta sería tampoco la conozco por cierto os ha dado a todos con los dibujos japoneses porque esta serie que se llama meteoro también tiene origen el por si su nombre originales Max go go go me ha hecho mucha gracia porque soy una simple una serie

Voz 1426 21:33 un poco de seriedad que de eso es una serie muy conocida de carreras de coches de finales de los sesenta por tanto yo también lo veo difícil con lanzamientos con el paso de los años yo creo que la última adaptación fue si no me falla la memoria en dos mil trece algo así

Voz 15 21:50 mira Marcos te puedes poner al día con ella si quieres ya no podrás hacerlo a la hora de la merienda como cuando eras pequeño pero puedes conocer a la nueva generación de conductores sólo pero y tú no te regalas ninguna sintonía de serie de dibujos pues es que he estado pensando ha llegado a una serie que seguro que habéis visto todos en algún momento

Voz 16 22:17 ningún importante será la realidad

Voz 15 22:19 ahí baje Érase una vez en la vida vaya si me acuerdo yo creo que nuestras primeras nociones sobre el cuerpo humano y su funcionamiento llegaron antes por estas serían lo que aprendíamos en el cole por ciento rompes con nuestra racha dibujos japoneses porque esta sede es francesa alguien tenía que poner orden y compostura vaya oye pero no habías dicho que podíamos elegir varias canciones sigue vamos con tiempo ahora pasamos pues no se a las películas que más me gustan de niños han ahora empiezo ti pues yo me voy a quedar con una canción de La Bella y la Bestia

Voz 39 22:51 pues bien

Voz 15 22:56 su mismo Point Jenny Ave Ana no sorprende que no cojas la tradicional la de Dios y una cambio no es que se eso la más típica y muy bonita también pero a mí me gusta más esta de manera pizpireta de bella de demostrar lo artista que está de vivir día a día lo mío

Voz 1426 23:13 es muy cómo se refugia en los libros para crear nuevas aventuras de recuerdan poco aunque yo no tengo síndrome de Estocolmo y no sería capaz de enamorarme de una vez

Voz 15 23:22 tiene que me cerraran un castillo por mucho que los candelabros ya la verdad es que son nuevos tiempos algunas historias infantiles tienen ciertos matices que ahora nos hace un poco y que no nos parece muy normal pero la magia de Disney hace que todo se debía de otra manera siempre muy bonito qué sentido tiene que pasamos ahora con la petición de Marcos aunque no hace falta ni que me digas qué canción quieres aquel adivino

Voz 40 23:51 a mí

Voz 15 24:10 aquella acertados es que yo sé que Marcos es muy fan del tema central de la película de Pocahontas este colores en el viento pero en versión original que fuera que se alzó con el Oscar a la mejor canción original en mil novecientos noventa y cinco gana pues como la canción Tello elegido

Voz 41 24:26 es bonita mundo en el que yendo

Voz 42 24:36 bien

Voz 15 24:40 por qué esta canción de Aladino ganó el mismo Oscar pero en el noventa y dos para mí es la película que más me recuerda la niñez habéis elegido todos peligre dibujos animados vamos ya te digo ya hay algo me dice que tú no verdad

Voz 3 24:51 pues no yo no he cogido nada animado

Voz 15 24:54 bueno Harry Potter tiene alguna parte animada así que tampoco es que tampoco elegido Harry Potter esta vez pero si es tu peli favorita si no si son sus libros favoritos pero ella tiene otras pelis así en plural que la vuelven loca no sé si son demasiado infantiles

Voz 43 25:10 no

Voz 0444 25:26 pero visto que tiene infantil los se las ven muchos niños que dicen bueno sobre todo para mí son muy importantes porque las llevó viendo desde que soy muy pequeña bueno cada vez que sale una nueva ese día quedamos mis padres mi hermano y yo para verla íbamos todos juntos al cine y ese es uno de mis mejores recuerda

Voz 0277 25:41 pues eso han sido tan bonito si yo soy espadas láser y hay tiros las series explota la Estrella de la Muerte y malos malísimos y mujeres se da está alarmado y está SPE de la cara roja y negra que no me acuerdo cómo se llama

Voz 15 25:58 está El conde duque Montoya

Voz 1426 26:01 ya me extrañaba a mí ya me estaba mi faltando esta María que todos conocemos para en fin pues aunque esta música muy navideña no es nos ayuda a poner punto y final a estas fechas tan señaladas a partir de la semana que viene ya volvemos a nuestro entre tiempos en el formato dicho

Voz 0277 26:20 gracias María y tienen Halcón Milenario y tiene a Chiva

Voz 15 26:23 la línea es madre mía gracias a ti y a los oyentes

Voz 44 26:27 ya estamos trabajando en el gracias

Voz 15 26:30 con todo hasta la semana que viene

Voz 0277 26:32 tiene Luke Skywalker y bienales ya tenía tiene y a sólo Datu reconstruyen la estrella