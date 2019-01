"Estamos empeñados en quemar etapas y acabar con las ilusiones"

Voz 1826 00:00 hombre estás en Barcelona no te veo pero desde luego te escucho ya prácticamente recuperado recuperado informó para este último fin de semana ya de fase navideños que acaba concluye desde luego tiene su cénit con el día de Reyes el domingo te has portado bien no te en casa sois más de Reyes ahí en Cataluña en Barcelona al caga tío de Papa Noel se reparte equitativamente o como

Voz 1781 00:23 que se gestó en casa somos de reyes de Reyes es decir siempre hemos y de de Reyes y seguimos siendo de Reyes a pesar de que ya nuestros hijos son mayores PT de los Reyes siguen viniendo a casa que los reyes son en la fecha en la que viene luego a casa de mi de mi suegra a Gaza mi madre todo eso ya vienen Papá Noeles ateos en fin toca otras eh

Voz 1826 00:42 qué cosas oye los Reyes son Magos ya sabemos que a esa magia pues se le atribuyen esas capacidades desde luego que tienen de del donde la ubicuidad it de muchos otros poderes que en ocasiones nos hemos preguntado cómo lo pueden hacer hoy en exclusiva te voy a presentar a una persona una persona muy próxima ah no quiere desvelar su identidad le vamos a llamar Gabriel Cruz pero es una persona muy próxima a los Reyes Magos de Oriente y que cualquier duda que tengas ahora mismo que haya pasado por la cabeza en cualquier momento de tu vida sobre cómo funciona exactamente la comitiva de los Reyes Magos como gestión de trabajo durante el año como lo hace

Voz 1781 01:23 para repartir todos los regalos como bueno no quiero lanzar más preguntas al aire porque todos

Voz 1826 01:28 no es que tengamos Se las podemos plantear directamente a Gabriel Cruz que ha abierto la página web los Reyes Magos existen punto com Gabriel qué tal muy buenas tardes

Voz 1 01:38 muy buenas tardes y que Rafa se quede tranquilo que es sabiendo que vienen los reyes esta noche de sábado no se preocupe

Voz 1781 01:45 pues aquí también tienen entonces posiciones mágicas para para tienen poderes para eso sí

Voz 2 01:50 pues me va a venir muy bien porque aunque me ha desaparecido efectivamente Monsieur quedando aquellos aquello que todavía siempre queda al final

Voz 1781 01:59 eso eso eso desde luego tiene efectos balsámicos y milagrosos oye Gabriel tú que estarás haciendo mañana por la noche porque tú vas a ir con ellos en la comitiva o cómo trabaja

Voz 1 02:09 no no no digamos que sí que es cierto que estoy muy cercano sea yo soy periodista de investigación irá lo que sí que es cierto que tengo fue entre los parajes etc y que me ha permitido arrojar un poco de luz sobre cómo funcionan los Reyes Magos y dar respuesta pues si algún niño que despistado o yo no está bajo la mirada de su padre se mete en Google empieza a hacer preguntas sobre los Reyes Magos

Voz 1781 02:34 Manuel ya sabemos ya sabemos eso de las seis News verdad como ha proliferado últimamente allí se puede encontrar cualquier barbaridad por lo tanto

Voz 1826 02:42 quiera que esté o que crea que puede estar desorientado en los Reyes Magos existen punto com ahí está la información totalmente contrastada de este periodista de investigación que es Gabriel Cruz que ha abierto la página web con con esa finalidad oye tú has llegado en ese trabajo de investigación ha llegado a estar muy cerca de ellos Gabriel

Voz 1 03:00 hecho realmente cerca que no no me ha llegado está así que pues eso con fuentes más o menos próximas pero sí que he podido averiguar y mucha información que hasta ahora pues tenemos que decirlo periodista vamos a entonar el mea culpa que como quemó pasa un poco lo hago campo mucho en los temas políticos pero este tipo de cosas pero los reyes magos nos habíamos quedado todavía en el tema de los camellos Si ya las cosas han cambiado

Voz 1826 03:26 pues yo creo que has hecho muy bien hacer ese ejercicio de autocrítica sobre todo en un día como hoy ante un fin de semana como como este en el que es de lo que más vamos a hablar y lo que más nos importa precisamente es eso la llegada de de los Reyes Magos oye que es lo que de lo que has indagado entre lo que has averiguado en tu trabajo de investigación que es lo que crees que podría ser lo más sorprendente el gran tema claro

Voz 1 03:48 mira eh para mí hay tres cosas es el don de la ubicuidad es que se lo dicen todos como puede entrar en las casas y luego sus fuentes de ingresos como pueden tener tanto dinero para para tantas cosas

Voz 1826 04:01 ido dar respuesta a esas dos grandes preguntas Gabriel

Voz 1 04:04 el donde la ubicuidad ese diciendo cómo pueden estar en tantos sitios a la a eso me costó mucho porque precisamente esto es como los magos no pueden revelar los secretos porque si no pierde el efecto yo me he quedado varias cabalgatas haciendo Tron Chas como dices lo policías haciendo vigilancias después de la colgantes

Voz 1781 04:24 y al final lo que sí

Voz 1 04:26 lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que la cabalgata es común desfile de gala un desfile solemne pero ni mucho menos ni mucho menos está ahí todo el gran operativo lo que supone el reparto de regalos y qué pasa con los Reyes Magos diciendo pero cómo es posible que hacen allí que están allí

Voz 1781 04:41 o sea que la cabalgata perdona Gabriel sería como el Día de las Fuerzas Armadas si sale una muestra sale todo el Ejército claro

Voz 1 04:47 efectivamente no no van a salir no van a meter ahí un buque que en en en medios de la Castellana celebra el desfile y entonces pues los Reyes Magos digamos que tiene infraestructura logística ahora que se habla tanto de Amazon y tal el prime Fran

Voz 1781 05:02 hombre tienen dos mil años

Voz 1 05:05 los de de experiencia es cierto que entonces Amazon seis

Voz 1826 05:08 pero en esa estrategia logística de los Reyes Magos para para desarrollar un elogio internacional

Voz 1 05:14 hay hay un montón de cosas que están inspiradas en los Reyes Magos por ejemplo desde lo de cuando nos preguntamos cómo es posible que entren en las casas y tal tenemos que preguntarnos llaves maestras ahora el nuevo sistema de seguridad que hay en las maletas de los aeropuertos norteamericanos el pese a que se abre con una sola llave que tiene el equipo de seguridad abre todas las todas las maletas pues eso te da pistas de la tecnología que han desarrollado los lo los Reyes Magos de su logística que tienen que tienen extendida por todo el mundo claro tenemos que pensar en los Reyes Magos con no solamente como los que vemos en la cabalgata sino como esa dinastía que ha ido creciendo a lo largo de los siglos al igual que crece pues una monarquía una dinastía en un país europeo pero ellos lo que pasa que conservan el mismo nombre tienen el mismo aspecto porque si es cierto que tiene una cúpula una cúspide en esa organización piramidal que es como se organiza cortando esto si algún niño ve pues el típico reinaba un centro comercial que no le convence vital uno tiene que pensar que es lo mismo es familiar cercano a la verdadera cúspide que son Sus Majestades los Reyes Magos

Voz 1826 06:19 con representantes un representante Rafa tuvo imagino que tienes alberga muchas dudas va quisimos

Voz 1781 06:26 pero tengo tengo una bueno tengo un par que segurísimo que debatir el me puede ayudar la primera sí me acuerdo pues hace como diez años algo así no que tenía que venir los Reyes Magos esa noche jugó al Barça teníamos un problema porque mi hijo pequeño entonces me decía bueno vamos a ver pero lo que no puede ser es que nos vayamos a dormir sino juego todavía el Barça entonces bueno muy bien yo recuerdo esa noche porque además un partido de Liga que jugaba el Salamanca Barça sí sí sí sí sí sí porque estábamos en el campo

Voz 1826 06:55 era el rally Barcelona programa

Voz 1781 06:58 es decir los ríos llegando del fútbol un carrusel él entonces me intentó convencer yo desde entonces me he quedado con eso como verdad pero quizás no lo sé Guillerme tendrá que decide él me dijo Tú tranquilo porque no van a empezar nunca por el ático donde vivimos nosotros a osea que yo veo el fútbol es que cuando acabe el fútbol me acuesto que entonces ya empezarán por el primero eso es así o no

Voz 1 07:18 y digamos que la logística tiene tiene tiene algo de sentido lo que decía tu padre pero tenemos que entender

Voz 1781 07:24 mi hijo mi hijo es bueno para mí de jovencísimos ráfagas

Voz 1 07:31 hay que pensar como una logística inversa es decir ellos no entran cuando tú y cuando ven que hay luz que cierta diferencia haré el repartidor

Voz 1781 07:42 ellos digamos que no entran los pajes

Voz 1 07:44 porque generalmente son los pajes hay veces que cuando la Familia Real los Reyes Magos de de Oriente entrar en persona porque le gusta meterse en faena pero los pajes hasta que no están las luces apagadas no entrar yo he estado patrullando con la Policía Nacional precisamente para

Voz 1826 08:00 es como la si oye no ahora no había habido alguna dice que tú que has estado cerca entonces de la policía algún conflicto porque claro no sé hasta que maneja maneja información la policía o incluso las empresas privadas de seguridad para saber que son los Reyes los que están entrando en ese momento los que están allanando nuestra morada

Voz 1 08:19 efectivamente van perfectamente identificados no hay género de dudas está totalmente programado tienen su cuadra ante acciones en qué barrio actúa no sea que en eso que yo conozca o que me hayan informado nunca ha habido ningún tipo de de de problema imposible

Voz 1826 08:33 oye cómo consiguen la información esto es más que ya me lo decías antes que tiene que ver con las redes estas de que que dejar CSIT en lo que era el CSIC en un juego de niños pero como pueden conseguir la información para saber los niños que se han portado bien al regular

Voz 1 08:49 claro antes antes claro verán la sabiduría de Wii como esta de alijo de de la pe pero es que ahora con las nuevas tecnologías la verdad que lo reyes

Voz 1826 08:59 a la infraestructura

Voz 1 09:02 a las redes sociales realmente ahora está todo o en la web precisamente para ellos aprovechan también esa información

Voz 1781 09:12 también fluye libremente todo pero pero la carta

Voz 2 09:15 vale porque yo siempre he visto las cartas que todo el mundo dice me he portado muy bien porque dice bueno bueno bueno vamos a ver

Voz 1 09:20 mira en lo que sí me han dicho en lo que le él y te puedo decir que hay dos cosas que les sigue gustando al a los Reyes Magos la carta postal el sobre el sello el matasellos el reposo con el que tuvo hace esos adornos que tú en una carta ese cariño esa libertad pese ilusión que tú pones en un papel eso lo valoran mucho tengo una cosa que les molesta muchísimo los Reyes Magos con lo que además de muy arriba en la cúspide que muchas veces eh los adultos estamos empeñados en que mar las etapas de un niño en que parece que tienen que crecían muy deprisa Ikea seamos ir como he acabar con con la las ilusiones por eso pues bueno pues la verdad que me pusieron las cosas muy difíciles para crear la página ésta de los Reyes Magos existen puntocom que el único propósito vaya por delante esto es una página que montado yo he colaborado con la información que he podido conseguir no tienen ningún tipo de publicidad no hay nada detrás y no quieres que haya publicidad eso

Voz 1826 10:25 hacer eso advertencia no quiere es que haya publicidad para que alguna página limpia es periodismo de investigación puro y duro y ahí cualquier duda que ahora están surgiendo aquí las que nos van saliendo en sobre el camino a Rafa a mí pero habrá mil millones de dudas que cualquiera de ellas se puede ir ahí a esa página web va a resolverla porque por ejemplo oye me decías valoran mucho el poso de escribir a mano la carta a la carta de correo postal tradicional de toda la vida pero para quien no lo haya hecho así acepta Mail también no

Voz 1 10:57 sí sí sí si no por supuesto osea formalmente formalmente el escrito cuando les diera etcétera en eso no además queda registrado no tiene no hay ningún problema pero la carta en la que es como cuando nosotros escribían escribimos cartas algún amigo alguna amiga desea recibir la carta pues ellos también es encanta recibir esa carta a esa liturgia que tiene

Voz 1781 11:21 si el papel el sello

Voz 1 11:23 Correos pues pues les encanta Liz enamora claro

Voz 1826 11:26 oye una una pregunta que me envía los amigos de de Sálvame de Telecinco que dicen que que si entre ellos que si hay cierta rivalidad que han oído algo que entre Gaspar Melchor y Baltasar que a veces hay un poquito de Piqué

Voz 1 11:39 a ver todos pues a los sones tenemos que pensar en estos dos megaestrellas decía

Voz 1781 11:45 por eso por eso es muy difícil gestionar un vestuario así imagínate lo que real en el vestuario del Madrid o del Barça es que debe ser complicada

Voz 1 11:54 de puertas afuera pues eso yo me figuro que dentro de un tiempo podré llegara pues eso a esas rencillas saber cuál es el más simpático ya sabes que queda en el fondo todos tenemos nuestro luego oye y ellos pues pues también lo tiene lo que pasa es que sí que es cierto que de puertas a fuera yo por lo que he podido indagar si queda eh pues bueno esa realidad como que intentan limar la de puertas a ahora hay veces que se pelean quién va primero cabalgata quién va a quién es esencial

Voz 1781 12:20 pero no llega a mayores no ha trascendido nada sobre sobre eso

Voz 1 12:23 porque porque es precisamente en esto se lucha por voz por lo que me decía precio justamente una de las miles de cartas y no exagero de los mensajes que me llegan por correo electrónico

Voz 1826 12:36 algunos de los que hay en la web ahí sí que te dicen Gabriel

Voz 1 12:39 pues por ejemplo me me decía Carmen pues el de eso que que gracias pues lo hago es porque un mundo sin ilusiones Un mundo sin esperanza y entonces los Reyes Magos pues abogan por eso porque he insiste que no quememos las etapas de los niños que los niños no pueden ser adultos eh qué tan tan pronto que dejamos que tengan esa ilusión ir en Asia ese objetivo es por lo que pues bueno

Voz 1781 13:03 eso es su rivalidad como que está

Voz 1 13:05 temporada fuera claro bueno pues tiempo al tiempo los ríos

Voz 1826 13:08 es Magos existen punto com es la página fruto del trabajo de investigación periodística de de Gabriel Cruz una persona muy pro ha estado muy muy cerca de la de la cúspide muy cerca de de ellos en esa página donde se pueden leer también mensajes como este que veo de Julia de Barcelona de que dice la noche del cinco de enero me dice la dormida sobre las tres de la mañana escuche la conversación del Page con uno de sus Majestades que le llamaba la atención por retrasarse o esta otra de Sheila de Vitoria que dice estaba tan nerviosa que no me podía dormir de repente escuché cuchicheos y ahí estaba Baltasar con tres pajes ha sido lo más bonito de mi vida Gabriel un placer muchísimas gracias