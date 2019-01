No hay resultados

Voz 2 00:00 en el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa

Voz 1463 00:13 mes

Voz 1457 00:21 Justo para estos días de empacho ir resaca monumental es estrena Memorias de un hombre en pijama la adaptación al cine del cómic de Paco Roca

Voz 3 00:30 todas esas historias de la ajetreada vida acababa Davis entregas semanales las series Lex acabamos de comprar el periódico

Voz 4 00:39 está muy

Voz 1463 00:40 el director Pablo Trapero el del clan y Karan todo estrenan a la quietud Un viaje al pasado de una idílica familia de la alta burguesía argentina

Voz 5 00:48 no hombre

Voz 6 00:51 no

Voz 1457 00:55 ya su manera barroca Paolo Sorrentino le dedica una película a Berlusconi se titula Silvio está llena de mujeres despampanantes

Voz 7 01:04 tú crees que yo era sólo de servicio debe dar trabajo a unas diez mil personas

Voz 1463 01:12 bajito como me habían dicho la película americana de la semana es como la vida misma con Oscar a Isaac el piloto de las últimas entregas de Star Wars en modo comedia híper romántica

Voz 8 01:22 no saldré con nadie más durante el resto de mi vida no ha marea canario durante el resto de mi vida estoy esperando el momento de que cuando te pida que sale tramos será el momento más importante de mi vida y quiero asegurarme de que

Voz 1457 01:35 no hago y en lugar de televisión hoy recomendamos un libro que enseña la función terapéutica del cine se titula filmó terapia el psicólogo Jaime Burque no recomienda ver películas no sólo para distraernos

Voz 9 01:48 en el cine por otro lado te puedes poner a tus propios miedos no ya no sólo miedo a volar a lo que sea sin también miedo fracaso al compromiso va a cambiar

Voz 11 02:06 sí sí

Voz 12 02:30 eh

Voz 1457 03:08 hola qué tal muy buenos días y feliz años bienvenidos a La Script una script ya de lentejuelas Pepa porque nos vamos a dejar puestas hasta marzo

Voz 1463 03:17 hola buenos días buenos días y feliz año pues un año que empieza como siempre con premios y además sin respetar ni siquiera el día de Reyes pero esto qué es eso es dominio vagos mayor Olano hace Hardy son los americanos mañana por la noche toca la ceremonia de los Globos de Oro en un año con mucho cine comercial y comedias de denunciar racial como Green Book con Viggo Mortensen Maher Salah Ali una road movie basada en un pianista negro que contrató un chófer blanco para hacer una gira por el sur de Estados Unidos

Voz 7 03:48 en contacto

Voz 1457 03:54 esta es la primera película en solitario de Peter Farrelly el mayor de los hermanos Farrelly que triunfaron en los noventa con Algo pasa con Mary Dos tontos muy tontos en la película más taquillera del año ojo en Estados Unidos Black cáncer también aspira a Mejor Película mejor drama ir compite con infiltrado en el clan de Spike Lee el vicio del poder esta también es una de las favoritas con más nominaciones es una sátira sobre

Voz 13 04:22 a él el vice presidente el ex vicepresidente de Bush

Voz 1457 04:27 Cheney con Christian Bale

Voz 13 04:29 Carrusel Jamie Adam

Voz 6 04:33 como allí

Voz 4 04:35 yo

Voz 1463 04:40 pero un año más los mexicanos presentan una película con mayúsculas Alfonso Cuarón aspira con Roma a película de habla no inglesa a mejor guión mejor dirección y los españoles Antonio Banderas Penélope Cruz son candidatos en series por sus papeles de Donatella Versace de Picasso

Voz 1457 04:56 veremos un año más si los globos se parecen o no a los Oscar pero de momento Nos vamos a centrar en los estrenos de la semana y empezamos con Paolo Sorrentino y su última película que vuelve a ser pues un retrato de la Italia contemporánea esta vez Silvio Berlusconi es el protagonista es una película barroca llena de chicas en biquini se titula Silvio

Voz 14 05:17 Cyrus así

Voz 15 05:20 él no a mí

Voz 14 05:23 ah sí

Voz 1463 05:26 preferente del cine de autor europeo el napolitano Paolo Sorrentino es uno de los cineastas más personales capaz de todos los excesos del barroco italiano como muestra en su única serie el joven Papa para HBO

Voz 16 05:38 no sólo la Iglesia posee él dijo San Ignacio y temía razón no tenemos motivos para mirar fuera

Voz 1463 05:51 de esta serie de la que esperamos segunda temporada tiene mucho su última película Silvio y los otros la biografía del ex el italiano Silvio Berlusconi no es la primera vez que Sorrentino se atreve a hablar de un personaje poderoso y temido en Italia ya lo hizo en dos mil ocho con Il Divo donde retrataba a Giulio Andreotti una de las figuras más controvertidas de la política italiana ahora repite estrategia con Berlusconi alguien al que sólo desde Europa lograron detener

Voz 4 06:17 Andreotti Franco el inmovilismo de su Gobierno nos perjudica a nosotros y a su carrera al Quirinal el Gobierno Macael ya lo sé pero no debe caer de esta manera más vale que la Car

Voz 0785 06:28 a media tienes guardián que emite defendí de consiga cuando esté tachó de analfabeto

Voz 1463 06:33 repite actor supuso Toni Servillo que trabaja con él desde sus primeras películas fue también Andreotti en Il Divo IS periodista que nos descubría la Roma decadente de la gran belleza

Voz 17 06:43 quizás es que no tengo mucho que decir mamífero eres un Baco no sales nunca de Roma el arroz recalentado es más rico que el que está recién hecho o no lo viejo que es mejor que lo

Voz 1463 06:58 la versión original de Silvio y los otros estrenó en Italia en dos películas Loro uno Il oro dos para su distribución internacional incluida España se han juntado las dos eliminando cincuenta minutos de metraje de modo que son dos horas y media

Voz 7 07:12 berlusconiano egipcia mi tú crees que yo era serviría debe dar trabajo a unas diez mil personas

Voz 1680 07:26 el escolta bajito como me habían dicho sí

Voz 1463 07:32 sentido se ha centrado en el momento más complicado de la carrera del Cavaliere así es el economía recién salido del Gobierno con acusaciones de corrupción de tener tratos con la mafia vamos a punto de ir a los juzgados

Voz 4 07:43 Kimi rol político muy simple convencer a seis senadores para que se pasen a tu lado convencer a seis senadores

Voz 1 07:52 no

Voz 1463 07:57 todo es verdad que todo es falso comienza así una película que sigue el estilo de la farsa de la imitación pero donde lo Kiss no es exageración sino un retrato veraz de la vida que llevaba Berlusconi Ike tantos italianos soñaban con emular la cinta no sólo se centra ya en Berlusconi también en la erótica de este hombre en los las arribistas que soñaban con acercarse al hombre más poderoso de Italia y lograr vivir la vida de este personaje enamorado de las fiestas de las velinas las extravagancias o el exceso

Voz 18 08:27 juro ser leal a la República observar lealmente la Constitución y las leyes y ejercer mis funciones siempre en el interés exclusivo de la Nación

Voz 20 08:49 diría

Voz 1463 08:52 es además la caída de la máscara de un hombre que teme a la vejez como muestran sus operaciones de estética y a la decadencia temas que el cine de Sorrentino siempre ha explorado el problema de Silvio y los otros es que hay un Berlusconi humanizado el mismo Berlusconi que controlaba la televisión que vendía pisos que no existían o que compraba diputados jueces o llevaba prostitutas menores de edad a sus fiestas

Voz 1457 09:37 también vuelve a la cartelera Pablo Trapero director argentino del clan leonés era o elefante blanco que siempre analiza en sus películas la realidad de su país la última se titula la quietud y es un reportaje de Laura Martínez

Voz 21 10:03 a mí me

Voz 0530 10:12 la quietud esto titulo de la nueva pelicula de Pablo Trapero y también el nombre de la finca en la que se desarrolla la historia una finca familiar en el campo a las afueras de Buenos Aires en la que subyace más bien un gran nivel de inquietud sobre todo a partir del coma que sufre el padre de familia que ocasiona el reencuentro entre sus dos hijas así como el reencuentro de su mujer con los fantasmas del pasado

Voz 23 10:34 bueno estamos tan contentos de que en este momento usted como nosotros hemos infinitas gracias que vienen a toda la familia

Voz 0419 10:50 el clan la anterior pelicula de Trapero ganó el León de Plata al Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Venecia y esta película ya no se hablaba de la familia

Voz 0785 10:59 justamente después del clan plante retomar esta historia que hacía tiempo que tenían golpes en la cabeza que tienen muchísimo muchísimas diferencias pero algo en común que es como esta

Voz 24 11:09 la familia endogámica encerrados misteriosas en secreto si de misterios pero en este caso encabezada por por mujeres con el reencuentro de dos hermanas son dos hermana poco simbiótica es un poco casi como si fueran gemelas

Voz 0419 11:24 Trapero habla de ambas películas casi como complementarias en este matriarcado que presenta la quietud estas dos hermanas ni hay Eugenia parecen casi ser la misma tienen un increíble parecido físico y comparten mucho más de lo que parece cuando me cuenta

Voz 25 11:37 bueno como bien a ser padres

Voz 23 11:41 vamos a contar como tú a contar cuentos es decir nada

Voz 1457 11:46 es decir

Voz 25 11:49 te voy

Voz 0419 11:55 entre celos infidelidades engaños Se presenta también el desarrollo de una trama que nos habla de las complicidades durante la dictadura gracias a las cuales poseen la finca de la quietud

Voz 26 12:04 es es un poco la eh el el otro desafío grande la película no que lo que aparece al principio como un melodrama de un encuentro de los hermanas va girando iba absteniéndose de este misterio que se desvela a lo largo de las decenas de estos giros que que quizás no no esperan encontrar

Voz 0419 12:22 Martínez Guzmán la mujer del director trabajo junto al en el proceso de gestación de la película no trabajaban juntos desde elefante blanco y ahora interpreta a mí a la hermana de Eugenia interpretada por Berenice bello conocida por The Artist Marina Guzmán hablaba así de los temas que plasma la película

Voz 27 12:38 en hacer cualquier familia disfuncional en una familia súper conservadora en la película tiene que ver con las relaciones entre las personas las relaciones intrafamiliares todo lo que se dice lo que no se hice el amor y el desamor entonces habría como algo de la esencia de la película era construir este vínculo simbiótica con Berenice negamos con Eugenia en realidad así que tenemos poco tiempo también por la distancia por todo lo que pasaba relacionado con esa así que viajamos a París extremos ensayando bastante Conesa

Voz 0419 13:04 con la intención de Trapero es la de reflejar el universo femenino la relación entre hermanas en una atmósfera llena de hostilidad recuerdos y secretos que perturban a los tres personajes femeninos que dominan la trama principal

Voz 6 13:16 ocho semanas un poquito que tanto recordarlo te aviso que se van a ser los meses y pico muy como ahora Jonathas increíble tan grande como el que no sepa no

Voz 0419 13:38 en definitiva la quietud nos habla de los vínculos del peso del país

Voz 6 13:42 no

Voz 28 13:47 finalmente

Voz 1463 14:13 la animación para adultos vive un buen momento en el cine español se estrena Memorias de un hombre en pijama la adaptación de las tiras cómicas de Paco Roca con la voz de Raúl Arévalo en la piel de un cuarentón lánguido y que Gica

Voz 1457 14:32 Paco Roca el autor del cómic y la película arrugas recibió en dos mil diez el encargo de hacer una tira cómica semanal sobre un tipo de como él mismo era un dibujante insatisfecho no estabas trabajando

Voz 31 14:45 en algo sí en el logotipo de Mister Burger soy un novelista gráfico lo que yo quiero es contar historias narrar grandes temas

Voz 4 14:53 venga ya la gente lo que quiere es divertirse no leerte dramones voy al baño vamos la última no me es la calles es lo que es acabar otra vez en comisaría gracioso

Voz 1457 15:05 las aventuras de su hombre en pijama se publicaron en varios dominicales durante sesenta y tres semanas ya ahora casi diez años después ha saltado al cine dirige la película Carlos Fer Fer ir Raúl Arévalo pone la voz al protagonista de quién

Voz 23 15:19 niño gran sueño siempre fue convertir un gran autor entre otras cosas para poder estar en casa todo el día y poder trabajar

Voz 1934 15:31 la historia se centra en la vida cotidiana de este trabajador por cuenta propia el tema pijama

Voz 1680 15:36 es como haber conseguido un statu de de libertad absoluta no que es bueno la que es lo tenemos muchos autónomos y mucha gente que trabaja en casa no de de no tener que vestir de una determinada forma

Voz 1457 15:46 como todos y todas las que trabajan en pijama saben que esto tiene sus inconvenientes como por ejemplo las obsesiones y las fantasías se disparan

Voz 4 15:55 las frustraciones de la infancia permanecen yo siempre había buscado la felicidad por medio del amor mi táctica era hacer siempre lo que la otra persona que buscarlas bytes de hacerlas ejercicios de Lengua desagrada y cuando vamos a jugar a los médicos

Voz 1457 16:13 el amor y las relaciones con las mujeres son tema central de este hombre en pijama y sus amigos que pecan de casa

Voz 4 16:20 pero ella se despidieron el portal de modo que yo lo di todo por perdido pero yo no le dije que necesitaba ir al baño me invita a subir después de mear tomamos una copa una cosa a la otra hay mientras yo esperando abajo por si fuera poco era yo el que estaba meando

Voz 1457 16:36 en los próximos Goya compite en la categoría de animación

Voz 1463 16:45 a vosotros os preguntáis qué pasa que no hay película americana esta semana pues evidentemente no podía faltar es una comedia romántica protagonizada por Oscar a Isaac hice titula como la vida misma

Voz 0419 17:07 plasmar la vida misma en una película puede parecer un reto inalcanzable pero esto no ha sido un impedimento para el creador de esas que regresa a la gran pantalla con el objetivo de reflejar una visión de conjunto de la vida que abarcan las fuertes emociones que nos impulsan así como unos destrozan la vida misma noventa

Voz 32 17:26 nos confunde los venta un hombre como cuando bien podría ser un villano

Voz 0419 17:33 en esta cinta no hay principio ni final las piezas del puzzle que conforma de películas en los presentan desordenadas aunque el desencadenante es la historia de dos neoyorquinos que se enamoran esperan un hijo esta pareja sufrirá inesperados giros que repercutirán en dos continentes en numerosas vidas

Voz 33 17:49 las los héroes y lo escuchamos de nuestras historias no sean más que los secundarios de una película mucho mayor caseros llevamos haciendo en en menos de un año los eh

Voz 1934 17:59 de demostrado una increíble prudencial esperar tanto el director tan Fogel Man recuperó el guión de como la vida misma la famosa lista negra de Hollywood de los mejor

Voz 0419 18:08 es guiones sin producir decía esto de lo que le inspiró

Voz 34 18:13 estaba escribiendo sobre un tipo de amor de relación como el que tengo con mi mujer estaba tratando de escribir sobre algún tipo de pérdida hay tragedia que son como aquello que experimenté con mi madre y tratando de descubrir el mensaje que nos llega al hallar la positividad cuando encuentras el amor y el romance en medio de esos momentos tan duros de nuestra vida y no me di cuenta de esto mientras escribía porque entonces no sabía dónde iba fue más tarde así que he visto que no se necesita un terapeuta por cien dólares la hora para intentar resolver esto echó

Voz 0419 18:43 la película pasea al espectador por distintas generaciones y cuenta con un reparto coral internacional encabezado por Oscar Isaac Olivia Wilde Antonio Banderas Annette Bening Olivia Cook Sergio Peris Mencheta Laia Costa Álex Moner imán de Hipatia

Voz 4 18:58 es curioso como un momento totalmente

Voz 35 18:59 lo que pasó mucho antes de que naciera la determinada

Voz 0419 19:03 que aleja así que pasa no sólo cambiamos drásticamente de decorado sino también de idioma viajamos de Nueva York a Carmona Sevilla pasamos del inglés al español Man afirma que escogió actores poco conocidos en Estados Unidos para los que la película fuese como una ventana

Voz 6 19:18 abierta a otro mundo

Voz 4 19:21 para

Voz 0419 19:23 la cinta reflexiona principalmente acerca de las conexiones tanto a nivel geográfico temporal como personal el actor Mandi Patten quien considera que la cinta se basa en una gran metáfora que sostiene que todos estamos interconectados globalmente en la experiencia humana y Annette Bening añadía lo siguiente

Voz 36 19:39 me han echado dan tratada de contar una historia muy larga intentando hablar de muchas dimensiones de existencia lo que es difícil hacer hay dolor hay una alegría increíble pero creo que el Tratado tener unos significados más profundos detrás de las cosas que todos somos lo intenta hacer con varios momentos de nuestras vidas especialmente en los momentos maravillosos en los de crisis en los diversión siempre hay otra dimensión sucediendo nosotros podemos sentir la de una forma en la que lo que esta película ha tocado

Voz 1457 20:08 eso es como la vida misma es un cóctel de emociones que pretende reflejar la vida tal

Voz 0419 20:14 cuáles y con el que el director espera que el espectador se sienta principalmente inspira

Voz 37 20:20 porque esa era era grave era que si la unión hace la fuerza junta final a mí es él que lleva lo que ha empezado ya refundir a nada

Voz 10 21:00 Landa

Voz 38 21:04 no

Voz 1457 21:10 y terminamos el repaso de los estrenos con una película iraquí que presentó su Academia de Cine para los Oscar y se titula La decisión

Voz 39 21:18 eh eh

Voz 1463 21:25 el terrorismo suicida femenino es casi invisible la mayoría de las mujeres son presas de grupos extremistas que operan en Irak y en casi todo Oriente Medio pocas veces el cine se afincado en estas mujeres hemos visto de manera muy manipuladora en Body garras de británica a una de ellas y ahora de una manera mucho más poliédrica en la película la decisión

Voz 40 21:47 te muestra el camino

Voz 1463 21:52 se trata de una cinta iraquí que comenzó a gestarse en dos mil ocho años después de la invasión y la guerra ilegal que libro George Bush con ayuda de Tony Blair y Aznar con la población diezmada por la guerra a la protagonista de la película Sara una joven que lo ha perdido todo acude a la recién inaugurada estación de tren para cometer un atentado suicida en Bagdad

Voz 41 22:10 pese la nube sin claras

Voz 35 22:20 no

Voz 1463 22:21 el retrato de esta joven se mueve entre el miedo las dudas la incomprensión y el odio a un país invasor que ha destrozado su hogar todo se ve en el rostro de la actriz debutante Zara gandul

Voz 1457 22:31 es un tipo al que toma como rehén un seductor que trata

Voz 40 22:33 era de hacerla recapacitar no debí molestar yo en esto no engañó a la gente les vendo productos defectuosos les digo que son

Voz 4 22:47 pero tú y los tuyos Bataille

Voz 7 22:52 no te mereces mimos ambos recorre los alrededor

Voz 1463 22:55 desde la estación conociendo a un sinfín de personajes que recrean la situación de un país en posguerra un fresco que se convierte en el retrato de un país que siempre se ha visto en el cine desde el lado de los norteamericanos

Voz 40 23:06 es un juguete de cuando era pequeño fue muy lejano de mi padre de favorita

Voz 1463 23:17 la decisión es la tercera película del iraquí Mohamed Al Daraj y que estudió cine en Holanda y que se ha empeñado en explorar en su cine el confuso estado mental de Oriente Medio en esta ocasión a través de la mente de una mujer bomba una historia que encontró en la prensa y que no

Voz 7 23:31 pudo dejar de contar shock

Voz 43 23:35 esa historia me sobrecogió porque nunca había pensado en una mujer como bomba como terrorista suicida entonces empecé a pensar y hacer investigaciones Ivica en dos mil diez había más de doscientas cincuenta mujeres suicidas eso me hizo pensar en mujeres como mi hermana a mi madre mi novia que podían acabar así yo odiaba los suicidas porque pensaba que habían destrozado mi país

Voz 44 23:54 me fue Malfrasquet los Man Manver

Voz 1463 23:59 Microsoft sus el director maneja el drama los diálogos del costumbrismo y le mete el suspense del thriller a esta historia que se ha quedado a las puertas de llegar a los Oscar

Voz 45 24:09 no

Voz 1457 24:16 hoy hablamos de cine sí pero además de estrenos o de las de los temas que nos proponen las películas vamos a utilizarlo vamos a mirarlo como herramienta terapéutica Pepa que lo necesitamos mucho

Voz 1463 24:28 además de verdad empieza el año y además de gimnasio retomar el inglés y adelgazar que son esos propósitos que todo el mundo se hace nunca cumple os proponemos ir al cine y ser más felices hoy recomendamos esto parece Paulo Coelho María Guerra hoy recomendamos un libro que se titula filmó terapia del psicólogo Jaime Burke el resultado del trabajo que lleva muchos años desarrollando en su página web con el mismo título en la que se analizan tres mil películas bajo una perspectiva psicológica

Voz 1457 25:10 la primera función del cine es entretener sacarnos de nuestra realidad pero desde los años setenta los psicólogos utilizan las películas como herramienta terapéutica psicólogos como Jaime Burque que creen que las películas nos pueden enseñar a cambiar comportamientos que nos hacen infelices por ejemplo por qué gusta tanto a Amelie que nos enseña

Voz 15 25:30 Amin Amelie es una película donde ella principalmente pero muchos personajes aprenden a ser felices

Voz 4 25:37 qué van poco a poco

Voz 15 25:40 eh dándose cuenta sus carencias sus puntos débiles iban evoluciona

Voz 1457 25:44 Zorba el griego

Voz 47 26:03 ah

Voz 1457 26:08 posiblemente muchos sólo recuerden la escena final que ha dejado una huella tremenda en los espectadores

Voz 15 26:14 pero incluso hay escenas de cine que aunque no hayas visto la película de impactan es que es lo que tiene también no en qué sentido haber pues dejando no esta misma escena Llosa puesto hay bueno yo lo pongo muchas gracias

Voz 48 26:26 en la puesto al lado

Voz 15 26:28 si la red exigente que no ha visto nunca

Voz 48 26:31 película le encanta ilegal toca montón no porque es el cine

Voz 15 26:34 es mucho más Jones el dictamen la música los personajes las voces ya sólo con un minuto y medio pues hay gente que se plantea las cosas esto pasa mucho también

Voz 49 26:45 eh de este libro

Voz 1457 26:49 Liza cien títulos según las fortalezas psicológicas son las enseñanzas que nos pueden ofrecer cómo afrontar la muerte las dificultades en clásicos como Las uvas de la ira o revisar las imposiciones de la sociedad del éxito que retrata la inolvidable American Beauty claro claro aquí

Voz 15 27:06 es todo un término que se usa mucho en Psicología serán los debería no es decir la obligación que tú te vas quedando en la cabeza una presión constante debería ser feliz debería tener trabajo debería tener una familia de averías también debería hacer my fu les debería aprovechar el tiempo y viajar Basagoiti agosto

Voz 4 27:24 y eso es a la gente si eso hay que romper no claro

Voz 1457 27:30 en fin no terapia abre una nueva mirada al cine ese mundo donde todo tiene una explicación

Voz 50 27:35 las películas son más armoniosas que la vida al Faust pero hay embotellamientos mi tiempos muertos las películas avanzan como trenes en la noche comprendes las personas como tú y como yo estamos hechas para ser felices en el trabajo en nuestro trabajo de cine

Voz 1680 27:48 claro adiós muchacho cuento contigo

Voz 51 27:54 y ponen estoy

Voz 1 28:06 no

Voz 1680 28:40 sí

Voz 1934 28:44 el derruida La Script matinal con Juana ganar como siempre en la realización y Laura Martínez en la producción web y redes sociales y volvemos esta madrugada con la sesión golfa a Dios porque como siempre allí habrá crítica id trifulca os esperamos no me puedo creer que tengas un ejemplar fotografiar cuando hay que era buena todo el mundo habla como si este libro fuera el peor Telegraph pero es el mejor

Voz 52 29:08 ya sé que no debería gustarme porque es misógino y menosprecia a las mujeres pero me encanta como escribe lo permitas que la política decida qué leves ni a quién te tiras es asumirlas apuntaló