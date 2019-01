Las Noches de Ortega: El Humor (05/01/2019)

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:06 escucha

Voz 3 00:08 ha sido todo no

Voz 4 00:12 yo no voy de

Voz 3 00:16 si tú eh

Voz 1174 00:18 muy buenas noches desde el teatro

Voz 5 00:26 igual

Voz 6 00:31 vendiendo

Voz 1174 00:33 hemos venido a este teatro porque en el primer programa éste de dos mil diecinueve vamos a conversar con una persona en cuya profesión jamás no sabíamos fijado durante estos últimos cinco años así que tiene mucho que ver con los escenarios en estos últimos cinco años hemos entrevistado a poetas a científicos músicos empresarios para psicólogos novelistas cantautores folclóricas pero jamás habíamos prestado atención a los humoristas en ese programa ya lo sabéis no hay nunca humor eso es algo que muchas personas nos comentan hemos recibido muchos correos electrónicos de oyentes que nos pedían abordar el tema del humor yo siempre ha sido reacio porque es un terreno como sabéis que desconozco por completo pero siempre es tiempo para empezar a interesarse esta noche desde este teatro maravilloso gracias a todos porvenir gracias

Voz 6 01:32 está en el que más te digo vamos a conocer a fondo

Voz 1174 01:37 a una mujer humorista que dedica su tiempo y sus energías a hacernos reír a crear bromas gags sketches o como diablos llaman ellos a esas cosas tan divertidas que hacen hoy por primera vez vamos a intentar dibujar una sonrisa en el rostro de todos vosotros empezamos

Voz 6 02:05 del teatro se españoles como este

Voz 1174 02:08 se acumulan espectadores entregados para reír con las ocurrencias de Carmen Monteagudo

Voz 6 02:18 la aplaude Cardin Monteagudo defendía Mendes la invitada de esta noche ella llena siempre todos sus espectáculos con ella las risas están aseguradas

Voz 1174 02:31 humor moderno agudo provocador

Voz 7 02:33 no deja nunca indiferente

Voz 1174 02:36 a nadie el público ríe sin parar es momento de recibir con un fuerte aplauso a Carmen Montón

Voz 6 02:54 darme Monteagudo la estrella de la comedia

Voz 8 02:58 se sienten de aquí buenas noches ahí ese grito es ahí nadie

Voz 1174 03:08 lo más gracioso de cómo se me ocurrió lo de ahí como seña de identidad es tuya para hacer reír bueno porque todos los humoristas

Voz 9 03:16 tenemos que tener un latiguillo no

Voz 2 03:19 la palabra si Pacers ahí a mí me eso

Voz 9 03:21 corrió lo de ahí

Voz 8 03:27 esta noche las risas van a estar garantizado ahí qué necesario viene de humor verdad Carmen

Voz 2 03:41 sí innecesario lo más necesario que hay gracias al humor nos olvidamos de nuestros problemas diarios yo lo lo noto mucho con el público que me para por la calle las personas me paran por la calle y me dicen Carmen gracias a ti Mi vida es más hermoso y yeso es lo mejor que le puede pasar a alguien en mi profesión

Voz 6 04:04 brazo creciente que fiebre con esto es la aplausos Carme cool

Voz 2 04:13 pos siento que este es el el el mejor regalo

Voz 6 04:21 Francia tiene hombre acercarme vida claro

Voz 8 04:28 tu vida Carmen no sido fácil no

Voz 2 04:33 a mí no mi vida así o horroroso uno en serio estos enseres vivida ha sido horrorosa yo he pasado de todo yo me casé con veintidós años ya los pocos meses perdí a mi marido

Voz 1174 04:54 estoy hablando en serio coño está hablando en serio ahora hablando en serio continúa

Voz 2 05:01 aquella muerte fue fue horrorosa porque estábamos en una librería yo recién casada enamorada ya mi marido se le cayó encima toda la colección de libros de Alianza Editorial en la cabeza no no no estoy hablando se silenció que murió en el acto luego me casé con otro hombre con Germán y a los dos meses se le cayeron encima a los libros de de la editorial Austral he querido público está hablando en serio en serio coño yo en aquel momento me dije qué es esto que me está pasando que se está broma de Dios que me hace perder a maridos con el peso de de colecciones de libros de editoriales pasé tres tres año de luto y me casé con Fernando muy enamorada estado de Fernando hasta que un día en una librería silencio no por favor que esto de verdad continúa en una librería pues se le cae encima todos los libros de Alfaguara mueren helados ingresó en un convento y allí como defensa empiezo hacer humor con la madre superiora

Voz 6 06:26 qué tipo de humor hacía para madre superiora

Voz 2 06:29 su humor de de de monjas yo he ahí a echaba mano lo que temían pues ahí empecé yo a ideal mi primero

Voz 10 06:41 yo sketches sobre

Voz 2 06:44 sobre el tema la clausura sobre el tema de entregar a Dios tu vida como se lo tomaban las las monjas se partían el culo las hermanas ser parte en el culo y entonces yo empecé a pensar a ser esto lo mío a ver si es que yo tengo una habilidad especial au algo va a provocar la risa poca yo ya en ese momento yo no sabía y solamente hacía reír a monjas o podía hacer reír a todo el mundo al al al ser humano medio claro porque yo solamente lo había probado como empíricamente había comprobado que yo hacía el reír a germanas pero claro yo me dije podré hacer reír también nada al ser humano medio que hizo salir del convento

Voz 6 07:37 sale del convento a queda

Voz 2 07:41 treinta años treinta treinta y el treinta y uno cuando salí de comento las hermanas y entonces yo me dije voy a ver si esta habilidad que yo tengo a hacer reír a la monja pues sirve se puede aplicar complicara al resto de la agenda ser humano normal y entonces un casting de un programa de la televisión regional de de Valladolid que se titulaba menudas sonrisas ahí ya delante de un jurado y del delante de un público que estaba allí a calibrar a los candidatos total que salgo yo a escena con mucha confianza en mí misma mucha confianza M humor porque claro tres años en el convento haciendo que las monjas se en el culo eso la confianza cualquiera mima salgo a escena llega el Pre el primer fracaso vaya porque qué pasó pues que empieza a hacer sketches sobre el tema de la clausura sobre el tema de la Santísima Trinidad hacía sketches a un nivel que para entender las bromas hacían falta unos referentes que sólo tiene la monja media Mi bromas eran a ella y hay que saber elegir uno referente que sólo la monja me tiene la gente no se reía nada desilusionada me fui a casa pasé dos años sin volver a plantearme hacer humor conocía un señor a Lucas me case con él y un día estando en una librería para pasó a pasar no se le cayeron encima todos los libros de de La Esfera de los Libros murió platos que que que volvía al completo

Voz 6 09:37 gracias vuelve Hall volvió al convento

Voz 2 09:43 y allí que como te reciben clases en cuanto Joseba comentó clausuraba encuentro chico un panorama desolador por porque era encuentra monjas tristes monjas apagadas monjas sin brillo en la mirada me difieren en cuanto en cuánto cuánto te fuiste me dicen el convento se había convertido en en agosto echaban de menos habíamos dejado de reír me dicen loca llover a una monja apagada llover a una monja sin brillo en la mirada eso me parte empecé a hacer bromas por era una partirse el culo el primer

Voz 6 10:30 sí pero todas las siete de la madre superiora actuarán novicios

Voz 2 10:35 pero un día pasó algo algo trágico que pasó qué ocurrió pues hice una broma muy elaborada una broma en la que yo relacionaba adiós con un aspecto de la Santísima Trinidad es lo relacionaba a su vez con una cosa de la madre superiora la madre superiora empezó a raíz pero a reírse tanto tanto tanto que murió de un infarto de tanta risa

Voz 6 11:06 no lo digo yo que esto se haga un aplauso eh no no no pero le aplauden para animarla

Voz 1174 11:13 ah bueno entonces después de la muerte de la madre superiora si provocada por por por esas bromas uno más elaborada que que que ocurre o que me se ponen en Qom

Voz 2 11:26 para todas las monjas ponen contra la me se ponen en contra lo que otrora eran risas se transformaron en una mala hostia que yo no voy a Víctor están molestas Seagle convento sea el convento sea agrío el convento entero me miraban mal cono odio tú sabes lo que es una monja mirando te con odio lo pensaba cómo es posible que esa misma monjas que antes me miraban con Duran que ha pasado en ella que extraña metamorfosis a ocurrió en él para que cambien eso me hicieron la vida imposible absolutamente y bueno que que que hiciste que me fui invento

Voz 6 12:20 el convento

Voz 2 12:23 este buen volvía a hacer un casting en este caso era un casting a un programa de la televisión autónoma valenciana un programa que se llamaba qué hermosa en la risa a qué título masculina ahí estaba el jurado y el público saliste ahí chico contra todo pronóstico aquello fue un triunfo muy bien que empecé a hacer bromas la gente empezó a reírse ahí me inventé eso de ahí

Voz 11 12:58 ahí

Voz 1174 13:02 muy bien todo muy bien qué bien

Voz 2 13:04 me casé con el director de casting pasaste con el de crisis y que bien con Mauro in a hundían se le cayó encima la colección de libros de Seix Barral

Voz 7 13:16 murió no murió pero

Voz 2 13:20 quedó loco oí yo no yo

Voz 10 13:23 sí

Voz 2 13:23 estaba en una época de mi vida que no sé por qué no me hará decir por qué pero no me apetecía Un marido loco en momentos en la vida en los que te puede apetecer Un marido loco lo entiendo entiendo a las personas que les apetezca Un marido lo que era un momento chico nota preludio con lo que no me venía bien a mí un Un marido loco y por lo que sea no me divorcié del volví a ingresar en el convento

Voz 6 13:55 bueno comentó cuál fue la reacción de la de la SER

Voz 2 14:00 pues mire la reacción de la hermanos yo no me lo esperaba que pasó me recibieron con los brazos abiertos a sí hombre que sí sí que bien todo aquel el carácter agrio con el que me habían despedido ya no estaba transformó se de verdad en buenas palabras que bien en cariño claro que ellas habían visto que yo había triunfado en el mundo del espectáculo en la televisión valenciana y entonces ellas quieras que no se sentían mal por haberle aquí y me dijeron que si te quedas aquí el convento nos hace bromas para nosotras

Voz 1174 14:37 ya pero había había muerto superior

Voz 2 14:39 más suya si no eran conscientes de ello me dijeron asumimos el riesgo asumimos el riesgo de morir

Voz 6 14:54 aquí y allí continuó UGT haciendo broma

Voz 2 14:58 si las monjas sí sí sí yo me pasaba allí en el convento día haciendo bromas mi humor era cada vez más elaborado más fino más agudo hijo irme a mi llegó un punto tú en qué desternillante de verdad me excavar el el decirlo pero no pero sí era desternillante hoy me si si las monjas por el suelo olvidaron sus obligaciones de monja vaya dejaron de madrugar dejaron aparte los rezos mayor no me rezaban las mujeres rezaba dejaron de hacer los dulces esos que hacían se volvieron unas Olga zanjas se engancharon estaban enganchadas cual si fuese una droga de mi arte humorístico

Voz 6 15:47 hizo usted cuando hubo un día Hable con ella siglo vigilen y germanas

Voz 2 15:52 pues no es país dejando vuestras obligaciones para con Dios que recibe está muy bien pero estáis aquí no lo olvide y para una misión sagrada hermanas me sabe muy mal que por mi culpa estéis olvidando moño vuestra estrecha relación con el creador del universo

Voz 6 16:12 no

Voz 1174 16:13 no no no no lo entendía

Voz 2 16:16 me exigían cada vez más Inma bromas Ica yo llegue un día en el que dije ahí os quedáis y abandonar el convento

Voz 8 16:31 fuera ya del del convento a que sí

Voz 2 16:36 a hacer mis espectáculos Porta a España empecé con mi show titulado risas a casco Porro que literalmente me hizo millonaria me hizo millonaria aquella gira me me llenó de oro de verdad me enamoré de un empresario teatral Lucio me casé con él pero murió cuando le cayó encima en una librería la colección de libros de la editorial Cátedra y aquello aquellos supuso un punto de inflexión en mi vida que se muera Un marido o dos o tres por la caída de libro de editoriales famosas de sólo pues se lo pueda asumir su breve hicimos una casualidad como hay tanta casualidad de pero que te pase siempre claro soy raro yo pensé que aquello era una señal de Dios que qué hizo entonces volvía al convento

Voz 6 17:39 la el convento cuando regresa

Voz 8 17:44 al convento que que que vos

Voz 2 17:47 empecé a dar dinero a las monjas no había ganado como digo mucho dinero y empecé a ganar dinero las monjas pero a a saca llenas monja que veía la llenaba de dinero y me volví loca me volví loca empecé a darles dinero ahí las monjas perdieron la cabeza con con el dinero chico perdieron la cabeza con el dinero que les di las hice millonarias no supieron asumir tanto dinero superó gestionarlo muchas de ellas empezaron a drogarse aquel convento que otrora había sido un nido de paz se convirtió en Sodoma y Gomorra lo hable con las monjas y les dije hermana ceder dinero se ha cambiado claro es dineros ha cambiado hermanas si lo fuera Saviola los dos fuera a llover dinero pero ella no escuchaban tenían los ojos llenos de tanta soberbia por el dinero que que yo pues no veía en ellas el brillo que tenía las monjas antes ya aquellos no eran las monjas que ya no era ni siquiera se reían de mis bromas y entonces tome una decisión que creo yo que bueno decidía abandonar el convento por última vez de mi vida

Voz 1174 19:23 bueno cuando ya ha vino el turno de

Voz 2 19:28 eh el Club de la Comedia sin sin ahí llegó ya en el club de la comedia y entonces ya cuando a nivel español yo

Voz 6 19:43 en el buzón el triunfo

Voz 2 19:46 sí pero pero absolutamente sí hice buenos compañeros allí no me hice amiga íntima de bache muy bien sea Eva Hache yo somos un canon

Voz 6 20:01 el canal de Youtube si llega un momento en el que yo tuve

Voz 2 20:06 tomar la decisión de hacer un canal de Youtube si yo tomo decisión de crear el canal de tus que yo tengo ahora que tiene nueve millones de seguidores madre mi tú muy contento muy contento ya los pongo me cosa no gays no

Voz 1174 20:26 cómo se llama el canal para que la gente pueda suscribir ahí

Voz 11 20:29 ains

Voz 8 20:35 con con contigo están siempre en las risas asegurado

Voz 2 20:37 las que es que el humo el humor es una cosa muy importantes como es la cosa más importante que tiene cuál es el próximo proyecto que hay entre manos ahora Gorbea cometo

Voz 6 20:53 volver al convento pero sí sí

Voz 8 20:55 hable he visto que lo abandonaba ya definitivamente si es que

Voz 2 21:00 después de de este último éxito Miño en el crudo las comedia después de sobre todo volverme a hacer millonaria con como youtuber yo creo que debo resarcir a esa monjas a las que a las que perjudique mucho yo les di mucho dinero y el dinero no lo sé no supieron gestionarlo no superó gestiones quiere volver allí y quiero crear un centro de ayuda a la hermana de clausura

Voz 6 21:36 qué humanidad ahí también en esta

Voz 2 21:39 en esta humorista que tenemos aquí es que yo creo que hay que ser humano hay que ser humano porque no que no que a otra cosa en la vida pues a ver si ese centro de ayuda a la hermana de clausura funciona bien porque se en quedarán muy perjudicadas no mucho mucho muchísimo de aquella monjas que yo conocí no queda ya ni la sombra sean sean marchita aún las hermanas están marchita todas toda la ilusión que tenían la primera vez que yo fui allí al convento ese brillo en la mirada que tenían ser transformado ahora en negrura en negrura ahí no parecen ojos dos piedras de carbón lo pasaron bien un tiempo eso sí disfrutaron el dinero que les di pero al no sabe lo llevar bien pero poco duró la alegría y ahora las tengo en el en el pozo en el pozo el centro va a construir pues ese centro lo voy a empezar a construir de marzo sirios quién va a tener una extensión de tres mil El Monge habrá quinientas capilla quinientas capilla en vertical una encima otra ponen las capillas en vertical acaban ejercicio las monjas para que vayan subiendo tres mil celdas pondremos también en vertical sin ascensor Poquetino necesitan después de el exceso Caron necesitan a tienen que hacer deporte y lo vamos a regentar ese centro de ayuda a la monja de clausura lo vamos a regentar Eva Hache que que Macaulay Culkin el niño es solo en casa

Voz 6 23:24 acuerdo pero perdone perdone la pregunta pero que tiene que ver disculpe la pregunta de pero que tiene que ver

Voz 2 23:32 en en todo esto que que que que que que es mi amante igual a meter en estos momentos no hay el va a estar también hay contento hay él era él es una persona responsable y lo va a hacer yo lo sé que lo lo lo

Voz 1174 23:51 Carmen ha sido un privilegio tenerla aquí en este teatro igualmente

Voz 6 23:58 Lauder La aplauden antes de que me quiere cómo lo quiere el público

Voz 2 24:05 llegan como yo sugiero a vosotros

Voz 8 24:13 muchas gracias muchísimas gracias por haber estado con nosotros me gustaría que nos regaló hace

Voz 2 24:20 los riesgos mucho si ese último latiguillo suyo desea ahí

Voz 6 24:31 carguen muchísimas gracias de verdad

Voz 1174 24:34 a lo mejor peines vamos a pensar si en este programa quedaría abrir una sección de humor porque siempre somos tan serios y a abordamos asuntos tan serios si los oyentes nos cuentan problemas tan delicados que a lo mejor una sección de humor estaría bien y bueno podría hacerle a usted hablamos gracias un placer verdad y Jesús aplauso para ellos

Voz 13 25:03 y a vosotros deciros que tengáis unos buenos Reyes que dejéis durante unos días más la luz

Voz 1174 25:10 el árbol de Navidad

Voz 8 25:11 Nos vemos el viernes que vienen aquí