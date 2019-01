Vozes, música para la integración

Voz 1 00:00 con un gol ya

Voz 1312 00:38 creo que nadie duda de los efectos que tiene la música en el cerebro incluso se ha demostrado científicamente aquel famoso dicho de la música amansa a las fieras pero qué efectos tiene la música en la sociedad y eso también resulta evidente cuando conoces experiencias como las que hoy les vamos a contar qué sucede cuando haces accesible la música tocar instrumentos disfrutar de los instrumentos a personas que no siempre tienen acceso a ello eso es magia auténtica magia como demuestra la iniciativa de Pablo González buenos días Pablo recuerda es la primera vez que viste el sonido de un violonchelo

Voz 5 01:10 definitivamente si nunca nunca se me va a olvidar fue una noche de fiesta en la cual puede pasar desapercibido muchas cosas no pero cuando vio el violonchelo y lo escuché eso fue un flechazo un amor a primera vista

Voz 1312 01:26 te quedaste parado definitivo definitivo

Voz 5 01:28 le dije a este chico que tocaba el violonchelo textualmente oye yo quiero aprender a tocar es por fortuna a partir de ahí pese se abrió un mundo de posibilidades porque él era o es todavía uno de los maestros de las Orquestas Juveniles de Venezuela

Voz 1312 01:46 de ahí quería llegar porque tu familia en ese momento no se podía permitir pagar las clases de música o comprarte el instrumento el violonchelo en este caso fue a través de este músico que abrió las puertas a a las orquestas jóvenes sí sí

Voz 5 01:59 yo no bueno yo hice un poco un poco de trampa a nivel familiar no me me sirvió de cómplices mi Mi hermano mayor emitía idea entre los tres logramos comprar un violonchelo no hizo bueno fue a través de allí

Voz 1312 02:17 trampa hicisteis para comprar un violonchelo bueno mira

Voz 5 02:19 Mi Mi tía se encargó de de pagar el préstamo aunque siga porque hemos crédito Happn Mi madre es modista trabajaba para una chica que era gerente de un banco entonces también allí hubo una conexión perfecta un contarnos una

Voz 1312 02:39 mujeres que entonces es cuando se alinean varias mujeres por el viento el niño a ver si sale bien

Voz 5 02:45 estamos en mi hermano éste puso su cuenta bancaria que justo la tenían el mismo banco donde era gerente todo cuadro perfecto Si bueno lo cierto es que mi madre cuando vio que yo llegue con violonchelo me dijo esto que lo que es la dónde vas tú vale un cuatro una guitarra pero esto qué es

Voz 1312 03:03 doméstica como diría yo le conté

Voz 5 03:05 pues todo oí que era lo que nos trae entre manos no

Voz 1312 03:09 nunca te separase de ella

Voz 5 03:12 mientras lo tengo allí y todavía me habitación conmigo y después de de hacer

Voz 1312 03:17 cursar los estudios te sumas a a una orquesta como como como sí

Voz 5 03:21 es como si ese niño hay un guión un guión constante Mi carrera musical que fue la oportunidad la oportunidad a las puertas siempre abiertas yo sé que yo llegué el lunes a mi primera clase de violonchelo todo fue una bienvenida una bienvenida bienvenido Pablo ven entra la orquesta y claro yo sé pero es que no tengo suficiente nivel para estar en la orquesta no ven y te ayudamos y te enseñamos luego a los dos meses no solamente tocaba ya en la orquesta de mi provincia sino que no fuimos a la capital a Caracas allí frente a una orquesta como de quinientos músicos tuve la oportunidad de estar allí haciéndola el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven

Voz 1312 04:04 también tener la suerte de coloso

Voz 5 04:06 el maestro Abreu no una persona supera accesible y además con una visión mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar

Voz 1312 04:13 es que yo creo que ya lo estás explicando no sé si preguntarte qué significó para ti formar parte de ese proyecto tan maravilloso que son como las Orquestas Juveniles de Venezuela

Voz 5 04:23 allí hubo dos cosas una por supuesto la eh el interés musical que los mueve también hay Vives desde palpas desde muy adentro este la relación de lo musical con lo social la relación de lo musical con la transformación mientras se transforma transforman de verdad que yo siempre me relaciono la el mundo musical con un mundo de belleza como un mundo de oportunidades me ha encantado varias frases

Voz 1312 04:53 varios puntos que que has comentado ya en esta breve intervención sientan las bases del proyecto que has venido a hablar muy bien acompañado como veremos enseguida porque después de desarrollar esta carrera musical y formar una familia te mudas a vivir aquí España hizo todo esto que nos has contado todas estas oportunidades si estás bienvenidas continuos estas puertas abiertas continuas se convierte en una especie de cadena de favores replicas aquí este proyecto de o este modelo de orquestas que que tanto te aporto cuando eras joven no que te cambia la vida

Voz 5 05:26 cierto sí sí nosotros vimos aquí una pero bueno bueno la la N ciento en la Asociación de Músicos se crea para para tener una plataforma jurídica estable para la Orquesta Iberoamericana de Cataluña pero los mismos músicos de la orquesta me decían Pablo pero tú que vienes del Sistema de Orquesta porque no hacemos algo por los niños con los jóvenes algo que que replica que el el modelo aquí comenzamos con coro de quince niños en el barrio de Gràcia que fue lo que nos acogieron en el Oratorio San Felipe Neri Nos abrieron las puertas hicimos pues aquí nosotros aquí hacemos los ensayos de Lebrero americana los viernes y los ensayos del coro y la formación de las orquestas los días hasta el día de hoy funcionamos de esta forma no pero bueno la idea fue esa la idea fue de alguna forma también atacar un problema había muy serio que era la llegada de nueva gente a España la llegada de de nuevas culturas de de de nuevas posibilidades gente que tenía que por necesidad venir inmigrar como ha pasado con todas las raza humana durante años y eso genera buen problemón un problema a nivel social y nosotros de alguna forma decidimos paliar un poco ese problema y crear espacio en donde todos fuésemos iguales en todo en donde todas hablaremos un solo idioma y qué mejor que la música

Voz 1312 06:52 pero a mi lado junto a Pablo nos acompaña Susana Serrano ex directora general de la Fundación Privada voces con z qué tal buenos días

Voz 1312 06:59 esta es la persona que se encarga de hacer que este proyecto tan bonito tan tan positivo lo mires por donde lo mires sea viable económicamente hablando que tenga que que pueda tirar adelante y generar muchas más ramas más echar raíces como como lo hace subsana

Voz 1611 07:15 bueno hay que luchar mucho todas las entidades del tercer sector estamos en una situación que es compleja pues porque trabajar buscando fondos si estructura dándonos bien para hacer viable el proyecto bueno siempre siempre tiene sus complejidades pero al final una de las cosas que que tenemos que hacer es sobre todo dar visibilidad al proyecto y a partir de aquí ir explicando que es necesario que proyectos como en nuestro que hay muchísimos más tengan su espacio porque al final como comentaba Pablo las oportunidades tienen que estar bueno a mano de cualquier persona

Voz 1312 07:47 me gustó mucho cómo cómo definir lo califica como un laboratorio social y una experiencia de vida me parece una forma preciosa de de definir el proyecto oí y lo que debería ser pues eso no aprender a tocar un instrumento ya a coordinarse y a entrar en en la música es que está la pobreza material de la que siempre hablamos y que puede condicionar el futuro de tantos y tantos chicos pero está también la pobreza de espíritu de de una de una nación no porque en España es lo que ahora comentaba Susana de la la educación musical a tocar instrumentos se ve como un lujo como algo en una extraescolar incluso un poco elitista cara no hay en cambio en otros países está integrada en casi todas las casas hay instrumentos

Voz 5 08:32 muy integrados y definitivamente esto es un tema de de Cultura yo creo que bueno que el acceso es importante para todos y la pobreza material no tiene que ser un en pie ni impedimento porque lo que hoy día consideramos pobreza material a lo mejor en muy pocos años dejará de serlo el sistema que llevamos ya está calcando por él mismo entonces debemos tener proyectos sostenibles y este es el caso de voces no de alguna forma lo estamos tratando de que sea así porque es un proyecto que para no que hay que cuidar que es hay que que que garantizar que sigue adelante para que el mayor número de chicos de chicas de familias de jóvenes se vean beneficiados por por la música

Voz 1312 09:16 actualmente voces está en el barrio de Vallecas en Madrid en Barcelona los en distritos como Nou Barris Sant Martí San Andreu para para la gente que no se sitúe de escribirnos la la situación de estos barrios que ambiente que encuentros vecinos al salir de casa como son estos barrios

Voz 7 09:36 bueno eso de esos son barrios

Voz 1611 09:38 normales es decir es la única característica quizás común en estas tres distritos en los barrios donde esta voces es que la situación socioeconómica de la población pues no es la mejor quizás lo que no es tan comunes es esta parte que nosotros aportamos que es la parte musical pues el con un estilo de música que que no es la que generalmente hay en este tipo de barrios pero al final es que más allá de la parte musical que por supuesto cada vez más presente es la parte de valores que aporta el proyecto porque se trabaja mucho sobre sobre valores como el compromiso la responsabilidad cosa están siempre es como temas de puntualidad asistencia es decir hay hay un tema que para nosotros es complejo y es que forma parte un proyecto de

Voz 1312 10:17 ahora totalmente gratuita bueno a ver

Voz 1611 10:21 pues no se valora entonces uno de los trabajos que nosotros hacemos es que sean conscientes de que de que no es tan sencillo y que hay un gran esfuerzo detrás de todo el equipo es decir de la parte que captar los fondos de la parte de estructura pero también de los profesores que están de voluntarios madres y padres gente que bueno sin

Voz 1312 10:39 la Liga a las familias muchísimo

Voz 1611 10:42 muchísimo de hecho este proyecto no sería posible sin sin las familias sin sin los los profesores que que vienen voluntarios no podríamos tirar adelante es es imprescindible yo creo que eso también es una característica que lo hace muy especial

Voz 1312 10:58 cómo cambia la vida de los

Voz 5 11:00 a unos chavales las niñas que sea cercana

Voz 1312 11:02 va a forma parte de un proyecto como éste en el que como decía ahora Susana si fallan ellos un poco el proyecto se Navas

Voz 5 11:08 no yo creo que que que hay que uno de los de los propósitos que tiene voces es trabajar mucho con la autoestima cuando nos hablaba preguntabas de los barrio yo yo te pongo dos ejemplos muy práctico en el barrio de Ciutat Meridiana en el en el varón de ser o no en en en Torre Baró perdón allí ya tuve es cuando llegas como profesor ya el barrio está acostumbrado a que haya niños como del Turó de la Peira que haya niños con violines con contrabajo paseándose por la calle llegando un ensayo vale por ya ve en que que que el proyecto está allí que vive durante muchos muchos años ese mismo trabajo lo tenemos que hacer por ejemplo en San Martí vale allí este tenemos que acostumbrar a los chicos que vean el violín la trompeta el oboe el famoso como un instrumento común dentro de su barrio entonces que vean una orquesta sinfónica como parte de su hermanita es mi barrio entonces en Es en ese proceso estamos no un poco trabajando con la familia que ellos también sir sirvan de portavoces porque igualmente un todos hablamos de las redes sociales la red sí sí está muy bien esto es una presencia dentro de las redes sociales pero al final ese contacto

Voz 1312 12:23 es lo que se palpa que es lo que se palpa que una madre

Voz 5 12:26 le diga oye sabes que mi niño toca en una orquesta porque no lo traes que aquello es una maravilla o etc dice que esto esto y esto también pasa muchísimo en voces y esta parte es hermosísima cómo cambia cómo cambia la vida nosotros buena estamos llenos de historia tú a él una repugnante recuerda

Voz 1312 12:45 Pablo que te haya tocado especialmente

Voz 5 12:48 bueno una una que que yo recuerde es precisamente una chica que estaba en una situación bastante compleja a nivel familiar el instrumento fue digamos el hilo que salvó a esa chica de de tomar decisiones bastante comprometedoras no para ella y ella vive en voces una alternativa un sitio que la cobija bajo frente a sus problemas y también he visto en voces que en los conciertos es donde se unen muchas veces familias padres madres que incluso están separados de de de en sus circunstancias familiares en un concierto de voces después de un concierto de voces de esa emotividad de esa alegría se crea un ambiente donde oye vamos a unirnos vamos

Voz 1312 13:38 como alguien de la familia puede crear hacer algo tan bello no como hacer sonar un instrumento dentro de una orquesta es precioso

Voz 5 13:44 el violín al llegar a casa el oboe la flauta sea cambia por completo el ambiente es de impresión

Voz 1312 13:51 hay alguna reacción bonita con tocar al un instrumento alguna vez a ese primer contacto ese amor que tú lo escribía esa primera luego ponen

Voz 5 13:59 otra los ojos brillan cuando sobretodo es un niño que ha comenzado a cantar en el coro lleva meses irse cuando vaya escarmiento momento Pablo cree que es que es que ese yo que se decide porque a lo mejor se sigue por un violín nosotros dentro del Banco de violines tenemos muchísimo pero si el chico se decide por un fagot un hongo es Dios mío aquella cosa se se complica más no pero cuando se lo das Le ves el brillo en los ojos y te da un abrazo de eso como que oye muchísimas gracias no tenemos caso por ejemplo de una chica que se decidió por el violonchelo pero estaba siempre en su atril detrás del violonchelo como muy muy retraído

Voz 1312 14:40 parapetada no ir después de Siria

Voz 5 14:42 yo como segundo instrumento estudiar el oboe y ahora con el logo s ha crecido en es el primer oboe de la orquesta de los más pequeños de la orquesta Corelli que ha cambiado por completo su manera no su forma de de ahora ella es otra ellos otra existe

Voz 1312 14:58 tres cosas que me ha encantado de lo que nos contabas de tu experiencia Pablo es que en la enseñanza musical en España la que tenemos todos como enseñanza musical homologada es muy jerarquizado me da la impresión a mi muy muy segmentada por niveles y además lo que puedes con todo de tu experiencia que debió ser un subidón tremendo cuando era un niño que al poco de entrar ensayar ya te llevasen hacer un movimiento cola eso debió ser grandioso

Voz 5 15:26 para es que bueno yo creo que a la música le pasa como a todas las disciplinas de la educación no solamente en España sino en Europa y parte de América también que la educación tiene que ser una disciplina que se tiene que ir cambiando que cine tiene que ir reciclando cada día porque las personas las sociedades van cambiando mucho más rápido que la misma educación Tuta imagina un chico que él se interesa por la biología por la física que en su primer encuentro vea que selló un un laboratorio vea los fenómenos físicos en directo dirá oye esto sigue esto sí me entusiasma vale entonces claro con la música pasa lo mismo

Voz 1312 16:05 eso es Ana cómo cómo se puede colaborar con vosotros para que esto siga adelante o para implantarse en otros sitios gente que está interesada

Voz 1611 16:13 bueno pues pues tenemos muchísimas formas diferentes de colaboración y cada uno de acuerdo a su disponibilidad por una parte está la aportación sea la la aportación a nivel de conocimientos de decidir si quieren ser voluntarios ayudarnos como profesores de tanto en Barcelona como en Madrid en Madrid estamos en Vallecas pero también estamos en Villaverde y a partir de enero en Carabanchel

Voz 1312 16:34 y estamos en tres partes el sí sí sí

Voz 1611 16:36 y entonces una parte es a través de la gente que es músico y que oye pues me apetece hacer una aportación más altruista que puede puede postularse a través de nuestra web tenemos un formulario que es si quiere ser voluntario si quieres donar de manera económicamente si quieres donar instrumentos después la aportación económica tenemos siempre a a través de la página web un acceso de donativos para a través de Paypal o con tarjeta o transferencia todas las opciones pero ahora mismo tenemos abierta una campaña hasta esta noche me parece hasta esta noche hemos hecho un vídeo que lo podéis ver a través de las redes e hizo lo que lo que queremos es mostraron bueno como como se ayuda a todos los chicos Si jóvenes que están en el proyecto haciendo esa pequeña aportación ahora mismo nosotros tenemos más o menos en propiedad unos quinientos setenta instrumentos que cedemos a los chicos de manera gratuita por lo tanto más chicos más instrumentos necesitamos más equipo siempre hace falta recursos y en este caso dado que nosotros no tenemos no cobramos a los chicos necesitamos de manera continua esta este flujo de ingresos o sea que

Voz 1312 17:44 pues ahora lo ponemos en redes sociales no no no

Voz 1611 17:47 Paraguay para que quién quiera practicar bueno no sé si de fondo y un poco de risa la verdad es que estáis estén muy quietos con todo al algunos instrumentos bastante grandes

Voz 1312 17:56 sí son ellos los pros

Voz 1611 17:58 bonistas de esta charla están están aquí acompañándoles en eh

Voz 1312 18:01 en el estudio nos acompañan Gabriela Jordi huye Arnau Mónica Luis Paula Laura Christian les voy a pedir que se presenten tocando pues una pieza

Voz 8 19:01 condón qué tal

Voz 1 19:17 ya

Voz 1312 21:04 bueno chicos qué maravilla escucharos cómo estáis bien muy bien cuánto tiempo lleva dicen voces cinco cinco seis años desde que se quedó

Voz 7 21:13 bueno ocho creo cómo fue vuestra

Voz 1312 21:16 no enamoramiento de del instrumento que toca desde un contrabajo

Voz 1611 21:20 sí

Voz 1312 21:20 un violonchelo y me equivoco si meto la pata me lo decís que lo hacen yo soy bastante tocas una flauta travesera verdad bueno me habéis puesto fácil como como fue el el elegir un instrumento en vuestro caso bueno pues

Voz 6 21:36 yo tengo la suerte de venir de una familia de músicos eh yo creo que para mí el primer instrumento que me presentaron en la vida fue el violonchelo no se fue un poco poco a poco no puedo decir que me enamoré directamente violonchelos fue como que el roce hace el cariño de esta señora prensa formó parte de de mi entorno pero ahora puedo decir que yo no veo una vida sin el violonchelo no lo ha conseguido

Voz 1312 22:05 en todo caso yo quería ser músico

Voz 7 22:08 ya vale pero no sabía muy bien qué tocar vale y entonces mi madre me presentó el proyecto voces y ahí dentro bueno pues está cantando en el coro y tal me acuerdo que Pablo me me presentó a la flauta innato en una primera clase me acuerdo que sabía que quería tocar el instrumento doy a partir de ahí

Voz 1312 22:29 pero me me dicen que es es difícil hacerla sonar bien sea que te digo estaba estaba por encima de su regalo

Voz 7 22:35 pero si te gusta al final vas cogiendo la forma hay te vas saliendo poco a poco

Voz 1312 22:40 bueno yo quería llegara a Laura que ha elegido el instrumento más manejable que se puede ocurrir a uno no vamos a ver no había otra cosa hija

Voz 5 22:49 sí sí

Voz 1312 22:50 has podido enamorar del violín pues de la flautista o de otra cosa más llevadera tocar el contrabajo pasó tras la dicen siempre pero de hecho no

Voz 6 23:01 yo empecé a ir a voces porque me gustaba cantar yo no sabía lo del instrumento y cuando me dijeron elige aún no me quede como Daley vino una persona me dijo ven ven que nosotras y ahí me quedé en el contrabajo

Voz 1312 23:16 así pues pero es

Voz 6 23:19 semanas cuantas pieza así en Italia me enamoré de verdad el contrabajo

Voz 1312 23:24 porque habéis hecho giras hacemos conciertos fuera de España si el cómo cómo creéis que os ha cambiado la música vuestras vidas pues yo por ejemplo

Voz 7 23:34 oye yo quería como dijo como dije antes yo sabía que quería ser músico pero no sabía muy bien con que cuando tuviera flauta me di cuenta de que que ya sabía lo que quería estar en Navidad no hubiera podido ser músico en una orquesta voces y puede que también pero se profesional con nosotros

Voz 1312 23:53 Paula yo que

Voz 6 23:56 a él este momento en la sociedad la música se ven poco a no ser que sea música pop música más actual de la más comercial la música clásica se ve más bien como un hobby algo que estaba bueno que hacen los niños pequeños con dinero normalmente familias más privilegiadas para mí haber tenido la oportunidad de acceder al tocaron instrumentos como el violonchelo a poder entrar dentro del mundo de la música me ha abierto la mente mucho no porque al final la música es un lenguaje más lo que pasa es que hay mucha gente que no se da cuenta realmente no valoran la grandeza de la música no hay hay que meterse un poquito más yo creo que la música no solamente te enseña simplemente a tocar el instrumento no es decir hay mira qué bien toco sino a formar parte de un nuevo lenguaje de algo nuevo que te permite saber que todo va un poco más allá sin duda

Voz 1312 24:54 lo más allá de lo dice que bonito lo lo cuentas Laura para ti se mola mola ser músico tocaron que está la pregunta da caché nada no

Voz 6 25:05 llevo siempre dicen y queremos hacer ahora no me voy a tocar un concierto tranquilidad que queda aún un subidón de autoestima no decir pues toco toco bien con un en una orquesta que pasa

Voz 1312 25:21 oye pues a mi me parece que no hay mejor manera de de despedirnos que que con uno de de vuestras temas porque es una maravilla escucharlas hablar pero todavía lo es más escucharnos tocar sea cambiando de lenguaje como como bien decías Paula y os agradezco muchísimo también a a Pablo González a a Susana Serrano que os hayáis acercado a contarnos y acercarnos este este proyecto qué tal y como se está poniendo al mundo de feo pues abre una puerta una puerta de esperanza y de colores muy bonitos que que gusta mira

Voz 5 25:56 yo particularmente soy seguidor del programa A vivir que son dos días

Voz 1312 26:00 a ves que te entiendo

Voz 5 26:02 justo justo escuchado entrevistas que que que incluso como director de un proyecto también te hacen reflexionar yo creo que nosotros tenemos que que estar siempre por delante de todos esos cambios y aprovechó pues esto

Voz 1312 26:16 esta mañana temprana

Voz 5 26:18 a todos lo que no estén escuchando y si por casualidad tiene un violín una flauta padres que han comprado flauta violonchelo

Voz 1312 26:26 yo ya sé que no soy ya no es niño Olmedo

Voz 5 26:31 por completo pues hay hay está voces ahí está voces que recibirá ese instrumento con muchísima alegría seguro pues elevará la autoestima de un chico que este por allí que lo necesite

Voz 1312 26:43 pues ojalá que alguien les escuche y no se país donde guardar tantas instrumentos muchísimas gracias a vosotros quedamos con vosotros chicos

