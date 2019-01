David Aganzo: "Javier Tebas ha prometido a los jugadores que les van a pagar lo que les deben"

Voz 1 00:00 empezamos El Larguero con David Aganzo con el presidente de viaje hablando de la situación de el del Reus a media tarde ha sacado un comunicado en el que tengo por aquí son cinco no son ocho puntos en el que en el número uno decís nuestra asociación ya denunció la precariedad en la que quedaba el Reus Deportivo después de que varios futbolistas desvincularon de la disciplina del club a fecha de hoy hay inscritos tan sólo doce futbolistas con licencia de la de la primera plantilla en yp pedís que no se juegue el partido de de este domingo y un Málaga Reus en la primera pregunta es obligada tú crees personalmente que ese partido se va a disputar este domingo en La Rosaleda sí o no

Voz 2 00:38 bueno como tú dices la situación es complicada la Federación que fije que tiene potestad para para poder suspender exceden este partido para poder aplazarlo las condiciones de los compañeros no son los apropiados los jugadores están en una situación porque no tenemos de hoy estamos hablando de que de que en el mes de agosto en este tema ya estábamos estábamos hablando con el problema del tres por tomar el control económico de que había compañeros de que aquel rubio estaban desigualdad a la hora de competir que tenía dieciséis fichas agravado aún más la posibilidad de que compañeros de procedimiento abreviado Julio Valles que vivieron al final han han causado cuatro baja ahora no tengo es que el Reus son profesionales cómo como te digan la semana que viene de menos procedimientos abreviados de me de Querol que que que posiblemente pues

Voz 1 01:38 entonces claro tienen que tirar encima después de lo que se ha sabido hoy que no pueden dar de alta fichas te tiene que tirar de estos doce jugadores doce que se pueden convertir en diez tal y como decía decías porque hay dos que que parece que pueden abandonar el club y tirar del filial pues que es que así es que es hasta malo es malo para ellos es malo para el Reus es malo para la Segunda División es malo para la competición es malo para todos para el fútbol español

Voz 2 01:59 no se sabe sobre todo para ellos había que muchísimos meses como te muy desigualdad que están sufriendo muchísimo los chavales pues están están con muchísima tensión aparte de ser personas de saberlo que lo que no es cobrar encendidos pudieran cobrar hasta el mes de noviembre pero aquí pensando así que se me la misma siguen estando en una M experto en totalmente favorable al resto de compañeros que que fichas federativas y que pueden elegir y que pueden optar a aquel inicio pueda poner una plantilla diferente leyes pues están como te digo esta semana doce semanas que vine desgraciadamente serán diez la situación tenemos que tenemos que cortar la verdad

Voz 3 02:45 acabas de regresar de Tarragona verdad

Voz 2 02:47 sí la verdad que está siendo los días los vertidos nuestra algo la plantilla cerca de ellas y bueno intentando buscar soluciones intentando afrontar cuanto antes este este problema ahí ahí ya veis somos capaces de que de que en poco tiempo seamos como aquel

Voz 1 03:07 y qué te cuentan ellos pueden entrenar en condiciones pueden pensar en en el fútbol es que es que al fin y al cabo también hay unas familias que detrás y que imagino que sus temores claro que lo que yo decía antes de que son personas con nombres y apellidos los seis han eh Ángel Bastos Borja Herrera Jesús Olmo Katiana Mario Ortiz Juan Domínguez Gustavo le de sales Carbonell Ricardo Vaz Miguel Linares David Querol es que te decían que no se pueden concentrar evidentemente los entrenamientos es que es que que normal esas dos meses

Voz 2 03:38 a mí me para poder competir en Segunda División pues las clases medición además es una competición muy dura donde es muy larga de realmente eh treinta competir con equipos tan potentes que estará al cien por cien que de conmoción físicamente debe estar al cien por cien psicológicamente con Ireneo están esas coaliciones por eso hemos podido dar nombre que que pudieran que pudieran me ha podido artículo dos hombre siempre mueve a ver si pues cualquiera por fuerza mayor porque está está Asins está es la primera vez que pasa esto pero como como vamos diciendo el principio que que no podemos permitir que que la Liga como segunda división tenga esto a raíz de esta manera ella real parte queda que tu problema personal somos los del jugador los culpables

Voz 1 04:29 no pero pero yo creo yo creo que eso desde fuera no se debe de ver en ningún momento quiero decir tú firmas un contrato de X euros o de Deco X más cincuenta mil lo más setenta mil o lo que sea si tiene que cumplir son trabajadores David ya está hay que qué pasa qué crees que se está viendo al futbolista como el valor de la película

Voz 2 04:48 no es lo que lo que no quiero lo que no quiero no quiero que que me entiendes que al final la gente entienda que los socialistas estamos defendiendo nuestros derechos laborales que somos trabajadores igual que todo el mundo que la gente tiene que que jugar que es el feliz y que esta circunstancia no pueden pasar no tiene podemos permitirnos hecho encuentro económico común de que la Liga desgraciadamente hay porque así no somos nosotros los pueblos los afectados por todo incluso nosotros lo queremos que en rebajas no queremos esta circunstancia son queremos ser felices jugando con Kyle quieren estar felices cuando porque tienen contratos muchos de ellos lo mejor que no existiera y que pudiera estar compitiendo como el resto de compañeros pero es que esté con esto es que este equipo ya empezó mal el que

Voz 1 05:36 en por lo tanto no sé si en un avanza entre los propietarios del Reus y la Liga a quién colocaría en esa balanza con mayor fuerza la responsabilidad de lo que está pasando porque tú lo has dicho hemos abierto también el programa con ello con la información de que efectivamente la Liga ha pedido perdón al Reus reconoce sus errores es que es que es obvio que ha fallado hoy el control económico el control financiero de la Liga sí pero eh

Voz 2 06:07 yo creo que ya que que por supuesto que el presidente tenga culpa porque aquí nadie que el que tiene que hacer por supuesto que tiene culpa pero llevamos avisando de este me estoy que me diga que en muchos meses compaginan sigue avisando Simón yo creo que muchas acuerda de lo que pasó en los compañeros que no pudieron entrar de que tiene dieciséis fichas recuerda más al mes de agosto

Voz 1 06:28 en agosto lo que os decía la Liga porque imagino que esto ya era conocedor la Liga en el mes de agosto

Voz 2 06:32 es un tema que es un tema de control económicamente se sino en que realmente podían entrar los compañeros porque porque no podían siquiera porque encuentre que es el tema privado de la Liga que me lo permitía ellos son los que tienen que valorar si puede que no pueden colocado estos cuadros Collette beneficios y son ellos los que los que tenían muchos compañeros sin poder sin poder en el caso de saberes compañeros que acaban que estaban con que estaban con contrato estaban entrado aparte tiene todo escucha activa la tasa bendito miran está vinculado al club ir en caso de quedando jugadores importantes dentro el Reus que desgraciadamente no podían competir porque la fecha efectiva

Voz 1 07:16 la Bosco en en agosto dos despacharon entonces con es cosa del control económico de la Liga punto

Voz 2 07:21 sí por supuesto yo creo que va realmente así pero pasó venir muy tuvieron que bajarse el tema del Extremadura cada equipo tenía que controlar en que se que así el económico para que para que funcionara y estamos viendo que se que como me está está fallando dos perjudicados pues negativamente los futbolistas y los trabajadores que estamos piensa en el siguiente

Voz 1 07:44 en se les va a pagar a los jugadores del Reus lo que se les adeuda supondría sin la mano en el fuego

Voz 2 07:50 es el ha prometido Javier P siete de la delante de ellos y me importante en la Liga si ha dicho se ha dicho y yo como te digo que a mí me gustan las cosas firmados vamos a confiar en la palabra de de Javier y esperemos que se les echarle no tenía ningún

Voz 1 08:14 has hablado recientemente con el presidente de la Liga sobre este asunto

Voz 2 08:18 llevamos hablando de veintisiete años con con el tema de del expediente disciplinario del reos me deprime Salera es muy todo el mundo sabe

Voz 1 08:26 sí pero la Liga ya se ha dado cuenta de que es un problema que que que igualan han cogido tarde fue quiero decir ya no ya no tiene solución o tiene difícil solución

Voz 2 08:36 tendrá que él es el que salió al digamos en las medidas cautelares eh yo también se desinversión esas aleaciones que realmente al juez de Disciplina Social dentro de sus competencias que adoptará todas las medidas que para ellos para los jugadores porque al final es lo que un sindicato que las competencias puede disciplina social que realmente qué quiere que mejor incluso hoy mismo entendió lo que que esas competencias en era el partido no eran de la Liga vale nosotros mismos mando escrito esta mañana y esta tarde lo hemos hecho con con la firma de los compañeros para que realmente es un tema muy muy muy importante que realmente los compañeros están en situación muy comprometida

Voz 1 09:25 dos para finalizar crees que sería un ridículo para la Liga española para el fútbol español sería la primera vez que oyó que su familia que en la segunda vuelta cada fin de semana descansará un equipo en Segunda División tuviésemos una Liga de veintiún equipo

Voz 2 09:44 a mí me duele mucho de compañeros de que sufren un que estamos hablando de partido de Miami que sacamos a competir que fuera ahí queremos cuando realmente tenemos el polen en casa me encantaría que prime la II División el segundo de televisión de que de que el fútbol fuera mejor unos tenemos por comprar para que ese pulpo que el derecho de los futbolistas realmente pues como todo trabajador cuando trabaje yo lo único que pido me verá yo espero que que la defensa cuanto antes porque es insostenible bajó en más de llevárselo pero que que que se lo que porque que es un tema muy muy debilitado

Voz 1 10:31 la solución es difícil pero tú a cuatro de enero crees que se va a liquidar la sociedad crees que se va a tomar la decisión por parte de los puede disciplina social de la Liga de que el Reus no siga compitiendo cuál sería la mejor solución dentro de de todo este fue con el que estamos metidos eso sí

Voz 2 10:55 ya lo he dicho que que en breve va a resolver expedientes

Voz 1 10:59 sólo escenario eh

Voz 2 11:01 entonces se me da a entender que me que tomará medidas estará para para que deje de competir en Reus porque hay sí que tiene la potestad me me da la potestad para suspender un partido pero pero sí que tiene para para competir al igual que que pueda quitar de sus derechos políticos del reos que son cosas que que yo como sindicato de futbolistas yo defiendo mis compañeros mi trabajo en el que haga la lidia censor Sillero el equipo del con la

Voz 1 11:37 este domingo ocho de la tarde Málaga Reus veremos si se juega o no se juega mañana decide el el Comité de Competición y con todo esto estamos hablando yo al menos no quiero para nada eximir de responsabilidad y creo que tampoco lo hecho David al el máximo accionista del Reus son Oliver porque evidentemente la gestión ha sido absolutamente desastrosa pero aquí parece que ha fallado alguien más aparte de helados el presidente de hace gracias por atender la llamada de la Cadena SER hasta la próxima