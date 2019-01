Ramón Besa: "No veo diferencias entre el Real Madrid de Lopetegui y el de Solari"

Voz 1893 00:00 ha quedado para dentro de un ratito con Diego Llorente futbolista central de la Real Sociedad pero sobre el que sigue teniendo opción de recompra el Real Madrid os habéis pasado mañana Super Sunday Domingo de Reyes con el Atlético de Madrid bueno el Sevilla Atlético de Madrid Real Madrid Real Sociedad vídeos posponen con el Getafe y Barcelona en Jabois empiezo contigo en

Voz 1 00:26 concluyó el año dos mil dieciocho muy feliz para el Real Madrid con con la consecución del Mundial de Clubes insisto para ganar el Mundial de Clubes hay que jugarlo y sólo lo juega al campeón de Europa que eso es totalmente cierto para todos aquellos que piensan que es el torneo de la galleta al Mundial de Clubs pero pues de lo visto ayer da para una reflexión profunda eh de que este equipo necesita cambios no sé si ahora o en el mes de junio pero los neones

Voz 2 00:52 bueno hay que hay que desde luego hay que ganar la la Copa de Europa ella quiere tumbar a todos los los adversarios con unos que que jugó en Madrid el el año pasado después te enfrentas a los rivales con los que te enfrentas sacar un diagnóstico de de esa mini competición es es muy muy optimista y se gana tal y como llevaba la temporada del Real Madrid ese torneo podía significar alguna forma un revulsivo no deja de ser un título muy importante porque es el campeón del mundo de clubes etcétera pero pero que tienes que presentarán el siguiente partido con rivales ya a tu nivel con una contra acción no no voy a hacer diferente porque la que tuvieron en en el Mundial pues fue la máxima supongo oí el campo lo demostraron pero sí como con ganas de cambiar la dinámica no con en fin que eso significa ser un poco un una una una grieta en la temporada que se estaba haciendo no lo fue en absoluto yo no sé si hasta se profundizó más en los errores el partido fue una catástrofe de de de principio a fin con vicio además que es muy muy muy madridista no está esa rotura de de del centro del campo es una línea de defensa atrás la nada eh luego cuatro activos tres tíos nueve dos arriba no hay circulación me juego después consigue una cosa que es muy difícil empiezas perdiendo remontas caray no no no no tenemos el balón no tenemos del juego de repente Villarreal empieza trece apretarnos es que no es como si se le hubiese descosido el alma en algún momento de la temporada al Real Madrid es hemos perdido varias Ligas en los últimos años pero pero jugábamos a nada por lo menos no que era algo maravilloso cuando jugabas a nada no hay iba sacando los partidos adelante es que ahora no encuentras absolutamente nada claro al Madrid le cuesta muy poquito esfuerzo ganar puede jugar a nada para ganar pero es que si no juega

Voz 1 02:42 pues si no juega es imposible es el Real Madrid

Voz 2 02:45 no seas un club completamente extraterrestre que aterriza aquí en la Tierra para ganar bajándose de la nave platillo volante no no hay manera de ganar jugando así no no no no no tienes forma lo que hubiera significado la victoria de ayer la verdad es que quizás hubiera sido hasta fíjate contraproducente por por por por la forma de conseguirla por el por el por el hastío que produce el juego de Madrid en muchísimas ocasiones durante durante un partido no estamos ahí con el tran tran estos resultados que tienen que activar de activar probablemente cuando acabe la temporada hágase un balance digas bueno este ciclo que ha sido un ciclo prodigioso que ha sido el segundo ciclo de la de la historia del del del del el Real Madrid hay que ponerle un mascarón de proa que Nos falta cuando la marcha de Cristiano Ronaldo urge un mascarón de proa hay que poner una dirección deportiva sólida y que que que que sepa lo que hay que hacer y con un proyecto claro que contundente por el que apostar por el que no bajarse al tercero cuarto partido Isabel lo que se tiene que hacer con jugadores que han llegado aquí hace diez diez once nueve ocho años y cuyo pico de juego desgraciadamente como todo la vida pues empieza a decaer no hay un jugador sagrado en en marzo y en abril que ganó todo este año que es Modric que esta temporada pues empieza a escuchar lo que tiene que acusar un jugador de sus características y en el centro del campo que eso es la edad es que no sé si tiene treinta y tres treinta y cuatro años que es que es el que lleva el peso del juego pues eso habrá que valorarlo habrá que valorar la situación otros jugadores también es maravilloso cuando jugó a finales pero es que para jugar las finales tenemos que ganarles tenemos que llegar a ellas perdón tenemos que jugar todo el año para poder llegar a una final y que este este muchacho se luzca no no tenemos una una continuidad sin nada con con con Bale desgraciadamente por lesiones por lo que sea a mí no se me ocurre un jugador más explosivo más espectacular alguien que que que pueda dominar los partidos hemos puede dominar el pero no Curry ya llevamos cinco seis años esperando que ocurra durante más de tres partidos sino lo conseguimos

Voz 1 04:43 besa

Voz 3 04:46 bueno sí sí digo las sensaciones contra el Villarreal ante siempre pensaba que habría para remontar al final no pensábamos que pudiera llegar el gol de esos son sensaciones desde fuera de Madrid aquel de remontar en el último minuto ha desaparecido por el contrario un equipo que pierden el control en partidos aparentemente con rivales frágiles recordemos que los últimos partidos que ha jugado el Madrid han sido con eh equipos que teóricamente le exigían menos que cualquier otro y no ha tenido capacidad para sobreponerse con rotundidad si es verdad que había ganado hasta ayer pero la vio no apreció ninguna diferencia en el Madrid de Lopetegui con el Madrid de de a nadie más allá de lo que decía que es la naturalidad Rasul resultadista hasta que pierdes el Madrid se ha acostumbrado a solucionar esos problemas con gente como Lee como mogollón como Di Stéfano en su día pero no creo que Solari sea el mismo caso porque las estructuras de lo escuchan cambió mucho a que un entrenador que era capaz ver de solucionar los problemas estructurales como que un entrenador elegido en un determina el periodo no funcionará hoy día quiten viendo el ocho ha desaparecido y al Madrid engañemos no los desde hace mucho tiempo repasamos siempre la misma estadística el Barça ha ganado siete las últimas diez diga el día a día le cuesta es un equipo que tiene la Champions y entonces lo fía todo chanchullos y hasta aquí llega mayo vaya cuando no eliminatorias tenga más de los muertos los sorteos de lo que sea a le cuesta el día a día en los días laborables y no es sólo una cuestión de de jugadores sino que creo con coincido mucho con manualmente es un problema de secretaría técnica de plan de juego de plantilla de bueno de que esa mentalidad que Champions el propio presidente en pensar en la Liga europea más que esto de ir a Villarreal de jugarlo contra leídas esto quiérase o no todas las estructuras del club de alguna forma se han contagiado de que ese día a día seis seis yo no les no les gustaba un equipo que lucha porque un equipo señor cambiantes del Madrid mucha simpatía se ha ganado por ese capacidad de El día de ganar partidos en el minuto noventa y tres y eso lo ha perdido

Voz 1 07:11 me parece muy interesante sí si sí

Voz 2 07:13 es decir no que que que es verdad que el Madrid y el Madrid prioriza por encima de todos la Copa de Europa porque de hecho para cualquier club es el título más importante pero también creo que sabe que si no hay regularidad es muy difícil ganarle y que de vez en cuando se puede conseguir sin si si fuese tan importante y la prioridad absoluta y molestarse tanto la Liga no se hubiera echado a Lopetegui por ejemplo podríamos haber seguido pensando un poco en los títulos europeos y pasando no el el el estadio se llena cuando el equipo juega bien y el equipo va más o menos bien o por lo menos compite por la Liga el equipo ofrece buenas sensaciones la afición está animada no hay tanta crisis más cuando funciona la regularidad el Real Madrid el año pasado a estas alturas estábamos más o menos en la misma perdimos la Copa del Rey creo que fue contra el Fuenlabrada o Leganés Leganés Leganés lo contra Leganés bueno fue la hecatombe y fue el más irse quiso y se rumoreó con que se iba ya Zidane es decir que eso es importante es primordial es el día a día no puedes fiar la temporada a seis partidos que te pueden salir bien los puedes ganar pero no todos los años que el año pasado estuvo a punto de ocurrir fue la principal razón por la que se Zidane dice esto este ritmo no lo aguanta nadie esta plantilla así no está para competir el día a día y sólo se pone las pilas en Europa el próximo año nos vamos a pegar la hostia de nuestra vida que probablemente nos la pegamos este año ojalá que no pero a lo mejor nos la pegamos desde luego todos los méritos lo estamos haciendo para que para que ocurra el Madrid no puede vivir diez meses en tensión sin poder competir por la liga e jugándose solamente

Voz 1 08:40 vale Manuel pero yo creo que lo que dice Ramon Besa hay muchos que pueden estar de acuerdo porque uno ve que lo más normal es que la Liga la gane el Barça porque es de largo muy de largo el mejor equipo en España del siglo XXI muy de largo y los últimos diez años la ley las ligas del Madrid se cuentan con los Yves una mano casi comedia mano dos dos mil doce Mourinho dos mil diecisiete Zidane y para de contar yo lo es que sí que comparto Manuel no sé si cierta aparte del madridismo minusvalora la Liga ingresaron la Champions ahora la Champions sí pero lo bonito que si era jugó

Voz 1893 09:18 a a Éibar y que te vean los de Leiva haría Villarreal y Sevilla

Voz 2 09:22 pero vivimos de la Liga es decir tenemos el todo el año la Liga el aficionado al fútbol aficionado al Real Madrid espera a los partidos de Liga no está esperando el país el aficionado al Real Madrid en agosto no está diciendo jo qué ganas tengo de que llegue abril el Madrid claro que que que que juega la Liga claro que vive la Liga y el aficionado se entusiasma con el equipo cuando el equipo va bien en la Liga íbamos a llegar a la a los octavos de final contra el Ajax pues con con con una hendidura tremenda con una crispación de la leche con discusiones con crisis con este juegas te está lesionado hay camas de modo de entrenador así no es forma de llegar a esa competición si tú quieres ganar la Copa de Europa lo más fácil para hacerlos ganar la Liga o por lo menos estar compitiendo por la Liga porque eso significa que el equipo está a la altura del equipo no está altura la liga es muy difícil ganar la Champions te puede salir un año pero no van ha salido dos es muy complicado y el Real Madrid hay una haber estas tres ganó la Liga también y y la otra por lo menos estuvo compitiendo más o menos pero si te presentas en Navidades ya a siete puntos del líder el la afición al estadio no sé yo creo que se desenchufan muchísimo que sí que se vuelven chufa como unos han chufa con unas semifinales de Champions en cualquiera pero Cry no es un método de supervivencia éste no puedes vivir así no puede plantear las temporadas diciendo bueno la nuestra que sigan jugando esto es que la nuestra empieza crear no está empieza en febrero empieza en marzo claro que no así no vas a ninguna parte

Voz 1 10:44 he escuchado a Manuel Jabois hablar sobreviven pero no aquí Ramon Besa es que lo contábamos también ayer en el Sanedrín parece ese futbolista dejáis me parece una figura de porcelana que sí que habrá al final de la Champions en la final del Mundial de Clubes pero que cada dos por tres se lesiona Huesta un tiempo parado sea mucho sea a poco entre que eso ya vejes está desaparecido no sé por esta análisis

Voz 3 11:07 no es un sorprendente digamos lo tiene una escampar el futbolista único tú lo de lo miras es un pedazo jugador pero muchas veces tengo la sensación de que jugaría igual en cualquier otro equipo en cualquier otro club ese cine es un jugador anónimo que perdona tiene ningún jugador

Voz 4 11:24 que tiene vida por sí solo le cuesta mucho entrar en cualquier paisaje engranaje o forma de ser Madí yo le veo como como si el primer día osea no sé cuáles tiene amigos tiene no sé con los jugadores con vigas mejor no sé qué partidos debían mejor sea siempre nunca escampar

Voz 5 11:42 dentro de Bale es un mundo muy particular

Voz 3 11:45 creo que este año está acusando además la presión de él denostar Cristiano osea es el año en el que él tenía que demostrar que no era cristiano porque obviamente al no hay un segundo Cristiano igual le pasa al Barça con Messi pero sí asumir unos galones que por ejemplo está intentando muchas veces más Benzema que el propio Bale para mí es un jugador que sigue siendo una incógnita Un jugador de momentos nunca ha sido un jugador de de de de toda una temporada momento sí pero no se puede jugar a la carta es precisamente para mí lo que explica lo que es el Madrid es un jugador que aparece y desaparece donde sí aparecen los momentos es tal Esteve sí bueno si llega a la final de la Champions otra vez sí pero que que será de cuatro partidos cinco durante la temporada el Madrid se falta esos jugadores irregularidad que había tenido siempre y que ahora Kroos por ejemplo ya no está en su mejor momento Modric y no está tiene Cantigas de futbolistas de momentos el momento disco momento Asensio el momento ir Bay el único que está siempre Ramos para bien o para mal de lo demás son jugadores de momento entonces claro si estos momentos lo coinciden es un equipo que no tiene continuidad y paraliza que vengáis la expresión precisamente de estos de que es un equipo totalmente discontinuo

Voz 1 13:03 y los tengo de preguntar todavía por Valverde hace un par de días con Sique Rodríguez y Jordi Martí Ramón tuvimos una charla interesante acerca de de la situación en la que está ahora mismo en el Barcelona después de las humanidades Yves entrevista con los medios oficiales del club pero tengo que hacer un recadito a la desconexión nada en dos minutos volvemos con Ramón Besa y con Manuel Jabois analizando la actualidad también un tema que me interesa bastante saber vuestra percepción en ayer contábamos con Alberto

Voz 1826 13:28 de que la Serie A

Voz 6 13:29 ha tragado o barra ha

Voz 1826 13:32 aceptado que en la Supercopa italiana que se va a disputar dentro de unos días en Arabia Saudí un estado que abiertamente discrimina a las mujeres en las mejores entradas sean para los hombres e insisto no vamos a debatir eso que es cosa más de lo Hoy por hoy donde escucho muchas veces a Manuel Jabois sino que es cosa de que la feria haya tragado con eso también les quiero preguntar por ello hacemos pausa insisto breve y seguimos la charla con Jabois y conversa venga

Voz 1893 17:10 las que no con Álvaro Benito a menos veinticinco doce menos veinticinco en Canarias ya estamos en la previa de Reyes se Sábado cinco de enero haber un par de semanas que quería a tratar con Manuel Jabois y con Ramon Besa Ramón de Ernesto Valverde

Voz 1 17:25 qué feeling tienes tú qué sensación porque estamos habituados a que se sepa en marzo abril si sigue el entrenador X del Barcelona Itu feeling con este cuáles

Voz 3 17:37 es muy variada estaba convencido de que Valverde no iba a continuar hace un mes porque notaba cansado no solamente en sus relaciones con el jugadores con el club y también con la prensa con el una que es una relación digamos fluida cambió en el último mes y he visto más tranquilo también dejando claro que no hace planes más allá de dos meses y por lo tanto es así sea lamenta G tiene es que como no quiere trascender no sea lo quiere ser entrenador que pase a formar parte de los grandes mitos del banquillo azulgrana sino que él lo relativiza tanto que provocó les muy determinado momento la sensación de que lo quería quiere quedarse en el en el Barça porque no manifestaba un amor platónico uno demostraba sus ganas de entrenar a Messi osea todo eso es lo que indiquen muchos de sus antecesores de pensar de que no iba a continuar mucha gente además parecía más propicia para que no siguiera yo ahora en cambio las corrientes diferente las encuestas así están saliendo en los medios deportivos avalan su continuidad se está demostrando que es un buen gestor de vestuario y como el Barça está en una etapa de va acompañando a Messi a hacía su prejubilación todavía no jubilación todo el mundo y podría jugar hasta mucho tiempo a eso le acompañarán en sí pues a la gente entiende que lo puede hacer algún otro de entrenado porque para mí lo más importante que ha pasado en los últimos tiempos es que hemos dejado de hablar

Voz 5 19:12 el Barça de Cruyff liquide el dream team ir el Barça de Intel

Voz 3 19:18 yo como tal a colectivo al Barça de Messi hizo el Barça Messi sólo lo puede gestionar un entrenador al estilo Valverde por lo tanto yo entiendo un perfil Valverde digamos no se podría ser también Quique Setién pero esa el tipo de tipo A propio Guardiola gente de autor por de alguna forma no sé cómo lo llevarían por lo tanto ahora en este momento es algo que pase alguna vez la tomen no creo que se vaya a saber hasta mayo creo que tiene sin nadie denuncia el contrato hasta la primera semana de mayo significa que continúa por lo tanto una de las dos partes debería haber dicho ya o ahí hasta mayo tiene tiempo para decir si se va a renovar o no vamos a ver qué pasa en enero todavía creo que esto

Voz 2 20:06 bueno yo creo que está gestionando bastante bien el tema de un asunto bastante peligroso no que es el banquillo del banquillo del Barcelona en ese sentido comparto bastante todo lo que está diciendo Ramón porque en fin puede es ese tipo de banquillos tiene te da una proyección con muy muy muy muy muy arriesgada y en ese sentido Valverde ha sabido siempre gestiona con muchísima discreción su papel hay no no es ahí estaba Van Gaal en los porque a la cabeza Bron pero es que plus más más más más recientes Nou maquilló maquilló siempre es una oportunidad para un tipo como como Valverde además está siéndolo pero podría ser también una una un una oportunidad para para

Voz 1 20:52 proyectarse de alguna forma

Voz 2 20:54 en en en en otros ámbitos los que que que que yo que sé que su que es crearse un personaje no que es lo que realmente se puede hacer un banquillo de ejemplo quizás más más estrepitoso sea Mourinho no un alguien puede utilizar un banquillo no sólo para dirigir el equipo y para ganar títulos sino también para fomentarse personalmente sino también para proyectarse para para para crearse una suerte de aureola y con la que presentarse después a otros grandes clubes Valverde es todo lo contrario es Valverde a Valverde tres imaginas dejando al Barça para irse a otro equipo menor incluso con un con con con una tranquilidad pasmosa por lo menos esa es la esa es la impresión que es la imagen que que el da y desde luego lo que no va a hacer es o por lo menos no tiene ninguna pinta es dar algún anuncio por filtrar algún tipo de noticia que pueda que pueda alterar el el vestuario no desde luego hasta hasta final de temporada

Voz 1 21:49 en fin son son tiempos convulsos eh Manuel y Ramón tiempos de de cierta intolerancia incluso diría yo que sepas Manolo que no me pierdo tus presencias en Hoy por hoy ningún día siempre que pudo mucho madruga mucho madruga no me lo que me lo pongan el podcast ahora que me eche Instagram esto

Voz 19 22:08 es un hombre hay que hay que adaptarse además cuesta bastante tarde a las tres de la madrugada en Downing abierto en Instagram fue provocado porque pareja ver cómo saldré

Voz 2 22:21 patas como de como todas las parejas

Voz 1 22:23 en esta de que la liga italiana la sería trague permiten una competición organizada por ellos que las mujeres sean discriminadas y no puedan optar a los mejores asientos del estadio esto que ocurre en el año dos mil nueve en Europa se es que me parece es que me parece muy grave que imagínate que eso fuese aquí en España que de la Supercopa de Tánger no se hubiesen permitido a las mujeres colocarse los asientos que les hubiese dado la real gana con perdón pues mira

Voz 2 22:52 hemos como en tanto como en tantos otras como en tantos otros casos de gravísima discriminación efectivamente en Europa y en cualquier otro país en esta época y en cualquier otra época en otras épocas gráficamente era una podemos cambiar esta aunque estamos a tiempo pero como en cualquier otra tipo de discriminación de este calibre el el el la la el paso adelante e la acción la tienen que tomar los privilegiados si estos asientos hacen prevalecer a los hombres sobre las mujeres tienen más y tienen más derecho a ellos lo somos lo que hay que hacer es rechazar esos asientos lo somos lo que tiene que hacer es rechazar esos estadios esos encuentros que si en un estadio se anima o no se sanciona aún no sanciona ya no sanciona muchas veces pero se anima de alguna forma imagínate qué locura huelga es decir los gritos y las expresiones racistas lo que tiene que hacer la gente es no entrar en ese estadio no no dejar absolutamente ya no hablo de dinero sino ni un gramo de decencia las personal en ese tipo de en ese tipo de encuentros si Tetra es ese modelo es que no me lo me lo estás contando antes de ir a Internet porque me costó mucho creer lo sitúa ese ese tipo de modelo a tu país pues lo que tengo ceros aficionado es decir no queremos estas localidades no queremos ir a partidos en los que nosotros tengamos más derecho que las mujeres ocupar ciertas localidades no podemos sentar ahí no se puede entrar no se puede subir a un autobús en el que no dejan entrar a personas negras no se puede ir a actos en los que está prohibida la entrada a minorías étnicas no se puede hacer el te dan la oportunidad de que lo haga eso que no lo hagas no lo puedes hacer las mujeres en ese sentido hombre puedes protestar puedes concentrar te puedes manifestarte pero los que se otean pues son los que tienen el privilegio de poder sabotear lo es a quienes corresponde no hacerlo no estamos ahora con el tema por ejemplo de que no afecta también a muchos periodistas y demás no invitan a mesas redondas los imitan muchos actos interpretar es el cartel te dicen oye esto está lleno de hombres pues sentí está como invitado a ninguna mujer y te están imitando está la capacidad para decir oiga esto no somos diez personas aquí no tiene ningún sentido yo prefiero no ir y me gustaría que mayores tampoco acudiesen para poder torcer la voluntad de la organización y que y que se incluye hagamos mujeres del espacio público pues con los campos de futbol igual que me parece de coña que de repente muy así que vaya son haciéndolos en esta asiento tenga prevalencia

Voz 1893 25:15 esto es de locos

Voz 2 25:19 no lo quiero no quiero entrar en ese estadio no me gusta la política que rige este tipo de partido lo siento muchísimo hay que se quedan ustedes así se hacen cambiar las cosas como no se cambian es tirando humo al aire protestando concentrándose no se calmen desde la acción y la acción pasa por sabotear y por denunciar públicamente este tipo de actuaciones

Voz 1 25:35 besa

Voz 3 25:36 sino porque no puedo estar más de acuerdo con Manuel dado que la industria del fútbol vía no tiene reparos en para su carpa mundial donde le pare donde les place y por lo tanto el quienes organizan esos tipos de torneo global es decir nada

Voz 4 25:51 sólo espero que alguna vez algún protagonista de estos partidos no sea eso será si acaso

Voz 3 25:55 no sólo por la vía que dice Manuel con la diana

Voz 4 25:58 los protagonistas de los jugadores que alguien que se moje vamos hacia un modelo como los americanos en la NBA en el hotel

Voz 3 26:05 vamos a ver manifestaciones de algún deportista algún día diciendo que se niega a jugar en un partido donde no se admiten las mujeres pero claro como no son los reyes de la carpa son unos tíos que cobrar unos contratos millonarios cuál es la hay una posibilidad de rehacer estos protocolos cuando se firman esos partidos sí que lo es la es la industria del dinero esa para mí es la gran metáfora o el gran problema que tiene en este momento el fútbol que siempre lo habíamos tenido como un deporte popular deporte al alcance de todo el mundo con un el reglamento que era conocido en China en Estados Unidos viven en España en Inglaterra luego va el barro en unos sitios se aplica a otros no se aplica usted toda esa industrialización del pulpo diferentes agentes que participan han conseguido a base de dinero a tener la complicidad de los actores

Voz 2 26:57 los actores de alguna forma no toman

Voz 3 26:59 partido a también me cuesta mucho porque saber quién lo puede hacer porque a nivel de asistencia de público la gente va con un poder adquisitivo muy elevado ya no sólo va a ver el fútbol sino que va a comer o a cenar iba a pasárselo bien y eso es un espectáculo que no tiene nada que ver con el sabor popular que estábamos acostumbrados los a darle al cupo duramente necesitemos a deportistas