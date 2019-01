Ángel Villacampa: "La decisión de salir del Atlético de Madrid fue una decisión del club"

Voz 1 00:00 turno para hablar del fútbol femenino en este viernes de El Larguero saber aquí Paco Hernández hola Paco muy buenas qué tal buenas noches hablamos con un viejo conocido Press de hace apenas unos meses que era el entrenador del Atlético de Madrid si ya sabéis que en la Liga Iberdrola el Atlético de Madrid y el Barcelona dominan desde hace ya bastante tiempo eso es

Voz 2 00:17 vamos a hablar con Ángel Villacampa que hasta este pasado verano de dos mil dieciocho era el entrenador del Atlético de Madrid consiguió una Copa de la Reina dos títulos de Liga y hace un par de semanas unos quince días tiene una oportunidad bastante curiosa en su nueva carrera profesional es marcharse hasta China nada menos que hasta China para colaborar con las categorías inferiores de la selección femenina china bueno va a emprender un proyecto a largo plazo de tres cuatro años y además bueno tenido en cuenta además que este verano también se disputa el Mundial femenino absoluto y que España va a tener como rival precisamente a China bonos es curioso seguro conocer cómo está el fútbol por allí para ver qué clave para nuestra selección también en el mundial ante Chile

Voz 1 00:56 así que si queremos saber algo de la chinas en el próximo Mundial en Francia pues tendremos que llevar Ángel Villacampa que creo que está en China Ángel Villacampa buenos días para patín

Voz 3 01:04 hola muy buenas qué tal me mal

Voz 1 01:07 aquí con mucha ilusión no de afrontar esta esta nueva etapa en en tu carrera pero llama la atención no que después de dos años y medio en el Atlético de Madrid que es hoy por hoy el mejor equipo de fútbol en España te vayas a China un proyecto tan largo pero para la sub trece

Voz 3 01:22 es que realmente sí es curioso incluso me incluso para mí aún es llamativo el cambiar pues se ha dirigido a un equipo todo un equipo profesional y canjearlo por poder esa formación pero sí es verdad que el proyecto tan ambicioso que décadas antes de firmar el contrato tuve una oferta de la Orlando Craig que es otro equipo todo o de EEUU y tuvimos que tomar una decisión y al final pues estamos por por este proyecto que realmente a pesar de que son chicas de trece años es un proyecto ambicioso igualmente profesional que cualquier otro

Voz 1 01:59 claro es que estoy pensando que es como si en en fútbol masculino pues efectivamente suelen el entrenador del Atlético de Madrid pues se fuese a tiempo después de dejar el Atlético de Madrid Se fuese efectivamente a China a las categorías inferiores en ningún caso te ofrecieron ser seleccionador absoluto

Voz 3 02:17 no es realmente la selección absoluta he es un objetivo no no voy a engañar un objetivo también incluso me recomendaron que para optar a ese puesto me aconsejaban que ya estuviese dentro trabajando que me pudiesen conocen mejor se siente más también a la hora de poder dirigir

Voz 1 02:39 no sé que vas a tener que hacer méritos vas a tener que hacer méritos no

Voz 3 02:43 pero al igual que yo por ejemplo ellos han optado también por qué en la sub catorce tengan a a un entrenador alemán que dirigía el Friburgo en la sub quince tienen un entrenador holandés que era el anterior seleccionador de Holanda bueno es un proyecto ya te digo que mi creen que en la formación es donde deben digamos estar los mejores para mí eso ya ha sido un halago que que me tengan catalogado en en en ese estatus y luego claro pues al igual que me han dicho a mí le han dicho los otros dos seleccionadores que acabó méritos porque después del Mundial seguramente haya una vacante

Voz 1 03:19 ojito con esa vacante el Mundial que se va a celebrar en Francia este próximo verano dos mil dieciocho ya estamos en dos mil diecinueve precisamente en el grupo B China junto a España Sudáfrica y la selección de Allen manía en cómo le llega a un entrenador que ha estado dos años y medio en el Atlético de Madrid consiguiendo una Copa de la Reina dos Ligas quién te llama cuando como si puedes

Voz 3 03:42 mira a la Liga Profesional tiene un acuerdo con la Federación China ahí bueno surgen estas vacantes para la sus catorce su quince y sus trece y a ese acuerdo con Hugo blanco pero a conoce a gente que está trabajando para la liga se acuerden de mí para hacer esa primera entrevista hacemos una primera entrevista con su buen que la mejor jugadora del siglo XX y actualmente en la directora de de la Federación China y a partir de ahí pues hemos pasado un montón de entrenadores para optar a esta faceta salió

Voz 1 04:18 en no en el casting

Voz 3 04:21 no ha sido nada fácil porque incluso hemos tenido que hacer análisis de que podíamos aportar que que bueno que que creíamos conveniente o cómo es dentro de ese análisis como veíamos a las selecciones que posibilite futuro bueno al final se decidieron por mí entre un montón de candidatos que había por supuesto por eso también debe estamos un poco en deuda con ellos a la a la hora de

Voz 1 04:46 eh cómo vas de chino

Voz 3 04:51 pues por muy poco a poco

Voz 1 04:53 no sabes al menos no lo sé decir gol parada

Voz 4 04:59 qué buenos días buenas noches

Voz 1 05:02 gracias si ese poco a poco sí

Voz 3 05:04 vamos vamos haciendo es vocabulario pequeño poco a poco iremos hacerlo más extenso si es verdad que tengo mucha suerte de que tengo un traductor intérprete a mi lado me parece una sombra y todo lo que voy diciendo lo va diciendo él henchidos y eso me facilita poco pero eso creo que hay que ir adaptándose dentro de esa adaptación hay que empezar con idiomas

Voz 1 05:23 sí dile que al baño no hace falta que te acompañe que sabes perfectamente como localizarla y ya han pasado unos John pasa unos meses desde que dejaste de ser entrenador del Atlético de Madrid fue decisión de la tele digo no renovar te os que tú no quería seguir

Voz 3 05:40 no es una decisión de no es una decisión de club si es una decisión de club que creían que no puede haber un bueno que tenía que haber un cambio de ciclo bueno y poco más hay que añadir donde ellos terminaron una etapa yo también la termine bueno y ahora se piensa esta otra pues con la misma ilusión con más para pero es una manera

Voz 1 06:04 sí pero te sorprendió que no contasen contigo porque al final acabó el ciclo el fue de dos años y medio tampoco es que estamos hablando de que estuviese hay diez años

Voz 3 06:12 sí bueno a ver en fútbol siempre y cuando usamos la lo de los ciclos siempre termina por ser una una excusa para tomar una decisión bueno me yo realmente pasado página no me no me llegó a sorprender ya no sorprender porque decisión que con el tiempo es bueno pues desde febrero así ya íbamos sabiendo y lo único que hicimos era centrarnos en ganar la segunda Liga consecutiva más allá de las decisiones que podían tomar porque no tenían bueno

Voz 1 06:43 en crees que a Bono ha vuelto a ver partidos de de la Liga Iberdrola claro si no sigo

Voz 3 06:49 sigo continuamente viendo los partidos de la Liga Iberdrola de todos los equipos que bueno nunca se sabe ella en principio yo soy un contrato de cuatro años pero bueno hay una barrera que base la personal yo no sé si seré capaz de aguantar ese tiempo por esa lejanía de las personas más allegadas a mí pero o en cualquier caso bueno hay que seguir muy de niño español o cualquier cosa que pueda suceder claro

Voz 1 07:16 cuando crees que al igual que sucede por ejemplo en en hombres veremos al Atlético de Madrid o al Barcelona llegar por ejemplo una final de una Champions femenina crees que se va a producir ese salto no sé si a corto medio plazo

Voz 3 07:29 bueno el Barça ya estuvo en semifinales lo defina si si lo que quiero decir que estamos en el camino todo el Atlético de Madrid que es el que más conozco está trabajando está mejorando por ejemplo al al al obtener los títulos que hemos tenido porque esto es el fútbol sino ganas al final no de alguna manera no muestras las posibilidades que tienes aquí al tener esa posibilidad de habéis ganado Ligas el club ha ido apostando cada vez más y mejor por la Sección Femenina eso te permite tener más presupuesto te permite tener mejores jugadoras está claro que es eso el camino para poder competir con equipos europeos

Voz 2 08:09 Ángel te pregunto por el Mundial España se va a enfrentar a China Sudáfrica y Alemania en ese grupo B no sé como se está viendo lo que te ha llegado en estos

Voz 1 08:17 primero vías de contacto Conchi

Voz 2 08:19 casi como Benet pues lo que viene del enfrentamiento entre España la posibilidad de que China llegue lejos en el Mundial hoy que incluso la selección española llegue lejos en el Mundial

Voz 3 08:28 claro a ver si hay dos opiniones la mía personal mi propia que creo que España va a hacer algo grande este año en el Mundial porque tiene un gran seleccionador porque tienen un gran en plantel de jugadoras que una nave jugadoras que yo creo que con el respeto de los anteriores yo creo que esta es la más potente hasta la fecha que luego está la versión de de allí de China que claro desató cuando un grupo pues muy complejo y complicado ahora mismo China puede sólo han empezado con este plan estratégico desde la base porque cuando llegan a categoría absoluta pues la verdad que tanto Japón y las dos Coreas de de sacan bastante distancia

Voz 1 09:10 Ángel que te vaya muy bien por ahí no sé en qué ciudad vas a estar

Voz 3 09:15 pues vamos a estar viviendo en ningún fan es una es una ciudad pero sí más serán bueno allí pero a lo grande que es una

Voz 1 09:23 me pero bueno que parece que si no es Pekín Shanghai es una ciudad pequeña dibujan ya que grande

Voz 3 09:28 aquí cualquier ciudad son bastante grande ahí vamos a tener la sede en la cual vamos a trabajar con la selección que va a ser un equipo realmente a mí y ahí tenemos cuatro años para preparar

Voz 1 09:39 si caza mundial para aprender chino también Ángel que tengas muchísima suerte vale

Voz 3 09:45 pues muchísimas gracias a vosotros hasta la próxima bueno igual