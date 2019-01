El Larguero (04/01/2019): Entrevistas con David Aganzo y Diego Llorente

Voz 1704 00:00 qué tal saludos buenas noches bienvenido bienvenidas El Larguero de viernes Viernes cuatro de enero del año dos mil nueve mañana a la previa de Reyes estas navidades estas fiestas que van finalizando el titular del día uno de los titulares es que sepa pierde lo de este domingo ante la Real Sociedad y salvo sorpresa también lo del miércoles que viene ante el Leganés en Copa y como mínimo

así empieza el año Gareth Bale uno de los damnificados del empate feo del Madrid anoche en Villarreal es empezar el año a contracorriente con muchas preguntas encima de la mesa esta ebrio de títulos el Madrid y eso que el último fue hace dos semanas falta de motivación final de ciclo pasan de la Liga o es que sin Cristiano ni Zidane no hay paraíso en fin multitud de enigma se agolpan a las puertas del Bernabéu pero las sensaciones que al mejor equipo del mundo que no lo digo yo lo dice el palmarés hilos títulos con lo que tiene creo no le da para ganar algo grande este año más allá del Mundial de Clubes que para mí no es algo grande al menos en cuanto a la entidad de los rivales pero claro sólo juega la final del Mundial de Clubes quién ya ha ganado una serie de partidos en la Liga de Campeones que es lo más complicado por cierto a unas oficial la llegada de Ibrahim Díaz al Madrid pero está a punto ahora nos va a ampliar detalles Mario Torrejón futbolista muy joven que llega del City de Guardiola con ficha del primer equipo importante pero sigue siendo a sus diecinueve años un proyecto de jugador no en vano ha jugado poco más de doscientos minutos en este curso es decir poco más de dos partidos completos de todos modos esta es la realidad de los grandes del fútbol español del Barça del Real Madrid del Atleti lo de Madrid la época de las vacas gordas y los fichajes a talón descubierto pasaron y ahora para competir con los multimillonarios propietarios de otros clubes europeos o te adelantan con jóvenes promesas o las pasas canutas Brahim al Madrid y noticia que ETA ha contado Ser Catalunya Jean Clair todo vivo quédate con este nombre Shankly Eto'o divo joven central francés de diecinueve años también de diecinueve años pero en este caso del Toulouse se va al Barça los culés están muy cerca de ficharlo en el mes de junio que es cuando llegaría gratis ya que acaban contrato así que Brahim todo son los tiempos modernos ahora en el Barça y en el Real Madrid en esta portada enseguida vamos con los partidos que han jugado hoy dos de primera división dos de Segunda pero queremos detenernos y hacer un alto en el camino acerca de la situación del Reus que es realmente delicada no es de los equipos más que llaman más la atención del fútbol profesional

Voz 1 02:57 porque ya no tiene mucha afición no tiene mucha

Voz 0831 03:03 Soria pero yo creo que también merece un respeto su gente especialmente sus empleados y los futbolistas que llevan meses en una situación realmente dramática especialmente en las últimas semanas tiene doce jugadores con ficha del primer equipo y el juez de disciplina de la Liga ha suspendido los derechos el club pero le obliga a jugar es decir el club no puede tramitar fichas federales

Voz 2 03:25 más puede fichar pero no dar de alta jugadores con lo cual

Voz 0831 03:27 igual sigue con esos doce jugadores del primer equipo más lo que pueda tirar del filial a media tarde la AFE el sindicato desde el sindicato principal de futbolistas ha emitido un comunicado en el que pedía la Federación Española de Fútbol junto a los futbolistas del Reus los que quedan los pocos que quedan que se suspenda el Málaga Reus de este domingo en La Rosaleda a las ocho de la tarde lo que nos podemos juntar a esta hora de la noche es que mañana se va a saber si se suspende ese partido no que va a decidir el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol pero que lo más normal sí es que decida no suspenderlo porque con el reglamento en la mano el Reus puede tirar de futbolistas del filial y hasta que se queden con seis futbolistas puede jugar insisto todo ello según el reglamento insisto es fuentes federativas aluden a que es muy difícil que se suspenda pero mañana decidirá el Comité de compito pero hay más a la Liga por momentos esto es mi impresión parece que es el está yendo de las manos tanto que ha pedido hoy perdón a los jugadores del Reus La Liga ha pedido perdón al Reus a través de uno de sus máximos responsables concretamente a través de Luis Gil el director de competiciones que no supieron venir lo que se les venía encima y que no han funcionado bien los controles de la Liga es decir asume la culpa en esa reunión la Liga les ha prometido a los jugadores el Reus que les van a pagar lo que se les adeuda Éstos le han pedido que lo pusiera por escrito

que la situación se resuelva lo más lo menos dolorosa posible y lo más fácilmente posible en fin fútbol arrancado la penúltima jornada de la primera vuelta partido de las nueve ha sido el Espanyol Leganés ha ganado uno a cero el equipo periquito al equipo pepineros

Voz 0831 06:58 la victoria del español que lo necesitaba mucho eh sí para poner fin a esa racha Álvaro

Voz 3 07:03 seis derrotas consecutivas que igualaba la peor en toda la historia agrupa ganado y uno cero gracias a un gol de Borja Iglesias quién sino en el minuto ocho de partido se ha sido valiente David López porque lo Agromán es de cuarenta metros ha visto que el Pichu Cuéllar estaba avanzado y el dispar David López al larguero Borja Iglesias muy se ha adelantado a los centrales del Leganés ya puestos el uno cero en el minuto ocho de partido y a partir de ahí el español ha sido mejor pero a Falla no Álvaro ocasiones muy claras sobre todo a Leo Baptistao ha sentenciado el partido y en el tramo final a diario una el zar que ha podido poner el empate a uno y darle al Leganés ese punto extra quitarle al español la victoria pero finalmente los periquitos se llevan los tres puntos los necesitaban Álvaro porque desde el cinco de noviembre no ganaba el español precisamente aquí en Cornellà El Prat contra el Athletic Club por uno a cero también marcó como Borja Iglesias que ya lleva nueve goles en Liga así que por fin recupera la sonrisa al español que ahora mismo se coloca octavo con veinticuatro puntos y el Leganés sigue en la zona baja con diecinueve un partido correcto sin más pero lo importante para el español era girar esa situación en la que estaba metido es seis derrotas gracias al gol de Borja Iglesias lo ha conseguido

Voz 0577 08:23 muchas alternativas partido de locura con una expulsado con un héroe que ha sido Bono una vez más el guardameta de cuatro intervenciones de mucho mérito el conjunto serio dices se ponía por delante en su primer remate entre palos llegaba el minuto treinta y uno gracias a la picardía de Granell ya la aplicación de Portu en una falta botada en afronta de verdad que yo despistada a la barrera granota Morales en otra demostración de desequilibrio empataba en el minuto dos pero la segunda parte y cuando parecía que estaba más cerca el segundo del Levante que la posibilidad de que volviera adelantarse en el marcador Postigo derribó en el gol de la día estuvo a mí fue expulsado y la falta la transformó de manera magnífica al García en el uno dos y también cuando parecía que el Girona ya podría llevarse los tres puntos el Valencia una falta lateral de campaña rematada por Coke Andújar entre una auténtica nube de piernas creerán un punto más que merecido al Levante que es un partido muy bueno que quizás mereció impuso llevarse la victoria por las oportunidades que tuvo por las las la aparecen tiene la contraria pero bueno al final ambos equipos suman veintitrés puntos después de las dieciocho jornadas arrancan el año con un empate y la sensación también por lo que transmitían los entrenadores tanto Paco López como Eusebio las que están haciendo

Voz 4 09:31 hechas con el punto que han conseguido nota

Voz 0577 09:33 la ley también con la satisfacción de los veinte mil espectadores

Voz 2 09:39 ganó el Espanyol empataron Levante hicieron allí en Segunda División el Tenerife ha ganado dos uno al Elche han enfrentado el primero y el segundo es decir duelo de líderes equipos que ahora mismo estarían

Voz 0831 09:49 en primera división con qué resultado final

Voz 5 10:47 es un golpe en el árbitro ha sido trasladado hasta el hospital

Voz 0577 10:50 en San Cecilio de Granada capital en el campus del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud le ha sometido a diversas pruebas que diagnostiquen y el alcance del traumatismo craneoencefálico sufrido como decimos tras un golpe a raíz de una falta cometida por el que ha visto cartulina amarilla y que además supuesto polémica parte Ramis que ha criticado la dura acción de de este encuentro que ha marcado como decimos el ingreso de Reina en el hospital de

Voz 0831 11:24 eh Maradona ha sido internado en una clínica en Argentina por un sangrado estomacal pero me dicen ahora compañeros de Radio Continental en Buenos Aires que ha sido dado de alta así que gran noticia remedo de vuelta al Villarreal en fin no ha cuajado en el Huesca este futbolista con graves problemas extradeportivos en la Euroliga de baloncesto décimo sexta jornada de la fase de grupos el Barça le ha ganado al Brossa flaca nueve siete seis cinco el Baskonia ha perdido frente al Fenerbahce nueve seis ocho siete intenten y sorpresón pero Nos alegramos faltaría más Roberto Bautista la final de Doha tras ganar a Djokovic en fin cosas que te alegran un viernes once y cuarenta y uno diez y cuarenta y uno en Canarias y el presidente de café David Aganzo la David

Voz 2 12:01 buenas noches es simplemente una

Voz 0880 12:05 qué contigo

Voz 2 12:06 el año pasado prueba este colectivo y aprender

Voz 6 12:11 mira os Chávez es y pruebas este año columpio

Voz 0831 12:14 no es fácil estrene

Voz 1804 12:17 León Edition ahora más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color y mucho más por sólo catorce mil trescientos euros es el momento de aprovechar este momento

Voz 0831 12:26 tengo aquí un Zigor en cuarenta y dos en Canarias empezamos el larguero con debido al con el presidente de hace hablando de la situación del del Reus a media tarde ha sacado un comunicado en el que

Voz 0880 12:37 no tengo por aquí son cinco no son ocho puntos

Voz 0831 12:40 en el que en el número uno decís nuestra asociación ya denunció la precariedad en la que quedaba el Reus Deportivo después de que varios futbolistas se desvincularon de la disciplina del club a fecha de hoy inscritos tan sólo doce futbolistas con licencia de la de la primera plantilla IP bis que no se juega el el partido de este domingo y un Málaga Reus eh

Voz 2 12:59 la primera pregunta es obligada tú crees personalmente que ese partido se va a disputar este domingo en La Rosaleda

Voz 7 13:07 bueno como termina la situación es complicada no estoy de una Federación que tiene la potestad para para poder suspender estén

Voz 8 13:17 este partido para poder aplazar

Voz 7 13:20 las condiciones de los compañeros unos no son las apropiadas las jugadoras están en una situación porque no está botoneras de hoy estamos hablando de que de que en el mes de agosto en este tema ya estábamos estábamos hablando con el problema del tres coma de control económico de que había compañeros de que estaban desigualdad a la hora de competir de que tenía dieciséis fichas de estos agravado aún más la posibilidad de que de que compañeros procedimiento

Voz 8 13:47 a don Julio que compañeros que impidieron al final

Voz 7 13:49 el han causado cuatro bajara a las fichas que el Rey son profesionales como como te digo la semana que viene talego términos de los procedimientos a ver me de que que que posiblemente pues desgraciadamente

Voz 0880 14:08 entonces claro tienen que tirar encima después de lo que se ha sabido hoy que no pueden dar de alta fichas tiene que tirar de estos doce jugadores doce que se pueden convertir en diez

Voz 0831 14:16 tal y como decías

Voz 0880 14:17 hay que parece que pueden abandonar el club y tirar del filial pues es así es que es hasta amado es malo para ellos es malo para el Reus es malo para la Segunda División es malo para la competición es malo para todos para el fútbol español

Voz 7 14:29 para ello el Gobierno sufriendo que muchísimos meses como desigualdad que están sufriendo muchísimo luchan al estos están están con muchísima tensión aparte de ser personas de saberlo que lo que no es cobrara encendidas pudieran cobrar hasta el mes de noviembre pero aquí pensando así que se me la misma siguen estando en una situación totalmente favorable al resto de compañeros que fichas federativas y que pueden elegir que pueden optar a aquel pueda proponer una plantilla diferente leyes pues están como te digo esta semana doce la semana que viene desgraciadamente serán diez la situación tenemos que una de las maneras

Voz 0880 15:14 acabas de regresar de Tarragona verdad

Voz 7 15:17 claro que en la verdad que está siendo los días los vertidos nuestra algo la plantilla cerca de ellos y bueno intentando buscarlo

Voz 9 15:25 lecciones inventando Hafez

Voz 7 15:28 en cuanto antes este este clima de ahí ya veremos capaces de que de que en poco tiempo sea más que lo que era

Voz 0880 15:36 y qué te cuentan ellos pueden entrenar en condiciones pueden pensar en en el fútbol es que es que al fin la cabo también hay unas familias que detrás y que imagínate que sus temores lo que yo decía antes de que son personas con nombres y apellidos hola Angel Bastos Borja Herrera Jesús Olmo cadena Mario Ortiz Juan Domínguez Gustavo le de sales Carbonell Ricardo Vaz Miguel Linares David Querol que te decían que no se pueden concentrar evidentemente a los entrenamientos es que que normal esas Sasso

Voz 7 16:07 no sé para poder competir en Segunda División en la segunda edición además es una competición muy dura donde es muy larga además de realmente y treinta competir con equipos tan potentes que este estar al cien por cien que extradición chica mente el estar al cien por cien psicológica siempre me lo compañerismo están esas colisiones

Voz 0880 16:29 no hemos podido

Voz 7 16:31 qué gran que pudieran o por el artículo dos siempre siempre nude a ver si pues cualquiera por fuerza mayor porque claro

Voz 10 16:40 esta esta es la primera vez que pasa

Voz 7 16:42 esto pero como como vamos diciendo el principio que no podemos permitir que la Liga como segunda división tenga esto problema económico de esta manera era tal que el problema avisamos los les jugar los culpables

Voz 0880 16:59 pero yo creo que eso desde fuera no se debe de ver en ningún momento quiero decir tú firmas un contrato de X euros o Deco X más cincuenta mil lo más setenta mil o lo que sea se tiene que cumplir son trabajadores David que ya está eso es que no hay más que qué pasa qué crees que se está viendo al futbolista como el malo de la película

Voz 7 17:17 no es lo que lo que no quiero no quiero que no quiero que que que hay lo que entiendo es que al final la gente encima que los futbolistas estamos defendiendo nuestros derechos laborales y somos trabajadores igual que todo el mundo que la gente tiene que que jugar

Voz 0577 17:34 yo que soy feliz y que esta circunstancia no pueden pasar

Voz 7 17:37 no tiene podemos permitirnos este encuentro económico común de la Liga desgraciadamente hay porque así no somos nosotros los los afectados porque tanto el club nosotros lo queremos que el rebaje no queremos esta circunstancia nosotros queremos ser felices jugando con quieren estar felices cuando porque tienen contratos muchos de ellos lo mejor para que no existiera y que pudiera estar compitiendo como el resto de compañeros pero es que es que con esto es que este equipo ya empezó mal el que sí

Voz 0880 18:06 en por lo tanto no sé si en una avanza entre los propietarios del Reus y la Liga a a quién colocaría en esa balanza con mayor fuerza la responsabilidad de lo que está pasando porque tú lo has dicho hemos abierto también el programa con ello con la información de que efectivamente la Liga ha pedido perdón al Reus se reconoce sus errores que es obvio que fallaba y el control económico financiero de la Liga

Voz 7 18:36 yo creo que ya que que por supuesto que el presidente apuntó porque aquí en el que el que tiene que hacer

Voz 8 18:42 el que tiene que tener culpa pero iremos avisando

Voz 7 18:44 me estoy que me diga que muchos meses los compañeros avisando Simón yo creo que Mondas acuerda de lo que pasó con los compañeros que no pudieron entrar de que tiene el pues en dieciseis fichas recordamos al mes de agosto

Voz 2 18:58 en agosto que os decía la Liga porque imagino que estoy ya era conocedor de la Liga en el mes de agosto

Voz 7 19:01 es un tema que es un tema de controle cómo me dijeron de refilón que realmente en todos los compañeros porque porque no podían siquiera porque entre el tema privado de la Liga que me lo permitía ellos son los que tienen que valorar si puedo que no pueden pueden estos fondos cuál es beneficios y son ellos los que los que tenía muchos compañeros sin poder simbólico en el caso de Saavedra excompañeros que que estaban con que estaba con contrato que estaban entrado aparte tiene activa delito delito cara vendrían está vinculado al club dieron caso pues aún quedan dos jugadores importantes dentro

Voz 8 19:40 pero Reus que desgraciadamente no podían competir

Voz 7 19:42 porque no te echo

Voz 2 19:45 la Bosco en en agosto dos despacharon entonces con es cosa del control económico de la Liga pum

Voz 7 19:50 sí por supuesto pero pasó el coro muy tuvieron que bajarse el tema del Extremadura cada equipo tiene que controlados que aunque así lo económico para que para que funcionara estamos viendo que se como está está fallando irracionales perjudicados pues negativamente a los futbolistas y los trabajadores que estamos piensa en ese tipo

Voz 0880 20:13 en se les va a pagar a los jugadores del Reus lo que se les adeuda supondría su mano en el fuego por eso

Voz 7 20:19 es el ha prometido Javier P siete de la de verano yo muy importante en la Liga si lo ha dicho lo he dicho y yo como todo ánimo usa las fuerzas firmados sí sí tenemos a confiar en la palabra de Javier y esperemos que se les el

Voz 0880 20:43 has hablado recientemente con el presidente de la Liga sobre este asunto

Voz 7 20:47 llevamos hablando de veintisiete años con con el tema de del expediente disciplinario el reos me quedo sin saber a todo el mundo sabe

Voz 2 20:55 sí pero la Liga ya se ha dado cuenta de que es un problema que que que igualan han cogido tarde quiero decir ya no ya no tiene solución

Voz 7 21:04 en cuanto a cuánto puede valer pues hay digamos en las medidas cautelares Ellos son esas aleaciones que realmente al juez de Disciplina Social dentro de sus competencias que adoptará todas las medidas que para ellos para los jugadores cuantos finales lo que un sindicato que las competencias puede disciplina social que realmente qué quieren decir que mejor incluso hoy mismo entendió lo que que las competencias en ves extender el partido no eran de la Liga vale como el escrito esta mañana esta tarde lo hemos hecho con con la firma de dos de los compañeros para que realmente le va que son temas muy muy muy importante que realmente los compañeros piensan en situación muy comprometida

Voz 0880 21:54 de dos para finalizar crees que ser un ridículo para la Liga española para el fútbol español sería la primera vez que oyó que su familia que en la segunda vuelta cada fin de semana descansara un equipo en Segunda División tuviésemos una Liga de veintiún equipo

Voz 7 22:13 a mí me duele mucho de de de los compañeros de que sufren un comer en segunda eligen que estamos hablando de partido de Miami que sacamos a competir que fuera ahí que hayamos cuando realmente tenemos el bien en casa me encantaría que prime la II División el segundo de empezar edición de que de que el fútbol fuera mejor nuestra vemos por comprar para que se que el derecho de los futbolistas que como todo trabajador cuando les pague el único cultivo verdad yo espero que que la selección sea cuanto antes porque es insostenible el otro ERE más me llevárselo pero que que que se me te cuento porque porque es un tema muy delicado

Voz 0880 23:00 la solución es difícil pero tú a cuatro de enero crees que se va a liquidar la sociedad crees que se va a tomar la decisión por parte del juez de Disciplina Social de la Liga de que el Reus no siga compitiendo cuál sería la mejor solución dentro de de todo este foro en el que estamos metidos

Voz 7 23:24 social ha dicho que que en breve va a resolver el expediente

Voz 0880 23:28 sólo llenarlo

Voz 7 23:30 entonces era entender que muy que un delito estará para para que deje de competir en Reus porque hay sí que tiene la potestad me imagino una potestad para suspender un partido pero pero hay sitio para para que deje de competir al igual que que pueda quitar me de esos derechos políticos del Reus que son cosas que que yo como sindicato de futbolistas yo defiendan mis compañeros en el que haga la lidia con un censo auxiliado el equipo en recesión con una cosa Elena

Voz 0880 24:06 este domingo ocho de la tarde Málaga Reus veremos si se juega o no se juega mañana decide el Comité de Competición y con todo esto estamos hablando yo al menos no quiero para nada eximir de responsabilidad y creo que tampoco lo hecho David al máximo accionista del Reus masón Oliver porque evidentemente la gestión así todo absolutamente desastrosa pero aquí parece que ha fallado alguien más aparte del presidente hace gracias por atender la llamada de la Cadena SER hasta la próxima

Voz 0880 29:51 ella es el Madrid juega el día de Reyes seis y media en el Bernabéu

Voz 0831 29:54 EEUU quién sabe si con es que es curioso no parece que lo del Mundial de Clubes que Face dos semanas que fuera hace más tiempo pero claro es que después del empate frente al Villarreal la lesión de gas

Voz 24 30:04 Tale el

Voz 0831 30:05 el el el ambiente ya no sé si ha variado primero te

Voz 24 30:08 punto por lo de Gareth Bale cuanto tiempo va a estar de baja en prime

Voz 0831 30:11 sitio o Javi sí bueno va a ser diez

Voz 25 30:13 vez quince días mañana vas a las pruebas definitivas porque hay que esperar siempre que baje la inflamación para que la resonancia magnética sea fidedigna pero vamos en principio no parece grave el futbolista además tiene la consigna de cuándo

Voz 26 30:26 lo nota el menor problema o el vamos s n

Voz 25 30:31 óleo sobre todo en el sóleo cuando nota el el toquecito el sesenta Hay pide el cambio no pegó ni una carrera de más fue en el minuto treinta y seis de la primera parte y aparte de no pegó ni una carrera efectivamente Nathaniel guerra porque se la pega pues ese romperse rompes hablamos de de una rotura en el sóleo y serían esos pues entre uno y dos meses de esta forma lo normal mañana saldremos de dudas con el parte médico del Real Madrid es que lo de Gareth Bale se quede en diez días días es decir que no jugaría frente a la Real el próximo domingo no jugaría frente a Las Palmas que no iba a jugar en Copa del Rey y creo yo que tampoco llegará si llega o no frente al Betis que al siguiente partido el siguiente domingo en el Benito Villamarín

Voz 0831 31:10 en principio tres partidos fuera Gareth Bale la gran pregunta Javi entonces ahora ya va a apostar por Isco Alarcón ya le vamos a ver más

Voz 4 31:17 no es malo mañana si bien no

Voz 25 31:20 ayer lo hizo bien ayer hizo bien Isco yo creo que es jugar como jugó ayer demostrada Solari que que tiene que tiene hueco en este Real Madrid al final el campo dicen que es para quien se lo trabaja no pues y Solari es justo imagino que por lo visto ayer merece mucho más Isco que Tony Cross que hasta la fecha fue intocable y que lleva una temporada muy mala no no por llamarse Tony apoyase Cross tiene que jugar se o Marcelo no que que no está que no está Marcelo y quizá lo merezca más también otra pregunta para Solari mañana por cierto diez y media antes del entrenamiento en Valdebebas en cualquier caso al margen de nombres propios porque también se puede decir que Lucas falló bueno falla al que lo intenta lo dejó todo en el campo pasó un buen balón a Benzema para que hiciera

Voz 26 32:03 el el primer gol del empate nada a usted de hacer el gol de Cazorla en el

Voz 25 32:09 este de la cerámica en la primera parte de ese partido frente al Villarreal como digo que lo intenta al menos trabaja pues se puede equivocar in bueno criticaba Lucas porque a Benzema pues me parece un error sí que me consta que ha habido alguna crítica no lo entiendo porque cuando como digo alguien lo intenta trabaja como Lucas eh merece todo el respeto aunque se equivocara en ese pase a Benzema que habría sido el uno tres y el partido estaría finiquitado pero todos tenemos derecho como digo a a equivocarnos al margen de eso ya al margen de que bueno pues el club la próxima semana haga público bueno a final de semana lo de Brain Díaz que vendrá sumar y ayudar los que tienen que tira del carro insisto

Voz 0282 32:47 estos son los Kroos Casemiro Sergio Ramos Marcelo Varane Gareth Bale Benzema esos son los futbolistas junto con Solari los que tienen que sacar las castañas del fuego eso piensa en el club yo creo que aciertan porque son ellos evidentemente los que tienen que intentar cambiar la dinámica porque ayer el empate fue justo

Voz 0831 33:07 totalmente justo y con un gran Santi Cazorla faltaría más gracias Javier mañana venga hecho un puntito más de la Xunta de Ibrahim que que va a ser oficial en breve

Voz 1501 33:18 ser oficial en breve de hecho ha estado a punto de ser oficial hoy lo que pasa es que continúan con el tema de contratos y papeleo probablemente pueda ser oficial mañana aunque todo depende de eso de que Loriente el cambio de contratos que todas las también estén bien que se cierren bien los acuerdos por variable vas a unos quince millones fijos más otros cinco más o menos en en variables es casi casi un gesto de buena voluntad de mantener buenas relaciones del Real Madrid con el Manchester City porque al Madrid no le hubiera importado ni lo más mínimo tal gratis en junio pero creen que esperar atraerá gente gratis y que acaba contrato no es una acción amistosa eso se cree

Voz 1576 33:52 si en el fútbol europeo no pueden sacar Álvaro porque no no no

Voz 0831 33:55 digo pero ahora se lo voy a preguntar bien por ahí sí que Rodrigo

Voz 2 33:57 zona así que muy buenas qué tal muy buenas en principio llegaría gratis en junio sí sí pero bueno el Madrid opta por otra

Voz 1501 34:04 sea el caso al menos pero pero quiero decir que en general las Lago se igual que habla de agua y Atlético de Madrid llevó ayer depende de lo que vaya a pasar con Lucas por ejemplo pues de las relaciones entre es decir que Real Madrid o Barcelona hay país señor menos exactamente bueno al final pagar una cláusula por ejemplo como la de Neymar muy bien no hizo entre las relaciones de Barcelona

Voz 1906 34:24 a Rajoy y al que llevamos o no el caso de raviolis quizás distinto porque el Barça pudiera pues pagando qué sé yo me lo invento pero a cinco millones de euros y ahora porque sería un futbolista que que sumaría pero el problema de rabia que al que la if it por lo que dice en el Barça no va a querer sentarse con Bartomeu a negociar nada con lo que vendrá

Voz 4 34:48 junio gratis una parte cuando cuando dice no solamente suele ser no

Voz 1501 34:53 de ahí hay muchos ejemplos pero digo que que que estas cosas suceden

Voz 3 34:56 sí así que se va a cerrar está cerrado hecho

Voz 1501 34:59 el el traspaso de de Brahim Díaz al al Real Madrid solamente queda papeleo y José Ángel Sánchez ha estado director general trabajando en ello creo que que será oficial mañana si no se tuerce nada de de tema de contratos y que va a ser presentado el lunes a lo máximo el martes que que sería el plazo en el que la y se maneja pero vamos que que va a ser presentado en un jugador del Real Madrid iba a venir a sumar vamos a ver cuánto cuántos minutos tiene lo lógico es que con lo del mes de Copa que enfrenta Leganés ya veremos que hay que dos partidos etcétera vaya a tener también minutos como como la batería otros jugadores pero en principio viene a sumar un poco más hipocentro se tanta ayer el tema de Keylor Navas simplemente para que la Audiencia de El Larguero sepa

Voz 0831 35:39 que ya contábamos antes ayer por cierto que claro que que

Voz 1501 35:42 bueno a mí me cuentan que el la el acuerdo con Keylor Navas eso representante para ampliar el contrato estaba cerrado y más que cerrado en verano antes de que viniera Courtois incluso estaba cerrado la subida estaba cerrado que sí que iba a ser un año más entre otras cosas porque eran conscientes sabía lógicamente que mantener a Courtois Keylor Navas iba a ser es un portero de hecho cotizado mercado pesa aquellas B es un portero que empieza a ser veterano no cambia nada en junio se va a marchar que lo naval del Real Madrid no hay ninguna duda porque él quiere jugar ya veremos quién llega a la cifra que cobra en el Real Madrid y ya veremos quién llega la cifra que el Real Madrid quiere poner porque no lo va a dejar no no lo haga al al salvaje y a dejar salir porque sí

Voz 4 36:18 no es que seguramente sea el mejor portero suplente

Voz 0831 36:22 la Liga desde luego pero con los el expertos

Voz 4 36:25 y con fines sabemos bueno pero tiene que demostrarlo

Voz 0831 36:27 días entre entre Geller y fieles enamoró de Keylor hiciesen sigue

Voz 1501 36:32 no todavía tiene que demostrarlo porque ya veremos si Ortega

Voz 22 36:35 bueno no no ya lo veremos quién ha ganado tres Champions a favor

Voz 1906 36:41 mejor que Sergio Busquets José Iker

Voz 2 36:44 no ha parado en esas tres en fin oye que esto no es el caso de los tú está bueno pero vamos yo creo estamos donde hay más

Voz 1501 36:48 quiero quiero decir que que Keylor Navas si tienen un buen valor de mercado y que y que el Real Madrid que que es que es lógico que se quiera marchar pero que por los Sevilla en dos estados antes ya había llegado a este acuerdo es acercamiento para ampliar el contrato un año más y subir la la la pasta y así se hizo y así se se ha hecho sin ningún sí sí más historia no lo iba a Hart porque no le gusta el Real Madrid dejar salir Annan bien en el mercado de invierno

Voz 0831 37:10 de verano lógicamente vendrá imagino

Voz 1501 37:13 su representante con una buena oferta hay que lo una base Machala

Voz 1906 38:04 que obviamente es he visto algunos vídeos de Youtube bonos que de hecho ni Bruno Lehman que lo ve todo ha visto prácticamente a este futbolista así en un partido en ha dicho es un jugador que tiene diecinueve años mide uno noventa los informes técnicos del Barça exaltan que tiene mucha potencia física mucha rapidez que salga bien el balón y y que es una oportunidad de de mercados un fichaje de secretaría técnica en oficial vencer Barça todavía no lo da por cerrado pero por lo que hemos podido saber Si si es cuestión de horas o días que que termina en fichando a este a este jugador eh mi hijo llegará en principio en en junio llegará gratis para reforzar la defensa creen que tiene mucha proyección que el riesgo económico es bajo porque al final sólo le pagan el sueldo al al futbolista y que por tanto pues sabes eso de no dejes para mañana lo que puedas fichar hoy

Voz 1576 38:57 si se ponen a tiro futbolistas jóvenes que

Voz 1906 39:00 que no te cuestan dinero pues hay que aprovecharlo y es lo que ha hecho el Barça además el objetivo principal para verano en el eje de la defensa es era de LIC pero haya que está pidiendo setenta millones de euros porel Mino Raiola que su representante también pide mucho dinero y el Barça cree que por un central eh percepción de este calibre pues es delicada y eso pues ése va cubriendo las las espaldas que no significa que termine también haciéndole el el esfuerzo pero ya me parece más extraño teniendo en cuenta que va a traer a a todos

Voz 0831 39:31 así que creo en este baile de de centrales intentando buscar una pareja buena idea esposados buenos suplentes ahora mismo para la temporada que viene digo Piqué

Voz 1906 39:39 la ingle inglés la incógnita de Bono Umtiti aunque la incógnita de su estado físico preocupa en la dirección deportiva Vermaelen interno había sido Titi está bien es central de utilizable para el primer en absolutamente eh pero claro hay que cubrirse las espaldas porque si tiene que pasar una operación tampoco hay la seguridad absoluta de que va a funcionar sabes vale dos equipos

Voz 0831 40:00 hemos Vermaelen Vermaelen fuera termina contrato

Voz 1906 40:03 lo van a renovar y llevó y luego Murillo está cedido con una opción de compra de veinticinco millones de euros en principio en el club no le ven mucho recorrido pero si sólo gana nuestros seis meses pues es otra opción

Voz 1704 40:15 a tener en cuenta que este sí que es más conocido lo de serán rostro

Voz 1906 40:19 en ya lo explique el otro día es un central del del Chelsea que a Valverde se lo pusieron encima de la mesa para para enero de hecho era el favorito en la dirección deportiva lo que pasa es que Valverde cuando se lesiona Vermaelen digamos que entre comillas se asusta

Voz 0831 40:34 por qué se ve sólo con Piqué

Voz 1906 40:36 en inglés e y quiere fichar con Christensen creen que quizás hubiera podido convencer al al Chelsea de que lo dejará marchar pero más para veinte de enero a a al al en el tramo final del mercado el invierno Valverde les dijo a la dirección deportiva que él volvió a los entrenamientos el treinta de diciembre que ese día sólo tenía a pique Anglet que en quince días iba a jugar cinco partidos importantes y que necesitaba a alguien ya un fichaje inmediato eh Hilario pusieron encima de la mesa diversas opciones Rodrigo calles una e ir la de Murillo Valverde escogió a Murillo porque había estado en la Liga española porque tenía experiencia porque lo conocía había jugado contra él Isco escogió a este futbolista que podía incorporarse ya los entrenamientos en en a finales de diciembre y ese es el motivo por el que fichan a voy a Murillo porque Valverde quiere a este jugador porque necesita a alguien

Voz 0831 41:30 esto en el asunto central porque otra cosa es lo de Adrián que sí fue este futbolista así que es bastante más más conocida que va a pasar con el va a llegar ahora va a llegar en junio

Voz 1906 41:41 este digamos que va a ser si ficha por el Barça al final que yo creo que si la primera medalla que se va a colgar Eric Abidal que lo tienen la cabeza desde que fue nombrado secretario técnico del Barça ni un en el club son prudentes porque está reciente el caso Griezmann qué les dijo que iba a venir y al final terminó renovando con el Atlético con lo que hasta que no esté firmado pues no se puede dar por hecho y es lo que están esperando que rabiosa y su madre que es la representante Véronique eh edifica en el acuerdo que ya tienen con el con el Barça lo que pasa es que de momento la firma no no se ha producido y desconozco si Véronique está esperando está utilizando el acuerdo con el Barça para a ver si hay otros clubs paga más o que yo creo que es cuestión de días pero insisto está reciente el caso Griezmann por tanto prudencia con rabia

Voz 1704 42:34 en fin sí que mañana yo me engancho al carrusel y también en Cataluña eh que lo sepas que bienvenidos ante

Voz 1906 42:42 ahora latir de las siete de la tarde maratón de Radio Solidaria que los oyentes que quieran pueden licitar por objetos que son brutales e hay muchos deportivos están las tarjetas de Iturralde González el día del cinco cero La Roja que le enseñó a Ramos y la amarilla que le enseñó a Messi eh eh tenemos objetos de Mar Márquez de Rafa Nadal de Ricky Rubio las botas firmadas por Leo Messi eh la camiseta de Ter Stegen otra de Piqué una de Lucas Vázquez en fin que hay una experiencia que es brutal surten un Wall radicar con Albert Llovera

Voz 0831 43:15 anda sentir la sensación

Voz 1906 43:18 de ir a tope con un coche de esos en fin que hay hay muchos objetos y que vale la pena además porque va por una buena causa

Voz 0831 43:24 claro que sí que insisto mañana a partir de las siete de la tarde Carrusel deportivo que la Liga ha decidido que en el tramo cabalgata es el tramo cabalgata de seis y media de cuarenta y cinco no hay partidos pues también evidentemente hablaremos de de su edición número cincuenta y dos que bombardeo de los compañeros de Radio Barcelona en Cataluña un abrazo se hasta mañana

Voz 1906 43:42 otro paradigma y al hilo de esto enseguida vamos con Ramon Besa