Una noche no tan mágica para todos

Voz 0866 00:38 vienen del norte de Noruega del centro sur de otras regiones noruego son también los inmigrantes de Afganistán Pakistán Polonia Suecia os Somalia hogar es donde está el corazón que no siempre se corresponde con las fronteras de los países Noruega son chicas que llaman a chicas y chicos que aman a chicos chicos y chicas que Seaman entre sí los noruegos creen en Dios en Alá en todo y en nada en otras palabras tú eres Noruega nosotros somos nada

Voz 1312 01:26 el discurso que escuchábamos Se hace viral de vez en cuando fue pronunciado por el Rey Harald de Noruega hace algo más de dos años y mira como la próxima noche va a ser la noche de de los Reyes Magos no ha aparecido y desaparecido muy oportuno recuperar las palabras de un monarca que en los tiempos que corren podrían elevar esa categoría que desde hace siglos solo ostentan Melchor Gaspar Baltasar Antonio Nuño buenos días

Voz 4 01:52 buenos días y es que es un mensaje que hace mucha falta en estos días en días en los que parece que hubiéramos abierto alguna de las puertas del Ministerio del tiempo nos hubiéramos trasladado a los años de la Sección Femenina no sólo aquí porque este movimiento es universal un buen ejemplo son las palabras de celebración de la ministra de la Mujer de la familia de los derechos humanos de Brasil Namara Alves

Voz 6 02:27 aunque no a Tim que habían setenta Caetano Veloso

Voz 1312 02:34 casi después de escuchar a esta señora el sonido no no no era el mejor pero creo que se ha entendido bien atención atención empieza una nueva era en Brasil los niños van de azul las niñas van de Rosa Alves es una de las dos mujeres que forman parte del Gobierno de veintidós miembros del nuevo presidente Ball sonaron dice sentirse terriblemente cristiana en relación al aborto dice que sangre inocente no será derramada en ese país

Voz 4 03:01 bajo el lema El color no tiene género miles de brasileños en manifestar

Voz 0866 03:05 en las redes sociales en contra de la palabra

Voz 7 03:07 vista hasta el punto de que hicieron Trending Topic en mensajes como cornada en género el color no tiene género rosa y azul diferentes personalidades como el cantautor Caetano Veloso que escuchamos

Voz 4 03:18 eh también han arrimado te han animado perdón a publicar fotografías en las que aparecen vestidos de color rosa para manifestar su rechazo a las palabras de la ministra

Voz 1312 03:26 me encanta el lema es el corazón lo tiene no tiene género

Voz 0866 03:30 el color el color no tiene género el color el color no vale vale

Voz 1312 03:34 perdona una traducción como del catalán oye ya que hemos iniciado este viaje en el tiempo podemos hacer una una escala en los tiempos de la Guerra Fría del partido de la persecución ideológica vamos a escuchar ahora al jefe de gabinete sonaron o Knicks Lorenzo ni

Voz 8 03:53 es haciendo las revisaremos los contratos de todos aquellos que están en comisión o recibiendo salarios de la Administración brasileña defendiendo ideas comunistas que nos llegaron al KO queremos gobernar de cadenas ideológicos es un compromiso que afectará a unos trescientos decepcionaron un poco más

Voz 1312 04:15 en su opinión los brasileños se expresaron en las urnas de forma clara pidiendo un basta a las ideas socialistas y comunistas que predominarán en Brasil en los últimos treinta años y que derivaron en el actual caos que vive el país es curioso que diga que quieren evitar la ideológica e ideología quizá hacían de la Administración después de lo que hemos escuchado a la la ministra de Familia No soy como tú

Voz 4 04:36 pero la verdad es que podríamos seguir viajando en el tiempo o en el presente unirnos hasta España donde los últimos días estamos escuchando discursos con perfil muy parecido tal vez haya llegado el momento de poner un límite de establecer las líneas rojas que la política nunca debería traspasar si queremos seguir viviendo democracia Easy sí hablar de buenos y malos porque los malos son los que nos quieren obligar emprender ese viaje a los tiempos más oscuros de la historia

Voz 1312 05:23 noche de Un día como hoy la noche de Reyes aquí Antonio

Voz 4 05:27 a mí desde desde muy pequeñito evidentemente es una de esas noches que estás esperando durante todo el año

Voz 10 05:33 que sí aunque bueno pues se mantiene

Voz 1312 05:35 como ese poso de ilusión no es una noche de son para todos aunque sólo sea por recordar a la infancia o esos nervios de la de la infancia a la hora de irse a dormir esta noche lo que ocurre es que esa ilusión puede verse o no correspondida y es que los Reyes Magos tendrán casas por las que no podrán pasar si pasan tendrán que hacerlo de una forma casi testimonial

Voz 4 05:57 el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil Pau Marí Klose ofrecía el pasado miércoles datos sobre la pobreza infantil en España que están extraídos de la Encuesta de Población Activa Clos contaba por ejemplo que más de ciento cuarenta mil familias en las que vive algún menor no cuentan con ningún tipo de ingresos que no hay datos exactos los niños adolescentes que podrían vivir en familias sin ingresos podrían superar los trescientos mil

Voz 1312 06:22 todos los años la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social presenta un informe que ofrece a la sociedad española una evaluación minuciosa de el grado de cumplimiento del objetivo de inclusión social especificado en en una estrategia en la Estrategia Europea dos mil veinte para España Carlos Ussía es el presidente de la sección española de esta red europea Carlos buenos días

Voz 11 06:44 buenos días Carlos que nos dice el indica

Voz 4 06:46 adora Ope que es un indicador que ustedes utilizan sobre pobreza infantil y riesgo de pobreza en estos momentos en España

Voz 11 06:52 pues no que nos dice de una manera muy clara es que los hogares que tiene menores a cargo son están más empobrecidos que los que no tienen menos de sacar bien no donde más se nota por ejemplo se dio en los propios hogares monoparentales las que decimos que tenemos una tasa de pobreza y exclusión según la Unión Europea veintiséis coma seis por ciento pues cuando hablamos de hogares monoparentales estamos hablando de un cuarenta y ocho por ciento no un poco menos que el doble no y solares es decir en España en tener hijos a cargo es un es un factor de riesgo alto tal cosa que nos dice con respecto a la infantil

Voz 1312 07:36 cómo afecta ese riesgo de pobreza las personas según la edad

Voz 11 07:40 pues hombre no es lo mismo el y cómo se pero una cosa es como se percibe otra cosa como les el aceptar en en el día a día ya futuro no no lo que es igual un niño de tres años tiene una adolescente no de Intel de quince años no pero la realidad es que es Si vemos que hay menos posibilidades de socialización teniendo en cuenta que en la infancia así son donde los procesos de socialización de ocio tiempo libre y demás son extremadamente importantes porque son esos un proceso que es un proceso de socialización pues entonces yo vemos que esto puede aceptar a futuro manera muy evidente pero también está aceptando no él no poder hacer lo que hacen otros compañeros de colegio el no poder estar en uno que cuando estás en un hogar en el que no tienes unas condiciones de esa vida a adecuadas que no quiso unas condiciones de temperatura adecuada en el hogar donde la alimentación de es es un tienen serias carencias pues todo eso que está afectando de una manera clara sigue teniendo una cosa no hay niños los en hogares pobres no existe no es decir que la pobreza infantil no es una cuestión estrictamente también es una cuestión del hogar en el que viven por lo tanto si no afrontamos la situación se están yendo pues en él toda la familia es muy difícil afronta la pobreza infantil y segundo solamente sean las privaciones de cada hacer material tenemos lo que luego ocurrió de manera en el ámbito emocional irracional de la propia familia tensión que se PSC eran las a la manera de vivir el puede afrontar las situaciones de estrés que se van generando en el hogar por cuestiones que se van a que que bueno poniendo no es cuestión de que no se llega a final de mes es que muchas veces ya es muy difícil llegan las vías estamos hablando

Voz 4 09:42 con Carlos de que uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza hasta donde hipoteca la la pobreza el desarrollo de esos niños

Voz 11 09:51 pues de una manera muy importante haber unos estúpidos hasta donde no hubo como verdaderamente el el proceso de escolarización temprana son especialmente importantes no para evitarlo o a través de generacional de la pobreza porque muchas veces sería la la pobreza el Nina ideando desde el de padres de padres hay pues no el Premio Nobel este es decir el noventa por ciento de los niños que nacen pobres pues seguirán siendo morían pobres no indistintamente de lo que hago es su vida no mientras que los niños que nacen ricos indistintamente de cara al menos en una morían Enric no me ha dado a toda la subida no esto no se esto sí que hay un problema estructural se siente que penetra hay que tomar medidas infancia no que tienen que ver por supuesto con educación pero también con la política redistributiva y sobre todo que es necesario a tener Melilla en esta primero a medidas económicas y fiscales eviten el empobrecimiento de las personas llegó medidas de protección social para que las personas que ya están están empobrecidas decentes

Voz 1312 11:08 creo además Carlos que en el reparto de la pobreza y la exclusión social también existe una especie de eje norte sur

Voz 11 11:15 sí sí y además en España se ve de una manera como una línea que parte por la mitad la toda la península a todos los queda por debajo de Madrid para que no te matiz que quedaría al norte pues tienen las tasas de pobreza de mí en niveles mucho más altos mientras que las células tienen en los tienen mucho más mucho más bajo el proyecto lo que nos dice es que es que no existe medidas os os son muy débiles las medidas y redistributiva a nivel estatal no de competencia de ámbito estatal porque si mismos los indicadores por comunidades autónomas vemos que las aspiraciones son mucho más pequeño pero cuando vemos un indicador a nivel estatal cuando vemos con respecto a la media nacional como se mueve cada comunidad autónoma vemos que hay una diferencia en algunos casos son hasta treinta puntos y eso es una y eso tiene que ver con que no existen unas medidas eso no son suficientemente potente medidas de ámbito estatal tienen que ver con lo coja ocurriendo con las pensiones no contributivas ocurre poner el esos mínimos efecto

Voz 1312 12:17 Carlos sucias el presidente de la sección española de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social muchísimas gracias

Voz 12 12:25 ustedes ya me en lo que a uno cueza a no es Sharon son él él

Voz 1312 12:45 dos mil dieciocho que dejamos atrás celebrábamos el el Año Europeo del patrimonio cultural un año que debería haber servido para acercarnos a como Ciudadanos a a nuestro patrimonio cultural por ejemplo como el Camino de Santiago catalogado como Patrimonio Mundial por la Unesco desde mil novecientos noventa y tres sin embargo la Xunta de Galicia no opina de igual manera parece estar dispuesta a todo lo contrario desde hace más de un año se tramita en la Comunidad gallega el proyecto de reapertura de la mina de cobre situada en los municipios de Toro y opino los últimos que recorren los peregrinos del Camino Francés antes de entrar en Santiago de Compostela

Voz 4 13:21 el proyecto de reapertura de la explotación abandonada en mil novecientos ochenta y seis está liderado por un conglomerado de empresas capitaneadas por cobre San Rafael tras la que se esconden entre otras Atalaya Mining que es la misma empresa que gestiona actualmente la mina de Rio Tinto en Huelva que hace apenas dos meses ha visto anulada la autorización que le permitía la explotación de la mina tras diferentes denuncias por contaminación ambiental grave hablamos con Elena Vázquez que es portavoz de la plataforma vecinal mina Tour opino no Elena buenos días

Voz 10 13:51 hola buenos días Antonio gracias por darnos voz

Voz 1312 13:56 qué supondría eh Elena la reapertura de la mina sobretodo en lo que se refiere a a la contaminación

Voz 10 14:02 vamos a ver las consecuencias de la de la fractura de la mina son son mucha vale un pequeño resumen es en principio ya destrucción de puestos de trabajo tanto hablan de que crean pero para crear dan a destruir primero vale son microempresas empresas pequeñitas dedicadas principalmente a la agricultura y la ganadería pero que tienen su medio de vida debido debidas sustentable Iker duran el tiempo no que doce años después desaparece a mayo de estos también por supuesto es la contaminación del medioambiente sí destrucción por supuesto también de de patrimonio tanto cultural como como paisajístico y entre el cultural pues a un gran eh vemos desde hace un par de meses que afecta al Camino de Santiago nosotros ya lo veníamos advirtiendo desde el principio de los tiempos pero como no había ningún ente digamos reconocido que lo dijese pues como que no era válido éramos mentirosos éramos iluminados ahora es Icomos la empresa que determina que si se va a ver afectado es un informe muy completo en el que bueno da todo lujo de detalles de que supondría está fractura con lo cual la amenaza es importante pues si no retiran Patrimonio de la Humanidad pues y caminó así como en su momento nos benefició pues unos va a adjudicar el esto va a ser a nivel dial entonces y la Xunta decide y apostar por una empresa privada que destruye ante algo que a los que estamos construyendo pues la verdad es que tenemos un problema serio aquí en Galicia

Voz 4 15:49 qué acciones habéis emprendido desde la plataforma para evitar esa reapertura

Voz 10 15:53 bueno pues dentro de nuestras posibilidades pensando que eso que somos un grupo de vecinos vale sin sin color político que lo único que buscamos es preservar el medio en el que vivimos eh pues una de las primeras cosas fue intentar informarnos lo mejor posible de que realmente lo que me pregunta qué consecuencias tendría de apertura de esta mina porque entrada piensa a bien puestos de trabajo más movimiento para nuestros ayuntamientos etcétera formando te vas consiguiendo expertos que te traduzcan el proyecto que te das cuenta de que es poco menos que un proyecto tomadura de pelo vale en el cual no dan explicaciones de medidas de seguridad en el caso de que una de las bazas rompa así te puedo explicar hasta el infinito dice que no disponemos de mucho tiempo así que me voy a centrar en que las medidas fueron después informarnos buscando todos los apoyos posibles íbamos a necesita de expertos de todo tipo que no se avalaban y que nos dieran también digamos su firma en cuanto a a la hora de de tiro lo la propuesta que ponen sobre la mesa es un engaño ahí buscar apoyos de de todos los ciudadanos como pudiendo ayuntamiento por ayuntamiento intentando informar y poner los medios para que en todos los rodean supiesen la magnitud de este problema llegamos pues hasta la fría hasta la ría de Arosa qué hablando y hablando e pues es una de las partes afectadas aunque parezca que están lejos verdad pues una parte muy afectadas y esto no sería como el Prestige no sería quitar ilícitos de de de contaminación a los metales pesados no se ven no se pueden eliminar entonces los daños que nos causaría la apertura de examina con su contaminación son intensos y abarcaba una parte es muy grande territorios no solamente el Concello de todo yo pinos madre es mucho más mucho más

Voz 1312 17:56 Elena cuándo habrá una decisión definitiva sobre la reapertura de la mina

Voz 10 18:00 huy eso no se sabe ya nos gustaría esa fecha que no es eran tal día de mando o de abril sospechamos que sí que que que puede ser inminente que puede ser más menos pero es una sospecha nosotros a no existe en datos ni información al respecto de de cuando tienen sí hubo Se presentado eh ahora más que poquito a la empresa nuevos informes y datos que se les habían pedido ir ahora la Administración tiene que valorar esa no información nosotros también estamos valorando para ver si aportan lo que es había solicitado pues todavía eh como mil trescientas e intervenciones a ese proyecto ahora tienen y que justificar entonces bueno pues y no sabemos el tiempo que la estación Sabato tomar para contestadas el proyecto mientras tanto pues seguimos ahí intentando informar de intentando dar voz a este problema que ahora se ha añadido precisamente algo que ya no es cuatro vecinos como dicen ellos afectados al Camino de Santiago es el que ha puesto a Galicia en el mapa mundial es el que hace que que qué tal CAI tanta gente tantos peregrinos y tanto Turismo venga a Galicia no ya sólo en verano sino prácticamente todo el año todo el año son muchos negocios muchas empresas muchas familias que a día de hoy tienen un medio de vida ya gracias al Camino de Santiago entonces la empresa minera es una empresa privada no es un bien cómo va a ver expropiaciones a vecinos vale con particular Katy mañana te dice en mire ser tiene usted de abandonar su casa y su terreno Le vamos a parar tanto solamente la finca por supuesto la parte edificada no es porque te estoque en este terreno las Casitas no ir negocio tampoco por supuesto hay buscarse la vida porque hay eso aquí tiene una empresa minera y está por encima de ustedes

Voz 4 20:10 pues Elena Vázquez esperemos que la solución sea lo más rápida posible y que evidentemente no quede afectado el Camino de Santiago y por supuesto los intereses de los vecinos Elena Vázquez portavoz de la plataforma vecinal mi opinión no muchas gracias

Voz 10 20:24 muchas gracias a vosotros los verse Antonio gracias y buenos días

Voz 1312 20:28 a un beso Antonio dormir prontito e esta noche

Voz 0866 20:33 ha hecho cargo me parece que muy bien estas puertas este aquí le deja

Voz 13 20:36 su puesto lo los bajitos del hecha los reyes por si acaso muy bien pues nosotros de momento vamos a acompañar a nuestro escritor favoritos Javier Pérez Andújar que baja cada cada sábado a esta hora comprar Khorasani a ver qué nos cuenta

Voz 14 21:20 lo que más me gustaba de los principios de año de antes eran las predicciones había divinos que vaticinaban la tercera guerra mundial a lo mejor acertaron ya vamos por la cuarta o por la quinta y lo que pasa es que nadie quiere decir nada al respecto por eso cuando oigo que quizá lo mejor sería no hablar debo flamante Partido de la extrema derecha creo que esto no iba a servir de gran cosa que el silencio no es una solución sido un refugio España fue un país de mucho silencio durante largos años incluso una de las novelas más famosas de aquel momento se titulaba Tiempo de silencio la escribió Luis Martín Santos era médico psiquiatra no llegó a publicar ninguna otra porque murió en accidente de tráfico el silencio es la voz de la muerte por ellos se hace insoportable por esa misma razón lo que llamo a veces hacemos pasar el silencio por sabiduría desde luego saber callar tiene mucho mérito pero lo Savio Savio es poder decir algo como Pitágoras como Groucho igual es que existen dos tipos de sabiduría y hablar y la de callarse la de vivir la de morir otra novela y aquellos días y tan célebre como Tiempo de silencio fue Cinco horas con Mario de Miguel Delibes iba de un monólogo con un muerto así funcionaba el corazón de esa época Sixto Le días Toledo que escribió Martín Santos del silencio al soliloquio con la nada hoy vivimos en otro siglo abre una lata de oliva rellenas dentro una voz exclama no me interrumpan fue N1 cualquier cadena de televisión es lo primero que sale es alguien sentado y gritando los corroe la impaciencia fastidia el silencio cuenta menos voz nos queda tenemos madrugó incapaces de ver el futuro hemos vuelto al pasado