El silencio como refugio

Voz 3

00:00

lo que más me gustaba de los principios de año de antes eran las predicciones había divinos que vaticinaban la tercera guerra mundial a lo mejor acertaron ya vamos por la cuarta o por la quinta y lo que pasa es que nadie quiere decir nada al respecto por eso cuando oigo que quizá lo mejor sería no hablar debo flamante Partido de la extrema derecha creo que esto no iba a servir de gran cosa que el silencio no es una solución sido un refugio España fue un país de mucho silencio durante largos años incluso una de las novelas más famosas de aquel momento se titulaba Tiempo de silencio la escribió Luis Martín Santos era médico psiquiatra no llegó a publicar ninguna otra porque murió en accidente de tráfico el silencio es la voz de la muerte por ello se hace insoportable por esa misma razón lo que llamo a veces hacemos pasar el silencio por sabiduría desde luego saber callar tiene mucho mérito pero lo Savio Savio es poder decir algo como Pitágoras como Groucho iguales que existen dos tipos de sabiduría y hablar y la de callarse la de vivir la de morir otra novela y aquellos días tan célebre como Tiempo de silencio fue Cinco horas con Mario de Miguel Delibes iba de un monólogo con un muerto así funcionaba el corazón de esa época sexto le días que escribió Martín santo del silencio al soliloquio con la nada hoy vivimos en otro siglo abre una lata de oliva rellenas dentro una voz exclama no me interrumpa fue N1 cualquier cadena de televisión es lo primero que sale es alguien sentado gritando los corroe la impaciencia vídeos partiría el silencio cuenta menos voz nos queda tenemos más Woo incapaces de ver el futuro hemos vuelto al pasado