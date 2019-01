Sofá sonoro: artistas de película

Voz 1 00:00 si lo ha nombrado cara casi ambas citas son

Voz 1312 01:12 hoy no tenemos a Rafa Panadero pero su lugar hemos invitado a Alfonso Cardenal director de sofá Sonoro muy buenos días Alfonso Lourdes un placer mira hemos estado dando vueltas a a la película The Queen acabamos el año con el éxito de Bohemia

Voz 4 01:28 lapso día en la cartelera ir ya estrenamos dos mil diecinueve pensando en el próximo biopic que no os va a caer que es el de Antón John no

Voz 1312 01:39 bueno Alfonso como tú eres así tan alternativo en temas musicales que siempre nos descubren sofá Sonoro artistas que son desconocidos para los no iniciados en esto de la música nos parecía nos parece interesante proponer T hacer una breve lista de los artistas a los que tú les dedicaría es una película que no sé si te gustan las películas así

Voz 5 02:01 me lanza a la piscina

Voz 0084 02:03 hay de todo hay de Lourdes es verdad que una película no no es un documental tiene otra intención se toman licencias muy significativa respecto a la realidad pero como hemos visto por ejemplo con con ponían rapsoda y que mencionabas sirve para relanzar carreras a despertar el interés por artistas fallecidos hace tiempo eso sucedió también con el caso Johnny Cash cuando se estrenó en la cuerda floja unos años después de su muerte yo por posicionarse me he de reconocer que donde haya un buen documental que que se quite lo demás no se vio muy vienen ejemplo hace dos tres años con con el caso de Nina Simone que coincidieron película documental el documental pone a los los pelos de punta agua Happn mi Simón estuvo nominado a los Oscar que luego finalmente ganó el documental de de Amy Winehouse pero la película pero no había por dónde no había por donde cogerla no

Voz 1312 02:52 eh que tiene que tener una buena película musical una película biográfica

Voz 0084 02:56 bueno pues realidades al margen creo que la película de The Queen lo tienen que tener una buena historia cosas épicas ese ascenso de inesperado de los músicos en los momentos de tú a la caída a los infiernos un regreso potente y sobre todo música no hizo la película de The Queen no tenía por todos los lados

Voz 4 03:14 y ahora a quién le dedicaría Astún

Voz 0084 03:17 pues vamos a entrar en mis gustos personales ya se lo dedicaría a este tipo a Charles Bradley

Voz 8 04:14 que tiene la vida de Charles Bradley para para llevarlas

Voz 0084 04:17 que bueno que no que no lo conozcas qué subida tiene encima todo tiene drama en momentos duros golpes pero sobre todo es una historia de de lucha de esperanza de de sueños Charles Bradley es un tipo que vivió en el metro de Nueva York cuando era un niño apenas sabía leer o escribir sin embargo el destino quiso premiar el empeño de este hombre en un golpe de suerte y traspasar cuarenta años como imitador de James Brown al que charlas vio en aquella mítica actuación en el teatro Apolo de Harlem del sesenta y dos Bradley debutó en la música en el dos mil once con disco Now Time for Dream se titulaba que se coló entre lo mejor de del año para los medios especializados y es un debut que llegó a la edad de jubilarse que fue gracias a que un día llamó a las puertas de un sello de Brooklyn él mismo en el que grabó Amy Winehouse reja para dejar una cinta de VHS con sus imitaciones de de James Brown y los tipos de sello lo vieron y alucinar Jimbaran poco a poco pues fueron preparando el salto de de leía a la música que vino acompañado de un documental que que es una delicia esto es una escena del documental donde va enseñando a sus vecinos que sale en la página seis de The New York Post un momento muy emocionante para para este tipo que había vivido en la calle y que de repente pues se convierte en una estrella del soul a a una edad en la que pues la gente está ya pensando en cómo retirarse como jubilarse

Voz 1312 05:49 esta es una historia muy bonita en la de Charles Bradley un vagabundo Ana

Voz 9 05:53 abeto que debutó en la música con sesenta y tres años pero no deja de ser una historia tres

Voz 0084 07:26 hombre de esta es una de mis bandas favoritas le dedicamos uno de los primeros sofá Sonoro Espando me dejaron hacer un programa en la SER y la verdad es que es una historia que yo creo que ése podría llevar al cine muy bien te voy a explicar por qué es una banda que surge en Canadá que llega a América que empieza a acompañar a Bob Dylan en su viaje eléctrico y ahí tenemos la cima y la sombra no en los conciertos de Bob Dylan polémicos en los que fue abucheado que le querían cortar los cables de la electricidad y además ha al margen de de su trabajo con con Dylan editaron unos álbumes maravilloso si tienen algo que que para mí los hacía únicos que es una banda sin un líder claro no todos tocaban varios instrumentos todos cantaban de lujo todos los bebían como cosacos y además tenían un talento enorme algo aunque al propio George Harrison le daba bastante envidia

Voz 13 08:15 cuadro derecha m intentando en vano de Hussein será brava Virsa hecho ni Weeks

Voz 14 08:20 es bastante tiempo con los chicos de The Band y una de las cosas que Robbie me decía que me daba envidia es que cuando escribía una canción tenía a todos los músicos capaces de cantar

Voz 13 08:30 las diez canciones diferentes sabiendo que podía cantarla inhábil

Voz 1312 08:37 pues la verdad es que sería muy interesante ver cómo cómo se hace una película sobre ellos porque todos los dio Peaks están enfocados a los líderes de la de las bandas un poco es así no Jim Morrison por ejemplo la película de Oliver Stone o ahora más recientemente con Freddie Mercury en la en la de Queen

Voz 0084 08:53 claro es que al final siempre hay protagonista no es algo que reclama mucho el cine no alguien con con quién sea el el hilo conductor es el caso de The Queen era Freddie Mercury y me gustaría pues ver eso no cómo cómo se encaja una formación como como de Van además sería muy interesante porque el grupo tiene una una historia agitada no con esa estancia en Gusto que me tapa hippies sobre todo tienen el mejor final de que se puede tener un grupo con ese último vals el concierto con el que se despidieron juntando a todos los grandes nombres de la música de los años sesenta en un concierto que grabó Martin Scorsese que podría ser el director de esta película perfectamente ya que fue compañero de piso de drogas de Robbie Robertson a así que conoce bien la historia desde buena yo le viene muy bien que se ponga ella ya

Voz 15 09:40 no yo es una peli que debería ser fíjate tú también

Voz 0084 09:43 sin duda aunque lo que más me apetece ponerme así con esta lista de caprichos sería una película sobre una mujer que fue muy famosa Iggy que está perdida desaparecida desde hace décadas una mujer que se dio a conocer con esta canción

Voz 17 10:05 y nada de agua

Voz 17 10:28 en mamá me da igual

Voz 17 10:44 veinte y los esta maravilla

Voz 0084 10:53 pues es Bobby Kennedy una chica del Mississippi que apareció de la nada en el verano de mil novecientos sesenta y siete y arrebató en Estados Unidos el número uno al PP de los Beatles tenía veintidós añitos y tuvo una carrera breve hoy fulgurante tuvo su propio So en Las Vegas un programa de televisión que ella misma producía dirigía editó siete discos en cuatro años se casó tres veces además en en diez años y que es un modelo de artista porque ella componían producía tocaba la guitarra hacía sus propios trajes todo un día desaparecer

Voz 1312 11:26 así de repente y no se ha sabido nada

Voz 0084 11:30 pues pues no se sabe que está viva porque cobra los desechos en mil novecientos setenta y ocho Mendi había fracasado con la edición de su último single Live decidió alejarse de la música así sin más dio la vuelta y se marchó y eso no ha vuelto a ver en público desde entonces después de su despedida en el Johnny Carson So de mil novecientos ochenta y uno y su paradero actual que fue de subida eso es un misterio me ha dado para canciones pero sobre todo para un documental que hizo Roxanne KAS la hija de Johnny Cash para la BBC y la verdad es que legado de Bobby Kennedy es es enorme incluso se hizo una película en el setenta y seis sólo sobre la historia de la canción que que estamos escuchando así que una película sobre el misterio de de Bobby que Andris T muy bien algo así como la de Search for Sugar Man de sí sí sí sí maravillosa

Voz 9 12:20 me estoy apuntando todo lo que estás contando para buscarlo y verlo inmediatamente oye algún capricho hito cinematográfico más hombre

Voz 0084 12:26 pues ya que estamos así en Reyes voy a dar mi capricho yo pediría una película de quién es para mí el mejor cantante de todos los tiempos

Voz 21 12:47 may be huy envían

Voz 22 12:55 un Isaac

Voz 8 13:04 guau Lago hacen inconfundible en que grande

Voz 0084 13:07 yo es que creo que hace falta un biopic de Otis Redding porque yo creo que es algo que deberían prescribir no en las farmacias discos de Reding yo soy muy fan y la verdad es que su historia es es brutal no estaría bien recuperar su su figura y su legado tienes además el el trasfondo racial su irrupción en el festival de Monterrey donde se comió a todos en en mil novecientos sesenta y siete sus versiones de los Rolling Stone sus baladas

Voz 1312 13:34 bueno y el final también porque somos estamos bien

Voz 0084 13:37 trágico con ese accidente que es lo llevó cuando tenía veintiséis años y tenía el mundo a sus pies no

Voz 1312 13:43 y aquí en verías haciendo en actor

Voz 0084 13:46 pues ahí ahí es complicado sobre todo por la edad que tenía no necesitaríamos un un actor afroamericano de veintiséis años y quizá podría hacerlo bien Huete lo que es el actor de doce años de esclavitud algo mayor

Voz 1312 14:00 va pero habría que ver qué tal qué tal sembrando

Voz 0084 14:02 porque Otis Redding bailaba bailaba mal quiero decir es un tipo que se movía muy bien pero se bailaba francamente mal y luego habría que ver cómo se lleva lo de lo de cantar aunque creo que eso se puede solucionar de de otras maneras

Voz 1312 14:15 bueno tenemos en la ley de van a Bobby que entre y a Otis Redding va quedando un cartel muy apañado algún grupo que no te gustaría que hiciesen una película

Voz 0084 14:23 puf la verdad es que es que muchos no querría ver una película sobre los Beatles en valen y tampoco la quería ver The Queen y luego me me gustó mucho pero bueno

Voz 1312 14:32 tampoco de tila no verlo

Voz 0084 14:34 el Rolling Stone entonces qué qué momento se te ocurra pues ahí podríamos ir a grandes momentos de de la música y yo creo que haría una película sobre este momento la guerra del brit pop

Voz 23 14:46 Vacie Bellido pues a ver

Voz 24 14:57 sí repite te da Baksi vana haría fiel a un

Voz 1312 15:14 a un momento apasionante llame error yo lo recuerdo

Voz 0084 15:17 sí además es que hace una semana hicimos el el programa de de Blur en sofá Sonoro como como evento mediático me quedo no con con la batalla del brit pop que tuvo lugar en el verano de mil novecientos noventa y cinco cuando lo Singers de o así de Blur coincidieron en las tiendas la banda de de Damon Albarn que tenía su disco preparado desde hace tiempo fue retrasando y retrasando la publicación de Country House hasta que la revista NME anunciaba que ambos lanzamientos coincidirían en en ese día de agosto sin noticias de los medios británicos lanzaron hay a hacer una cobertura que parecía vamos en el evento del año y luego estaban los hermanos Gallagher que hasta la fecha habían hablado bien de los chicos de Blur cambiaron el guión los convirtieron en en sus rivales y la prensa se hizo eco de de esa noticia rompiendo la tranquilidad mediática de de agosto se convirtió en un combate en un combate épico en un duelo de titanes lo que le faltó a los Beatles y los Stones in bueno era luchar por la supremacía del rock en Reino Unido incluso los medios generalistas como la BBC The Gardien cayeron también en en aquel embrujo in llegó el día Se desató la locura Damon Albarn apareció en el telediario matinal de la BBC hablando del asunto Noel Gallagher se enfadó llegó a decir pues estos en plenos años noventa que deseaba que los chicos de Blur cogieran el sida no que rara aquella