Voz 1 00:00 bueno no en contra

Voz 1312 00:26 lo prometido es deuda continuamos con Íñigo Domínguez supongo que la Navidad Íñigo este estas épocas la en la que los periódicos locales da mucho juego y aun pero los temas no son muy variados no

Voz 0798 00:39 muy variados pero además yo creo que es lo que uno espera no porque no espera encontrase pues sus rituales fijos de de la prensa local en estas fechas que es pues esas primeras páginas que se llenan de auto

Voz 2 00:50 a que es interminable que liada lotería pues al día siguiente que voy yo

Voz 1312 00:57 desde millones podríamos decir es que el P

Voz 2 01:00 madrugó a retraso no muy repartidos estas cosas no sí sí sí

Voz 0798 01:04 pedrea en fin el champán en la Administración ir pues hay muchos otros no la inocentada del día veintiocho aunque ya que está perdiendo poco eso no

Voz 1312 01:15 se o la realidad ya están tan surrealista que no las detecta

Voz 0798 01:20 esos incidentes en Nochevieja sin pero alguno así extravagante la llegada de los Reyes el primer bebé del año en fin

Voz 1312 01:27 sí sí sí claro venga pues vamos a ello no vamos a empezar por por una de mis favoritas el primer bebé del año

Voz 2 01:33 sí bueno ha habido polémica es decir tengo que avisara si bien hombre claro pero tensiones territoriales y te has cogido ser el primero

Voz 0798 01:41 España era algo pues siempre problemas no hasta el para ser el primer bebé pues sabido pues no es que ha habido polémica porque suele pasar cada uno va a lo suyo ya está no es decir por ejemplo aquí hay un debate entre la Voz de Galicia y el Heraldo de Aragón porque los dos anunciaron que el primer bebé del año era de allí entre ellos obviamente no es que discutan pero bueno están convencidos de lo suyo no entonces la Voz de Galicia decía el primer bebé del XIX

Voz 2 02:07 eh

Voz 0798 02:08 mi diecinueve es vigués no Ansó que nació a las cero treinta y cinco horas en el Hospital Álvaro Cunqueiro no pero en el Heraldo de Aragón también encontramos un titular que es el primer bebé español del año nace en Zaragoza con las campanadas entonces no sé que esto no sale pocas tan inciertas que bueno pues hemos investigado el caso periodismo

Voz 2 02:29 hay datos eso óptimo de datos está haciendo ahí

Voz 0798 02:32 por ejemplo desde el principio no es ya esta pues a vivir está en condiciones de dilucidar esta controversia porque el el niño vigués nació a las cero cero treinta y cinco de Zaragoza a las cero cero Marga Ramos calcadas no con las campanadas ya lo dice el titular así que pues adjudicado el primer bebé español

Voz 2 02:49 vamos que es una veré no es una carabina María Carolina María pues venga más primeros bebés la prensa

Voz 0798 02:59 decíamos antes que

Voz 3 03:01 esas la portada de del día dos en muchísimos Perico de España es es una mujer de unos padres con

Voz 0798 03:10 el niño en brazos no muchísimos pues como te decía son o hijos de inmigrantes o de parejas mixtas no hay una español de la japonesa en Ibiza un español en la caboverdiana Extremadura no bueno hay de edad de un plumazo de un golpe de vistas de este este este este fenómeno de la natalidad que está cayendo y que los inmigrantes son los que están sosteniendo la tasa no que que bueno pues que también van a pagar no nuestras pensiones no pero de todos estos ayuno que es el más curioso porque hayan rizado el rizo han intentado hacer por lo menos algo distinto que es en el Diario de León que sale mucho por aquí como sabes por qué pues porque aquí va más allá no de vemos la en la en la portada la la foto de una familia con un bebé

Voz 2 04:03 dice el primer bebé de Washington crecerá en León como como he dicho yo soy bordo

Voz 1312 04:11 desarrolla esto para que lleguemos desde León

Voz 0798 04:15 este es un pueblo de León que se llama Guardien bueno pues no es que iba a buscar el primer bebé del año a Gran Bretaña porque en Washington cerca de Manchester el primer niño dos mil diecinueve es hijo de una leonesa fíjate tú las vueltas que han tenido que dar no pero bueno la prensa local muy hábil está muy curtida en en buscar siempre uno de su pueblo su ciudad en el último rincón no ahí sacasen la noticia pues en este caso esta mujer leonesa en Washington ha dado el primer bebé del año no es el primer bebé de Washington que desde León como si Washington fuera Nueva York pero bueno lo cierto es que la alcaldesa de la ciudad se presentó en el hospital ya les regaló una cuchara de plata con el escudo de la ciudad en fin bueno el cuenta hay toda la historia

Voz 1312 04:58 ojo ahora alcaldesa y al que acompaña la alcaldesa con esos me da

Voz 2 05:01 yo en este unos medallones de tremenda pero pero de todas ellas

Voz 0798 05:07 es una buena historia humana porque con esta percha como decimos nosotros los previstas una percha es cuando los que es una excusa para contar algo pues hay un este humana interesante detrás que también es esto que hablábamos antes de de como se está haciendo Europa no pues esta mujer la madre Lidia Martínez emigró a Inglaterra desde León en dos mil doce y estuvo seis meses buscando trabajo hasta que encontró un empleo en un como operaria almacén de farmacia y ahora ya ex jefa de almacén no ha formado una familia pues con marido de allí David inglés ante ya un hijo bueno así se hacia Europa también no yo ahora nacido Eva que como sabemos primer bebé de Washington ir volviendo al inicio al titular por qué crecen León bueno pues porque esta familia pues han decidido volver a León se instalará en marzo bueno pues él su marido David que es diseñador gráfico va a intentar trabajar desde León no así que pues nada

Voz 1312 06:06 pues nada que Eva Green Gil Martínez tenga una próspera y feliz vida en correteando por las calles leonesas el

Voz 4 06:18 hay más temas de de de niños nada

Voz 1312 06:21 si ya no cambiamos de

Voz 2 06:23 cambiante pero lo que te decía eso

Voz 0798 06:26 es es muy llamativo de verdad ver en cantidad de fotos que hay muchos niños que son hijos de inmigrantes

Voz 1312 06:33 sí fíjate que en este repaso hemos hecho un poco el Times no el signo de los tiempos en la las esos nuevos españoles que van naciendo y luego pues también lo niños de españoles que han tenido que irse a buscar la vida fuera porque en nuestro país durante esta crisis pues no lo encontraban la manera de de de tener ese futuro de poder pudieran nacer esos niños no

Voz 0798 06:57 si no todas estas parejas mixtas no está en esta mujer Eva un inglés y todos los españoles que aquí pues eso decíamos no un español y una japonesa en Ibiza un España una cabo bordean Extremadura no pues eso que todos estos chicos pagará nuestras pensiones así que bienvenido sea

Voz 1 07:13 no

Voz 1312 07:21 otro tema en el que has encontrado similitudes en la prensa muchísimo y muchas referencias el es el precio de la vivienda las portadas del dos de enero

Voz 0798 07:29 sí sí y me ha sorprendido porque está claro que a final de año siempre se da este fenómeno de que es el momento de informes estadísticos del año anterior no y supongo que salida han salido datos sobre el tema pero está claro que es un un asunto de gran preocupación en todas partes porque en muchísimos periódicos como primera una de las primeras noticias del año ya avisando de lo que viene es el precio de la vivienda no vamos donde cogidas Diario de Burgos el precio de la vivienda crece el doble que la media nacional en Burgos en El Periódico por Barcelona es la ciudad con la vivienda nueva máscara que El Comercio de Gijón el precio de los pisos en Asturias se dispara ya alcanza cifras de antes de la crisis Levante de Valencia Valencia encabeza la subida del precio de la vivienda en España con un diecisiete por ciento en un año es decir esto es muy significativo es el es uno de los problemas que más siente la gente está claro en todos los periódicos hablan de ello bueno como siempre no sabemos muy bien si es este problema real pues va a tener alguna solución políticos muchas veces hablando en muchas otras cosas pero de esto si bien siempre se echa de menos un debate serio no siempre dice que es el mercado el mercado lo arreglará todo bueno pues

Voz 1312 08:47 pues no está visto y menos en el caso de la vivienda ya hemos visto que no que no que el mercado sino mercado Si suelto son sólo lo empeora

Voz 0798 08:56 sí bueno si quieres te pasamos a otro clásico

Voz 2 08:59 por favor que el de las campeón

Voz 0798 09:02 dadas de de Nochevieja

Voz 2 09:04 no me gustan estas estos clásicos navideños me encanta verdad

Voz 0798 09:07 bueno pues pues el en este caso ha habido un perito lo que ha sido capaz de encontrarle un enfoque distinto a las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol no te preguntas

Voz 2 09:19 cómo cómo es y si exacto sea así lo ha sido posible en Canarias porque

Voz 0798 09:25 porque a Leo el titular Canarias hizo historia en la Puerta del Sol no titula el diario Canarias siete con un fotón de la Puerta del Sol en primera página por qué pues porque por primera vez se hicieron también las campanadas en la Puerta del Sol a la hora de Canarias es decir una hora después no

Voz 1312 09:44 hace volvieron a dar las campanadas ahora cuando la buena

Voz 0798 09:47 entonces si la gente que aguantado la Puerta del Sol bueno pues tuvo dos por el precio de uno no dos por uno y bueno pues así hicieron hicieron historia en la en la Puerta del Sol no bueno si pasamos a Diego están también los efectos

Voz 1312 10:02 desde la de la noche vieja que también da muchas historias y muchas anécdotas

Voz 2 10:05 así los eficientes torpe de Nochevieja no es bueno ayudó bastante bueno en el Faro de Vigo

Voz 0798 10:12 que bueno el día el día dos de enero el día uno de enero que el que no toca trabajar es un día clase de llamar a la Policía Municipal década y te daban un parte de incidencias catastrófico no de de intoxicaciones etílicas siempre algún suceso estrambótico en este caso El Faro de Vigo es la historia de un chaval portugués que quedó atrapado en otro país España este caso pues por irse de fiesta que encima abandonado por la Familia no porque le pillaron fue de Nochevieja Vigo ir a volverle pillaron en un control de alcoholemia con el Mercedes su padre sin dinero no y entonces llamó a la Guardia Civil llamó a su padre para que se hiciera cargo de niño de los quinientos euros de multa pero él padres se negó con argumentos muy contundentes no que son el titular que es el siguiente se abre comillas deje el coche y que se busque la vida yo no le voy

Voz 1312 11:04 pues sí señor yo estoy a muerte con este con este padre portugués

Voz 0798 11:09 el padre del joven portugués que ese gasto todo el día en la Nochevieja en Vigo y dio positivo se niega a enviar en los quinientos euros de la montaña no sabemos si ha ido a buscarlo ya o este hombre sigue allí

Voz 1312 11:18 creando si hay algún premio al padre del año yo creo que eso lo tendrían que a este señor por qué

Voz 0798 11:23 sí bueno pues

Voz 3 11:25 para dar ideas a a este a este es

Voz 0798 11:27 por por todas en casa con su hijo bueno quizá un remedio sería mandarle con con los protagonistas de la portada del diario Granada Hoy porque sale unos señores bañándose en en el agua con gorros de Papá Noel eso es no cuál es el titular baños sueco en San Cristóbal la Comunidad suecas cumple con la tradición nórdica de recibir el nuevo año con un chapuzón bueno pues en en varios periódicos de Granada sale esta noticia por ejemplo en el portal Granada digital pues cuenta que es una desde hace años es una tradición de la comunidad sueca que de allí no que

Voz 1312 12:05 no los he contado ISO nueve es un sueco es que hay en Granada

Voz 0798 12:13 no pero debe haber más lo es que no todo se digo yo por lo menos el día el día uno de enero Si bueno pues me hacen todos los años así que supongo que será un clásico cuando se programa el día treinta y uno bueno el día uno quien trabaja ver tú

Voz 2 12:28 quien siga lo vais a hacer algo como lo están los fuegos vale mando al fotógrafo esto se así no tienes arreglada la primera página esta ya tienes la foto de portada

Voz 0798 12:38 sí pero bueno después de reírnos también en estas fechas hay hay desgracias no hay una que me afecta concretamente a la cabalgata de Reyes de de Gijón bueno voy a leer el titular que es un poco tremendo que es el lobo se come a las ovejas de la cabalgata de Reyes de Gijón no te rías no te hacia la nueva España que den nuestros periódicos más queridos pues pues si el el lobo que además me hace gracia no lo de seguir seguir todavía hablando de El Lobo así con el artículo determinado no con resonancias legendarias Imma léxicas no

Voz 2 13:18 sí sí cómo al cabo de lo de los cuentos y de las pesadillas infantiles y símbolo Lobo El Lobo

Voz 0798 13:26 y bueno pues pues eran unos ovejas que iban a participar en el desfile grande concretamente de Loli Bermúdez ida Víctor Molina que pues que desde hacía ya veintidós años participa en el desfile y bueno pues tuvieron esta desgracia que además es una tema pues que sale de vez en cuando no es ataques de lobos a ovejas y que si los pastores se queja de los ataques de lobos que han crecido en algunas zonas y luego los ecologistas dicen que no es para tanto que indemnizaciones pero los pastores también luego dicen cobrar las indemnizaciones a veces no es tan fácil en fin entonces bueno esto bien este incidente recuerda este asunto pero además es que han fastidiado la cabalgata de Reyes

Voz 1312 14:12 porque me imagino que que que desfilaban con las ovejas que en plan los pastorcillos de el portal de Belén

Voz 0798 14:20 se hacen un bueno te lo lacónica dice el suceso ha dejado tremendamente desolado al matrimonio que según cuenta lleva veintidós años participando con muchísima ilusión en el desfile gijonés que acuden con un carro del país y acompañados por burros vacas y un rebaño de ovejas que hacen las delicias de los niños no es más abajo dice que aquí voy a a vamos a encontrar a nuestros sinónimos que tanto gusta cuando no quieres repetir la palabra te tienes que buscar la vida no equipan no decirlo lo que dicen no es la primera vez que el cánidos causar bajas en el rebaño de la pareja no estar oyendo a Félix Rodríguez de la Fuente pues eso hay hace ya porque hace cinco años en otro incidente que esa vez fueron siete siete siete ovejas esperemos que

Voz 1312 15:05 puedan salvar por lo menos la participación de del resto de animalitos no que no los niños no se queden sin sin esa tradición

Voz 0798 15:13 tengo en el que el logo además si sólo era uno el cose con seis ovejas ya tiene cenar hasta

Voz 1312 15:18 pero igual las otras tiene demasiado demasiado gas de desfiles esta noche claro si está acabando espera una tienen un estrés postraumático

Voz 2 15:27 me parece que no te lo estás buenos clubes porque lo dices no puedo entender

Voz 0798 15:37 pero más problemas de Reyes y en el Diario de Navarra estos otro tipo porque el día en Navarra tiene un fotón el día dos de enero y una tienda de juguetes y gente como discutiendo por los pasillos el titulares buscando a las Bellvis desesperadamente las P esas Belli si son unas muñecas de Famosa así como tú te juegas tu juego

Voz 2 15:58 es con las Barriguitas es que te iba a decir son las Barriguitas Barriguitas dos punto cero es la nueva versión de las barritas claro claro que jugaba con ellas no son las grandes que caminan al portal no sino uno La Bella pequeños así no más pequeñas has pero bueno como mar de gordita

Voz 0798 16:14 pero bueno si es un poco lo mismo no que que es gracioso porque porque los juguetes muchas veces siguen siendo los de toda la vida les cambian un poco no he aquí el problema está en encontrarlos no porque el titular dice que se han agotado en Navarra las muñecas de Famosa y los Reyes Magos pueden tener problemas para encontrarlas hay dice también triunfan Monopoly tramposo grave que aquí descubierto algo no que estoy arbitrajes parece que es un juego de construcciones

Voz 1312 16:44 no tengo ni idea Monopoly tramposo

Voz 0798 16:47 qué es esto me extrañaba la persistencia del Monopoly que a mí siempre me apareció un poco aburrido porque bueno a lo mejor porque perdía siempre me desplomaban

Voz 1312 16:55 estoy estoy me identifico tanto con eso yo lo odiaba porque a la primera ronda cundido da por ningún sitio no compraba las peores calles bueno creo que jamás puso un hotel ni nada esto no llegaba ese punto

Voz 2 17:11 mi casa es casi pero es verdad que a los a los niños de provincia no servía para conocer las calles de Madrid no te has mitificar aunque luego te las no como que luego llegaba y tampoco era para tanto Alberto Aguilera yo qué sé si pensaba que tenía el de calles de Barcelona ha bueno caballete supuesto sí sí

Voz 1312 17:28 compraba siempre compraba a la calle donde vivo actualmente que en ese momento en una calle muy barata claro era una pésima inversión

Voz 2 17:35 es pagando claro no no pero era una pésima impresión

Voz 1312 17:38 el Monopoly pero hubiera sido una inversión genial en la vida real porque en ese momento hubiera costado gratis en una casa que ahora se ha revalorizado muchísimo fíjate lo que es la vida eh

Voz 0798 17:48 o sea más compleja pero bueno Monopoly tramposo

Voz 1312 17:50 poco el Monopoly pero es que esto es lo bueno que han inventado

Voz 0798 17:53 bueno pues yo tramposo que además de la vida real en España

Voz 1312 17:56 más o menos noches viejas después

Voz 0798 17:58 que lo está la razón porque el Monopoli era era era un poco aburrido oír porque que han inventado pues lo explica el juego quién no ha hecho trampas alguna vez el Monopoli esta es tu oportunidad de disfrutar de esta lesión tan divertida y proponer tus propias trampas respeta rompe incumple las reglas para ganar dice los jugadores podrán hacer trampas tantas trampas como les sea posible las esposas de plástico encadena los jugadores tramposos a la casilla de la cárcel bueno estoy para dar vida y para la política

Voz 1312 18:26 para la política básicamente el pelotazo Íñigo llegamos hasta aquí me que me he quedado con ganas de El árbol de navidad de chorizos de un escaparate de Gijón pero rescatamos el próximo día Un besito

Voz 6 18:40 chao