A vivir Madrid | Bobsultorio literario especial reyes

Voz 1751 00:13 no sabes lo que me he traído pues Reyes Bob Pop eh de regalo de Reyes acabo de saludar a Pablo Simón que está en la radio que ha venido al Paco sí ha venido a desear no es una feliz tarde de Rey es bueno que abrimos consultoría literario que hacemos biblioteca pie que Bob cambia problemas por libros para participar puedes dejar un audio vía Whatsapp en el número de teléfono este es seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis ahí dejáis vuestras consultas y esta semana están inspiradas en aquellos maravillosos años o no

Voz 2 00:45 efectivamente en los que éramos niños sí porque la noche de Reyes siempre da pie a las memorias de infancia que yo creo que en muchos casos dulcificado las no como que recordamos la infancia como ese territorio ese es un país al que regresar la patria del hombre es su infancia no siempre

Voz 3 01:06 yo yo creo que al menos yo reconozco soy mucho más

Voz 2 01:10 ahora que de niños sobre todo porque de Mingote es de falta tanta información que no entiendes muchas cosas y entender cosas es muy importante para ser feliz cierta pericia tienen te voy a contar una cosa que me pasó el otro día es que

Voz 1751 01:25 pero más de dieciocho años o a todos los pues

Voz 4 01:27 vale no no no te voy a contar ninguna actividad alguna

Voz 2 01:30 que tiene que también es que soy yo que soy un señor decente no puede ser el martes el día dos viajé a Madrid desde Barcelona el AVE hay vuelta el mismo día para grabar una entrevista nombrar de en este programa que usted me habla helados se cuando volvía a Barcelona llegué temprano Atocha porque tenía como cuarenta minutos de de espera hasta que había eran en para subir al AVE y me senté a leer un rato apareció una chica que se sentó a mi lado me llamó por mi nombre dijo la Bop tú no me conoces iba vestida con el uniforme es a estas y sobre todo ocho en chicas hay algunos chicos pero sobre todo chicas que estará iras pobres en Atocha vendiendo las tarjetas de puntos de Renfe se he ahí como haciendo placaje es a los pasajeros un trabajo durísimo puede ser una esa chica sentó a mi lado me dijo tú no me conoces pero yo escucho consultorio todos los domingos dijo el hombre dijo no se llama ella así me lo dijo me acuerdo no

Voz 4 02:31 vale verdad escuchando Chica que me habló el otro día en Atocha perdóname pero lo mejor de tu nombre pero

Voz 2 02:39 lo que me dijo es escucho tu consultorio sólo quería recomendar un libro que me ha gustado mucho cuál y entonces me dijo el libro sean de pago ver que se llama también así en castellano es de Naomi al de hermano y me contó que es una historia sobre mujeres que de repente adquieren poderes detrás de dar descargas eléctricas con lo cual se pueden defender de los ataques machistas encanta es que es una especie como de nueva le lo definen como al nuevo cuento a la doncella la Diada se hizo entonces yo me lo apunté dije oye pues me voy a apuntar el nombre del libro y me lo voy a leer entonces no me lo compra todavía me compraré hoy seguramente

Voz 1751 03:21 ser de pago de Power de Naomi el derbi que

Voz 2 03:23 día recomendarlo en nombre de una oyente en Cannes y yo he seguido la aquí quién agradezco muchísimo que dedicara un minuto de su tiempo a recomendar mi libro

Voz 1751 03:32 sobre todo dejar a dejar de vender tarjetas para recomendar un libro gracias

Voz 2 03:37 era un hito me gusta mucho esta historia que bien

Voz 1751 03:39 busco la primera consulta que nos ha llegado dale que habla de lo que significaba condenamos pequeños tener tiempo

Voz 5 03:47 sí alabó a ver yo estaba pensando yo lo que echo más de menos de la sensación de que tenía de pequeñito era tener tiempo y que me podía pasar todas las vacaciones sin hacer nada yo me podría a recomendar que libro me podrías recomendar para yo tener otra vez esa sensación

Voz 2 04:02 estoy bien echo mucho de menos eso pero sabes que hay una teoría científica que bueno o la de de Einstein donde explica porque según cumplimos años el tiempo se nos hace más corto es una cuestión complicada pero pero tiene que ver es verdad las vacaciones a mí antes larguísimas yo que el lunes vuelve a trabajar ya en la tele pero qué ha pasado qué hecho con este tiempo sé que estoy haciendo con mi vida pues para tener esa sensación como lector hay un libro que me estoy leyendo ahora mismo y que me está fascinando es un tocho de casi setecientas páginas que se llama La vida en tiempo de paz es anotó italiano Francesco decoraron y lo ha publicado Perifé Mika es una maravilla un monólogo interior son las memorias un sexagenario que va reflexionando recordando y volviendo a traer a la mente sucesos política recuerdos y sobre todo una reflexión muy interesante sobre cómo ha sido toda su vida en tiempo de paz y que es el tiempo de paz para él y cómo ha luchado contra contra quién quería hacer en que se ha convertido su vida emocional es un libro que te absorbe te desconecta ir te provoca esa sensación de que el tiempo es eterno y lo puedes dedicar viviendo dentro de ese libro que recomiendo encarecidamente a ver tengo que decir que unas cuatrocientas páginas a lo mejor las últimas trescientas la caga

Voz 4 05:28 yo me responsabilizo de estas unidades a mitad de la mitad del libro me está encantando la vida en tiempo de paz

Voz 2 05:35 va de paz de Francesco Haro publicado por Periférica vamos que la siguiente con consulta

Voz 6 05:40 hola Bob estoy buscando piso en idealista

Voz 2 05:42 les recuerdo que cuando era pequeño en la casa de mi familia

Voz 6 05:44 pues aquí antes necesito un libro que me ha dado los zulos como palacetes

Voz 2 05:50 como no entiendo de bien tú te acuerdas de cuando las pequeñas y de repente iba a una casa más grande que la tuya las puertas por ejemplo los pica porque este parecía enorme Sot parecía grandísimo pastillas pasión cuerdo en el pueblo de mi madre

Voz 1751 06:05 que la casa de dimitía que que me parecía enorme no las las habitaciones los pasillos y tiempo después volví dije pero esto esto que fraudes ya que entiendo

Voz 4 06:18 pero yo yo estoy muchacho al que entiendo perfectamente

Voz 2 06:21 eh no le puedo recomendar ningún libro para ver

Voz 4 06:24 a ver para verlos zulos de idealista como cosas que no sea o te das a la droga dura que parece una opción a lo mejor un poco tóxica para la salud tampoco en el pueblo recomendarle o si nos vamos

Voz 2 06:36 Dario les recomiendo pasarse a la ficción buscar ese esa botellita querellaron Alicia en el país de las maravillas que decía BBM

Voz 4 06:45 qué le hizo en coger a lo mejor así

Voz 2 06:48 esos zulos infecto de idealista los ve

Voz 4 06:51 aún tamaño digno al Palacio Real oyentes drogas no fuera no no le he recomendado entrar en el mundo la fantasía de Alicia luego el método que él elija para el segundo esto ya es cosa suya y que luego se hace apología de la drogadicción y acabo en Chile acaba pagando la fianza

Voz 1751 07:11 fíjate que hablando de de ilusionismo de ilusión tú imagínate lo que es

Voz 2 07:16 la mañana de Reyes cuando abríamos los regalos

Voz 7 07:19 tú sabes que yo tengo la sensación de que Reyes son las Tech News buenas eso que es esa teoría que es esta es una de las Reyes son las niños no sabes todo está es de trabajo colectivo qué hacemos para sostener los sí

Voz 2 07:38 en informativos en programas porque me parece una maravilla ahí está magia en realidad es una técnicos pero tal como están los tiempos son las únicas fin News nuevas de hecho la ahora se hacen para hacernos peores personas in News es la única que nos hace mejores estoy completamente de acuerdo contigo que bien pues una teoría más que me apunto para mí

Voz 4 08:03 de News buenas Reyes la libreta vamos a hablar de la

Voz 1751 08:07 sean esta de los regalos

Voz 8 08:11 hola Bob para mí uno de los días más felices de mi infancia era la noche de Reyes y el día que venían los reyes sí pues es verdad que echo de menos esa magia y esa ilusión David los regalos estar con mi familia ahí me pues recomendaba un libro y me hago volver a creer en esa magia en esa ilusión

Voz 1751 08:27 las los oyentes te lo están poniendo muy difícil Evo

Voz 2 08:30 a ver es que lo los oyentes son guays porque además yo hoy tengo que decir que yo estoy blandito porque a mí la noche de Reyes me pone muy sentimental

Voz 1751 08:38 fíjate que el esta mañana leía en tu Días ajenos sí que lo tengo en la mesilla de noche he abierto este día me acuerdo que describisteis sobre los reyes en la radio

Voz 2 08:50 sí señora es verdad sí que yo una vez hice la retransmisión de reyes bueno es muy bonito incisivo me a emocionar con lo cual no me

Voz 1751 08:58 no venga pues la a recuperar un libro

Voz 2 09:01 dar un libro que devuelve la ilusión es un libro que ya ha recomendado que esto Puri nos va a pasó

Voz 4 09:06 dar yo a lo mejor tengo lectura recurrentes no puedo cobrar lo mismo sea todo cuenta sillón un libro al os recomiendo dos veces

Voz 1751 09:14 hay que ahora digo bancos hay que hablar con los bancos

Voz 2 09:17 dame el libro de los niños de a ese vaya que está en Lumen es un libro es un otro tocho eh pero es precioso sobre todo porque te reconcilia con las relaciones familiares con las posibilidades de vivir niños y adultos juntos y descubrir sus mundos con la ilusión con esa ilusión de de abrir los regalos que tiene que ver también con ilusión de enfrentarte a las cosas nuevas de la vida y además esta novela justamente es muy hito porque empieza a finales del siglo XIX se termina justo cuando comienza la primera guerra mundial es como una novela sobre la ilusión no sólo de una infancia sino de una generación que pensaba que podía cambiar las cosas habla de su franquismo habrá del marxismo habla de de la literatura escrita por mujeres y de repente llegó la primera gran guerra muchos de esos sueños acabaron en las trincheras es muy bonito porque tiene esta cosa ilusionante de todo lo que viene es para mejor

Voz 1751 10:19 estoy pensando ahora mismo en una cosa que bueno no no lo voy a decir V o X entonces de repente se me sabes que yo no hablo de estas cosas saber ya sé que no ya no soy no hoy no hoy no hoy no hoy no toca no por favor no vamos a hacer que no que no nos vamos a ir a Alcalá de Henares ya sabes que en Alcalá de Henares hay una gran cabalgata tradicional que se hace todos los años es una de las más famosas de Madrid ahora mismo estamos hablabas antes de la magia no estamos en comunicación con el rey Gaspar te dices sí que está en el hospital de Alcalá repartiendo regalos

Voz 2 10:50 ponen

Voz 1751 10:51 rey Gaspar qué tal buenos días hola

Voz 0284 10:53 muy buenos días hola

Voz 1751 10:55 Su Majestad nos puede contar qué hace usted en el hospital de Alcalá

Voz 0284 11:00 bueno pues la dicho ustedes repartir ilusión a los niños a las niñas que están hoy aquí ingresados en el hospital saludar pues también a todas las familias que les acompañan en definitiva pues dar trasladarles esta ilusión de este día tan especial para todos los niños y niñas de de este país entero pues que hoy también sientan que aun estando en el hospital la ilusión y la magia forma parte de esta noche tan especial

Voz 1751 11:27 a ver qué qué regalos le ha llevado usted esta mañana a los niños cuál ha sido la reacción

Voz 0284 11:34 bueno pues ver sus caras de felicidad de asombro de sorpresa Nos han visto pues sin no tiene palabras no pues son regalos de todo tipo de peluches de muñecas de cochecitos en definitiva pues regalo para todas las edades porque aquí hay niños y niñas ingresados de todas las edades pero sobre todo nos quedamos con esa cara de ilusión de sorpresa vernos en acciones

Voz 1751 12:00 sí y también a sus familias no que bueno pues

Voz 0284 12:03 están aquí o India pues acompañándoles en el hospital al que seguramente le gustaría estar en en otro sitio en sus hogares pero hoy por por eso nosotros estamos aquí no para repartir esa ilusión también cómoda repartir hemos esta noche entre los hogares finales

Voz 1751 12:17 en todos los hogares de Alcalá de Henares si antes esa cabalgata cómo va a ser esa cabalgata nos puede anunciar es que es la primera vez que lo con un Rey estoy un poco nerviosa no puede Su Majestad anunciar cómo va a ser la cabalgata que era empieza en Alcalá de Henares

Voz 0284 12:33 pues sí la cabalgata arrancaremos a las seis y media en Alcalá de Henares de la Ciudad Deportiva de de Vall allí discurrirán ocho carrozas entre las que iremos Melchor Gaspar Baltasar y a partir de ahí discurrirá todo un trayecto pues por el centro de de Alcalá de Henares y acabará en la plaza de de Cervantes sobre las ocho de la tarde un asumen

Voz 1751 12:57 dicen que los reyes pueden leer los deseos de de los niños Bob yo no sé si tiene algún deseo que quiere trasladarle a Gaspar

Voz 2 13:04 no yo sólo quería preguntar qué hacen ahora mismo Melchor y Baltasar mientras él está trabajando

Voz 9 13:11 no no quiero

Voz 4 13:13 a dar mal rollo entre Reyes vale pero es lo mismo hay alguien que está escaseando jets tomando el aperitivo mientras que está ahí Gaspart dando el callo

Voz 0284 13:23 no nada a mis compañeros Melchor y Baltasar estamos los tres alguna trabajamos conjuntamente esto es un trabajo en equipo

Voz 4 13:31 no hay ninguno que de vez en cuando intenta escaquearse porque a lo mejor estamos revelando una novedad sobre los Reyes Magos muy interesante

Voz 0284 13:38 no no no no aquí trabajamos los tres a piñón como

Voz 4 13:42 es muy importantes que emisión entre Reyes no no es por saberlo porque no vas familias en provecho no es más débil y Le pido a él todo vale claro

Voz 1751 13:55 estrategia familiar pues Gaspar es de toda la vida mi rey favorito así que ha sido un placer poder hablar con usted y que está en el hospital de Alcalá de Henares repartiendo regalos a los niños que le verán esta tarde junto a sus dos Majestades sus amigos en esta cabalgata que empieza en Alcalá de Henares esta tarde muchísimas gracias

Voz 0284 14:16 pues muchísimas gracias a vosotros un saludo a todas las familias que Spence

Voz 10 14:21 un beso grande adiós solamente un día al año se puede hacer es todo un reto hablar con un Rey no le preguntó si iba a echar siesta ahora las fiestas real

Voz 4 14:34 empacho de leche no esta noche claro yo yo quiero dado de tenemos que encontrar algún trapo sucio los Reyes Magos porque lo puedes soltar no no no no

Voz 1751 14:44 te bien vamos a despedirnos con los deseos de los niños mañana nos encontramos a partir de las doce y media después del sorteo de la Lotería del Niño