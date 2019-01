A vivir Madrid | Cristian Adriano, entre el balón y el piano

Voz 1751 00:00 la historia que les queremos contar hoy en la afirma en el país la periodista será Rosetti empieza en el mes de julio en la planta primera de El Corte Inglés de Callao esta historia tiene al menos dos protagonistas uno de ellos es el vendedor de la planta de música Nos está escuchando al teléfono Juan Antonio Santos qué tal buenos días

Voz 1 00:39 hola buenos días y Juan Antonio quién es Cristiano

Voz 1751 00:42 Triano cuando os conocéis

Voz 1 00:44 para quienes tienen un niño que que aparece en el mes de julio en en el corteinglés a mi trabajo directamente si nada muy interesado por por por tocar el piano si nada sólo sólo hacía falta que que supiera tocar para para para para empezar una una misa según con incluso en contacto con él y con la familia

Voz 1751 01:07 cuántas horas pasa ensayando en la planta de música de de El Corte Inglés

Voz 1 01:12 pues la verdad es que se ha tirado tardes enteras aparecer a cualquier hora de la mañana por la tarde daba igual el que fuera a tocar ir incluso una hora antes del entrenamiento venían sólo para tocar una hora

Voz 1751 01:26 no y dices una hora antes del entrenamiento me imagino que te refieres a que que Christiane Adriano toca o no solamente toca el piano sino que además juega

Voz 2 01:34 al fútbol exacto como juega en un equipo madrileño

Voz 1 01:39 exacto el está está pendiente el club de Getafe para para para que juegue con ellos si ya te digo son son sus dos pasiones en el fútbol y la música después de conocer su historia lo que es lo que acontece en la sorpresa de de verle cada día y con intereses quiere tocar un piano

Voz 2 02:01 como decía si me preguntan tocaba siempre la misma pieza seguido como ensayando la misma pieza os daba hay distintas piezas clásicas ya que tocar

Voz 1 02:11 de que todo es desde una balada sencilla hasta hasta una banda sonora o cosas así incluso cosas que que yo le enseñaba poquito a poquito para que fuera tocando otras cositas cuando cuando había tiempo también eh en dos días venía hay había desarrollado incluso el amb la maestra turca de demostrar

Voz 2 02:31 siempre es lo mismo piano el que tocaba

Voz 1 02:34 en si realmente yo les anunciamos anunciando que suena bastante bien para que padres

Voz 2 02:38 tú verás lo cómodo nadie

Voz 1751 02:40 bueno me siento decirlo Juan Antonio además de de vendedor eres músico por eso te sentirás con él no incluso el enseñaba a algunas cosas algunos trucos

Voz 1 02:49 y es realmente cuando ha habido cuando he tenido tiempo por porque realmente es

Voz 3 02:52 si atendiendo al público en eh

Voz 1 02:57 sí sí que he podido a lo mejor darle algún consejo incluso de cosas más técnicas para para que tenga más habilidad a la hora de Lokarri quiere ir de Súria

Voz 1751 03:06 cuánto cuánto cuesta el piano que Christian toca en la tienda ese que le contabas a Bob hace unos minutos que era el mejor

Voz 2 03:13 sí

Voz 1 03:13 no no es el mejor piano pero sí es un piano que suena muy bien son unos mil euros así

Voz 1751 03:19 bueno tú le a desde el principio Christian Adriano está pasando unos días de vacaciones en Italia con sus padres creo que le podemos saludar Christian qué tal buenos días o la Krystian Bala bien buenos días

Voz 4 03:36 que bueno Kristian estás muy

Voz 1751 03:38 presionado con todo esto que se ha publicado no en el país con salir en la prensa que pensaste cuando leíste tu historia en el periódico

Voz 4 03:47 algo que digo describe serio no os puedo explicar a palabras no yo hombre

Voz 1751 03:56 cuando cumpliste once años escucha está Beethoven por primera vez y luego tocabas el teclado de tu primo en Italia

Voz 4 04:05 exacto cuenta

Voz 1751 04:07 este de menos ese piano al mudarse a Madrid avivó

Voz 5 04:10 a Madrid

Voz 4 04:12 sí me hacía falta porque no tenía para ensayar mi ya se preveía que cuando yo jugaba

Voz 1751 04:21 el te está escuchando Juan Antonio no sé si quieres preguntar o saludar a Cristian Hernández Rojas

Voz 4 04:27 hola piratería el con muy bien bien bien está todo tan también mi madre me escuchan me alegro y me alegro bueno

Voz 1751 04:46 Cristiano lo Cristian y Juan Antonio se están saludando porque claro hace unos días que no que no le ves que no vas al Corte Inglés a tocar el piano pero Christian cuéntanos tocas el oído pero nada tocas de oído nada de partituras aprendí viendo tutorial es en Youtube

Voz 4 05:02 pero si yo tampoco lo sabía que eso vía de Don Juan me dijo es que tiene presionante que toca debido yo ni sabía que era yo he leído

Voz 1751 05:14 cuándo y cómo aprendía a tocar el piano Christian

Voz 4 05:19 yo voy yo ya me dice Beethoven in primera canción que aprendí fue lo peor Elisa de Beethoven

Voz 1751 05:30 te gustaría ir a un Conservatorio tener un profesor de música que te enseñe a parte de Juan Antonio que ya es músico pero te gustaría ir a conservatorio

Voz 4 05:39 claro sí yo me he dicho en el reportaje eso no sienta ningún plan

Voz 1751 05:46 te gustaría poder interpretar una partitura

Voz 4 05:50 sí pues pues quería mucho también he intentado a Asturias

Voz 1751 05:56 en la música estamos escuchando el para el Para Elisa que es la primera la primera melodía que tú aprendes a tocar la música te ayuda a expresar todo lo que no puedes hacer de otra manera Cristian

Voz 4 06:08 perdón la música te ayuda

Voz 1751 06:11 presentarte más que la palabra

Voz 4 06:14 bueno la música como un relajamiento para mí yo cuando todo lo olvido de todo

Voz 1751 06:24 bueno de todo incluso del fútbol que esto otra pasión

Voz 4 06:28 y sí también caes bien una falta entrenamiento de tanto tocar en el Corte Inglés

Voz 1751 06:36 Christian tú tú juegas al fútbol en el Getafe verdad

Voz 4 06:40 sí sí yo creo en el en en Getafe en hacía

Voz 1751 06:44 sí yo antes vivía stop en Ciudad de Getafe antes vivías en Italia insiste aquí para labrar T bueno pues un futuro en el fútbol y ahora mismo estás allí en Italia que echas de menos de de Madrid

Voz 4 07:01 bueno todo yo no quiero decir que el fútbol para mí es todo también bueno el fútbol y la música porque la música también me acompaña desde pequeño me gustaba ya el piano de esos momentos donde te sí

Voz 1751 07:21 antes más libre en un campo de fútbol ha sentado frente a un piano con Juan Antonio

Voz 4 07:26 las dos cosas la dos cosas

Voz 1751 07:28 de hecho te da mucha rabia verdad que te hagan elegir

Voz 4 07:32 sí me duché

Voz 1751 07:35 en qué haces en Italia estos días cuéntanos porque estás ahí

Voz 4 07:41 yo estoy acá con mi madre y estamos Story mios ahora de nuevo porque yo España estoy con mi padre mi madre viene a ver si viene acá porque acá también tiene un trabajo que es muy seguro yo he ido a España por el fútbol nada más hemos estado buscando pruebas así buenos estoy me extraño mucho Madrid porque por el fútbol Mis compañeros todo pero también me pone un poco triste porque no puedo jugar todavía en el fichaje todavía no me está cuándo volverás

Voz 1751 08:28 a ver a Juan Antonio que te está escuchando en este momento cuando volverá saberlo

Voz 4 08:32 es queremos muy pronto

Voz 1751 08:36 Pop no sé si quieres preguntarle algo si quieres hablar con con Cristian Adriano

Voz 6 08:41 es que me apetece muchísimo que que Huelva y de hecho de veía

Voz 2 08:46 decirnos cuándo va al Corte Inglés a tocar para los que somos fans

Voz 6 08:50 a Dolores ir allí a verles no se quiso le le genera presión de tener espectadores soledad igual el toca igual de libremente

Voz 4 08:58 yo cuando toquen el piano no me dice mi yo no estoy porque me concentro en eso

Voz 1751 09:04 bueno buenísimo solamente tocas el piano ahí o en otro sitio de Madrid también en algunos Lou en otros lugares

Voz 4 09:13 no en El Corte Inglés

Voz 1751 09:16 Juan Antonio estás ahora mismo sin palabras verdad yo claro

Voz 4 09:19 pero yo le digo a Sam alucinando

Voz 1751 09:23 yo quiero pidáis porque claro no sabemos cuándo os vais a volver a ver entonces dile algo de no sé si quieres decirle algo a

Voz 1 09:30 nada nosotros hablamos también un poquito de guasa aquí hablo con el Papa ves es también pero sí que es verdad que hablar por teléfono otro hermano hemos hablado así sí que verá que lo echo de menos en mi casa lo conocen también y la familia de mi novia también ya ya hoy en cada día hablar de él

Voz 1751 09:46 y otra cosa Avigdor marca adiós

Voz 3 09:49 es muy difícil para mí bueno entienda me como profesor de música también que sois es muy difícil verme

Voz 1 09:58 Ellos tan tan tan educados y con tan también saber estar tan formales como como Cristian yo ya se lo dije es el él él ese fue mi despedida cuando cuando se marcharon la primera vez y se lo dije al Papa igual espero que el día que yo tenga un niño sea de la mitad educado que él

Voz 1751 10:17 Christian Adriano muchas gracias a un beso muy grande queremos verte en este estudio eh Cuando vuelvas a a Madrid vale que si tenemos piano es verdad tenemos suerte de voz

Voz 4 10:29 bueno bueno quería también mandaron saludo a mi a mi familia a mi entrenador Manolo Ricardo San Vicente

Voz 1751 10:38 muy bien ya muy Cenajo

Voz 4 10:41 Juan la periodista

Voz 1751 10:44 a Arrasate claro que es la que ha descubierto a tu historia porque ella fue a comprar allí hice encontró contigo se encontró contigo en esa tienda encontró historia un beso muy grande que vestían cómo vas a pasarlo a los reyes Ésta es la noche de este libro si bien que has querido que has pedido

Voz 4 11:06 bueno no muchas cosas unos zapatos de fútbol

Voz 1751 11:11 sí unos zapatos para jugar al fútbol unas zapatillas

Voz 4 11:15 sí bueno quiero decirle también muchas gracias por haberme entrevistado en este la cadena Aguilar

Voz 1751 11:25 un beso gracias gracias

Voz 4 11:28 esta me digo bueno

Voz 1751 11:31 Juan Antonio y en fin sin palabra hemos visto muchas gracias de verdad Juan Antonio Santos que buenos gracias

Voz 1 11:41 doy gracias sobre todo en nombre de del niño por por darle darle la oportunidad ahí es un empujoncito yo creo para

Voz 2 11:48 para para él también ojalá no consiga entraremos en un conservatorio valorar quién tan joven espero

Voz 1 11:56 sano tanto besos

Voz 2 11:58 gracias Juan Antonio Santander estamos otros vendedor en la planta