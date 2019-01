Escucha las noticias de las 20:00 (05/01/2019)

octavo fin de semana de protestas de los chalecos amarillos en Francia protestas que ya no son multitudinarias como ocurría al comienzo de estas movilizaciones es que llegaron a los casi trescientos mil manifestantes pero sí de marcado carácter violento corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390

00:30

amarillos hayan irrumpido violentamente en su ministerio para entrar en el patio ministerial los manifestantes han roto la puerta de madera con una carretilla elevadora industrial no soy yo el que ha sido atacado sino la República el gobierno democrático ha declarado que llevó que junto a su equipo ha tenido que ser desplazado a otra zona segura del centro poco antes la policía había cifrado en unos tres mil Los chalecos amarillos que han acudido a París este sábado muchos menos que en ocasiones anteriores pero al parecer mucho más violento a juzgar por los incendios provocados en las embajadas de Suecia Túnez también han prendido fuego automóviles motos y patinetes en lugares muy céntricos de la capital en otras ciudades de Francia han celebrado también marchas y concentraciones algunas con actos vandálicos semejantes a los de París recordemos que el Gobierno de Match com ha cedido en muchos puntos a las demandas de los chalecos con paquetes sociales que superan ya los once mil millones de euros