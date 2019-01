Carlos Sainz: "Va a ser un rally movido y expectante, la sorpresa puede llegar en cualquier momento"

Carlos Sainz qué tal muy buenas que hay muy buena supongo caros ya con unas ganas tremendas de que acabe todo todos los compromisos previos a la carrera ruedas de prensa patrocinadores y demás de que esto arranque de verdad no Carlos qué te gusta tanto la competición

sí sí la verdad que sí que estos últimos días un poco pesados mañana por ejemplo yo soy la organización y lo una salida al bajar del coche en parte cerrar con lo cual nada de acción hasta mañana no está casé mañana no

bueno pues es practicamente el cien por cien de una un recorrido por qué algunas implica que hay una factor ahí de incertidumbre importante que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento quién llegue primero al final de la carrera últimos días no va a estar tranquilo hasta que no cruce la meta esta misma razón y por lo tanto pues ya se lo que va a ser un Rolling movido con estas el Coricancha como lo te decía que se en

o al enemigo me imagino que te abraza unas vueltas por ahí el enemigo que lo tienes en casa porque son tus compite de equipo también qué tal los Toyota

Voz 0422

01:46

pero no lo es que lo que yo también lo creo que entre el cinco seis pilotos que pueden llenar como como lo estamos los mismos alguno pero efectivamente pues hay el peligro empellones no lo hago pues yo creo que ahí va a salir en el llamado buena porque eso es lo que hemos hecho una carrera mucha arena no ha querido pero al final pues eh