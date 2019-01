Francisco: "El equipo y la afición nos hemos quitado un peso de encima"

Voz 1 00:00 Francisco técnica del Huesca buenas noches enhorabuena mucha gracia si te has quitado un peso de encima

Voz 2 00:07 sí bueno no solamente al final el equipo de afición

Voz 1963 00:11 pero creo que han sido muchas jornadas la que

Voz 2 00:13 que quizá hemos hecho incluso más méritos para ganar y no ha sido así bueno hizo cabra días con nada en la calle Joaquín además si la victoria del sólo servía para con que hasta que no están dando a al cuerpo técnico de digamos no

Voz 0356 00:24 justo cuando acabó el partido enfocada algunos jugadores y después al banquillo como si abrazaban todo sabes sabeis todos yo ya incluso un poquito emocionado

Voz 2 00:33 sí he así al final hay que ser realista no no no voy a dejar de

Voz 1963 00:36 decir que somos colista que la situación es difícil que me monté punto pero el día a día es fantástico la gente entrenamos bien queremos dar y bueno guerra hasta el final y suman su cuarto punto sumado hoy sabemos como te decía que hace muy difícil pero bueno bastante atrás aquí hay trabajar día a día para que la suena que deben gane podamos sacar otros tres no

Voz 0356 00:58 como estaba El Vestuario

Voz 1963 00:59 bueno imagínate feliz porque te digo al final así muchas jornadas las que hemos intentado conseguir la victoria una resistía un haciendo las cosas muy bien compitiendo muy bien y un minuto en Valencia el en Madrid muchas ocasiones la que hemos podido sacar un resultado positivo no se llama Joy quizás no siendo el mejor partido bueno pues hemos sacado tres puntos en octubre merecía y la gente nuestra también afición

Voz 0356 01:22 está por ahí les salvavidas compañero de la Cadena SER hola Luis muy buena qué tal Álvaro buenas noches se ha vivido en el voraz para seguidamente como una fiesta es que la verdad es que se ha sufrido mucho

Voz 3 01:31 no yo decía también en antes en el carrusel que no hay una presión aquí N en Huesca no es dramático ver al equipo allí porque todo el mundo sabía que subiera a Primera División

Voz 4 01:41 estar en esta categoría iba a ser muy complicado pero es que lo que le ha pasado al equipo lo que dice Francisco es que sin imaginable es decir es que es partido tras partido te llevabas un palo cada vez más duro yo creo que hoy ha salido todo eso iba a lo mejor este es un punto de inflexión no para que eso pueda cambiar Iker Huesca al final pues por lo menos pueda estar en esa pelea que es lo que todos deseamos para la permanencia va a ser un punto de inflexión MR

Voz 1963 02:03 bueno así los vamos a acoger nosotros al final yo creo que que otra gente nueva está pidiendo que quedemos bueno pues esos valores que tiene este club hasta el final de cada partido oí han sido injusto mucho vello y bueno la verdad es que no pueden servir de mucho aún como te he dicho antes siendo realice sabiendo la dificultad que tiene para nosotros que reto oí trataremos de llegar vivo lo máximo posible para para optar al final de temporada poder conseguir la permanencia estamos viendo el partido

Voz 0356 02:31 los escuchando a Kiko Rosell con Dani Garrido en que mira por momentos a mí me da presión de que la suerte no estaba de vuestro lado bueno he estado durante buena parte de los partidos hasta el momento también en el terreno arbitral a pesar de que este año tenemos aquí Iturralde González en ya hay tres jugadas comía polémicas en en este partido

Voz 0514 02:56 la primera es a mi me parece que hay penalti claro sobre a Kapo acusado al comenzar el partido sin penalti raro pero es penalti llega tarde le derriba al jugador del Huesca y por lo tanto penalti eso no revisable a ver la trampa que yo siempre digo que con el bar No el bar está está ayudando pero claro cuando te dicen es un error claro y manifiesto y ahí entra ahí metes en un saco muy grande lo que es el error claro y manifiesto donde pones la línea del error Claret manifiesto para mí es penalti ese error claro y manifiesto no hay un penalti más claro que otro o el penalti penalti

Voz 5 03:25 después era expuso una federal

Voz 0514 03:27 según amonestación presa ya te he dicho yo que el árbitro no lo puede ver porque justo se le cruzan jugador y no pita ni falta aire tenía que haber echado una mano el asistente para para decirle era segunda amonestación clarísima también míster imagínate que te plantas en el

Voz 0356 03:38 pero treinta de la primera parte con un penalti a favor que lo normal es que lo marca lo normal con un hombre más

Voz 1963 03:45 mira yo soy de lo querido que al final va a ayudar muchísimo sobre todo latido tipo Miley Barberá muchísimo de hecho competición si os dais cuenta el último año en primera división no existiera esto es lo que sí está claro que ahora mismo bueno pues hay unos he quizá la incertidumbre no de cómo se va a utilizar en algunos momentos pero bueno al final haremos y tomaremos el camino correcto yo pero que si es bueno para para todos y poco a poco lo haremos más

Voz 1 04:10 es más fácil pitar al Huesca que otros equipos

Voz 1963 04:13 bueno no lo que pasa que al final como yo cuando dirijo a un chaval joven quizá le hablo de manera diferente con veterano bien siempre con respeto pero le trata diferente conscientemente y sin embargo bueno pues pasa lo mismo árbitro cuando pita al Madrid conscientemente no les quita que Huesca pero sin querer en nunca con la de hacer mal si luego bueno pues por qué es así es la realidad

Voz 0458 04:32 Dani fíjate míster que el partido arrancaba mal para para el Huesca porque la baja de muchos muy gorda hombre incluso un equipo que está sujetado o aquella forma no y además tienes que romper te la cabeza pero estábamos hablando igual meta Cristian Rivera hay de todo pero pero no es más un interior llegador y J tienes que armaron una idea diferente cuando a preparar el partido durante un montón de es una forma de repente cae lista clave en el equipo

Voz 1963 04:54 China hoy Moira enfrentamos equipo toma posesión tiene la Liga ni que el equipo que escapó contrario es este campo ha ganado en campos como el español como Milán bueno necesitamos muchos lógicamente yo creo que para el partido con él pues una última hora no ha podido estar en el campo oí ha sido honesto ha reconocido que no está al cien por cien y hemos decidido hacer otro cambio y bueno para la quién saca la verdad que en este equipo no estamos compitiendo hoy y hay que seguir vivo

Voz 1 05:17 oye Verónica Parera dinos qué pasa

Voz 1963 05:21 bueno pues al final deberá que tomar decisiones el entrenador toman decisiones para hacer un once de bueno porque qué jugador debe de abandonar la disciplina de un equipo iba yo al final el club oí nada más a partir de ahí

Voz 1 05:35 yo sólo han aceptado quiero decir es que no ha sido la dirección deportiva ha sido tú que también habló del poder que tienes también para decirme quiero estar jugador ni entrenando no lo que hago

Voz 1963 05:45 al final yo creo que lo que hay que bueno pues frente es con el equipo y en este caso advirtió a mí me han apoyado en todo yo estoy agradecido pero bueno al final entre todas mismo estaba yo creo que ya no estaba tampoco es la situación de no jugar yo también yo creo que es bueno para todos

Voz 0356 06:01 en habido actitudes antideportivas

Voz 1 06:04 no no no no fue fuera o también a la hora de lo que es el terreno de juego y demás fuera de lo que sabe de fútbol

Voz 1963 06:12 que cada uno en su vida personal yo no voy a dedicarme a a controlarla ni lo que al final no valora que yo tengo dentro un vestuario son lo que son y ahí a partir de ahí tengo jugadores en ese perfil en ese puesto que que me están dando un buen nivel me crecido reforzar otros pues estoy tengo una plantilla muy larga

Voz 5 06:29 hay que saber leer entre líneas y estamos haciendo Francisco