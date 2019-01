Santi Cañizares: "Es imposible que una persona en su sano juicio y siendo entrenador del Real Madrid diga que no hay que menospreciar los empates"

Voz 0356 00:00 está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal muy buenas noches Álvaro previó en el partido de mañana frente a la Real Sociedad es curioso es el primer partido en casa después del Mundial de Clubes que por cierto se va a ofrecer el Mundial de Clubes a la a la grada a la afición alguna manera sí

Voz 1 00:15 la idea que tenía el club que mañana se en un acto pues eso antes del partido pues ofrecerá esa Copa la afición

Voz 0356 00:22 pero claro la afición lo que tiene en la memoria es lo del pasado jueves esa sensación establecer paralelismos con el con el Valencia porque son situaciones diferentes pero de de equipo que no encuentra el rumbo ayer era Jabois que que decía que veía un equipo sin alma en el caso del Real Madrid y hoy ha comparecido ante Diego Hernán Solari sus palabras no sé si habrán gustado mucho a algunos madridistas

Voz 1 00:46 sí yo creo que lo que quería decir Solari tampoco trató de justificar ni mucho menos es que hay empates que pueden valer lo que ocurre es que cuando has pedido de la frente

Voz 0356 00:57 se cayó hoy en caído mira vamos a aprovechar y escuchar esas palabras de Solari que mencionábamos antes

Voz 2 01:02 aquí no hay ningún equipo te regala nada todos tienen talento individual y colectivo para hacerle daño cualquiera me parece que eso se ve en la Liga muy muy competida y que es que es difícil para cualquiera sacar los puntos y que tampoco hay que subestimar los empates evidentemente que queremos ganar queremos ganar todos los partidos pero la competición está abierta a los resultados

Voz 0356 01:25 no hay que subestimar los empates Antonio Romero hola qué tal Álvaro muy buenas a todo a tía que te suena esto

Voz 0239 01:33 a mí me suena que a que Solari no termina de ser sincero consigo mismo e cuando se pone delante de un micrófono desde que es entrenador del Real Madrid yo creo que va con pies de plomo que que

Voz 3 01:43 de agradar con todo lo que dice a la zona noble del club que va con el hermano que no quiere meter la pata en casi nada que quiere ser muy diplomático

Voz 0239 01:51 que a mí me sorprende porque eh creo que el talento que tiene o que yo he conocido del Solari futbolista cuando se ponía delante de un micrófono no lo está teniendo como como entrenador venimos de un de un Zidane que como

Voz 3 02:05 la palabra llenaban la la sala de prensa

Voz 0239 02:08 y hay bueno yo creo que que Solari repito teniendo el talento para hablar mucho más claro de lo que habla me parece que va tan cohibido que a veces dice cosas tan sorprendentes como la que ha dicho y siendo entrenador del Real Madrid

Voz 0356 02:23 Dani ni que fuera el empate de Villarreal un buen empate para el Real

Voz 4 02:25 no no no para nada yo lo que creo

Voz 1388 02:28 es que Solari que conoce los medios de comunicación no sólo porque es que hubiera sido artículos en el en el país yo creo que mide sabe exactamente qué quiere decir con cada mensaje no es verdad que no es no son las declaraciones que hizo todo que decías antes las de Pellegrini del gol o las de sus cuando dijo que no podía ganar creer en el en el Camp Nou y tal igual lo que sea no es no es tan claro no pero hombre Arco aunque los empates son buenos cuando ya sabemos que no hay que desdeñar los productores en Madrid el mensaje que el madridismo es ganarlo todo no yo creo que lo ha medido tampoco esa grave pero es un digamos mensaje a navegantes hay

Voz 0356 03:01 creo que los mensajes los mide todos todos absolutamente recto como el haber notado hoy en sala de prensa bueno ha dicho lo mismo que dijo después de parte

Voz 1 03:10 ha sido en en la cerámica no dijo que bueno que era un punto y que lo que lo cogía no vino a decir cuando preguntábamos en la rueda de prensa y hoy ha venido a decir casi casi lo mismo que que bueno mejor empatar que perder me suena pues no sé pero al Madrid no desde luego el Madrid tiene que buscar siempre la victoria si nadie subestima a lo que es un empate cuando tú por ejemplo remontar un partido que el Madrid ha hecho muchas veces eso fuera de casa vas mal la primera parte y luego remontas la heroica empata So ganas si a ese iba el empate pero cuando tú has en tu casa en tu feudo frente al Rayo Laura cuando tú juegas contra el Huesca ganas uno cero pidiendo la hora con tu Barça Villarreal pides Laura Hinault te llega Ita empata justamente el Villarreal pues chico creo que no es un buen discurso para parón técnico del Real Madrid que es el que lleva la nave deportiva del equipo

Voz 0356 03:59 utilizar esto último que has dicho también para preguntar a Santi Cañizares por algo que que nos decía ayer aquí y Ramon Besa que no veía muchas diferencias entre el Real Madrid de Solari el de Lopetegui cuando ha cumplido creo que son aproximadamente dos meses al frente del del equipo blanco y Santi tú particularmente a Solari como leves quiero decir su lenguaje dentro del terreno de juego lo que dice en sala de prensa esto que ha dicho del empate que no sé si es para darle tanta importancia

Voz 5 04:25 bueno por parte sobre la comparativa con los vendéis Solari cuenta que era noveno y ahora es cuarto no sea en no lo vea igual al Real Madrid pero futbolísticamente sí que está igual de los títulos lejos de hacer el fútbol que necesita para conseguir ser campeón de Liga antes estábamos hablando de que el Valencia no juega como para estar en Europa luego matemáticas aparte City un equipo no juega como pastor Europa no lo puedes ver en Europa pues pues rojo va para ser campeón de Liga no tiene no está jugando al fútbol como para ser el mejor del campeonato pues no lo puedes ver como campeón de Liga no desde luego yo no te sigue siendo un Real Madrid eficientes de Solari al igual que el de Lopetegui suelen declaraciones que he hecho yo aquí me voy a ser más duro en pido perdón por el símil que voy a hacer porque lo último que me gustaría lo que me gusta y que me ha gustado vivir ha sido mezclar la política con el fútbol pero voy a hacer un símil con la política esto es como cuando un político sube de rango y lo hacen pues no sé en alcohol donde tu ministro o presidente del Gobierno y entonces no sé si es que el cargo un poco nublado los cuenta unas cosas como si los demás los que estuviéramos escuchando estuviéramos viendo otra realidad o o casi hay mucha gente que trata por tontos no es imposible que una persona en su sano juicio entrenando al Real Madrid siendo seguidor del Real Madrid o estudiando el Real Madrid durante muchos años pueda decir que los empates no hay que menospreciar los en el Real Madrid no perdón usted con esa camiseta con ese supuesto con ese club con esa historia que tiene detrás con la cantidad de títulos que además hace dos días estaba diciendo que fijar lo que hay que al Madrid que vuelve el campeón del mundo no no no no está está fuera de lugar completamente lo que lo que que que que los empates hay que valorarlo nombre no puede un empate cuando valen una determinada eliminatoria en un rival contra un rival que que es también de lo mejor de Europa etc etc etcétera pero el Real Madrid te enseñan desde que está al Real Madrid el que es un chaval desde vale el que estiman el Real Madrid ya con el avanzara a a que señores se va pueblos esta camiseta antiguos tu salario privilegiado Ésta es una vida privilegiada si usted va a tener que competir para ganar cada día porque usted es favorito y necesita cada día porque el empate la derrota genera una crisis semanal esa es la realidad del Real Madrid no me cuente otra realidad porque estoy convencido que si Solaris saliera ahora mismo es su pues yo el entrenador hablaría de una realidad completamente distinta que la que ha sido él como primero como seguidor no jugaba en el Real Madrid Lon como jugador del Real Madrid luego como entrenador de la cantera también como analista los medios de comunicación al Madrid que nada dicen de va a valer

Voz 0239 07:09 pero pero sabe que los empates del Real

Voz 5 07:11 hay que decir aquí

Voz 0239 07:13 hay que sólo hay que firmar debajo de todo lo que estás diciendo pero yo creo que que Solaris entiendo un entrenador de prestado en el Real Madrid hombre tenía te vas a XXI no da igual yo tengo la sensación en cada rueda de prensa que escucho a Solari que veo a Solari sea preveo un partido sea compartido yo tengo la sensación de que Solari se sigue sintiendo un entrenador de prestado en el Real Madrid lo que no quiere no no quiere darle ni un solo motivo a la gente que manda en el club para poner una mala cara para pedir un fichaje a veces cuando más con el freno echado y quieres ser tan tan blanco en tus declaraciones aunque tengas talento dialéctico que yo creo que lo tiene metes la pata dices barbaridades como la que ha dicho hoy pero yo creo que todo viene como consecuencia de que Solari no se siente de pleno derecho todavía es mi sensación entrenador del Real Madrid que está en el cargo como de prestado y que tiene que justificar cada rueda de prensa que defiende con ese escudo en el pecho que tiene que justificar su puesto y eso es muy peligroso porque al fin claro al final al final no te muestras como tú eres Sete del Carlton es así

Voz 5 08:26 pero para tomar decisiones sí que es un entrenador del Real Madrid por ejemplo para a Isco a ese tiene que ver seguro o con mando dentro del club para para para no poner a disco nunca que no estoy censurando y estoy analizando la es con que también ese tema he estado un poco ya aburrido no eh así aquí es decir que no está haciendo las alineaciones cualquier está siendo él con su personalidad está mostrando esa persona a la hora de hacer las alineaciones no pero hay un error es verdad sin todo lo que dicen también eh puede ser verdad y también lo comparo con el error que sí que para mí el el error más grave que ha convencido que cometió Lopetegui fue cuando se marcha Cristiano no llega un día en rueda de prensa que algún golpe en la mesa dice públicamente lo que decía todo el país futbolísticos señores Se marcha Cristiano Ronaldo hay que suplirle con jugadores hablo en plural de entidad puesto que con un solo jugador es imposible que supla a Cristiano Ronaldo ese golpe en la mesa no lo digo nunca Lopetegui luego estuvo castigando Miller sigue castigando el Real Madrid al menos si lo crees así Grillo da un golpe en la mesa inmenso la presión que luego te van a meter así como no ganes partidos con la plantilla de tienes

Voz 1 09:42 bueno he dicho es que sano que no es eso esfera que es más grave porque evidentemente el club todo el mundo sabe que ficha el presidente y que detrás del presente esta José Ángel Sánchez y luego Ramón Martínez y que ellos son los que deciden la línea deportiva del club pero tú eres el técnico del Real Madrid imagino que a lo mejor te consultan si iban a incorporar ahora Bryant Díaz o bueno en la próxima semana que se va a presentar os siquiera un delantero centro más porque tiene lesionado a Mariano porque Gareth Bale tiene para casi veinte días bueno imagino que tú como técnico te llama Solari pues tendrás que decir pues me gustaría esto se puede o no se puede pero es como decía Romero que sea interino Si al final consigues un título porque esto fútbol pues a lo mejor te puede llegar a quedar pero tendrás que ser tú el que diga públicamente pues me parece que esto sería bueno para el Madrid no para Solari para el Real Madrid porque al final el técnico del Real Mari busca el título club me parece muy curioso eso

Voz 0239 10:42 yo firmo debajo de lo que está diciendo Antonio Romero de cuando decías

Voz 0356 10:45 siente entrenador interino debe ser el primero que se siente entrenador interino aunque haya firmado hasta el año dos mil veintiuno lo que da idea de lo que son los contratos ahora mismo en el fútbol en fin que lo de mañana no es ninguna broma para el Real Madrid ese partido frente a la Real está a siete puntos del Barça ayer nos avanzaba un poco Javier Herráez el asunto de la lesión de Gareth Bale esos problemas que tiene que le va a impedir estar para cuantos partidos

Voz 1 11:08 pues no va a jugar mañana frente a la Real Sociedad los dos partidos de Copa frente al Leganés tampoco va a estar en el campo de Benito Villamarín frente al Betis creo que volverá frente al Sevilla hablo de memoria el diecinueve de enero hay podría volver Gareth Bale esa lesión que ayer ya avanzábamos que hoy se ha confirmado en esa resonancia magnética tiene un grado I no una rotura en el sóleo y ojalá se recupere pronto porque lo primero que tiene que tener un futbolista de salud para poder jugar ojalá que Bale pues sea su última lesión del sóleo pero pues una más que

Voz 0239 11:39 Al Madrid le deja diezmado Romero más minutos para que bueno yo creo que sí en el campo sólo ganó el otro día en la segunda parte fue de lo de lo mejorcito del Real Madrid el problema es que bueno sistema cuatro tres tres SCO aunque tenga más minutos pues seguirá acostado en la banda izquierda no luego el fútbol y a cada uno en su sitio de él dejó la banda se puso por el centro y a partir de ahí empezó a tener más la pelota incluso pudo marcar casi sin merecerlo el Real Madrid el último gol yo creo que va a tener más minutos pero no estoy tan convencido Álvaro quiero ver la alineación de mañana porque no estoy tan completo ha sido de que ese ese aumento de minutos se convierta en la titularidad indiscutible de Isco con la baja de Gareth Bale yo solo quiero ver yo solo quiero ver yo a mi me parece que Si Isco después de la ausencia de Gareth Bale no es titular tener en cuenta lo de Asensio tener en cuenta que Vinicius evidentemente bueno pues pues esta Paralova está todavía sin no es titular

Voz 0356 12:38 está claro que vaya a ser titular bueno yo no lo tengo claro yo creo que debería ser titular

Voz 0239 12:44 pero quiero verlo quiero verlo porque porque la manera que tiene de de de meter los partidos de inicio anti Solari de momento son agua y aceite en su forma de entender el fútbol con lo que le puede dar en el terreno de juego yo quiero verlo sería una sorpresa pero quiero verlo

Voz 0356 12:59 ni sino juegan y cuando nuestra Bale chico

Voz 0239 13:02 sí yo no sé si el el otro día

Voz 0356 13:04 tampoco me pareció que estuviese tan desacertado disco quiero decir cuando entró el toro en el Hort Bono un poco y fue en la segunda parte fue de lo mejorcito que es obesa desacertado

Voz 1388 13:14 la quiso hoy no se puede decir que hicieron partido desastroso dentro de la eliminar el Madrid yo creo que estuvo bien pero también es lo que dice un poco Antonio que al final si tu apuestas por el cuatro tres tres que es por cierto lo mismo que hace les sonríe en la en la selección jugador del talento de Isco te guste o no pero es verdad que que jugando en esa posición de ser una Izquierdo pierde mucha mucha habilidad no entonces es mucho más interesante verle por dentro yo creo que eso va a acoplar sobre la situación que están os decía Javi Herráez la semana pasada que hay cierto cambio de actitud suyo también buenos respuesta Solari parece que hay algo menos de tirantez y yo creo que es un momento si si llega mañana va a ser otro palo para Isco

Voz 1 13:50 sí sí es Dani si es fiel a su cuatro tres tres su hombres Vinicius abono claro evidente es fiel a sí si no hay duda es ver del hombre es beneficios no hay porque Lucas es fijo vence más fijo Casemiro Modric fijos

Voz 0239 14:06 Cross juega por decreto real

Voz 1 14:09 esto pues Courtois Carvajal Varane Ramos Marcelo pues saque ahí

Voz 0239 14:12 hombre el sistema esos en Jaime pero si mañana por eso digo que tengo mucha curiosidad con el con el equipo titular de maña si mañana en el once titular del Real Madrid yo creo ajuares chinas sin Asensio sin Gareth Bale de Jalisco en el banquillo para meter a inicios yo creo que Isco por la tarde está llamando a su agente para que el equipo de Milito en la final del Mundial ya bueno una cosa es una cosas no jugar ni un minuto en la final de un Mundial que bueno el partido estaba resuelto el video los últimos minutos a a Vinicius le parece que que sí que Benicio pero que a mí me me pero que estamos hablando de que si mañana mete a Vinicius a Vinicius repito a Vinicius por delante de Isco en el once titular del Real Madrid me parece que la brecha ya sería irrecuperable porque yo yo yo entiendo que yo entendería que Isco llamara por la tarde a su representante ligera ahora sí ya definitivamente me tienes que buscar equipo

Voz 5 15:08 depende depende Xisco se toma en serio a Solari o piensa que es ir

Voz 0356 15:16 por eso aguante hasta el mes de junio buenas reflexiones eh

Voz 5 15:20 bueno es que para mí es lo que está pensando ahora mismo disco paralelo qué pensarían futbolista lo normal que prefería el futbolista quién es el que me está dejando en el banquillo Santiago Solari está puesto ahí por la circunstancias y me tomo en serio o no me tomo en serio voy a esperar a ver los acontecimientos no es lo mismo que llegue mañana un técnico política pues al Real Madrid de la hecho tres años de contrato Pando una fortuna un proyector y no digo serios proyecto fuerte que sea él el que me deja en el banquillo permanentemente todo yo qué pinto aquí es que me deja en el banquillo es un entrenador que no tiene que no sé si creerme que es el entrenador del Real Madrid o eso me Traore interinos

Voz 0356 16:06 mañana saldremos de dudas todas las cinco y media de la tarde cuando red cuente la alineación de Santiago Solari veamos si está o no Isco ahí en la alineación titular Cañizares abrazo fuerte amiga hasta mañana

Voz 5 16:16 un abrazo

Voz 0356 16:18 lo escuchan carros que nos han traído los Reyes han traído cosas buenas eh venga a Honda