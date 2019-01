Roberto Bautista: "Djokovic, Nadal y Federer son los tres mejores tenistas de la historia"

Voz 1 00:00 toca hablar de tenis Roberto Bautista ha conseguido la primera victoria española en lo que llevamos de dos mil diecinueve hablo no de en un torneo ATP sino de título en si después de haber ganado en esta semana en el torneo de Doha nada más y nada menos que a Wawrinka sobre todo a Djokovic hoy a Tomas Berdych no escuchar este Toja Roberto Bautista que ha tenido un regalo adelantado de Reyes

Voz 0503 00:21 hola Rober muy buenas hola hola muy buenas noches enhorabuena eh gracias gracias Vaya semanita

Voz 1 00:28 ha marcado en dos sea has de hacer muy bien la pretemporada e o haberte tomado muy bien la crisis

Voz 1758 00:36 no creo que si no creo que ha sido una semana fantástica creo que preparado muy bien en casa hemos hecho un magnífico trabajo durante la pretemporada creo que que el descanso también el mes de noviembre ha sido ha sido muy bueno muy bueno desde desde que llegué que aloja el primer día las instalaciones en pista eran buenas me encontraba bien físicamente con ganas de competir y la verdad es que la semana ha sido una semana inolvidable

Voz 1 01:00 si te enfrentas a Tomás Berdych que lleva muchísimo tiempo en el circuito no pasa

Voz 2 01:05 por su mejor momento pero bueno al fin al cabo quien tuvo retuvo as las derrotado por seis cuatro

Voz 1 01:09 tres seis y seis tres notas venido abajo después de haber perdido el segundo set en ningún momento

Voz 3 01:16 sí la verdad que hoy se ha sido

Voz 1758 01:18 y no es manejar todas las emociones sobre todo en el partido de ayer no es un partido muy emocionante con un partido

Voz 3 01:27 que que que fue muy duro que

Voz 1758 01:30 es que tuve que jugar a un nivel altísimo de tenis todo dentro de la pista no la verdad que que digamos que quedaba un poco de de resaca del partido de ayer la verdad que me he encontrado con mucha energía en pista he competido desde el primer momento hasta el último aquí en Madrid picado pues a mi familia a mis padres en especial

Voz 1 01:56 los que te conocen saben que el dos mil dieciocho fue duro para Haití a veces no es muy de exteriorizar tus sentimientos en en público pero el grito de ayer después de ganar a Djokovic yo creo que lo dice todo un grito dice más que mil palabras como éstas

Voz 1758 02:10 sí un grito con lo bueno pues la verdad es que fue un año muy complicado el año pasado igual en la vida a veces y es lo que es lo que hay que aceptarlo hay que seguir mirando para adelante igual no queda otra no seguir luchan

Voz 1 02:28 la de ayer frente a Djokovic es la victoria más importante de tu carrera no sé si la más especial

Voz 1758 02:35 bueno puede ser una de las más especiales son una de las más importantes no creo que es altísimo creo que jugamos un partido de los que hacen acepción partido

Voz 3 02:47 muy muy

Voz 1758 02:50 con un marcador muy igualado muy muy intenso un partido bonito de jugar

Voz 1 02:56 sí es curioso porque estábamos antes en la reunión de redacción hablando de de los torneos que disputa que has ganado hasta el momento lleva nueve si no sino recuerdo mal

Voz 0503 03:08 y en éstas

Voz 1 03:09 primera semana So Ho primeros meses de competición enero febrero acostumbras a ganar títulos tengo aquí apuntado Clan dos mil dieciséis dos mil diecisiete el año pasado también ganando en Auckland alguna vez en Dubai creo que también las ganado que se disputa el mes de febrero eso a qué se debe el hecho de que la gran mayoría de los títulos que has ganado y tus mejores resultados hayan venido en el tramo inicial de la temporada

Voz 1758 03:31 no se debe a que que es algo común en muy frescos algo muy muy bien preparado de casa que que que tengo ganas de competir y sobre todo yo creo que que que las condiciones

Voz 3 03:43 el Príncipe de año serán para muy bien a han admiten

Voz 2 03:48 entonces claro es que a ti te gusta más el cemento que la tierra Artea tampoco pasa por decirlo las pistas rápidas

Voz 0503 03:53 o al menos tensión porque es verdad que tengo muy buenos resultados en tierra también en la verdad pero sólo han ganado un título en tierras sólo ha ganado un cierto sí sí sólo uno caro pero pero que aún así pero por presos

Voz 1758 04:07 de mi de Madrid me he encontrado muy muy bien cuando entierran a rondar los yo creo que que Montecarlo es jugar muy bien también de pero que que es una una he dicho creo que cuatro veces cuartos de final en Barcelona es es es una superficie que me gusta lo que pasa que desgraciadamente pues cada cada vez hay menos torna estoy cierra

Voz 1 04:30 bueno pues Kenny la Copa Davis en Madrid va a ser en tierra que este paso ya es que vamos a menos sea ya abril mayo junio y adiós muy buenas ya la gira europea de centro Europa ya

Voz 0503 04:43 bueno hay una mediocre claro en febrero pienso América se once

Voz 1758 04:48 la americano pero después de de tirarme un mes por aquí por Australia no no no

Voz 0503 04:54 no se adapta muy calendario bueno y al de la mayoría Robert porque vienes de jugar no hay muchos momentos España

Voz 1758 05:02 les queda separado pues

Voz 4 05:04 sí sí Indian Wells y Miami como El lado claro claro presidir después en marzo Indian Wells y Miami es es es sobre pista dura encima siendo un Masters mil

Voz 1758 05:14 si al final en el mes de seguidos viajando por eso no nosotros yo a la SGAE

Voz 1 05:20 mañana creo que tienes diecisiete horas hasta Open

Voz 3 05:24 así es decir diecisiete horas

Voz 1758 05:28 sí él de de de vuelo y bueno a llegará al clan ni ir a ver qué tal me encuentro oí sobre todo con con la mirada en el norte de Australia

Voz 1 05:38 te sientes a tus treinta años en la madurez de tu carrera que crees que dos mil diecinueve puede ser un Granada que después de de lo duro que fue el dos mil dieciocho el haber empezado también ese dos mil diecinueve en Doha te sientes tú por ejemplo mejor tenista que hace cinco años cinco seis años

Voz 1758 05:54 por supuesto no mejor tenista que el año pasado aunque en la en la anterior y que el anterior no yo creo que que mi nivel de tenis está creciendo creo que no dejó de mejorar no dejó de de de de aprender y sobre todo es una cosa que tanto yo como un equipo no exigimos nos gusta Nos gusta mucho este deporte no me gusta mucho el tenis y siempre estamos intentando ser mejores

Voz 1 06:17 estuviese es que cerrar los ojos y en este dos mil diecinueve que le pides al tenis aparte de salud evidentemente si tuviese que elegir ganar un torneo alguno que hiciese especial ilusión y te bises con posibilidades reales este año cuál sería

Voz 1758 06:33 me gustaría pues que me hace ilusión porque se juega en casa porque porque es un torneo en el que dice no me acuerdo cuántos catorce y bueno y es un torneo que que que me gusta mucho

Voz 1 06:52 a los reyes también van a aparecer por la mañana por la mañana o no

Voz 0503 06:57 ya han llegado hasta aquí ha llegado ya papeles

Voz 1 07:01 un poquito más cerca porque vienen de Oriente y tú estás allí os saque

Voz 1758 07:04 mira yo creo feo de campeón que que para mi es el mejor regalo de Reyes y el mejor comienzo de temporada

Voz 1 07:15 el aportados en Australia no porque ya con esto ya ya estás ahí en la lista de no sé si era de favoritos no pero bueno al fin al cabo de outsider si para hacer algo grande nuestro no decir adiós

Voz 1758 07:25 vamos ya sabéis lo duro lo duro que es este deporte no hay cada vez más igualdad hay muchísima igualdad jugadores muy buenos pero pero bueno es lo bueno es que que estoy en buena forma que me he encontrado muy bien en pista Hay bueno ahora hay que seguir mejorando seguir manteniendo la calma seguir pensando en las cosas que que no están bien y que no hacen mejor

Voz 1 07:46 enseguida si hace unos días hace tres días creo aquí charlamos con Toni Nadal os decía que a su juicio el favorito número uno para ganar en el Open australiano Chuchi después en un segundo escalón más o menos colocaba a Zverev a a Federer y Rafa Nadal tú que te has cargado a Djokovic piensas lo mismo con gol no sé si colocas a Nadal o incluso a Federer en en la Paul posesión como favorito para ganar el Open de Australia o lo visto

Voz 1758 08:12 pero yo ha llevado a ellos como siempre en igualdad de en igualdad de opciones no yo creo que son los tres mejor jugador de la historia yo creo que que tenemos suerte de que esté en unos tres en activo de que estén llevando el tenis a otro nivel di yo creo que cualquiera de los tres puede ganar el Open de Australia

Voz 1 08:34 y ojalá tu cosechó una gran actuación mañana para Auckland para la principal de la ciudad de Nueva Zelanda bombillas ganado dos veces después para para Melbourne un mes de enero muy tenístico enhorabuena de nuevo y que tengas un viaje lo más plazo pero posible