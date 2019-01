Vero Boquete: "Sería muy bueno para la Liga y las jugadoras que el Real Madrid apostara por el fútbol femenino"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0995 00:00 si os digo el nombre de Verónica Boquete yo creo que la conocéis perfectamente yo creo que ya ha excedido ya lo que es el fútbol femenino en España por tratarse de seguramente de la jugadora más mediática o la mejor jugadora de la historia de España me imagino que se está poniendo un poquito roja pero es que es la realidad a sus treinta y un años va a añadir a su ya largo historial de aventuras después de haber pasado por el Espanyol el Zaragoza de haberse ido a China recientemente antes en Alemania con el Frankfur en Suecia en Francia con el París Saint Germain y ahora vuelve a Estados Unidos donde ya estuvo en su día yo sinceramente pensaba lo comentábamos antes de la redacción que iba a regresar a España pero creo que tiene una cuenta pendiente todavía en Estados Unidos Vero Boquete buenas noches

Voz 1 00:44 hola buenas noches me imagino que esperando a los Reyes no lo primero todos estamos nerviosos estamos nerviosos nerviosos

Voz 0995 00:51 has aprovechado para ver la cabalgata de Santiago honores de esas cosas

Voz 1592 00:54 sí sí siempre bajas con con los más pequeños de la familia y bueno en su día que que siempre siempre hace gracias

Voz 0995 01:02 a ti te ha llegado como regalo adelantado de Reyes que es que es habitual abrirlos que llegue en la mañana del día seis de ha llegado con tu fichaje por el Jutta una cosita a los Utah Royal no que es el Sol el City es una especie de regalo adelantado o no

Voz 1592 01:20 sí totalmente yo ya los Reyes ya no les pido nada no hubo años claro el nuevo año venido con con fichaje con nuevos objetivos con nuevas aventuras así que ya poco las galletas a los reyes pero no hace falta que designaba eh

Voz 0995 01:37 cuando se ha gestado todo porque en por tu última charla que creo recordar que fue hace algo más de un mes con Manu Carreño en El Larguero no saber impresión de que iba a volver a España ahora

Voz 1592 01:52 bueno está todo abierto yo sabía que que cada vez China estaba más lejos es una realidad si no estaba abierta a cualquier opción estuvo cerca de volver a más que a España Europa pero al final pues eh como siempre la ambición deportiva es lo que me mueve y este proyecto en pues la verdad es que tengo muchas ganas

Voz 0995 02:16 qué te mueve ganar el título que Sete resistió cuando estuviste allí anteriormente en Filadelfia o como

Voz 1592 02:23 sí así es y yo creo que que en el momento que vuelva a España será para para quedarme y la verdad es que tengo tengo esa Liga pendiente creo que que poder al menos luchar es algo que me motiva muchísimo así es que espero poder hacerlo esta temporada sí

Voz 0995 02:42 camillas Philadelphia que está en la costa Este por donde un poquito de fresquito que aunque sea un poco

Voz 1592 02:49 sí la verdad es que hace hace fresquito está entre montañas pero pero bueno la verdad es que la temporada es más de de verano en la pretemporada hablaremos en California ya cuando vaya será una temperatura no

Voz 1 03:06 sí bueno en verano también hace mucho calor claro que sí y además que lo que hace es la pretemporada en Los Ángeles donde pues que quieres que te diga estar

Voz 0995 03:13 bueno aunque son unas cuantas semanita días en Los Ángeles siempre está bien no

Voz 1592 03:16 pero yo sí yo espero que se alargue la pretemporada no

Voz 2 03:20 o incluso se hace falta jugar algún partido como local allí escrita escribirla no pasa nada claro

Voz 0995 03:28 a tus treinta y un años habiendo pasado por España Suecia Alemania Francia China no sé si Estados Unidos no sé si le falta algún destino

Voz 1 03:37 Rusia estuviste si bien no sé que tu pasaporte ya lo tienes lleno de sellos un no

Voz 0995 03:47 eso es que si se siempre te ha atraído la curiosidad de ir a ver cómo es el fútbol en otros países

Voz 1592 03:53 bueno sí que debo decir que que sí que el poder ver cómo es en otros sitios siempre te enriquece a nivel personal y a nivel profesional sin duda ya ni la verdad es que lo que me ha movido siempre es la ambición he estado en las mejores sus mejores momentos luchando por sus mejores títulos y el volver a Estados Unidos es algo que en ese sentido pues me apetece mucho ahí ojalá pues también pueda volver pronto a España a luchar pues

Voz 0995 04:23 en desde el desconocimiento absoluto la Liga de Estados Unidos es la mejor del mundo

Voz 3 04:28 o las mejores están en Europa yo creo que día que Alemania o Francia

Voz 1592 04:34 poco a poco España también Inglaterra las las mejores ligas están aquí pero pero sí que a nivel de repercusión a nivel de competitividad porque la liga americana es unas muy competitiva es más corta y como le gusta los americanos se va a los playoffs y eso la hace muy interesante y la verdad es que los equipos muy parejos y bueno yo he estado allí he disfrutado muchísimo con estadios llenos o quizás en Europa vamos un poquito atrás así que intentaré disfrutar también de es otra vez

Voz 0995 05:08 había estadios llenos en China

Voz 1592 05:11 mono en China más complicado no hay tanta cultura de fútbol y en ese sentido sí que que se estaba haciendo un esfuerzo para poderlo llevar ese deporte a más gente pero pero bueno no era fácil

Voz 0995 05:26 no sé si ha podido seguir desde China bueno llevamos muchos años fuera de España pero si sigues la la Liga Iberdrola o o estás un poquito Leza sino

Voz 1592 05:37 no no no siempre estoy pendiente se cómo va ver también todos los partidos posibles que además se transmite bastantes así que viendo desde la distancia pues se todas las mejoras de eso tipo

Voz 0995 05:52 y en qué lo nota ver qué era lo que te iba a preguntar pero en qué notas porque claro cuando cuando empezaste jugado aquí a jugar al fútbol sí iré tu paso por esos dos equipos fundamentalmente me imagino que tú además desde fuera habrás visto como el fútbol femenino en España pues es como la noche y el día aunque haya mucho que mejorar

Voz 1592 06:12 sí queda todavía camino pero pero los avances son muy evidentes ahora tenemos una liga mucho más competitiva mucho más profesional las condiciones en muchos de los equipos son mejores se entrena más más ver esa mejores salarios e I más D retransmisiones de partidos hay más espacio en los medios hay realmente el compromiso de los clubes de ahora también de de la Federación y la Liga de un poco se se han puesto todo de todos de acuerdo para seguir un camino oí ponen son en los últimos años en la Liga española pues ha mejorado tanto

Voz 0995 06:51 en fin Vero que te queríamos dar la enhorabuena por tu fichaje por los Utah Royal que vas a estar este par de meses para que por España tranquilamente no

Voz 1 07:00 sí sí sí

Voz 1592 07:03 aprovechando para para dejar un poquito pero sobre todo estar en casa de un mes mes y medio que que estaré aquí empezando entrenar ya

Voz 1 07:11 y aprovechando el tiempo

Voz 0995 07:13 inaugurase el nuevo estadio bueno donde jugaba el Compostela a mediados de los noventa a pesar de que haya un corrido mejores tiempos para para el equipo compostelano pero ayer inaugurase ese nos dice que además iba tu nombre no Verónica Boquete San Lázaro

Voz 1592 07:28 sí así es hasta ahora era el Estadio de San Lázaro duda ahora será el estadio Verónica Boquete San Lazaro mire la verdad es que para mí es el mayor reconocimiento a mi carrera deportiva es muy especial porque es mi ciudad es mi mi pues mil el estadio de entre todos nosotros pero además es que histórico emblemático muy bueno que a partir de ahora lleve mi nombre sino que deben nombre de mujer que su equipo

Voz 0995 07:57 todo para para todas absolutamente en tengo cierta curiosidad por saber después de un año en Estados Unidos

Voz 1592 08:07 bueno firmas Estados Unidos eh hay una norma que que realmente firmas dos años pero yo siempre a mi me gusta firmar con pues eso me me ha ido bien ahí si al final la temporada todo si quisiese cambiar de aires por vencerlo así que digamos que es un año luego veremos

Voz 0995 08:30 luego veremos tengo cierta curiosidad por saber dónde vendrán aquí a España porque tú tú tú cuando vengas que va a ser la leche para el fútbol aquí porque al final acabo ha asestado relativamente poco tiempo tu vendría es para luchar por el título

Voz 3 08:46 ojalá claro que

Voz 1592 08:48 la hora como digo siempre me ha movido ambición así que si me me encantaría volver a España y volver a a un equipo donde que luchar por el título claro

Voz 0995 08:57 ahora mismo eso fundamentalmente es o ir al Atlético de Madrid o al Barcelona no hay más

Voz 1592 09:03 sí pero ahí eso así quizás también podríamos añadir el Levante pero es un poquito más

Voz 0995 09:10 sí al al Barça lo descartarse cara al futuro por tu pasado periquito no

Voz 1592 09:15 sí mi corazón es rico y sería sería a día de hoy sería imposible hace puedo por igual

Voz 2 09:24 pues vamos a tener que ir llamando al Atlético de Madrid vamos

Voz 0995 09:29 vamos a poner bonita ya que han puesto bonito el Cerro del Espino que lo aprovechan también eh

Voz 4 09:34 pero bueno para impulsar algún otro equipo español

Voz 1592 09:38 todo lo que era a nivel femenino oí por qué no el cada vez la liga más competitiva y cada vez los clubes van a apostar más por por su sección femenina Hay y ojalá esté yo o no esté en la Liga o esté en el equipo que esté ojalá se ponga muy interesante sí haya haya muchas muchas por el título

Voz 0995 09:58 sí porque una puesta el Madrid pero el fútbol femenino porque no ve la Liga ACB que los clubes que tienen equipo masculino pues hay muchos de ellos importantes el Barça al Atlético de Madrid del Valencia que sí apuestan por un equipo femenino el Madrid no

Voz 1592 10:12 eso sería fantástico ojalá el Real Madrid ha puesto por por tener todo el equipo femenino porque eso es bueno para la Liga sería muy bueno para todas los jugador dar a nivel español a nivel internacional hay extremos yo creo que que cada vez está más cerca el momento así que imagino que será decisión de de florentinos y nos está escuchando que que bueno que se aquí me ya

Voz 0995 10:40 queda claro el alegato de Vero Boquete en tu para el verano tienes planes

Voz 4 10:46 para el verano salió no lo hace la Liga cuando acaba

Voz 1592 10:50 ah no dice basta cubre tendríamos un pequeño parón por el por el Mundial no entero sino al menos la fase de grupos si ya se continuaría hasta que vuelvan a internacionales pero pero bueno así que estaré en Estados Unidos

Voz 0995 11:09 si tú lo verás desde casa porque después de todo lo que pasó puede vamos no no cuenta claro a pesar de que por méritos pues claro claro que sería lo suyo pues una pena que quieres que te diga en qué opciones llegas a España por cierto de clase mundial

Voz 1592 11:23 yo creo que que es el momento de de poder llegar lejos cómo de lejos se va a llegar pues no lo sabemos a día de hoy es soñar con un con poder ganada lo hacer no se llegar a semifinales lo veo muy complicado pero pero bueno pasa a la fase de grupos suspenso sin duda ahí yo creo que poder meterte un poquito más de lo que podría también dar opción a entrar en los Juegos Olímpicos yo creo que ahí es donde donde va a España y es el momento de de dar un paso más un paso más sería pues el el entrar en cuartos de un Mundial eso sería fantástico y a partir de ahí veremos

Voz 0995 12:04 sí es sobre todo un año dos mil diecinueve lleno de éxitos en Estados Unidos que va a ser un año grande para el fútbol en España seguramente claro que un beso muy mal