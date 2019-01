Carrusel Último Tramo (05/01/2019): Hablamos con Francisco y conocemos la previa de la jornada del domingo

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER Don Álvaro Benito

Voz 0691 00:03 al muy buenas Dani Garrido muy pues la mirra y el incienso no sé pero oro ha llegado al alcohol

Voz 0470 00:07 hace ya Vallecas fíjate no ganaban en casa desde el pasado mes de abril todavía en Segunda División primera victoria en toda su historia en Primera a mí estas historias me gusta

Voz 0691 00:18 no y además gusta mucho la zona baja de la tabla no guarda secretos

Voz 1 00:20 bueno está precioso eh tú eres muy de hacer preguntas las

Voz 0691 00:24 el Daimiel Axel Torres Prado

Voz 1 00:27 debato Gatti venga qué pasó en ese dejar zanahoria los camellos en tu casa los Reyes se bebían todo el aguardiente como la mía éramos más de leche más de leche que Dawerti más de lo que de aguardientes que han dejado carbono alguno de los Reyes nunca never ni de azúcar

Voz 0458 00:44 tampoco Melchor Gaspar Baltasar Baltasar

Voz 1 00:46 y la mejor Cava Alta del mundo donde es la mejor Cabalgata del mundo para pagas anda tira para casa en Bilbao porque habido una muy bonita hombre once y treinta y dos diez y treinta y dos en Canarias seguimos aquí en carros el Deportivo vamos a abrir en Huesca mira por ello estaba José Ignacio Tornadijo hola buenas noches todo has contado para que Rosell bueno yo creo que en Huesca esa narración de los goles

Voz 0470 01:09 el equipo oscense La Habana dejar ahí como está prime

Voz 1 01:12 la victoria en toda su historia en casa en primera división

Voz 1051 01:15 sí innecesaria no porque sólo habían ganado en Eibar e desde la primera jornada no conocían la victoria y aquí como dices en Primera en el Alcoraz pues se habían ido sucediendo los los problemas no

Voz 0470 01:26 la las desgracias para un Huesca que había tenido

Voz 1051 01:29 partidos como el del día del Getafe el del Levante del Villarreal que parecía encarrilar el final siempre pasaba algo pero hoy al que le pues es el Betis que se ha puesto arriba en el marcador e un Betty rácano un Betis al que Quique Setién yo creo que le ha echado el freno de mano eh ha respetado mucho al Huesca pero un Betis al que queremos ver evidentemente más ofensivo en hoy con los jugadores que dejó en el banquillo dejó lo Celso ha dejado guardado ha dejado Joaquín pues yo creo lo ha pagado aunque se adelanta en el marcador pero el Huesca ha hecho un partido muy serio muy muy disciplinado jugadores dándolo todo y jugando bien al fútbol defendiendo muy bien cerrando espacios y aprovechando pues al final en los últimos veinte minutos esos dos goles para dar la vuelta al partido con total justicia hoy el Huesca ha sido justo merecedor

Voz 0470 02:10 del partido le tópico el Betis a mí me parece muchas veces como Curro Romero es capaz de ganar en el Camp Nou y dar la vuelta al mundo sus cuatro goles allí que después caer contra el Huesca que no había ganado insiste en casa en todo lo que llevamos de temporada

Voz 0239 02:23 eh descansa que mañana tener un viaje

Voz 0470 02:25 lo adiós Tarna esta mañana un abrazo seguidoras oigo Luis va días cómo se ha vivido en la propia capital oscense y también con Francisco Rodríguez Vílchez con Francisco el técnico del Huesca antes has perdido un poco asustado con la cabalgata de vez en cuando días escuchabas aquí a Dani Garrido en Carrusel pero no te has enterado de lo que ha pasado en el resto partidos debe saber que ha ganado el último el Huesca pero también ganó el penúltimo el Rayo Vallecano lleva dos victorias consecutivas con lo cual la zona de abajo camisa algo que particularmente me gusta porque llevamos unas cuantas temporadas que a falta de cinco seis siete ocho jornadas para el final está prácticamente todo el pescado vendido Annie

Voz 0691 02:58 el con un equipo descendido os equipos descendidos

Voz 0458 03:01 pinta pero se va a apretar es más desde el undécimo para abajo

Voz 1 03:04 bueno hay una pelea chula va a haber una pelea chulas si no hay reacción de alguno de ellos lo tengo por aquí

Voz 0470 03:08 fíjate vigésimo ultimó el Huesca con once puntos está el Rayo con dieciséis los mismos que el Athletic de Bilbao que tiene que jugar su partido el lunes contra el Celta dieciséis tiene en el Villarreal diecinueve Leganés y la Real Sociedad veintiuno el Valladolid del Eibar el Celta veintidós en el Valencia pero sé que seguramente no pase por problemas al final para permanecer un año más en I y son que es lo mínimo que se le debería exigir es más bien todo lo contrario es no meterse en puestos europeos pero hoy lo he visto fatal al equipo de Marcelino que por cierto después el ha dicho que no lo ha utilizado como excusa pero mira por qué tengo que Iturralde González árbitro de la Cadena SER y Toral de Gonzalo muy buenas y yo ya he visto el césped de Mendizorroza perfectamente no se además porque Marcelino se queja del Estado

Voz 1 03:52 el pez más chico pues bueno siempre tienes que buscar una excusa no

Voz 0470 03:55 el diga que no son excusas pero lo que tiene que hacer él es

Voz 2 03:58 que a través del delegado de el vale

Voz 0470 04:00 hacia el de equipo el Valencia es hacer una queja al árbitro para que lo haga constar en el acta Si él cree que no se puede jugar después de jugar el partido todas las quejas no sirven para nada sonantes si él cree que no se puede jugar tendría que aparecer lo constar en el acta y en el acta no viene nada en el acta viene que el terreno estaba en perfectas condiciones de ser de poder jugar eso es lo que a todos nos parecía hasta que él apareció en sala de prensa hay dijo eso después del Alavés dos Valencia uno que deja al Alavés por delante del Real Madrid vaya

Voz 0691 04:26 portada tan increíble está haciendo el equipo de Abelardo así que ha ganado el Huesca agarrada al Alavés al Valencia y ha ganado el Rayo Vallecano en Valladolid cero uno con gol de Álvaro m darán en el minuto uno de partido para mañana no te lo pierdas

Voz 0470 04:37 las desde las doce Carrusel en directo tenemos trece horas y media seguidas de deporte en directo en la cadena será a las doce y Villarreal a las cuatro y cuarto Sevilla Atlético de Madrid partidazo de la jornada en un enero en el que unos y otros deberán estar muy atentos al mercado a las seis y media Real Madrid Real Sociedad e hoy sólo haría apuntados los empates los ha puesto en valor yo creo que es una declaración P a grosso siendo entrenador del Real Madrid es muy peligroso hemos tú te acuerdas de lo de Tossa que lo deberemos a los cerdos volar lo del potaje de Pellegrini pues me ha sonado algo así cuando cuando eres entrenador del Real Madrid creo yo Dani

Voz 1 05:09 no puede esconder a los empate sobre todo lo que no entres

Voz 0458 05:11 hacer verbalizar lo aunque lo pienses en alguna oportunidad pero pero un mensaje de empatar Bono

Voz 1 05:16 pues no es una gran idea creo yo

Voz 0470 05:19 sí recuerdo que hemos quedado para dentro de un ratito con Roberto Bautista hay vida más allá de Nadal y también con Vero Boquete que se va a Estados Unidos todavía no vuelve a que España once y treinta y siete diez y treinta y siete en Canarias Francisco

Voz 3 05:31 el técnico del Huesca buenas noches ahora que buenas noches enhorabuena mucha gracia no es si te has quitado un peso encima

Voz 1963 05:38 sí bueno no solamente al final el equipo afición pero que han sido muchas jornadas la que la que quizá hemos hecho incluso más méritos para ganar y no salió así bueno y toca verdad son días con la que llevo aquí no sabemos si la victoria hay sólo debería por la confianza que no están dando al cuerpo técnico de digamos no

Voz 0470 05:55 Justo cuando acabó el partido han enfocado algunos jugadores y después al banquillo como se abrazaban todos saben sabéis todos

Voz 1963 06:01 sí yo incluso un poquito emocionado si era si al final no no no voy a dejar de decir que somos colista que las situaciones que es de monte punto pero el día a día es fantástico en los que me entrega muy bien queremos que que bueno que raptar al final asuman su parte punto estamos sumado hoy sabemos como te decía que muy difícil pero bueno vamos a intentar seguir siendo humildes Hay trabajar día a día en el que gane podamos sacar otros creen no

Voz 0470 06:29 como estaba el Vestuario

Voz 1963 06:31 bueno me imagínate feliz porque te digo al final así muchas jornadas en las que hemos intentado conseguir la victoria me resistía un haciendo las cosas muy bien compitiendo muy bien lo últimos minutos en Valencia con el Madrid que muchas ocasiones en la que hemos podido sacar un resultado positivo no se llama yo y no siendo el mejor partido bueno pues hemos sacar los tres puntos precisamente no Schäuble merecía y la gente nuestra también afición

Voz 0470 06:53 Saray salvavidas compañero de la Qader

Voz 0691 06:55 no hay pescado la Luis muy buenas qué tal Álvaro buenas noches que ha vivido en el Alcoraz prácticamente como una fiesta

Voz 0516 07:00 es que la verdad es que ha sufrido mucho yo decía también antes en el carrusel que no hay una presión aquí viene en Huesca no es dramático ver al equipo allí porque todo el mundo sabía que subiera a Primera División estar en esta categoría iba a ser muy complicado pero es que lo que la pasaba al equipo qué dice Francisco es que es inimaginable es decir es que es partido tras partido te llevabas un palo cada vez más duro yo creo que hoy ha salido todo eso y a lo mejor este es un punto de inflexión no para que eso pueda cambiar Iker Huesca al final pues por lo menos pueda estar en esa pelea que es lo que todos deseamos para la paz

Voz 0470 07:31 valenciano va a ser un punto de inflexión MR

Voz 1963 07:34 sí bueno así los vamos a acoger nosotros al final yo creo que que otra gente no está haciendo lo que hacemos bueno pues eso valores que tiene este club hasta el final de cada partido oí ha sido injusto mucho en ello y bueno la verdad es que son tres puntos que no pueden servir de mucho aún como te he dicho antes siendo realicen sabiendo la dificultad que tiene para nosotros que reto oí trataremos de llegar vivo lo máximo posible para para optar al final de temporada poder conseguir a permanentes

Voz 0470 08:01 estábamos viendo el partido en la redacción también escuchando a Kiko Rosell con Dani Garrido ha y que mira por momentos a mí me da la presión de que la suerte no estaba de vuestro lado bueno no estado durante buena parte de los partidos hasta el momento también en el terreno arbitral a pesar de que este año tenemos está aquí Iturralde González y hay tres jugadas resumía polémicas en en este partido y tú la primera es a mi me parece que hay penalti claro sobre a capo acusado al comenzar el partido en penalti raro pero es penalti llega tarde le derribó al jugador del Huesca y por lo tanto penalti eso no revisable a ver la trampa que yo siempre digo que con el bar No el bar está está ayudando pero claro bueno te dicen es un error claro y manifiesto y ahí entra ahí metes en un saco muy grande lo que es el error claro y manifiesto donde pone la línea del error Claret manifiesto para mí penalti ese error claro y manifiesto no hay un penalti más claro que otro o es penalti con los penaltis

Voz 1 08:56 después era expuso una federal

Voz 0470 08:58 según amonestación presa ya te he dicho yo que el árbitro no lo puede ver porque muchos L cruzan jugador y no pita ni falta aire tenía que haber echa una mano la asistente para para decirle era segunda amonestación clarísima también míster imagínate que te plantas en el minuto treinta de la primera parte

Voz 1264 09:10 P con un penalti a favor que lo normal es que lo marca lo normal icono un

Voz 0470 09:16 mira yo soy de lo que digo que encima

Voz 1963 09:18 al el a ayudar muchísimo sobre todo abatido a la mide Iván íbera muchísimo de hecho competición si os dais cuenta el de la Mejorada del último año en primera división no existiera era esto es lo que sí está claro que ahora mismo bueno pues hay unos eh quizá incertidumbre no de cómo se va a utilizar en algún momento pero bueno al final me acostumbró haremos el camino correcto yo pero que sí es bueno para para todos y poco a poco en agosto lo haremos más a

Voz 3 09:41 es más fácil pitar al Huesca que otros equipos

Voz 1963 09:44 bueno no lo que pasa que al final como yo cuando dirijo a un chaval joven quizá le hablo de manera diferente con veteranos

Voz 0154 09:49 es siempre con respeto pero se trata diferente conscientemente

Voz 1963 09:52 y sin embargo bueno pues no es lo mismo el árbitro cuando pita al Madrid conscientemente no les quita igual que a Huesca pero sin querer en nunca con la de hacer mal si luego bueno pues porque es así no en la realidad

Voz 1 10:04 fíjate que el partido arrancar

Voz 0458 10:05 Amal para para el Huesca porque la baja de muchos muy gorda hombre incluso un equipo que está sujetado a aquella forman hoy además tienes que romper romperse la cabeza pero estábamos hablando que igual meta Cristian Rivera hay pero no es más un interior llegador y tienes que armaron una idea diferente cuando había preparar el partido durante un montón de días una forma de repente se lista clave en el equipo

Voz 1963 10:25 sí Cheema hoy Moix enfrentábamos equipo toma posesión tiene la Liga y que un equipo que campo contrario en este campo ha ganado en campos como el español como Milán bueno necesitamos muchos lógicamente yo creo que para el partido con él bueno pues a última hora no ha podido estar en el campo oí has sido honesto reconocieron no estaba al cien por cien y hemos decidido hacer otro cambio y bueno para la en la velada en ese equipo lo estamos compitiendo y hay que seguir vivo ya sea la única manera

Voz 0470 10:50 dinos qué pasa consumido

Voz 1963 10:52 bueno pues al final Yebra que tomar decisiones el entrenador tiene que hacer un once yo quisiera de cuanto de bueno porque qué jugador debe de abandonar la disciplina un equipo iba yo al final el club tiene además es a partir de ahí

Voz 3 11:06 este gol yo sólo han aceptado quiero decir es que no ha sido la dirección deportiva ha sido tú que que también habló del poder que tiene también para decirme quiero estar jugador ni entrenando no lo que hago

Voz 1963 11:16 al final yo creo que lo que hay que bueno pues prendas con el equipo y en este caso a mí me ha apoyado en todo yo estoy agradecido pero bueno al final entre todos los mismos temas yo creo que ya no estaba tampoco es pues la situación de no jugar yo también yo creo que eso no se hacen buena para todo

Voz 0470 11:32 en habido actitudes antideportivas

Voz 3 11:35 no no no no para nada o fue fuera o también a la hora de lo que es el terreno de juego y demás fuera de lo que sabe de fútbol

Voz 1963 11:42 que cada uno enseña personados yo no voy a dedicarme a a controlarla Ny diablo yo lo que yo creo que al final lo valora que yo tengo dentro un vestuario son los que son y ahí a partir de ahí tengo jugadores en ese perfil de en ese puesto que que me están dando un buen nivel muy crecido reforzar otros pues estoy y tengo una plantilla muy larga

Voz 0017 12:00 hay que saber te leer entre líneas y aquí estamos

Voz 0470 12:03 los Francisco

Voz 3 12:05 Felipe Reyes que tienes a la familia en Almería o la tiene ese demuestra el Almería en Almería remataría sí que hay mucho trabajo un abrazo Mister Bean hasta ahora

Voz 1 12:15 la victoria del Huesca yo creo con la de ese medio lo ha dejado claro

Voz 0458 12:18 a ver yo creo y no se trata de que sea una persona que haya pasado la cárcel ciento y pico días porque oye hay posibilidad de Research

Voz 1 12:25 exactamente no no no nos referimos ni mucho menos a eso no

Voz 0458 12:28 pero un tipo que que sale que que saca una pistola de plástico no sé dónde que hacer gracias que que en una redes sociales que yo yo pensé esto es intolerable en las redes sociales resulta que hay un compañero que va vestido de la forma que le de la gana en este caso Hernández en redes sociales maricón quiero decir que son cosas son cosas que no son tolerables a este a este nivel me parece que no fichaje demasiado y me parece muy bien lo que hace lo que hace Francisco determinando que un jugador así no pueden plantillas que no puede estar en el vestuario se la concedió una segunda oportunidad una tercera una cuarta oportunidad no funciona

Voz 1 12:59 chico porque lo vas a tener todo el vestuario

Voz 0470 13:02 van a llegar más fichajes sonó sí si van a llegar varios

Voz 0516 13:04 en un lateral izquierdo seguro porque se lesionó también Luisito no está jugando a Kapo a pierna cambiada está poniendo a Pulido que al fin al cabo es un central pero que está cumpliendo allí el lateral izquierdo seguro y luego portería

Voz 1 13:16 delantero el Huesca necesita gol

Voz 0516 13:18 como muchos equipos no pero el Huesca está penalizando mucho en las áreas y por eso quiere que reforzar esos puestos aunque hay que decir que Santamaría lleva dos partidos es verdad que había encajado un gol de penalti que el otro día en Valencia en el último partido el año hizo un partidazo pero Huesca quiere reforzar la portería porque también va a salir Werner posiblemente también salga Longo son los tres jugadores que abandonaría el Huesca hay vendrían otros tres para

Voz 0691 13:41 empezar la la plantilla a disfrutar gracias hasta mañana un saludo dos disfrutado en Huesca han disfrutado en Vallecas hoy o mejor dicho los vecinos del Rayo que se han acercado al estadio José Zorrilla como están disfrutando en Vitoria Kevin Fernández hola hola Álvaro buenas noches que barbaridad el equipo quinto por encima del Madrid eso sí Madrid con un partido menos

Voz 1264 14:02 esto cuarto Eroski de su puesto cuarto cuarto perdón

Voz 0691 14:04 el Madrid que lo había visto mal perdona que Champions

Voz 1264 14:08 de perdona porque el equipo está tremendo fíjate un dato es el récord en toda la historia del Deportivo Alavés nunca en una primera vuelta se habían conseguido treinta y un puntos ni siquiera el Alavés de Mané que fue la UEFA a la Europa Liga la UEFA antigua por tanto está normales para celebrar en Vitoria eso que ha sido un partido donde ese adelantado el Valencia ha salido mejor el equipo de Marcelino con ese defensa de cinco que le ha hecho mucho daño

Voz 0691 14:32 el Alavés con un gol de Dani Parejo

Voz 1264 14:34 que no debió subir al marcador porque claramente antes hubo una falta previa a Tomás Pina que el árbitro no pitó pero con el cero uno el Deportivo Alavés transformó la rabia con el árbitro en intensidad en fuerza unido a un cambio interesante Abelardo que metió a Ibai por la banda izquierda Johnny por la derecha a partir de ahí era a la vez a base de fuerza de intensa la edad de centros desde las bandas fue mejor empató con gol de Borja Bastón impuso Tomás Pina antes del descanso el dos a uno después en la segunda parte más posesión del Valencia pero estéril porque neto tuvo que hacer dos paradones Pacheco apenas sufrió por tanto esta victoria que le deja al Deportivo Alavés cuarto a la espera de lo que haga mañana el Madrid treinta y un puntos récord total y absoluto como te puedes imaginar Abelardo estaba como unas castañuelas

Voz 0691 15:20 hoy es el peso dentro del equipo

Voz 4 15:21 o sea estoy muy muy contento muy contento pero sobre todo los futbolistas porque sé cómo entrena si se lo merecen en alegro muchísimo creo que forman un gran grupo P pero vamos dieciocho partidos hay que seguir igual con la misma humildad seguir evidentemente disfrutando este momento que es muy bonito muy bonito porque es muy difícil de repetir para un equipo con el Alavés pero seguir trabajando igual allí seguiría Tello con esa humildad para seguir cosechando buenos resultados

Voz 0470 15:50 nunca antes había conseguido tantos puntos en una primera vuelta con lo cual está siendo hasta el momento la mejor temporada de la historia del Deportivo Alavés pero estamos en el mes de enero que para muchos equipos es una opción de reforzarse para otras con con con con esa sensación

Voz 0691 16:05 de de de miedo de temor a que en Le puedan Vilar algo

Voz 0470 16:10 de sus principales futbolistas yo tengo mucha curiosidad por saber Kevin qué va a pasar con Ibaigane mucho

Voz 1264 16:15 yo también bueno la información que te puedo contar muy reciente porque esta tarde me encontraba con un amigo suyo y lo primero que me decía es que ahora mismo a esta hora doce menos doce minutos de la noche Ibai Gómez no tiene claro lo que hacer tiene muchas ofertas encima de la mesa de varios equipos de la Liga española de algún equipo extranjero y a día de hoy por ejemplo ha rechazado tres ofertas de China de Méjico iré a Arabia Saudí tiene sobre la mesa la oferta del Deportivo Alavés también la del Atleti tiene varias propuestas más tiene bastantes encima de la mesa Ibai Gómez pero a día de hoy me dicen que él no tiene claro qué es lo que hace la primera

Voz 0470 17:00 bueno así yo yo entiendo con otros países pueden pagar

Voz 0691 17:02 la de enero pero vamos que tiene nivel para estar perfectamente en Europa hay perfectamente la Liga española

Voz 1264 17:07 mira yo te digo que Ibai valora mucho lo que se ha hecho en Vitoria el Deportivo Alavés por él como le ha repescado lo bien que se ha sentido aquí lo importante que ha sido aquí se ha recuperado como futbolista por eso valoran mucho la opción de seguir en en Vitoria pero luego está en el lado sentimental la opción del Athletic de Bilbao que es lo que le hace dudar yo te diría que económicamente la mejor propuesta es la de Lester el equipo de la Premier por tanto en estas estamos ya hay varios equipos que están dispuestos a pagar ahora al Deportivo Alavés por el fichaje de Ibai no esperar a junio que se marcharía gratis pero la noticia es ésa la puedo contar a esta hora que Ibai Gómez maneja varias ofertas ha rechazado ya hasta tres de países exóticos pero no tiene claro todavía qué es lo que hacer y es la noticia más importante que podemos contar

Voz 0691 17:56 cuenta que

Voz 1264 17:56 Fernández aquí en Carrusel y Iker no se me escape Álvaro perdona tiene claro Ibai me dicen que insisto personas muy cercanas a él que a sus veintinueve años lo que sí tiene claro es que quiere firmar un contrato de mínimo tres temporadas imagino que el último gran

Voz 0470 18:12 contrató también para trincar pasta lo cual es perfecta

Voz 1 18:14 entendible porque todos son profesionales

Voz 0458 18:17 yo lo haría

Voz 1 18:17 desde luego ínfima veintinueve años pero también te digo una cosa en otros países le pueden estar ofreciendo mucho más dinero pero tiene nivel para estar perfectamente en Europa ahí ese nivel competitivo imagino que también

Voz 0691 18:30 yo creo que tiene que disfruta proyecto lo ve árabe

Voz 0458 18:33 ya que dice que bien está muy bien no México China o cualquier otra posibilidad pero al tiempo estás hizo como ha encontrado con que me dice es que veinte tres temporadas con treinta o treinta y tres pues hacer lo que quieras pero yo creo que se ha currado muy mucho su su carrera viene de una estirpe de de gente de fútbol es muy importante Michel su padre padres un técnico de categorías inferiores muy reconocido en Vizcaya

Voz 1 18:53 yo creo que él merece merece elegir

Voz 0458 18:56 quiere continuar en Vitoria se quiero estar por por Bilbao Si quiere marcharse a cualquier oferta de de España no me parece que es un chaval trabajador que que merece la pena que que acierte en su decisión

Voz 1264 19:06 es importante Dani Álvaro que hace un mes más o menos contábamos en SER Deportivos Vitoria que ya el verano pasado Ibai tuvo una oferta de Méjico que les triplicaba el sueldo le triplicaba el salario y hace poco estuve con él y le comente esta opción y me dijo si me daban mucho dinero pero yo lo que quiero es seguir compitiendo el primer nivel que es como me siento así que una muestra de cómo piensa igual

Voz 0470 19:29 a esos futbolistas eh porque merece la pena pagar una entrada de fútbol porque sabes que pueden pasar cosas dentro de esta especie de futbolista que hay que a mí por ejemplo me parece que el fútbol que se practica ahora es peor que hace unos cuantos años y mucho más atlético mucho más preparados pero que me emociona menos pues yo veo ahí by veo que pueden pasar cosas en fin voy a tardar sólo veinte segundos en en decir esto era un día para que algún futbolista al Deportivo Alavés lo escuchábamos aquí en sintonía de Carrusel no ha sido porque nosotros no hayamos querido sino porque ellos lo han querido y hoy nos enfrentaba al habéis ni al Barça ni al Real Madrid que no me venga con esa cantinela es porque no les ha dado la gana por ello los aficionados al Alavés que tenemos muchos en Vitoria que escuchan la Cadena SER pues se quedan sin la oportunidad de escuchar a su protagonista o a sus protagonistas por lo que cualquier futbolista

Voz 1 20:18 queda dicho Kevin Fernández hasta mañana

Voz 1264 20:21 abrazo a buenas noches y rápidamente que se ha quejado de Marcelino del estado del césped de sí que estaba helado que no se tenía que haber jugado el partido ha sido muy crítico con el tenor de Valencia el escuchamos

Voz 5 20:31 creo que a las nueve de la mañana se sabía cómo estaba el campo para llegar a los cuatro avistar medio campo helado quiero dejar claramente que no es excusa porque estaba para los dos equipos igual pero si queremos brindar un espectáculo ser de los mejores equipos del mundo pues hay que mirar que los escenarios sean como tales vimos a los jugadores que parecían bailarinas e intentando no caer antes que jugar al fútbol y en el año dos mil diecinueve creo que hay soluciones suficientes para evitar no es una disculpa que nadie entienda que estas palabras mías son una disculpa del resultado lo Dean

Voz 0691 21:04 pero pero sí que llaman la atención en fin Kevin hasta mañana gracias abrazo Álvaro buenas noches hay Pedro Morata hola Pedro

Voz 3 21:11 hola buenas noches y Santi Cañizares olas Santi qué tal buenas noches

Voz 0470 21:14 amén uno a Dani Garrido la que hemos hemos contado aquí en Carrusel el aves dos Valencia uno y Morata no sé muy bien a qué juega este Valencia sea

Voz 0154 21:24 poco que no lo tengo claro

Voz 6 21:26 yo tampoco yo tampoco ahí oiga sobre del Valencia pero unos Javier por lo que como la prevista el nudo de la corbata en la segunda parte ha decepcionado muchísimo tenerte ahí algunos eximentes

Voz 7 21:42 ahora el Valencia porque hay viajaba en cuadro si al Valencia tuvo que los mejores futbolistas de la osada Rodrigo es donde están en forma desde principio de temporada y ahora por ejemplo como estos caso es están lesionados

Voz 6 22:00 si a eso que haya las naves y la falta de gol que tiene han Arman les van a favor que el colista de Primera División después de cartón después de marcar todos los goles hoy el Huesca tiene diecisiete goles a favor el Huesca por fije el que tiene el Valencia entonces añade nada a la falta de gol la falta de confianza absoluta evidentemente eximentes pero para mí no son suficientes para que hoy en la segunda parte con el equipo que le quedaba al Valencia a pesar de las bajas

Voz 7 22:34 que tenía que eran que descontó Khelil Soler

Voz 6 22:38 la segunda parte que ha hecho el Valencia que ya Pacheco al portero del Alavés exceptuando un par de veces no le he visto prácticamente nada es bastante deprimente la imagen al Valencia en la segunda parte y esto se está complicando bastante llano pensando en la Champions sino que echan pensando en Europa Luis pensante Mateo Alemany que yo no sé lo que va a ser el Valencia en sábado que viene Valencia no gana bien bañado en Mestalla

Voz 0470 23:06 y a todo esto el martes partido de Copa contra el Sporting de Gijón

Voz 8 23:10 en Santi que adjetivos útil

Voz 0470 23:12 zas para definir lo que ha pasado hoy en Mendizorroza con el Valencia

Voz 0154 23:17 bueno yo creo que hay mucha desconfianza hay poca personalidad no yo creo que hoy como novedad hemos visto a a cambiar el sistema que yo pensaba que esto no lo íbamos a ver durante la temporada y mil la verdad es que la ubicación de los es no me ha disgustado creo que era un buen partido para jugar cómodo

Voz 1025 23:34 vamos a poner

Voz 0154 23:36 el cinco tres dos en sistemas defensivo y un tres cinco dos en sistema ofensivo he con dos puntas el Alavés pues se manejaban bien los tres centrales del del Valencia y salvo en las jugadas a balón parado donde ha sido un auténtico desastre en el resto del partido pues no se la ha visto ni de su ubicación y a falta de bueno es y les invitó un espacio preocupar en el terreno de juego te lo único reseñable del Valencia es positivo no todo lo demás ha sido negativo es decir un equipo muy impreciso un equipo que se pone muy nervioso cuando las cosas no les van bien en el marcador es tiene muy poca personalidad para sacar adelante las situaciones comprometidas de los partidos para levantar de alguna forma o para dar algo más cuando el partido lo necesita superar de alguna forma das dificultades que todo partido va a generarse en contra así eso me toda la segunda parte ha sido tremenda no porque con dos uno al descanso apenas ha llegado un par de veces a la portería rival en la segunda parte lo que ha sacado tres dos de ellos de los últimos dos minutos de partido es decir yo me imagino a Pacheco lo contaban Carrusel que estamos ganando al Valencia dos uno bueno pues bebía preparar porque la segunda parte iban a llegar porque a desahogarse a nivel ofensivo a llevar con muchos hombres iban a tener ocasiones de gol y Pacheco practicamente no ha intervenido la segunda parte yo creo que es lo que es peor sabor de boca nos ha dejado a todos porque han sí sí que hemos visto una depresión futbolística absoluta

Voz 0470 25:07 al Valencia os lo pregunta los tres ahora

Voz 1 25:09 no con lo que tiene la da para que por qué no tiene nivel para tanto los cuatro primeros duelos bastante obvio yo creo que tampoco

Voz 0691 25:16 pero ahora mismo está a mitad de tabla undécimo que es

Voz 1 25:19 seguramente por fútbol donde tiene que estar para

Voz 0458 25:21 mi está que el Valencia que tiene una buena plantilla más allá de lo comparto mucho lo que Santi Cañizares el verano anterior fue fantástico da ciertos por la razón que sea que tiene que haber una razón obvia este año ha sido un completo desastre es decir se ha pasado de de de muy bueno a muy malo pero que el equipo esté con veintidós puntos a esas alturas es un drama también me quedo con una reflexión que suele realizar Morata que yo comparto los últimos carruseles y es que si el que está en el banquillo no es Marcelino García Toral que sacaron un crédito importante pero se agota pues estaría ala evidentemente estaría a la calle después hay futbolistas que no están dando no demuestran nivel para parar al Valencia no sea a mí por ejemplo Maccabi me me parece que no ha estado nada bien hoy más allá de que estuviera con otros compañeros al lado me parecía que asuma el partido Cheryshev pues no le ya no les veo aportar nada me parece que es un fichaje puro de Marcelo no que hay que ha confiado en recuperarle Bono creo que partidos malos de los equipos grandes que para mil Valencia lo es hay muchos durante el campeonato no sí que tienen muy pocas oportunidades de gol muchas veces pero sí las tiene hay que meterlas Rodrigo ha tenido una muy clara la fallado lo de hecho ha sido ha sido ridículo es decir tenía una pelota con diez metros de ventaja respecto al central del Deportivo Alavés para para simplemente armar el disparo al menos hacer puerta y la pega el suelo a este a este nivel lo siento pero pero pero es que de esas dos tienes que meter una mínimo mínimo creo Margareto los problemas que tienen que ver comparto

Voz 6 26:46 bueno ahí hay una cosa que es inexplicable de esta es la fórmula de la Coca Cola yo no entiendo Marcelino tampoco seguramente no jugador tampoco yo no entiendo cómo es posible que Rodrigo con Doria Parejo eran otros futbolistas es que parece que llevan la camiseta pero no son comparado con lo que la temporada pasada entonces esto se una cosa que Marcelino nos explica cómo puede ser ese bajón tan acusados de rendimiento also que para mí el principal los principales problemas que tiene en este momento Coll que no lo no en el equipo delante de la portería se derrite y la segunda en lo que estaba comentando antes lo lo no cuenta con muchos partidos atrás con la culpa poco le hace muchísimo daño porque el equipo está absolutamente asustados con muy poco esas son las que el Iregua el lo que es lo que comentaba lo demás no escuchase el se dije lo puedan ser incluso interesante te prueban bands buen rendimiento así no pero es que su allí Gameiro es que son dos futbolistas que cuando llegaron aquí en verano y no todo el mundo estaba contento con la duda que pudiera generar camino que Nobel de una buena entrada sí pero pierde el fútbol está derecho todos jugadores pero a reforzar el equipo arriba se ha reforzado al Valencia agrava el problema de la falta de gol porque sigo digo minan no estaba atestado acertaron pues el equipo se arreglaría mucho pero es que sale todo vale es que es absolutamente todo

Voz 1 28:42 Santi desde fuera tú que has tenido muchos entrenadores sí es cierto que como decía Dani la percepción que se tiene desde fuera es que si hubiese sido cualquier otro entrenador también por lo conseguido el año pasado Marcelino seguramente estaría fuera como leves tú sea más allá del cambio de sistema de hoy además de que a tu juicio así que estaban bien

Voz 0470 29:00 pero el Valencia tiene un problema evidente de fútbol

Voz 1 29:03 como les a Marcelino digo

Voz 0154 29:05 pues en este Morata es que no entiendo cómo con dos millones no se parecen desde el año pasado también me pasa a mí comparte el sinceramente lo digo está Marcelino el año pasado hizo un milagro hizo un milagro hay que recordar de dónde venía el Valencia los recursos que el Valencia tenía empeorando para contratar jugadores y que la mayoría de los jugadores la mayoría de los fichajes de los hombres que finalmente no fueron titulares y además trascendentes en el equipo llegaron en la última semana de contratación habían miedo ya instalado en Valencia el verano pasado han tenido es que no vamos a hacer equipo porque es que pasan los días no llega ningún fichaje con todos esta situación está ingeniería que tuvo que hacer el club de la mano de Mateo y a Alemany de la ida manos Marcelino se consiguió llegar a Champions llegar con cierta holgura Champions y eso para mí y así lo hizo lo lo lo lo comentamos en Valencia fue un milagro porque le cambió completamente la cara al club completamente se dejó de hablar ya de Peter Lim de él ha pasado de Amadeo Salvo de cómo se vende el club para hablar única y exclusivamente de fútbol lo hizo francamente bien un día qué pasa este año con Marcelino pues lo mismo que pasa con con dos día es con lo que has citado Morata no lo entiendo yo siempre soy de los que opinan que no señor saben tiene momentos de forma hay momentos de forma excelente momento de forma pues que el que no dan con la tecla y que no Iker que no están bien bueno pues Marcelino empieza a agotarse el crédito porque efectivamente no consigue hacer jugar al equipo que no tiene gol que no sé qué pero es el fútbol es el fútbol que hace el Valencia olvidaros del resultado de que uno lo puede haber metido y el otro lo puedo fallado el fútbol que hace el Valencia en ningún momento de la temporada

Voz 6 30:58 ha sido en el fútbol para estar en Europa

Voz 0154 31:00 estoy llama mucho la atención cambiando hombres hoy sistema discursos y puntos de inflexión eh no hay manera de que el equipo juegue parecido a un equipo que quiere estar en Europa ya son dieciocho jornadas

Voz 1963 31:17 entonces

Voz 0154 31:18 la situación se complica mucho las soluciones son muy difíciles de tomar no porque un cese ahora mismo pues sinceramente Marcelino me parece un buen entrenador y no creo que haya mejores o muchos entrenadores mejores que Marcelino en el mercado

Voz 0470 31:33 es el de semana movida en Valencia recuerdo partidos este martes en Gijón contra el Sporting y el sábado en casa contra el Valladolid

Voz 6 31:41 si no se les dan al Valladolid el Valencia en la de mala manera o pierde de mala manera que esto mis palabras el al partido con el Huesca las estoy calcando lo que ocurre es que el pichichi salvó sobre la campana de unas Navidades muy mal a mataré Marcelino

Voz 7 32:02 el Valencia ante el Valladolid

Voz 6 32:04 lo que viene a las cuatro y cuarto de la tarde dando buena imagen tomar hay más de noviembre dando mala imagen yo no voy a firmar que Marcelino vayan a salir del Valencia pero estoy seguro que Mattel alemán se lo va a plantear es más el dato yo creo que Mateo Alemany a plantear la destitución de Marcelino cuánto peligro la posibilidad no quitarse para Europa League porque evidentemente yo estoy seguro o el entrenador porque si Barcelina estoy en el banquillo todavía tiene fuerza es el crédito de la temporada pasada el entrenadores ánimo para sustituir observa se corrijan Dani por lo menos a juicio del club no hay en este momento un entrenador medidas bueno el pleno tranquilo frío o a este otro lado una tercera circunstancia Esther Mateo Alemany y la dirección deportiva el club hacen un análisis objetivo y creen que no es problema de entrenador para el problema que tiene

Voz 0470 33:13 veremos lo que pasa pero movidita ha presentado en Valencia como una empieza a cosechar mejores resultados y como decía también Santi Cañizares que se ve a un fútbol más propio de un equipo que quiere aspirar a entrar en puestos europeos que de mitad de tabla qué es lo que ahora mismo ocupa el décimo posición Gracia

Voz 0691 33:29 es baratas a mañana

Voz 6 33:30 me gustaría destacar sólo una cosa dolorosa es el año pasado me fijé en la clasificación el tercero por la cola fue el Deportivo de la Coruña quieres que yo con veintinueve puntos y eso lo vamos a hoy el Alavés estarías al lado en la jornada dieciocho lo digo porque es muy de poner en valor lo que está

Voz 0470 33:55 sólo talento que es tremendo lo que hace

Voz 0691 33:57 el Alavés todo lo contrario de lo que está haciendo el Valencia pero bueno son temporadas a veces mejor y a veces van peor abrazo baratas mañana adiós queda de Santi que quiero que hablemos del Madrid de lo que he dicho y Solari que

Voz 0470 34:10 me ha parecido raro para venir de un entrenador del Real Madrid doce y cinco

Voz 9 34:16 buenas noches

Voz 10 34:17 en el sorteo del Euro Jack podré ayer la combinación ganadora ha sido

Voz 11 34:22 tres diez XXV XXXII y cuarenta y tres soles uno y tres

Voz 10 34:29 euro ya pides el tu vendedor de la ONCE también en puntos de venta autorizados buen puedo son te punto es recuerda todos los viernes hay botes millonarios en la ONCE mueve tu ilusión

Voz 12 34:41 ah sí

Voz 0691 34:48 tenemos supera Sunday mañana de esos de te presión al las cuatro y cuarto de la tarde Sevilla Atlético de Madrid que seguramente sí el partido de la jornada el más destacado lo digo por la situación clasificatoria de ambos equipos pero es a las seis y media juega el Real Madrid en casa frente a la Real Sociedad y a las veinte cuarenta y cinco el Getafe contra el Barça o mejor dicho el Barça visita Getafe y Getafe no es de esos equipos fáciles ni muchísimo menos también mérito obviamente de Bordalás está ahí Javier Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal muy buenas noches

Voz 0470 35:16 desde el partido de mañana frente a la Real Sociedad es curioso es el primer partido en casa después del Mundial de Clubes que por cierto se va a ofrecer el Mundial de Clubes a la a la ganada a la afición de alguna manera

Voz 1 35:27 sí es la idea que tenía el club que mañana se en un acto

Voz 1788 35:31 eso antes del partido pues ofrecerá esa copa la afición

Voz 1 35:35 pero claro la afición lo que tiene la memoria es lo del pasado jueves esa sensación establecer paralelismos con el con el Valencia porque son situaciones diferentes pero de de equipo

Voz 0691 35:46 no encuentra el rumbo y ayer era Javi

Voz 0470 35:49 es que que decía que veía un equipo sin alma en el caso del Real Madrid hoy ha comparecido ante Santiago Hernán Solari sus palabras no sé si habrá gustado mucho a algunos madridistas

Voz 1788 35:58 sí yo creo que lo que quería decir Solari tampoco trató de justificar ni mucho menos es que hay empates que pueden valer lo que ocurre es que cuando has pedido de la frente

Voz 1 36:09 se cayó hoy ese han caído mira vamos a aprovecharla escuchar esas palabras

Voz 0470 36:13 de Solari que mencionábamos antes Akin ninguno

Voz 13 36:16 equipo te regala nada ir todos tienen talento individual y colectivo para hacerle daño cualquiera de parece que eso se ve en la Liga que muy muy competida y que es que es difícil para cualquiera sacar los puntos y que tampoco hay que subestimar los empates evidentemente que queremos ganar queremos ganar todos los partidos pero la competición está abierta a los resultados

Voz 0470 36:37 no hay que subestimar los empates Antonio Romero hola qué tal Álvaro muy buenas a todos a tía que te suena esto

Voz 0239 36:45 me suena que a que Solari no termina de ser sincero consigo mismo e cuando se pone delante de un micrófono desde que es entrenador del Real Madrid yo creo que va con pies de plomo que quiere agradar con todo lo que dice a la zona noble del club que va con el freno de mano que no quiere meter la pata en casi nada que quiere ser muy diplomático y que a mí me sorprende porque yo creo que el talento que tiene o que yo he conocido de Solari futbolista cuando se ponía delante de un micrófono no lo está teniendo como como entrenador venimos de un de un Zidane que con pocas palabra llenaban la sala de prensa y hay bueno y yo creo que que Solari repito teniendo el talento para hablar mucho más claro de lo que habla me parece que va tan cohibido que a veces dice cosas tan sorprendentes como la que ha dicho y siendo entrenador del Real Madrid

Voz 1 37:35 Dani que fuera el empate de Villarreal un buen empate

Voz 0691 37:37 el Real Madrid no somos para nada yo lo que

Voz 0458 37:40 creo es que Solari que conoce los medios de comunicación no sólo porque es que hubiera sido artículos en el en el país yo creo que mide Isabel exactamente qué quiere decir con el mensaje no es verdad que no es no son las declaraciones que hizo todos que decías antes las de Pellegrini del punta o las de Schuster cuando dijo que no podía ganar creo en el en el Camp Nou y tal igual lo que sea no es no es tan claro no pero en que los empates son bueno ya sabemos que no hay que desdeñar los promotores en Madrid el mensaje que el madridismo ganarlo todo no yo creo que lo ha medido para tampoco esa grave pero digamos mensaje a navegantes hay creo que los mensajes los mide todos

Voz 1 38:16 todos absolutamente Herráez tú como las notas

Voz 0470 38:18 en sala de prensa

Voz 1 38:20 bueno ha dicho lo mismo que dijo después de partido en la cerámica no dijo que bueno que era un punto y que lo que lo cogía no vino

Voz 1788 38:28 decir

Voz 1 38:29 he cuando preguntábamos en la rueda de prensa yo ya venía a decir casi casi lo mismo que que bueno mejor empatar que perder me suena pues no sé pero al padrino desde luego el Madrid tiene que buscar siempre la victoria nadie subestima a lo que es

Voz 1788 38:44 es un empate cuando tú por ejemplo remontar un partido que María hecho muchas veces eso fuera de casa vas mal la primera parte y luego remontas la heroica empata So ganas si a ese iba el empate pero cuando tú estás en tu casa en tu feudo frente al Rayo Khider Laura cuando tú juegas contra el Huesca ganas uno cero pidiendo la hora con tu vas a Villarreal pides Laura Hinault te llega Ita empata justamente el Villarreal pues chico creo que no es un buen discurso para parón técnico del Real Madrid que es el que lleva la nave deportiva del equipo

Voz 0470 39:12 utilizar esto último que has dicho también para preguntar a Santi Cañizares por algo que que nos decía ayer aquí eh Ramon Besa que no veía muchas diferencias entre el Real Madrid de Solari el de Lopetegui cuando ha cumplido creo que son aproximadamente dos meses al frente del del equipo blanco eh Santi tú particularmente a Solari como leves quiero decir su lenguaje dentro del terreno de juego eso es lo que dice en sala de prensa esto que ha dicho del empate que no sé si es para darle tanta importancia