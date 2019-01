"El día de Reyes puede ser cualquiera si vivimos con ilusión"

Voz 1 00:00 tanta era ya

Voz 1312 00:31 eh que estamos comentando en esta iniciativa solidaria que cada año se hace desde Radio Barcelona desde hace más de cincuenta años cincuenta dos ediciones que lleva celebrándose lleva siendo Radio Barcelona el eje de la noche de Reyes de de esta ciudad AXA convertido en toda una auténtica tradición común ritual de los barceloneses pasar por Radio Barcelona en entregar un juguete Colau o colaborar de forma solidaria con el programa que realiza Rosa varía junto con todos los compañeros de de Radio Barcelona que echan el resto para para colaborar otra vez otra vez digo otro año más y hoy tengo el privilegio de poder conectar en directo una mañana como hoy de le de Reyes con la Caravana de los de los Reyes Magos crisis auto Alfons de Ros buenos días

Voz 3 01:22 hola muy buenos días esas Lourdes dónde estás

Voz 4 01:26 mira ahora mismo los estamos acercando hasta Nen Déu el centro que atiende a niños con necesidad necesidades educativas especiales con diversidad intelectual y física después iremos al centro de Acogida San Josep de la montaña y estamos justamente detrás de estos Reyes Magos que viajan en un descapotable de color azul

Voz 5 01:48 Elíseo ha visto a todos los que se encuentra

Voz 4 01:50 tram por el camino la gente que pase por la calle pues los saluda hay muchas familias que es uno de los balcones para ver a los Reyes Magos íbamos también niños en pijama que alucina al ver pasar los Reyes Magos después de haber abierto algunos de sus regalos como decimos en descapotable estos Reyes Magos por las calles de Barcelona muchísimas caras de ilusión estamos viendo también la persona que estaba corriendo por la calle incluso también una mujer mayor que yo creo que es la persona que tenía pues la cara de demás ilusión que estaba paseando a un perro se ha quedado literalmente de piedra parada con la boca abierta en una esquina saludando a Merche a Melchor Gaspar y Baltasar que estaban recorriendo estas calles de Barcelona

Voz 1312 02:39 Crisol en la ruta es a a llevar regalos a niños más de diez mil niños que bueno pues quizá tienen cierta dificultad para tener la visita de los Reyes pero que lo facilitamos llevándose lo como tú decías en descapotable una mañana como como esta cuéntanos un poco el resumen de cómo fue la la la subasta no la la puja de objeto recordemos que famosos de de todo el mundo no porque hay objetos de de artistas de Hollywood de cantantes bueno James robots dio nuestro colaborador James Rod dio una partitura que que sea licitado se vendió por trescientos euros una partitura firmada pero creo que ha habido una muy buena recaudación recaudación

Voz 4 03:23 ha sido una recaudación récord de treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco euros es la noche más especial también para la gente que tu conoces bien también de que que hacen la la radio en todos esos objetos hay también por ejemplo el objeto pero el que más dinero han dado ha sido Mortadelo y Filemón esta portada original firmada por Ibáñez que ha conseguido tres mil cuatrocientos euros Nos después vienen las Motta las botas de Leo Messi el disco de Alfred que han conseguido cada uno mil ochocientos euros por lo tanto podemos decir que Ibáñez en este caso ha ganado incluso a Leo Messi y es que es uno de estos objetos clásicos de todos los años pero muchísimas cosas más también cuadros de Manolo García una pluma de de Forges el abrigo original que utilizó Javier Bardem en la películas que hay Fall un abrigo de de pieles realmente una iniciativa Fandos

Voz 5 04:17 señala que se hace con los años la idea es ya

Voz 4 04:19 llegar a diez mil niños a través de estas cuarenta entidades de carácter social de de Barcelona como te decía estamos en este

Voz 0268 04:29 llegando ya al centro Nen Déu

Voz 4 04:31 pues iremos a Sant Josep de la montaña también en pasaremos por el hospital de San Pablo donde los Reyes Magos podrán saludar a todos estos niños que que este día de Reyes pues lo habían también de una forma muy muy especial

Voz 1312 04:44 pues niños y no tan niños porque a todos nos hace nos hace ilusión ver a ver pasar a los reyes o poderles saludar Crisol Tuá al fondo de Ros muchísimas gracias y disfruta con con ese paseo y el trabajo de hoy es el trabajo que te ha tocado es maravilloso un beso

Voz 4 04:58 muchas gracias hasta ahora somos unos privilegiados ya te digo seguimos la estela de esto Reyes Magos siguiendo los bien de cerca hasta ahora

Voz 0268 05:05 de eso

Voz 5 05:47 es un privilegio estar esta mañana acompañándoles porque es una mañana

Voz 1312 05:52 en la que seguro que hay muchos niños les pactando regalos bueno que fan niños y no tan niños una es una una de esas mañanas que se recuerdan con cariño con mucha mucha ilusión de entrada la noche de Reyes entrañaba esos nervios ese de irse a dormir pensando que van a llegar los Reyes Magos regalos iba a ver ese alboroto y esa alegría que en muchos salones de las casas de quienes más están escuchando Se está

Voz 0268 06:20 la villa de alguna manera lo lo queremos compartir lo vamos a compartir con

Voz 1312 06:24 una de esas personas que nos dibuja una sonrisa sólo con con decirle a decir su nombre dar los buenos días Pepe Viyuela buenos días hola buenos días feliz día día PP es uno de esos payasos que hace honor a la profesión en este programa te sabes que te adoramos

Voz 9 06:42 bueno muchísimas veces me acabo de poner colorado menos no está en la tele digo en la tele el que puede haber nadie

Voz 5 06:48 esta es más en Zara en Lanzarote Lanzarote participada en un en la décimo segunda edición del Festival Internacional de Circo mala varía

Voz 1312 07:17 ya que esta quizás sea uno de mis días favoritos del año y el día de Reyes que ya soy mayorcita ya pero que no tanto no tanto interesante

Voz 5 07:27 no no la luego la carta a los Reyes os y mentalmente seguro que sí pero intento mantenerla la ilusión y queríamos hablar

Voz 0268 07:35 de de de la ilusión como vías tú la la noche la llegada de los Reyes Magos primero como niños y luego como padre

Voz 10 07:43 pues como niño la vivía

Voz 11 07:45 como

Voz 10 07:46 bueno pues me parecía mentira no que aquello pudiera estar ocurriendo lo esperaba todo el año el el día de Reyes era algo que que no dejados de repetir a lo largo de todo eso me lo pide ahora Reyes eso lo quiero para Reyes era era el día que tenía es como referencia porque era el día en el que podía es cumplir muchísimos de los deseos que tenías y entonces es verdad que de niño pues tenías a lo mejor una serie de de deseo bueno materiales que eran juguetes los que generalmente lo que pedías pero ahora sigo pensando en

Voz 11 08:13 a lo largo del año en en en el día D

Voz 10 08:16 es como en el día en el que se pueden cumplir los deseos y que hay que luchar por ello evidentemente no pero que la ilusión

Voz 9 08:21 con esa ese motor que los que nos mueve y que nos lleva a intentar superarnos e intentar hacer las cosas

Voz 10 08:29 bueno que el mundo función un poquito mejor pues te lleva a pensar que puede ser día de reyes bueno pues a lo mejor todos los días del año no que no hay que dejar de desear cosa que no deje dejar de pedirla así que no hay que dejar de pelear por ellas saques un día que sí1 filósofa un poco y trasciende acaba acaba queriendo que sea extensivo a todos los días

Voz 12 08:48 yo

Voz 1312 08:48 me quedo con en Cannes esa definición que has hecho de de la ilusión motor para que las cosas funcionen mejor en en este en este mundo que falta nos hace

Voz 10 08:58 hoy tanto están empeñados en quitarnos la ilusión desde muchos sectores pero pero no somos irreductibles

Voz 1312 09:06 la ilusión además está muy ligado me parece a mí que que estamos llegaba a la imaginación no que qué pasa cuando crecemos porque esa ilusión se diluye au se transforma quizá no

Voz 10 09:18 pues yo creo que hay una un verbo que vamos perdiendo la capacidad de conjugar a medida que pasan los años que es el verbo jugar de pequeño ni siquiera sabemos lo que es lo que que que es conjugar un verbo pero sí que nacemos con deseos de jugar de de pasarlo bien jugar eh es sencillamente eso imaginar que las cosas pues a lo mejor no son como exactamente las estás viviendo sino cómo quieres que sean el vale que yo era hay ahora tú eras ir ahora estábamos en la Luna y ahora vieja vamos en un barco el barco en ese momento qué hace ese ACS hace presente existe todo lo que tú quieres que sea con con con la imaginación puede llegar a ser por eso quizá me me enamoré del teatro en el momento en el que en el que lo probé no porque no deja de ser un juego y lamentablemente pues a medida que van pasando los años es cierto que vamos recibiendo mazazos que van diciendo pues eso no se juega eh no te rías tanto esa hay que ser serios ir yo creo que hay que ser poco serios que lo que hay que jugar mucho que hay que imaginar y que hay que hay que

Voz 9 10:16 soltar las las las las amarras que nos atan a a esta realidad y que bueno

Voz 10 10:23 que no es que haya que ser ingenuos pero sí que la única manera de cambiarla yo creo que precisamente es estar un poco locos ideó un poco oí ser capaces de imaginar pero a medida que nos vamos haciendo mayores pues nos vamos cuarta dando incluso a nosotros mismos nos vamos censurando terrible

Voz 13 10:44 sí

Voz 5 11:11 muñecos trenes consolas cuentos disfraces espada

Voz 1312 11:16 las varitas mágicas todo eso está saliendo ahora de de cajas de paquetes envueltos con lazos a los pies del árbol o en los zapatos que sean dejar esta noche junto con algo de comida para los camellos y los Reyes ir para que disfruten al máximo de de de esa ilusión que hoy vamos a niveles estratosféricos en en todas las casas para que disfruten al máximo de de la ilusión los niños también en el cole trabajan cada día muchos muchos maestros y maestras en nuestro país profesores y profesoras que que quieren utilizar toda esa fuerza que que estábamos hablando Pepe todo ese potencial que que era la ilusión las ganas de jugar en en que aprendan en en abrirles las ventanas y las pestañas de la de la curiosidad utilizando términos al sí que que ellos seguramente no

Voz 0268 12:04 debería hoy nos acompañan en Barcelona

Voz 1312 12:07 los dos de esas profesoras bancarrota Hernández Diana Palencia qué tal buenos días cómo estáis

Voz 5 12:13 gracias por la de vacaciones pero ya sacaban Cabanes queda nada no queda nada

Voz 1312 12:18 yo hoy hoy debe ser un día porque ya estéis pensando en cuando al vais al cole dentro de dos días para contarlo que lo que ahora mismo están abriendo en casa vuestros alumnos

Voz 0268 12:31 bueno el el tema no el tema del día

Voz 5 12:34 Duran los primeros días e inútil que es donde está la cosa dura una semana cuesta encuesta la frenada no lanzó

Voz 1312 12:42 el seis maestras en en educación infantil y primaria hay autoras de un blog muy muy muy interesante y muy bonito tengo que decir que se llama dos profes en apuros y esta iniciativa surge de de vuestra propia necesidad de compartir lo que lo que estáis aprendido en el Auna en el aula cuando comentáis a dar clase me parece una perspectiva muy bonita

Voz 0268 13:03 si bueno fue una manera de de dar a conocer lo vamos haciendo que no siempre salía bien no pasaba nada y ir poco a poco la verdad que fui interesando a la gente ahí fue creciendo oí hemos hecho una comunidad muy guay donde aprendemos cada día de de un montón de compañeras y compañeros es es increíble la verdad

Voz 14 13:26 de hecho es que a veces los profesores pecamos un poco de de no registrar no todo lo que hacemos y de no compartir bueno lo que decía Carlota no de que a veces no sale bien es cierto que a veces explicamos cosas que no han ido tan bien

Voz 5 13:39 esta actividad la verdad es que es el plan B bueno es también la gracia no claro

Voz 14 13:47 podamos compartir el la iniciativa

Voz 1312 13:50 la surge de de esta necesidad de dejar registrado pues muestra experiencias que aprende es también del aprendiz de lo de los niños no un ejemplo de de que algo muy sencillo puede ayudar a cambiarlo todo Carlota es que para ti fue muy útil un huevo en clase

Voz 5 14:05 esto es culpa de Anna Gasquet pasando por ahí a partir de un huevo en una clase de niños

Voz 0268 14:11 no que estaba yo en P cuatro con niños de cuatro años en la semana de adaptación y bueno pues era un poco drama como es más o menos normal Ligia Ana qué hago que yo venía de Primaria me dice no llevan huevo a clase digo a ayudar nada bueno básicamente el resúmenes que poniendo un huevo en vinagre a los cuatro días de la cáscara se pierde y el huevo vota entonces claro ese día hicimos una hipótesis con qué pasaría con el huevo del globo podían pasar cosas que no se imagina haríais y eso que hizo pues que sorprendentemente pues no fue todo un camino de rosas porque es la semana adaptación pero muchos niños que no querían entrar a clase necesitaban a las nueve de la mañana entrar llegar y comprobar si había salido todo lo que pensaban que podía salir y la verdad que ayudó mucho Un simple huevo a a que los niños quisieran volver cada día cuando en realidad no tenía ninguna necesidad ni ganas de venir al cole

Voz 5 15:08 entonces había niñas que directamente Janis saludaban sigan no donde está el cuerpo a las familias pero que está pasando no es está

Voz 1312 15:19 qué es eso estaría muy bonita que además apriete debe recordar a otras porque en definitiva es abstraer despistar al niño de algo que él está causando pues una una pena un trago o lo que sea volverá centrar esa maravilla que es la página en blanco que es un niño no de de en cuanto a experiencias esa ilusión y curiosidad

Voz 10 15:37 sí sí sí y además hay una cosa que

Voz 11 15:40 que quiero decirlo abiertamente para que me diga todo el mundo es la gran admiración que me han provocado siempre los maestros y las maestras

Voz 10 15:51 la palabra maestro además me me encanta es una palabra que me gusta mucho mezclar aprobada profesor o profesora me ha gustado muchísimo son referentes desde que desde que empiezas a vivir desde que empieza esas a volar del nido en el que en el que te has criado los primeros años de de tu vida en empresas en relación con con ellos con con con con esa gente que marcan tu vida tu vida para siempre entonces claro cuando te encuentras con gente como Anne Carlota que se pero culpan que no que es que intentan estimular Se también ellas mismas Ike con elementos tan sencillos o aparentemente sencillo que lo que tienes que pensar en ellos independiente ocurrir ponerlos en práctica como esto tan bonito que acabáis de contar del huevo pues

Voz 5 16:26 cuando vuelves a recuperar la esperanza el futuro

Voz 10 16:28 en decir bueno tenemos educadores educadoras que nos que nos van a a reinventar a nuestros hijos y que van a fomentar su su imaginación y que van a trabajar para que ellos pues tengan interés y que la escuela no la vean como un lugar hostil vecino común lugar precisamente de donde el juego hoy el aprendizaje calados

Voz 1312 16:45 cuando crecemos parece que nos alejamos de esta ilusión de estas ganas y esta curiosidad tan sana en tan tan además tan positiva no de aprender pero a veces no hace falta crecer vosotras no sé si escucháis en la en las reuniones de padres como o incluso entre compañeros vuestros en la sala de profesores que creen que los alumnos ya son ya son mayores o que alcoholes no se va a jugar no sé que debéis tener para hacer para hacer un libro de esto no

Voz 0268 17:15 pues la verdad es que sí

Voz 14 17:18 este es que aún no a pesar de todo lo que se sabe de los beneficios del juego aún hay esa coletilla de bueno primero trabajaremos y luego jugaremos

Voz 5 17:28 casi tiempo eh

Voz 14 17:30 quedan cinco minutitos y jugaremos claro eso es girar un poco la la tortilla es decir no es que los niños pueden aprender jugando es más no pueden no aprenden jugando

Voz 10 17:42 claro los adultos también

Voz 14 17:45 si un niño está jugando algo está motivado probablemente aprenderá mucho más que si el estamos intentando dar información que no va con él no no significativa no es significativa es un poco pues buscar en juegos dentro de esos huevos ponerle postal la materia que queremos y que nos interesa que el niño o la niña aprende

Voz 0268 18:06 también me encanta la frase de las de las reuniones de evaluación creo que lo esconde alguna vez la de es que este niño está todo el día pensando en jugar

Voz 5 18:14 ah vaya más peligroso infantil lo a escuchar esto era como en el de infantil en infantil en gente cuatro años suele jugar aprender no no va con ellos yo escuchaba a muchos padres yo estoy ya me sabía no sé qué ya hacía dices ya pero a lo mejor

Voz 1312 18:37 a lo aprende cuando tú que es una manera que nunca más lo olvida tú ahora mismo no no no podríamos hablar de no sé de muchas muchas cosas hemos borrado porque no nos han explicado el verdadero sentido o no no la es sí o no nos han hecho no nos han dado la utilidad que realmente bien en zonas no nos la han hecho ver con alguna actividad como tú decías pues eso no es seguramente un buen un buen maestro buen una buena la extra saber sacar a los niños de de la aburrimiento y el pupitre y llevarlos a a la experiencia que que explica ese fenómeno no sí si PP esto lo explica muy bien esos maestros de la institución libre de enseñanza que sacar a los niños de las aulas a muchas niñas

Voz 9 19:17 el eh a mí no quiero resultar pedante pero me gusta mucho al Museo del Prado

Voz 10 19:23 a darme paseos por ahí no solamente a indagar en los cuadros sino sencillamente bueno pues pues pues pasear por allí al tiempo que a lo mejor la cabeza va va va yendo de un sitio a otro oí bueno es una forma de jugar que tengo que me gusta mucho y hay un día que especialmente se llena de niños que son los lunes está en llenas las salas de de grupos con sus profesores de niños ironías sentados en el suelo delante de un cuadro opinando diciendo cosas cálido del aula y han convertido el mundo también en lugar de de aprendizaje y un lugar tan aparentemente serio y alejado de la infancia como podría ser considerado el Prado pues se convierte en un lugar lleno de vida en un lugar ya no de de futuro y de y de estímulos y estoy seguro de que la mente de esos niños

Voz 9 20:07 pues no va a olvidar nunca una experiencia como como esa eh

Voz 10 20:11 si caemos en que tienes que aprenderte el cuadro que tienes que aprender determinadas historias acerca de la biografía del autor que todo eso ya llegará hoy yo creo que que que efectivamente el aprendizaje también conlleva esfuerzo eso no hay no hay que olvidarlo pero el placer tiene que estar yo creo que permanentemente presente entonces bueno pues es es es es muy bonito que que el mundo se convierta también en inglés al aula donde todos aprendamos también incluso nosotros los mayores no que creemos que no lo sabemos todo pues de de lo que los niños pueden enseñar con los actitud con esas ojos abiertos tan gigantes que que que se ve en el mundo y por porque porque porque bueno pues están contactando con el por primera vez

Voz 0268 20:46 la vidas de aquello que pasa más allá de las paredes de la escuela pero es que hay que sacar a todos los niños a la vida real aparte que el que el juez

Voz 1312 20:56 pues en realidad algo muy serio superó

Voz 10 20:59 Gemma entra ante la gente no se lo cree

Voz 0268 21:01 eso no no no no yo creo que

Voz 9 21:04 el espíritu bueno ya doble pongámonos un poco más elitistas lúdico no el espíritu lúdico no deberíamos abandonarlos jamás a un buen científico debe tener espíritu lúdico ganas de jugar a experimentar ganas de probar la la la

Voz 10 21:17 curiosidad de esta que que que que es la que nos mueve sobre todo cuando somos niños por querer descubrir el mundo no debería abandonarlos jamás porque en el fondo es eso eso es espíritu lúdico algo algo que nos invita a jugar ayer estaba viendo un restaurante a un padre jugando con con sus dos hijos pequeños irá lo más bonito del mundo ver cómo aquello no solamente les hacía reír sino que les hacía soñar también porque el padre les proponía cosas el padre le daba la vuelta al vaso les contaba historias relación

Voz 9 21:44 por lo bueno en entender la vida como algo divertido como algo que que

Voz 10 21:48 lo que puede resultar placentero constantemente es no sé me parece una clave importante a tener en cuenta

Voz 15 21:57 estamos estamos campanas al extremo

Voz 17 22:07 Andy

Voz 3 22:09 ahora como has crecida se basa la universidad si ahora mismo además qué es lo que querías traigo unos juguetes ida Bonnie

Voz 18 22:22 así que tú eres bueno ya sabían de un pajarito mi ha dicho que te gustan los juguetes Éstos son míos pero ahora tengo que irme necesito a alguien muy especial para que juegue con ellos

Voz 1312 22:44 es un es una escena maravillosa de Toy Story tres me sigue pareciendo no se Carlota está eh hablabas de

Voz 0268 22:54 quería comentar algo sobre la necesidad o no de ser padre para opinar sobre esto no que no no no aunque escuchando a BP cuando decía que perdemos el juego digo que parece que tienes que ser padre para permitirle volver a jugar no somos pero a ver bueno no compartimos la excusa no tenemos excusa vale pero pero no hay como coartada para esa claro es que es la sociedad realmente de hecho ahora lo camuflan a otras cosas en plan todos queremos jugar aunque seamos adultos claro yo sí parece que de avergüenza hay gente que le dices jugamos y es como yo tengo mil juegos de mesa que son para adultos que es que no podría jugar un niño

Voz 14 23:31 bueno hay de hecho siempre comentamos no cuando vamos a atar las vamos a conferencias y cosas que no saben jugar no hacen levantar de la silla muy claro salimos muy motivadas no es decimos pues tras aquí sí que he aprendido no y luego vas a la atípica charla magistral monótona

Voz 5 23:50 al cabo del Tratado desconecta realmente además colectas

Voz 1312 23:53 eso te Silvia de todo no Kikes relación creéis que existe entre el juego y la elusión y cómo evoluciona el juego a medida que que vamos con los niños van cumpliendo años escuchábamos esta escena de de Andy que se va a la universidad y entrega a sus juguetes a los que tiene mucho cariño a otra niña para para que juegue que cómo cómo evoluciona el juego a medida que se cumplen años vosotros que estáis ahí

Voz 14 24:15 lo ves el Juan infantiles más básico no no digamos todo es ilusión todos nuevo da igual sacas un una tontería un muñeco que dices me lo tenía por casa hay lo encontrado lo voy a traer al cole sacas ese muñeco hoy te inventa es que ha venido a y que les ha enviado una carta y que será la mascota de la clase muy bueno y los niños están encantados antes de irse a casa le dan un beso a la mascota antes yo al patio la peinan la cuidan no es la esa ilusión inocente de los niños más pequeños y luego a medida que van pasando los años el juego ya tiene más sentido no ya

Voz 0268 24:49 ansiaba especializando además menos el retos entre ellos también no si hasta pasar ya a la vida adulta que nos sigue gustando y seguimos buscando otros retos y más complicados pero sigue estando ahí evoluciona la fe

Voz 1312 25:01 más de jugar de los niños pero también la forma en que los adultos nos implicamos en ese juego y los propios juguetes como clásicos que parezcan también que

Voz 5 25:09 lo que saludemos ahora Núria Vilà es propietario

Voz 1312 25:12 la tienda de juguetes online quién Uma

Voz 5 25:14 buenos días Nuria hola buenos días vosotros trabajáis mucho con juguetes de madera es me parece increíble que los niños sigan disfrutando de algo que a priori me traslada más a mi infancia que no ahora con toda la tecnología que hay

Voz 19 25:28 sí pero siguen siendo los juguetes de siempre yo creo que esto va a estar ahora ahí va a estar siempre aunque parece que tanto en tiempos tan siempre de un poquillo pero bueno que siguen estando y siguen siendo unos juguetes siempre fantástico se quedarán para siempre osea nuestros hijos sí han tenido juguetes de madera los han guardado cuando vuelvan a tener hijos los podrá volver a sacar que estarán como el primer día

Voz 1312 25:47 Oltra de vuestras especialidades a los juegos de mesa hay muchos de ellos están pensados para toda la familia no lo típico juego que sacas para para jugar con todos no de no estamos hablando de la oca al parchís sino que hay otras otras otros juegos ahora

Voz 19 26:00 también tenemos la hoja de parchís pero están saliendo muchos muchos juegos de mesa nuevos que son para empezar a partir de los dos años para que puedas jugar con con los niños pequeños desde desde edades tempranas un poco por lo que decían antes ellas también para no olvidar el juego y el tiempo de juego con los padres con los niños que parece que esto va a veces se pierde un poquillo cuando cuando se van haciendo mayores

Voz 1312 26:22 yo no sé es importante no que que se fomente eso no también jugar con los padres jugar en casa no no sólo que los juguetes sirvan para para que estén entretenidos ellos solos

Voz 19 26:31 que también pero yo al menos mi filosofía es mucho de que los padres tienen que jugar más con sus hijos porque esto es una parte súper fundamental también para el tema del aprendizaje para tantas cosas que van unidas al juego que es super importante que que puedan encontrar esos ratos de de poder jugar en familia juntos

Voz 0268 26:49 asienten las profesoras asiente si siempre tiene que haber un equilibrio tiene que haber un equilibrio entre dejar al niño bueno sumo agrado

Voz 20 26:58 a jugar juego tan

Voz 0268 27:00 bien como dice Nuria que los padres también pues

Voz 1312 27:03 no

Voz 0268 27:03 pidan permiso para entrar en ese no que a veces la forma también es un ahora esto bueno escucha ver qué está haciendo tu hijo oí pide permiso para entrar en el mundo este es super interesante porque esto que dice Nuria

Voz 1312 27:17 te pregunto a ti Nuria pero también a a vosotras que escojan como educadora va a Pepe también oye como como usuario de de de juegos juguetes y lo que quieras cuando los padres compran juguetes en fechas especiales cuando le les encara

Voz 0268 27:31 para los Reyes Magos por ejemplo lo

Voz 1312 27:34 que les han pedido sus hijos tienen en cuenta los valores que pueden transmitir esos Juegos porque si forman parte de su formación eso también aquí tenerlo muy en cuenta no Nuria

Voz 19 27:44 yo creo que cada vez más o al menos en mi caso claro al tener una tienda de juguetes educativos en la gente ya cuando vienes porque realmente vienen a buscar a que sea diferente sea es que es un poco más a lo que están buscando ya no sólo lo que pueda salir en la tele muchas veces vienen porque en los colegios han estado jugando a tal juego cuatro juego o los niños han hablado muy bien y quieren probarlo o sea que ya en mi caso cuando vienen a nuestra tienda ya es porque vienen un poco más con la idea de buscar un juguete educativo y que mientras juegan es tiene aprenden hago no sea simplemente luces colores Si naces mucho más

Voz 0268 28:19 bueno creo que cada vez hay más conciencia no a nivel padres e me refiero sobre bueno tiendas como que no me encanta tiene un una oferta de juegos que no es el típico juguete de plástico híper estimulado con muchas cosas sino juguetes a veces para que permiten no dan pie a la imaginación y a

Voz 14 28:38 de hecho sí que es verdad que los padres cae

Voz 0268 28:41 bueno buscan más informa más uno sobre todo preguntan a los a los maestro si también sí sí sí que

Voz 14 28:49 esto lo hemos visto y más estos últimos años sobre todo

Voz 1312 28:51 Pepe como eras tú como como padre en este aspecto que juega tanto cuesta

Voz 11 28:58 ni tenía la suerte de tener cerca de casa además

Voz 9 29:03 Nos desplazamos hace a una juguetería pues que tenía unos juguetes digamos

Voz 10 29:09 diferentes a los que a los que de estos juguetes digamos que podemos llamar educativos pero que es como a lo mejor quitarle es el eh la capacidad ilusionante que tienen porque parece que lo educativo está ligado a lo a lo a lo tedioso a lo que en un momento determinado va a obligar a hacer al niño para que aprenda algo bueno pero ella intentaba encontrar cosas que a mí me gusta mucho es decir jugaba con esas cosas en en en la tienda hijo solía coincidir que lo que Nos a su madre a menos Nos gustaban los hacía reír los estimulaba con los llevaba a determinados sitios pues no encajaba perfectamente con con con lo que a los hijos les gustaba y curiosamente los juguetes de madera sólo juguetes que seguimos guardando todavía a la espera de que lleguen los nietos que están están a punto de llegar porque van a llegarles también esos esos el tacto el calor de la madera ese material tan tan noble y absoluto no como puede ser en algún momento determinado lo que pasa que no tenemos la suerte yo no tenía la suerte de vivir en una casa con jardín pero la propia tierra la la arena de la playa son son son juguetes que que que bueno que no tienen precio precisamente además porque no se venden porque están al alcance de todo

Voz 5 30:18 la prueba está en soltar un niño ni una mina

Voz 0268 30:21 en un arenal lo en la playa

Voz 5 30:23 tan nada para ser feliz Se Revuelta la coge puñados no existan y pala y cubo ni nada no sea ya ahí ya ves la feliz

Voz 11 30:31 ahí que ayer había un bebé estábamos tomando

Voz 9 30:34 bueno pues café por la mañana en una cafetería en una terraza aquí en en en Lanzarote en la localidad de haría ya había una Familia y tenían un bebé que precisamente no no no caminaba se desplaza

Voz 11 30:47 eso hacia el el

Voz 10 30:50 hacía el árbol que era donde estaba la arena alrededor de del árbol se metió dentro de ese de ese espacio de la Alcor que el de del árbol y se puso a jugar con esta arena negra de aquí de de Lanzarote ese ese fue el juguete que encontró en ese momento no pues eso juguetes este tipo de cosas tan tan primarias citan como puede ser la arena como puede ser la madera como puede ser tus propias manos que estimulan constantemente tu tu imaginación desde el lugar más abstracto pero que no podemos dejar de jugar creo que que que bueno que luego nos vamos cortando por eso no sabemos tan serios es insoportables pero cuando somos niños no podemos dejar de jugar

Voz 5 31:23 en cuando hay que dejarse ir un poco es decir yo sí veo agua me baño que es frase que me da igual ya lo sé pero yo me tengo que que vaya poco o pisar echar que placer Moira pata coja pasar a paso de cebra esas cosas que porque dejamos dejamos de divertida

Voz 10 31:40 pues mira no muy mal el otro día también veía en el metro un niño que esto

Voz 11 31:43 la va girando alrededor de Navarra está para

Voz 10 31:46 las sujetarse como no había mucha gente está utilizando la barra para trepar para girar yo pensaba que pasaría si lo hiciera eso

Voz 5 31:53 gracias seguro que tiene algún que ha pasado por la cabreado

Voz 1312 31:56 ha decido muchas veces yo que yo que soy una persona bajo

Voz 5 32:01 a colgar la la barra horizontal y anunciar me lo he pensado muchas veces hagámoslo el metro en una Challenge aquí Turia Bill

Voz 1312 32:14 la muchísimas gracias por atendernos una mañana tan bonita como esta

Voz 21 32:18 gracias a vosotros y os iba a decir que soy de las madres que saldo los pasos de dar a pata coja con mis hijos porque prefieren hacerlo lo hago que la gente me mire que cerrado

Voz 22 32:28 si te metías en los charcos de detectar qué suerte tiene esta madre vertebra tenerse en cuenta de la verdad

Voz 21 32:35 yo soy de las que me elijo la manta y si me piden de hacer yo lo hago porque estoy fondo es cuando ellos más disfrutan eso los recuerdos que más les van a quedar a sus hijos de de estas locuras que habremos

Voz 5 32:45 para nosotros es tan bien que lo grabamos en el día

Voz 1312 32:47 es duro y ahí queda siempre esa imagen Nuria Vila muchísimas gracias gracias a vosotros

Voz 3 33:04 Junta y desde luego no son riáis mejor que no respira buenos días

Voz 0277 33:21 levántate sabes darle traer a las señoritas con una palabra Marga crear dificultades no creo que se son que tu vida te Penta te enseña con una poesía una poesía que mona de ahí que poesía es esa

Voz 24 33:40 la señora la señora allí

Voz 25 33:43 nada señora la señora señora la señora

Voz 0277 33:51 están casadas todas esas señoras la señora de la señora ahí se enseña a verle torear menos poesía

Voz 5 34:00 ha de acordáis de la señorita de la película Matilda el anti referente educativo que odiaba a los niños Carlos

Voz 1312 34:10 a ti te gustaron te gusta mucho el verbo provocar cómo de importante es provocar para enseñar que te provoquen

Voz 0268 34:15 para aprender si no lo hablábamos que creo que es un verbo básico porque cuando tú provocan es un es una manera de bueno de que los niños quieran hacer algo que tú bueno yo ponía siempre pongo un ejemplo eh que no es lo mismo decir hoy vamos a estudiar Platón que porqué Platón era machista entonces ya es como alarma alarma lo que ha dicho el donde es provoque y esto te habló de con mayores pero con pequeños no es lo mismo tener un cajón con lápices papeles y colores que poner en la mesa

Voz 0949 34:52 era un papel en blanco encima Un Lapid y a lo mejor al lado una tarjeta con algo escrito pues ahí puede pasar magia sea puede no pasar nada puede tú puede estar provocando a la escritura puedes no hay eso es lo realmente difícil osea es muy fácil decir pues hoy vamos a estudiar no

Voz 5 35:09 el M cuatro cuatro abrir la página como te provoca en los niños porque tal clase de es algo muy interactivo vosotros enseña y también aprendes de ellos gays esos provocan también mágica mucho de que hablamos positivo negativo ambos

Voz 0268 35:29 no pero sí que es cierto y esto lo hablamos mucho no con Carlota que a veces estamos horas y horas preparando una actividad actividad clave no esto va a ser la caña pero a pesar esto va bueno seré la crack tu verías algo planeado en mente y luego los no

Voz 1312 35:45 este sorprenden los escuchas dices ostras pero sí

Voz 5 35:49 han haciendo todo al revés de lo que yo quería ves que coge no hay pues yo esto no lo había pensado y luego

Voz 14 35:54 dices ostras que importantes escuchas los niños Híjar que ellos

Voz 0268 35:57 hagan es que te acaban sorprendiendo pues bueno yo son el doble

Voz 5 36:00 el creativos que tú ahí tienes opciones

Voz 0268 36:03 en arte como hacen muchos profes que no

Voz 5 36:05 muchas si esto es así porque yo me lo he planteado así lo programado en la programaciones y que no puede pasarle algo de pero bueno pero intentamos que también pues no sé decir ostras que White no podrá echar en los niños y poder aprender de ellos que legal la vuelta a las cosas que sí que bien la actividad me ha salido GMAC y Pepe qué qué significado tiene

Voz 0268 36:26 no provocar para un payaso en mi caso

Voz 10 36:28 pues volviendo un poco y retomando lo que estaban diciendo ellas del aprender de de los niños eh yo que soy payaso de quién he aprendido de ellos mis grandes maestros son son ellos ir de quién aprendo todos los días es es de ellos observando les viendo pues este tipo de cosas que comentaban el metro o esta niña que se fue despreció todo lo que había alrededor para ir jugar con con la arena o que son capaces de saltarse las reglas o de de darle la vuelta también a la lógica de del pensamiento habitual pues eso es lo que yo he intentado debamos aprender eh que es desaprender lo que había aprendido haciéndome adulto intentar volver a esa mentalidad infantil en la que todo es posible en la que uno se siente lo más

Voz 0521 37:06 libre del mundo para decir y hacer las cosas

Voz 10 37:10 Lugo con respecto a lo de lo de provocar pues yo creo que es que tenemos que estar provocando constantemente porque es

Voz 11 37:16 eh es la manera de que el el

Voz 0521 37:19 qué se siente provocado se defienda o te supere o

Voz 10 37:23 de pronto pues se de cuenta de un determinado límite que que que puede tener no ya no es una provocación agresiva es una provocación estimulantes es una provocación positiva algo a ver si es capaz de ser tan tan tan valiente au o tan imaginativo o tan libre como para hacer esto

Voz 0521 37:39 o que te sugiere es decir

Voz 10 37:41 la la pregunta es constantemente provocación y yo creo que ya solamente el hecho de que haya un adulto que que que defienda como un payaso el valor del fracaso ya es una provocación es decir en una sociedad en la que tenemos tantas y tantas de referencias a la importancia del éxito y del tener y el ser poderoso ni de ser jefe de pronto el payaso es el el el bueno pues es el paria es el tipo que se equivoca muchísimo pero que no se rinde nunca que intenta superarse constantemente y que no le importa que se reían porque vaya vestido de una determinada manera o porque lleve una nariz roja o porque se equivoque siete veces a la hora de de intentar abrir o cerrar una silla por ejemplo no ese ese esa defensa del fracaso eso como elemento de superación como como como capacidad como algo inevitable es decir hacemos fracasando nuestro gran fracaso ya me estoy poniendo muy estupendo pero es es es la muerte sabemos desde el principio que tenemos la partida pérdidas pero es sin embargo vamos constantemente intentamos eh pues vivir y aprovechar la vida en cada momento y en ese sentido creo que un payaso puede ser muy provocador porque nos está poniendo delante a alguien que fracasa pero que al mismo tiempo nos hace muy felices y que a lo mejor resulta que no importa tanto equivocarse que lo importante no cometer errores que no importan tanto ser imperfecto

Voz 1312 39:00 el juego es especialmente importante en las circunstancias más difíciles Nos vamos ir un poco lejos la concretamente Adís Abeba la capital de Etiopía porque no está escuchando desde allí Nacho Camarero cómo estás Nacho

Voz 16 39:12 hola buenos días alguna vez a todos muy bien aquí está muy poco equipo

Voz 1312 39:17 estáis tres payasos y un fotógrafo de Payasos Sin Fronteras y de la Asociación acercándonos si lleváis casi un mes de viaje por ese país arrancando sonrisas a a niños cuya realidad más inmediata es terrible la hambre el conflicto la pérdida habéis trabajado en campos de refugiados donde viven miles de somalís cuéntanos cuál es su realidad y cómo viven vuestra llegada la llegada de tres payasos dispuestos a hacer eso payaso

Voz 16 39:41 a ver sentados en unas rurales bastante pobres son situaciones difíciles con muchos niños huérfanos de Familia es como bien decías también en campos guiado entonces somalí al noreste también dos situaciones evidentemente daré una misma guerra en ambos casos la verdad es que la situación situaciones es muy dura y hermosa ídem es decir con con mucho amor con muchas ganas de conocernos nos va a volver con los ojos

Voz 1312 40:16 creo Nacho que vuestro espectáculo los espectáculos que hacéis son para los niños pero son terapéuticos para para los jóvenes también para los padres las mujeres los ancianos para toda la comunidad que comparte pues esa ese destino tan tan tan desgracia

Voz 0268 40:29 ah bueno

Voz 16 40:32 lo básico para para todo el mundo no ayuda a todo el mundo ha dado un poco en el día a día el mañana

Voz 1312 40:41 Nacho te agradecemos mucho que haya entrado a pesar de la dificultad de la conexión que no tiene el sonido que con la calidad quizá la mejor de las cantidades pero te agradezco muchísimo que te hayas querido unir a esta mesa que que hemos montado en torno al juego y la ilusión ya la importancia de de de de estos dos conceptos en la en la vida incluso en las circunstancias más duras te agradezco muchísimo que que que hayas querido entrar esta mañana con nosotros

Voz 16 41:10 muchísimas gracias a vosotros un placer someterse de todo el equipo no

Voz 5 41:19 se ha habido perfectamente la ese abrazos que que les devolvemos muy fuerte con muchos besos gracias Nacho

Voz 16 41:26 muchísimas gracias a vosotros a vosotras cuidaros mucho

Voz 1312 41:30 sí a mí Pepe hay una anécdota que contar una vez que me impresionó muchísimo no yo creo que a todo el equipo nos impresionó mucho porque nos la dan unos la contaste a todos era de una de tus visitas no sé si nos Balcanes a un campo de de refugiados

Voz 10 42:12 no la protagonice yo esta es una anécdota que le ocurrió a Ada natural Poltrona que es el fundador de Payasos Sin Fronteras Si bueno que de alguna manera lo que hace es ejemplificar y poner de manifiesto algo que que que creo que intuimos pero que que a veces dudamos de ello IS como permanece en la memoria el precisamente la alegría la ilusión y la esperanza que es a fin de cuentas de lo que estamos hablando cuando hablamos de de alegría en situaciones tan terribles no cuando un niño sonríe en en en situación está en el a grandes como a la que no con los comentaba ahora Nacho pues es porque en el fondo alberga todavía una esperanza de que las cosas pueden llegar a ser el mejor y esta niña bueno pues se encontró con Gürtel después de unos años y y años antes le había visto en un campo de refugiados y volvieron a coincidir en otro y entonces ella se acercó a ir al final de la actuación Yves Le dijo que se acordaba de él él no se ha evidentemente de ella pero le dijo a qué bien que te acuerdes de mí y ella le dijo igualado todavía el regalo que me hiciste Le nosotros en Payasos Sin Fronteras no llevamos nunca regalos materiales lo que llevamos bueno pues es lo que sabemos hacer intentamos pues provoca

Voz 11 43:20 a la risa hay y la alegría de de de la gente que viene

Voz 10 43:24 vernos pero nada material nada por lo que se pueda discutir y que pueda ser motivo de conflicto y entonces él le pregunto no recuerdo ahora mismo

Voz 11 43:30 el regalo te dice entonces ella se acercó hasta él y abrió

Voz 10 43:35 el puño tenía el puñeta cerrado lo abrió y en el interior de su mano guardaba todavía el confeti los trocitos de papel que Turkel había tirado al terminar la la actuación como una lluvia de colores que callara sobre él aquel papel quedó en el suelo en la tierra en el barro de del de aquel campo hielo recogió y lo guardó durante todos aquellos años

Voz 0521 43:55 pues ése fue digamos su su su asidero un punto osó

Voz 10 44:00 o el túnel a través del cual viajaba hacia aquellos momentos feliz de que haya vivido con con aquel payaso que le que le había hecho reír con lo cual el recuerdo y la memoria de los momentos felices yo creo que es algo a lo que nos agarramos como salvavidas sobre todo cuando estamos en situaciones en situaciones complicadas ya ha sido algo que nos ha permitido los Payasos Sin Fronteras este tipo de vivencias este tipo de anécdotas el defender y es decir sí que sirve de I de algo lo que hacemos no es que vayamos a cambiar el mundo evidentemente pero sí que aportas algo que que que no es materialmente evaluable no sabemos cuánto vale porque aunque quede cursi decirlo pero a ver quién quiénes capaz de decirme cuánto dinero vale la sonrisa de un niño de un solo niño no y sobre todo de un niño que lo está pasando mal es precisamente porque no es evaluable es incalculable el el valor creo que tiene muchísimo valor lo que lo que hace no solamente eso sino toda esta gente que intenta ayudarla a la a los niños y a las personas que que lo están pasando especialmente mal en algún sitio del del

Voz 1312 44:54 de hecho no se me ocurre nada más valioso que que cuidar ese ese tesoro no que es el futuro de todos en realidad no porque tal y como otra hacemos esos niños tal así se al mundo en en un futuro bueno pues nada yo me siento una privilegiaba de de haber compartido esta mañana de Reyes realmente has ido como un regalo para hablar de estas cosas sentarte ir tranquilamente poder charlar de de esto y sobre todo lanzar este mensaje de respeto que los niños no son propiedad de nadie mide de los padres ni de los profesores son personas que están descubriendo que a lo mejor si las escuchas hemos más más de verdad además algo

Voz 0268 45:36 algo aprendería hemos o rescatarían hemos no de esa memoria dormida que o como que nos anestesiar en algún momento de nuestra formación como adultos así como muy serio pero que en realidad sigue ahí agazapado pensando secretamente en colgarse

Voz 5 45:51 de una barra de de del metro o saltar en la a las líneas blancas de bueno un charco

Voz 10 45:59 ahí ahí un momento muy peligroso yo creo que en la vida y es cuando hay gente que empieza decir te va a poner en duda la existencia de los Reyes Magos y cuando te empiezan a decir eso de algún momento determinado lo yo creo que todos lo hemos oído no los Reyes no existen y hay que pasa

Voz 11 46:13 a ese bache cuando llegas

Voz 10 46:17 date cuenta de que realmente existen y no solamente existe sino que no es tan lejos que los puedes ver cuando quieras que puedes hablar con ellos en que están en bueno pues muy cerca ETI es cuando descubres que los Reyes Magos no solamente y no es que no existen sino que que que tenemos que hacer los existir todos los días no ahí en un día como este pues volviendo al principio de lo que decía antes ojalá fuéramos capaces de hacer que el día de Reyes fuera todos y cada uno de los días del año

Voz 1312 46:42 pues de momento muchísimas gracias por compartir

Voz 5 46:44 en esta mañana de Reyes en la radio Pepe

Voz 9 46:47 no estaban un beso y enhorabuena por vuestro trabajo

Voz 1312 46:51 ahí Carlota

Voz 10 46:53 pero es también vamos eso Escarlata Ana hace