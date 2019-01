La literatura al alcance de los más jóvenes

Voz 1 00:00 pues a mí antes

Voz 1312 01:03 abrimos en esta mañana de Reyes nuestro club de lectura y lo vamos a hacer como siempre en compañía de el socio fundador y promotor de de esta sección Oscar López buenos días

Voz 2 01:13 qué tal Lourdes pues bien aquí

Voz 1312 01:16 qué mejor que estar en la radio compartiendo la mañana

Voz 2 01:18 de Reyes pues de sobrevivir a las fiestas sí vamos

Voz 1312 01:21 yo creía que me tienen que con una túnica o muy pocos esfuerzos horrible oye realmente además Oscar fíjate qué bien porque éste el seis de enero es uno de los días más literarios de del año no esta noche recordemos entrega el Premio Nadal premio que este año llega a sus bodas de platino tú seguro que tiene alguna pista algo sensato

Voz 3 01:44 no te lo prometo te lo diría te lo diría en privado pero no de verdad de verdad

Voz 2 01:51 a veces este juego del relato el ratón entre periodistas y miembros de los jurados de los Premios y tal yo creo que ya las editoriales ya les hace mucha gracia lo que hacen es ponerse estupendos entonces es muy complicado siempre saben candidatos y tal pero es muy complicado llegar a acertar no y más en un premio como éste que sabes como como tú bien decías que es yo no sé si decir pero es uno de los pelos más prestigiosos de las letras

Voz 3 02:11 es un premio que ganador Ana María Matute Carmen Laffón

Voz 2 02:14 de Ed de libaneses y Sánchez Ferlosio millas lo último que fue Alejandro Palomas dicen que es un premio que tiene ya un larguísimo recorrido dónde está muy muy además un premio que pasito mucha gente no lo sabe pero hasta no hace mucho tú podías pagar la cena y asistir como público a eso no no eso no se da pero pero eso ocurría antes ahora ya no pero antes familias de la burguesía catalana que querían asistir podían pagar la cena entonces podrían estar allí compartir esa velada literaria que como porque como sabes es una de las más prestigiosas que hay

Voz 1312 02:46 nada quedaban unas horas para para saber quién es él o la ganadora del Premio Nadal este año vamos con la sección que hemos preparado para hoy una sección en la que bueno como no podía ser de otra manera hundía como como hoy una mañana de Reyes a lo mejor hay algún rey mago por despistado todavía pues la hemos querido dedicar a los niños los niños son los grandes protagonistas

Voz 5 03:18 un tanto com

Voz 6 03:27 eh

Voz 7 03:30 no

Voz 1312 03:32 hemos hecho una pandillero hemos creado pastillitas esta mañana para compartir roscón pues con lo mejor que se ha publicado el el año pasado en literatura uy el año pasado dos mil dieciocho da el año pasado en literatura infantil a Infantil y Juvenil nos acompaña aquí en Radio Barcelona Lucía Serrano autora de Érase una y otra vez de la editorial Anaya Lucía buenos días buenos días en Radio Cádiz está Jesús Cañadas autor de El ojo de Nefertiti primera entrega de de la colección Atenea y los elementos de editorial debe Jesús qué tal buenos días

Voz 8 04:07 hola buenos días encantado está con vosotros hoy que energía

Voz 1312 04:10 no tiene sus es así en Radio Madrid está Pedro Mañas autor de la colección princesas Dragón de la editorial SM Pedro buenos días qué tal

Voz 2 04:20 buenos días a todos los muy bien haber Óscar tú tienes

Voz 1312 04:22 hoy la labor complicada de Nos tienes que presentar la obra de estos tres autores es un poco el maestro de ceremonias el empezamos con con el primer libro de qué podemos decir de Érase una y otra vez es común

Voz 2 04:35 ah yo diría que es como una especie de enciclopedia de personajes muy conocidos de la literatura infantil pues aquí sale de Caperucita esta Blancanieves este logro está la bruja hay un montón de personajes pero claro tiene algo nos regala algo distinto y es que hay un subtítulo en la portada con puedes ver que dice lo que nunca te contaron en los cuentos clásicos

Voz 1312 04:53 que ya te pica aquí tenemos

Voz 2 04:56 las dobles páginas cada doble página pues tiene a su personaje protagonista donde se nos cuenta entre otras cosas la versión oficial del cuento pero también una versión distinta donde se habla de manías de hábitos de de cada uno de esos personajes hay alguna cita hay unas ilustraciones como puede como puedes ver que son fantásticas y te encuentras con cosas divertidísima es los críos van a disfrutar pues yo qué sé por ejemplo Blancanieves resulta que lo que nos han contado es falso

Voz 1312 05:21 qué dice ella cuando se come la manzana

Voz 2 05:24 provoca pedos

Voz 3 05:25 hay tu Lence claro y eso no lo cualquier tipo clamor popular sólo cuenta por ejemplo que logro tiene una ONG

Voz 2 05:33 porque aquí el logro la bruja

Voz 3 05:35 tiene buen rollo el lobo entonces tienen buen rock

Voz 2 05:38 es un grupo encima de todo eso habla precisamente este cuento que de una manera especial hay que recordar que lucía no sólo ha escrito el texto sino que también es la autora de las ilustraciones

Voz 1312 05:47 muy bonitas muy bonito verdad muchas gracias vamos con el ojo de Nefertiti de de Jesús Cañada

Voz 2 05:52 bueno esto es una novela de aventuras es para niños de más edad pero es yo diría que es la la novela de aventuras de corte clásico a ver aquí no hay zombis no hay vampiros aquí lo que hay son una pareja protagonista hay una niña de once años que se llama Tea que es hija de arqueólogos ya aventureros y luego esta Medi que su amigo que es un niño otomano prusiano de doce que siempre viaja con una maleta que es donde tiene todos sus inventos estamos a principios del siglo XX y resulta que la madre de TEA tiene un problemilla en el Alto Egipto donde está ex excavando el padre el marido va en su ayuda detrás quién va pues esta pareja Baños ayuda también es decir estamos ante la típica historia de aventuras entretenida a lo Tintín yo yo digo siempre que aquí le guste Tintín a quién le guste Indiana Jones a quien le guste Salgari ya quién le guste los diálogos de Mortadelo y Filemón se lo van a pasar de miedo con esta historia menos

Voz 1312 06:46 la combinación Jesús es te esas novelas que te tienen que llamar varias veces a comer o a cenar al que estás enganchado

Voz 8 06:52 si te digo la verdad me lo he pasado como un enano escribiendo sí pero también las y se nota porque como ha resumido ahora

Voz 1312 06:59 Oscar íbamos ya con las princesas Dragón de de Pedro Mañas

Voz 2 07:03 pues aquí son tenemos tres princesas se llaman bambas una se llama Coco es una serie de títulos para niños y niñas de seis a nueve años más o menos y además son unas princesas muy especiales no tiene nada que ver con esas princesitas dulces que están esperando que llegue su príncipe azul a salvarlas ellas Se salvan solas que bien lo necesita porque ambas tienen poderes mágicos gracias a un huevo de dragón entonces cuando ellas están juntas se convierten en una especie de dragón tricolor dragón tricolor puede con absolutamente con todo pero además es una serie de cuentos que está muy bien porque aporta valores que son importantes para los lectores más pequeño es el tema de la amistad el tema de trabajar en equipo el tema del esfuerzo todo eso está también muy presente y sobre todo a mí lo que me gusta es que rompe mucho con los estereotipos habituales es decir eso de que las princesas tienen que ser una mera no se acabó en esta serie queda muy claro son poco

Voz 1312 07:51 que son princesas Khaleesi no de Pedro qué

Voz 9 07:56 un poco casi están de hecho utilizando un poco la excusa de la figura tradicional de princesa y un poco siguiendo a la estela de Lucía no que ya a la vuelta de los cuentos clásicos también parte del cuento clásico para subvertir Le convertirlas en en súper heroínas más

Voz 2 08:11 sí porque realmente en el cuento de Lucía los Príncipes tampoco son muy Príncipe

Voz 1312 08:16 no no tampoco es aquí no sólo a nadie

Voz 10 08:18 dice no pero está bien esto de de

Voz 1312 08:21 eh de sacudir esos cuentos porque primero tuvieron una versión original siempre suele ser un poco edulcorada digámoslo así pasaron por el tamiz así un poco de de la de del lado pura o los los dulcificar no de lo políticamente correcto y ahora es es un nueva una nueva versión más ajustada a nuestra sociedad es es así lo que lo que lo que habéis querido o en los cuentos que la reflexión que hacíais de pequeños vosotros de esos cuentos

Voz 10 08:53 yo creo que están las dos cosas no de alguna manera debemos está necesitando todos como lo de darles la vuelta a los cuentos porque están surgiendo muchos libros que que tratan el tema desde este punto de vista luego es verdad que de pequeños buenos yo no sé si os pasa a vosotros pero a mí había muchas cosas que no me encajaban cuando me contaban los cuentos yo por ejemplo la Caperucita yo pensaba cómo puede ser que uno vea que es un lobo

Voz 1312 09:13 sí claro castigaron terrible esa la cara

Voz 10 09:15 es muy tonto o aquí hay algo que no me están contando entonces bueno juntando las dos cosas y luego lo que decía Jesús eh es mucho más divertido acercarse a los libros desde este punto los cuentos clásicos desde el lugar de no hay barreras puedes imaginar lo que te de la gana ahí puedes dar la vuelta a todas

Voz 1312 09:32 no hace justicia poética bueno es unos cuentos que igual nos parece injusto no oye a la misma pregunta a los tres seguro que es la pregunta que hacen siempre pero es más difícil los resulta más difícil escribir para niños y adolescentes que para mayores quién quién es quién avenga a núcleos padre

Voz 2 09:53 con la ciencia ficción por ejemplo y con la fantasía

Voz 8 09:55 a mí me resulta dificilísimo escribir para para lectores jóvenes y lectora jóvenes porque no les interesa nada que no sea lo que está entre la primera y la última página les da igual el prestigio les da igual el reseña les da igual cualquier Estado que todavía puesto en redes sociales o lo que le interesa es que la historia sea buena es buena cierran el libro y lo tira por la ventana entonces se me parece un desafío grandísimo escribir para ellos pero bueno de momento

Voz 0352 10:20 va muy bien la cosa

Voz 10 10:23 yo la verdad es que acabó rápido porque nunca escrito para mayores entonces que no sé si es escribir para un público mayor de once doce años Pedro yo

Voz 9 10:35 siempre cuando me dicen debe ser muy difícil yo siempre digo yo respondo lo mismo que a mí lo que me parece difícil es ser taxista en Madrid

Voz 3 10:41 o eso porque igual que

Voz 9 10:45 pero supongo que parte de una cosa que que juego con ventaja y es que yo con treinta y siete años soy un niño y a mí me resulta a través del humor sobre todo muy muy fácil conectar con los lectores jóvenes así que duro excavar en la mina mi mi trabajo vamos doy gracias al cielo

Voz 2 10:58 dice que si decimos oye perdona que no no iba a preguntar sólo si si en el fondo cuando escribe para los más pequeños hay que hacer un esfuerzo por evitar lo políticamente correcto que es muy cargante amigo

Voz 1312 11:09 es algo que iba a decir a pregunta que a mí me pateó bueno esos libros como paternalistas como que te

Voz 10 11:16 intentar no ser didáctico no no

Voz 1312 11:19 me gustaban la Roald Dahl me gustaba el humor negro un los autores con punto de gamberrismo decir pues que me trataran los niños lectores como ingenuo que quiero quiero divertirme

Voz 8 11:30 a mí me pasó a mí me pasó eso cuando empecé a escribir el juez Nefertiti caí en esta estupidez en que hay muchos adultos de tratar a los niños como idiota

Voz 1312 11:38 y con cierta condescendencia el me cogió mi agente

Voz 8 11:40 y me cogió y me dijo de su a los niños y las niñas no son idiotas saben no sea condescendiente con ello tratarlo como un lector como lector más y simplemente conecta con lo que con lo que a ti te gustaba leer en aquella época y escribe escribe lo que te emocione

Voz 9 11:54 además no hace falta una una moraleja explícita en general cualquiera que escribe yo creo que sus valores se filtran incluso aunque no quiera no sólo percibe igual el lector adulto que el niño oí libros que sean una lección ya para eso ya está el colegio

Voz 8 12:08 el sorteo el humor es muy importantes como el que se lo pasen bien que se lo pasen bien es muy muy muy importante es verdad

Voz 1312 12:13 ese es que a veces el la importancia de transmitir valores a los niños a través de los libros hace que aleja a los niños de los libros porque claro si te están dando la azzurra en vez de claro estaba más pendiente de que se el niño de no decir un taco o de no entrar en este tema porque igual molesta pues claro eso no conecta para nada no se Sentís algún tipo de responsabilidad de en ese aspecto que pues a lo mejor o un niño se engancha a través de vuestros libros creáis Ignacio un lector o al revés hubo algún que qué es esto

Voz 10 12:46 a mí me gustaría pero cuando trabajo en realidad no pienso para nada en eso pero bueno de hecho ni siquiera

Voz 2 12:51 pienso en los niños que van a leer el libro es

Voz 10 12:54 yo me lo estoy pasando bien ya me estoy riendo de hecho muchas veces estoy dibujando escribiendo y me río yo sola

Voz 1312 12:58 bueno riendo

Voz 11 13:01 delantero ordenador

Voz 10 13:02 sí y luego ya viene cuando ves

Voz 8 13:05 pero físico hay dices huyo Judy esta gente pero no cuando trabajo yo no lo pienso exactamente igual exactamente igual si si empiezo a pensar en cómo van a recibirlo ciertos lectores ciertas lectoras no me bloqueo me bloqueos que la palabra simplemente intento pasármelo bien escribiendo después cruzar los veo hasta de los pies a ver si alguien también pero a mí me pasa lo mismo lo que pasa

Voz 9 13:26 que ahora a raíz de la colección Prince esas dragón que sí que ha tenido pues bastante éxito y entonces te escriben incluso padres con niños con ayuda de los padres si quieres mucho más consciente de la bueno de que llega de que como es una colección además para primeros lectores de que genera lectores bueno es una responsabilidad pero en general es buena no se te sube un poco el pavo o incluso

Voz 3 13:47 me cuando sea mayor alguien me va a decir mi hija o yo empecé a leer

Voz 2 13:52 gracias a tu cole claro pero es que está muy bien eso de poder romper estereotipos yo lo encuentro que es fantástico porque claro yo ahora pienso en en en tu serie Pedro de estas princesas pues bueno son como son que ya son mujeres cañera o pienso por ejemplo en la Tea también de de Jesús que que corre que Pelé a que lucha claro está muy bien romper con todos esos estereotipos que que bueno de los cuentos clásicos están llenos

Voz 9 14:17 si ya antes lo bueno le decía Lucía que o les contestaba así a la pregunta de de de si esto es una buena una reacción contra lo que veíamos de pequeños para mí un poco si no escribes con un poco de rabia de jolines la que me he tragado no yo como soy chico posiblemente como lector hombre no me fijaba tanto como ella en esto no me cuadra o pero ahora sí ahora dice Sara quiero que los niños de ahora lean historias de niños y niñas de ahora

Voz 2 14:43 claro que es decir que se identifica

Voz 9 14:45 qué

Voz 10 14:47 que no decía que los niños puedan identificar también con niñas que que esto hasta ahora está resultando imposible porque claro como los personajes de niñas son pasivos y aburridos pues que los niños solamente ven referentes niños y el hecho que también puedan ver una personaje pues como Tea puedan decidir va yo quiero ser como ella seguramente será unas mellizas para empezar a cambiar muchas cosas claro

Voz 2 15:08 es que yo no sé si Jesús se lo ha pasado

Voz 8 15:11 voy a ser una barbaridad mejor contenido aquí con no se sabe lo que pasa yo creo que lo decisivo para mi padre que hace pocos meses si cuando bueno ya sabes que viendo la novela cuando sabíamos que llegaba que llegaba a la niña y probablemente eso ya infectado en el modo en que en que este yo creo que que yo quiero para para dentro de unos días año que sea igual de intrépida igual de peleona igual de cabezona aunque me cueste tres infarto

Voz 1312 15:37 en la adolescencia llegar

Voz 12 15:39 la resistencia ya nos lo dirá si te gusta tanto no pero uno también

Voz 8 15:42 harto de donde la niña tiene que estar mona tiene que estar pues eso muy muy muy muy muy guapa hay muy poco ruidosa y eso no es lo que yo quiero para mí desde luego no es así no es más que ver pero no

Voz 9 15:55 muchas muchas novelas a las chicas en las define de entrada por el aspecto físico y no

Voz 1312 16:01 pero fíjate que hay un montón de también relatos de de niñas que no cuadraba Mohsen en eso no yo recuerdo por ejemplo Ana María Matute hizo de esa de ese no cuadra

Voz 13 16:11 en en el estereotipo que le vendían a un género casi literario

Voz 1312 16:16 no muchas de sus novelas una Chicken adaptar una mujer Ida adaptada completamente ahí pues el hecho de que encontremos pues Princesas que se hacen heridas en la rodilla sí que les gusta trepar árboles y vivir aventuras pues te también te reconforta hay debe reconfortar a a muchas niñas no que nunca bajaban para nada en ese

Voz 3 16:34 muchos niños que simpatizan con ellas claro es decir yo como lector por ejemplo leyendo el libro de de Jesús por ejemplo eh cuál cuál pero cualquiera de los que tengo aquí delante es decir pero leyendo dura Jesús que era que es una novela de aventuras que puede leer también cualquier adulto al Tour La Bella a ella si de verdad que ya no te paras a pensar si era una niña niño claro era la protagonista ya se estaba agotando una una aventura

Voz 1312 16:55 hoy te lo pregunto que además eres uno de eres autor de uno de los grandes éxitos editoriales de del año pasado de dos mil dieciocho con las tres muertes de fe

Voz 13 17:05 min salvo Chea de Roque de Roca Editores eh

Voz 1312 17:09 cómo te como son muy diferentes las historias que que les presenta a los niños de las que les preguntaría si si fuesen mayores tú un libro de aventuras para mayor estuvieras atrevido

Voz 8 17:20 de hecho el el germen de la de la novela de de los partieran aventuras para mayores pero digamos que mi cuando hablaba la idea con con con mi gente me lanzó el órdago de de acercarme al género juvenil que era una cosa que no una oficina en la que nunca me había bañado por así decirlo entonces yo mi primera reacción fue decir no no Ny ni de coña porque no tengo el suficiente bagaje lector como para como para acercarme juvenil hasta que empezó a darle vueltas hoy Diego pero como no voy a tener suficiente bagaje Si yo llevo leyendo desde los siete años que simplemente he tenido que acercarme a las lecturas que yo tenía en aquella en aquella época entonces muy ahí como decíamos antes muy Tintín hay mucha Tintín hay muchos Cesar mallorquín que hay mucho Salgari hay mucho Stevenson son ahí hay mucho Verne hay todo ese tipo de cosas que yo leía en aquella en aquella época entonces desde luego no me cortado no me cortó ni un pelo y me he sentido respaldado por la editorial claro

Voz 2 18:08 ha habido algo reivindicativo en ese sentido porque claro estaba hablando de una serie de escritores de corte clásico de aventuras cuando vi hemos vivido unos años donde parece que sólo se podía escribir un tipo de libros para los lectores más jóvenes habido algo de reivindicación ahí

Voz 8 18:21 sobre todo reivindicar la la la lectura como como divertimento sabe ahora mismo se impuso era mucho la la idea de que entre entre que es un coñazo yo creo yo creo que hay que luchar contra eso que no hay que optar que los niños lean y las niñas lean le estén jugando videojuego que que vean Tele que vean You Tube que vea lo que quieran y que simplemente entiendan que leer es una actividad de ocio más que que se puede disfrutar perfectamente

Voz 1312 18:47 me gustó también Lucia que recuperas como como narradora la contador de cuentos por antonomasia no la la abuelita que la que cuenta

Voz 10 18:57 todos los cuentos en en un principio sí

Voz 1312 18:59 es que son personaje que está se como flotando siempre

Voz 10 19:02 todas las los cuentos clásicos no oí pero siempre como lo segundo plano y sin embargo para

Voz 1312 19:09 para todos es muy importante en nuestras abuelas

Voz 10 19:12 también me gustaba el juego de que no fuese yo la autora de porque es que en el fondo yo no se lo autora de este libro no pues me acercado algo que ya estaba escrito lo he contado desde mi punto de vista entonces

Voz 2 19:22 es decir en el en el pero luego una mirada

Voz 10 19:24 es que es tal que figura aquí en la portada no es la autora esto es un seudónimo que me he puesto yo pues para no hacerme muy famosa pues era como un divertimento más pero que bueno también es cierto

Voz 1312 19:36 además aquí tus malos no son tan mal

Voz 2 19:37 los así como los villanos por ejemplo de Jesús son villanos malos aquí tus malos son tan malos

Voz 10 19:43 este malos que cae muy bien no da como como siempre que hubo fatal en todas las historias castiga las brujas siempre me han gustado mucho traído muchísimo y el lobo también es un personaje que bueno dibujar lo es divertidísimo pero aparte es un personaje

Voz 2 19:59 sí

Voz 10 19:59 nuevamente tienen con más enjundia a los personajes malos que los buenos

Voz 1312 20:03 es siempre malo el bueno de su historia Alfil

Voz 10 20:06 claro claro al final sino desde el punto de vista el malo pues oye es el protagonista es el de esta claro

Voz 2 20:10 que Pedro idea de qué manera afecta que que que sea una serie es decir que ya sepas que los tus lectores están esperando nuevas historias eso a la creación de cada uno de los títulos

Voz 14 20:20 ah bueno es una experiencia complicada nunca había hecho una colección easy ahora que vamos ya por el octavo número ya me voy haciendo a la idea de

Voz 9 20:28 de cómo se prepara pero al principio ha sido pues eso es pensar que por lo menos cada grupo de tres libros tiene que tener aparte de una aventura auto conclusiva una trama que lo recorra para darle sentido un poco a la colección no que no sea siempre el mismo esquema repetido sino que de alguna manera de once los personajes K bien he aprendido un montón y bueno solo espero que no quede hace que haya más colección encima series

Voz 1312 20:51 oye también es autor de varios poemarios para niños y una siempre pregunto cómo cómo reciben los los niños la poesía son realmente receptivos cómo reaccionan son seis

Voz 9 21:04 lo son absolutamente sorprende a mí mismo que que bueno tenemos la idea de que efectivamente pues si hace pública tampoco se mueve poco en la escuela hay pocos profesores comprometidos pero la el contacto que yo tengo qué es directo de ir allí de trabajar la poesía leerla en voz alta de ellos la lean les vamos les divierte es que con con poesía narrativa puedes puedes pinchar no y ver que se te está viendo la charla con poesías muy difícil porque les les seduce incluso aunque no la entiendan la rima la musicalidad menos juego

Voz 15 21:35 no es a mí me

Voz 9 21:38 me encanta tener esas dos facetas incluso refugiar en la poesía cuando estoy ya cansado pues eso de pensar una historia a largo plazo y meterme en esas pequeñas problemas de de arte y Matemáticas que son los poemas

Voz 0352 21:49 a tener los elementos serán cinco títulos au o más

Voz 8 21:53 de momento hay cinco pensado estoy muy de acuerdo con que es muy complicado pensar una saga una saga a cinco volúmenes porque tienes que estar pensando bueno en en en el crecimiento de los personajes en la estructura en sembrar cosas en el primero que se recojan en el cuarto y el quinto pero pero también te lo pasa muy bien entonces de momento son cinco Gil la victoria cierra en el quinto los lectora ir al lector aquí

Voz 2 22:15 más pues habrá Lucía de personajes clásicos hay un montón es decir que que cabría la posibilidad

Voz 10 22:22 eso claro un filón sí pero la siguiente no va a ser de personaje habrá una enciclopedia con cosas que no sabíamos pero no serán personajes de cuentos claro

Voz 2 22:32 sicos puedo

Voz 11 22:35 vamos a dejarlo en poco intriga al acostado

Voz 1312 22:40 bueno Jesús pues niña libro falta plantar un árbol y ella ya has hecho tú ya está

Voz 8 22:49 a lo que pasa es que hay que hay que regar el árbol al que hay que mantener la niña también élite sí

Voz 3 22:55 o sea que hay que meter muchos libros y bueno pues yo como le

Voz 1312 22:59 no era de de de libros para para chavales porque yo me lo me los leo ahora menos porque ya mi hija ha crecido oí pero yo sí todo lo que caía en sus manos yo también me lo leí y tengo que decir que he disfrutado mucho cómo disfrutaban su momento como bueno pues ahora igual no me viene tan a tan a pelo pero igualmente aprecio mucho el género oí y me encanta yo te deseo lo mejor Lucía Serrano autora de Érase una y otra vez de la editorial Anaya gracias por venir un día como hoy muchísimas gracias a vosotros Jesús Cañadas autor de El ojo de Nefertiti la primera entrega de la colección a tener los elementos de editorial Le debe gracias también muchísimas gracias encantado estar con vosotros Pedro Mañas autor de la colección princesas Dragón de de SM editorial SM muchísimas gracias oye que tengáis todo es un año estupendo

Voz 2 23:47 gracias por la invitación

Voz 1312 24:03 fíjate que estamos escuchando la banda sonora de de Harry Potter que también incluyen como unas de las las historias de Pedro Guajardo Jesús ciclo incluye muchos elementos mitológicos y Harry Potter ha sido como la vía de entrada para muchos niños de hacía seres mitológicos han investigado sobre ello yo soy una semana

Voz 2 24:25 ah yo deja que me ponga sólo un segundo en plan abuelo cebolleta porque es que es hace veinte años visitaba en este caso Barcelona una escritora

Voz 0352 24:34 a toda vestida de negro

Voz 2 24:36 lluvia nadie sabíamos quién era entonces me dijeron ha publicado este libro Harry Potter y dijo si quieres echarle un vistazo lo leí me lo pasé muy bien como tú dije oye bueno Si se puede entrevistar sí sí porque estará un par de días aquí bueno la cuestión que tuve la oportuna

Voz 0352 24:53 me han entrevistado a JK Rowling encantadora una mujer que además hablaba con pasión de sus libros había publicado esta primera entrega

Voz 2 25:02 los pocos meses ya se convirtió en el fenómeno que es yo creo que hay que reivindicar la hora que Salamandra ha celebrado estos veinte años con una edición especial de este primer título yo creo que merece la pena recuperarla porque ver como yo he visto niños que esperaban cada una de las nuevas entregas a las doce de la noche en una librería sentados en el suelo con un tocho de quinientas páginas como poco leyendo es algo que no vuelto a ver que creo que hay que reivindicar yo creo que ha hecho muchísimo por la lectura infantil y juvenil esta celebración este veinte aniversario es un buen momento para récord

Voz 1312 25:34 pues con esa imagen maravillosa de de un niño o una niña con un tocho de quinientas páginas bajo el brazo

Voz 17 25:40 lo dejamos un día como hoy a ver que a muchos niños igual en los Reyes Magos les les han dejado libros espero que sí cuentos

Voz 1312 25:48 nosotros está la la propuesta que hemos hecho es muy buena para si hay algún Rey Mago despistado por ahí Óscar hasta la próxima Un placer un beso Lourdes