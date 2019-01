Burque es un hater del día de Reyes

Voz 2 00:00 las preguntas de Manuel Burque

Voz 1 00:22 timado

Voz 1312 00:22 Javier del Pino le escribo en referencia a Manuel Burque en general tengo que decir que no es de mi agrado pero con su intervención del pasado día nueve de diciembre sentir simplemente vergüenza ajena apelo a su profesión

Voz 4 00:36 el señor Del Pino para evitar este tipo de colaboraciones un cordial saludo a Manuel Burque buenos días qué pasó

Voz 1378 00:43 día nueve

Voz 4 00:45 me acuerdo pero nada reseñable ancianos

Voz 2 00:47 parece que lo habitual evento que todos conocemos

Voz 5 00:50 Medio no no no sé no me acuerdo no lo sabe

Voz 2 00:53 no es que no pudo ser cualquier cosa

Voz 1312 00:56 vete a saber si sigue oye no me he inventado eh Lourdes ese mensaje que no se ha llegado al Whatsapp del programa ya que no quita que diga lo del día nueve ya como sí

Voz 1378 01:09 pues si de verdad qué pasó en el Congreso que todo el mundo recuerda el escupitajo pues algo algo decía Esther ya no que no que yo creo que ver

Voz 5 01:17 pero no lo el tipo de vida

Voz 1378 01:21 sabes no tenía el restaurante si si sigue igual insiste sobre Vox y resulta que él era era de Vox sí sí sí simpatizante pues que Javier me dejó tirado

Voz 1312 01:34 pues nada yo creo que tienes que hacer revisión de de conciencia bueno pues vale mira estaba pensando que acabamos hoy hoy se echa el cierre a la a las fiestas navideñas que ya sabes que son esa esos días en los que todo el mundo dice que tenemos que estar en paz y amor empezamos a desmontar ya el árbol a quitar las guirnaldas el Belén y esto también el montaje este también íbamos a hablar de de una de las cosas que más cohesión en el mundo que es el odio

Voz 2 02:08 el odio cohesiona sí yo sabe es hoy es una boca Vox por ejemplo por ejemplo oye mira

Voz 1312 02:18 además tiene piensa que tiene suerte que yo no sé

Voz 7 02:21 ayer Delfino eh yo sabes que desde

Voz 2 02:24 que tengo debilidad por te

Voz 1378 02:29 no sabes Hola se no se ha perdido la conexión muy seguro y creo que cada vez aclaración de amor pues creo que ha sido uno de Vox

Voz 6 02:36 qué hay

Voz 2 02:37 la fastidió la antena ya te escucho otra vez ha pisado el cable si oye escucha una cosa está te acabo de decir una declaración de amor pero que flipa no tengo manera de comprobarlo Lourdes tienes que volver a

Voz 1312 02:49 no no no tendrás que tendrás que recupera el podcast o Olga la grabación una cosa entre tus deseos de de este año que empezamos has pedido tener menos menos Tolkien tuitean menos haters que te dice

Voz 1378 03:06 claro yo quiero más amor en el mundo Lourdes más amor hacia mí y te diera una cosa hay una cosa que yo sí que he vivido mucho

Voz 6 03:15 hay has dado en el clavo que es el día seis

Voz 1378 03:20 me parece el peor días de las navidades por qué porque los niños sólo tienen un día para jugar me parece que es ilegal sobrevalora el arriendo Gemma que está aquí conmigo y ella me dice los reyes son lo mejor porque si son los españoles Papa Noel es el extranjero yo digo pues no un niño que les regalan el día cinco sólo tiene el seis para jugar y luego se va al colegio

Voz 1312 03:43 el siete no estaban el siete también para te

Voz 1378 03:45 no a mí no yo recuerdo de jugar esa tarde ya ponerme a llorar por la noche bueno pero ya tenía que ir al colegio sin embargo si te regalan el veinticuatro tienes todas las Navidades para cansarse de tus juguetes y luego está el roscón que es la peor comido de las navidades no sí no

Voz 2 04:04 yo diría yo estoy haciendo

Voz 1378 04:06 acá amigos entre Bono no ahora mismo incita más eh odio el día seis y mírame estoy aquí trabajando Lourdes el uno de enero

Voz 4 04:15 las estas se cae mucho frío oye quiero que preguntes a la gente si son muy muy de odiar aquel quién le desean lo peor este año nuevo que es lo que más han obviado la del año pasado que que que prevén que pueden odiar el dos mil diecinueve que qué personal encuentras por ahí por la Gran Vía

Voz 2 04:35 a esta hora miedo a que se María la gente sabes qué día no habría nadie el uno de enero del XXV bueno el día igual el uno de enero

Voz 4 04:43 lo sí que hay gente pero si no sería bueno para hablar claro

Voz 2 04:46 en ellos parece que

Voz 1378 04:48 seguro que quieres que pregunta es tú estás abriendo una puerta que no vas a poder cerrar

Voz 2 04:52 y luego te la juegas se venga vamos aquí me aquí un señor hola qué tal este señor me diga a mí ya de entrada que no que te ha repudiado no pero

Voz 1378 05:04 ha dicho con una sonrisa eh no ha sido como los coruñeses que son malísimos pero ha sido bastante amable

Voz 1312 05:10 escucha de vete a por público femenino que sabes que expertas ternura eso es tres D

Voz 1378 05:16 cuarenta para arriba

Voz 6 05:17 a ver a ver esta chica hola

Voz 1378 05:21 qué tal lo está diciendo por lo menos dime que no con una sonrisa éramos la dic estas sonriendo porque si no parece que me repudia todo el país que sólo una pregunta rápida

Voz 6 05:32 eh tú a quién les deseas

Voz 2 05:35 cómo era la pregunta porque la iba en revisar la la pregunta es aquel le desean lo peor este año que eso es lo peor

Voz 0159 05:44 año nadie no tengo a nadie lo que nadie ningún político ajeno bueno bueno bueno eso ya es hoy bueno sí eso ya sí eso ya se iba a que político

Voz 1378 05:58 pues hacía lo morado

Voz 0159 06:00 lo verde se españolas Italia en así que ella Albino habla bueno así que si a uno jurídico italiano puedo que si cada uno que conoce todo

Voz 1378 06:10 el mundo pues hay que ese X

Voz 0159 06:13 se empieza por B no no te beso con ese con ese a bueno claro

Voz 2 06:18 salvaron que ya es que esto

Voz 0159 06:21 bueno ya ven no

Voz 2 06:23 Albini no sexo

Voz 0159 06:25 lo que entere lo que está haciendo que sí

Voz 8 06:28 cinco coma

Voz 9 06:30 una buena menudo

Voz 1378 06:32 ante ellos creo o pero es muy buena chica eh oye pregúntele que es el tema

Voz 2 06:36 el día de España oye mira yo es verdad

Voz 1378 06:38 estamos aquí tú estás viviendo aquí sí que es lo que más diga eso de aquí de España

Voz 9 06:45 muy bien

Voz 0159 06:47 no no no me acogió no es verdad que me se lo vamos a decir a nadie no de tu yo creo que me acogió acogió mucho mejor que Italia ha hecho entonces sí claro

Voz 6 06:59 pues

Voz 0159 07:00 pero algo es algo de Madrid por ejemplo que en ese momento Pekín me encantaría irme ella pues a comprar pisos y tienen que estar abierto toda la ONCE y no está abierto a diez veces ponis que está abierto a las diez o las once todavía no estará bien que abren tarde viral sí o que no respetar sus Chicho en Italia lo respeta sigue bueno saber mucho más temprano así ocho Joy media nuevo máximo voy a todo está bien

Voz 1378 07:27 podemos concluir que o días que los españoles sean aún poco vagos

Voz 0159 07:33 hoy claro

Voz 10 07:36 no pero sí respeto

Voz 11 07:37 los pocos valores Horario en unos horarios es que le molesta odia profundamente que abran Tarbes Lourdes bueno pues está bien oye es un poco efecto

Voz 1378 07:46 no sé si si la verdad es que te te veo muy buenista bien sí

Voz 0159 07:53 no no no no no eso no eso no empezó cuando yo creo que lo peor que puedes hacerlo

Voz 1378 07:59 de hecho fíjate que yo te venía entrevistar tú me dijiste que no que

Voz 2 08:02 dado me queda muy buena porque no la pierda

Voz 1378 08:05 a la vez Santo también así que al visto con mi sonrisa Bohigas y bueno pues que tengas un feliz año iba a ver si podemos hacer algo para que abra puntualmente las tierna

Voz 0159 08:17 es la Liga

Voz 1378 08:20 no os lo que igual no Lourdes Lancho yo ahora

Voz 2 08:24 no me escuchas pero es que esto es un adepto de Vox que está intentando ahora ahora sí me oyes verdad

Voz 4 08:31 es un es un es uno de Vox con una clavijas la mano que la va

Voz 1378 08:34 conectando desde algún edificio aquí de Gran Vía con unos prismáticos oye yo te tengo que desear feliz año hoy feliz año porque si hablamos del odio

Voz 4 08:44 no yo creo que tenemos que entrar con lo de feliz año pero luego ya ha matizado que es lo que pasa siempre te has felicidad pero luego hay matices

Voz 1378 08:51 no pagan todo mira ahora mismo hay un vacío deje

Voz 2 08:53 gente increíble algo alrededor si increíble vamos a ver esta señora

Voz 6 08:59 las señoras me va bien a ver

Voz 2 09:01 no nos jugamos la frutas leído esto es un mérito no está sonriendo la gente

Voz 6 09:09 a ver este chico hola qué tal cómo está

Voz 1378 09:12 muy feliz año igualmente muchas gracias una hace mucho frío sí sí demasiado si tú no eres aquí no no les donde yo te puedo preguntar pero hubiese si debe yo te quería preguntar que quién les desea un mal año Ana bien a ningún ser humano una nadie vivo algún político no necesitamos lo políticos lo necesitamos eso hay democracia e hizo así sin políticos no hay democracia Lourdes esto será esta reflexión es a Lucía

Voz 2 09:44 ante un régimen no se puede ir

Voz 1378 09:46 con democrática necesitamos políticos los políticos es demócrata

Voz 2 09:50 eso sí este creo que esto lo voy a dar un abrazo e estamos haciéndolo dándole un abrazo fuerte capaz de hablar del odio y está muy bien bueno venga hasta luego el país más buen Reyero del mundo ya lo único que son extranjeros ves ya a buen rollo oye encontró el español madrileños madrileñas van con cara de enfadado ella venga oiga qué tal no me dice que no creo que esos son los españoles los que me dicen que no es mañana de Reyes cuesta encontrar una pareja que va sonriente a ver hola no no no no como que no yo estos no son de aquí sois de aquí no estoy igual eran de aquí me han dicho que no para quitarme de encima

Voz 4 10:31 para quitarte de en medio pero fíjate que curioso que queremos hablar del odio nos está costando

Voz 2 10:37 no queda todo el mundo tiene par

Voz 4 10:39 hay mucho sentido común muy bien

Voz 1378 10:42 enrollada realmente de momento estoy por eso bebido que ya extranjeros se había de ello marroquí eso sí a entrar algún español esto es importante haber ahora mismo hay un vacío increíble de gente

Voz 4 10:57 quién te te está haciendo la producción Gemma

Voz 2 10:59 pero últimamente hola qué tal nada es tan y me ha dicho que no hola y ha seguido dando

Voz 6 11:08 no

Voz 2 11:09 tú crees que abordas bien a la gente yo creo que yo hasta una sonrisa perdona atrapado dados ya a dos pero te han escapado como se hola qué tal muy que con mucho no

Voz 1378 11:23 desde aquí verdad

Voz 2 11:24 vale lo intento Lourdes os busco a alguien no no no feliz año estoy feliz año Omer

Voz 6 11:32 el para todo el mundo

Voz 2 11:34 no sólo simplemente hay alguien que les es lo peor

Voz 6 11:38 a al Gobierno a este Gobierno será este cubiertas más tengo eh porque tienen en total por qué porque es como en el Gobierno de La abeja Maya Un mundo de colores y eso te parece fatal terrible

Voz 1312 11:53 es un géiser apriétale que hecho un cambio devolver para poder

Voz 6 11:57 no me parece terrible tu preferida

Voz 1378 12:01 son los de antes

Voz 6 12:03 no sé más viejo conocido que nuevo por conocer así que les desea es que les se de Orense va a ellos

Voz 1378 12:11 hay un límite osea ten cuidado eh

Voz 6 12:15 claro claro al no que no se les deseo ello pues es que no tengo palabras porque es horrible andando que no le salen las palabras pero por eso pero sé que eso no se pero porque es exactamente qué es lo

Voz 2 12:33 más te Mollet

Voz 6 12:34 me molesta he visto una mujer viviendo en la calle con setenta y ocho años y veinticuatro es siempre un hombre llorando por la calle español dice que era empresario y que ahora no tenían ni a dónde vivir en he dado mis cena de Navidad a ese señor en Barcelona yo me he puesto a llorar eso es horrible lo que está pasando aquí a dónde está el corazón de los seres humanos a dónde está la bondad del ser humano a dónde está el amor se han perdido todos los valores en realidad me parece este eso eso ríe verdad Simona ayudan a los de afuera pero porque hay españoles que tal pasando necesidades también pero de fuera han ayudado aquí este no yo vivo solo desde los diecisiete años soy independiente soy independiente he vivido muchos países lo que más me deslumbra de una persona es es una pregunta vamos a ver tú prefieres

Voz 1378 13:32 que el Gobierno ayude a los de aquí que a los de fuera no yo como personas de afuera primero verías pueblos de mi casa luego por los demás ya te parece que están ayudando a los de fuera no las de aquí si tú de fuera yo soy de afuera sabes que ahí hay un espacio muy raro en esta conversación

Voz 6 13:52 sí pero yo yo lo veo desde este punto de vista porque el XXIV siempre yo venía caminando había un señor X este mayo oro llorando en la calle yo leí con mucha ropa puesta de disciplina porque yo era porque yo antes era empresario no tengo nada no tengo familia no tengo yo le he dado mi con mi me expuestos con el hablará él llorando los dos

Voz 1378 14:11 si hace un año cuando no estaba el Gobierno

Voz 6 14:13 no había nadie en la SER un año yo no estaba aquí aclaró a aclararlo perdiste amigo ah pues nada Félix año para ello y Mary clima para ello esto es claves a Mayer Un mundo de colores va eh

Voz 2 14:24 yo creo que la resaca todavía no tiene resaca John han tenido que viene un rato

Voz 1378 14:29 por eso no como yo quería darte ejemplificar con gente de fuera

Voz 4 14:35 este es un poco haters bajo él no le gustaba al mundo de de la abeja Maya de luz y de color pero él era un poco incongruente Coín su mensaje así

Voz 1378 14:44 como los tu menisco gusta sonaron

Voz 2 14:47 exacto es esa incongruencia pues eso

Voz 1378 14:49 si quieres que busca algún Hitler más esto está muy vacío eh

Voz 2 14:53 esta está muy vacía de haters porque es una mañana de Reyes oye pero abre las tiendas en Madrid una mañana de Reyes yo creo que la italiana iba confundida eh yo también porque buenos días que saber dicen que abren a las once y no están abiertos es que igual hoy no abren igual a las cuatro sigue quejándose por ahí por la vía de los españoles no no cumplen sus promesas oye yo creo que ya pues si no quiere dar ningún español soltando hombre sí lo siento pero pero de momento no mire por aquí

Voz 1378 15:21 señor que está allí a ver si dice alguna barbaridad qué es lo que quiere Lourdes

Voz 2 15:26 yo voy sacando aquí Lourdes quiere barbaridad pero argumentos

Voz 4 15:29 porque en redes todos somos muy buenos días

Voz 2 15:32 nada los haters no quieren hablar es que ya hay un filtro la no siete

Voz 4 15:37 estando bien esta mañana cuando se pone así seis en fila

Voz 2 15:40 pues también te digo que no hay nadie en la calle ya está el de Vox pisando el cable si a ver a ver qué me estoy más tranquila estoy aquí no nos hagas allá sube para que la secuestraron taxistas

Voz 12 16:30 no

Voz 4 16:30 despedimos de unos días marcados por la ilusión la paz los días en familia todo amor y felicidad o al menos así nos lo han querido vender las las grandes marcas Ésa es el el lema de estos días pero estoy segura de que también eh con tanto compromiso familiar y de amistad más de uno ha pensado qué hago yo aquí porque he venido a cenar con esta gente o que no estén ya las uvas porque me quiero ir a casa por qué no necesitamos mentir todos hemos odiado algo estas navidades está así es así de claro no nos gusta ver a la Familia además pero un ratito y al cabo al cabo de unas horas ya Level encontramos un poco la vuelta a todo que sí la abuela con las batallitas el cuñado hablando de política el hijo adolescente pegado al móvil y medio autista

Voz 2 17:13 bueno pues precisamente hoy el día que ponemos fin a las fiestas

Voz 4 17:16 a las celebraciones queremos hacer un alegato

Voz 2 17:20 un alegato del odio por eso tenemos con nosotros a Fermín Zabala leí autor del libro de lo dio qué tal Fermín buenos días

Voz 8 17:26 muy buenos días Lourdes

Voz 4 17:27 qué tal muy bien para quien no lo conozca el el libro del odio es un libro dedicado a esta emoción tan presente en todos los seres humanos tan humana de hecho y que pretende pretende sacarla de esta lista negra en la que la sociedad la la tiene no podríamos decir que es como un manual perfecto para convertirse en haters porque nos enseña potenciar nuestro odio o a saber cuánta animadversión tenemos tenemos dentro no

Voz 8 17:53 sí sí exactamente más que convertirnos en High tres reconocer que somos haters

Voz 4 17:57 que tenemos la parte Haider toda una parte de odiar en este libro hace todo un alegato a favor del del que ya más patito feo de las emocionas por qué está tan mal visto odiar cuando al fin y al cabo es un sentimiento tan humano y tan intenso como el amor

Voz 13 18:13 arde ya estoy aquí porque rápido sí sí sí sí este señor que está a mi lado quién es

Voz 4 18:20 mira a la acabo de presentar es que no me dado tiempo ni hacerle una pregunta Fermí

Voz 13 18:25 ah vale y autor del autor del libro de lo Día del Libro del odio se grados lo que me lo estaba pasando Lourdes lo tengo aquí es un libro muy bonito

Voz 4 18:35 estaba preguntando por qué está tan mal visto dial cuando es un sentimiento muy intenso y muy humano

Voz 8 18:41 dale dale Bukowski decía que cuando el el amor es una obligación el odio se convierte en un placer y es un poco no estamos en una sociedad en la cual no sexy

Voz 13 18:52 sí

Voz 8 18:53 SER constantemente felices felices os ha con desde todos los alegatos de citas de Mister wonderful lo frases buen rollo de Facebook no y mientras tanto el odio es una sensación es una emoción prohibida a los niños les decimos no odies no que es como decirle a un humano que no es como decirle que no que no enferme algo que no o que no duerma sea esa pertenece al menú de nuestras emociones sí lo estamos rechazando lo estamos reprimiendo sin ni siquiera tener consciencia de que emociones estamos teniendo

Voz 4 19:25 por qué crees que nos cuesta tanto aceptar que digamos porque como humanos es una es una de las de los sentimientos que tenemos un muestrario de sentimientos

Voz 2 19:33 pero nos cuesta tanto aquí hay una cosa Lourdes que yo tengo

Voz 13 19:36 entrar a mí me encantó odiar pero yo me censuró mucho pero al mismo tiempo me censuró los celos la envidia me censuró la ira la agresividad

Voz 8 19:46 pero la censura no está mal está bien vale vale mientras salga de uno mismo una cosa reconocer es decir yo odio el odio por las mañanas el despertador pero no rompo el despertador todas las mañanas

Voz 13 19:59 hay que poner unos límites vale es canalizar lobby

Voz 8 20:02 exacto es una vale vale más coincide además seducidos por lo que no podemos decir es no o osado decir yo no odio madrugar no no si tu odias madrugar y eso es lo que tenemos que reconocer tenemos que con madrugar o con cosas más cotidianas es un poquito más fácil porque es cotidianos los llevaban mejor pero no es un poquito más profundos un poquito más tal nos intentamos reprimido y eso está mal

Voz 13 20:26 claro pero fíjate que hay unas barreras que tampoco se pueden cruzar porque hay por ejemplo tú si dice eso ahora en antena odio al eje TBI

Voz 8 20:34 pues no está bien no pero ésa es decir yo yo puedo dar cosas que no estén bien lo que no sean legales no puedo y tengo lo que tengo que hacer es conocer ese odio de dónde viene intentar manejarlo no es decir es como si yo soy pirómano claro está muy bien o sea yo yo yo debía vivir con mi Pyro manía pero no de que Maragall

Voz 1312 20:53 que hay que saber domesticar ese odio para que no

Voz 8 20:58 lo primero es identificarlo no dio algo no lo juzgo sino este este emoción que me embarga pues es algo real y con esa emoción ahora vemos qué hacemos

Voz 2 21:09 día algo pero no pasa a votar a Vox te lo guardas

Voz 8 21:12 por ejemplo vale vale o bueno

Voz 4 21:14 lo hemos de canalizar ese odio porque yo creo que las las redes sociales y ahí están dando salida a muchas veces ese odio no se ha dado a conocer mucho más no

Voz 8 21:28 el caso de las redes sociales yo creo que hay un doble una doble lectura es un desahogo por un lado es una válvula de escape muy importante y por otro lado es verdad que se generan ciertos pues a ciertos grupos de odio ciertas modas de odio que son un poco peligrosas pero quitando esta parte de la moda de odio sí que es verdad que es mejor que la gente o bien Twitter que no vaya Paul con una con un rifle por la calle matando gente es decir como gusta así como válvula de escape Twitter nos ha permitido también canalizar ciertamente nuestras ciertas de nuestras emociones de una manera que a lo mejor no es la mejor de todas pero por lo menos es inocua en la mayoría de los casos incluso ahí tiene carnet

Voz 2 22:08 esta es su dando mientras sale porque saben que es un tema del

Voz 11 22:11 a hacerme vas va haciendo valer entre minas pero tiene que haber algún tipo de

Voz 14 22:19 eh de línea roja porque en la red

Voz 4 22:22 es además existe el anonimato bueno Holanda Mato o te puedes parapetarse en que es muy fácil desde un perfil que te creas pues ser un haters hay otro Oli estar continuamente a la contra y odiando todo no el pitufo gruñón que de qué digo yo pero tiene que haber una serie de de de líneas rojas en otras pasa por ejemplo desearle la muerte a alguien

Voz 8 22:44 no eso eso está muy feo si ahí coincidimos yo yo lo que he hablado siempre es que el odio es una os lo dio sin juzgar es una moción que tenemos lo que está mal es la expresión del odio es decir cuando nosotros expresamos nuestro dio de manera violenta ya sea verbalmente o físicamente eso evidentemente está mal yo en el libro más que una una una visión moral del odio horneado si si entendemos nosotros preferimos a que odiar no es más una realidad es decir oye podíamos está bien pues a lo mejor no pero no no podemos evitarlo no lo que sí que podemos evitar es desearle la muerte a alguien o salir con un rifle por la calle esos son las cosas que debemos evitar para evitarlas lo mejor es ser lo más conscientes posibles de la manera en la que odiamos y de cómo podíamos ir muchas veces teniendo esa consciencia podemos ser capaces de ridiculizar nuestros odios hasta tal punto de decir oye pues es verdad es una tontería no

Voz 13 23:42 el libro es muy gracioso e lo estoy viendo aquí es muy bonito y muy gracioso el tu él no hay nada que una

Voz 4 23:48 tanto como como el odio por ejemplo a la misma persona crear grandes equipos y grandes amistades no esa es una de las cosas buenas que tiene cruzan

Voz 8 23:56 crea a partidos políticos es decir que a odiar a a odiar al al mismo grupo de gentes es es casi deporte nacional en este país y nada une más que un que que un rival como un dentro de un dentro de una Liga de fútbol por ejemplo no si yo siempre digo que cuando estás con tu pareja las cosas que os gustan a los dos está muy bien pero bueno las o días junto a tu pareja son maravillosas fíjate tú tienes aquí un punto pedagógico contra la intolerancia si si osaba la analiza el odio para quitarlo no es una parte si osaba es es la la idea del odio en este libro es punto número uno no expresamos el odio porque el odio es el causante de las mayores barbaridades de de nuestra especie por otro lado es un poco decir van pero vamos a reivindicarlo y desde el punto de vista emoción es decir no no no no podemos quitar pero si analizamos cuáles son los odios desde los audios primarios hasta a hasta todos los odios más elaborados culturales que tenemos dentro de nuestra de nuestra vida podremos entender mejor cómo funcionamos y podremos evitar que ese odio que sea adiós muy muy bien comer bien

Voz 4 25:06 oye bueno es es aprender a convivir con el odio y aprender también de él no como emoción que provoca reacciones humanas como como como guionista y como humorista

Voz 13 25:19 Manuel lo que también es un material estupendo para que te voy a contar el es lo mejor que hay claro para hacer comedia Lodi es lo mejor que hay también el miedo todas las las pasiones las emoción pero como

Voz 4 25:31 me tanto terrible en Texas tanto no hay nada bueno yo creo que un monólogo que se centre en en algo que odias no hay nada que una más que lo que haga que se identifique el poderoso más colectivo

Voz 13 25:43 ha expresado muy bien eh

Voz 4 25:46 lo más gracioso que puede tener un monólogo cuando

Voz 13 25:49 ridiculiza se lo dio al cuando tú te pones en evidencia porque algo que no debería entonces sí que es verdad que es una fuente de inspiración brutal para hacer comedia ahora bien Twitter debería desaparecer por qué es Twitter es una selección natural de haters echa el otro día estábamos en una conferencia con cuatrocientas personas Quique Peinado y yo preguntamos quién tiene Twitter y levantaron doce personas la mano quién escribe en Twitter dos dos de cuatrocientas seguramente eran los más haters del de todas las alas por qué porque los seleccionan están contenidos ahí

Voz 8 26:27 estamos los haters estamos en eso es verdad eso es completamente verdad Twitter es un vertedero que evite bien definido es un vertedero lo que pasa es que dentro del vertedero se pueden encontrar cosas que son bastante interesado como en cualquier verter como en cualquier vertedero exactamente contra un libro de ello que se oye pero bueno decía azúcar ver hace poco que que ellos en Facebook tiene muchos problemas en poner el límite del contenido que acepta que no aceptan a un lado a otro porque ponerlo un poquito más laxo a ellos les les les reportan muchísimos beneficios porque no hay nada como el odio para generar una respuesta por parte de los humanos no es decir una publicación en Facebook sobre el odio tiene muchísima más aceptación que una publicación sobre el amor y esto es esto es lo que hay que analizarlo es el driver más poderoso que tiene la las Twitter no gana pastas tienen un problema bueno lo están y no exijan odio como nadie es pero no tienen un problema están estancados no

Voz 2 27:25 crecen en Twitter la cosa va más a lo personal

Voz 8 27:28 no eres un poco más patio de

Voz 13 27:30 fíjate hablamos del odio sale Twitter porque

Voz 4 27:33 la realidad porque será a mi me encanta que en las páginas del libro se hace un repaso de los socios más comunes de los más irracionales de los personajes más misántropo Estela de la historia y en el apartado de gente odioso están por ejemplo las personas que aplauden cuando aterriza el avión gente que dice nos vamos de Terra CEO o los cuñados claro tan famosos ya que yo creo que debería hacer el tener una acepción en la en el cerebro de la Real Academia

Voz 13 27:59 Fermín pero tú por ejemplo cuando aterriza un avión que estaba a punto de estrellarse imagínate en la peores

Voz 2 28:07 a el lleno de niños tú entiendes que sea

Voz 8 28:13 Lauda yo no me parece un aterrizaje bastante horrible amerizar en el mar pero dicen que estamos vivos a la vida eso sí

Voz 2 28:21 esto no es así lo aceptas que no acepta se llegamos a Tenerife

Voz 8 28:24 sí sí no no no vale o los que aplauden la puesta de sol

Voz 2 28:29 hay gente que aplaude y sí claro claro no has estado en una puesta de sol de estas en una playa muy bueno hay gente que aplaude eso eso sí no odiosos fácil un libro sólo de eso sí sí sí pero por qué

Voz 8 28:38 él es el motivo no sé supongo que el la noche

Voz 2 28:42 día menos de vida Aguado eso

Voz 8 28:45 ya lo hemos superado

Voz 4 28:47 tema de la familia es un tabú el odiar a a la familia o al revés es una una fiesta los dio en Familia

Voz 8 28:57 yo creo que lo dio en familias debe llevar de la manera más natural posible es decir en la Familia en muchas de los casos hay tolerancia me siento en esta mesa con estas personas no porque las quiera sino porque somos gente civilizada se da muchísimo hay gente que hace de tripas corazón y se sienta en una mesa con gente que verdaderamente odia pero por ejemplo odiar

Voz 4 29:21 es un hermano una hermana decidir ya sé que no es nuestra cultura se basan en un mito fundacional de Caín y Abel vale pero que odiar a un hermana que cuesta más de cerca un cuñado una cuñada hombre porque estoy tu familia pero realmente a veces te puede caerme

Voz 13 29:34 mal no un hermano claro que dices Lourdes

Voz 2 29:38 no te una decir vale

Voz 4 29:40 no me me he criado con él pero yo que ese es un cretino yo voy a hacer

Voz 13 29:43 en un alegato mis hermanos mis hermanos son las

Voz 2 29:45 estoy personalizarlo en mi vida con las que más tiempo ha pasado como les voy a odiar he pasado toda mi vida con ellos pegados más a lo mejor por eso precisamente

Voz 8 29:56 yo creo que es una cuestión estadística yo tengo yo tengo sólo un hermano y no no me puedo permitir Carmelo pero sí tiene siete a lo mejor te deja desde el sector otros me caen mal y eso es una cuestión estadística si estamos por lo menos tienes era un hombre bueno pero si no con dos sí claro pero no si tienes siete o día La2 me parece bastante si tiene siete bastante lógica hombre oye a cinco coma

Voz 4 30:22 te inspira este para rescatar a toda esta gente odiosa en el en el libro hay mucha autobiografía ahí

Voz 8 30:26 bueno yo yo es que empecé escribiendo de música en en la en la música no hay nada como Haitar musical no sabe si es como el lo mayor hipster y lo mayores cosas no es decir este grupo antes ahora ahora los conoce todo el mundo no entonces dentro de todos porque yo empecé a escribir sobre cómo Dear bien cosas culturales y claro ahí salen misántropo favor maravillosos no sea desde alguno en el libro pues desde Fernando Fernán Gómez hasta por ejemplo Arturo Pérez Reverte que que son personajes a los que los los que me parecen fascinantes es decir no yo no les odio pero sí que tienen en el punto de vista entropía que odian un poco a todo a toda la humanidad y eso a mí me hace mucha gracia como ya

Voz 4 31:12 pues ponen ya tanto en ese papel que hasta pueden llegar a darle la vuelta a la rosca no decidirá en mira ya está otra vez con sus cositas no

Voz 8 31:20 sí o sea es un poco en algún en algunos casos hasta tierno no tres como mira ya viene otra vez

Voz 13 31:26 ya estáis con con el mejor ya que dejaron la que Hoyo tiempo pero es un poco el efecto Lisa Simpson no

Voz 8 31:32 sí lo que es es es es probablemente es la persona más inteligente y la única que tiene sentido común en ese pueblo hecha lados pero en el fondo es repelente no

Voz 13 31:42 sí sí sí sí sí sí es un poco misántropo a mi me parece que eso excesivo compararlos con eso e invitar me cae mejor ella es que vosotros ya lo veis entrañable yo es que tengo que gestionar mejor me audio de Fermín pero creo que habría tratado el tema de Vox que pasa por eran tratamos el tema de Vox

Voz 4 32:00 eso yo creo que eso está mal gestionado es un odio mal gestionado

Voz 8 32:04 bueno esto es es es lo mismo que hablamos en muchas de las ocas perdona Lourdes perdón que te corte igual bota Vox Dei estamos metiéndonos otra vez en un berenjenal no pisamos barro no me da tiempo a otra cosa no pero bueno simpático no son no simpatiza con Vox por simpatizar pero digo que en este caso por ejemplo las en el que en el caso ideológico el el hecho de tener odios común eso de canalizar los odios y las iras bajo bajo ciertos ciertas ideologías o ciertas arengas pues genera una movilización muy grandes es muy buena y entonces sí que sí que estamos viendo en los últimos años y no sólo en este caso porque Vox es lo último que son los últimos que han llegado al panorama pero sí que en los últimos años en todas partes en Estados Unidos en Italia como decía antes la chica italiana hemos visto que hay una canalización del odio acerca en en en sentido político no las campañas políticas llevaban más en en contra de que a favor de algo y eso es algo y eso es algo que tiene que ver con como motivo Lourdes que también une

Voz 4 33:13 Fermín estaba elegí autor del libro del odio de la editorial Malpaso gracias por venir de una mañana de Reyes no no es para ver te saca de casa una mañana de Reyes

Voz 8 33:22 en absoluto Un placer a saber gestionar

Voz 4 33:25 en esta esta emoción muchas gracias

Voz 8 33:27 ah gracias a vosotros gracias Fermín Vázquez

Voz 15 33:32 de todo

Voz 14 34:20 la semana que viene nos tienes que

Voz 4 34:22 algo para bajar todo lo que hemos comido tengo bueno ya la semana que viene ya se encargará Pino de comer brócoli o acelgas

Voz 2 34:31 pero hoy no vamos a dar un capricho final Ángela Quintas buenos días buenos días Lourdes Ángela Quintas química experta en nutrición ir no

Voz 4 34:41 otra Pepito Grillo en esa comida de que vamos a hablar qué caprichosa no les das así de fin de fiesta

Voz 0187 34:48 pues mira vamos a a tomar galés de agua lentes a galés

Voz 2 34:54 Diego ha salada es una vaya vaya ensalada muy sana

Voz 0187 34:59 decir tienen pocas cosas de hoy nada o poco más

Voz 2 35:02 la remolacha

Voz 0187 35:04 o no es un postre típico que se toma en en Francia el el día de Reyes es verdad que no lo tienen tan arraigado como nosotros aquí el roscón pero bueno es verdad que allí se toma la Galletti para

Voz 2 35:15 estaban los de voz diciendo yo estaba hablando

Voz 11 35:18 el país es el año pasado todos si te digo que no podemos comer roscón Lourdes te voy a dar una pista le da mil vueltas al ruedo pero yo te digo como es la presentación tuvo Díaz Carrasco

Voz 2 35:30 con sí Llodio los con pero es que es impresionante esto

Voz 13 35:33 desde la Galletti en una caja impresionante que podría haber aquí un collar de diamantes valen de cartón la abres dentro con papel perfectamente que es una preciosidad esto hay una especie de tarta que realmente que bueno es que huele increible el que parece como una tarta de queso con el olor con el oro

Voz 4 35:56 yo sólo se ya se te bloquean las arterias y sí sí sí

Voz 2 35:59 pero tenga en cuenta que es la

Voz 4 36:02 qué es la galés que mira es uno juez

Voz 0187 36:04 es una especie no es no es como el roscón que es una una corona sino que es redonda tiene hojaldre dentro está relleno de una crema de almendras y encima también tengo que decirte que venía con corona porque también tiene dentro regalo osea que parece ahora mismo

Voz 2 36:20 los chatines me imagino que tendrá un Abbas no

Voz 0187 36:22 sí tendrá además el Rey no claro no sé si tendrá además un regalo pero entrar en teoría debería llevar las dos cosas

Voz 4 36:28 y desde desde cuando se consume este este

Voz 0187 36:32 este echando para atrás pues ha encontrado que es una tradición que lleva mucho tiempo igual que junto con el con el roscón en la Edad Media eh ya se comía el significaba lo que muchos pensamos ahora no quiere aquel que le tocaba el haba tenía que pagar la ronda y al que le tocaba la Corona pues era rey por un día entonces ahí encontrar una cosa muy graciosa que decía que los más a Baros con tal de no tener que pagar lo que hacían era que se trababa anhelaba de tal manera que así en esta en este roscón en

Voz 11 36:59 no no había no había regalo desbordado

Voz 2 37:01 murió ponen empezaron a poner los regalos

Voz 11 37:04 en las no para que la gente tiene otra cara tuviera que paga no

Voz 14 37:12 bueno yo dejando yo creo que ayer en la cena de en casa de mi madre

Voz 2 37:16 algunos se tragó vecino con tal de no pagan el agua porque no no salió pues estamos ante lo que estábamos todo el mundo quién hacía el trabajo de de más más fuerte para decir el atracado

Voz 11 37:29 es una anécdota muy muy bonita que dice que el el

Voz 13 37:32 sé nada de Cultura yo porque no sabía esto no sabe que si te tocaba el aval que también

Voz 11 37:36 entonces el paga sí sí claro acatamos gremio perdona yo no sé cómo te lo tomas en la cena de

Voz 0187 37:42 de qué vas a pagar pues compras otro bajas el roscón

Voz 2 37:45 mire comprar otro claro tienes que pagar o ese no

Voz 0187 37:48 ya se sabe los platos suelo

Voz 11 37:50 bueno a ver si se puede cambiarse pero a la Familia tienes me imagino que cada vez es que yo el día de Reyes

Voz 2 37:56 Fancy eh yo estaba para el día veinticuatro horas del día de Reyes no vamos al tema nutricional

Voz 4 38:03 en la El mal todo mal yo te das cuenta

Voz 2 38:06 ella lo que oído ya Mirabal

Voz 0187 38:08 o sea que lleva crema de almendras mezclada con crema pastelera que eso se llama Frank se comprar el doble lleva hueco lleva mantequilla lleva azúcar llevo harina lleva Almendral Paul en polvo llevaron matizar de de vainilla lleva piel rallado licor sea lleva de todo sea para que te hagas una idea trescientas no cinco kilocalorías gramos de los cuales veinticinco gramos son grasa nuestros Fumero yo creo que merece la huelga de Maragall ya la está perdiendo clientes ahora mismo

Voz 11 38:36 sí estoy ganando así está pensando

Voz 13 38:41 vamos a dejarlo bien claro tú le estás diciendo ahora mismo a todos

Voz 11 38:44 yo estoy oyendo estos días punto A vivir que son dos días tal tenéis que ir a aquí

Voz 2 38:52 pues mira vamos a vamos

Voz 4 38:54 mete a saludar a Ricardo Vélez chef y propietario de la pastelería madrileña Moll ancho Colette en la calle Alcalá setenta y siete buenos días buenos días Ricardo yo yo estoy en Barcelona me lo voy a perder pero me me están por lo que me están contando es un dulce maravilloso

Voz 17 39:14 bueno es un hojaldre efectivamente como ha contado compañera compañeras dice que lleva una crema Franchi pan que es una crema de almendras con manteca sí ya si nosotros estamos hablando de la amarga para darle un un favor más intensos fruto seco buenos es un proceso que de de horno bastante largo de una hora para que se forme muy bien y lentamente el hojaldre esté crujiente y el relleno tiene que estar bien encerradito para que no se queme por qué hacer una hora de no se suele tomárselo no sé si es es técnicamente difícil de hacer más luego el dibujo que llevar también

Voz 2 39:49 está claro

Voz 17 39:51 es cuchillo hice hace girando con girando con con un plato para que para dar esa forma de aspa

Voz 13 39:58 Lourdes si tiene como Aspas

Voz 8 40:01 sí exacto como bajos de pues yo decía que

Voz 13 40:04 me parecía la tarta de manzana la parte exterior tiene un agujero medio bueno nos un agujero es como punto redondo

Voz 17 40:10 le ha es la chimenea para que pueda salir todo el vapor del relleno y de esta manera hacerme viene los jugadores

Voz 2 40:17 aparece como se llama el letal y se mueven como se llaman Molina un molinillo parece Ricardo la gente lo compraba en en Reyes au aquí roscón es el Rey nunca mejor dicho

Voz 17 40:29 de ahí que nosotros yo llevo haciendo desde hace ya diez años porque nuestra nuestra las francesa hizo lo fabricamos trescientas unidades que que han encargada desde de diciembre solamente vendemos por encargo esta pieza y luego el resto del mes de enero de seguiremos cogiendo el cargo porque sí que que los franceses que están en Francia vuelven pos aún tienen comer más más Gale sí que es verdad que de un tiempo para acá muchos españoles también la compra online cargan para para comerla estos diez porque es una pieza diferente está muy rica al madrileño le encanta mucho e ir es un hojaldre mantequilla hay es una pieza

Voz 2 41:11 sólo se come en estas fechas

Voz 4 41:12 Sasso o podemos encargarla pasado

Voz 2 41:15 los rayos pieza es una pieza

Voz 17 41:17 el roscón de Reyes esa cola de siempre encargando la se puede hacer sin ningún problema a durante todo el año

Voz 13 41:25 Ricardo Ricardo hay que cortarlo por la línea que marca las

Voz 17 41:32 claro que hay que tomar poquita cantidad como he dicho tu compañeras una pieza muy calórica no hay que meterse aquí un buen trozo es un trocito que te tomas con con una infusión con un café mi recomendación siempre ese en tibiales calentar un poquito los no a pagar lo meter la galés en la propia bandeja en la que vienen nada dos minutitos para que sentí bien tanto el relleno como los valdría si es cómo vas a saborear mejor la galeno

Voz 4 41:58 tengo ya te veo una una cosa que dice un oyente ahora mismo en Twitter dice la galés es muy sospechosamente parecida a la tarta de Santiago

Voz 17 42:05 no no te esa la carta de Santiago el relleno tampoco tiene nada que V le el relleno en la tarta Santiago eh mucho más calor el chip ante la tarta de Santiago

Voz 2 42:16 bueno pero aquí hay tantas tantas Santiago se está muy buen

Voz 17 42:23 pero no tiene nada que ver es también está hecho puedo es un producto que está hecho con almendra pero es digamos la adaptar Santiago son una tapa bizcocho nada y esto no esto es es donde

Voz 2 42:33 sí sí

Voz 13 42:36 Lourdes te voy a contar lo que acaba de pasar Ricardo ha dicho que esto sienta muy bien con un café con leche o algo así para juzgar y demás entonces yo le he pedido a al control que me traigan café Paqui poco más y me lanza el ordenador y atravesarla con toda la razón así con toda la razón por porque no es una camarera evidentemente

Voz 14 42:57 claro es más lleva la corona de reina

Voz 4 43:00 esa es la reina de de la redacción

Voz 13 43:04 yo sólo quería probarlo en condiciones así no puedo trabajar sin café delante de

Voz 4 43:10 Ricardo que especialidad recomendados de vuestra pastelería

Voz 13 43:12 ya

Voz 17 43:14 bueno además de

Voz 11 43:16 yo puedo decir las palmeras de chocolate tal era una de las mejores palmeras de chocolate pero yo he comido en mi vida me en el pleno el momento desatado es que están buenísimas están que tenía amores palmeras de chocolate que yo como bien vivida tú las

Voz 13 43:37 Score cuántas Solana es qué pasa

Voz 11 43:40 cuando vuelvo de trabajar paso por delante y menos mal que a las cinco

Voz 2 43:43 exacto bueno ya no hay hay sí paso tarde

Voz 11 43:45 ya no hay en el escrito diciendo que tú tienes pacientes

Voz 1378 43:48 van a tu consulta y te ven como una mancha de chocolate están en la boca dime que no comes palmeras de chocolate mientras tiene son pacientes

Voz 11 43:57 mientras tengo de enfrente de mí porque unas mucho para una palmera de Valencia que le cae de vez en cuando porque están buenísimos

Voz 2 44:07 gracias muchísimas gracias al imagino que es obvia es muy ajetreado es en en una pastelería ha dicho de España

Voz 17 44:14 el día cinco el día seis osea desde el día dos hasta el día siete puestos trabajamos mucho el texto es digamos nuestra época digamos fuerte no ir desde aquí salimos todos los que están trabajando ahora mismo que han trabajado esta noche que qué animo y que sea que

Voz 2 44:32 no viene mal de vez en cuando tener un una racha así buena de trabajo no

Voz 18 44:37 viene bien viene bien efectivamente

Voz 2 44:40 espera espera a decir la frase a nadie le amarga un dulce muy Ángela que me estaba haciendo señas para oye que probarlo hay que probarlo vamos a hacer la cata venga Manuel tú has acatan no pero la voy a hacer yo Ángela que se come el pavo mientras yo en la voy a cortar por el aspa Ricardo que tengo que cortar una porción digamos ha dicho pequeña bajito como un gasoducto de dos delitos hay que decirlo con diminutos

Voz 13 45:16 bueno

Voz 2 45:18 venga corta hay prevalece venga voy voy voy

Voz 17 45:20 es una es una pieza que que haberlos si quieres otro trocito pues poco a poco porque

Voz 2 45:27 es muy calórico y

Voz 17 45:28 es fácil eh sacado de la caja porque esto

Voz 13 45:31 siendo la locura de cortarlo dentro de la caja hecho bien no sabes que acabamos a las

Voz 2 45:36 doce sí sí vale venga ya lo estoy

Voz 13 45:38 dando ya no es fácil de extraer y Ricardo ahora vale esto esto equivale a un Magnum no calorías muy poquito muy poquitas a ver cuánto puede ser ciento veinte ciento cincuenta si ciento cincuenta calorías y es un bajo de una mandarina Lourdes

Voz 2 45:58 mientras disfruta no

Voz 13 46:00 Carlos

Voz 19 46:02 bueno calentito está caliente y café Paqui me vendría ahora

Voz 13 46:09 va de maravilla después después médico había sido comerla la Galletti

Voz 2 46:14 si hablas con eco cambia la voz de la hoz y le da tantas vueltas Dios no es no a si a ti no te gusta el roscón de Reyes Iker lo digo para los haters de Twitter ahora cada año comemos son gracias

Voz 17 46:30 gente diferentes también hacemos Ricardo

Voz 2 46:33 el roscón de Reyes Reyes sí sí sí

Voz 17 46:36 a parte el premio premios mejor roscón de la Comunidad de Madrid osea que vayan como mejor los de la Comunidad

Voz 13 46:45 sí

Voz 2 46:46 qué casualidad que casualidad pero usted a él

Voz 4 46:50 el roscón de Reyes cada año lo aprobamos y este año lo habíamos pensado abrir un poco fronteras para ver que ese con el día de Reyes en en otros países Ángela estas estas pruebas no hombre

Voz 2 47:02 pues esta mañana mañana tus teléfonos no paran de sonar pero tú también vas a tener que Irán espera comprar pavos si tiene que ir a una nutricionista ella

Voz 17 47:13 sí sí sí

Voz 2 47:14 sabes que los analistas tienen que ir a a otro psicoanalista puesto igual también puede decir es alguien de confianza se agradezco mucho a a

Voz 4 47:24 cardo Vélez Chelsea propietario de de Morlán chocolate en la calle Alcalá de Madrid

Voz 14 47:30 que se ya se halla

Voz 4 47:32 ha prestado a dejarnos probar esta gala de Boa que nos atienda por teléfono ibas a venir pero precisamente por estar

Voz 2 47:39 aliado te las efectivamente quedarte

Voz 17 47:42 estamos bastante liado sí

Voz 2 47:45 sí

Voz 4 47:46 bueno pues yo te haré una para aprobarlo porque yo de momento me he quedado con las ganas aunque igual a dejó pasar unos meses para Freire

Voz 17 47:54 yo dije bueno ahora estos días a ocho días nueve descanso de merecido todo el personal de muebles chocolate abrimos el diez otra vez y con las mismas fuerzas y la misma ilusión ir las mismas ganas de atender a nuestros clientes esos

Voz 4 48:09 que vosotros lo lo debéis no Turner imagino que el lunes todo el mundo ir a comprar a jamón york pavo lo encharcado oí verduras pero en cambio en las pastelerías votar no

Voz 17 48:20 Si bueno te iba a decir que sí pero ahí de dos años para casos todo cuando el roscón de Reyes la gente ya no solamente se os ha hay auténticos auténticos fanáticos de los ponerse en diferentes sitios y probarlos entonces ya no solamente se centra el día cinco el día seis la venta la gente compra después oye no el otro están Sitjà posaran han dicho que el tuyo y eso está muy bien porque porque muchas ahora hay muchos roscones buenos en Madrid is está notando este este

Voz 18 48:50 eh

Voz 17 48:51 este efecto no de de gente que que prueba todos no no solamente es hacer todo roscón que eso interesantes

Voz 13 48:57 Lourdes una última pregunta Ricardo Ángela y tú sois amigos verdad

Voz 2 49:04 no no se ha reído Ricardo no ha dicho nada ya me gustaría a mí tener hangar de amigos tienen tienen un complot no si estáis asociado dos Cuba recomendando Ángela cada vez que alguien se pasa con estamos hablando de un contubernio sí totalmente Ángela no lo niega

Voz 11 49:24 es decir yo te digo que conozco las palmeras de chocolate

Voz 2 49:27 yo no lo estoy

Voz 11 49:30 Andrés come come luego te voy a recomendar una chica que nadie conmigo no

Voz 17 49:35 mover eso con la que es de corto muy clásico pero deciros que la palmera fue una cosas que que nos en alta pastelería hace unos años yo hace cuatro años quise retomar la palmera en alta pastelería no a nivel alta pastelería ir tarde cuatro meses encuadrar la fórmula de nuestra palmera