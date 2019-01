"La ciencia es una historia y habría que divulgarla como tal"

Voz 1 00:00 ancha

Voz 4 00:51 Pere Estupinyá Hay Javier Sampedro feliz año ayuda yo que me gustan estas fechas porque te pasas los días saludando a la gente deseando felicidad feliz año hasta cuándo se puede felicitar no sé

Voz 1312 01:06 antes sí que había unas fechas pautada para quitar los adornos navideños tú estaba ya cada uno hace lo que claro

Voz 1730 01:11 claro te encuentras a alguien el diez de enero Le puedes decir feliz año todavía hoy a dices

Voz 5 01:15 yo creo que ya no yo creo que la frontera son no lo el día de Reyes

Voz 1312 01:18 con la frontera felicitó al pueblo supe

Voz 0902 01:21 dado el fin de año eso sí

Voz 1312 01:24 bueno Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colaborador del país y de este programa Pere Estupinyá químico bioquímico y conductor en La dos de Televisión Española de El Cazador de cerebros yo tenía ganas de de felicitarse el año en clave cien tíos Tica porqué es el año y internas el de la tabla periódicos se tendría que haber empezado diciendo Feliz Año Internacional de la tan

Voz 4 01:46 la médica no sé muy bien qué significa

Voz 1312 01:49 a esto se un poquito friki para los que

Voz 4 01:51 que no es lo eso dejamos la tabla periódica como en

Voz 0902 01:56 sí claro que hay que tener hay que ponerse en situación no como estaba la química antes de la de la tabla periódica que fue montando Méndez con una con una tenacidad asombrosa había elementos de distintas masas con distintas propiedades químicas era como una como es lógico no como volvería a pasarlo en el siglo XX con unas partículas subatómicas pues ocurrió con los elementos químicos el el hay que hay que ponerse en aquella situación para ver el y me la inmensa unificación que supone una tabla periódica al ordenar los elementos por cada uno con un Protón más que el anterior las líneas horizontales Icon unas propiedades químicas que Unión definidas por ver pues las columnas verticales porque dependen de la de números más externa fue una unificación tremenda que efectivamente como hemos estudió en el colegio y además solía estar colgada colgada en la pared no la tabla periódica pues uno no hemos sabido apreciar nuestra generación no ha sabido apreciar esto

Voz 4 03:07 bueno hemos sabido apreciar mi ni la tabla ni la química en general yo yo yo me la sabía tales que ha explicado muy bien Javier me me ha me ha ilustrado de de qué es exactamente la tabla periódica porque yo era estudiaba de memoria no sabía muy bien por qué

Voz 0902 03:20 eso era tremendo no había pero según qué profesiones pero si te hacían ente la Cruz de Diego entonces tenía que decir todos los la columna vertical de lo que había doblado el yerno toda la fila horizontal que claro esto extreme esto es una foto más de enseña es la química que aprenderse la lista

Voz 1730 03:41 los Reyes y además con una imagen y injusta que tiene la química lo hemos hecho algunas veces en la sociedad sobre la química es verdad que la síntesis química generará todo tipo de moléculas y algunas han sido contaminantes no pero de aquí a que eso pese más que todas las grandes beneficios que ha ido aportando a la clínica haciendo nuevos materiales donativo

Voz 0902 04:00 da cáncer pero también te lo quita no porque todo

Voz 1730 04:03 ah trastero pero el crack mucho más eh

Voz 1312 04:05 quizá la química ha tenido mala prensa que sea comunicada mal de eso vamos a hablar en pero antes dejadme que os comente noticias de esta semana porque ha sido bastante movidita en el tema de la exploración espacial por un lado está la NASA que que han logrado llegar a al objeto celeste más lejano de la de la humanidad de la tierra ha explorado última tules en una región remota del sistema solar y por otro lado los chinos han conseguido por primera vez en la historia posar una nave alunizaje en la cara oculta de la Luna dos noticias como muy románticas yo diría que no se en los confines de la galaxia es lo otro es la falta de la de la luna bonitas

Voz 1730 04:42 sí leídas de esta manera si la verdad es que tecnológicamente son dos hitos es decir es la la sonda que ya estaba viajando hacia los confines del Sistema Solar y que vi que la Sons que que vio Pluto que llegue tan lejos a miles de millones de kilómetros puede fotografiar a un pedazo de tierra que que en principio tiene la misma composición porque se ha mantenido ahí aislado que que hace cuatro mil seiscientos millones de años cuando se empezó a formar el sistema solar y eso en puede dar información interesante para tecnológicamente es un hito eh lo que implica de competencia hacia una nueva carrera espacial que puede emerger

Voz 0902 05:22 ver a las potencias pues han vuelto a interesarse por utilizar la luna como un escaparate de su gran poderío tecnológico no aparte de crear una tiene su interés científico intacto la geología es distinta a la de la cara visible esta es una de las razones de hecho pues lo que hay una cara visible porque es exactamente igual en nuestra porque nuestro sabemos que la composición es distinta el número de cráteres es mucho mayor en la cara oculta hay muchas menos cuencas de basalto que son estos mares no que mar de la salinidad estas manchas oscuras en la Luna que vemos desde la Tierra en la otra cara

Voz 5 06:04 no es estábamos hablando al principio

Voz 1312 06:06 la mala prensa que tiene la química en este año internacional de la tabla periódica estábamos hablan también de estos descubrimientos espaciales que muchas veces se venden de una manera espectacular para que entremos en la noticia y luego pues esa expectativa pues se un poco frustrada por no sé la foto templo que que veíamos de del última tules el el último en el último confín de la galaxia pues era un poco decepcionante no esto no entiendo mucho eh qué valor tiene qué gracia tiene respeté Muñeco de Nieve no se puede estar yo creo que es muy buen ejemplo muy buen punto de partida para para el tema que que propone seis esta esta semana no el tema de divulgar la ciencia no sé qué bueno lo más complicado

Voz 4 06:50 el tema que peor de todo es que el individuo van invitan a las universidades sobre divulgadores como pues aquí huelgas muy bien pero no tengo nada que decir no tengo ninguna teoría sobre la di esto es que bueno pues no lo habíamos todo hormiga pasa igual pero puede decirse pues

Voz 1312 07:09 por eso vamos a pedir ayuda Pampa García que específica es periodista ha colaborado en medios como El Mundo Quo la revista muy interesante ahora está trabajando como redactora jefa de la agencia SINC la primera agencia de ámbito estatal especializada en información científica buenos días Pampa qué tal buenos días aquí estoy muy bien muy agusto como siempre comentamos esas noticias que llegan la a las portadas de los de los periódicos que nos hacen entrar a leerlas con con avidez sí pero luego no siempre cumplen la las expectativas quizá porque nosotros cuentan mal Pampa

Voz 6 07:41 pues yo no sé si es porque nos las cuentan mal la parte fascinante de la exploración espacial a mi me parece que es algo a explotar al no creo yo que ahí haya un error en la manera de de narrar las historias de ciencia es que precisamente todas esas cosas que fascinan que atraen que conmueven pues los que hacemos información sobre ciencia tenemos la obligación de de explotarlo no y a mí eso no me parece que sea un fallo luego si es verdad que muchas veces pues es decepcionante porque aparte de esa fascinación inicial el interés que suscita al principio para enterarse de mucho más hay que hay que clavar codos hay que sentarse y concentrarse en lo que uno está leyendo porque muchas veces este tipo de noticias no son tan fan miles de de de asimilar hay que hay que hacer una lectura comprensiva es una cosa que nos cuesta un montón de otra

Voz 1730 08:36 la idea es son las armas medianas qué hacemos

Voz 6 08:39 el periodismo decía quizás lo que pasa con las noticias

Voz 1730 08:41 o es que muchas veces representan de manera aislada una ciencia en realidad es como como una historia no de la exploración del universo es decir falta a veces el contexto no sea que implica o qué significa descubrir ese objetos lejanos en las noticias científicas o cosas de genética os es de salud beso este estudio que ha salido en ratones cómo está

Voz 6 09:03 sí también hay mucha hace ni en

Voz 1312 09:07 en la ciencia no el otro ya circulaba por Internet la noticia que finalmente se demostró que era un bulo no es una noticia que a la momia del faraón Ramsés II muerto hace más de tres mil años lo hicieron un pasaporte a principios de los setenta parece que fue el setenta y cuatro para poder trasladarlo de Egipto a Francia aunque de verdad el traslado fue real eso fuera esa es esa noticia era real lo que no es reales

Voz 4 09:29 montaje del pasaporte con la foto de la famosa realmente es muy gracioso

Voz 1730 09:37 sí sí sí sí hay un sistema policial

Voz 0902 09:39 para evitar el fraude científico por la visión de las revistas científicas no pretende detectar fraudes no está habilitado para eso sino corregir sesgos conceptuales pedir experimentos adicionales consideras una discusión de de las alternativas es para esos el proceso de revisión lo demás se basa en la buena se siente soy un experto etcétera quiere colar como aquel coreano veterinario coreano Hwang Woo suk que era un experto en clonación de animales si te la quiere las del acuerdo ahí eso fue lo que pasó con este no será coló dos veces ir detrás Design fuimos toda la prensa mundial

Voz 1730 10:20 aquí es interesante quizás Pampa también los puede que ya tiene un papel importante como editora de una agencia de noticias científicas muy relevante en España no de si además de informar la ciencia debería como en principio es una fuente de información muy sólida muy contrastada luchar un poco contra la Space News también

Voz 6 10:38 bueno pues yo creo que hay una cosa que que debemos empezar a hablar y además hablarlo muy conscientemente que es como es como la la las algunos medios o incluso pagadores de bulos directamente gente que se dedica a propagar bulos está intentando utilizar argumentos científicos para justificar creencias populares tanto sexistas como racistas y supremacía estas a esto es casi lo que más me preocupa porque al final bueno efectivamente lo que tú contadas Lourdes el tema de la foto del faraón al final es una anécdota y está mal que se propaga a una idea falsa pero no llega mucho más allá en mi opinión sin embargo leemos hace poco me acuerdo de una una de las noticias así que se extendieron bastante en titulares en el año dos mil dieciocho fue según un estudio somos cada vez más tontos por ejemplo aquello era una noticia Se acabaron Paper publicado en una revista científica dentro impacto era un estudio que se había hecho creo que era en Suecia o Noruega no me acuerdo exactamente del país eran que se hacía un repaso de la evolución del cociente intelectual a lo largo de los últimos años los primero el cociente intelectual es una medida que está muy muy cuestionada aún así es cierto que durante el siglo XX aumentaron muchos aumentó muchos puntos en países donde sea de desarrollo en cuestiones de salud alimentaria de educación pública de de sanidad etcétera pues es lógico que la gente tiene más capacidad de aprender porque tiene mejores condiciones de vida pero llega un momento en que se estanca sin embargo este tipo de estudios fueron utilizados sobre todo los medios conservadores estadounidenses para decir por culpa de la inmigración y entonces tú pones cualquier cosa después de la explosión según un estudio todo cuela

Voz 1312 12:37 te lo cual es importante que lo explico

Voz 6 12:40 has de ciencia estemos atentos a este tipo de de usos no de él según un estudio

Voz 1312 12:45 centros también a a cómo se venden las las noticias ahora siguiendo un poco el hilo de lo que estabas comer dándonos está también el otro famoso término que últimamente utilizamos mucho los periodistas divulgadores etcétera el clic Bate no esa especie de anzuelo titular anzuelo para que lo abra la noticia vayas a la noticia cuente como que dentro como así ha visitado

Voz 0902 13:07 las diez cosas que nunca debes comer un martes pues

Voz 4 13:10 pero cuando nos informan que han encontrado

Voz 1312 13:15 que se agua en Marte o o nuevas partes del organismo humano que entonces claro ahí es hay acaban de descubrir como un nuevo órgano dentro del ser humano y tal y luego seguro que eso viene explicado con letra pequeña pues no es tan espectacular o no de esa manera que te nos cuentan no

Voz 1730 13:33 entonces si la ciencia también te toca venderse un poco

Voz 4 13:36 sí es verdad que a veces ahí

Voz 1730 13:38 titulares que que

Voz 7 13:41 puede ser un poquito

Voz 1730 13:43 me has exagerados de de lo que en realidad merecen han llevado de Beit afecta a todo el sábado en general este punto a absurdo está llegando a unos extremos que dices mira Rey redes sociales y a ver quién la dice más grande no quiénes más original más simpatía pero como no si es que queremos que nos lean

Voz 6 14:05 hemos compitiendo en los medios digitales con noticias y que venden a veces mucho más y en las que bueno pues no no hay por qué tener tantísimo cuidado o o pues en esa secciones no se tiene tanto en cuenta el súper rigor con el que nosotros queremos informar como periodistas de ciencia no te ves es una competición Un poco desigual entonces un poco en defensa no en defensa el clic Beit en absoluto pero en defensa de de la seducción es que tener

Voz 4 14:34 el titular las informaciones que se está reduciendo minera es todo no es que

Voz 1730 14:40 los que no explicamos a esto es que no se canta sabes ir realmente yo lo digo convencido es ya la principal fuente de información actual que hay en el mundo es la ciencia ya no puedes considerar a una persona

Voz 6 14:54 el culto sin ser ciencia lo puedes intentar abordar

Voz 1730 14:56 problemas globales sin información científica entonces nosotros les damos una trascendencia para la vida de las personas para al para la mejora del mundo a la ciencia mucho mayor de lo que la la sociedad le da sí por eso creo que a veces somos muy efusivos intentando transmitir que le debemos hacer prestar más atención a la información científica entonces yo no creo que estemos exagerando

Voz 6 15:23 no tan pronto yo creo que hay una parte de muy importante también que es que elegimos contar los los periodistas de ciencia al final somos pues como comisarios de de información a la gente eh deja de estudiar ciencia en el colegio en el bachillerato después ya su acercamiento a la ciencia es o a través de libros de divulgación programas de televisión o de radio como este o en medios digitales es decir ya a través de los medios de comunicación ya normalmente no hay un un estudio de ciencia o un interés específico que a la gente le haga a devorar es ciencia como como si devoran cine o devoran música no es es otro tipo de consumo entonces los periodistas de ciencia estamos seleccionando que me parece una responsabilidad tremenda seleccionando cada semana de lo que nos llega de las grandes revistas científicas y de las notas de prensa de centros de investigación y universidades seleccionamos hemos que llegue al público eso a mí me ha me hay veces eso que es cuando me tiemblan las piernas

Voz 0902 16:28 claro que lo que te diría

Voz 1730 16:30 también la pierna es nuestro principal trabajo

Voz 0902 16:33 es no publicar el noventa y lo que sale no estamos te va no hay una decisión muy importante que es que que uno por ciento de la información científica se produce a diario y elegimos como dice Pampa

Voz 1730 16:46 a propagar una una pregunta

Voz 1312 16:49 los tres como cómo divulgadores científicos que sois que se está haciendo mal o qué error que está cometiendo a la hora de explicar algunos asuntos relacionados con con temas científico estoy pensando por ejemplo en el cambio climático no que cuesta cuesta arrancar un compromiso cuando la la la divulgación científica lleva años explicando la situación en la que estamos y que no podemos continuar pero no no se consigue ese compromiso mayoritario no sé si es un error de comunicación si estamos ya un poco ha endurecido la piel con este tema y cuesta mucho ya que nuestro entre

Voz 1730 17:25 yo desde la perspectiva de que quizás somos un poco inocentes a veces pensando que la gente reacciona a la información objetiva que le demos pasan en cambio climática o pasan pseudo terapias pasan en otros aspectos lo que todos los psicólogos que hacen vigésimo aleccionado a mí me comía conductual te dicen es que la gente reacciona por emociones reacciona por por otros aspectos no por tener una información más contrastada o menos entonces la manera como se ha explicado que el cambio climático es por el efecto invernadero y que hay más CO2 y que eso toda esta información que a los científicos nos la creemos porque sabemos que está contrastada sí somos un poco ingenuo pensar que esto va a generar un cambio en en las actitudes de de las personas deberíamos ser un poquito más tramposos quizás o utilizar otras estrategias más de de emociones no se me ocurre esto atún

Voz 0902 18:26 el viento del conocimiento en sí misma no basta para una acción social no puedo una excelente ejemplo es que yo no creo que haya una sola persona en el planeta Tierra que no sepa que fumar es malo pero seguimos fumando es el que no que no sepamos qué malos los que seguimos fumando

Voz 6 18:43 luego hay hay una cosa me acuerdo que discutíamos hace unos años en Manchester en una de estas conferencias de periodistas científicos europeas entonces unos periodistas británicos con muchos años de solera allí en su país habían que según el análisis que habían hecho ellos tenían mucho que ver la la la catastrofismo sea como que la deseada que el cambio climático ya está aquí y qué más da porque ya no podemos hacer nada hay que esa decisión sea yo no no sé si era comparto Noe pero me lanzo porque me parece interesante que esa visión catastrofista y además de machaque diario que le estamos contando al al final al lector oyente todos los días lo mismo que es como que el Apocalipsis ya ha llegado ya está aquí así que total qué más te da Si sino vas a poder hacer nada contra él no quizá ofrecer una información en la que se Interpol

Voz 8 19:30 L a a la sociedad a hacerlo

Voz 6 19:33 o para para frenarlo porque todavía se puede parar

Voz 8 19:36 sí porque todavía hay cosas que mejorar porque eh

Voz 6 19:40 es algo ponerlo poner alguna opción en positivo podría ser quizá mejor y coincido completamente en que el tema del emocional es es clave en en este tipo de información da igual los datos que te den porque te están pidiendo hacen un sacrificio al final sea esto es una pérdida de privilegios sucede cada vez que Nos cuentan una información la que tenemos que hacer algo que nos fastidia porque yo prefiero no tener que yo que sé pues prefiero no reciclar porque es un rollo no

Voz 4 20:09 no no es verdad es decir a reciclar campañas de publicidad las ponen a prueba no

Voz 1730 20:13 en que los mensajes positivos funcionan mejor que la pensar los mensajes negativos si fumas te pasará esto funciona peor que si come sano te pasará esto positivo

Voz 1312 20:23 entonces pues eso es una una elección aplicar en en el tema de la divulgación de la ciencia una una asignatura muchas veces pendiente para para vender mejor la las cosas como también en la educación Pampa en la educación también es una asignatura pendiente esto de de entereza claro o de vender la como como empezábamos hablando de vender la química mejor porque por poner un ejemplo vender la ciencia hay la importancia que tiene la ciencia en el en el relato cotilla no de de de

Voz 6 20:53 todos no pues hablando de química y un reportaje que hemos publicado esta semana en Sync tiene un dato muy curioso que es la que la tabla periódica más grande del mundo está en la fachada la Universidad de Química de la Universidad de Murcia

Voz 4 21:07 así que queda y no podía yo dejar de que el tema

Voz 6 21:15 educación avisa de que yo no he pisado de mi vida un aula excepto del otro lado del lado de los alumnos con lo cual tampoco me atrevo a hacer grandísimas en formaciones porque creo que es un terreno donde pues a la opinión se se lanza muchas veces con mucha alegría lo que sí que creo de pues todas las estudios que he podido leer como periodista sobre educación científica es que hay algo que que no se está haciendo muy bien el tema de dar la ciencia eso como una saber cerrado como saber completo como casi religioso que eso yo creo que es algo que hemos estado haciendo mal además con ese entusiasmo a la ciencia es divertida interesantísima te tiene que gustar por narices es de listos es de gente geniales de gente brillante creo que estaría muy bien que tomamos conciencia de que debemos comunicar la ciencia como pues es una construcción que no se acerca a al mejor conocimiento de disponible de la realidad y la mayor parte de los casos que que no hace falta ser especialmente brillante ni listo para entender la ciencia ni para interesarse por ella y que además está en constante evolución que es que no tiene la verdad absoluta y eso es inherente a la propia ciencia muchas dotes nos encontramos con con ese tipo de opiniones no después es que

Voz 9 22:34 hace diez años decían que no podías comer más de un huevo a la semana y ahora es si entonces las sardinas

Voz 6 22:40 malas ya son buenas porque ante

Voz 4 22:42 es lo vuelve a tomar café Elvira alarga la vida claro yo si te podía verdades absolutas

Voz 6 22:47 estas desinforman sobre el propio proceso científico que la gente no conoce la gente no sabe lo que es un Peer Review la gente no sabe lo que es una revisión por pares no sabe cómo funciona la el proceso científico no sabe que son los propios investigadores esos que ser divisan unos a otros que hay piques entre grupos de investigación que hay intereses que hay un mercado editorial y de las grandes editoriales científicas todo eso a mí me parece apasionante y con tal proceso creo que pueden enseñarnos más de la pro sobre la propia ciencia que que el propio resultado

Voz 0902 23:20 muy bien literalmente

Voz 4 23:24 podemos es orgullo no podemos llegar más Pampa García física

Voz 1312 23:29 periodistas redactora jefa de la agencia SINC muchas gracias por venir ha sido un placer escuchar gracias a vosotros y Javier Sampedro Pere Estupinyá un placer y hasta la próxima

Voz 4 23:38 a estar con vosotros porque se ha visto que se pero

