Gol de Willian José (Real Madrid 0 - Real Sociedad 1)

sorpresas te lo pido ya apuntar porque es la primera que regala Marcelo primera pelota salida por banda izquierda la pierde Marcelo le come la tostada Merino lo hizo en el dos contra uno los futbolistas del Real Madrid no parece Sergio Ramos creo que el que lo derriba finalmente Casemiro virus penalti claro repito para mí penalti claro dónde vas Casemiro el que pierda la pelota de manera lamentable otra vez en un inicio de choque el Marcelo obtuvo para Titus Raúl de penalti de Casemiro a Merino a forro la Real

sí cree que está en el medio campo me en el área si penaltis en uno en el que llega tarde se le pone por los piernas con las manos con toda muy mal Marcelo peor peor Casemiro que provoca penalti a favor de la Real en el minuto dos de partido Romero

Voz 2

00:53

bueno pues ya están desmontando el belén porque ya termina pero en el Bernabéu arranca otra vez el partido montando el belén va pegarle con pierna derecha un ex del Real Madrid que William José coge carrera William José bajo palos está Courtois lema pegar con pierna derecha cuando lo diga el Colegio andaluz le pide que no entraré de tal me cogen carrera Wilcoxon dotará espalda le pega