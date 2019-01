Butragueño: "Se había introducido el VAR para resolver este tipo de jugadas"

Voz 0552 00:00 nosotros somos muy respetuosas con los árbitros siempre hemos sido muy respetuosos no son los partidarios del bar pero hay algo que no entendemos en esa jugada me han consultado al Barça le han comunicado algo el ese nuestro punto de vista parece que no se consulta Loire en esa jugada el árbitro no ve ante el juego sigue es algo bueno que no entendemos sinceramente no trajo a la crítica del partido y aún así hasta el final pues el equipo ha puesto corazón insisto hemos podido empatar muy probablemente el Giro el del partido hubiera hubiera sido hacia nuestro favor del motorista emocional y al final hemos perdido obvia es un día difícil muy difícil para nosotros es muy triste pero hay que seguir eh apoyará a estos jugadores este equipo

Voz 1291 00:56 compartís entonces entiendo la frustración de la afición del Real Madrid que hoy ha pitado en numerosas ocasiones a al al colegiado

Voz 0552 01:04 sí está en ese estado dos jugadas y es sobre todo el penalti al penal de no sé yo entendemos que es una jugada muy claro que para eso está bar que el árbitro no tienen por qué tener que la posición perfecta para evaluar esa jugada prepara eso está hablar no digamos se ha introducido precisamente para resolver este tipo de jugadas Nos da la sensación a lo mejor estamos equivocados pero no da la sensación de no ser consulto Alba entonces estar aquí está Eduard

Voz 1291 01:39 yo he de decir para eh que los aficionados tengan claro el bar siempre actúa es el colegiado el que finalmente decide si eh se deja llevar por el consejo del bar o por su propia decisión por eso el bar seguro que ha actuado otra cosa es que el colegiado no haya decidido estar más seguros sobre su decisión que por la de alguien que que los

Voz 0552 01:57 habiendo entonces peor me lo pones es mejor que no si hablando