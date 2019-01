Bordalás: "El arbitraje nos ha perjudicado en una jugada puntual"

Voz 1104 00:00 está por ahí en directo el entrenador del Getafe Pepe Bordalás once y treinta hay cuatro buenas noches Pepe hola buenas noches os ha perjudicado el árbitro

Voz 1 00:09 bueno no podemos hablar de no sea cosa perjudicado una jugada puntual con cola anulado en el minuto ocho que te bueno el partido hubiera sido otro sin duda no no podemos hablar de que el árbitro no ha perjudicado una una una jugada puntual pero que que lógicamente el partido como he dicho que dice también

Voz 1104 00:30 a editoriales González nuestro árbitro y tú hola muy buenas tardes deberían carros la jugada es clara en el sentido de que no hay no se aprecia nada no

Voz 0514 00:38 más ligero contacto pero el fútbol es de contacto y el gol tenía que haber sido legal el tema es que una jugada muy muy parecida pasa en un Real Madrid Espanyol que la nula nula Benzema por un forcejeo y el Barça entra hay hay un forcejeo hay medio agarrón ahí entre Benzema y el jugador de las que acaban dando gol pero el árbitro no lo anula pero le dicen del bar oye miraló que que es un simple forcejeo Dagoll porqué en en esa así cuando aquí que es lo mismo es decir es que es un ligero toque que no es nada porqué porque no lo coge y le dice oye

Voz 1104 01:09 no no haberla jugada que lo has visto en el campo no es lo que ha pasado realmente qué Pass paso está el bar por ahí va tu quejas sobre todo si

Voz 1 01:17 sí eso es lo que no no consigo entender no que que no entra el bar en en en unas acciones y en otras nosotros no porque eso es lo que no llego a entender cuando el Barça efectivamente para ayudar a que haya menos errores ahí nosotros bueno pues ya se nos perjudicó en el último minuto en San Mamés una jugada es muy clara la Jaime Mata que fue un penalti clamoroso y no se pitó también un penalti a Jorge Molina la semana del año en Girona en fin la de hoy que es una jugada bueno no hay un ligero contacto yo he podido verla después como dice Iturralde buenas noches saludó Ivano ir al final pues el partido hubiera cambiado sin duda no pero pero bueno al final la calidad montamos un equipos como todo club Barcelona si las las situaciones son las ocasiones que tiene de todo hace caso jugador pues es muy complicado

Voz 1104 02:23 y si a pesar del resultado contento con el equipo a mí me ha gustado la imagen que habéis dado muy ordenado muy como la línea de lo que está del Getafe esta temporada

Voz 1 02:32 sí me voy contento ha felicitado a los chicos a los jugadores porque han hecho de este físico tremendo un orden de partido tiene una pena porque como comentaba compañero ellos a Messi no se le puede dar nada una una cierta listo para ahí y bueno pues se le jugador que prácticamente se hace el uno cero y luego Luis Suárez en esa en esa falta lejana en esa moneda que la salido uno si

Voz 1104 03:03 le pega perfecto y Pot

Voz 1 03:05 no cuando el equipo no ha recibido el equipo marca el inicio del segundo tiempo hemos tiene una de Ángel muy clara que la la la la

Voz 2 03:16 a la Cabrera

Voz 1 03:19 bueno de ese despegue la de Jaime Matas que que no enseña la falló incomprensiblemente cuando había hecho lo más difícil que el asistente

Voz 1104 03:28 se queda sólo ahí delante sí señaló fuera de juego que no ha sido correcto menos mal menos mal menos mal que a la falla no hay un asistente mata porque porque no era fuera de juego no era una noticia

Voz 1 03:43 es verdad es verdad pero bueno estamos contentos por el trabajo del equipo hay que felicitarlo creo que bueno nos hemos nos hemos enfrentado al al mejor Barça de la temporada y toda la racha que lleva en cuanto a sería de cuatro victorias consecutivas cero goles en contra parecía intratable el Fútbol Club Barcelona Hay bueno nosotros le hemos plantado cara e incluso bueno el resultado podía haber sido otro de haber estado aceptado

Voz 1104 04:11 buen partido el Getafe en una fosa totalmente lleno pero el Barça no ha perdonado uno dos muy buena imagen del Geta que se ha visto perjudicado esa imagen al principio el partido y que ha dejar los tres puntos ante el líder que es más líder la última Bordalás crees que es el gran favorito para la Liga y crees que hoy el Madrid se ha descolgado a diez puntos del Barça de la Liga

Voz 1 04:28 está claro que el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid siempre son favoritos para ganar el campeonato el está diez puntos bueno es una distancia importante pero nunca definitiva el Real Madrid es un gran equipo y insegura que va va y a ganar el partido va a sumar puntos no

Voz 1104 04:49 descarta es todavía no yo no descarto

Voz 1 04:51 pero este año la estamos de la Liga más competida es más igualada de yo creo que de la historia de de la primera división y yo no lo descarto el Real Madrid nunca lo pues descartar alguna manera el Barça está claro que es un amplísimo equipo que está ahí bueno y no hay que dejar tardan poco al Atleti no que quién no hay que olvidar aquella es un es un grande eso sí sin ninguna duda no está ahí está está cerca de tuvo con Barcelona Si bueno al final no se pueden relajar absolutamente a nadie con vosotros tampoco con otros objetivos es que que la bien