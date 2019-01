Gallego: "Hoy los jugadores han verbalizado por primera vez el problema grave que hay"

Voz 1 00:00 estamos ya listos para empezar el sanedrín está por ahí todo el equipo o la Antonio Romero muy buenas hola qué tal muy buenas a todos hola Jesús Gallego qué tal buenas noches Manu está por ahí Pulido también hola Julio qué tal buenas noches Don Mario Torrejón muy buenas muy buenas Manuel Carreño esto ahora que Antón Meana allá hola buenas noches mal color

Voz 1501 00:19 tengo mal color sí ahora sí

Voz 1 00:20 Antón Antón Meana que ya venido con bufanda ferviente Carreño buenas verdad no aquí suele poner tu aire fuerte así que que venía bueno dicho lo quito ahora eso está aquí toda una quita está está también eh Jordi Martín Barcelona creo ya sí señor olas les buenas noches buenas noches desde una Barcelona

Voz 1043 00:40 pues una Barcelona que es cauta y que es prudente pero que sabe que hoy ha ganado algo más que tres puntos te veo

Voz 1 00:46 desconocidos has empezado el dos mil diecinueve muy bien

Voz 1043 00:48 propósito de enmienda Marcos López

Voz 1 00:51 muy buenas en Barcelona qué tal muy buenas noches está por aquí Miguel Martín Talavera o la tala que era la mano buenas noches Pablo Pinto muy buenas y creo que estamos todos Iturralde por aquí Dani Garrido director de Carrusel enseguida incorporar nuestros

Voz 2 01:03 Parador Álvaro Benito pues sí

Voz 1 01:06 si alguno no se enteró Vaya Domingo de Reyes el Atlético de Madrid que empezaba la tarde del domingo empatando en Sevilla ante el equipo de Machín buen partido buen puntito ya lo decía el Cholo bueno vamos a ver qué pasa luego pues lo que ha pasado luego es que el Madrid sala pegado en el Bernabéu contra la Real Sociedad cero dos en un par tiene que ha habido de todo mucha polémica e donde ha sido el gran protagonista y luego el Barça ha ganado uno dos en Getafe así que el Barça es más líder se queda primero con cuarenta puntos segundo el Atlético con treinta y cinco terceros Sevilla con treinta tres cuarto el Alavés Conte

Voz 0470 01:40 treinta y uno cuarto el Alavés con XXXI

Voz 1 01:43 quinto el Madrid fuera de Champions ahora mismo con XXX

Voz 0470 01:46 a diez del Barça

Voz 1565 01:48 el sexto el Betis con XXVI

Voz 1 01:51 cuelgue alguno que hablar del Betis esta noche buen pero será con esa ímpetu me yo sigo siendo Setién esto por supuesto no tenía ninguna ahora

Voz 1501 02:00 creo que no tenía ese ese ímpetu me alegro que seis muy del gusto

Voz 1 02:03 ahora eh pero siempre luego hablaremos de de Setién también hay que está en el descenso por cierto Huesca último Rayo penúltimo y Athletic de Bilbao antepenúltimo así queda la clasificación después estás dieciocho jornadas bueno hablamos

Voz 3 02:14 lo de el Bernabéu donde hoy el Madrid

Voz 1565 02:17 para muchos ha perdido la Liga para mí no

Voz 1 02:21 eh alguna primera ronda muy rápida Romero

Voz 1565 02:23 para descarta al Madrid de la Liga noventa y cinco por ciento gallego noventa por ciento julio cien por cien Mario queda mucho todavía Antón pues el noventa por ciento si noventa yo

Voz 0985 02:41 Sde yo no porque esta es una liga como dice bordean porcentaje Jordi no perdona digo que no no está el Madrid descartado pero digo que el razonamiento lo comparto con Bordalás esta es una liga muy competida y segundo las matemáticas no descarta nada

Voz 1 02:53 el Madrid está fatal yo no lo descarto para la Liga más

Voz 1043 02:56 dos no absoluto Talavera pasado perdón el año pasado estaba a trece puntos

Voz 1 03:01 ignoro descartamos poco no lo que pasa

Voz 1043 03:04 cómo acabó por qué pasa

Voz 4 03:06 acabó avisa diecisiete a diecisiete voz en cuenta sí sí pero hay el el año pasado

Voz 1043 03:11 a Cristiano y ese es el gran cambio cámaras siguen

Voz 1501 03:14 ver yo salgo a cruce para para defender a Marcos que tiene razón en este caso porque una Liga no igual pero parecida fue la primera de Zidane Benítez no seguir la Liga perdida en diciembre el último partido todavía estaba el Barça tiene que ganar para vamos a empatar para ganar la Liga y en barco

Voz 1 03:31 que es lo descarta el resto prácticamente todos Juan Pablo Pinto

Voz 1670 03:35 me uno a la corriente del noventa por ciento por decir un número alto vale

Voz 1 03:40 se dan también noventa por ciento de abril

Voz 1501 03:42 d5 venga

Voz 4 03:45 verdad por ciento en realidad piensa que es el cien por cien se dejan un diez por ciento de margen por aquellos sí claro

Voz 0470 03:51 salta otra yo yo sí

Voz 5 03:53 sólo nos lo digo por los argumentos

Voz 1576 03:56 Marcos ha ratificado Mario yo el cien por cien lo ha pedido y no sólo no sólo por lo haría

Voz 0470 04:01 en ético de las sensaciones que da el equipo Iturralde tú descargas

Voz 0514 04:04 mire yo bastante tengo con el bar esta semana no descarta Álvaro meterme con bueno

Voz 1 04:10 eh pues estabais al tanto de lo que ha pasado en el Bernabéu que es que el Madrid ha perdido yo creo que haciendo méritos para sacar un mejor resultado e IU también perjudicado por el árbitro sobretodo en esa jugada donde hay un penalti como una catedral de el portero Rulli sobre Vinicius es cierto que el bar a perjudica

Voz 1565 04:27 al Rey

Voz 1 04:27 el Madrid es cierto el árbitro primero Martínez Munuera que Nobel penalti clarísimo sobre todo lo que intentamos entender a esta hora de la noche todavía nadie consiguió explicarnos lo va a explicar es no sólo lo de Martínez Munuera que es el árbitro del encuentro que no ve el penalti clarísimo de Rulli a Vinicio

Voz 1565 04:43 sí

Voz 1 04:44 sino que Melero López que era el árbitro del bar ni siquiera haya llamado a Martínez Munuera por tanto digo el árbitro ha perjudicado al Real Madrid y el bar a perjudicó al Real Madrid por eso está al Madrid a diez del Barça pues no el Madrid está diez del Barça por otros muchos problemas que también vamos a hablar en el en el Sanedrín vamos a hablar evidentemente de la jugada del penalti pero el Madrid no está diez del Barça que podrían ser once con algo la verás como bien recordaba Jordi Martín dura Jordi Martí durante la retransmisión después del cinco uno de de el Camp Nou falta el partido de vuelta pero podrían ser once está a esa distancia el Barça después de dieciocho jornadas por muchos motivos porque no juega bien porque son están irreconocibles la mayoría de los pesos pesados del Real Madrid la defensa desastrosa el centro del campo no existe el Balón de Oro Luka Modric es una sombra Marcelo está para ser suplente una temporadita es que no no se no se me ocurre salvará nadie mejor hoy ha sido has sido beneficios pero luego es verdad que en el banquillo no hay un delantero es que no había ni un delantero y en el en el banquillo eh es muy difícil que un equipo con el Madrid pueda pelear por el título de Liga cuando en dieciocho jornadas lleva veinticinco goles a favor es verdad que no podemos estar hablando siempre Cristiano Ronaldo Cristiano estuvo cuatro

Voz 3 06:01 ciento treinta hay ocho

Voz 1 06:05 partidos y marcó cuatrocientos cincuenta y un goles es decir con Cristiano había un gol por partido siempre y ahora no está no vino nadie por él el Madrid lo nota que el Barça lleva cincuenta goles a favor y el Madrid lleva veintiséis es una diferencia brutal

Voz 1043 06:19 claro que si me permites sí

Voz 4 06:21 lleva dieciséis

Voz 1 06:22 Suárez lleva así más contra los dos más que el Madrid

Voz 1043 06:26 más que Madrid veintiocho goles seis de ellos dos

Voz 1 06:28 más que todo el Real Madrid quiere decir que hoy la prejuzgar si lo vamos a hablar ahora mismo que el árbitro sí pero que este Madrid sigue transmitiendo una tristeza infinita en el terreno de juego que no parece que Solari vaya a ser el revulsivo que fue Zidane

Voz 1565 06:43 cuando se echó a Benítez en el primer

Voz 1 06:45 éramos la temporada no parece que vayan por ahí los tiros ahora escuchamos lo que ha hecho lo que ha hecho Solari a mí el Madrid sigue sin convencerme es verdad que había tenido ocasiones y que ha merecido más pero el Madrid hoy ha sido perjudicado al árbitro pero no por eso está diez puntos del Barça es más no sé si recordáis algún error más a lo mejor se acuerda mejor que nosotros en contra el Madrid en lo que llevamos de temporada es que no lo recuerdo digo para los que ganó el Madrid y hoy perjudicado claro que hoy ha sido perjudicado pero no recuerda algún error más de bulto gordo en lo que llevamos de temporada en contra del Real Madrid

Voz 0514 07:15 el Madrid ha entrado ocho veces el bar al Real Madrid de las ocho veces cinco lo habían pitado una cosa a favor después de ver el bar se apuntaron en contra dos Le habían pitaban contra después de vivir de revisar el Bar ça aspiraron a favor es decir tiene más beneficio el Madrid justicia

Voz 1 07:33 con con el Barça hizo justicia en algunas jugadas que le podían Álvarez perjudica el barrio hizo que se debe pitar buenos

Voz 0239 07:38 lejos a mí me parece umbral de escandaloso y yo no lo he visto en la tele en el campo pero bueno no hay que ser molesto sí todo lo que están viendo la televisión te dicen que el escandaloso no vas a ir contracorriente sin ir más lejos la semana pasada no la semana pasada hace tres días el jueves en el estadio de la cerámica a mí no me parece penalti lo de Sergio Ramos sobre Samu el jugador del Villarreal para Iturralde penalti con una casa es decir que que que el que se quiera voy a agarrar a lo del bar para para explicar lo que el Real Madrid está en su derecho pero estaba equivocado

Voz 1 08:12 lo que no me entra en la cabeza y tú te vamos a escuchar lo que ha dicho Ramos y Modric que no habla en ningún al final del partido está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal buenas noches ahora nos cuenta es lo que han dicho Marcos

Voz 3 08:21 muy perdona Ramos sí podría

Voz 1 08:24 pic sobre sobre lo futbolístico pero antes sobre lo del bar Itu quiero que escuchen a Sergio Ramos porque es verdad que en lo que no entra en la cabeza es no sólo que el árbitro no lo haya visto en el campo sino que el árbitro del bar no llame a Martínez Munuera cómo cómo supo explica

Voz 0514 08:38 para el intento explicar escuchamos primero os escucho

Voz 1 08:40 para Ramos el capitán del Madrid hablando sobre el asunto de la el famoso penalti no pitado de Rulli a Vinicius

Voz 1896 08:45 siempre he sido un defensor del bar pero bares yo creo que hay que que mejorarlo oí darle una forma porque lo de hoy para mi ha sido escandaloso no es cierto que después se puede pitar o no puedo evitar pero si tienes esa oportunidad que te da el bar de poder rectificar un error por lo menos dijo consulta lo no que que te que descansa tranquilo a la hora de tomar una decisión pero después de entrar al vestuario y verlo los penaltis pues obviamente no pedimos que nos ayuden pero por lo menos que ese sea justo no al igual que en el clásico se pitó el penalti de llevarán por el bar que lo hizo Suárez pues hoy

Voz 1 09:19 por lo menos lo hoy ha sido escandaloso ha dicho Sergio Ramos e todos micrófonos abiertos para que es el que quiera pero Itu cómo es posible que no lo vea el de campo

Voz 1565 09:27 que por qué no le ha avisado abisal del bar

Voz 0514 09:30 declaraciones de Sandro Ricci que es el árbitro que estuvo de bar en el Brasil en perdón en el Inglaterra Túnez que después del Mundial está de un penalti claro a Harry Kane que no lo pitan ignoraba acabó el Mundial acaba su carrera arbitral y hace estas declaraciones cuando fui a ver la falta de nuevo estaba buscando una imagen que Pollán a la decisión del árbitro Hinault la que había visto inicialmente fue un error porque era penalti claro qué pasa que muchas veces los árbitros que están en el bar quieren ver imágenes donde apoyen la decisión del árbitro en vez de

Voz 0470 09:58 lo que está por ver si ve una que justifique lo que has visto Martine Montes

Voz 0514 10:01 igual ves y dices pues mira ya que yo creo que sí estaba tirando ya Vinicius y entonces no lo voy a avisar pero es que tú no eres quién para decir creo que se está haciendo no tú eres el que te tienes que pasar las imágenes al árbitro para que decida el árbitro no que arbitre estuvo que estás en el bar yo creo que que ese y lo que todavía queda que es humano es decir herido que queda decir ostras y le llamo piensan los Quart los árbitros llevar voy a perjudicar a un compañero mío es es lo que hay que cortar no va a perjudicar a un compañero silbar está para que no haya errores déjate de compañeros de historias tú tienes bar tú eres árbitro luego otra cosa no puede haber veintiún criterios como yo

Voz 1 10:36 hoy en día hay veintiún criterios diferentes para

Voz 0514 10:38 cierto tipo de jugadas yo creo que el bar va a atender en el futuro y eso está sí porque va a tener en el futuro a cae a menos gente con poder de decisión dentro del bar es decir que haya seis siete ocho árbitros como máximo dentro del bar y que esos ocho árbitros tengan un criterio uniforme para todo

Voz 1501 10:53 pero claro pero es que perdón el quid de la cuestión es justo lo lo que ha hecho anterior a esos seres humanos hay que entender de todos los sentimientos lo que pasa por la cabeza pero al final cuál es una herramienta noticia es tan rematadamente mal porque siempre hemos dicho cuando no mira ya está el árbitro compensando saca una aquí otra aquí esto es psicología pura no que no se les vaya el partido es que no ha visto no sé qué sido mismos vamos a hacer con una tele delante que es meridiano que es que sí o no esperanza pero si iban a estar politiquería y creo también detrás de una máquina es terrible porque la máquina no sirve absolutamente para nada la uno que puede Juárez la tecnología de gol lo demás no sirve para nada no hay humanos detrás es imposible oponerse a estos humanos es imposible que eso salga porque hoy ha sido un escándalo y además visto correr

Voz 0470 11:34 Ediciones slow motion hay cuarenta y cinco millones de personas que han visto penalti

Voz 1 11:38 excepto dos Martínez Munuera Higuero lo pidiese

Voz 0470 11:41 que todos los argumentos has dicho sobre juegue el Madrid son válidos que yo sí pero eso lo hablamos ahora

Voz 1501 11:46 correcto pero hoy no se puede disociar que había perdido del Real Madrid era árbitro ya está ebrios Real Madrid

Voz 5 11:51 no no se lo varios de lo que iba a ser una o dos

Voz 0470 11:59 yo espero no por aritmética Pepe hoy el material

Voz 1501 12:03 no esperar tampoco

Voz 0470 12:05 pero eso le han visitado un penalti que luego hay que meter F

Voz 5 12:09 para mí es un bol

Voz 0470 12:12 hay que meter por supuesto me parece muy sonoro que partido porque yo creo que la pregunta no es faltar a la realidad me parece que es decir que el árbitro quería apuntar Dani una cosa una cosa que se ha marcado dos eh

Voz 1501 12:23 lo hemos comentado antes en Carrusel que hay cosas que no entienden de Loire por ejemplo en por poner el matiz de el colegiado Iglesias Villanueva un ejemplo no que es al que más veces ha llamado el bar cuando son el verde

Voz 1565 12:35 unos siete siete veces

Voz 1501 12:37 ha estado tantas veces claro en el bar quan

Voz 0514 12:40 tú él ha estado en el bar

Voz 1565 12:41 no llamado un compañero

Voz 1501 12:43 estadísticamente como cuando se come después hay otra cosa que puede ser

Voz 1 12:47 la casualidad que yo no creo en la Historia

Voz 1501 12:49 pude masones no creo lo digo por delante no pero Melero López que es el que hoy en el bar no es un hombre dado a llamar a los colegiados esto es un dato hola Gemma una vez sólo una vez y además y además no fue algo pero objetivo que era una pelota que estaba dentro de portería en el Español Valencia no le queda más remedio que mejor si nunca llama es decir hay árbitros que tienen una tendencia enorme por ejemplo Ricardo de Burgos noche a siete veces me diez cinco veces Si Álvarez también otros cinco veces pero es que hay árbitros se mostró un poco lo que dice Mario el criterio humano hay algunos que tienen tendencia a llamar y otros que no tienen

Voz 5 13:23 a hacer precisa

Voz 0470 13:26 no pero es la pena cosas perdona ahí todo

Voz 6 13:28 el Melero López no ha llamado a Munuera porque considera que no es penalti

Voz 0514 13:33 claro

Voz 6 13:33 eh pues esto es lo que demuestra es lo que yo dije hace ya varias semanas es que pensamos que con el bar iba a solucionar todo no es que el que está en el bar es igual de malo que el que está en el campo pero

Voz 0470 13:44 no ese problema del arbitraje no estoy pero no pulió pero no lo urgente el campo

Voz 6 13:49 muy mal hoy no lo ve pero que pensamos que el que estaba metido en una habitación con un monitor pero iba a ser

Voz 5 13:55 yo tengo una ciudadano te mal perdona me tala yo tengo una duda

Voz 1 13:58 eh tú que yo sé que no lo puede saber porque tú no lo puede saber

Voz 1565 14:01 pero yo creo creo que tú también crees que hoy Melero López sino ha llamado a Martínez Munuera no es porque no

Voz 1 14:10 no lo haya visto

Voz 1565 14:11 porque ciego no es yo la pregunta que yo te haría es incluso fuera de micrófono Korda ver

Voz 0470 14:20 la pregunta es

Voz 1565 14:21 tú qué crees que Melero López después de ver siete repeticiones donde seré cojonudo penalti por qué crees que no avisa Martínez Munuera

Voz 0514 14:30 es porque hay una repetición qué crees tú esto cualquiera

Voz 0470 14:33 sí pero muy malo no te espero te explico

Voz 1501 14:36 peor que eso es peor que Selma a verle

Voz 0470 14:38 que de las preguntas aunque tú porque te llama viendo siente repeticiones a Martínez

Voz 0514 14:44 hoy es muy fácil es la primera o lo que he dicho es decir por el tema corporativista de que el cual el árbitro de bar no quiere claros

Voz 0470 14:52 peor y es que hay muy poco que

Voz 0514 14:55 no digo luego con otra Alhambra por otra en todas estas buscando imágenes donde te reafirme acidez y no lo voy a avisar al árbitro porque hay una imagen vosotros que trabajais en televisiones hay una imagen que vais a ver mañana

Voz 1565 15:07 que con el dedo la toca un poco el balón por delante de esto

Voz 0514 15:12 no no no no por favor no es decir ahora mismo podemos afirmar que no la toca con poco con el dedo Rulli Iturraspe no hoy pero si ven ven que eso no quita una cosa a la otra no a ver a ver no déjame para mi argumento eh si la toca un poquito pero no y eso es que no que eso no quita para que sea penalti os estoy diciendo que toca un poquito el el el el árbitro de bar ya dice perfecto en que yo quiero para no pero primero pero primero perdóname penal

Voz 0470 15:39 pero lo primero que te entendido es que por el corporativismo entre los árbitros no les gusta joder uno a otro peor que sepáis que ese es el quita creo yo no me creo que Melero López viendo siete repeticiones no que les Peralta lo que pasa que habrá los árbitros más valientes más independientes es malo

Voz 1 15:54 como quiera que digan este es mi trabajo y lo tengo que hacer

Voz 0470 15:57 a lo mejor hay otros que como dice Iturralde dirán

Voz 1565 15:59 Camacho ahora voy a decir yo ahora voy a decir yo que que que

Voz 0470 16:03 evocar Martínez Munuera pero la vista penal

Voz 1565 16:06 y eso es la leche por no

Voz 0470 16:08 otra cosa es la leche pues porque se está decidiendo el título de Liga está Melero López en en la cabina del bar Hinault pita penalti la que salía bien pero nosotros no calentito

Voz 5 16:18 pero claro pero sacado derrota una cosa y hace volver loco porque durante

Voz 0514 16:27 la semana que este no es el del Mundial mentira el Mundial se hicieron tantos fallos como aquí qué pasa que los fallos que hicieron el Mundial fueron a Túnez que no nos importa nada a Marruecos que no nos importa nada a Suecia un penalti que se va un jugador de Suecia sólo con durante el portero de Alemania no pasa nada porque porque era Suecia ahora están no es que el Mundial funcionó bien base

Voz 5 16:47 queda bien de no te vayas para lejos hacía lo que le pasó al Getafe Alcoraz con la vitola de puedo afirmar yo creo que mira

Voz 1576 16:56 seis culpables exculpa me refiero el colectivo arbitral por una sencilla razón ha vivido muy cómodos con esa auténtica mentira mentira que es lo de la interpretación que pasa que cuando hay imágenes las puede en televisión como antes la vea todo el mundo ahora la interpretación te deja con el culo al aire te deja con el culo al aire porque ahora tú puedes decir que interpretas que a tu con poquito interpretas que Benicio estaba dejándose caer antes del contacto mil cosas y esa es la trampa que tiene el arbitraje lo de la interpretación tiene de criterios sí o no blanco negro no que un señor decida en este caso dos señores cometan los dos un error yeso ha vivido el arbitraje muy amparado en el paraguas Greater

Voz 5 17:34 la interpretación todo valía y ahora ya no es propongo

Voz 3 17:40 esta es decir todo tu esto pista

Voz 0514 17:43 ha sido terrible

Voz 0470 17:44 pero es que me refería tan bueno pero falla desde

Voz 0514 17:48 no pero falla desde la base cuando el reglamento es interpretativo

Voz 5 17:52 cambia el reglamento del reglamento pero a ver

Voz 0470 17:58 hoy Jordi pidiendo a mí me vaya si lo quiero decir una cosa

Voz 0239 18:00 yo soy vamos a la clave velada Iturralde el problema el problema es que el bar se ha equivocado sea desde el bar que nos presentaron a nosotros en las primeras reuniones con Velasco Carballo en la ciudad del fui contigo claro desde ese bar hasta hoy ha habido un montón de cargadas

Voz 7 18:19 qué pasa que hoy la cagada ha sido con el Real Madrid

Voz 0239 18:22 y si me apuras también con con el Fútbol Club Barcelona en una jugada diferente pero para mí también ciertamente escandaloso cuando es a favor o en contra el Madrid a favor en contra el Barcelona se arma el Belén nunca mejor dicho en el día que estamos cuando le pasa otro equipo da igual que haya abarca la interpretación el reglamento no sé que la cosa pasa de puntillas si te lo tiene que recordar Bordalás el lío se monta como se montaba ahora con el bar y antes en el bar cuando es Real Madrid Barcelona sacaba

Voz 0985 18:49 sí me gustaría decir que todos los jueces interpretan pero no los de todos es que tú te encuentras en la justicia ordinaria que hay tres magistrados dos lo vende un color y otro lo ve de otro color así funciona la justicia

Voz 0470 19:02 no hoy todo lo hemos visto en color oye tala en tienen lugar no si te pones tú hablas pocas Tíber la interpretación la interpretación es algo que no es ajeno Lajusticia hay aquí tiene que tiene por ahí tienen

Voz 1501 19:13 una imagen es verdad que se apoye tienes

Voz 0470 19:16 Baby adverbio

Voz 1043 19:18 son autómatas buena parte puedo equívoca

Voz 0470 19:21 pero ahora en jugada así una jornada cinco jornadas

Voz 1576 19:24 de mano dos deciden independiente que ha Pito que me da igual que vaya saberlo a la televisión que tiene en el campo otra no otra medio en otras

Voz 0470 19:33 a lo mejor quede el Barça lo que destacan

Voz 1576 19:35 todo es un poco lo dijo en su día el Atlético ha dicho hoy Bordalás no pasa nada pierdes treinta segundos podría ver la imagen decir a ver si ratifico lo que evitado a pues mira esta imagen

Voz 0514 19:46 creo que me equivocado y no pasa nada que verdad

Voz 0470 19:48 el criterio a mí es muy sujeta a verlos si no vaya a saber a los oyentes que no no porque un juez un juez diga

Voz 1501 19:55 que es verdad que tiene razón interpreta la ley efectivamente

Voz 0470 19:58 vídeo una prueba una evidencia exactamente un tío grabando un puñal a otro rojo yo otro día pero si tienes un vídeo clavando como mínimo tentativa de asesinato ya como mínimo oye luego cafeteras el gol lo no lo meterá Mario

Voz 0985 20:12 no quiero que se me escapen las declaraciones de Ramos eh yo me ha parecido entenderle en Carrusel qué ha dicho Ramos bueno lo de hoy no es premeditado no digo que sea premeditado pero sugiriendo como si hubiera algo raro le quiero decir Navas Ramos

Voz 6 20:28 ha hecho muy bien Él sabe que está

Voz 0985 20:31 a diez puntos Él sabe que sólo han metido veintiséis goles

Voz 6 20:36 él sabe que sólo ganan la mitad

Voz 0985 20:38 de los partidos disputados chicos chicos estupendo no os preocupéis

Voz 0470 20:43 ambos todos con el tema del bar señor Ramos Sergio Ramos no cuela venda la historia del bar tal como la ha planteado en los términos

Voz 6 20:52 te te acabo de decir e ir ya haga autocrítica

Voz 0470 20:55 no esconde debajo del barro la realidad que no esconda esto no estamos ante un accidente los del Real Madrid no es un accidente y Mario cuidado Marcos ya te pasa lo mismo

Voz 1043 21:06 ya pasó la temporada pasada

Voz 0470 21:09 por lo tanto no querremos es muy listo a jugando el mismo Dickens perdona Mario chicos tenemos un problema gordo con que salimos hoy sólo primero nos plan saquemos lo del vaso ya verás lo que ha dicho que mañana sea una mirar a la cara que tiene un problema grave cometen tengo les hicieron que tienen que hacer autocrítica decir muchas cosas mañana a ellos ahora vamos a escuchar otro Iturralde iba a apuntar algo no seguidos apuntar a lo que está diciendo toda la verdad

Voz 1 21:32 eh no has pedido la palabra jazz

Voz 0470 21:34 el Kiev escucháis a Modric también hemos salido a Ramos también Modric se ha referido al asunto la jugada polémica el bar Luka Modric

Voz 1043 21:41 pero elegisteis al árbitro algo elegisteis que lo mirara

Voz 8 21:43 porque vivimos cerca del si lo has dicho pero él dichos que iba a verlo

Voz 9 21:51 no no confirma confirmaron nada que dijeron que no era penalti

Voz 0985 21:56 tenía

Voz 1565 21:58 lo tenían algo en el ojo ha confirmado que

Voz 0514 22:00 no era penalti es que luego hay otra estoy escuchando a la gente que dice que el árbitro no ha ido a consulta es que el árbitro no tiene que ir a consultar vamos a meternos en la que el árbitro no nueva nunca consultar al bar solo

Voz 0470 22:11 así le llaman es eso es es elevar el que

Voz 0514 22:14 dice al árbitro ven a verlo por lo tanto

Voz 1 22:17 por cierto una duda que yo tenía que me han resuelto por partida doble me ha resuelto tú y luego en la han resuelto

Voz 0470 22:22 eh no ve como no te fijas de alguien de fuera fíjate lo que te eh que que los

Voz 1 22:32 solamente arriman el coso sardina pero

Voz 3 22:35 yo he tenido la duda es si Melero López

Voz 1 22:38 podría haber avisado a Munuera Montero una Montero y haberle dicho oye quiero Munuera Montero

Voz 0514 22:45 yo que no no eso no pasa nunca pero podría ocurrir hay una hay un artículo en el bar en el protocolo del bar que te dice que si el árbitro está cien por cien seguro por mucho que le llaman lo que iba a obligación pero en él

Voz 0470 22:56 mundial y en España no Burque todas las aquí

Voz 0514 22:58 en ese bar no ha ocurrido nunca

Voz 0470 23:01 no se puede estar cien por cien seguro que yo tenía estima que caerá hundido yo tenía saludó y una persona que estaba allí delante había dicho no porque yo estaba allí

Voz 1565 23:09 y eso no ha ocurrido osea que descartar

Voz 1 23:12 tras descartar cien por cien que

Voz 1565 23:15 Melero López hubiera llamado amor

Voz 1 23:17 Ana Montero ignorando moteros hubiera dicho no

Voz 0470 23:19 pero esto no ha ocurrido porque esa es la base del

Voz 4 23:22 Mar es decir el que está arriba es no

Voz 0470 23:25 Vigo tuyo o un compañero tuyo es el problema es cómo se Kheyl en teoría si en teoría pero lo que voy es como si es que no puso un ejemplo que lo en Periodismo pero si Pablo Pinto me dice pero bueno me dice malos vete a verlo que hay noticia Itar Tass comiendo hazme caso vete a verlo es tu compañero Si te dicen que vayas saberlo hazme caso se ayudar pero si tú dices

Voz 1501 23:47 eso Pablo que esto amigo pero por lo que ha dicho por lo que ha dicho

Voz 0239 23:49 no

Voz 0470 23:50 eh el que estás arriba y el que está bajo están pensando

Voz 1501 23:52 en la ver la semana que viene bien arriba

Voz 0470 23:55 pero que tal vez no me va a molestar también sólo tome ejemplo de que Sarrión que vaya saberlo pasa saberlo es más podían sancionara al árbitro según luego la práctica igual Le podrían sancionar un claro claro que yo no necesito ahí por cierto íbamos a cerrar el tema del bar también podrían sancionar ahora a Melero

Voz 1 24:10 pues si sancionan árbitros a cuartos árbitros han sancionado es decir al que estuvo en el Getafe en el Athletic Getafe le sancionaron

Voz 1501 24:16 que aquello fue un escándalo las vidas de bar en el bar I never

Voz 1 24:19 entonces también hay vamos lo va a sancionar un bar perdón

Voz 0985 24:23 a Ramos eleva sancionaba mira las declaraciones exacta

Voz 1 24:26 veinte de Ramos son estas abro comillas bueno vamos a escuchar al corte hacer hace alusión Jordi Martí

Voz 0985 24:33 no soy de siempre ha apoyado al Bari no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditada pero sí que es cierto que lo de hoy despachar de las manos a la cabeza sobre todo porque cuando tienes la tecnología que está implantada y que están intentando mejorarlo por lo menos no

Voz 1 24:50 lo pienso que los árbitros tomen decisiones meditadas pero lo de hoy es para echarse las manos a la obra

Voz 1043 24:55 o cuando tú dices que una actuación un árbitro es escandalosa es sugiere y sugiere es que medio y había real no pero me parece que lo de hoy tenía

Voz 0985 25:05 la tecnología tú alcance me parece que lo que induce

Voz 1043 25:07 pensar Sergio Ramos es que aquí hay algo más perdona lo que sí sabemos es que después del Madrid eso como el jugador del Barça cuando les perjudican los al menos eh

Voz 0470 25:20 hombre no no no no no por supuesto no hay más

Voz 1043 25:22 no no no no pero me refiero es que hubo un momento que parece que los hábitos y ahora sabemos que los de momento no

Voz 0239 25:30 perdona perdona habla un momento en el que ya está Butragueño en un momento en el que parecía que ha sido la primera rajada de lo sabía era el Barcelona y al final se demostró que era mentira no dos todo el mundo dos al que sencillo

Voz 1 25:47 dicho lo dicho doce y seis mal haría el Real Madrid mi opinión en echarle la culpa hoy al bar y al árbitro porque además he dicho Modric porque además que escuche lo que he dicho lo vamos a escuchar ahora Bilbo porque además del error de Montero del error de Melero López en el bar hoy el Madrid ha perdido estaba diez puntos del Fútbol Club Barcelona por muchos más motivos que

Voz 2 26:10 el arbitraje Javierre

Voz 1 26:13 está por ahí no hola Javi muy buenas

Voz 7 26:15 sí por aquí sigo la verdad es que hoy Luka Modric

Voz 0239 26:18 lo que no estado acertado en el campo que durante que estaba acertar

Voz 7 26:20 dos micros ni el equipo en general salvo Vinicius que ha sido el mejor si en la zona mixta ha derribado el muro de las excusas tontas e también ha derribado bueno pues ese muro de las dobles dobles discursos yo creo que ha sido bastante claro y contundente en la sala de prensa o mejor dicho a la zona mixta diciendo esto que escuchamos ahora

Voz 10 26:42 tener más concentración que no nos pasa estas cosas como o porque no puede siempre traer una nuestro así se puede decir cagada cada partido en principio de ahí esto es nada más que falta de concentración tenemos que sentarnos a hablar entre nosotros todo ir a ver cuál es problema por estas cosas tenemos que juntarnos más Si hablar para salir de esta situación

Voz 0985 27:08 mañana nos reuniremos todo para decir cosas a la cara porque bueno es lo que nos tengamos que decir lo diremos de puertas para dentro y que no salga no es cierto que tampoco hay que tirarse de los echarse la mano a a la cabeza porque queda muchísimo la temporada yo creo que que el equipo pues se va a casa vacío porque yo por lo menos me duelen las piernas de correr y yo creo que cuando te vas a casa con la conciencia tranquila saldremos adelante no

Voz 7 27:33 bueno pues lo que han dicho tanto Luka Modric Sergio Ramos como capitán me ha gustado mucho lo que ha dicho el croata Nos falta unión Nos falta gol Nos falta concentración decir no falta casi todo así que para aquellos doble discurso aquel que quiere justificar lo injustificable

Voz 1576 27:48 por ejemplo el técnico argentino Solari que siempre

Voz 7 27:50 pone excusas pues hoy evidentemente Luka Modric

Voz 1 27:53 hoy estaba tocado eh hoy estaba tocado

Voz 7 27:55 sí pero bueno es que al final por ejemplo hoy en el banquillo no te ningún delantero no sé si Cristo es el delantero de Castilla pues mejor que éste con el Madrid que no en Pontevedra con el con el Castilla pero bueno son cosas que evidentemente tiene que ver el propio Solari mañana a la una y media presentación de Ibrahim Díaz que vendrá a ayudar al equipo íbamos a ver porque de Madrid tal y como va están las cosas aunque no tenía previsto fichar a ningún delantero sin Bale que tiene para quince días sin Mariano

Voz 0239 28:22 sin Asensio para otros quince días

Voz 7 28:25 vamos a ver a lo mejor acude al mercado invernal y un delantero algo que no estaba previsto

Voz 1576 28:29 lo que pasa porque en el Madrid animó a diez puntos

Voz 7 28:32 está todo puede ocurrir icónico en el banquillo y bueno

Voz 1 28:34 eso ya es habitual tendremos que decirnos cosas a la cara dicho Modric también Ramos mañana en el vestuario nos veremos diremos cosas a la cara se me imagino que también se tendrá que decir cosas asimismo Marcelo supongo que de los que más también se tendrá que decir cosas asimismo pero decía Mario ha perdido por el bar el Real Madrid ha perdido por el árbitro o qué diagnóstico hacéis de este Real Madrid Romero Gallego todos hombre yo creo que

Voz 0239 28:57 más fácil que te pasa un accidente cuando has hecho casi todo mal desde que empezar la temporada y el Real Madrid está haciendo casi todo mal desde que empezara la temporada yo creo que lo de hoy lo normales sino por lo menos dar la vuelta al marcador en el minuto cuarenta y cinco de la primera parte ha vertido al descanso con empate ya no tengo tan clara la segunda parte porque a mí me da la sensación de que con el Real Madrid volcado un equipo con más colmillo que la Real Sociedad que ha sido un equipo aseado sin más con todo el mérito del mundo pero sin más hoy en el Bernabéu yo creo que en la segunda parte el equipo con más colmillo que la Real Sociedad con uno arriba podría haber hecho un roto más importante al Real Madrid en determinado momento de la segunda parte fundamentalmente a raíz de la expulsión de Lucas Vázquez pero repito entiendo que la palabra accidente parece que será escuchado a Solari algo parecido ha dicho Emilio Butragueño yo yo creo que tienen parte de razón pero normalmente los accidentes le pasan al que peor está haciendo las cosas desde que empezó la temporada y el Real Madrid desde que empezó la temporada se está equivocando gravemente muchas cosas

Voz 1670 29:58 yo tengo una pregunta los brotes verdes estos de Amelie

Voz 4 30:01 ya el Celta que entra al al día siguiente el Qasim al

Voz 0239 30:05 dónde están el famoso canon de la mano de señoras Gemma no escúchame Palmer dejó ir por lo demás los del Kadima hilos de la Alain o estamos de vacaciones otros ganaderos ha dicho Si quieres vamos partido por partido hubo partes

Voz 5 30:23 vamos ya mano de

Voz 0514 30:25 David hubo el balance es diferente el balance

Voz 0239 30:27 diferente como es sanedrín de los domingos es todos los domingos hay partidos en los que hubo brotes verdes uno sitúa para meter alguno más si tú para meter en el mismo saco quiere justificar o quiere recordar partidos como el de la Alain o el del casi pues ahí no puede que fuera no puede encontrar a nadie en este foro porque no eran partidos es para para encontrar brotes verdes no sé yo yo desde luego no los vi en ningún momento pero algunos aquí si está hombre pero no es lo mismo eso quede partido contra el Celta hubo brotes verdes partido contra la Roma hubo brotes verdes partido de Solari que ha habido brotes verdes

Voz 1501 31:01 llegó

Voz 8 31:03 yo creo que hoy de lo que ha cambiado es que los jugadores han verbalizado por primera vez el problema grave que hay que es un problema estructural porque hasta ahora ni el capitán ni el que dirige el juego del equipo toques Modric habían dicho públicamente no tenemos gol Nos falta gol es que es es para mí la noticia que Sergio Ramos diga es que no tenemos gol y eso es lo que define los partidos que Luka Modric es que es que lo tenemos bólidos es un nuestro gran problema porque para mí es el gran problema del Real Madrid que luego ha tenido como consecuencia otros pero ese es el primero el dato quedamos antes y otra vez que lo decía Marcos entre Luis Suárez y Messi lleva más goles que el Real Madrid el Madrid lo tiene gol ese problema estructural ha contaminado todo lo demás esa era la primera realización y la segunda es la de vamos a mirarnos todos a la cara mañana pero vamos a ver cuándo

Voz 3 31:54 el capitán inmóvil

Voz 8 31:57 dicen que tenemos que hablar porque hace mucho tiempo que no lo hacemos ese es el problema del vestuario es el problema que tiene el vestuario con el entrenador cosa que que tienen ahora que Solari porque lo de no estamos unidos en el campo que lo ha dicho un Modric es la realidad en el Madrid a la y al primer contratiempo por menor que sea es que las caras son de esto ya no lo levantamos porque el equipo sabe que le cuesta Dios y ayuda a hacer un gol y en cuanto se ve con el marcador en contra ya se sabe que eso va a ser una lotería iba a ser un sufrimiento entonces yo lo que creo es que hoy ya definitivamente el vestuario Sabah cuenta ha verbalizado no tenemos gol es un problema estructural con Benzema bastante dos Bale e Mariano demás no vamos metiendo goles a ningún sitio y luego ha habido un deterioro de la relación dentro de la plantilla que se ve también en el campo si es que solamente que pensar una cosa aquí había un jugador que en el mes de septiembre se llama Isco era creíamos que iba a ser el líder de la selección creíamos que iba a ser el líder de la selección hoy es suplente es un jugador cabreado y es un jugador que no aporta nada

Voz 0470 33:04 penurio allí de que Gallego

Voz 1 33:07 en el que no está Asensio en lo que no está Gareth Bale sea bueno el tema discos que ha dejado de ser noticia es que no cuenta para Solari ni cuando está lesionados la mitad de los jugadores ofensivos imagínate cuando estén todos recuperados otra vez no cuenta para este Real Madrid pero es que mira al banquillo innoven y un delantero eh claro que falta gol como nueva falta Rosselló han veintiséis goles y el Barça lleva cincuenta Si ya no es Messi y Suárez que no marcan goles nadie

Voz 1501 33:31 además perdona con el discurso de

Voz 6 33:33 a Gallego a mí lo que me sorprende de lo que han dicho Ramos y Modric es que públicamente digan que mañana se van a reunir para hablar de lo que le pasa pero como que mañana sea este equipo se tenía que haber reunido para hablar de lo que le pasa hace ya mucho tiempo porque lo que está pasando al Madrid no es de hoy

Voz 1 33:49 claro es de hace ya muchas semanas muchos

Voz 6 33:52 meses que tienen los mismos problemas lo que pasa es que la llegada de Solari de algunos resultados ha tapado la realidad pero la realidad ha sido siempre la misma sea el único que ha cambiado en el Real Madrid son

Voz 0985 34:03 algunos resultados pero

Voz 6 34:06 luego ha sido igual partidos como el de hoy los ha ganado el Madrid esta temporada jugando igual los ha ganado y eso ha tapado la realidad un equipo que está bajo mínimos y eso algunos lo han creído ver como un éxito de Solari para mí no ha sido un éxito de Solari para mi ha sido punto igual resultados del Real Madrid pero no ha cambió el juego tenía que haber reunido este equipo para solucionar eso problema muchísimo

Voz 0470 34:30 también es verdad que ha habido partidos mucho peores que el de oyentes oye repitió ayer

Voz 0985 34:36 perdona a todo esto la figura de Solaris también se está deteriorando porque alguien se puede preguntar oye siento a Isco porque parece que está bien visto en el club pero sin embargo con Marcelo estoy manteniendo estos tienen justo estas injusticias que son tan evidentes también van deteriorando la imagen de la entrenador e Isco

Voz 1670 34:56 uno de los gran como personalidad del entrenador a mí me parece tozudez en la que estas como está ahora mismo el Real Madrid

Voz 1043 35:03 hoy Paulina prescindir de Isco que que el pobre

Voz 1670 35:05 inicios hoy ha sido el mejor del del Madrid no no digo que tenga que jugar porel pero que no tenga Isco más minutos o más protagonismo en este Real Madrid me parece e insisto una tozudez a entrenar seis eh totalmente ya lo hace como un mes eso y Vigo que no tenía la mínima intención Solari de intentar recuperar a Isco

Voz 0470 35:24 pues a mí lo que me queda por parte del otro Villarreal poco

Voz 1501 35:29 déjame enero disco los pocos minutos auguró que que ha tenido con Solari tampoco que sea para echar cohetes va en fin ahí están

Voz 1576 35:34 no no no no sí pero sobre todo y no va a cambiar el sistema iba a jugar con tres jugadores en ataque hoy sinceramente porque se vio el otro día en en Villarreal o disco no está para correr la banda de extremo hoy para hoy para poner algo

Voz 0470 35:47 no en la que buenas parecida a Bale Elvin Jones de Jaca con el experto

Voz 1576 35:51 además el problemas porque no juega en el campo de todas formas yo creo que a mí yo creo que las palabras de eh Ramos y de Modric que está muy bien pero yo cuando tú te quiere reunir a atajar un problema no lo dicen públicamente mañana nos vamos a reunir te reúne es hablar lo que deja hablar no se dice nada a nadie luego desvela que deja la la coletilla de que no salga nadie da nada lo que se va decir no sin lo primero que tiene que salir es que tú públicamente como para echar un Capote de cara a la gente que vamos a hablarlo no salir mañana y luego por el otro es verdad que está lo del gol pero está lo del gol está que en defensa tan hecho veintitrés goles y que la defensa es una verbena está que no porque no hemos hablado de las ocasiones de la Real

Voz 0470 36:28 otros cinco a Modric Modric habla

Voz 1576 36:30 las cargadas se puede decir aguantaban el eh de las cagada así de los de los errores a falta concentración pero no habla nada de su falta de fútbol a falta de fútbol de cross la falta de fútbol de Casemiro

Voz 1 36:40 ha tenido tres o cuatro que yo recuerde Dani sí muy claro hasta qué porcentaje era un accidente yo yo creo que los grandes equipos pues el Barça

Voz 1501 36:48 incluso el Atlético Madrid cualquier equipo con juegan en casa

Voz 1 36:50 pierden hay un porcentaje de accidente grande porqué serán mil circunstancias pero es que la segunda parte de la Real ha tenían tres cuatro acciones de una de Zurutuza que se ha quedado sin sin

Voz 1501 36:59 oye cuando iba a chutar otro hayan hay otra que es la primera para darlas es decir la Real también podría decir oye que yo podría haber llegado al tramo final del partido mucho más desahogada pero es verdad que con el equipo volcado y uno menos Enrique duda yo sí que creo que hoy Segurola en la primera parte de la vía

Voz 1043 37:17 pero Benzema fallar una clarísima aparte yo creo que la también este mérito el Madrid no

Voz 0470 37:22 bueno yo creo que hacía era de la ESA

Voz 1043 37:24 va es es el partido a partido

Voz 1501 37:27 pero incluso remontado el partido pero yo antes de que sobrepasa el es una reflexión que es que más allá yo desde el primer día de Liga más allá de la falta de acierto de la falta de gol que es evidente que que que hay que marcar más lo ha dicho Modric y falta hacerlo porque hay que marcar más goles que fallar tantas ocasiones más más que otra cosa es la falta de confianza hay una falta de confianza tal que ya no te salen los controles que no te de marca bien que no confías en el de al lado tanto es así que ya hace pocos días hablaba con con un par de personas en el vestuario los jugadores yo no me decía partidos que hemos puesto la manos hemos hecho lo que hacemos y salir yo ya he dicho

Voz 1 37:58 hoy

Voz 1501 37:59 por qué por qué porque es que se miran unos a otros ya no confía no confían en controlar bien no confía en dar bien el pase no confían en cubrir bien el hueco compañero es una falta de confianza tal

Voz 1 38:09 ah y no te sale nada es que el gran incluso lo partidos

Voz 1501 38:11 pesar de cara por ejemplo abren aparte hoy que debería yo para mi opinión creo que debería ya haber ido ganando el Real Madrid

Voz 1043 38:16 de toda persona que salude Álvaro Benito que incorpora nuestro

Voz 1 38:19 yo míster hola Álvaro muy buenas qué tal te preguntas piso por el juego interno de la jugada polémica Jordi

Voz 0985 38:24 no no que iba a decir que muchas de estas preguntas es un pequeño apunte decide página pero muchas de estas preguntas las podemos hacer mañana director deportivo del Real Madrid en la presentación de Brahim supongo que esto estas preguntas son hacemos también tendrán respuesta mañana a partir de la una y media

Voz 1 38:38 la del Barcelona concluyó a la una y media en la presentación de Brahim mañana ello oyendo a Ramos y a Modric a lo que me suena es a que hasta ellos mismos saben que unan perdió por el rito

Voz 1043 38:49 bien te está oyendo a Modric ramo dicen sí es una es que