Rosa: "Como profesora interina sólo he trabajado dos de los ocho años que llevo en la bolsa"

Voz 1

00:00

mi nombre es Rosa hizo hoy profesora interina de Secundaria de dibujo estos días eh acaba mi contrato en el instituto donde he podido trabajar tan sólo dos meses tras ocho años en Bolsa he trabajado un total de dos años pues debido a la reducción de de horas lectivas en especialidad con la llegada de la Lomce a la educación en las asignaturas artísticas se han visto verdad verdaderamente perjudicadas ante todo me sorprende cómo cuando se propone realizar un dibujo libre clase los alumnos se quedan en blanco y no saben muy bien cómo cómo encaminar su trabajo creo que estamos entrando en en un sistema que está dejando de lado las las capacidades intelectuales del hemisferio derecho del cerebro y que tanto ayudan a fomentar la creatividad la imaginación era iniciativa hay Ivonne sobretodo la la memoria visual de nuestros alumnos creo que la música la filosofía y las artes plásticas tan discriminadas actualmente en las aulas invitan a desarrollar unas capacidades necesarias para su transcurrir diario no debe extrañarnos que que las futuras generaciones se bloqueen ante un folio en blanco o sientan emoción alguna cuando cuando visitaron museo pues creo que que es obligación nuestra ayudarles a a desarrollar estas capacidad que sobretodo considera que las enseñanzas artísticas son necesaria sino queremos ser los centro mera fábricas de robo carente de espíritu crítico oí imaginación