Voz 1389

00:13

pues precisamente esas dos palabras y la integridad la diversidad sabes qué día se sacan muchas banderas españolas y se canta el Que viva España en una en una plaza llena en el ya de orgullo gay yo creo que eso quiere decir algo quiere quieres presumir del país que te ha dado tantos derechos y la forma más festiva la forma más directa que tienes de hacerlo es sacar la bandera porque es verdad que que la derecha y la ultraderecha quiere acaparar la bandera pero también es verdad que la izquierda ha sido responsable en cierto modo de de abandonarla tú ya sabes que aquí hemos hablado bastantes veces las banderas los himnos y los símbolos de pertenencia identitaria a mí personalmente cuanto más lejos mejor pero yo no quiero ser presidente de un país yo no me presento a ningunas elecciones ya a veces uno no tiene que pensar tanto en sí mismo y más en los votantes que quiere convencer mira en España hay partidos políticos que quieren gobernar el país vas a un acto suyo y no te enteras de qué país quieren gobernar ya es ya no porque no haya ninguna de las que a veces ni se nombra en ese país no está desde entonces él no son importantes los símbolos incluso te pueden llegar a generar rechazo bueno pues se humilde y piensa que hay gente muchísima gente para la que sí es importante tener símbolos bajo los que bajo los que unirse a veces a veces en política hay que pelear mucho por cosas en las que cree es poco pero que son necesarias para ganar elecciones