"Fuimos la primera generación que dio una respuesta tras el franquismo"

Voz 1995 00:08 llamativo piensen ustedes que los que nacieron ya en el nuevo milenio concretamente en el año dos mil uno cuando la Odisea del espacio este año serán mayores de edad los nacidos en el año dos mil uno este año podrán conducir podrán votar en el super domingo si es que lo que ha dicho Pedro Sánchez que no bueno piensen que el tiempo puede con todo menos con la hipoteca que esto es una máxima que todos conocemos muy bien sea una persona normal o te dediques a hacer canciones canciones como esta

veinticinco años ya las golosinas no caducan

Pedro Guerra

cinco años me acuerdo

Voz 1995 01:33 eso es eso es terrible digo yo lo mío acordarme de cuando tú a lo que yo estaba haciendo cuando tú diste ese disco esto

Voz 1710 01:40 muy mayor y si estamos mayorcitos todos pero bueno eso por un lado terrible y por otro lado pienso que no lo es no quiero estamos mejor que nunca sí sí quiero decir que está como está cosas de resistirse al paso del tiempo no pero bueno el tiempo pasa y uno lo que tiene que hacer es disfrutar pero sí es verdad que yo pienso yo que hace veinticinco años que llega Madrid Si me acuerdo de aquí en realidad es intentas a ver qué ha pasado en estos veinticinco años han pasado muchas cosas pero también uno se da cuenta que ha pasado el tiempo a toda Andalucía

Voz 1995 02:15 desde luego nosotros los músicos que tenía una profesión fantástica estupenda y la gente lanza flores cuando cantáis de vez en cuando el ejercicio que yo creo que es insostenible para los demás si así yo viajara cualquiera de los que nos está escuchando hace veinticinco años

Voz 1710 02:33 hubiera lo que decías

Voz 1995 02:36 ella lo que componían de una forma inspirada en una serie de letras unas tras otras no soportamos el paso el tiempo sobre la mayoría de nosotros es terrible vosotros vais a recopilatorio con eso me vais a sacar al mercado hoy como que alardea de fíjate si era yo hace veinticinco años

Voz 1710 02:55 bueno si hay hay momentos que tampoco que también envejecen mal para él estas bueno yo por ejemplo parezca que me echó flores eso sí pero parezca porque me lo has hecho también es verdad bueno

Voz 1995 03:11 no tiene nada que en realidad

Voz 1710 03:13 yo he vuelto sobre el disco golosinas porque siento que es un disco que no ha envejecido mal sea el que son canciones que todavía puedo cantar que yo me siento a gusto no hay ninguna de la de que la que me pueda avergonzar o porque también hay veces que hay canciones que uno escribió cuando era muy joven y de repente pues ahora hablaría del mismo tema pero utilizaría otra palabra contaría de otra manera no este es un disco que siento yo que he envejecido bien pero hay otras cosas en aquella época que yo ahora tampoco podría sostener no porque en fin creo que esto paso un poco para todos es decir un disco es eterno pues bien informal no sé si si eso es

Voz 1995 03:54 sí pero Viena Tom por ejemplo este disco Tu lograba este en directo con una guitarra si ahí estaba Pedro Guerra su guitarra eso es muy valiente la sino que para eso hace falta ser muy joven probablemente ahora ni de loco asimiló grabar un disco sólo en directo tu canto guitarra

Voz 1710 04:12 sí a ver esto por ejemplo es algo de lo que igual podría estarme arrepintiendo no se non madre mía qué cosa tan absurda hice sin embargo ahora es una de las cosas que miro disco digo que osa a día no porque en aquel momento era el primer disco de un artista en directo efectivamente sólo con a guitarra y voz bueno hay algunos temas como el que acabamos de escuchar que tienen una banda pequeñita pero en fin las tres cuartas partes del disco eso la guitarra yo madre mía no que cosa tan tan

Voz 1710 04:47 no hay que hacer es joven y tener un entorno que en aquel momento estimó que que que eso era viable no haber el disco los hinchas en realidad cumple veintitrés años no salió en el año noventa y cinco yo digo que son veinticinco porque creo que minas es el resultado de todo lo que pasó desde que puso en pie en Madrid en el año mil novecientos noventa y tres hasta que el disco salió ahí yo estaba en el libertador choques nunca fue muy cerquita de aquí ahí empecé a cantar y empezó a crearse una magia en torno a las canciones ya esa forma de cantar las entonces intentó reproducir en un disco lo que pasaba allí

Voz 1995 05:26 lo lo veinte piensen ustedes en noventa y tres Madrid después de los Juegos Olímpicos la Expo estaba ahí todo eso yendo todavía sea

Voz 1710 05:34 la crisis en aquella época una gran Chris

Voz 1995 05:37 había una a Tamas se supone

Voz 1710 05:39 de saliendo también en una crisis claro pero fíjate

Voz 1995 05:42 que en el XXIII hubo esa gran depresión después de la gran fiesta con una depresión en este país de autores muchos muy bueno Ismael Serrano Jorge Drexler Pedro había erais unos cuantos una unos tipos muy talentosos después hemos vuelto a tener crisis inundan han aparecido de la misma forma o con la misma consistencia con la predominancia esos cantautores esa gente que supuestamente estaba ahí para iluminar hay alzar nuestras nuestras almas qué pasa con la música pero bueno yo creo que igual

Voz 1710 06:17 esto no sé porque yo no soy sociólogo on ice a analizar lo pero también es verdad que nosotros fuimos la primera generación bueno la segunda en los ochenta hubo una pero también digamos que la movida tapó toda la parte digamos cantautores no la movida centró toda la tensión cultural no pero Javier Ruibal por ejemplo que son cantautores espectacular de los ochenta no pero nosotros fuimos como de la primera generación muy que tuvo una respuesta popular después de las generaciones del franquismo no Javier Ruibal se dice una cosa

Voz 1995 06:57 no quería interrumpa siempre se dice que el éxito le persigue pero que él es más rápido que de grandes grandes grandes cantautores de este de este país

Voz 1710 07:08 pero ya te digo lo de los ochenta quedaron un poco de alguna forma sepultados por toda esta cosa ochentera precisamente no nosotros venimos después el noventa y es verdad que que ha habido muchos cantautores dentro de esta crisis ha surgido una aliada de cantautores pero quizás no tan centrado digamos en lo que es el compromiso social no hay también es verdad que a su vez el compromiso social ya no es patrimonio de los cantautores hoy en día Arturo todos los estilos musicales desde el hip hop hasta incluso el pop eh

Voz 1995 07:43 así el reggaeton rock no no hay compromisos social bueno por el momento eh que lo lo si tenemos una excepción no en España

Voz 1710 07:51 pero bueno Residente Calle trece por ejemplo lo viene un poquito también de ahí cierto

Voz 1995 07:56 vamos a seguir hablando y no quiero parecer impertinente pero pero momento en el que cantautor sonaba peyorativo hacía los canto subo después de ese gran boom del que hablamos un momento en que los cantautores como los pesados tristes con la guitarra no sé muy bien cómo en este país vamos de un extremo al otro sin apenas un periodo de civilización entremedias no no sé cómo pero de eso vamos a hablar en unos segundos con Pedro de golosinas que no caducan veinticinco años de carrera de uno de los grandes músicos este país

Voz 1995 09:28 que sí que escuchan es Pablo López se está en esa en esa visita está revisita los XXV años de golosinas canciones como contamina menos forman parte de la biografía de muchos de nosotros nos guste no Nos guste forman parte de nuestra vida y que nada más poder afirma digno equivocarme que golosinas es uno de los discos más bellos que se han escrito que esa encantado que compuesto jamás en en nuestro país y me gustaría ir al principio Pedro contamine cambia tu vida esta canción que escuchamos haciendo cambia tu vida como lo hace

Voz 1710 10:09 bueno mira la cambia realmente no es decir pero hay que pensar que cuando cuando Víctor Manuel y Ana Belén canta en el contamina me lo convirtió en un éxito esto es en el año mil novecientos noventa y cuatro en ese momento ya yo había afirmado con una multinacional ICO para estrella pues ya yo lo iba a grabar mi primer disco es decir el disco con los hinchas hubiera existido hubieran cantado Víctor Manuel y Ana Belén o no el contamina M yo lo hubiera agravado porque la canción ya estaba escrita yo hubiera hecho probablemente exactamente el mismo disco pero ser un artista desconocido ahí de repente conseguir que una canción tuya se convierta en un éxito bueno eso abre una cantidad de puertas tremendas y aparte sucedió algo por ejemplo que no sé de otras veces no sé si en aquella época por ejemplo en los es y mucha gente sabía quiénes eran los autores de la Puerta de Alcalá por ejemplo sin embargo sí se supo en muchos ambientes quién era el compositor del contamina me lamentablemente los compositores de las canciones a veces viven completamente en la sombra nadie sabe quién es el autor de algunas canciones muy famosos en mi caso ayudó mucho que que aunque la cantaba Víctor Manuel y Ana Belén siempre va acompañada de que Pedro Guerra de la tiempo sino todo lo que pasó

Voz 1995 11:40 a veces al revés que la gente se contaminan decía mira el canario está cantando la canción de Víctor Manuel y Ana Belén

Voz 1710 11:48 sí sí eso pero vamos y todavía hoy quizás en España menos pero probablemente en Latinoamérica hay mucha gente que puede que siga pensando que es canciones de Víctor Manuel y Ana Belén

Voz 1995 12:00 bueno hablábamos antes de de hacer una pequeña bolsa de de esa etiqueta de cantautor cómo es posible que en este país pasamos de glorificar a los cantautores a no digo desdeñar los pero sí como apartarlo están ahí incluso el término que era Campsa autor cuando apareció el el cansa autor tú cómo viste todo con un modo viste todo eso

Voz 1710 12:22 yo fíjate en los años ochenta yo creo que esto y tienen una razón una razón básicamente política es decir los cantautores acompañaron todo el movimiento antifranquista y todo el final de la dictadura era la música politizada en los años ochenta hubo un empeño en sepultar digamos todo la cuestión ideológica no que arrastraba de la antifranquismo y todo eso creo que hay en todo eso es que la palabra cantautor se convierte en algo como horrible no hice apuesta más por la frivolidad o otro determinado tipo de cosas no entonces en los ochenta yo vivo en Canarias yo ya soy cantautor de hecho a los cantautores era tan complicado defender eso que yo forme parte de un grupo Taller canario donde tres cantautores nos juntamos para formar un grupo para no ser tres tipos que iban cantando solo con su guitarra y entonces nos acompaña a tres tipos cambiando sólo admiran te has cantaba acababa el bajo el otro tocaba algo de percusión ya sí crea acabamos pagando una banda pero eso es la hora de esa Bin al bebé imagínate que ellos hubieran acabado haciendo una banda para acompañarse donde todos eran cantautores bueno que fue un poco lo que hicieron en después en el programa de Tola no que ellos harían cantando también pero en fin creo que los ochenta de alguna forma había hubo como un movimiento donde se predominó la frivolidad de otro tipo de cosas

Voz 1995 13:58 pasó después con vosotros lo mismo volvió la frivolidad

Voz 1710 14:01 lo que en los años noventa en realidad hay un momento en que los años momento vuelve la música acústica uno puede volver a tocar sólo con su guitarra porque aunque esto pasará así pues como hemos hablado no significa que en los años sesenta no hubiera cantautores vigente que siguió cantando y escribiendo canciones pero es verdad que a partir de ahí se colgó ese sambenito que ha durado mucho tiempo creo que hoy en día ya se empieza a un poco asustados pero sí pero pero bueno ya estamos siempre buscando pues no digamos cantautor vamos a llamarlo canción de autor Obama es un poco

Voz 1995 14:36 oye esas esas y bueno en el disco en el XXV aniversario de golosinas pues cada uno va a los sitios con amigos con Vanesa Martín con Pablo López al que hemos escuchado con Juanes con Rafael en

Voz 1710 15:11 no es decir poco más más bueno en el caso de la verdad es que ella ha sacado adelante una carrera espetó el maravilloso pero sí es verdad que eh

Voz 1995 15:24 qué sacas un disco en el dos mil dieciocho y no te lo sacaba la discográfica bueno en Pedreguer decir que dio vida a no sé muy caro de una película dio paso a una canción que casi superará preclaros esto depende de cada uno no

Voz 3 15:41 pero el marido de la peluquera es una tiene tiene su propia vida que no sigue el camino de la película la que se inspira

Voz 1995 16:07 yo pienso en toda esa gente que no sabe de la existencia de la condena de noventa o de la gente que ha visto la película gracias a la a la canción porque tenía su propia vida yes es llamativo el marido de la peluquera tu canción y la película cómo viven vidas paralelas pero muy interesantes

Voz 1710 16:25 sí supongo que habrá mucha gente que da más miedo porque les cuente la película entera de verdad

Voz 1995 16:32 la alerta spoiler eso sí

Voz 1710 16:36 a ver es verdad que hay muchas canciones que mencionan no películas son mencionan actores decenas de películas no sé si hay muchas pero canciones efectivamente que cuenten una película no es el caso del marido de la peluquera Ike pienso que además más el marido de la peluquera junto con deseo la que han sin que acabamos de escuchar cantando con Pablo López son las dos canciones bandera del discóbolo Gines mucho más diría yo incluso que contamina menos es decir el marido de la peluquera es la canción inevitable que tengo que cantar pero en España y cuando voy a América es la canción no hay ya en fin si es una canción que digamos arrebatándole la historia es una película que ya estaba hecha pues ha conseguido hacer una vida paralela a esa película

Voz 1995 17:28 en este pasado ahora viendo series ahora que todo el mundo está viendo te ha vuelto a pasar esa necesidad devolviera escribir sobre algo que has visto que has leído de una forma tan concreta más que se llama El marido de la peluquera estas aplico yo os voy a contar otra pasarán a más

Voz 1710 17:42 fíjate que en aquella época cuando es el marido de la peluquera en algún momento pensé que podría llegar a ser un disco que fuera todo de películas genial que como el marido de la peluquera no hablar hacer diez doce canciones sobre diez o doce películas que me han gustado mucho pero bueno esa idea con el tiempo la abandone muy Ivonne bien pero perdona

Voz 1995 18:05 el avión con esta idea que películas pones es que yo creo que hay que elegir las películas de las que doce películas que merezcan una canción

Voz 1710 18:16 los que te deja transmitir en esas que vienen una canción claro es complicado no no hablamos de tiburón por ejemplo no no bueno lo mejor sí pero como final una relación de amor

Voz 1995 18:30 hemos de hete que yo he vuelto a ver estas navidades al final cuenta la historia de Steven Spielberg con la ausencia de su propio padre es la figura de te saca finalmente las películas también lo suyo pero dejó de tiburones ahí un una balada romántica

Voz 1710 18:47 Llosa ese hombre sin piernas bueno los Pedro son sabes qué pasa sé que hay pedir películas por ejemplo que a mí me encantan que de repente no se puede y de hecho las películas probablemente más auténticamente cinematográficas son las más difíciles de convertirse en canción no pero sí es verdad que hay muchas películas y y por ejemplo en doce he ahí una película que a mí me gustó muchísimo ese llama camino de perdición no es una es la el cepillo pero otras veces Stoneham si hay en fin cuenta una historia tan bonita la relación de un padre con un hijo también no sé yo creo que hay películas que tendrían canciones

Voz 1995 19:30 sí bueno si necesitas ayuda si finalmente decidiese hacer ese disco yo haría primero y luego series Icon alerta spoiler todo el rato porque claro no viene menos bueno es que la música vive un momento durante mucho tiempo la los medios estuvieron muy reñidos con la música pero ahora todos los medios incluso la televisión están llenos de música de una forma u otra a través de Operación Triunfo a través de reality show a través de de You Tube el contenido estrella en la red de las redes sociales sigue siendo la música ahora que plataformas como Spotify de otra de iTunes cuál es tu papel en el mundo Pedro porque me parece que desde que tú empezaste de hace veinticinco años ahora tus pies están en otro lugar no tiene nada que ver aquel mundo que tú pisadas hace veinticinco años que el mundo de de ahora cuál es tu lugar

Voz 1710 20:22 pues fíjate que no lo sé yo creo que está ahí lo estamos buscando no porque ciertamente cuando hablamos desde el momento en que luego golosinas el panorama era tan diferente hay muchas cosas que no han cambiado que son exactamente iguales pero es verdad que cuando yo llegué a Madrid yo no tenía teléfono móvil eso para empezar porque no había hice había habían unos muy grandes que sólo lo tenían unas pocas personas muy las redes ya Internet llegó unos años pues las redes otros años después dentro de todo esto ha cambiado mucho es verdad que ahora hay música por todas partes pero también es verdad que hay un tipo de música por todas partes no todas las músicas tienen la misma cabida en en lo que la gente está escucha no constantemente no entonces es difícil es difícil el Papa el lugar que ocupa en el lugar de alguien que decir haciendo canciones sigue armando sus discos como lo ha hecho siempre que se utiliza también todas estas tecnologías para de alguna manera puedes seguir llegando al público al que puede el en público ha cambiado básicamente lo mismo no el público ha cambiado y en eso están entrevista empezó hablando con de la dar claro fíjate yo hago una broma cuando vaya a mi conciertos ahora no salgo yo lo que ha cambiado es que hace veinticinco años el público eran todos hijos y ahora el público son padres y madres no quiero decir que el público también ha cambiado mi público tienen veinticinco años más porque de alguna forma a veces es muy difícil esa renovación no de conseguir llegar a la gente más joven porque con la gente más joven ya dijera cómo comunicarme

Voz 1995 22:06 pero sigue siendo contacto tú lo dejaré de tocar de hecho empieza una gira el día dieciséis vas a estar en Madrid de enero después Valencia después vivir en Guipúzcoa el golosina siguen siguen funcionado túnicas dejaba de tocar pero tienes amigos de aquella época tienes amigos del público fans que te siguen desde hace veinticinco años y que recurrentemente los cincuenta conciertos ya soy familia

Voz 1710 22:29 sí yo creo que la gente que el núcleo digamos de seguir peores míos más cercano es el que ha estado precisamente estos veinticinco años acompañando me luego hay gente que ha dejado de venir hay gente que se está sumando ahora ese va a sumar ahora en este recuerdo de golosinas porque es verdad el dieciséis de enero cuando estemos en el Circo Price yo sé que la gente va a ser conmigo un viaje a veinticinco años iban a recordar muchas cosas de ese momento que vivimos y de lo que ellos vivieron hace veinticinco años pero hay una parte de gente que es público que es muy fiel y que te acompaña no

Voz 1995 23:12 sigues tocando con los pies descalzos

Voz 1710 23:15 ha hecho alguna de las giras de estos años atrás de hecho hace tres o cuatro años hizo una gira donde no volvía descalza este esta gira no me descalzo por una razón técnica

Voz 1995 23:27 eso la ella ya que tenía ya uno no tiene esos esos callos

Voz 1710 23:36 esperate los pies algo con los famosos que operan cada este año llevo unas pedaladas para la guitarra unos pedales que es muy incómodo para recordar

Voz 1995 23:49 bueno Pedro Guerra forma parte de la historia del paisaje emocional y musical de este país seguro la vida de todos y cada uno de ustedes hay un rincón donde sigue sol como es canario en Sol muy grande son latiendo en su corazón seguro IES Sòl pertenece a a Pedro Guerra empieza una nueva gira bueno sigue de gira de tocarlo quería lo músico bueno tanto al rato

Voz 1995 24:15 pero todas las del mundo que vaya muy bien esa gira recuerden el dieciséis están en Madrid dieciséis en el Teatro Circo Price festivas llama inversor no vayas discazo ya será Madrid Mercedes hasta ahí no vayas Scherzo Pedro toda la suerte del mundo de muchísimas gracias

Voz 1710 24:29 muchas gracias sólo recordarle a la gente que si para cualquier información sobre la gira a lo mejor pues es entrar en Pedro Guerra a punto com hace veinticinco años no tenían página web no no tenía imaginemos bebía horas una ventaja y además ahora con toda esta cosa que hay de los puntos de venta de estos piratas lo mejor es que la gente entre en las páginas oficiales de las fechas y los Link que agradecía un complacer las no ser a

