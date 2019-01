¿Eres capaz de resolver el dilema de la partesana?

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1010 00:06 sí en sus cabezas escuchan sin parar un zumbido una especie de Vido estridente no es la resaca de la fiesta de la semana pasada de la fiesta de fin de año son las hélices de su helicóptero del mal

Voz 1965 00:18 el juez quién le dijo hace unos meses a Mourinho que fichaje por el Manchester United porque eso iba a relanzar su carrera como técnicos dicen que en Nochevieja hizo públicos los deseos de todos su vecinos para que no se les cumpliera a ninguno es la persona que todos los años a última hora hace corre el rumor

Voz 1010 00:34 de qué se ha cambiado el recorrido de la cabalgata de Reyes para quedarse él con todos los caramelos agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 2 00:42 eh

Voz 3 00:45 el profesor Lennon

Voz 2 00:48 muy buenas muy buenas el rector de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días

Voz 4 00:53 todo bien y sigue con lo tendrán grabado lo pueden ver si yo predijo el número de el premio gordo de la Lotería Nacional de estas navidades lo predijo en este programa en este programa lo que pasa que como son todos aquí una panda de no sé qué pues nadie me hizo caso pero bueno te pisan lo porque está grabado se acuerdo está desde el día que ocurrió

Voz 2 01:17 el de pues de la lotería verdad me acuerdo mantenga eh

Voz 4 01:20 María galo dijeron dije que terminaba no yo dije que terminaría en XXXVII dije que ya es bastante se hombre la selección no termina XXXVII la posibilidad de llevar a bordo es enorme

Voz 2 01:35 muchísimo más no vamos a entrar no sé si no me pero más grande desde luego bueno pero vamos algo practico señor venga el del niño el número no hecho acaba no es que no lo he trabajado si estás esto de trabajar los grandes números claro cuál es el número que sale con más facilidad como terminación cuál es pues esto es cuestión de trabajar los big data bueno pues tiene usted cuando el día de Reyes no pues tienes mañana me puedo usted dato no no estoy

Voz 0509 02:02 como en otras como para lo que es la servir el profesor letona como digo profesor de la escuela en el termino ha apuntado

Voz 2 02:10 esta es la que has sacado más no no no venga vamos que abordamos el piensa mucho de la semana pasada antes volverle ya está ya está

Voz 0509 02:20 yo pensaba que usted buena gente mira que siempre lo digo a mi se me presté a Baltasar en blanco se que es un hombre lleno de espíritu navideño pero se empeña deje de chorradas vamos no piensa mucho de la semana pasada Train María tiene esposo y cuatro y José María o Marta María vale María tienes esposo

Voz 5 02:35 no sé si se si se escribe su edad

Voz 0509 02:38 tres veces seguidas se obtiene un número de seis cifras

Voz 5 02:41 que es el producto de su edad multiplicada

Voz 6 02:43 la de su compañero y la de sus cuatro hijos qué edad tiene cada uno de los miembros de la familia de María

Voz 4 02:48 la edad de ella no nos interesa bueno para una aclaración es como esquivo la edad de María con dos dígitos pues AVE a las decenas a IB las unidades una por ejemplo si fuera XXXV sería en la tres B cinco ir eso lo repito cuatro vez bien pues entonces tengo Ave Ave B eh de él vamos a utilizar un sistema que siempre da el asunto cuando se encuentra usted ante un problema que no sepa cómo narices desea meterle mano que aquello parezca imposible actúe con la precaución de factores Izar claro si factoría encontrará usted el brillo de la solución pasa lo mismo dividamos A B A B A B A B que divide lo dividimos por haber quitamos la y no sale diez mil ciento uno yo la factoría hizo diez mil ciento uno de los factores de de mitos

Voz 7 03:55 treinta y siete trece siete y tres

Voz 4 03:57 y añado el uno porque necesito cuatro hijos el uno no es primo pero lo añado porque necesito cuarto ni de manera que los niños tienen la de edades uno

Voz 7 04:08 tres siete el padre tiene treinta y siete y lo ha hecho factores dando sin lápiz ni papel queda dicho que tenía el primo

Voz 4 04:17 no el premio a era número primo no creas desde

Voz 2 04:21 a ver a ver si me voy a si Pablo pagan nadie nadie lo paga

Voz 0509 04:28 sí por Tena nosotros sabes aquí no pagamos a los oyentes que llevan este programa y aún así insisten en seguirlo haciendo por ejemplo Jesús de sesenta sí

Voz 2 04:35 buenos días ha dicho

Voz 0509 04:38 h6 sí porque Jesús pues permíteme que cuatro siete Jesús que tiene apenas diez días de vida ya llama

Voz 8 04:44 el programa muy bien pues Jesús eh

Voz 2 04:47 el de San Sebastián estando en San Sebastián

Voz 8 04:50 mire usted unas calles allí con unos

Voz 2 04:52 tapas deliciosas por qué narices ya es que no lo entiendo pero bueno tú lumbar diversas tomando tapas bueno a lo mejor está en un bar bueno

Voz 0509 05:01 oye Jesús tú sabías la respuesta al piensa mucho sabías que María tenía treinta y siete años

Voz 9 05:07 he a ver

Voz 2 05:09 mira a ver si si si si si es que no saben aquí tres que yo les doy no lo saben y escribirlo pero somos buenos ni de letras decía María Ariel amarilla

Voz 0509 05:25 bueno y además la edad de Mariano Nos interesaba con lo cual da igual a Jesús no nos interesaba porque además creo que puede ser cualquiera efectivamente es bueno es que si el caso es que si sabía el resultado no se perfecto pues yo me voy a fiar de TIC porque porque no voy a hacerlo pero ahora tienes que demostrar tu habilidad matemática con los problemas que te va a proponer el profesor letona de acuerdo

Voz 2 05:44 a ver profesor nos quiere usted anunciado o lo hago yo tengo mi problema pero hablamos del programa de la Semana que vino hablamos de los enigmas que le vamos a fondo a Jesús bien vamos a ver de pensamiento lateral claro un hombre que no llevaba paracaídas salta de un avión cayó sobre un terreno duro pero no se lesionó cómo es posible

Voz 10 06:03 una vez nosotros entonces Pablo

Voz 11 06:06 sí que yo nunca repito a las poderoso a vale un nombre que no lleva paracaídas saltó de un avión cayó sobre un terreno duro pero a pesar de ello no se lesionó cómo es esto posible yo lo sé yo también Tuttle calidad porque ser

Voz 2 06:19 pero no no no tengo que jamás pero

Voz 11 06:24 yo nunca le hundió yo sé perfectamente es lógico eso es a Tom ha dado la respuesta con lenguaje gestual por favor Jesús no hagas lo mismo porque no nos vamos a enterar saltó de un avión no se hizo ningún daño a pesar de caer sobre un terreno duro no tiene bueno es que el el material de terrenos da igual en este caso hombre sí

Voz 2 06:49 sí claro claro eso pero el agua venga a Jesús no sabe o no lo que aquí viene después si lo puede dar el saltito

Voz 11 07:06 ya está

Voz 0509 07:06 al año pero luego mira se podía haber hecho daño igual mira que Carmena has hecho daño por el pasillo de su casa

Voz 2 07:11 bueno pero Carmena tiene un problema de hueso esa también es dicho hueso se solo no no ya ya ya hemos oído que luego la gente interpreta a Mali dice este señor es un mal hablado vamos a Le entiendo mal los problemas pero los chistes aún peor bueno cada uno vea segundo favor si ya lo usted Jesús

Voz 6 07:35 una mujer dio a luz María o Marta una mujer dio a luz a dos niños varones que nacieron a la misma hora el mismo día el mismo mes del mismo año pero estos niños no

Voz 11 07:45 no son gemelos cómo es esto posible lo voy a querer que lo le otra vez lo digo porque yo no me enteré igual estás en el mismo caso

Voz 6 07:56 una mujer dio a luz a dos niños varones que nacieron a la misma hora el mismo día el mismo mes el mismo año pero no son gemelos cómo es posible

Voz 11 08:06 no está mal traído eh señor letona

Voz 4 08:08 y ciento gemelos por eso por eso pero sí nación

Voz 12 08:12 nuevo día a ahora el mismo momentos Ron gemelos gemelos luego mellizos no puede ser ah vale vale vale lo siento Jesús yo hago todo lo que puede bien vamos a dejarlo íbamos a decirlo porque sino aquí no acabamos si tenemos un programa muy bonito

Voz 2 08:29 bueno son tres y por lo tanto no eran gemelos eran trillizos Jesús lo que no aclare propagandista no pero lo que no se pueden tener trillizos

Voz 6 08:42 al mismo tiempo en el mismo lugar en el mismo

Voz 0509 08:45 punto exacto debe ser bien complicado eh mil partos se nota no sólo puedo decir bueno estuvo usted en una por lo menos

Voz 2 08:53 bueno sí cuando yo no me di esa viento lateral Jesús

Voz 0509 08:59 ya lo siento nos da una pero te vamos a proponer el piensa mucho de la semana que viene tiene siete días para pensarlo puedes llamar si quieres el viernes que viene porque ya sabes

Voz 4 09:08 siempre he resuelto el problema del próximo les doy el diploma a la persona en competentes matemáticos

Voz 0509 09:16 persona competente lo que asusté todas la semanas pero vamos no

Voz 4 09:19 pero es que hasta ahora no sólo ha ganado pero sí en el que te vamos a proponer este momento tendrá el diploma vale ahora como es un problema muy difícil muy difícil

Voz 0509 09:30 vale vale durante la Primera Guerra Mundial verdad señor letones luego ponemos lo que fue durante la segunda si no le importa

Voz 2 09:36 no no por nada durante la primera mejor lo vas a bien durante la Primera Guerra Mundial

Voz 6 09:42 en una antigua fortificación italiana se descubrió una parte sana que es una especie de alabar da perteneciente a un célebre capitán francés que murió en una importante batalla si multiplicar la longitud del arma medida en pies por la mitad de la edad de este capitán por el número de días que tiene que fue encontrada la parte sana y finalmente por la cuarta parte de los años transcurridos entre su desaparición y su descubrimiento obtenemos el número dos que esto ha propuesto un cálculo que he hecho yo ahora mismo doscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y tres vale ahora vino la pregunta en qué año tuvo lugar dicha batalla con la ayuda de un buen amante histórico se puede encontrar el nombre del capitán francés y el de la ciudad italiana en que ocurrió la contienda entiendo que es con la ayuda humanamente de la historia bueno

Voz 4 10:29 bueno lo que digo es no hay problema más bonito que éste en el texto no se incluyen datos nada más que los doscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y tres es una delicia

Voz 11 10:43 el problema yo diría que no hay problema más bonito que este y en el texto no se notan Jesús muchísimas gracias por llamar

Voz 2 10:49 venga venga a pesar vale tenemos si sois amigos con detona puede decir bueno donde el veterano amigo pero no tiene nadie nadie pero Jesús profesor que dice usted de las navidades y que le encantan las Navidades son buena gente con parada pues Pablo o no pero