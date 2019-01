El último secreto Cibeles

Voz 1 00:00 cuántas historias caben en una ciudad como Madrid seguramente tantas cuantas puedan imagino

Voz 1515 00:23 todavía caben muchas más después de haber pasado los Reyes pues se pueden imaginar no

Voz 2 00:28 Soares hola qué tal Marta cómo estás otro ha sido de Carbon histórico o de regalos story con regalos históricos me he portado fenomenalmente bien no podía esperar otra cosa sí

Voz 1515 00:39 bueno y además es que fíjate vana en casa de Nacho Ares que se sabe toda la historia real de los Reyes Magos

Voz 2 00:44 es más yo voy con los Reyes porque los reyes vienen de Egipto bien no les acompaña un poco ya voy guiado por las estrellas no vamos un elegido de los dioses por una cantidad de los eso es como lo protagonista de

Voz 1515 00:59 esta semana así tienes a ver cuéntame Cibeles

Voz 0772 01:02 fíjate nunca te has preguntado qué ocurre me llevas a Neptuno

Voz 1515 01:05 yo por equilibrar vale que estaban eso está pensado bien pensado no

Voz 0772 01:10 pero seguramente muchas veces te has preguntado porqué una diosa pagana como Cibeles tiene tanto predicamento en la ciudad de Madrid pues es casi como la patrona no se habla de porque no solamente la gente que sigue al Real Madrid pero la figura de la diosa Cibeles yo creo que al igual que la de Neptuno las dos plazas emblemáticas del centro de la ciudad tienen un marcado carácter eh popular no ha sido de que muchos madrileños como digo se sienten

Voz 1515 01:39 soy muy vinculados más que a lo mejor hombre por las dimensiones y por la historia es diferente pero el emblema de Madrid es el oso y el madroño pero hay una cosa mucho más fuerte más enraizada con la Cibeles Neptuno no fíjate estoy convencido de que muchos no saben

Voz 0772 01:56 cuál es el origen de la de la diosa Cibeles yo por ejemplo a mí me me preguntaban hace tiempo si te pregunto cuántos caballos tiene el carro de la Cibeles que me contestan Ayna se eh

Voz 1515 02:08 seis caballos no tiene miedo

Voz 3 02:11 sí es verdad es verdad

Voz 2 02:14 es que yo voy a negar que unos no caballos y en León León de meto pocas fotos éxito eh fíjate es una es una divinidad de origen de Horacio pero te digo una cosa así veremos el el teléfono

Voz 1515 02:30 a los oyentes preguntárselos monasterios no picardía como ya sus calles estrechas

Voz 0772 02:34 luego sí sí sí como decía es una divinidad gracia del del este de Europa la antigua traza estaba en lo que hoy es un poco Bulgaria Grecia y parte de de Turquía es una divinidad vinculada a la madre tierra a la fertilidad aspectos muy estereotipados no de de muchas culturas antiguas pensamos por qué porque esta en en Madrid en nuestra ciudad pues se lo hemos preguntado a Pedro Ortega Pedro Ortega es autor de un libro fantástico que quiero recomendar de aquí que se llama crónicas del Madrid secreto publicado por Ediciones Misteri Case puede conseguir también atrás es de de Amazon y él nos da dos pistas una relativamente conocida y la otra muy novedosa sobre cuál es la razón por la que Carlos III en esa ampliación que comentábamos hace unas semanas de la ciudad de de Madrid decidió colocar hay una estatua de la de la diosa Cibeles vamos a escucharlo

Voz 4 03:30 bueno pues en principio todos los datos apuntan a que fue la influencia de su madre y Isabel de Farnesio por la que se erigió la estatura de Cibeles pero yo aporto una hipótesis que es la siguiente que esta estatua se basa en una leyenda la leyenda de Diana por qué fue

Voz 5 03:47 con una leyenda mítica inventado mantiene

Voz 4 03:49 pues de Felipe III que nos habla de un origen de la ciudad de Madrid que se remontará hasta la antigua Troya el caso es que este personaje Villanova eh llegaría fundar la ciudad de Mantua y luego la ciudad de Mantua carpetazo adquiría la cual Madrid ir por una visión del dios Apolo descendería de los cielos un adiós a la diosa trajín está en un carro tirado por dos leones y que sucede que esta diosa metro Agir agita es otro nombre de la diosa Cibeles así que creo que esa podría ser un motivo a mayor abundamiento de la hipótesis de Isabel de Farnesio para que la Cibeles sea nuestra estatua principal en el paseo del Prado

Voz 0772 04:30 ate qué curioso no la diosa Cibeles también era diosa de los animales de la naturaleza para hay quizá colocar unos caballos como tú apuntabas más no era lo más acertado lo más exótico era poner unos leones en este caso dos dos leones esta tradición fíjate que que remonta hace remontar un poco pues casi un aspecto mitológico no de la ciudad de Madrid con esa leyenda que nace en el reinado de Felipe III el propio Felipe II en el siglo XVI realizó una suerte de árbol genealógico en el que él retrotrae a sus orígenes incluso al dios Osiris de los antiguos egipcios fíjate es una historia bastante bastante singular todo ello nos hace ver un poco como en la en el Madrid de los Austrias se justificaba todo todas las tradiciones todas las leyendas es quizá con con un ancestro un poco eh mitológico no en este caso pues identificando lo con la con la diosa Cibeles con esta Cubells Cubells era el nombre de la de la piedra sagrada S B tilo que había caído de del cielo y que se adoraba en pese inunde la ciudad de Anatolia donde surge el mito de de Cibeles no pues fíjate de un extremo del Mediterráneo en el extremo oriental en lo que era la antigua Anatolia o y Turquía viene de ahí el el culto a a Cibeles

Voz 6 05:49 daba hasta este lugar del del Mediterráneo en el extremo opuesto y en este caso en la en la capital

Voz 0772 05:55 tal en el centro de la de la península

Voz 6 05:57 cómo te quedes pues se

Voz 1515 05:59 me ha encantado bien encantado cuando hemos escuchado al al autor de este libro Pedro Ortega a Pedro Ortiz

Voz 6 06:05 haga vinculando pero ella llevo irnos tan lejos con la con la

Voz 0772 06:11 Cibeles fíjate y es que hay más detalles porque la la figura de de Cibeles no solamente está en en el centro de la ciudad de Madrid sino también en la Granja de San Ildefonso también los Borbones ahí colocaron otra fuente de de Cibeles hay que pensar que claro Carlos tercero venía de ser Rey de Nápoles es un mundo con lo pues con un reflejo muy amplio no en el mundo clásico la cultura clásica las esculturas de los grandes dioses y seguramente pudo estar ahí un poco la razón por la que el mandar a también hacernos solamente de esta divinidad sino de de otras es una fuente de Cibeles en La Granja se lo pregunté a Pedro Ortega y esto es lo que nos comentaba

Voz 4 06:52 bueno pues la verdad es que si contamos con otra Cibeles en el Palacio de La Granja de San Ildefonso uno en los Reales Sitios ir bueno pues allí convive con otras deidades digamos del mundo greco romano es que claro digamos es la ilustración lleva un nuevo de redescubrimiento de la de los dioses paganos traídos por ejemplo por Isabel de Farnesio la la madre Carlos III como comentábamos antes que Carlos III hace hace suyos así que en este palacio de La Granja pues contamos con numerosas fuentes estatuas dedicadas a los a los dioses paganos

Voz 0772 07:32 el autor que hizo la las cultura de de Cibeles no solamente marcó la pues lógicamente la figura femenina pero también la de su marido porque es Cibeles estaba casada con era otra divinidad Un pastor divinidad dentro de ese mundo pastoril el idílico de la de la antigua Anatolia de la antigua región de gracia y aparece en un mascarón en un mascarón que hay a los pies de de la Cibeles entre los dos leones prácticamente en el mismo carro y ahí aparece el este rostro de de Addis juntos protagonizaron una serie de de cultos misterios que eran muy comunes en la antigüedad hay otros cultos relacionados con otras divinidades como la diosa Isis que llegaron también a través de de Roma desde Egipto a la Península Ibérica estos cultos misterios lo que hacían era que

Voz 7 08:21 el nuevo feligrés el nuevo

Voz 0772 08:23 seguidor de del culto a Cibeles lo bueno pues necesitaba una serie de de rituales iniciático secretos de unos sacerdotes aceptar para llegar al conocimiento de la divinidad solamente ahí pues pasaba a ser uno un miembro más de la de esta de esta comunidad religiosa en este caso de de Cibeles fíjate la cantidad de historias mitológicas alucinantes que hay al

Voz 1515 08:45 dos de de esta está me encanta cómo nace esto también de Isabel de Farnesio es que busquen la historias apasionantes interesantísima como hay en la granja también tiene en La Granja de San Ildefonso su propia Cibeles su propia fuente como una figura del marido que es este pastor saca paralizado Adís

Voz 0772 09:04 para cuando vayamos a ver la fuente y la podamos ver de cerca dónde está exactamente entregados los le pone a los pies a los pies en el propio carro pues a muy poca distancia de los pies hay un mascarón con la boca abierta que es el marido de les del marido de Cibeles que tiene bueno relativamente poca importancia en la historia de mito ella como grandioso de la fertilidad grandiosa de la o de la Madre Tierra fíjate el concepto de Madre Tierra que es algo que trasciende no solamente a Culturas del Mundo Antiguo sino también en América en Oceanía siempre se ha vinculado la la fertilidad de la tierra como algo femenino no es quizá lo que encauza en esta diosa Cibeles que hoy por hoy me atrevería decir casi es tan patrona como el Almudena de la ciudad

Voz 2 09:50 más no como todos los que van de blanco

Voz 0772 09:52 no se encajó como un personaje más no de la para hacerle el guiño dentro de unas semanas rojiblancos hablaremos de Neptuno por supuesto que también tiene una historia trepidante la de este la de este Dios y sobre todo el significado de de la escultura el sitio donde estaba todo eso está rodeado de enigmas y misterios muy curiosos con un trasfondo histórico que bien

Voz 1515 10:13 Nacho Ares compañero gracias gracias a timarnos nos habíamos visto así que por un grande