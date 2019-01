Flash Deportes SER de las 14:30 (07/01/2019)

llegó al club con el que se quiere jugar de niños pues lo que yo no he podido tener mejor reo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid cuando en cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City sólo contemplaba tres opciones sobre la mesa primera jugar en el Real Madrid la segunda jugar en el Real Madrid y la tercera y última jugar en el Real Madrid

siempre ha apoyado el barrio no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditada pero sí que es cierto que lo de hoy escucharte las manos a la cabeza de arriba dijeron que no era

Voz 3

01:14

hemos en esa jugada parece que no se consulta al en esa jugada no el árbitro no ve penalti juego sigue es algo bueno que no entendemos entonces para que está Eduardo