La Vida Moderna | No teníamos que estar aquí

Voz 0470 00:46 vamos a ver el porvenir es el primer programa de la bueno del año dos mil nueve no ya lo han dicho el Tuenti trending y es que estamos haciendo que algo pasa porque estaba antes

Voz 3 00:55 el toreo más gratuito que se puede hacer algo pasa siempre valen corear algo

Voz 0470 01:01 algo falta seguramente en Taiwán pasear algo bueno es que he dicho te por porque se metió en su suficiente porque una chica que Taiwán y no sé quien al igual pero seguramente en Taiwán estará todo bien briefings fandango muy loca igual y pero no el Taiwán Nacho de enfrente

Voz 3 01:21 estamos con Taiwán y me he puesto que un perro buscamos que buscan dónde está tu presa

Voz 0470 01:28 hemos hemos o algo pasa porque ante hoy hemos empezado un poco de retraso porque comenzar hoy es fiesta no tenemos que estar aquí todo ha ido tarde mal todo mal he perdona David es que algo pasa eh pero algo pasa de habla habla enfocada di por favor no pasa de que habla hay mucho digo mira mira qué dilema estalla van con retraso van con Lage mal como cuántas cuando el Call of Duty porque tú bueno ahora nada tarde Ataun un cabrón en Inglaterra un hijo de puta a mí hablando por tema personal pero

Voz 1792 02:00 los me fui a la mente porque yo mira mucho la pantalla durante el programa ayuda

Voz 4 02:05 pero pero espera espera espera espera espera Pedra pero espera espera

Voz 0470 02:07 la Baratillo ante porque bueno momento y el color el cordobés el color rojo intenso en un momento un momento color

Voz 1792 02:14 más teniendo mucha lo mismo pero es que estoy muy nervioso

Voz 0470 02:17 es que ya se mira mira color claro ahora pasión para lo que no estoy viendo lo que pone Youtube porque hoy va a ser bastante visual por lo que intuía

Voz 1792 02:29 hay dilema hoy pasa lo que

Voz 0470 02:31 te los escaparates de lo de la Hacienda de primera timo porque claro

Voz 1792 02:36 por qué lleva un retraso de un segundo entonces Dios Dyson hola enfoque Ignatius en poca Nacho no d'habitude dio a conviene también el retraso que es un caso general a ver sus amigos más acentuado pincha pincha Nacho a ver

Voz 0470 02:58 antes supe pinchar anota o yo yo yo yo he pasado Pablo Pablo Pablo pero para hablar no puede pin pinchar al Ana

Voz 1623 03:06 oy oy oy ahora ahora haber habla habla

Voz 0470 03:17 eh vamos a ver salir que todo esto sólo sirve para la gente que estamos aquí porque

Voz 3 03:23 yo estuve se va a ver normal claro nada simplemente estaba grabando se está entendiendo no no no

Voz 0470 03:30 esto es el peor comienzo de año de la historia de la de la audiovisual hablando de un vídeo que ni siquiera para la gente de la de Youtube es buena gente

Voz 3 03:37 no sólo nosotros notamos el retraso

Voz 0470 03:39 la verdad es que es que ella es que esto me lo me lo dijeron hace tres semanas pero luego en Navidad simulada que se me olvida todo y creo que esto puede ser

Voz 5 03:45 qué incómodo es que estoy muy incómodo con el

Voz 0470 03:48 a preguntar sin sin mucho éxito sino es

Voz 6 03:51 es posible me me oye Pablo

Voz 1623 03:54 ya ya sabe dónde voy

Voz 0470 03:58 es que no me quiero más nervios Maki cosa es posible Pablo me escuchando Pablo Pablo es posible que estemos teniendo otros problemas ETA cambia rara porque están manejando ya el cable gordo Pablo ha levantado el pulgar o

Voz 1792 04:17 que en su lenguaje si Jover tenemos

Voz 0470 04:20 eh vamos a vamos a hacer una cosa con esto tenemos pero dada la cabecera quise palpable gordo hace dos años que te dije pues según ATA demostrable gordo monta Mel cable gordo sobre un rap

Voz 1194 04:28 el pero callar cable gordo significa que va a haber todo tipo de complicaciones técnicas se

Voz 0470 04:34 bueno aquí va a ser peor pero en España va a ser mejor

Voz 5 04:38 hemos sea para atrás aquí no pueden meter

Voz 0470 04:40 el es meter el el cable en si hacemos que lo conectamos ahora hacemos una ceremonia no un cable falso mete un cable que aforada que Pablo ponemos el cable gordo Pablo Venta con el cable gordo

Voz 1792 04:54 ponemos un que Pablo con el que gordo claro pero que entre muy contenta de que lo acompañan que ha estado en qué tal con este la técnica con la comedia puedes entrar Pablo dando saltos y como vi toreando bueno tapón respira mucha Pablo qué lacónico de un debate este es un momento un momento momento Peric y quién ha vale vale ahí sustituto vale

Voz 0470 05:21 para cuando entre Pablo Pablo me oye Pablo que conecte el cable que te del cable a Tito a como que te litro ocultas con la técnica comedie técnica unida

Voz 5 05:29 ahora como cuando sale los toros por eh

Voz 0470 05:32 a entrar Pablo con el cable gordo se Ignatius tú pon la música el cable Gordy empezamos que todas y luego lo quitamos porque peor luego lo vamos a quedarnos hoy nervioso Juan Pablo II lo bien que estará quedándose en la radio

Voz 1792 05:48 la el cable

Voz 7 06:06 Pablo Benito Pablo Valera el cable

Voz 3 06:26 mira esto es lo más contentos que el Estado no la emoción

Voz 1792 06:34 por qué porque esto por qué pasa esto porque sé porque no tengo idea

Voz 0470 06:41 lo puedes arreglar porque es que después porque si no voy más allá si no se puede arreglar podemos volver al cable normal toda la gente ya lo prefiere volver no podemos volver y arreglar volverlo podemos volver tú no puedes aunque aquí se graben HD tú no puede luego edición de vídeo en el en el vídeo

Voz 1792 06:57 la gente puede poner poner leoneses

Voz 0470 06:59 Deportivo en la gente que no ve en Youtube va a pensar que somos menos con todo lo que sabemos es que tú

Voz 1623 07:09 yo he entendido

Voz 0470 07:13 vale vale perfecto no está de puta madre hasta luego lo pensamos pero si sigue así cuál hemos dado bien minutos de cable gordo y luego la volvemos a quitar después de cinco años esperando

Voz 5 07:23 dame otra cosa Pablo porque no se ve verde

Voz 1792 07:26 porque antes de Villaverde mira esta verde y luego miro ahí no está bien visto es enorme

Voz 0470 07:31 la también

Voz 1623 07:34 no puedo quitar ahora no

Voz 3 07:37 vuelve a trabajar un aplauso

Voz 1623 07:46 la llegada de cara de gordo

Voz 1792 07:48 parecía que iba a ser ya el paraíso y atraído más problemas problemas a Cuba una metáfora perfecta de del progreso en el Congreso

Voz 0470 07:55 así como como como cuando les llevaron el tren allí a los a los indios en Estados Unidos todo el mundo pensaba que iba a ser la solución contra ellos vale porque además me da yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o de un honor

Voz 3 08:10 nadie se lo que Davis

Voz 0470 08:12 es hijo de ellas pero mira

Voz 1792 08:16 pero un chiste

Voz 0470 08:17 si lo ves ves ahí un chiste

Voz 3 08:21 en esta ocasión también escrita no que estaba

Voz 0470 08:28 a es el primer programa con cable gordo ya veremos si no mantenemos cuando estamos muy contentos a lo mil diecinueve una plaza para

Voz 5 09:12 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 9 09:27 hola buenas noches le atiende lector

Voz 3 09:50 fijando en las cámaras claro que son nueve

Voz 0470 09:52 son nuevas Carso son como parecen soldados de Wars PSOE parece sí parece tener en cuenta el cable gordo aquí pero yo no sé cómo ha tendremos que someter a consulta qué hacemos si lo mantenemos

Voz 5 10:06 el nuevo para qué haces para todo es el de verdad de verdad

Voz 0470 10:10 no no no eso son de audio yo creo que esto se debe

Voz 6 10:14 eh son Cano son de audio sí claro si tú quieres que sea de vino

Voz 0470 10:18 vamos a hacer esto no es este cable gordo no no vale esto la vida moderna e no teníamos que estar aquí no tenemos que talkie porque hoy es festivo

Voz 5 10:27 ha sido un fallo podía pasar no sé

Voz 0470 10:30 de que no se de quién Álex Pina que sí

Voz 1194 10:35 de cuenta de que hoy no era para trabajar dato exacto

Voz 0470 10:37 pero bueno si está estamos esta esta gente aquí esta gente para bufo no vamos no está bien decir estamos todos traicionando a la clase obrera en este momento bueno vamos a mí eso no me gusta pero sabe vamos a contar lo que pasó porque también hay que contar las cosas bien porque hace un par de días cuando nos dimos cuenta de que hubiera efectivo que quedamos a comer los trenes antes de ayer

Voz 1194 10:57 dijimos aceptar de bueno que que ya estaba esperando y lo primero que misa gesto de eso porque pasan

Voz 3 11:03 el puede semana sin vernos primero que dice que hay que trabajar el lunes claro

Voz 0470 11:10 la cosa es que dije planteamos pluma entonces bueno pues hacemos croquetas no vamos a unos pero luego pensamos ya dijimos hay gente ya no dijo ya hay ahí igual noventa personas y por la gente por la gente decidimos hacer

Voz 1194 11:21 pero el nobles por la gente pero más por estos noventa hijo de puta

Voz 3 11:28 la gente no rectifica te dan noventa culpable que vamos a linchar en este proceso

Voz 0470 11:34 por lo pronto porque si se hubiese llegado un email hace cuatro días en plan que al final no que al final no os hubiesen faraón quienes se usted una muchacha tiendo nuestro ya ahora eh

Voz 5 11:47 pero esa muchacha mira yo quiero tener unas palabras de agradecimiento hacia ella porque me la encontraba antes cuando estaba subiendo

Voz 0470 11:53 la mujer que ha hecho el funky muchas de Cacho al da una de cal

Voz 5 11:55 la de arena por qué ha regalado una cerveza un fuerte aplauso que me ha venido muy bien por qué es tan fiesta hoy

Voz 0470 12:07 que he visto lo que nunca había visto en mi puta vida el que la cafetería de la Ser cerrada de verdad que si queréis lo está cuando el golpe de Estado eso está todavía

Voz 5 12:14 por ahí el once M estaba viva siempre esto siempre está abierto y hoy sí sí

Voz 0470 12:20 eso es increíble calidad que ahora se mucho con el cable gordo el detalle con el cable gordo bueno este es el no sé qué programa es el programa sirva número sesenta y siete la quinta temporada el primer día de enero en el que hay la vida moderna estar aquí no tenemos que estar aquí pero aún así

Voz 5 12:36 buen título programa eh no teníamos que tengamos que estar

Voz 0470 12:39 pero aún sin tener que estar aquí por la comedia va a presentar y por la gente por lo que no presión

Voz 1792 12:44 si están aquí presento eh hostigar

Voz 0470 12:48 Carlos te comentó saliendo ve la prestación si sin tener que estar aquí muy Ventana aquí un aplauso para Ignatius

Voz 1623 12:56 yo no estaba allí en dos mil diecinueve

Voz 0470 13:00 yo creo que se va ajustando el Lage creo que Pablo Pablo no sabes que el el chat de vídeo tiene una rueda tiene como una rueda de lo ya yo te los parques que tienes que

Voz 5 13:09 mira Casyc ambiental casi ahí ahí cuando te compre unos pantalones nuevo yo la tecnología la tengo que medir en de esas cosas cable gordo va dando ya muy bien

Voz 1792 13:26 vale bueno eh

Voz 5 13:28 vamos a ver cómo efectivamente es fiesta no teníamos que estar aquí estamos traicionando todos los vale

Voz 0470 13:34 no vaya por ahí porque cuando no fiesta tampoco trabajas

Voz 1792 13:36 sí sí un trabajito

Voz 5 13:39 te das cuenta no estoy haciendo trabajando ha dicho estar aquí vale vale no teníamos que estar aquí trabajar eso palos que no valen para otra cosa lo que digo es que aprovechando toda esta tesitura y yo he decidido hacer una sección de las que menos me obligan a esforzarme joder

Voz 0470 13:56 está casi todo pero hay una especial

Voz 5 13:59 de que es que que es además hola mucho sería las gentes hay que me mandan por redes cosas y tal que es pospuesto grandes respuestas

Voz 0470 14:07 tú dices que te obliga a poco a trabajar pero es que hay que valorar la labor de la gente que selecciona cosas como la separación de los museos claro el el comisario la labor de importantes desde el comisario de el filtro el filtro así que vamos a tienes la la música que no te he pedido antes

Voz 1623 14:23 el segundo perdió velocidad no me pillos eh el lacónico Pablo dinámico que bien

Voz 9 14:39 eh vamos a empezar con para que me molesta que hablemos

Voz 5 14:44 grandes respuestas está en esta hay que ponerla un poco en contexto Pola porque el treinta y uno de diciembre echaban por la tele una vez más que Forrest Gump fue Pelé no sé yo la vía hace que veinte años no me estaba

Voz 1623 15:03 de era muy larga muy larga como dices va de nombre un hombre padre un hombre un hombre y nombre

Voz 5 15:10 que luego se ve que fue cojo que luego se de que era niño que espero pasa que el giro ese no se vio no lo ves venir te se ve que es hombre y luego dice es que pues creo que es el biopic de Alfonso Rojo yo

Voz 1792 15:27 que hable de lo que me acuerdo

Voz 5 15:30 es que había más más escena sea alguna más hay el caso es que hay una escena bastante mítica de forma Gun creo que es cuando hay una Nochevieja dentro estaba el tullido el que sale de ruedas estaba como en Nochevieja edad Il agente las gentes alguien empezó a decir por Twitter si empieza a saber ahora Forrest Gump casi la pones justo a las ocho no sé cuánto la tarde cuando llegue la Nochevieja coincidirá con la escena de Nochevieja de el tullido vale viajan estaba amañado y entonces llega qué

Voz 1792 16:05 esto no es cabeza

Voz 5 16:07 sí

Voz 1623 16:11 B

Voz 5 16:12 vi a un señor arroba me llama inmoló en Twitter y hacer una especie de parodia de ese tuit que se está moviendo mucho hice si si pones Hook a las veintidós veintiuna diez segundos a las cero horas el cocodrilo se come a Dustin Hoffman

Voz 10 16:33 pero claro

Voz 5 16:34 el luego es la foto

Voz 1792 16:37 mira eso también de un hombre que luego

Voz 5 16:39 yo en que Hoffman no hombre llegó arroba Marta MV once preguntó efectivamente ése no es Pacino a lo que arroba en un acto de virtuosismo acojonado ante dijo postín Kamel pepino

Voz 1623 17:06 un momento clave

Voz 0470 17:09 con la última otra vez precioso porque el chaval ha puesto el eh pone la respuesta a última hora del apuesto el cebo y flipa tanto de que le ha salido lo ha escrito bien ha puesto con Trinca P

Voz 3 17:21 vamos a tener que lo cuento

Voz 0470 17:28 que es en Twitter que da igual quién es por medio pero eso no

Voz 1623 17:32 sí es verdad es verdad

Voz 1792 17:34 se ha vuelto loco que no has salido más venido Peral ha hecho muy bien la verdad que nos encantan estos

Voz 5 17:40 de de comedia tonta que María normal

Voz 1792 17:42 día Dani Mateo aquí visitándolo los de nuevo pero pusieron al sistema judicial español

Voz 3 17:53 aquí todo todo el día es sonando el tema penitenciario que se pongan las pilas

Voz 1792 18:01 no hay una vaya navidades ha tenido buena no fuera

Voz 5 18:09 que tanto Vanity estamos contigo sabes siempre que seguimos con más grande respuestas de de las de las un poco elaborada se volcaron vamos a atasca básico Hinault también esta sección la tontería de se teje no se teje bien donetes la cuenta oficial de donetes en Twitter dice estás con tus colegas comiendo donetes sólo queda uno estar de chill de Chile pues como habla los jóvenes ahora sí con los donetes y sólo queda que ya tarde chico lo donetes llevó sí vaya Vida loca eh

Voz 0470 18:46 donde teleco eh

Voz 5 18:48 no es sólo queda uno que haces plantea esa duda vital donetes pues para

Voz 0470 18:54 yo soy conveniente Manager eh así cachondo pues a dinamizar las redes vamos ahí a ver qué día

Voz 5 18:59 en los chavales y efectivamente llega a arroba Mendia Collor meterle el apoya al donetes

Voz 1623 19:04 no

Voz 5 19:06 pero ojo que aquí esto ya podría ser podríamos acabar aquí

Voz 1792 19:10 sí sí sí sí pero es que hay respuesta de donetes uf uf mal aire

Voz 0470 19:13 la mala idea

Voz 1792 19:17 lo de que nuestro agujerito mide entre uno y dos milímetros la verdad es que ojo hay réplica de arroba vaya mami felices hoy su ex novia en el donetes doy Clemente sea mentira pero se ha vuelto salido trasquilado Lol pues vale todo

Voz 5 19:47 eh Ésta es dolorosa dolorosa pero hay que comentarle Edurne gente excelente mujer y excelente persona cantante rule alguien tiene no a ella directamente no a ella porque ya puso fatal quedó claro es que no es otra excelente sí eh sí quiso felicitar la Navidad estoy sufriendo la vida a la vida no encantó cuando tú felicitó las Navidades de Twitter si está feliz dando a la vez un brindis al sol como va colgó esta foto con su novio recordemos una vez sabemos que me David De Gea Merry Christmas sale mejor ya que él te lo juro eh primera gran respuesta describe la foto

Voz 0470 20:28 es el contexto salen los dos con con adorno navideño señor él el árbol

Voz 5 20:33 árbol una gafas Cachón las árbol primera respuesta además es gran respuesta además la primera respuesta pasa bien eso de que la exprimió son las más

Voz 1792 20:42 a la buena Merry Christmas

Voz 5 20:44 ya te podrías haber llevado las gafas al Mundial

Voz 1792 20:47 sí me imagino les queda comentarios ya Edurne pensando ya en casa mirando

Voz 0470 21:09 han pasado cuatro meses ya palos

Voz 1792 21:12 entonces ya olvidar que olvida eh eh vamos con una que implica a un compañero ha

Voz 9 21:21 Miguel Torres hombre

Voz 5 21:24 el fax no te metas en política el otro el otro local

Voz 9 21:30 Miguel máquina el supo eso

Voz 5 21:33 bueno en su costumbre ya de de meterse con pueblos sí porque crea muchas polémicas le gusta mucho a los pueblos y tal no sé de quién lo habrá Santiago Mazarrón con la gente Mazarrón en Murcia yo creo que eso te da derecho es más y no eres de Murcia también se pueden ver

Voz 1792 21:52 claro

Voz 5 21:53 bueno el murciano la voz de Mazarrón en El Periódico de Mazarrón supongo denunciaba este esta situación generada el murciano arroba mal Torres en el programa no te metas en política hace humor de forma despectiva del municipio y sus vecinos incluso la alcaldesa Halimi Alicia Jiménez se ha pronunciado pero bueno esto es un nuevo caso Charco del Pino totalmente claro Huelva incluso Pedro arroba Pedro Arias ciento doce que debe ser de Mazarrón y estaba muy dolido el hombre contestó a este tuit sencillamente hijo de

Voz 0470 22:28 sí muchos puntos supuesto si no no sirve no significa nada con tres Jabal es igual resolvió frutos sí

Voz 5 22:36 ahí como como no no voy a poner lo que es para que alguien venga aquí Fuenteovejuna exactamente y efectivamente llegó arroba Josean Prieto y lo puso lo completó puso hijo de Murcia

Voz 1792 22:50 es bonita bonita la

Voz 5 22:53 de bien vamos con Eduardo Inda otro de nuestros referentes dentro de la competición vamos a entrar en eso el caso es que Eduardo Inda andaba muy que demuestra que es una noticia Félix ya ves tú una noticia

Voz 1792 23:09 imagínate que no veremos en dos mil diez en dos mil diecinueve

Voz 5 23:13 bueno empezada la tabarra con que si a los policías que mandaron en el barco de Piolín y todo eso a Cataluña qué tal les dieron muy mal de comer y les han pagado muy mal y no sé que entonces el titular la noticia que colgaba él en Twitter era esta tres lonchas de mortadela cuatro de salchichón la dieta para los policías de el veintiuno de a lo que arroba Harama nos decidió contestar yo estoy casi seguro de que alguna loncha más caería

Voz 1623 23:40 va lo vamos hacer valoraciones

Voz 5 23:50 vamos a acabar vamos a acabar porque clásico que yo

Voz 0470 23:54 yo siempre confidente de de hacer un poco de menos a más de menos a más que hoy Pisco finado oirán todas bastante eran buenas todas y salvas

Voz 5 24:03 ante el graduado unos seis en pasa que un cura de Hungría un degradado degradado

Voz 1792 24:09 tú me han dicho graduado de alguna manera seguro eh

Voz 5 24:17 es es muy bonita mira vamos a ver primero si queréis el el tuit que puso Carlos Herrera que hace una cena navideña pues como nosotros cuando quedamos a comer además de hecho mira yo estoy aquí a la izquierda Girauta luego está Ignatius

Voz 0470 24:33 yo no lo Carlos Herrera y luego David broncas

Voz 5 24:37 bueno el Twitter de diciembre esta gente pues quedaban comer marisquería no parecen comiendo poco si yo empezamos la huelga de hambre en referencia a la huelga de hambre de los políticos presos catalanes y demás bien claro un catalán se enfadó por el chascarrillo Ile contestó a Carlos Herrera pero Le contestó mal que le puso voy a quemar sus libros Pérez Reverte

Voz 1792 25:11 se fue a hacer daño eh

Voz 5 25:15 pero es que Artur caro como cita a Pérez Reverte duro Pérez Reverte lo leyó obtiene contestó sería se cuando se contestación de Arturo Pérez Reverte por mí como si se quema usted en Ciruelos qué tengo yo que ver con esa foto claro Reverte para una vez que yo no puso el tío que no se pierde una Indra todas todas entonces el que ha escrito la respuesta recoge un poquito de cable será cuenta dice Jover pues es verdad es el puto Herrera mis más sinceras disculpas que dices por el por qué porque opción

Voz 0470 25:55 tira al bueno de Reverte y Pérez Reverte por una

Voz 5 25:57 concordia que nos encanta muy de concordia muy de confraternizar muy de ir todos de la mano juntos a la casa del señor y con esto acabamos disculpas aceptadas pero sigo considerando aconsejable que se queme usted el ciruela

Voz 1623 26:10 no aquí grandes respuesta gracias a todos

Voz 5 26:18 hola buenas noches aquí Juan

Voz 12 26:25 aquí lío vimos

Voz 1792 26:39 déjeme que decía ya te vas a despojar claro voy a describimos todo con la chaqueta porque quería enseñar ahora Ignatius viene

Voz 0470 26:45 bueno lo que puede lo que se puede ver en el viene con solvencia

Voz 1792 26:48 lo que yo sé crear suspense con su abrigo nuevo que se compró

Voz 0470 26:51 para todo el habrá mucho un abrigo verde suspense

Voz 1792 26:53 son las primeras navidades que voy bien equipado sí

Voz 0470 26:56 con la gente está viendo aquí de cerca pues panorama talón corto del país es también posiblemente la huevos en algún momento hay hay un chaval que está con los ojos sangrando

Voz 1792 27:04 y no se no se hizo de día enseñaros mi regalo de Reyes despoja del forro

Voz 5 27:09 ah

Voz 1792 27:11 ojo que viene mansito arranca all right

Voz 1623 27:22 pero no joder

Voz 0470 27:23 es Ignacio con una camiseta y pantalón de los Celtis con el número veintitrés de la camisetitas metida por dentro

Voz 5 27:29 sí pero antes ahora sí eso Spencer a no ser que tengas Twitter claro

Voz 0470 27:37 era lo que lo que has hecho en meterse por dentro pero luego sacarse la un poquito no por supuesto tocarse mucho la web

Voz 1623 27:44 vale

Voz 0470 27:51 como Herráez retardo en el estudio muy graciosa

Voz 3 27:54 parece un baloncestista

Voz 0470 27:56 que vamos a ver vamos a ver lo que está mezclando entonces

Voz 5 27:59 diré pero pero yo soy de los Lakers

Voz 0470 28:04 las París déjame que a nivel out mezclados épocas porque lleven la camiseta muy ajustada pero luego muy de los ochenta pero luego el pantalón de ahora pantalón largo hasta las rodillas

Voz 1792 28:13 yo me fijé en esa mezcla bombilla programa corto

Voz 0470 28:16 claro dos mil de Economía ochenta y tres bueno quise

Voz 1792 28:18 contar un poco hay lazos traiciones y luego la pelotita al ojo eh notita que es el complemento

Voz 0470 28:27 de goma pequeña amarilla de Golden State

Voz 1792 28:30 el de esta igualdad ahora voy por la calle en Madrid así me de baloncesto votando como campeones

Voz 3 28:45 es que es lo que me faltaba ya la segunda pelota es para no para no

Voz 5 28:51 beber ni fumar sí sí sí

Voz 0470 28:55 pero base si por Malasaña un hito muy bien tormenta talla el series de la pelota para que te distraiga de bebé

Voz 3 29:05 si en realidad no me lo trajeron los Reyes me los voy a comprar IVE pase la noche de Reyes cambiando

Voz 0470 29:13 sabes sabes sabes que yo me vuelvo a yo sí que me vuelvo loco yo no hago otra cosa yo me pondría horas ardió

Voz 1792 29:18 me dan eso ya no pienso en nada más

Voz 1194 29:20 lo juro voy a voy a volver a la tienda que la tienda me lo recomendó

Voz 1792 29:24 no voy a volver a la tienda a comprar para cada uno

Voz 0470 29:27 ante el donde la protagonista pues pues hacer un programa los tres montando una pelota de goma la nueva radio la nueva premió voy tengo realmente mucha curiosidad por saber adónde lleva es que lleva algo

Voz 1194 29:40 lo que quiero explicar es que claro yo tengo que tener coherencia narrativa si esto es lo que yo he querido por Reyes yo vosotros a Bello

Voz 0470 29:49 de baloncesto lo controlo demasiado buen nombre más de lo que parece un poquito y juegas mejor de lo que la gente piense mejor de lo que acusa a pesada cuando le metiera claro

Voz 1792 29:56 yo creo que eso lo hemos visto

Voz 0470 29:58 pero hemos visto el eh

Voz 1194 30:01 entonces claro yo si esto era iban a ser mi Reyes yo ahora no puedo parecer como con tengo que ponerme en marcha con el basket mal

Voz 3 30:09 ya en marcha con el Basque me parece el título de los ochenta marcha con el basket Ramón trece el otro día

Voz 1194 30:21 ya me empecé a ver jugadas de la NBA para ponerme al día tú ya sabes me recomendó hasta el documental de los Lakers Celtics yo toda esa época la viví pero claves del baloncestista actuales no conozco ninguno

Voz 1792 30:33 claro Iniesta Gentile y luego está Harden para conmigo por la barba barba por la actitud

Voz 5 30:44 de loco

Voz 0470 30:46 tiene ante sí tampoco locos si podía podía tener cosas en común sí

Voz 1194 30:51 en una jugada del comentar que a la gente

Voz 1792 30:53 le a comentar en no no

Voz 1194 30:56 jugada mira a ver si tú aprecias lo que yo presido pero

Voz 0470 31:17 pero que me están dando me están diciendo cosas que que que con la ilusión que tenía este hombre que pasa por a poner el vídeo atraque me van discúlpame creernos lo estaba viendo a que no podemos hablar que no podemos hablar nosotros mientras se ponen por el cable gorro el cable gordo no

Voz 1623 31:33 con el de antes pero el cable gordo Thompson

Voz 0470 31:38 dice me dice que encuentra tiempo me dice que tiene solución pero no hoy tienes que hablar sobre el vídeo y que pasea hablar sobre el filme oye sobre el si hablo sobre el vídeo

Voz 5 31:49 de momento se puede quitar Se para quitar el audio del vídeo porque no nos

Voz 1792 31:54 vale quitar el vídeo claro quita lo quita que quite la el día del vídeo Pablo era el novio de le llegó Pablo vale vale comenta comenta mira ahí hay hay mira a ver una canasta

Voz 1194 32:15 tú tienes que fíjate en el que está en la bombilla mira mira me miran

Voz 1792 32:19 que

Voz 3 32:23 mundo Sederic te das cuenta de lo que

Voz 0470 32:27 vale vale escribir la jugada es una jugada quedando segundos van perdiendo Parador Houston se sacar un balón para Harden y mientras va creo que pilota quedar batiendo bloqueos a todo dios

Voz 1792 32:36 empujones claro pero sí el rollo me había fijado la la gente habla de Harden y el héroe de la jugadas el número diecisiete Pedro J lo que está empujando a todo el mundo sólo Paqui lo dijo de Patras y nadie se fija juega otra vez para señala señala donde aunque no se te luego pero ballet quita quita el audio del vídeo ahí

Voz 0470 33:03 me topé toma toma el micro échale el micro que para que explique Juan Ignacio

Voz 1623 33:10 mira

Voz 3 33:11 bueno el otro tratar que éste se queda libre cabrón el rebote

Voz 0470 33:20 en el plano era precioso eh mire mire mira termine de porque te Beatie publicándolo vino mira mira

Voz 1623 33:26 pues a otro tras darle SD cuenta cómo

Voz 3 33:38 profesor Harden a orden slots luego plan

Voz 1623 33:56 como hay que narrar baloncesto joder

Voz 1792 33:59 la vida nobles

Voz 0470 34:03 joder si táctico el casero

Voz 1792 34:05 lo todo a la gente le ha sorprendido que yo tuviera su profundidad vientos en la gente lo celebró con éxito no esperaba que Ignacio se diera cuenta luego me dijeron se llama o bloqueo yo conocía esa pirita que encima se dedica a esto yo decía el número diecisiete y luego me dijeron que si veis es a la marea fuera habitual de pille que eso es un claro dice que es un legionario su trabajo a ser el cafre pero acusar a todo el mundo da más que para Harden que él tenga su hueco para

Voz 0470 34:35 coger rebotes dar codazos insultar al tu madre te

Voz 1792 34:37 que no sea otra cosa yo yo creo que yo soy el el pille Tucker de la vida moderna

Voz 3 34:44 yo creo que ya soy estarías el el diecisiete de la vida moderna no sé

Voz 0470 34:49 te agradezco el gesto pero que no es Carpenter

Voz 1194 34:52 no no se llamaba visión que yo pueda

Voz 0470 34:57 no he pillado para sus cosas

Voz 1194 35:00 es que es un papel tu altruista que quedo para que vosotros podáis el ahora no si esto ya lo han dicho hombre el periodista Juan Cruz Ignatius es el dinamitó pero que se estrella contra el muro y los otros son sino cuchillo Juan Cruz hombre que si volvemos

Voz 1792 35:23 a Juan Cruz una vez

Voz 1194 35:26 si vamos a jugar contra los pero si yo horroroso

Voz 1792 35:31 que yo me

Voz 5 35:35 pasáis Chilcot

Voz 1792 35:36 también el conceptos entiendo yo llego aquí digo chiste y luego vosotros rematar decir mamá me llaman despistado

Voz 1194 35:47 Su tabaco gracias

Voz 3 35:49 yo yo yo Yago claro yo voy aquí el nuevo yo muevo yo robó todo vosotros en el caos en train eh a los Omar

Voz 1792 36:07 pero es que llevan al circo

Voz 3 36:10 si quieren que habría

Voz 1623 36:19 yo no

Voz 3 36:20 vainas no y eso eso sí yo te entiendo pero ese tipo de cine el concepto también para que no te des pisto pero es que no hace es ese tipo que os voy a hacer a partir de ahora

Voz 0470 36:36 sí que Nacho sí que tú sabes que es al revés se que nosotros nos encanta Lisardo si tu claramente va de aquí

Voz 5 36:43 bueno claro hombre no se va a ver los podemos intercambiar los papeles no no no no no

Voz 1792 36:50 yo estoy cómodo siendo peineta que vamos a ver es que a mí me gusta a mí también combate una camiseta pero no prefiero ser Harden que la estrella ya pero es que el trabajo sucio

Voz 0470 37:03 también me gusta

Voz 1792 37:05 todo el trabajo sucio y el no de coche escoba

Voz 0470 37:11 a ver si tienes algo más hoy acabamos con el siete citaré apunta más cosas tener un final de toda esta

Voz 1792 37:17 además no

Voz 0470 37:19 que has puesto hay narración en mayúscula en negrita

Voz 1792 37:22 narración y un asterisco

Voz 0470 37:25 pone detrás que me contraten para narrar bueno

Voz 1792 37:28 eso a mí

Voz 9 37:31 porque

Voz 5 37:34 tienen un programa no Daimiel

Voz 1792 37:36 me dijo que autora lo que iba bien Daimiel y el otro de Miguel valoraron ya cenó con él de Guillermo si tienen problema

Voz 0470 37:53 pues estamos a ver ellos pero cada cada noche comentan unos setecientos hay uno cada cambio

Voz 1194 37:57 pero yo quiero pedir que me den mi oportunidad Iñaki esperaba he grabado en vídeo para que me diga

Voz 1792 38:03 hay sino vale la pena Agustín sacarme a mí que había cosas acordaros de la jugada esto soy yo en casa borracho las tres de la mañana narrando el ajo eh

Voz 11 38:13 el piloto letrero

Voz 9 38:14 eh

Voz 11 38:17 sí

Voz 1792 38:20 Bruno

Voz 11 38:23 los reportajes salvarlo

Voz 1623 38:24 en un momento el revés

Voz 0470 38:28 de momento creo creo que esto ha sido poner el hombre ha quedado mejor

Voz 1623 38:32 sí se confirma la teoría del típico

Voz 1792 38:43 otro robo el cable gorda pero ya lo tengo clarísimo pero cuidado porque es verdad que a quedado mejor eso eso es heridos

Voz 1194 38:53 quiero mandar a Daimiel para que me dé una oportunidad cuando quién

Voz 0470 38:56 al a narrar o a comentar sabes que son dos narrador y un Comendador

Voz 3 39:00 muy bien trabajo sus trabajos empujar

Voz 0470 39:08 eh vale pues ya está un aplauso para la yihad desde la radio parar

Voz 13 40:03 ya

Voz 0470 40:13 la vida moderna es buscar a tu camello en la cabalgata de Reyes Magos hemos tenido una al en y muy bonita además de boca lo que siempre lo agradecemos demuestran hemos escuchado que fue María

Voz 1792 40:27 yo no lleva al nivel de el rey negro de Andoain clásicas así

Voz 0470 40:33 en premiando a los muchas veces a todo el mundo porvenir estamos muy contentos de que empiece lo miles porque será otro año de fondo hay de cable gordo de mierda así que muchas de ETA porvenir una planta para

Voz 1623 40:51 pero no lo creo