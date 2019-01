¿Entretenimiento o banalización del delito?

Voz 0827

00:07

se trata de una aplicación llamada narcos del Estrecho que propone el jugador convertirse en piloto de una narco lancha para recoger y trasladar fardos de droga aquí también de dinero e ir mejorando así su embarcación según su grado de eficacia ha suscitado tanto el interés de miles de usuarios que ya se han descargado como la preocupación de las asociaciones de lucha contra el narcotráfico que creen que es una mala influencia para los más pequeños su creador que se llama Christian es un joven Garitano de veinte años que dice que es su aplicación sólo describe la vida real que el conoce muy bien la vida real en el Campo de Gibraltar Ike y juegos mucho más violentos que el suyo y tiene razón como sería también razonable defender que si alguien no sabe distinguir la frontera que separa jugar con la ficción de la realidad el problema no está necesariamente en la ficción Lo que sucede es que en un mundo global la sensibilidad sigue teniendo perfiles específicos especialmente respecto a la violencia por ejemplo pues quizás los jóvenes alemanes puedan en estos momentos jugar arrasar ciudades enteras matar a miles de personas con sus misiles virtuales pero no puedan descargarse una aplicación que les permita asaltar pantallas a base de Vega CEAR a judíos no harían falta normas para regularlo quizás debería resolverlos sencillamente el sentido común