Juan Carlos Higuero. Atleta

Voz 0313 00:00 un equipo de científicos de Universidad de California acaba de descubra de de de descubrir te demostrar demostrar descubre No te rías que tenga nada que ver lo que fue la mutación de un gen de un solo gen la que hace un montón de años Javier buenas tardes hola buenas tardes nos otorgó esta facultad de correr cansando no es lo justo no

Voz 0882 00:21 pues sí alcanzando ahora menos que otras especies yo creo que garantizando en parte la supervivencia de la especie humana porque al poder correr más por un lado podías cazar a mejor y por otro no menos importante evitar ser cazado ya no porque estamos hablando de que esto ocurrió hace más o menos la friolera de hace entre dos y tres millones de años unos homínidos de repente los homínidos vivían en los bosques en África de repente se trasladan a la sabana africana donde había más caza pero que se trasladan allí porque habían sufrido la mutación ellos no lo sabían pero habían sufrido la mutación de un solo gen que además tiene un nombre muy curioso C M A H en nombre bastante serio para esto de la Ciencia entonces ese gen sólo un gen al al mutara cambiar les permitió tener piernas más largas con músculos más anchos pies más anchos esto les permitió correr mucho más y cansarse mucho menos y eso les dio una ventaja genética evolutiva frente a otras especies de homínidos que sucumbieron a no tener estas estas características no esto es lo que han descubierto como tú decías muy bien científicos de la Universidad de California y además lo han demostrado porque aquí no se otra sólo descubrir América sino de demostrar que realmente existe no y como lo han hecho pues claro no pueden cambiar un gen en la especie humana porque estaba prohibido y moralmente también no está permitido lo han hecho en Ibi siempre son los que pagan el pato los ratones lo han hecho ratones modificados el gen en ratones pues en los ratones que tenían ese gen modificado es decir un solo gen el C M A H pues corrían incluso más del doble que yo dijo los fachas sí pero corría más que el doble que sus congéneres que novias recibió esta mutación genética y además se cansaba mucho menos con lo cual han demostrado que la explicación de porqué somos grandes corredores los seres humanos es la mutación de este gen ha ocurrida hace dos millones de años

Voz 0313 02:16 Juan Carlos buenas tardes Juan Carlos Higuero como saben todos los oyentes es un atleta español medio fondista que fue diez veces campeón de España de mil quinientos tuvo un una meritoria actuación en los Juegos Olímpicos de Pekín quedó cuarto en dos mil ocho Se retiró el año pasado la competición pero creo que sigue vinculado al deporte va vaya sorpresa Don Juan Carlos quién te iba a decir a Tuck a ti que por un gen que mutó hace un montón de tiempo iba a poder correr como ha corrido toda tu vida

Voz 1 02:45 verdad no chocan pero ahora con las investigaciones pues presentando esta ese tipo de cosas

Voz 2 02:52 lo cierto es que bueno que que esto de el fondo de los deportes de resistencia pues nunca se sabe hasta dónde puedo llegar al límite humano yo ahora con el PG pues pues más además late

Voz 0313 03:05 por qué lo de lo de cansarse poco no cansarse que se lo digan a nosotros en el plano teórico no porque tú cuando cuando corre si te cansas Juan

Voz 2 03:14 siempre estábamos cansados no yo recuerdo pues hacer el semanas cuarenta ciento cincuenta kilómetros de carrera continua incluido gimnasios fuerza Icaria pues llegaba a a la cama iban a caer arreglarlo pues porque pues producto del esfuerzo del sacrificio no de día a día con lo cual bueno y eso hace que tú la gente tiene que mover moverla para poderlo o pues es triunfar que es lo deseable en las competiciones traslado requiere mucho esfuerzo mucho cansancio yo cierto es que bueno que lo humano sí eso un ser vivo el coche muy mira ahora mismo fijado el aparato por ejemplo no ha corrido en en dos horas pero pero yo segundos es decir culpó a veintiuno kilómetros por hora durante dos horas es una auténtica barbaridad

Voz 0313 04:02 tú crees que dentro de pongamos qué sé diez años o cinco alguien habrá bajado de las dos horas en el maratón por ejemplo

Voz 2 04:10 no no te noches digamos contesta yo creo que estableció un nuevo récord de culto más cerca estamos de las marcas humanamente posible

Voz 0313 04:18 ya

Voz 2 04:21 me extraña que haya huecos que perduren durante bastantes años e incluso para siempre un ejemplo Carles bueno pero recordar al timo llevan llevan hay correctos que llevan chico mejoras lo que mejora mucho tiempo recuerdo yo por esa parcela no he sido el récord de cuatrocientos vallas que evitó el delito donde se claro eso Thomas que sí en altura e hice esto el mujeres por ejemplo yo desde luego Chupa que ha batido récord del mundo tampoco eh no sé hay pruebas que quizás sea que la mano los africanos han empezado a correr lo multar en él a partir del año dos mil por eso yo creo que cuando te hasta hasta que las pues también pero bueno la marca eso es una barbaridad dos uno al treinta y ocho no pensábamos e incluso los atletas profesionales que se podría bajar de la barrera de las dos horas tres cuatro fijaros dos uno treinta

Voz 0827 05:15 como sigamos reduciendo la velocidad de los coches y aumentando la velocidad atletas va a ser casi es mejor dejar de el coche definitivamente Juan Carlos te quería comentar claro esto que nos cuenta Javier Gregory nos habla de cómo la ciencia nos ayuda a explicar cómo nuestra especie mejoró no solamente para sobrevivir sino para en este caso bueno mejorar nuestra forma de correr que es a lo que tú has te has dedicado pero la ciencia también hoy en la actualidad os está ayudando a mejorar estas marcas no porque ya no solamente depende de la condición física con la que nace un individuo sino de vuestra preparación de vuestro equipamiento de las zapatillas de las pistas sobre las que Correa

Voz 2 05:53 sí ahora ahora no digamos que dialógicos se va poco a poco no hubo Tricio como dices entrenamiento psicología hijos a terceros deportivo ahora sí con las zapatillas que han sacado también con respecto cuchara para los fondistas bueno han estado hasta luego pues un estudio es como hace muchos años incluso cree que con con esa fibra de carbono que tiene esas zapatillas formaron la única con fibra de carbono en forma de cuchara pues hacer unas mesura con lo cual ahora para mejorar récord es evidente que pues tienen que tirar ya un poquito más se pues yo los materiales

Voz 0882 06:31 no soy un poquito más allá si me permites este año ya contamos por primera vez en la historia con dos bebés modificados genéticamente es decir ahora la ciencia ya que ha descubierto que una manipulación genética por azar por la naturaleza nos cambió tú serías partidario de que se modificara genéticamente a los hombres y mujeres para que corriera más o habría que prohibirlo como está prohibido ahora mismo no

Voz 1 06:57 qué tal si se

Voz 2 07:00 hay yo creo que el hombre es el hombre la mujer la mujer libre yo pienso que no me gustan por lo menos no él él en esto no hay no hay estas eh Caster Semenya en Sudáfrica que por lo visto eso un poco lo que dice yo no tengo tampoco los gatos se entonces con los datos que afronta no quiero decir con esto porque tiene algo se necesitan una masculino corre con las mujeres implicado K cuentan las Carrasco Victoria ahora mismo Acebes la pruebas hecho ciertos gana todos los campeonatos del mundo a todos los mítines Bono y ahí está un poco en el debate también

Voz 3 07:41 pero también hay otro

Voz 1546 07:42 pecado para ir dice que ahora ha habido evidencia día el cero es de una preparador alemán que mientras hablamos está en la cárcel va de una cadena de dieciséis años por genéticamente modificado a en vida no entonces luego hemos de hablar sobre la ética amoralidad de genes y con la que tiene repercusión en la humanidad realmente muy muy

Voz 4 08:12 drástico raro no es que esos esos esas fronteras hay que tenerlo encima usarlo para hablar de un poco frío es terrible pero lo que pasa es que seguramente también con el paso del tiempo

Voz 0827 08:21 no conozcamos qué genes digamos pueden permitir a un individuo desarrollar un tipo de actividad u otra y entonces a lo mejor en vez de probarlo a base de entrenamiento durante años

Voz 5 08:32 así a lo mejor no llegar nunca a tener

Voz 0827 08:35 máximo grado de excelencia pues a lo mejor eso Contés genético se podrá saber entonces no tanto la manipulación previa de vamos a fábrica niños que ya sean atletas en un futuro sino ya un niño o una niña que decida hacer deporte pues ver qué condiciones tiene físicas genéticas como para desarrollar un tipo de actividad no yo creo que eso sí que será posible dentro de pasado mañana no

Voz 0313 08:57 Juan Carlos una pregunta más básica el tú llevas una llevas la línea de de running de de corredores de una cadena de gimnasios en Madrid creo de imagino que estos días de enero son temporada alta altísima no

Voz 2 09:10 si la cadena foros en Madrid y bueno estamos en toda España también hay veintiocho gimnasios al mes más o menos Carles para que Paco sabes apuntó una unas cien personas no no es que estos gimnasios no si en enero sube hasta estas lo que ocurre es que te estas tres ciertas altas es cierto que antes el cincuenta por ciento lo dejan con lo cual sí que la gente se arma de valor lo intenta cogen pista coger esos hábitos prioridad cuando iban dos semanas esos hábitos pues se van difuminando pero sí que es cierto que ahora es el mes más suerte para los gimnasios donde más altas tiene en los gimnasios aquí en nuestro país

Voz 0313 09:52 muy bien Juan Carlos Higuero un placer hablar este ratito en La Ventana contigo amigo