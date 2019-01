CQD, la llamada de socorros antes del SOS

es un SOS una llamada de socorro en código Morse pero antes del SOS el auxilio se pedía con el telégrafo de forma mucho más complicada Se lanzaba once Q de que parecen las siglas del Caiga quien caiga pero no son las de Coppi Quality distraes la orden que puso en marcha semejante código se distribuyó a todo el mundo naviero el siete de enero de mil novecientos cuatro a partir de entonces esa sería la señal para pedir allí duda en mitad del mar y que la entendiera todo el mundo porque hasta ese momento poco más se podía hacer más allá de pegar voces por la borda pidiendo socorro a los boquerones

Voz 1626

01:22

acuerdo sobre cuál debería ser el código como una todos para pedir auxilio utilizando conjuntamente la tele grafía sin hilos de Marconi el código de Morse ya que el siete de enero se decidió que fuera C Q de CECU era un código general utilizado en todos los mensajes Tele gráficos para indicar que lo que se iba a decir era muy importante son las siglas de Coppi Quality pero Marconi se percató de que había que añadir algo más para que un barco pudiera decir que lo suyo además de importante era muy grave se añadió la letrada de distraes problemas la traducción fina sería que venga alguien echando leches que Nos hundimos con un taco por en medio a ser posible pero esta llamada de socorro no duró mucho porque era un follón de pulsos cortos y largos raya punto raya punto raya a raya punto raya a raya punto punto primero que se enterara a alguien te habías ahogado no tardaron en buscar algo más sencillo tres punto tres rayas tres puntos S O S SOS no significa nada y mucho menos eso que dicen por ahí socorro socorro se eligió porque era una combinación fácil y rápida de transmisión y tampoco es cierto que el Titanic fuera el primero en utilizar el SOS porque los británicos son muy suyos y tardaron en aceptar el cambio lo que eleva a la mayoría a ellos bueno el Titanic lanzó constantes secunde antiguos y los nuevos SOS sin para en realidad el Titanic lanzó de todo pero no les sirvió de nada