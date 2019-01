Corbacho: "Contra VOX se ríe mejor"

Voz 1168 00:00 nuestra patria una marca rojos y azules yo españoles ahora ellas que McCartney la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya I love to play manos suyo tu problema

Voz 2 00:43 P Félix Félix los tengo

Voz 1636 00:49 que los tengo

Voz 3 00:55 hay muchos motivos para estar contentos de regreso

Voz 1176 00:57 ahora después de lo de la tregua

Voz 4 01:00 irá se pero una muy importantes reencontrarnos toda la gente

Voz 1176 01:04 se trata ahora si ahora llega La Vine o no

Voz 5 01:13 el IEF a secundar la yen un ratito una entrevista

Voz 6 01:21 misteriosa a una entrevista en este hombre hombre

Voz 0230 01:25 el hombre pero seguro que todo

Voz 6 01:28 el hombre hombre hombre hombre el hombre todo

Voz 7 01:32 nos el estornudo

Voz 3 01:37 Reyes bien Francino

Voz 5 01:40 sí ha pasado por el paraíso a pensando para el Rey

Voz 6 01:46 no Reyes bien si lo tiene muy bien bien Reyes toma una vacuna una sartén para tortillas expresarte yo ha sido una tortilla para sartén

Voz 5 02:00 unas Arnés y te voy a que me un café en común

Voz 0313 02:07 el gran episodio del Rey Baltasar en Andoain eh no no los reyes bien claro yo Reyes genial que no te que se note después y me pueden un poco de música

Voz 1176 02:21 yo creo que aquí habrá si queréis que hable ya

Voz 0684 02:27 sueldo bien bien bien bien pues venía los Reyes y yo estaba ilusionado el problemas que me han traído un scalextric estropeado y me daba miedo decir es cómo funciona porque me iban a amputar injuria osada Corona he preferido no hacerlo preferido verlo verlo vería los Reyes ilusionado siguiendo una estrella no tenían carbón puesto voy va para Ana Botella iba a caer todo arcano lo estaba haciendo capeando forzado codos Villa estaba feliz cada mañana porque el mejor regalo haber vuelto un año más

Voz 5 03:02 pero no lo sé

Voz 8 03:05 no no tengo las primeras twiterías

Voz 5 03:10 claro todo lo entendería

Voz 8 03:12 no empezamos de regalos de Reyes que cargo de gurú a que no sabes qué me han traído los Reyes no te habías venido andando

Voz 9 03:24 vamos ahora con un ejemplo de alguien con capacidad de sintetizar sus deseos esquí Colo Queridos Reyes Magos abrir el grifo de la cocina y que salga cerveza o vino nada más

Voz 8 03:34 ahora un ejemplo de una coartada de una corto de rollo

Voz 9 03:37 épica es el tuit de Dorian Gray comandante han muerto ochocientos pero aquí le traemos sano y salvo al soldado Ryan el seno EEES

Voz 8 03:47 si tenéis en mente la Sirenita entenderé sin duda este tuit existencial que plantea Bobbio Vito una duda que me corroe

Voz 9 03:54 como sabe la Sirenita que animales son sus amigos y cuáles son sujetador

Voz 5 04:02 pues la verdad tiene muchas

Voz 8 04:03 con este tuit Bin vamos

Voz 9 04:04 el el susto que se tuvo que dar el primero que yo aún no

Voz 10 04:07 bueno hablando

Voz 11 04:15 venga después de las tuberías llegan a todo por la radio las noticias de Mundo Today

Voz 1981 04:21 abrir una cadena de gimnasios presidir la Academia de la Lengua Inglesa llevar a la ruina a las grandes tabacaleras principales propósitos de los españoles para dos mil diez puestos a no cumplir seamos ambiciosos comenta la ciudadanía un niño de seis años critica que se le castigue por algo que hizo a los cinco

Voz 5 04:39 Baños era inmaduro un niño por el amor de Dios razona el Belén

Voz 1981 04:43 la policía incapaz de detener al cirujano plástico que opera a sus pacientes para que se parezcan a él en un giro de los acontecimientos en cirujanos

Voz 5 04:51 ha operado asimismo para parecerse a la policía

Voz 1981 04:55 las dos personas que hacen de caballo de Santiago Abascal confían en que el partido llegue al poder rápido para poder buscarse otro trabajo pero que no saben es que si gana Vox cada caballo tendrá diez militantes en su interior la OMS ese aconseja beber como máximo una cerveza por semana excepto aquellos hombres que necesiten olvidar los ojos de Jessica

Voz 5 05:15 pudo ser y no fue

Voz 1981 05:17 que no hacían provoca adicción pero pensar en Jessica es muchísimo peor dicen los expertos los usuarios de las escaleras mecánicas preguntan si ellos también pueden hablar del tiempo algunos ya han empezado a preguntar episodio Starbucks planea abrir otro local pero teme volverse demasiado comercial

Voz 3 05:35 al pasar de veintinueve mil trescientos

Voz 12 05:38 mi cuarto locales a veintinueve mil trescientos veinticinco hará pensar a la gente que somos un

Voz 1981 05:42 cadena dicen los responsables

Voz 3 05:44 la policía interviene una banda de termo Amics que habían aprendido a cocinar metanfetamina

Voz 5 05:48 las intentaron escapar a bordo de una rumba pero la aspiradora empezamos el círculo

Voz 1981 05:54 Manuela Carmena destinará cinco millones de euros a adaptar Madrid a las personas con el tiempo pasado también encargado una nueva línea de metro que conectará su casa con el Ayuntamiento de la capital Serrat rape harán inglés harto de que le digan en qué idioma tiene para cantar el artista a partir de ahora se hará llamar el NIDA del coplas eh

Voz 13 06:20 no está claro en vida

Voz 15 07:08 bueno que vamos a contar que que vamos a contar hoy está todo el mundo tan asustado con dos mil diecinueve bueno está tan asustado todo el mundo lo más seguro es que cuando acabe el año digamos todos pues no ha sido tan malo

Voz 7 07:20 las bolsas caen no sabía

Voz 0230 07:22 los que será de la Unión Europea se ve el futuro negro té negro si no se puede decir de otra manera su más al futuro y ves negro hotel hoy escuchas la Cadena SER todos son pronóstico todos gente haciendo pronósticos pasó hoy es como ser profeta la recaudación irá mal todo estaba libros tenemos tenemos además la polémica del once hay perdón Caetano Veloso cantando más perdáis el once segundos por eso se llama la la el once hay es es la versión de el curro Cocu es algo que no es fácil vamos a escuchar esos once segundos de ahí tenemos que contar bajito hasta once porque sino Caetano sufre porque él hace el esfuerzo de cantar once segundos y en la radio sólo se oye a unos bobos

Voz 5 08:14 no veíamos cada cual lo suyo Caetano Veloso ha puesto el mérito nosotros sólo hacemos

Voz 0230 08:21 Gili de nosotros esas hojas sólo eh hay que contar bajito recuerdo

Voz 7 08:39 feliz año no solo once segundos ocho con tres con la ahí

Voz 0230 08:49 y Caetano Veloso sea fotografiado vestido de rosa en estos días porque la nueva ministra de Familia de Brasil dijo en su toma de posesión comienza lo habéis oído por más desconectados no comienza una nueva era en Brasil los niños vestirán de azul y las niñas de Rosa Caetano en ese momento combinó los once segundos de haya Jay con los once segundos de la niña del exorcista

Voz 0230 09:26 fíjate duran exactamente lo mismo que son las las casualidad porque los gritos de la niña del exorcista de Caetano Bueno escuchamos lo que dijo la ministra de Familia de Brasil que se llama Domanes Alves

Voz 19 09:42 pero

Voz 0230 09:52 estaba contenta os días meninas de Rosa visten azules venga existen Rosa esto motivo múltiples protestas la ministra explicó después que en realidad estaba combatiendo la ideología de género

Voz 12 10:05 apenas tengo ochenta asegurado droga

Voz 0230 10:09 como dijo la ministra no se entendido yo quería decir que se acaba la ideología de género esto es raro porque si uno dice los niños visten de azul en las niñas de Rosa parece que estás así a simple vista si digamos en sin entrar en honduras parece que estaba promoviendo la ideología del día vamos no precisamente de género digamos no más de género

Voz 5 10:33 Se para niños y Miño

Voz 0230 10:35 a unos les atribuido azul ahí es el rosa acto sería género pero dice que no que en realidad ya estaba diciendo que cada cual puede vestir como quiera y que está convirtiendo la ideología de género dices bueno bueno acaban bien ahora no las cosas significan lo que uno quiere que significan dices voy a subir a la montaña en realidad quién es decir voy a bajar al sótano ahora la política la política nueva es así hablando de política nueva el secretario general del Partido Popular que como sabéis es campeón del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna llama Teodoro García Egea está negociando con Vox Elena está negociando el Gobierno de Andalucía

Voz 6 11:12 para la gente de dinero se de clase media

Voz 0230 11:15 esta mañana Teodoro García Egea ha ido a Telecinco a explicar un poco como él ve las cosas ha dicho Teodoro García Egea refiriéndose a negociar con vos a hacer concesiones a Vox a modificar el acuerdo que han suscrito PP y Ciudadanos para atender las demandas de Vox ha dicho Egea

Voz 3 11:31 ah vale cambiar ya Susana Díaz que cambiar una coma en un documento

Voz 7 11:37 bueno cambiar una coma depende

Voz 0230 11:40 depende no es lo mismo decir coge la pelota gorda que coge la pelota gorda no es lo mismo decir sal de aquí que es una orden o utilizar un lema comercial para vender sal de proximidad de aquí a nuestra a nuestro un dialogo por ejemplo entre asesinos respetuosos qué hacemos le matamos no tenga piedad o qué hacemos le matamos no tenga piedad Haro las comas depende donde la ponga está cayendo un piano de cola tú estás en la calle lo porta sí suele pasar lo vi estaría yo en un piano cuidar a alguien está saliendo del portal y te pregunta hay algún problema si salgo no salga a la calle o no salga a la calle

Voz 5 12:21 David ha muerto una coma la diferencia eso sí

Voz 0230 12:25 eso es más útil la diferencia entre no ver bien o sufrir una angustia por falta de conocimiento no sé qué es la verdad no lo veo no sé qué es la verdad o no sé qué es la verdad es distinto dos pequeños detalles a veces cambian la intención política por ejemplo en el famoso vídeo del niño que escribir los Reyes hablándole de Amy Winehouse impidiendo que sí puede matar a Pedro Sánchez y que el Partido Popular recomendó y luego dijo hay que me he confundido bueno vamos a escuchar ese momento el inicio

Voz 20 13:06 Queridos Reyes Magos y cantante preferida era Amy Winehouse

Voz 7 13:12 bueno aquí hay un problema el gran Isaías

Voz 1119 13:26 en primer lugar los Reyes Magos no se llevan a los muertos ni a los vivos hay un problema aquí de comprensión lectora a los Reyes Magos no se llevan a la gente dejan regalos malo sería que dejara el zapato te levantas por la mañana allí no está al abuelito

Voz 21 13:38 a pagar sería un huerto interesante horror angina a toda la familia se iría a dormir el cinco de enero pensando a ver quién falta mañana todos abrazados en la cocina para llevar a Securitas Direct

Voz 0230 13:58 todos pensando uno de nosotros no estará mañana es una noche de Reyes tipo Stephen King

Voz 0313 14:04 cuento de Navidad en la SER

Voz 0230 14:06 los Reyes Magos esto no sé no es así los Reyes Magos no se llevan a la gente ni vivos ni muertos parece mentira que Partido Popular precisamente que ha descubierto ha redescubierto ahora la importancia de las tradiciones no sepa qué hacen los Reyes y esto se ve en la así

Voz 1119 14:21 entre falta de concordancia gramatical a continuación veremos

Voz 0230 14:24 es Dios quién se lleva la gente no los Reyes Magos porque la carta del niño dice tela llevase porqué porque ese niño pacte hoja plagió un chiste viejo en el que se refiere a Dios y por eso se usa el singular si fueron chistes a final en el que referente fuera los Reyes la frase sería era a mí a mi we have

Voz 7 14:50 devastadas no puede ser Queridos Reyes Magos te lo llevas

Voz 0230 14:59 sí aquí estamos a lo que diga Isaías pero en principio parece que esto sólo podría tener validez si se dirigiera a un Rey Mago concreto eso sí se valdría Rey Melchor Mata este último una visión de los reyes magos como asesinos a sueldo se aparta un poco de la tradición pero el literaturas libre podría considerarse un recurso literario esto no lo que diga Isaías pero si te diriges a los tres es correcto el singular escuchamos

Voz 20 15:23 me cantante preferida era Amy Winehouse la llevase conlleva estrés

Voz 0230 15:29 me bueno el Partido Popular ya dijo que recomendar este vídeo fue un error político no está bien que el partido de la oposición pida a los Reyes Magos la muerte del presidente del Gobierno correcto pero en realidad podría haber más errores además de político errores de comprensión de coherencia narrativa error gramatical

Voz 5 15:47 bueno todo esto venía por

Voz 0230 15:49 las exigencias de voz y apoyar para apoyar al líder del PP en Andalucía como presidente de la Junta que el secretario general del PP Teodoro García Egea dice que total es cambiar una coma de la Coma viene porque Alves Rivera si el líder de Ciudadanos dijo que no hay que cambiar ni una coma del acuerdo entre PP y Ciudadanos de Vox dice pues si no cambia una coma yo no me lo como un juego de palabras que antes ojo de palabra escuchamos a Ortegas Mitch Secretario General de Vox sobre las cosas

Voz 22 16:19 de entrada dice el señor Albert Rivera que no piensa cambiar ni una coma de un acuerdo en el que no ha formado parte voz que sólo ha suscrito con el Partido Popular creo que todos nuestros oyentes espectadores comprenderán que no se nos puede imponer la vida a nadie se le puede imponer un acuerdo encima la mesa que han pactado otro esto es es absolutamente irracional

Voz 0230 16:39 totalmente todo esto estamos escuchando el secretario general del PP de España al líder de Ciudadanos de España al secretario general de Vox de toda España que son los que están negociando el Gobierno de Andalucía sin que conste lo que piensan u opinan los dirigentes andaluces

Voz 8 16:54 hasta pasados era que están cansados y quieren en realidad

Voz 0230 17:00 hemos decir que Vox ya ha obtenido la primera concesión por más que no quiera reconocerlo ciudadanos y es que la autonomía andaluza ha quedado suprimida los andaluces han votado han elegido unas personas y luego quién negocia las políticas y quién decide los gobiernos son otras personas que esto es raro eh estamos dando como normal que los andaluces voten elijan unas personas luego quién negocia y forma gobierno son otras personas sin querer ser vino y y antes las formas democráticas se respetaba más decía la democracia es formalismo la importancia de las formas ahora acaban las elecciones ya los candidatos les dicen Keita Payá

Voz 8 17:35 dado que digamos y luego le pondrán a gobernar cuando voy a tanta gente

Voz 0230 17:42 en todo caso cuál es esa coma que al parecer no tiene ninguna importancia Vox ha señalado cuáles esa coma eliminar las políticas se combaten específicamente la violencia de género y convertirlas en lucha contra la violencia en general como golpe que la que pueda micrófono lucha contra la violencia y esto nos conduce a una cosa curiosa que vemos en la siguiente frase en la siguiente frase de Pablo Casado

Voz 23 18:05 el Partido Popular respeta que un partido diga nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer

Voz 24 18:12 que sufre malos tratos en su hogar

Voz 23 18:15 igual que también queremos que se proteja a los niños o ancianos que siendo varones también sufre violencia por parte de familiares o por parte de cuidadores eso es lo que estamos diciendo que se proteja

Voz 25 18:28 las víctimas independientemente del sexo independientemente de su edad a las más

Voz 0230 18:34 era el Partido Popular respeta ha empezado diciendo no se sabe si os respeta y comparte o respeta aunque no comparte pero al final recibe aplausos y él está diciendo hablando ya en primera persona eso es lo que queremos no se sabe qué es lo que qué es lo que respeta leyes que protejan a todas las personas bueno eso es el Código Penal las leyes sobre violencia machista existen porque se considera necesaria una protección específica a las mujeres el Código Penal ya protege a todas las personas y se maltrata un anciano no queda impune no es libre o no va así pero como los datos indican que hay una violencia específica hacia las mujeres se hacen políticas específicas si un partido político no está de acuerdo tiene que decir no creo en las políticas específica pero lo que no tiene lógica es decir estamos a favor de las leyes específicas y estamos a favor de que no haya leyes específicas eso no puede ser no tienes una fábrica de coches si decides vamos especializados en coches de color rojo sólo vamos a vender coches rojos el otro socio de la empresa dice no queremos de todos los colores llega Pablo casado dice no os preocupéis vamos a especializados en todos los colores pues no puede ser que no es contradictorio o hay leyes y políticas específicas o no las hay no puedes en las ayudas al PP tiene un problema escuchamos al Secretario General de Vox Ortega Schmitt valora que el PP esté abriendo los ojos

Voz 22 19:52 en esa dirección va va ir el Partido Popular nos alegra nos alegra enormemente que el Partido Popular empiece a entender que los hombres también son españoles

Voz 12 20:01 David tiene que estar protegido por la ley

Voz 0230 20:03 bueno es es el es abierto un unos hombres

Voz 7 20:06 bien son bueno bueno

Voz 0230 20:09 al margen de la política no sólo en la política en todas partes en toda situación es gente nerviosa a veces hay gente muy nerviosa que dice meto una leve de Miribilla mira en la mano pero piensas esto sí le meto me arruinó la vida iré a la cárcel todo no la cabeza lo mejor en estos casos es documentarse pero hay que elegir bien las fuentes de documentación porque te puedes llevar un disgusto un señor quería a otros dos una historia un señor quería pegar a otro y antes de hacerlo quiso documentarse fue a preguntarle un policía cuando me saldría

Voz 5 20:44 se acabó detenido

Voz 1119 20:46 todo nos lo cuenta Nerea Aróstegui es una noticia que pleno es leer en el Heraldo tal y como

Voz 26 20:51 no se cuentan los hechos han ocurrido esta madrugada dos agentes patrullaban por la ciudad de Cuarte de Huerva en Zaragoza cuando un hombre se les acercó visiblemente alterado dicen el hombre les dijo que pensaba darle una paliza a una persona y les preguntó que cuánto le podía costar pegar a alguien los agentes ante esta situación le pidieron la documentación y mientras comprobaban los datos el hombre empezó a ponerse más nervioso exigía que se le devolvió la documentación que había facilitado llegó a amenazar a los agentes con pegarles a ellos la situación fue empeorando hasta que al final acabó pegándole aún no

Voz 5 21:22 antes un cabezazo en el pómulo

Voz 26 21:25 el ha sido detenido y acusado de resistencia atentado a los agentes de autoridad bueno dentro unos meses pues va a saber realmente lo que cuesta pegarle a alguien

Voz 0230 21:32 claro

Voz 3 21:36 cuánto cuesta pegarle a alguien

Voz 1176 21:41 su velocidad

Voz 0684 21:43 no lo sé cuánto cuesta pegarle a la gente pero por lo pronto ese tío la querido pegar a un agente con el puño la pegó en la cara muy dura al lado la hostio luego la dicho bueno pasan la factura me quería pegar porque eres mi amigo hoy viste cuánto me va a costar este alarido si llego aquí te dejo todo el pómulo destruido dice son cincuenta euros le responde el IVA está incluido espero que me comprendan yo estoy repartiendo hostias y luego de lo de grabó en Hacienda albergará pasando porque ahora mismo puesto a repartir y hacer una gran fiesta ante Marcano lo está haciendo contra toda la gente me encanta arrimar palabras hacerlo con elegancia cuanto golpean cuanto golpean yo pico gracias sólo para que dejen de golpear a la democracia

Voz 5 22:30 claro claro por otro

Voz 0684 22:32 los protagonistas del día pensionistas haya haya hay qué pasa con los pensionistas que deberían ser protagonistas de los temas de este artista por eso ahora que toda España me escucha les digo con puño arriba por los pensionistas en lucha que tienen estar haciéndolo hoy que ponen las pautas de todo mi respeto para todos los que están haciendo yo no soy de los mejores yo sólo ritmo luchó por todos esos mayores

Voz 1176 22:58 otro algo lamentan que no para de Reyes

Voz 12 23:03 pero muertos congelados

Voz 0684 23:06 tenemos muertos congelados muertos congelados que estoy feliz porque Francino sea motivado

Voz 1176 23:11 tenemos congelados pero

Voz 0684 23:13 lo que es la fiscalía me dice que ninguno lo hemos exhumado hermano esgrime que pasa con todos esos muertos que hay que ahora mismo tengo demasiado desconcierto grupo eso qué está pasando en historia quieren congelar los muertos a la par que quieren congelar nuestra memoria para que no nos acordemos de topes lo que pasa de todos esos muertos que se olvidaron en casa pero bueno sin muertos congelados

Voz 3 23:33 pero yo les miro y le digo que me chupan el frigo pie

Voz 1176 23:43 bueno bueno bueno

Voz 12 23:44 porque el concepto y la palabra es narcos

Voz 0684 23:47 hay hay narcos porque hay méritos destapan arcos Colombia ahora va a ser narcos México pero no pasa nada arcano sabes que sevicias y quieren hacer buen narcos que se vayan a rotar a Galicia porque hay tenemos buenas que estoy en la tarima yo puedo hacer narcos porque trafico con mis rimas porque en realidad cuando estoy en una tarima soy capaz de que toda la gente se cree que mucha adrenalina me llaman el narco que vengan de improvisar que que lo único que trafico es micro actividad por eso cuán

Voz 5 24:13 yo me lo como en el primer tomo esto

Voz 0684 24:16 de rimas así que Time plazo plomo

Voz 5 24:22 no

Voz 27 24:40 el banco y treinta y seis minutos de la tarde cuatro y XXXVI en Canal

Voz 12 24:44 ya aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio

Voz 27 24:47 en un ratito a entrevista en unos minutitos pero antes

Voz 3 24:49 este secundarios

Voz 28 24:56 bueno yo quiero hablar hoy de concursos de imitadores mala por por hablar si si esta competición es si y nada Amado lunes vamos a Pere primer día pues vamos a ver

Voz 29 25:05 el esto no de de estas competiciones donde se premia al al que mejor finge ser otra persona sea como cuando vas una primera cita pero conjurado ICOM publicó hablamos de concursos como por ejemplo el de imitadores de Frank Sinatra celebrado recientemente en el Casino de Vegas en Barcelona el ganador fue Ginés está teléfono Ginés qué tal buenas tardes es importante Ginés que no era un concurso de canto sino de imitadores de Frank Sinatra fumando

Voz 30 25:28 es verdad amando más de viento me encantaba sólo no sólo fumando que detuviera el mejor estilo chupando como ese fuiste tú sigue ardillas sumas te pagan si uno en la primera ronda y otro en los cuartos y las semifinales ochenta y uno en la final solo

Voz 29 25:49 dos horitas no hizo una cosa es importante decir ganar el campeonato español te clasifica para el Mundial de imitadores

Voz 30 25:55 la referimos tanto si es más difícil verdad este jurado cada cigarro

Voz 29 26:10 Dios Sinatra no si fallece ahí

Voz 30 26:13 ah sí

Voz 29 26:16 las fumando hasta morir a los ochenta y dos lo que pasa es que ganas pero te mueres

Voz 30 26:20 sí pero no el premio setecientos cincuenta millones de dólares y a pero está muerto pero gana ciento cincuenta

Voz 29 26:27 no pero muerto está ya no se puede tener muchas gracias y mucha suerte en marzo de kárate a este concurso bueno se dice que Chaplin no pasó de la primera ronda en un concurso de imitadores de Charlot pero en cambio Antonio Luis José sí que pasó de ronda de hecho fue el primero en un concurso de imitadores de Charlot para discapacitados capilares verdad hola qué tal

Voz 30 26:48 muy buenas Torres puso

Voz 29 26:51 capacitados capilares verdad personas con problemas

Voz 30 26:53 con el pelo calvos decidieran usar esa palabra

Voz 29 27:00 vale de acuerdo Pérez que valoró el jurado en ti para ganar este concurso de Charlotte

Voz 30 27:04 bueno para son estos yo diría que el jurado tuvo muy en cuenta que yo era el único participante del concurso eso puede pero sé que decantó la balanza digamos a favor no sólo tú participas si porque hay pocos imitadores de Charlot yo Calvo eh hola te has dicho Calvo tú y yo si no lo que has dicho Calvo no lo es decir que hay pocos imitadores Calvo de echarle la que buena si Sivall sí sí sí lo ha dicho sí sí para que yo pueda hacerlo Cossiga al Boca Boca Boca

Voz 5 27:33 no pero porque ya soy calvo vale vale vale

Voz 30 27:36 yo no postureo debería decir Calvo se acaba descaro pueden decir cada sí porque sabe que no vale la diferencia si si no veo la diferencia

Voz 29 27:47 pero es que llovió bastante injusto que tutsi usó la palabra yo no puedo la

Voz 30 27:51 a mí me parece justo que desde tu Supremo nazismo capilar bueno eso lo que es justo y no muestra es una mínima sensibilidad colocados otra mira a ti la gracia que yo fuera al funeral de tu madre su cara

Voz 5 28:04 claro

Voz 30 28:04 apoyaba en el ataúd vaya vaya comparación de mierda lo tiene ya ya vamos a deja la charla porque no tengo más ganas de que te tomen el pelo no será chopa gracioso ciento de calvos en eso queda la serie buena qué

Voz 5 28:20 qué pena buenas tardes buenas tardes bueno

Voz 30 28:22 vamos a con último dictador resulta que el mejor invitados del mundo Dios si Dios ese Español cero cero buenas tardes qué tal tres años seguido siendo el mejor imitador de Dios verdad

Voz 29 28:37 oye te importaría hacerlo una pequeña aquí demostración de si no

Voz 7 28:42 venga adelante

Voz 30 28:49 dos razones de Dios entreno seis horas al día y dándole que te pego nuevo Lucero muchísimas gracias suerte

Voz 5 29:01 vale lo adiós gracias al Lucero hasta que bueno pues sí

Voz 29 29:09 el pequeño repaso algunas imitadores por el mundo

Voz 0313 29:12 donde esta tarde tiene algo que decir en esto de las imitaciones enseguida

Voz 5 29:15 puede sedantes antes la carta de presión

Voz 0313 29:18 nación con Olga Nebra ahí me pinchan

Voz 1636 29:20 en recibiendo becario para este espacio a ver si puede entrar vamos a ver usted quería ser periodista pero el camino que pasó ya que volando iba volando venía

Voz 1168 29:36 la broma le parecía más fácil puedes hacerlo así

Voz 1636 29:43 lo que usted es un hombre muy vital ese es el tema que se pone usted para animarse bueno eso es bueno saberlo aunque estas redacciones sería ella le digo no sé si me gusta mucho gente que dice que el hobby que más de pasiones y estar en casa sin hacer nada usted es más de los Loring que de los Beatles esto no sé si el jefe eslovaco ya le digo es el grupo que más veces ha dicho en directo y encuentro que si usted muy precoz bueno pero no para redactar noticias para perder la virginidad a los ocho años junto a una máquina de Far pollos en el bar de Hospitalet interesante para usted las coincidencias importan así que Francina nació un doce del doce de mil novecientos quince y usted fíjese usted un doce del doce de mil novecientos sesenta y cinco ahí eso quiere decir que usted va por la vida pues igual que Frank Sinatra My Way eh a su manera vamos ya lo veo con esas camisas hawaianas esas gafas sin cristales es toda una declaración de intenciones mire yo no sé si usted es apto para este espacio sabe que que lo decide el equipo de todo por la radio

Voz 6 31:11 porque votamos yo no sé

Voz 11 31:16 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio en Liu al hable el gran José Corbacho

Voz 5 31:22 hace inevitable detalla

Voz 0313 31:26 de ahí lo de imitar a Dios José los prueba alguna vez o lo pruebo cada mañana y cada mañana cuando complicado cuando me levanto intento imitar a Dios pero como siempre me pilla el séptimo día pues descansa que también hay que imitar eso eh es un impasse en los últimos tiempos se ha convertido en un género en sí mismo lo de la imitación verdad José

Voz 12 31:45 totalmente bueno yo creo que sí siempre ha habido imitación y siempre ha habido palabras ahora está vamos es tendencia diríamos bueno ahora todo ahora es todo es tendencia lo malo es que todo es tendencia cualquier es tendencia pero sí que es verdad que que bueno que hará pues hay muchos programas de televisión que optan por por la imitación Leo no por la parodia y bueno de debe ser un género un genero dentro de el humor de la comedia pues la la imitación ésta que luego hay dentro una imitación probablemente haya muchos géneros imitación más más tranquila parodia más cañera Hay al final sea como el humor tenga diferentes colores la imitación más tranquila no sería lo que decidisteis Silvio y tú

Voz 0230 32:24 sí sí sí

Voz 12 32:24 hace unas semanas no permíteme que te felicite yo al menos

Voz 32 32:28 eh eh porque fue una auténtica pasada lo de Bono Alfred y Amaia los otros al serbio Amaya por favor

Voz 33 32:34 no no no reabrirán el Gil

Voz 5 32:38 no sólo sólo escucha yo veo que gana y todo

Voz 33 32:51 cuando Betao

Voz 5 32:53 Lisboa

Voz 33 32:57 ya no

Voz 12 33:03 sabía que la niña mí las hojas resbalaba han pero no tanto si no es con nosotros tampoco

Voz 5 33:07 pues

Voz 12 33:09 pero siempre hay un punto de inconsciencia cuando cuando hace algo así y además cuando nos juntamos Silvia yo tengo ahí a esa cosa de de Céline un poco inconscientes que creo que creo que es bueno y además fue una parodia precisamente esta parodia barra imitación barra no sé qué desenfreno que fue muy curioso porque con muy comentado también en redes no el día del especial de Año Nuevo de Tu cara me suena entonces claro hubo todos los al Myers también son tendencia como todo en la vida estaban como enfadados por la imitación y tal hasta que los propios invitados Alfred ideal aunque sí que se habían reído mucho que se lo habían pasado bien y entonces los los fans se quedaron un poco cómo es esa cosa de ser más papista que el Papa que a veces no pues bueno

Voz 0313 33:51 un poco como los críticos con buen median rapsoda y no la pusieron a parir en su momento ya ha ido triunfando triunfando triunfando ha ganado Globos de Oro yo ya empiezo una tele que tiene posibilidades para los Oscar no a veces lo de cambiar de opinión no cuesta tanto no no va conmigo

Voz 5 34:04 ya verás cómo esto va a pasar con más cosas de las que ahora se reniega y que dentro de un tiempo a todos no mala gustarme

Voz 0313 34:12 oye Jose estás en la séptima temporada de Tu cara me suena pero estás también en los viernes en el teatro Poliorama en Barcelona con algo que llama mucho la atención por el título y que a mí me parece muy

Voz 32 34:20 gerente ante todo mucha calma el todo que es todo absolutamente todo el todo es a todos

Voz 12 34:26 que te referías con dos abierto el programa de absoluta pereza todo lo que se nos viene encima pues ese todo yo creo que el todo o sea vivimos en un mundo con tanto estímulo con tanta información vente a veces con tanto exceso de información y exceso de desinformación porque los excesos es lo que tienen que me cogí ese grupo que también me gusta mucho aunque no haya alguien mi carta de presentación también los he visto bastantes veces en directo que Siniestro Total al señor un referente para todos los que le gusta el rock and roll y además el rock and roll mayores que dice cositas si son mayores tenemos una edad tampoco ha salido al grupo estamos haciendo todo lo dirá lo vía que también me gusta mucho mayores si al final

Voz 5 35:08 los derroches mayores cuando se hacen bueno mira

Voz 12 35:11 Freddie Mercury cuando se hacen buenos es cuando son mayores entonces la verdad es que ante todo mucha calma pues es un homenaje a a esa cosa de de relajarse de relativizar lo todo y sobre todo tomárselo todo un poquito a cachondeo que al final

Voz 0313 35:24 lo extraño que tenemos que hacer los socialistas Déjame salir un poquito de esto para Jackass menciona el tema del rock and roll y de la edad de los mayores y esas cosas en Twitter muy interesante publicaba es la siguiente frase de otro día encerrados en el estudio de grabación para grabar nuevos temas

Voz 7 35:39 de los pelos como este Rey de las canicas

Voz 35 35:43 la paz son mayores

Voz 5 35:51 fue una maqueta hay que aclarar una primera fase de la grabación como sabes torpedos cuánta juego estábamos ayer

Voz 36 35:58 estoy haciendo pruebas y entonces ya estaba grabando con el móvil una tercera voz que todavía no estaba definida el esta está cosa ahí por natas cosas pero al final al final

Voz 12 36:10 acabas acabas jugando su disco los hemos sacado un Single que para la gente joven no es una persona soltera

Voz 5 36:18 eso sí no una canción disco que llevo

Voz 12 36:21 la canción por un lado me una canción por otro lo hemos sacado de enviar de Belgrado que residía en mi socio se ha enterado que en en la antigua Yugoslavia Serbia es que no me sale como soy mayor

Voz 5 36:34 en la antigua Yugoslavia ganó los vinilos pero baratos y entonces hemos nos hemos autorizado para regalar

Voz 1636 36:43 sí

Voz 12 36:44 que tiene dos temas por la cara tiene Julián el chico killer del Baix Llobregat que como surgió que es una letra autobiográfica que hemos cambiado el nombre para disimular por la cada vez están los hermanos cartón entonces este es el primer Single y ahora estamos ya con ganas de sacar el segundo

Voz 5 37:00 en el momento

Voz 12 37:04 las canicas va a ser el segundo Single que estamos dudando si hacerlo en Belgrado o en Split que también forma parte de otro país moderno Croacia creo que sí sí que es bastante barato también el editarse de música oye volvamos son ante todo

Voz 5 37:19 habla habla de muchísimas cosas

Voz 0313 37:21 me política tal no sé qué hablas de la familia de la familia real de la tuya que es más real que la otra con R mayúscula no vale todo hombre cómo cómo es tu familia José venga describen un poquito aquí en la en la radio a mi familia pues es un bueno yo creo que al

Voz 12 37:34 es una familia normal lo que pasa es que luego te das cuenta que cuando hablas de ellos en el teatro la gente parece que que se ríe pues mi madre una señora ya mayor de Salamanca que cada vez que me llama y me dice Sáez quienes han muerto hijo digo pues no sé pero vamos a decir tú puerta está inmersa que está viendo desaparecer de alrededor suyo y ahí está mosqueando por suerte está tranquila porque ve que desaparece sobre todo hombre es que la escalera derbi más las vecinas son la señora Manolo a la señora Hortensia la señora Juana los vecinos yo nunca he sabido su nombre porque es el Mariola señala

Voz 5 38:04 pues mira me me dice Samuel

Voz 12 38:05 el marido la señora Juan acompañar en el Tanatorio entonces mi madre es muy de de tanatorios estas cosas no se porque todo a mi mujer que es más joven lógicamente que madres y no tendrían problemas pues se ha está en un mundo gel que se llama ahora de comer sano entonces hemos empezado el año con la nevera llena de algas esta cosa todo el año es el día uno o no no yo desde el día uno yo siempre empiezo en teoría esto te llega la justa y entonces nada yo estoy ahí habrá sino me han reconocido

Voz 5 38:38 pero ella dijo Corbacho aquí y tu padre todavía a clamar y entonces estoy ahí con las algas que el perro disimulada

Voz 12 38:51 de vez en cuando con la patita me pasa su plato porque es el que está comiendo mejor de casa que como una Thierry de ternera a las finas hierbas que huele muy bien y luego mi hijo pues mi hijo la gente ya sabe que tengo un hijo que adopte en Etiopía que lo verdad yo cuando fui a buscarlo pues fantasea con la ilusión del día de mañana Ester una final olímpica mientras mi hijo nada

Voz 5 39:11 ya ya de oro corriendo la maratón porque ya se sabe que los atletas africanos corren el Fornet me ha tocado y entonces esas menudencias las explico en el teatro oí la gente se ríe de mí

Voz 0313 39:27 tú has visto lo has visto en la segunda temporada vergüenza ese y por supuesto hecho regalo fue hecha en el teatro para parejas agredidos dormirán más venga entramos en tiempo de rueda de prensa que pregunte todo quisque primero con IVA hala venga pues le gustaría saber lo preguntas tú no pero todos los venga va como como dos ganada tutti ha dicho lo de Pedro Hadid luego me acusan de preguntar sólo yo

Voz 5 39:56 no has cuál es tu programa vamos bien desde el uno de enero usted primero por favor es que este fallo mío que no todo protocolo el caballo pero de momento ha visto discapacitados me parece muy fuerte para los calvos bueno desde te reído cuando te reído

Voz 0230 40:27 damos es del uno de enero te habrá reído viendo al

Voz 7 40:30 algo algo que haya sucedido pero reído reído más precisamente me echaba una carcajada o muy gordo te voy a dar dos carcajadas una culta y la otra como más popular

Voz 12 40:43 la serie que han premiado los Globos de Oro que es el método comunes que Michael Douglas un profesor de teatro y hay una secuencia en el capítulo dos no haremos spoiler con un entierro donde aparece Barbara Streisand entre comillas y ahí me soltó una carcajada que mi mujer desde el otro lado de la casa o qué pasa a casa tampoco

Voz 5 41:03 veces pasa a hacer otra carcajada más popular me he reído mucho

Voz 0313 41:08 en del vídeo del Rey Mago de Andoain

Voz 5 41:13 a mi hijo ha venido andando porque como no corre desde el ala oeste de de esa casa dirigiendo de qué te ríes Papa en Vigo nada pues no que

Voz 12 41:29 no más preguntas Íñigo a ver qué personas no te gustaría no te gustaría que fuera al teatro que te enteras que va a venir Manolo

Voz 0230 41:36 funciona

Voz 12 41:37 no no yo creo que yo actuaría no nadie nadie cualquiera que sea osea dime un nombre de Santi

Voz 5 41:43 claro porque hemos jugado Hitler y Santiago sabemos estamos enfermos graves dichoso pero si además que además nada

Voz 12 41:51 unas unas risas con Vox porque yo creo que que que contra Vox chirría mejor yo siempre hemos dicho que la comedia necesita y eso que dicen de disparar para arriba y no hace falta que se puede abajo porque saben todos lados entonces no no yo haría función por supuesto y además con eso la con esa cosa de que yo creo que todo el mundo tiene derecho a reírse de luego otra cosa es que la gente se ría de todas formas el teatro tiene una cosa muy buena que filtra mucho al tener un que pagar una entrada Oltra lo que a los haters en Twitter ya se mueve gratis ahí los filtra entonces eso es bueno lo de teatro yo creo que en Twitter habría que pagar cuánto cuánto a seguir a alguien

Voz 0313 42:29 sólo queda en Twitter por curiosidad

Voz 12 42:31 pues mira a veces me pongo a claro

Voz 5 42:33 la tarde había un programa precisamente hablando

Voz 12 42:38 eso me que tienes bloquea setecientas personas y pensé me parece poco

Voz 5 42:42 y resulta que tengo bloqueados

Voz 12 42:44 las setecientos así seguidores pero es que dura poco Heidi como tal y lo que responde si tal entonces o tres tuits llaves hay un que es la cosa es muy vacua y no me va personalmente los bloqueo por su bien para que no tenga una mala influencia

Voz 0313 42:59 más preguntas Quique

Voz 12 43:00 he visto en Twitter que estabas leyendo influyen en los demás la autobiografía de Lenny Bruce y quería saber si realmente te preocupa ser influyente como quería hacer Lenny Bruce o crees que el cómico no debe ser simplemente haciendo chistes sin más importancia ya está me preocupa dejar de ser grosero

Voz 5 43:18 sabía que hay por ahí la respuesta además

Voz 37 43:21 cero yo creo que el ser influyente una ser influyente creo que nos debería preocupar cero a los cómicos lo que debemos hacer es gracia hay reír no si reír

Voz 12 43:31 no es de todo que luego hay gente a la que lo desinfló ya hemos pues es su problema a nosotros que nos carguen con esa cosa entonces me me me gustaba porque me gusta mucho el personaje de Lenny Bruce siempre me había gustado de hecho hay una película que recuerdo que existe sobre él que siempre me ha está mucho efectivamente Lenny y luego el libro pues me apetece porque es como un colega suyo que discurre que van contando unas andanzas pero claro es lo de siempre un poco la comedia a veces también hay que contextualizar la en los ejes tiempo lugar entonces es muy diferente un cómico judío americano en una época muy concreta al final eso es complicadísimo extrapolar lo a otras coordenadas pero me gusta mucho leer sobre cómicos sobre

Voz 7 44:10 gente que hace que que hace comedia Arman

Voz 5 44:14 hola José hablamos como el tema de las gafas

Voz 12 44:19 muy capilares por eso

Voz 5 44:21 me río se puede decir que no se puede decir melenudo no es una falta de respeto no hablo desde un supremacía tiene piojos me lo

Voz 29 44:30 con tres claves no quiero hablar de

Voz 5 44:33 pues como no te sale más barato con tratamiento anti pijos pijo mejor con los pies

Voz 1119 44:42 pues es hacer el pino durante varias horas entonces la sangre llega a la cabeza los piojos alimentan se ponen gordos los puedes ver y son más fáciles de cazar a Gonzalo

Voz 5 44:49 porque puedes jugar a la petanca

Voz 29 44:52 no quiero verte el tema el tema de las gafas

Voz 5 44:54 sí que tiene el pelo

Voz 29 44:59 es que también te ofenden la gente que que lleva gafas sin necesitar las recibió algún tipo de quejas por llevar gafas del colectivo café Ayers que ya ves que la gente se ofende mucho por llevar gafas probablemente pero sí

Voz 12 45:12 no no me ha llegado es aún no no igual la tengo un buzón de entrada osea tengo buzón de entrada de ofensas que entonces cada día voy cogiendo dos o tres primeras reacciones

Voz 29 45:22 cómo llevaron poco muleta sin estar cojo no

Voz 5 45:24 me encanta a veces me he puesto el brazo en cabestrillo para ligar que me decía que

Voz 0230 45:33 ya del coche cojeando para aparcar en las zonas de

Voz 0313 45:36 el para discapacitados Ana pero eso es

Voz 5 45:38 eso es una excusa lo hace porque está mayor

Voz 0313 45:44 oye Jose vamos a estrenar una cosa hoy el final de la entrevista va a consistir en que tú lances palabras arcano conceptos lo tiene que son palabras e maliense te atreves joder es que estés como enemigo

Voz 5 45:57 jugar a tenis con Rafa Nadal y con el brazo en que tú lo empata arrimen nada queda mucho más tranquilos de lo que vaya mierda pensaba que esto está tirado venga venga la música poquito aquí estuvieran palabra sonidos frase lo que quiera cerrar con éxito una de cine que ha

Voz 0684 46:28 vuelto un remedio súper Cali frágiles

Voz 0230 46:31 el oso

Voz 0684 46:31 esa palabra mi me ha puesto nervioso realmente sabes que yo soy un con los ojos nuestro porque quieres que rima con súper espía Alidón eso realmente no sé porque no le va a que el quiera ahora mismo que mete un colapso neuronal es lo siento aparcando te hace batalla como sigas con esta palabra apoya parecer un fan de Amaya

Voz 1176 46:48 me gusta más Alfred

Voz 0684 46:58 en mente Alfred tiene un buen flamenco porque ha hecho un buen vídeo y lo ha subido a Instagram pero algo me hace pensar de todos los colores que Alfred debe tener unos setecientos seguidores lo que viene bloqueados los tienen Twitter sabes que lo hago hermano Charles que mejor que no lo evite es viva Alfred día sus aceptamos Alfred Hitler

Voz 5 47:19 venga venga la última que esta es fácil Bob pero pero con b de beat box te lo relajado

Voz 0684 47:30 los de voz yo los metería la caja realmente arcano le quita las penas spots o las Vox o era azucarada me suena no lo sé de qué programa hablábamos o cuantas conversaciones hoy en te hablábamos porque yo simplemente me dejo la voz de Easy huelo mal pues me pilló una colonia adujo Vox dice que era una paz con B porque realmente ahora mismo tú lo puedes ver por eso lo estamos haciendo y vaya cabrones para verlos prefiero ver una de tus actuaciones

Voz 38 47:58 José Corbacho Carla

Voz 5 48:02 la Ventana con Carles Francino