Play Fútbol: El gigante tranquilo (07/01/2019)

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol Rambla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Virgil Van Dyke es el central más caro del mundo el defensa por el que se ha pagado un traspaso más caro en la historia de el fútbol es una locura decían algunos esos ochenta y cinco millones que invirtió el Liverpool en el futbolista holandés pero a base de rigor y de buen hacer defensivo Van Dyke ha convencido hasta el último de sus detractores Van Dyke que ha conseguido en menos de doce meses que la que considerábamos una defensa lamentable y anti competitiva la de el Liverpool dos mil dieciocho sea en dos mil diecinueve la menos goleada de la

Voz 0301 01:08 pensábamos hace un año que la defensa era lo que separaba el equipo de Klopp de ganar los títulos más importantes hoy consideramos a la zaga de los reds uno de sus principales argumentos para tratar de superar al Manchester City de Guardiola en la Premier y para seguir compitiendo al máximo en la Champions y en gran medida es gracias a Virgil banda Dai y todo esto lo hace sin grandes alharacas sin ser histriónico es una bestia en lo físico pero utiliza su poderío de una manera muy inteligente hoy en Play Fútbol hablamos de Van Dyke el gigante tranquilo

Voz 0301 02:24 la música británica música de los New Order para hablar seguramente del mejor central que hay ahora mismo en la Premier League y seguramente también en el panorama europeo vamos a hablar David Silva de que yo reconozco que me parecía un buen fichaje hace un año pero que dentro de esa locura en la que se ha convertido en los últimos tiempos los traspasos en el mundo de del fútbol me parece un poco caro ochenta y cinco millones por un central normalmente paga menos por jugadores en la la línea defensiva pero segunda seguramente ese un caso y lo vamos a analizar de A continuación paradigmático que puede llegar a a cambiar esa percepción que teníamos de Kerr ante lo que se pagan son los goles a los jugadores que quedan más desequilibrio arriba bueno vamos a ver si con jugadores y con fichajes que salen también como los de Van Dyke no cambia un poquito ese paradigma también y los clubes empiezan a tomar conciencia de lo importante que es tener por ejemplo una gran pareja de centrales para ser un candidato claro a la Champions pero bueno vamos a hablar de Van Dyke enseguida con el análisis vamos a analizar con Alberto López y con Fermín Suárez el juego de del defensa holandés el Liverpool pero primero con los datos con los números hay algún dato alguna estadística que realmente son sorprendente e impactante en este reportaje que nos ha preparado Fermín Suárez

Voz 0246 03:47 es el quinto jugador más preciso en el pase de la Premier ochenta y nueve coma siete por ciento si contamos a los que acumulan al menos quince partidos ya evolucionado mucho porque hace cuatro temporadas en el tanto en pro mediaba ochenta y tres coma uno y ahora está en ochenta y nueve coma siete y además ser preciso tiene mérito porque es el séptimo con más volumen de ases en la Premier setenta y cuatro por partido poderoso por arriba eso lo sabemos pero es que gana cuatro vuelos aéreos por encuentro despeja cinco coma dos balones por partido y acumula en toda la temporada ciento diez despejes en veintiún partidos como buen coloso que es también es especialista bloqueando disparos a portería de los treinta que el Liverpool ha tapado doce son obra exclusiva de Virgil Van Dyke es decir el cuarenta por ciento de todo lo que ese tapón en Liverpool va a obra de este central holandés y en sus ciento dos partidos de la Premier ha bloqueado sesenta y cuatro disparos no está nada mal y entramos Bruno en el apartado de curiosidades porque Van Dyke aún no ha sido regateado en Premier y la temporada pasada entre Liverpool tanto en tan solo fue regateado en dos o

Voz 1038 04:57 les es la presente sólo ha perdido una

Voz 0246 04:59 pelota por robo del oponente en veintiún partidos sólo ha perdido dos balones por un mal control estamos hablando de un Hércules moderno al servicio del Liverpool

Voz 0301 05:09 a mí hay un dato que me vuelve loco que es que no haya sido regateado Zabía en la Premier League en una vuelta entera que es una cosa tremenda por ahí andan ya Alberto López y Fermín Suárez o la Alberto qué tal muy buenas olas está muy buena feliz año lo voy a decir una es sólo eh a cada uno pero lo digo igual veinte Fermín qué tal muy buenas qué tal feliz año sí dos mil diecinueve para ti también Fermín empiezo por ahí ese dato de que regateado todavía en la en la Premier habiendo jugado contra todos los equipos del top six dos sets contra el Manchester City que no tiene jugadores que mal precisamente y no ha sido regateado el holandés es que es muy llamativa aunque también se poner en él

Voz 3 05:49 en el contexto es decir como los equipos están muy abrigados los centrales están poco expuestos por ejemplo el central que ha sido más veces regateado estanca perfil diecisiete veces y al menos la cifra que nos aporta opta es que Van Dyke aún no ha sido rebasado en el uno contra uno por uno ponente también es cierto que claro bien muy cerca de la cueva y hay menos margen

Voz 1889 06:09 él

Voz 0301 06:09 apuntábamos Alberto en el comentario inicial que podemos definir a Van Dyke la sus bondades en lo futbolístico pero me llama la atención sobre todo una cosa que es más del carácter que es más de lo extra futbolístico y es tu su calma la calma que tiene siempre una calma que que le hace no estar pasado de revoluciones en ningún momento pero que además contagia un poco sus compañeros y hace que todos los compara los que tienen la defensa aparezcan mejor ahora es defensas de lo que eran hace un año

Voz 4 06:40 sí absolutamente que además por su físico podríamos olvidarnos un poco de de otras características dejó o porque son jugadores físicamente uno noventa y tres por arriba va va fenomenal pero eso es lo que priman primero ves no lo que destaca luego efectivamente esa estadística que nos comentabas antes la que ha dicho Fermín de de esos es dice acierto en los pases es sorprendente ya el Liverpool le le permite salir jugando desde atrás el gol el otro día del Liverpool en la derrota ante el City es una jugada en la que tocan

Voz 0267 07:08 muchísimo el balón hasta que llega a Alexander Hall

Voz 4 07:11 necesitamos centrar que le diera esa tranquilidad para salir jugando desde atrás además de la velocidad a campo abierto que tiene que que también con esa altura se presume buena zancada pero tener esa velocidad que tiene velocidad punta es muy complicado y con el balón es muy ordenado también le está viniendo bien con la selección holandesa que está armando Ronald Koeman una zaga con tres centrales es el central en el eje también para dar salida de balón del ICFO fuera de central derecho que también jugó alguna Xavier extraordinaria pues hasta en hechos se impone Van Dyke también es que es un defensa ahora mismo completísimo

Voz 1889 07:40 no solamente un comentario respeta lo que

Voz 4 07:42 cuenta Davis al principio si nos remontamos a los orígenes del fútbol un defensa que tenía que evitar que le regatear al no es es alucinante que todavía no regateó en toda la Premier

Voz 0301 07:51 es que es un dato que no nos vamos a cansar de es decir en esta conversación porque es es una locura el dato en sí yo es verdad que no le veo tan rápido como Alberto seguramente bueno es verdad que tiene una gran zancada pero luego en el reprocharle falta un poquito de velocidad pero sin embargo Fermines que se coloca también que lo que es una carencia lo lo transforme casi en una virtud

Voz 3 08:11 esa la clave al final gana gana a mucha velocidad de mucha potencia en carrera con muchos Pacios capaz de atrapar algún delantero pero evidentemente con tantísima carrocería los movimientos iniciales son son algo más lentos pero es que además de de ese ese ese pozo esa calma que tiene esa serenidad tiene la colocación tiene la jerarquía es sabe ordenara a la defensa transmite contagia esa esa serenidad que hace falta atrás es un jugador que ha crecido muchísimo con el paso de los años

Voz 0301 08:40 el también es un futbolista que se perfila muy bien datos Fermín ahora no sé si lo digo me al no Fermín pero me parece que era casi un bloqueo cada dos partidos es es posible sí sí más o menos partidos del

Voz 3 08:53 premio que que ha jugado acaba bloqueando

Voz 0301 08:55 lo hizo el otro día Alberto uno contra el Manchester City en una jugada que es bastante clara en en la que coloca ese metro noventa y tres del que hablabas antes de una manera en la que prácticamente no deja ningún hueco creo que esa Bernardo Silva para para que busque la la portería en este caso de de Allison el inacabado bloqueando evidentemente el el tiro sonando bueno decir sí sí así abarca muchísimo campo hace casi una una salida de portero argentino pero siendo un descenso de casa no es una maniobra bestial sí me parece otra de las virtudes de de juego de de Van Dyke en que al final siempre si el balón está en la Izquierda su cuerpo está perfectamente perfilado para despejar un centro desde la izquierda muy bien colocado miembro como perfila el cuerpo también otra de las virtudes principales del central holandés

Voz 4 09:44 sigue en un defensas importantísimo además saber defender de lado porque ayuda a escalonar bien si tú estás de frente esperando al rival con un simple movimiento de cintura os es un poco más rápido que tú te puede dejar atrás fiestas bien perfilado un poquito de lado y eso

Voz 0267 09:57 lo maneja de maravilla hacia los dos perfiles además

Voz 4 09:59 es una ventaja extraordinaria para un defensa porque al final te en la Premier es verdad que juega más arropado Mito es cierto en la selección igual que jugaba con tres centrales pero las jugadas cuando le encaran uno contra uno si no supiera defender velado sufriría muchísimo con esa envergadura con ese uno noventa y tres

Voz 0301 10:16 muy tocho pero es que es así mito hecho en Fermín decía yo antes que hay un posible cambio de paradigma a la vista el Liverpool ficha a Van Dyke y a pesar de haber perdido a Coutinho que en ese momento en una pérdida importante porque era un jugador muy importante para el equipo de de Klopp el equipo sigue igual de competitivo incluso si llega a la final de la Champions no sé si estás de acuerdo con lo comentario que hacía antes si a partir de ahora los clubes sábana dar cuenta que pues tener a Varane y Ramos es sinónimo de tener unas defensas según

Voz 0246 10:48 pura para acabar llegando a la esquina

Voz 0301 10:51 desde la Champions avalan un Tití para ser finalista en el Mundial de acabar ganándola también no sé si está de acuerdo pero creo que podemos empezar a a ver que se pagan cantidades muy importantes por muchos jugadores también al casa de Laporta en el City que también ha mejorado en la defensa de Pep me gustan los estudio reflexión

Voz 3 11:08 inicial porque porque estoy de acuerdo también Nacho me ha hecho pensar en ese cambio de paradigma porque al final pues pensar ochenta millones es una auténtica barbaridad por un central pero realmente el Liverpool necesitaba un comandante atrás necesitaba un un un contrapunto a todo ese potencial ofensivo y creo que dijiste hace un mes no sesión en Carrusel con las emisoras caravanas que que Van Dyke era el mejor central del mundo uno de los mejores y realmente me hizo me hizo pensar ir si miramos esta temporada

Voz 1889 11:40 podría ser perfectamente el el el mejor oí

Voz 3 11:42 estaría de acuerdo porque solo Piqué la aporto o Kjelling y los veo a un nivel algo similar al crecimiento de este jugador ha sido ha sido exponencial es un jugador que que les da muchísimo que además tiene esa capacidad constante de de mejorar porque lo ves hace dos temporadas en el Southampton idearon un central de garantías pero ese poso esa intimidación esa contundencia esa jerarquía la ha ido ganando con el paso de del tiempo y entre la inversión del Liverpool esos ochenta millones estaremos de acuerdo de que hace una inversión fantástica la que ha hecho el equipo y a lo mejor ha sido también junto a vapor ese cambio de paradigma en el mercado de fichajes

Voz 4 12:17 también yo creo que la premier estaba ávida de grandes centrales y me explico

Voz 0267 12:21 en la Liga española en la liga italiana en los últimos

Voz 4 12:23 diez quince veinte años o quizá históricamente siempre ha habido defensas que han destacado por encima de la media en los equipos no es la frase que que aquí hemos adoptado como nuestra del Kaiser no que que fue Beckenbauer en Alemania el primero de Catisa llamado Kaiser a Fernando Hierro sabíamos Franco Baresi en Italia bueno hay una una larga hay una larga lista de centrales no pero es verdad que en la liga inglesa Emir y no me refiero necesariamente ingleses sino muchas veces no no había grandes centrales no me acuerdo afirma efectivamente campeón de Europa que tuvo que fichar a Jaap Stam porque no aparecía ese ese gran central no hay podríamos yendo un poquito atrás en el tiempo recordar muchos equipos y creo que ahora en la liga inglesa ha dado cuenta que que que hay que a apuntalar esos cimientos y que es fundamental tener un central de primerísimo nivel y ahí ese cambio de paradigma que comentáis no

Voz 0301 13:07 yo le tengo algo de fe bastante fe podemos decir incluso a Joe Gómez como central a mí logren me gusta menos pero leí el otro día una reflexión a Sergio Vilariño un crack leíamos en Twitter ha estado muchas veces con nosotros aquí en el programa le mandamos un saludo así nos está escuchando pero en decía o instaba de alguna manera a Klopp va a ir al mercado a fichar un central zurdo no sé si veríais una mejora importante en el caso de que firmarán un defensa central zurdo que pudiera hacer pareja una pareja más consistente Van Dyke si tienen posibilidad

Voz 3 13:41 se registran en el mercado even algo que que les pueda interesar siempre es positivo y más con con Joe Gómez que tiene un historial de de lesiones pese a la que tiene algo algo preocupante amigo obra el asunto central que que me gusta aunque sí que es cierto que esos detalles los paga porque tampoco no está al nivel de ver si el Van Dyke aunque me gusta bastante la la dupla para premio está muy bien esa dupla porque se complementan bien los dos son muy físicos dominan el jugó a la perfección y son contundentes tal vez en Champions sufren más porque son bastante parecidos hay faltaría un un centrado corrector como por ejemplo a veces es Laporte tiene un punto más de velocidad de ir al cruce sí pueden reforzarlo perfecto pero yo creo que igualmente el Liberpul pase lo que pase es es es favorito porque tiene un equipazo y sobre todo lo que tenían que reforzar y lo que les costó principalmente la la Champions fue el tema de la de la portería hay un punto más de de contundencia atrás

Voz 4 14:32 sí hombre me informé poco gusto personal a mi me gusta muchos los equipos con un que defienda con cuatro atrás con un central diestro el perfil derecho enfrenta absurdo en el perfil izquierdo y más si Se trata de un equipo grande que tenga que llevar la iniciativa que tenga que salir jugando desde atrás creo que está mucho más compensado hagan así en línea de tres centrales es distinto porque el que juegue en medio pues lo da pero igual que sea zurdo que diestro pero sin línea me cuatro me gusta es hoy en un equipo grande un equipo que está creciendo tácticamente como es el Liverpool de Jürgen Klopp que hemos visto la temporada pasada jugaba ese cuatro tres tres siempre esta temporada estamos viendo cambios de dibujo muchas veces cuatro dos tres uno a veces terminando los partidos defendiendo un cuatro cuatro dos un equipo con variantes tácticas pues que también tenga centrales que puedan jugar bien en un lado de verdad defensas vienen el otro

Voz 0267 15:19 creo que lo haría crecer muchísimo con logren

Voz 4 15:21 coincido contigo Bruno yo creo que es un central que engaña mucho

Voz 0267 15:25 por porque tiene técnicamente

Voz 4 15:27 saciado buena salida de balón va bien de cabeza pero luego cometen ese tipo de fallos que yo creo que en parte son de concentración que que lastra mucho evidentemente y el día el City se anotó claro

Voz 3 15:37 lo que pasa es que abrió Alberto el tema de de Van Dyke que era el perfil izquierdo al ser diestro también a veces le le va bien para para enviar esos esos Alone rasgados que no han dado lo vemos que directamente van eh buscando la espalda del de lateral buscando a la banda derecha que creo que es una de las de las virtudes de Van Dyke como desplaza en el largo como le pega a la bola de forma rasgada para que llegue con profesional ha costado abierto

Voz 4 16:08 ahí lo es verdad que por unos valores buenísimos y si eso es cierto

Voz 0301 16:11 lo quería dejar para el final precisamente por eso hablaba de lo del central zurdo porque no hemos hablado de la salida de balón de del futbolista holandés seguramente por esa calma con la que juega tiene sea estadística de envíos que que nos contaba Fermín al principio casi noventa por ciento de acierto en en el en el pase no útil a la pierna izquierda para sacar el balón me parece también otro dato importante lo que decíais ese envío en diagonal hacia el sector contrario con lo está utilizando en este caso Jürgen Klopp como un arma ofensiva bestial cierran los espacios por por dentro si tiene al extremo derecho bien abierto o sea el que sea el que en ese momento está incluso Alexander que muchas veces pues actúa pegado a la cal subiendo hoy metiendo la la línea de los laterales en este caso bastante arriba Jürgen Klopp con el futbolista inglés en en la derecha acaba siendo un arma táctica para el Liverpool brutal le hemos dedicado nuestra portada de El programa a Virgil Van Dyke por lo que decía Fermín porque a mí me parece ahora mismo el mejor central de del mundo como mínimo el más en forma esta temporada y me da la sensación insisto que esos ochenta y cinco millones están también invertidos que pueden acabar cambiando un poquito el el paradigma veremos si es así en los próximos meses años sí lo lo iremos comentando como siempre un placer tenemos por aquí en este caso también en dos mil diecinueve chicos Alberto hasta la semana que viene un abrazo placer un abrazo lo mismo Fermín aunque te escucharemos luego que has preparado una cosita de la Copa o sea interesante Random como siempre nos abusivos

Voz 0301 18:04 una de las imágenes más potentes en lo visual que hemos tenido en lo que llevamos de dos mil diecinueve es la de Cesc Fábregas abandonando el terreno de juego de Stamford Bridge entre lágrimas antes de ser sustituido por Harry en el partido de la Copa inglesa que jugaba el Chelsea en este caso y que superó por dos goles a cero en Cesc Fabregas fue entre lágrimas es casi un secreto a voces porque ha hablado la prensa inglesa también la prensa francesa de del tema parece que sí va a al Mónaco por si fuera poco en un dos de estos de de Instagram en Álvaro Morata al que sigue siendo todavía su su compañero en el en el Chelsea publicaba que le iba a echar mucho de menos bueno creo que ese bastante propicio por cómo están las cosas a hablar de la carrera de un pedazo de centrocampista como ese Cesc Fabregas que ya es veterano pero que sigue teniendo bastante fútbol a pesar de lo que hemos visto en las últimas temporadas en los últimos tiempos en Inglaterra de Cesc Fábregas en el panorama deportivo español dudo que a ella mucha gente que haya seguido más su carrera que Axel Torres que ya nos escucha qué tal Axel muy buenas

Voz 7 19:15 qué tal muy buenas alguno hay alguno ha seguido de cerca

Voz 0301 19:19 he dicho me creo que he dicho dudo que hay haya muchos pero bueno bueno sí van en el Top tres Se como mínimo yo creo que ésta aseguró Axel Torres porque es la verdad Axel prácticamente desde un sino recuerdo mal aquel Europeo sub dieciséis no sé si a las dieciséis es sub diecinueve en el que empieza a destacar es es Fabra sí que justo pues era todavía jugador del Barça les firme el prácticamente desde entonces has seguido bastante cerca su carrera si era un Mundial

Voz 0267 19:51 sacar marcando muchos goles que tampoco es que haya sido el Ras como principal de su carrera tuvo un aparte en el Arsenal cuando jugó de media punta e incluso en el Barcelona aguantó lo usa Pep Guardiola como dos falsos mire cuando intenta perfeccionar un poquito el esquema Junta Fábregas con Messi por delante de esta idea de Xavi en esos tramos de tu carrera es verdad que también destacó por la capacidad para llegar eso es lo primero que vimos que marcaba muchos goles con las últimas siete de España que marco muchos goles ese equipo subcampeón que sobre todo destacaba por esa faceta pero la Real donde yo creo que es un jugador superdotado ha sido en la lectura de los tiempos en el manejo de los partidos cuando más cerca de la base de la jugada requeridas a Rico suplente quimio un jugador tan yo diría que tan competitivo como Cesc Fábregas ya algo le define en los carácter vial

Voz 5 20:58 es

Voz 0267 20:59 una cierta insatisfacción permanente el siempre querer más y el siempre cuando y no acaba de estar al nivel que él quiere pues no tener digamos esa esa

Voz 5 21:13 satisfacción absoluta ir por lo tanto

Voz 0267 21:17 no yo entiendo lógico que la primera vez que ha visto que no había nada que hacer y que no podía puesto porque ya con Antonio Conte tuvo que pelear los mucho pero los peleón principio acontece en esta ocasión creo que se dio cuenta de que no había nada que hacer que para Harry esto dan cuatro tres tres en el cuatro tres tres aliados Mayor centros uno eran niños y el otro era él porque tengo lo canté para Harriet exterior final ático de llegada de presión y que iba a ser el suplente Georgina cachorros y yo no había traído salidas de Nápoles no por lo tanto era bastante evidente que no iba a poder jugar mucho más

Voz 1889 21:54 de ahí que haya buscado a salida algo

Voz 0267 21:56 frente al destino Dios está más convencida de que iba a acabar es Milà siempre ha habido algunas

Voz 5 22:02 de historia de porque es verdad entre el Milán el

Voz 0267 22:07 Cesc Fábregas que no se ha acabado de consumar el jugo a lo mejor partido partidos de tu carrera con la camiseta del Arsenal y un golazo espectacular desde fuera el área desde entonces yo creo que él siente que al campo con el que tiene un romance especiales con el que deseaba jugar en algún momento yo pensaba que esperar momento pero finalmente habrá tirando más Mónaco y habrá mirado más Thierry Henry yo creo que no se pueden someterse Thierry Henry está está

Voz 0301 22:37 claro empezamos por esa por esa decisión de de irse con Thierry Henry ellos fueron compañeros en en el Arsenal eh coincide la última etapa de de Henri con un Cesc Fábregas que siendo muy joven serán una plaza de titular y y tú crees Axel por lo que decías ahora más allá de la relación personal que que tengan que al final le atrae a Cesc Fábregas sede entrenado por por un entre y al que seguramente idolatrada en sus primeros pasos como futbolista

Voz 0267 23:06 sí claro Henri en ese momento cuando él sube al primer equipo no era probablemente el mejor jugador del mundo para mí era el mejor jugador del mundo en ese momento si fueran compañeros tres años y que son Fábregas con dieciséis actos que es compañero de repente de un jugador que fascina al jugador que encandila de un jugador que que atraen muchísimo lo estético por su elegancia pero también en la calidad en el de de las situaciones casi te diría que imponía de Thierry Henry ya no es sólo una cuestión de la idolatría que pudiera tener en ese momento para mí también esta oportunidad de vivir algo único

Voz 1889 23:50 creo que el entrenador

Voz 0267 23:52 va hacer algo especial creo que todos estamos muy expectantes la gente que ha trabajado con él Recerca habla maravillas de su predisposición de su actitud y su cercanía de su conocimiento de su nivel de detalle yo creo que que para alguien como Cesc Fábregas tener una experiencia de conocer entrenador sus primeros pasos tiene que ser muy atractivo no más allá de cómo es que hubiesen conocido y creo que he tenido esa esa relación y por ahí yo creo que viene este Betis que por el Mónaco en el que evidentemente los desafíos no va a ser tan ambiciosos yo creo que por ahí a Fàbrega le ha costado poquito decidirse porque tenía una obsesión él por ganar la Champions Blake y con este fichaje practicamente yo pediría querremos ganar no se va a acabar su carrera sin ganarla y eso es muy doloroso para alguien como él que siendo muy joven se quedó a las puertas en esa final de París en dos mil seis tomos pensamos en ese momento que iba a tener muchas más oportunidades y sin embargo no alcanzó ni una otra final así que yo creo que ese es el bulto más duro no desea asumir que probablemente no va a ganar nunca la la Champions League pero que esa pillos primero salvar al Mónaco pelear por los títulos porque aunque el equipo esté mal no deja de estar vivos las dos copas y quién sabe

Voz 1889 25:19 a quién sabe además

Voz 0267 25:22 hay que pensar que el Mónaco va intentar volver a las posiciones de cabeza la próxima temporada en la Liga francesa si logra al Barça en este ejercicio no él firma por dos años y medio existe acaba de de solucionar el tema de pequeños flecos que había pendientes ismos IN los dos años y medio pues bueno te quería dos años para intentar asaltar quién sabe si volver a jugar la Champions no ya no digo ganarla porque con el mono con creo que va a ser muy difícil pero al menos bueno intentar acabar entre los tres primeros la temporada que viene el Mónaco no no ha renunciado a Aisa

Voz 5 25:56 cotas esa es éste va a ser el objetivo deportivo no

Voz 0301 26:01 más que a mucha gente en en España le quede un recuerdo de de un Cesc Fábregas menor a lo que las expectativas seguramente apuntaban en su etapa en el en el Barcelona estamos hablando de un pedazo de centrocampista un jugador impresionante aunque sean eh un par de fotógrafo días de de su carrera Axel para comentar también ya no lo que les viene que ya lo has comentado y tendremos tiempo de comentarlo el nuevo Mónaco de Henri a Cesc Fábregas Si se quiere decir así puntos clave de su carrera yo creo que lo has dicho el mejor Cesc Fábregas seguramente es el de su primera etapa en el en el Arsenal su etapa en el en el Barça antes de su salida al al Barcelona primero de todo hablabas de una insatisfacción permanente crees que es eso lo que leyes va a tomar una decisión no sé si demasiado arriesgada pero es como mucho sí de batible la de irse a un Barcelona en el que pues todavía estaban Xavi Hernández Iniesta jugadores que le podían hacer bastante bastante sombra

Voz 0267 27:03 bueno es que él es el Barça sea la realidad empiezan que mucha gente lo puso en duda aunque mucha gente yo creo que lo estamos esperando cuando llegó a Barcelona sería en contra ya de desde el primer momento porque no les perdonaba su hubiese marchado

Voz 5 27:19 Cesc Fábregas es el Barça

Voz 0267 27:22 yo no sé porque conozco muy bien a a su entorno familiar

Voz 5 27:26 y a él no tanto con él

Voz 0267 27:28 he hablado algunas veces uno a su entorno familiar lo conozco bien yo te puedo garantizar que chicos del Barça hay que exhibió el Barça es porque es el Barça porque su ídolo de pequeño era Pep Guardiola porque las trabas Guardiola de una manera

Voz 5 27:44 impresionante por todo ello quería

Voz 0267 27:48 a jugar en el Barça quería de Guardiola hizo el tomar la decisión con el corazón y yo creo que él no toman la decisión pensando en su carrera va a más a menos si va a jugar más iba a jugar menos era su sueño no

Voz 5 28:01 creo que no es pues cumplió el a

Voz 0267 28:06 yo en en algún momento da la sensación de que no acaba de comprender muy bien porque tiene tanta gente contra os nunca

Voz 1889 28:13 hace nunca

Voz 0267 28:16 que se marchó como fueron los los motivos con Moscú esa situación y esa comparación con Xavi que era una comparación tenía perdida por el cariño que se le tenía Xavi porque esa red sillas existía toda ya fue pues yo creo que les jugó en contra siendo perfectamente compatibles como habían sido de la selección española a selección española gana muchos partidos en su época más gloriosa coincidiendo en el campo Xavi Iniesta y Fábregas no jugadores diferentes entre sí con con una idea similar pero yo diría que Fábregas el que más Kohl tiene de los tres llegadas tiene el más profundo probablemente en en lo que es la la jura verticalidad Iniesta el te más desborde el espejo de ritmo muy Xavi el mejor metrónomo no el mejor de control de partidos creo que eran perfectamente compatibles creo que en el Barça jugó bien sinceramente creo que no no esta como juega los cuales que marca las asistencias que da hice olvida un poquito de filias fobias personales preconcebida Sagrera juega bien en el Barcelona lo que pasa es que coincide que no que no gana a la Champions League no pero para mí el el el año en el que el Chelsea les elimina en semifinales es un año en el que la idea de Guardiola a mí me parece la más quizás Barcelona la más interesante desde un punto de vista táctico ir y la que probablemente estaba predestinada a a conseguir con el mejor equipo lo que pasa es que esa semifinal vuelta contra el Chelsea es increíble es decir si uno la revista hace verdad

Voz 5 30:08 sabes que acierte ser el Barça

Voz 0267 30:11 gana noventa y nueve y media no bueno pues ahí no no pudo coronar su carrera Barcelona a Chaplin sí

Voz 5 30:18 que que yo creo que es el lo que le va a quedar pendiente pero pero vamos a mí Fábregas apareció un jugador

Voz 0267 30:25 que además ha tenido requerimiento en el alto nivel durante muchos años antes de los dieciséis diecisiete años jugando en primer ves jugando con una muy buena regularidad eso hay que tenerlo en cuenta a ser articular un equipo esto mucho antes que al crecimiento

Voz 5 30:42 el obtiene periodos como tiene Xavi Hernández en Barcelona de

Voz 0267 30:49 incluso estar muy discutido por su propio público está Fábregas es un jugador que ha sido importante todos los equipos desde los diecisiete años hasta los treinta y uno ya ahora es la primera vez que no lo ves marcha porque porque quiere ser importante no bueno yo creo que da probablemente como todos el fútbol para mucho debate ir simplemente quería portes parezco no que padecía fuera una decisión discutible algunos que el Barça mucha gente lo lo discute pero te puedo asegurar que él siempre ha sido cuide las sí sí es evidente

Voz 0301 31:21 me voy tenía el sueño de triunfar con la camiseta de del Barcelona con Guardiola como como entrenador y en ese sentido es absolutamente entendible decía lo de insisto ello ahí querido decir sobretodo más de batible que que discutible por el hecho de que que al final en cualquier casi cualquier otro equipo porque el Barcelona que el momento más allá de quién ganara era el mejor equipo de mundo tenía los mejores centrocampistas del mundo en cualquier otro equipo quería decir que hubiera sido sin duda el casi el dueño de las llaves de todo el equipo en el Barcelona lo tenía mucho más discutido ya no sólo por la presencia de Messi en si es que es un todo sino por otros centrocampistas de de muchísimo nivel en cualquier caso estoy absolutamente de acuerdo con lo que

Voz 9 32:06 eh dice Axel y con el nivel

Voz 0301 32:09 qué hablas de de Cesc Fabregas absolutamente de acuerdo con que ha sido un centrocampista impresionante se habla de muchas cosas sólo con los números son quinientos partidos en en Inglaterra ochenta y un gol es ciento cuarenta y nueve asistencias y seis títulos de Cesc Fábregas que ya para cerrar con con ello Axel volvió netamente discutió bastante al a Inglaterra para jugar en el Chelsea digo que se discutió porque a nivel de de cariño Él se había relacionado absolutamente con con el Arsenal incluso se había hablado de la posibilidad de que Benger le reclutar a otra vez para jugar en en su equipo pero eligió al al Chelsea eligió a Mourinho yo creo que en el año en el que el Chelsea es campeón de la Premier con Mourinho en el banquillo Cesc Fábregas tiene otra vez la incidencia otra vez ese Cesc Fábregas como decías también cerca de la base siendo el amo de las llaves del equipo brutal

Voz 0267 33:02 sí en hace año y también el de Conthe en el que empieza no jugando pero acaba jugando mucho de acaba también dando asistencias sino jugar importante el gana dos Premier League con el Chelsea no había ganado ninguna con el Arsenal creo que eso también lo tenía pendiente después de haber pasado tanto tiempo en Inglaterra y eso es lo mejor que se lleva de la experiencia si el el haber ganado la Liga dos veces en una de ellas quieto indiscutible en la otra remontando una situación muy contraria porque coste no apostaba en absoluto por él él lo sabía sí consiguió convencer para que lo tuviera como jugador número doce ya a veces incluso ella como uno de los once

Voz 5 33:41 sí final

Voz 0267 33:42 por lo tanto fue una temporada muy meritoria ella con con Antonio con él realmente quería volver al Arsenal a él él era el Arsenal se había hecho del Arsenal por por esos años magníficos

Voz 5 33:56 es Benger él que de ID

Voz 0267 33:59 apostar por Özil de que no son compatibles Osidi Fábregas que como ya tiene a Jordi Fábrega se quiso marchar fueron que no tiene hueco no Fàbregas está enamorado o tres leemos a mucho a la ciudad y cuando surge la posibilidad además Mourinho muestra un interés personal le llama Leko acepte pues se tiran encabeza esa oportunidad pero su primera prioridad era era volver al Arsenal un al sale de de Barcelona bueno en Chelsea yo creo que ha sido muy feliz otra vez esa emoción que vimos en el partido ante el Nottingham emoción fingida es un agradecimiento a puro agradecimiento sentido sí que yo creo que él interpreta como un homenaje ya no sólo por lo que ha hecho Chelsea sino por todo lo que ha hecho en Inglaterra porque en Inglaterra desde luego suele tiene como una absoluta leyendo jugador de época en los dos equipos lo ha estado aunque muy respetado por ambas facciones que no Esther si yo con toda la certeza más a la este de Shell evidentemente dice la gana

Voz 0301 35:06 Cesc Fábregas con su fútbol con sus asistencias sus goles todo lo que nos ha dejado futbolísticamente en Inglaterra Un Fábregas al que le vamos a ver a partir de ahora con Henry haciendo pareja casi con con Henry en el en el Mónaco tiempo tendremos de hablar de Del Monaco de Henri de Cesc Fábregas

Voz 7 35:22 y desde el nuevo equipo el ahí

Voz 0301 35:27 si te vas a hacer a partir da bueno igual con lo de Henri ya ya medio hinchamos un poquito por el por el Mónaco Axel lo en general me genera mucho interés tácticamente es muy interesante ver los partidos hacen muchas cosas en lo táctico se pueden discutir más o menos pero colocar por ejemplo ya tendremos tiempo hablarlo pero

Voz 0267 35:48 sí tengo osea al mes me he prometido que voy a seguirlos porque ahora cada vez se pueden ver más partidos y más cosas

Voz 5 35:56 qué tal te dejas muchas no

Voz 0267 35:59 aquí cada fin de semana tiene que seleccionar porque hay tantas cosas a tu alcance pero que han vestido que él resume el Mónaco como mínimo los la cada semana partidos enteros es más difícil porque cuadrar actos es complicado resumen largo de diez minutos cada semana del Mónaco así me luego ya

Voz 0301 36:17 mira no lo ponemos de deberes también en en Play Fútbol en las próximas semanas o meses hablaremos con Axel de cositas chulas interesantes de Del Mónaco de Henry la semana que viene más Axel muchas gracias un abrazo

Voz 0267 36:30 las por Bruno hasta luego

Voz 0301 36:35 los que era una de las imágenes de la Semana ver a Cesc Fábregas saliendo llorando del estadio del Chelsea Stamford Bridge pero no ha sido de lo único que ha pasado este fin de semana vamos a hacer un repaso por lo que ha ocurrido en las principales José Palacio qué tal muy buenas qué tal

Voz 1038 36:51 muy buena Bruno feliz año gradualmente feliz año

Voz 0301 36:54 bien para para ti bueno hemos tenido copan Inglaterra te diría que sin sorpresas de las gordas gotas de verdades dir ninguno de los grandes se ha quedado fuera de los grandes de verdad pero bueno campeón de la Premier de hace tan sólo tres años cayó eliminado en este caso fueron cuarta categoría eh

Voz 1038 37:10 sí la verdad es que ha dejado algún resultado sorprendente pero verdad que las sorpresas eh no han afectado a los grandes el tope I más eh fue el primero en jugar pasó con ese siete a cero el United otra vez con Solskjaer otra vez ganando eh sí bueno haciendo un partido más regular más notable más destacable de notable el Chelsea como como hablabais ahora Axel tuvo en esa despedida de Fábregas el City también otro otro siete hacer hoy el el Arsenal pero sí que bueno que sí que llama la atención

Voz 11 37:40 de esa de esa derrota del

Voz 1038 37:43 Esther el partido que perdió el conjunto ante el New country ese dos a uno en el minuto ochenta y cinco con un penalti hay a última hora pero bueno es verdad que esta esta competición es lo que tiene no tuvo despista ni en en un segundo porque aunque sean los últimos minutos y eso que venía de empatar Quetzal en un partido en que llevaban prácticamente desde el primer minuto de del paro si en la primera mitad sufriendo el equipo de Claude Puel pues bueno ya ha quedado eliminado la gran sorpresa es verdad que también bueno sorprenden un poco la los partidos que se tienen que marchar al Ripley el Newcastle que no pudo en casa ante el Blackburn Rovers ante un equipo de Segunda empató a uno y también otro partido entre equipo Champions y pie y pidió Premier como el Derby County Sausanto aunque acabó con dos a dos y que también han forzado el Ripley el conjunto de Frank Lampard el que ahora dirige Frank Lampard que ya nos tenemos que acostumbrar a decir eso y bueno por el sorprenderme también otra derrota Bruno es la de la del Fulham M uno dos en casa ante el Athletic un equipo de cuarta división el Fulham ya no sé si pensando más en intentar salvarse en la Premier que que abandonado las copas pero bueno es cierto que por lo menos joder una la alegría a la afición ganando en casa tendría que haber hecho el equipo de Claudio Ranieri evidentemente

Voz 0301 38:59 qué mal resultado otra vez con en este caso en en partido de Copa en Francia el PSC pasó pero la principal sorpresa lo hemos tenido con el Marsella de Rudy decía es que le ganó un equipo de Cuba

Voz 1038 39:13 Marta categoría también de cuarta división en Londres Xie que además tuvo que jugar prácticamente bueno invitado le cedió el estadio el Saint Etienne porque no entraban en su estadio hoy prácticamente llegaron a los cinco mil aficionados

Voz 11 39:28 en en ese en ese estadio y les Illes

Voz 1038 39:31 ganaron dos a cero eh o sea no no tuvo prácticamente ni opción de remontar el partido porque he leído unas palabras de Rudi García muy duras se diciendo que era inadmisión el partido que hizo su equipo que el Andrés y que está en cuarta división pero mostró cómo tienen que pelear disparar veintiocho veces pero sólo calentamos al portero el campo no fue excusa todos somos responsable de esta eliminación yo el primero es verdad que están en una situación muy delicada al conjunto marsellés ahora mismo sólo están vivos en la Liga francesa les eliminaron de la Europa League también yo creo que un poco a las primeras de cambio también fueron eliminados de la Copa de la Liga que bueno va a tener que que plantarse y ponerse serias en la competición doméstica la liga francesa porque sino la temporada va a ser para el olvido de recordamos el actual subcampeón de la Europa League

Voz 0301 40:20 absolutamente veremos el Marsella como acaba la temporada porque realmente está en una situación bastante comprometida más allá de eso lo que decíamos se Palace en en el Mónaco debut de Rubén Navarro de un chavales de la cantera del Barça con dieciséis años me llama la atención que ha superado a la va P ha debutado más joven que quema P IU también destacable la victoria de del PSC aunque no por inesperada ni mucho menos eh no Harbin sí que les

Voz 1038 40:45 sorprendió ver en el once titular haya animara en papel salir con con todo el conjunto de Thomas to hell ganó también el Olympique de Lyon como decía ganó el el Mónaco con ese debut de campanillas pero sufriendo eh cero uno ante un equipo de quinta categoría como Cannes Roussillon hiló de los otros resultados me sorprenden dos equipos de Primera que se quedaron fuera de la Copa las primeras de cambio en estos treinta y dos ambos de final es que un tercera que está ahora mismo en puesto de descenso a cuarta división como es el Joan sangra Tien eliminó uno cero gol en el minuto noventa y tres al Montpellier y otro de los primera que cayó bueno puede ser un poquito más comprensible fue el Girondins de Burdeos perdió cero uno en casa ante el equipo de la segunda francesa así que esas fueron las sorpresas que nos dejó mucho más Francia que Inglaterra este fin de semana ha sido

Voz 0301 41:34 lo bonito el fin de semana de de copas siempre hay alguna sorpresa en la queremos repasar con Palacio no te vayas muy lejos Palace que cerramos el programa con los invencibles eh por aquí me quedo este pasado sábado arrancó la Copa de Asia con un partido interesante entre Emiratos y al final empate a uno es un torneo con bastantes candidatos con muchos jugadores interesantes son ha dejado la disciplina del Tottenham durante estos últimos días para incorporarse con la selección de Corea bueno al final tenemos muchas cosas interesantes jugadores de los que hablar Nos han preparado este reportaje Fermín Suárez para tener toda la información para que no te pierdas nada de la Copa de Asia dos mil diecinueve

Voz 0246 42:19 por primera vez la Copa de Asia la disputan Veinticuatro equipos hasta ahora el número era de dieciséis lo que ha favorecido que haya tres selecciones que debuten en el caso de Yemen Kirguistán y Filipinas un equipo que es una auténtica ONU plagada de nacionalidades distintas de hecho hasta juegan tres españoles Carli de murga Javier Patiño y Álvaro Silva son seis grupos de cuatro se clasifican para octavos los dos mejores de cada grupo más los cuatro mejores terceros favoritas las de siempre Australia que defiende cetro aunque empezó con mal pie

Voz 1038 42:51 perdiendo cero uno contra Jordania pero Manolo

Voz 0246 42:54 en el bloque repiten catorce de los veintitrés que jugaron el Mundial aunque muy importante y se está notando ya nos tan Tim Key Gil ni ya Dinart ITA un poco el mejor Aaron Moi que se pierde la cita por lesión pero sí cruce Lequi Mathew Ryan o Rosich también es favorita Japón muy renovada con mucha juventud Issing Honda hoja Seve retirados de la selección tampoco Kagawa o casa aquí pero sí con yo de Naga tomo higa acusaba Xaki que es el único integrante de la Liga española Corea con su superestrella en plena forma son How min que llegará con la competición ya iniciada y el sempiterno kiss Un John en el medio más la Irán granítica Il Arabia Saudí de los zurdos al frágil Cherry son selecciones a tener en cuenta también y no hay demasiada estrella y menos tras la ausencia por lesión del genio Omar Abdulrahman porque los buenos buenos están en los banquillos fijaron la nómina Zaccheroni dirige a Emiratos Árabes Paulo Bento a Corea del Sur herriko Qahtani a Irak Lippi a China Sven Goran Eriksson a Filipinas Pizzi Arabia Saudí que a lo suyo con Irán desde dos mil once Héctor Cúper a una potencial revelación Pomés Uzbekistán y un español Félix Sánchez vas Seara a cargo de una selección de Qatar que afronta su último gran test antes del Mundial dos mil veintidós y por último esta fase de grupos nos deparará imprenta momentos para el recuerdo dignos de rebobinar o no Yemen Vietnam ir Omán Turkmenistán disfruten

Voz 0301 44:25 eso estamos intentando disfrutar con el torneo no escucha ya Pedro Gómez Carmona ex entrenador está en el is rifa club en Bahrein ha estado ligado a club desde Emiratos ha estado en la selección propiamente de Bahrein por tanto es un grandísimo conocedor del fútbol asiático del fútbol en la zona de de Arabia del torneo en sí de la Copa de Asia ya nos está escuchando hola Pedro qué tal muy buena

Voz 5 44:51 más hola buenas encantado de charlar contigo una vez más e igualmente bueno que como te detallo

Voz 0301 44:59 cómo te está yendo en que quedan los primeros meses de adaptación supongo un poquito también no

Voz 1892 45:05 pues bueno la verdad que está yendo mucho mejor de lo que en principio estaba pensábamos todos tanto yo a nivel personal como el club en un país que conocía

Voz 8 45:16 la ella quiero del dos mil tres ha trabajando para

Voz 1892 45:18 la selección por lo tanto la adaptación ha sido mucho más sencilla más fácil y luego a nivel deportivo pues bueno arrancamos con el mejor inicio histórico del club en la Liga colocándolos en las primeras cuatro jornadas líderes invictos algo inimaginable para para un club como el nuestro que venía de los dos últimos años peleando por el descenso y jugando los play de descenso y prácticamente con los mismos jugadores pues bueno en los próximos en una pelea de arriba estamos ahora tres cuatro puntos del líder Pintos bueno la verdad que que casi para terminar o terminando la primera vuelta pues pensando más en los puestos de arriba que luchando con los de abajo entonces muy contentos y la verdad que que que sigamos así

Voz 0301 46:07 no evidentemente y es una buena noticia a seguir así que que se suele decir ahora mismo el el campeonato está parado entre otras cosas porque se está disputando la Copa de de Asia que me consta que estas siguiendo especialmente me interesa especialmente además luego nos interesa especialmente tu visión Pedro porque tú llevas mucho tiempo de una manera u otra o con algún parón evidentemente pero ligado al al fútbol en en Asia en aquella parte además muy cerca de de Emiratos siempre porque había estado en en Arabia es tuviste junto con Gabriel Calderón en el banquillo también de de los propios Emiratos Árabes Unidos e y ahora estás y también en en en Bahrein pudiste ver me parece en in situ el el primer partido de del torneo el que enfrentó a Emiratos con con Barei no

Voz 1892 46:57 sí y no pude ver es verdad que ya son más de seis años de otra zona el Golfo en diferentes países como Arabia Saudí Gerard

Voz 8 47:09 he estado ven como la la Liga

Voz 1892 47:11 de Asia de saudí algo de mí

Voz 8 47:14 datos vanidad Davis

Voz 1892 47:17 el final de Bahrein estudio criásemos

Voz 5 47:19 lo ha ocupado lo voy a

Voz 1892 47:22 bueno ahí sí que lo oímos especial del primer partido de inauguraban Emiratos contra Bahrein especial porque conozco a la mayoría de los jugadores de jugadores

Voz 8 47:36 el caso de la selección nacional de Bahrein Emiratos pues viceversa mucho jugadores estaban jugando en clubes como Wass en Bali jazz bueno era un partido especial para mí bueno y atractivo no

Voz 1892 47:49 a la vez