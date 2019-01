Play Basket: Los 500 de Play Basket (07/01/19)

Voz 1 00:00 ah

Voz 0699 00:37 hola a todos aquí estamos nosotros bienvenidos al drama número trece de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos al primer programa de dos mil diecinueve o lo que es lo mismo bienvenidos al programa número quinientos desde podcast o lo que es lo mismo bienvenidos un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro

Voz 0078 00:54 que traza el especial de Navidad venga el programa de Reyes

Voz 0699 00:57 es es como cumplir años el veintiséis de diciembre un empacho de fiesta viniendo de donde venimos de del especial de Navidad tenemos los regalo ya un poquito quemados pero bueno algo vamos a inventar para que este cumpleaños de Play Basket pueda ser por lo menos algo especial pero este playback que va a ser una especie de sándwich mixto mitad actualidad mitad sorpresas si preguntas ligadas no a los diez años que dejamos atrás sino también a los diez más que como mínimo pensamos durar con vosotros si nos lo permite la salud de nuestro baloncesto

Voz 2 01:26 dejamos atrás semanas de mucho

Voz 0699 01:27 Vásquez se vienen semanas de mucho más en la NBA yo diría que Luka Doncic Le Bron James y James Harden han sido los grandes protagonistas de la Navidad que dejamos atrás en Europa el equipo que más en forma apareces del Fenerbahçe pero el Real Madrid aguanta más que bien en la Euroliga el Barça resisten el Top ocho en la Eurocup a la que ya hay que empezar a mirar ya ha habido un choque de Top diez es entre Valencia y Unicaja con cuentas pendientes sobre todo de los taronja se en esta competición ya lesionados Shengelia ya habido lío en Vitoria con Campazzo Sean Goldman de Manresa Jankovic del Estu White y Anthony Johnson Jordan han cambiado de equipo y entre el cambios en Europa ha llegado Pitingo a Panathinaikos delegado Joan Plaza ha tenido pretenden en el panorama domésticos en los va acercando el corte de Copa en la Liga Endesa recuerdo que la Copa se juega Madrid y ahí digamos dos puestos de locales lo que hace claramente en la clasificación más difícil para el resto de los equipos que no juegan en la Comunidad de Madrid pero de inmediato el Estudiantes ganó el derbi al Real Madrid Unicaja cayó en casa entre pitos ante Tenerife Manresa se desinfla el Joventut que hace un año estaba al borde de su desaparición con su victoria ante el Valencia Basket ahora está al borde de la Copa es sinceramente por ahí vamos a empezar por escucharan protagonista del equipo cuya trayectoria ha cambiado más entre dos mil dieciocho y dos mil diecinueve y eso es bueno para el equipo y también es bueno para el baloncesto vamos a Badalona con protagonista Raúl González muy buenas

Voz 1501 02:51 qué tal Pacojo estamos con Nico hola pero Vito el referente sin duda el líder el que le cambió la cara a este divina seguros Juventus desde su llegada y que ahora Nico celebra que pelea por la Copa del Rey la Peña

Voz 3 03:04 muy lindo muy lindo poder cambiar tanto no es tan rápido pero bueno creo que tenemos que tener también los pies sobre la tierra estamos pensando en la Copa pero todavía no lo tenemos en las manos así que

Voz 1501 03:19 hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando la temporada del equipo hasta el momento es fantástica estáis ganando muchos partidos en casa rivales muy importantes como Valencia Basket la semana que viene viene Baskonia que también va a ser sin duda un rival durísimo pero no sé si a principio de temporada cuando lo vuelves a Badalona te esperamos estar tan arriba

Voz 3 03:38 ni yo ni nadie y yo creo que el equipo ha demostrado cada partido Gonzalo el de Zaragoza era demostrado cada partido que estamos para para luchar que jugamos bien que nos divertimos jugando en la cancha que que Nos gusta jugar juntos y eso es algo difícil de conseguir este grupo es joven y tiene mucha hambre

Voz 1501 04:03 se te nota en la mirada cuando nombró nombró la Copa que te cambia un poco así la cara no sé si dentro del vestuario habláis ya de esa posibilidad porque es una realidad que ganando un partido más el equipo de la Copa del Rey

Voz 3 04:15 si no no voy a mentir lo hablamos y lo tenemos en mente en la cabeza es un objetivo que que a principio de temporada no no lo teníamos en mente pero bueno fuimos ganando partidos confianza ahí yo hoy es una realidad no tenemos que queda seguir trabajando para eso porque para para todos nosotros para la Peña ahí para cada uno de los integrantes de este equipo puede ser algo muy grande

Voz 1501 04:44 y tú cómo cómo te estás encontrando ya para cerrar porque sin duda se que no te gusta que te definan como tal pero es el el referente de este equipo cada vez más cómodo quizá en el partido contra Valencia nuevas no has tenido tu mejor encuentro pero ha habido una canasta importante allí en el tramo final como te estás encontrando en esta segunda etapa por así decirlo

Voz 3 05:01 la verdad que muy bien muy a gusto y cómodo estoy disfrutando mucho de jugar de de liderar un rol que no no tuve en los últimos años Si yo que lo tengo aquí en la peña lo lo disfruto mucho aquí nada es todo gracias a los chicos No somos un equipo joven un equipo que que necesita trabajo oí estamos haciendo una temporada muy buena tenemos que seguir así no no podemos conformarnos Si bueno es un poco el trabajo de líder no

Voz 1501 05:34 la última Nico qué mejor manera que ponerle la guinda la semana que viene ganando aquí a Baskonia hay cerrando ya así definitivamente ese pase para Madrid

Voz 3 05:42 primera disfrutemos de esta victoria primero disfrutemos de esta eh ya pensaremos en Baskonia ser prepararemos el juego la joya es un gran equipo es un equipo Euroliga a un equipo que físicamente está entre los mejores de la Liga así que tenemos que estar muy preparados para para recibir a Baskonia

Voz 1501 06:03 gracias Nico y enhorabuena

Voz 0699 06:07 gracias Raúl con Nicolas vitola ya aviso que os podéis ir dos cómodos que estar dos semanas sin programa nos va a dar para mucho nos va a dar para celebrar el cumpleaños quinientos con Pablo Laso para hablar con el entrenador que ha ganado este finde a Pablo Laso quiso la verdad es que tampoco pasaba además noticia de la jornada de hoy Barça Real Madrid de la Euroliga se jugará el uno de marzo jornada veinticuatro Se retira la camiseta de Juan Carlos Navarro esa que no se pudo retirar en su día dentro de la Liga ACB por el fallecimiento del padre del jugador del Fútbol Club Barcelona ya se ha encontrado una fecha también es un Barça Real Madrid es un Barça Real Madrid le competición europea no queda un poco lejos pero desde luego eso tenía que pasar IES Domènech el homenaje que desde luego merece un jugador tan grande como la bomba en el Barça y además de la noticias aviso que hay que dar los ganadores de los dos premios especiales de Navidad de Play Basket una camiseta de los Lakers de Lebron James y una colección de revista de Gigantes del Basket de las mejores del año que dejamos atrás y como os decía hoy lo protagoniza son muy especial porque hemos reunido gente que nos apetecía para pasar el cumple cumple que es el del programa de todo el equipo de colaboradores y de redacción que hacen del Play Basket lo que es un podcast que cumple quinientos programas

Voz 0078 07:14 Diez años que me da sinceramente que en España no

Voz 0699 07:18 también rollo mal si me dan el permiso Marta Casas que que manda la producción en la redacción ya está en su casa y José María tendrá que mandan la técnica vamos a abrir el programa preguntando preguntando a Daimiel para comentar este cumpleaños hola soy Pau Gasol que mandar un saludo para todos los oyentes de Play Basket antes de hablar con Pablo Laso que se va a pasar por este Play Basket empecemos como se debe a ver qué tal me queda esto un ratito de opinión y de luz alrededor del baloncesto igual que los magos dicen siguieron la estrella para llegar a Belén nosotros seguimos a Daimiel para que nos ilumine basket no sé si la metáfora es la más adecuada sabiendo que Daimiel no es muy de Navidades pero bueno

Voz 0200 07:59 hola y feliz año estás feliz año que tal como esta es bien bien nada yo no tengo capacidad para guiar pero vamos todos juntos no a ver si encontramos buenos detalles de baloncesto que seguro que los va a haber esta próxima semana lo sabido en estos días se porque el baloncesto no para bueno con qué te quedas de la Navidad y el baloncesto de todo lo que dejamos atrás pues mira en esta última jornada y me quedo o en esta última semana mejor dicho me quedo con los clubes que mejor han defendido tradicionalmente la cantera en España no el divina seguros Joventut y el Movistar Estudiantes divinas euros Joventut porque está con con una marca de nueve seis en Liga Endesa porque esta temporada ha ganado a Valencia Iberostar y a Unicaja y bueno porque está cerca de jugar la Copa del Rey no quedan todavía dos jornadas para decidir los equipos que que entran pero está bastante cerca Movistar Estudiantes ha tenido dos victorias muy importantes la de UCAM Murcia del partido aplazado y luego el derbi no siempre es muy especial para Movistar Estudiantes con bueno todos lo vimos no con un muy buen Gentile pero hago

Voz 1982 09:06 ha añadido una reflexión nuevo no

Voz 0200 09:08 una doble reflexión primero que el dinero es muy importante eh pese a que se clubes que defienden la cantera Joventut está mejor ahora que en años anteriores porque ha tenido dinero para retener a la cola para fichar a todos hobbits que está jugando a gran nivel bajarán Godino ir a la otra reflexión es que pese a ser los Reyes grandes representantes de la cantera del baloncesto español pues mirando los once principales jugadores del Joventut hay ocho de nacionalidad no española mirando los doce principales de Movistar Estudiantes hay nueve de nacionalidad no española con lo cual bueno pues los tiempos definitivamente han cambiado y hay que adaptarse

Voz 0699 09:46 si hay que adaptarse la cantera viene detrás detrás de lo del primer equipo y cuál sería el protagonista en esta época de turrón y pavo en el mundo

Voz 0200 09:55 pues mira es un hombre de de de barba poblada pero no es Papá Noel en este caso va mucho más negra porque ha sido tremendo lo de el mes de diciembre en general pero sobre todo las Navidades es sacado eh lo que tiene que ver exclusivamente con Navidades

Voz 1982 10:12 qué es lo que entendemos de veintidós de diciembre al seis de enero

Voz 0200 10:14 no no ha jugado siete partidos James Harden en este periodo para algunos vacacional cuarenta y dos puntos nueve asistencias de promedio en siete partidos cuarenta y dos nueve eh ha llevado a su equipo porque en estos siete partidos han ganado seis perdieron en Portland pero ha llevado a su equipo arriba en el oeste ya bueno pues eh se parece más al equipo favorito Houston Rockets que todo el mundo pensaba ir bueno pues fue famosa quizás la la imagen de estas navidades es ese triple sobre la bocina contra Golden State gorros en la victoria contra el gran favorito de la temporada así que bueno pues el gran protagonista James Harden lo que es el vigente MVP con estas actuaciones se ha metido de lleno como gran favorito otra vez en la pelea por ese premio

Voz 0699 11:00 hay que destacar para no perdernos en los próximos siete días

Voz 0200 11:03 he estado mirando bastante hasta calendario de LEB Oro no por si acaso se me escapaba algún detalle pero al final me voy a quedar relacionado con Harden con dos partidos de NBA esta noche juega Houston madrugada del lunes al martes contra Denver Denver ha sido el el equipo que más tiempo ha estado en el primer puesto del Oeste Houston ya hemos dicho que ha subido arriba es un partido de mucha exigencia para Harden y compañía contra el equipo de Juancho Hernangómez Djukic kitsch pero es que Houston luego en la dos días después madrugada el miércoles al jueves juega contra Milwaukee ante el que ocupo también uno de los dos mejores equipos de la Conferencia Este así que ese doble enfrentamiento de Houston contra de Mary Milwaukee para mí es de lo más destacado de esta próxima semana

Voz 5 11:46 ha anotado en rojo queda te voy a dar un detalle Davinia

Voz 0200 11:49 qué nos queda un poco lejos pero hay un Dallas Golden State

Voz 1982 11:52 el domingo de madrugada el domingo

Voz 0200 11:54 trece al lunes catorce a la una de la madrugada hora española y creo que Kevin Duran va a jugar un poquito picado ese partido porque Don Schutz ha sacado más votos que el en el primer culto e para el All Star así que cuidado ese duelo donde

Voz 5 12:08 mira pues no va a estar chulo en la verdad yo estoy seguro de que estará picado pero ojito con el niño que Cannes hace comer ajo al resto una hora dándole un abrazo feliz desde estar ya prevenido por Daimiel sobre lo que no nos tenemos que perder vamos avanzando poco a poco

Voz 0699 12:24 en este quinientos de Play Basket Nos espera el hombre que explica los diez años de este programa

Voz 6 12:29 en el metro en el gimnasio trabajando Play Basket cuando como tú quieras

Voz 0699 12:44 esto me iba a Suecia no suena mucho en Play Basket pero bueno he en honor al que no

Voz 5 12:50 visita yo creo que está guay cumplimos quinientos

Voz 0699 12:53 ahora más diez años lo voy a decir mucho hoy pero es que es así y hay un hombre que hace de hilo conductor a poder explicar la década del baloncesto que para él es casi la década prodigiosa en dos mil once llegó al banquillo del Real Madrid desde entonces ha sido un no parar de éxitos ha entrado en la historia ya del Madrid por número de partidos y por títulos ya todo el mundo sabe lo que es el estilo Laso que para mí es un baloncesto divertido que gana títulos que es como seres Ferran Adrià y encima poner mucha comida los platos Pablo Laso muy buenas tardes

Voz 8 13:21 pues tengo buenas tardes bueno ahí sí ya es por el bueno con el aniversario gracias a estar en el cumple de de Play Basket eh

Voz 9 13:29 muchas gracias nos hacen nosotros Pablo hemos cambiado

Voz 0699 13:32 todo bastante en diez años cuánto le ha cambiado la vida a usted en ese tiempo

Voz 9 13:37 bueno real no mucho se ha sinceramente pienso que

Voz 10 13:43 y obviamente pues

Voz 9 13:45 te cambia te cambia cuando llegas de primer año quieras el Real Madrid después de entrenar en otros sitios te llevas al Real Madrid a Coplas bueno he ahí te cambia pero luego el día a día realmente me ha cambiado me me lo poco yo sigo haciéndolo más o menos las mismas cosas a mis hijos mayores por algo menos de pelo pero bueno lo que nos vemos todos no creo que me haya cambiado tanto la vida intento que que no me cambies tengo la suerte de que disfruto del trabajo que tengo creo que estoy en un gran club todos y las cosas no tienen porque poco porque cambiarme que realmente por eso te digo que no creo que haya cambiado tanto

Voz 5 14:21 en rebobinar no se puede decir que incluso para Pablo Laso es increíble para usted mismo lo que ha logrado

Voz 9 14:26 sí bueno no sé si la palabra increíble y tú cuando tiene un nuevo trabajo un nuevo proyecto yo creo que lo que tienes es ambición por supuesto ganas que sean también realista Iber lo que puedes conseguir yo cuando llegué al Real Madrid buenos ya la sensación de que era un equipo que tenía muchísimo potencial que podría crecer mucho cambiar cosas digamos esto que debíamos cambiar y que deberíamos mejorar y bueno yo creo que teniendo el apoyo de mucha gente en todo el club para que poco a poco pudiéramos crecer como equipo los jugadores que han crecido hemos visto pasar por este Real Madrid en el tiempo que lleva pues grandes jugadores que es ahora en la NBA me ganaba títulos no se es increíble pero sí es verdad que que bueno que el equipo creo que la trayectoria porque llevo en el en el equipo ha sido así pero bueno

Voz 5 15:19 uno mismo es consciente de que está haciendo historia en un club como le pasa Pablo Laso

Voz 9 15:23 no no yo por lo menos no lo pienso así yo

Voz 12 15:28 yo soy muy del día a día

Voz 9 15:32 hoy estoy en Madrid viajando a Canarias para jugar mañana la Euroliga no me paro mucho a pensar en en aspectos de digamos largo recorrido soy muy de día a día me gusta mi trabajo hoy a las diez de la mañana estaba ya en el en Valdebebas preparando el entrenamiento sabemos que tenemos semanas complicadas muchos partidos muchos viajes y realmente no me paro mucho pensar en en el en el largo recorrido pues como digo medio de broma alguna vez si le preguntas a mi familia pero tampoco se creería que hubiéramos estado tanto en el mismo equipo no

Voz 0699 16:08 pues le voy a hacer pensar un poco yo de cuando cierra los ojos y recuerdan el momento más melón de su etapa en el el Real Madrid que les sale a Pablo Laso con tanto que que ha vivido ahí

Voz 9 16:19 bueno yo muchísimos días seguro no cierra los ojos te pones a pensar en el paso Europa Copa Intercontinental pero yo siempre digo que hay un un día especial que es el primer título Mi primer título como entrenador que fue la Copa del Rey que ganamos en en Barcelona no solo personalmente sino por lo que significó por supuesto al club pero también al a los chicos a los jugadores al al al proyecto y que no ha sido bueno mucha confianza para luego seguir creciendo no si no hubiéramos ganado un título pues igual de todo mal pues no lo sé o todo mejor tampoco lo sé pero bueno sí que tengo un especial recuerdo de aquel fin de semana en Barcelona era que el primer título con gente que luego creció mucho oí ya hemos conseguido una una sensación de que el equipo es digo siempre no reconocido y reconocible que esto es lo que probablemente cuando cierre los otros más contento estoy Barça a jugar fuera y te hablan del equipo de todo el mundo que hablar bien del equipo y esto es algo que probablemente más que un día concreto me enorgullece más

Voz 0699 17:28 en la siguiente pregunta yo decía al principio que todo el mundo sabe cuál es el estilo Laso pero si usted pudiera definir en un minuto el baloncesto que le gusta cuál sería el estilo lazo real desde centro

Voz 9 17:40 bueno yo creo que soy un entrenador que les gusta que mis equipos jueguen con mucha intensidad tanto defensiva como ofensiva me gusta que el equipo tenga capacidad de de creación de juego no soy un jugaba un equipo que un entrenador que quiera que su equipo y comía se pare que puede rápido en defensa que jugó en ataque que tome buenas decisiones que no especule hemos que si tenemos un tiro porque lo tiremos y en ese sentido pero he tenido la sorpresa tener grandes jugadores buscando gente que pudiera entre comillas adaptarse a eso yo sé que en el tiempo los hablado mucho de si los pívots conmigo no que estuvo conmigo sí que es y lo vas a tener todo esto yo me mantengo un poco al margen porque lo que creo es que al final lo importante es el equipo y eso es algo que siempre pongo por delante de cualquier jugador

Voz 0699 18:32 un entrenador cuando está en un club grande que ha ganado muchas cosas además de saber dirigir y hacerlo bien tiene que saber motivar cómo consigue Pablo Alonso transmitir el hambre por seguir ganando a una plantilla Pablo que lo ha ganado todo

Voz 9 18:44 bueno yo creo yo siempre hablo mucho de que la motivación primeros personal yo no creo en las motivaciones del grupo porque si yo no creo en Pablo Laso entrar en el vestuario porque es digamos que este partido hay que ir a muerte era por supuesto eso es parte de mi trabajo pero yo siempre digo que la motivación personal está por encima porque eso es lo que va a hacer que el jugador tenga ese hambre por crecer por ser mejor jugador y por ir cuando tienes mejores jugadores alusiones mejor equipo no entonces es en ese aspecto de motivación personal en cuál me incluyo tiene que estar ahí a partir de ahí el del equipo bueno pues yo soy a veces crítico en las en las victorias bien todo lo contrario y soy entre comillas amable en las derrotas todo hay que ir valorando siempre en la idea es lo que queremos es ser mejores y aspirar a lo máximo y esto es algo que yo se lo transmite mucho no se lo permiten un día concreto no voy un día digo hoy es el día en el que tengo

Voz 0422 19:44 entre comillas quedarme en todo esto

Voz 9 19:46 perdona todo no yo creo que esto es un trabajo que cada temporada es diferente que empiezan en agosto en septiembre en que tienes que ir haciendo crecer al grupo y saber las personalidades que tiene vinos tienen motivaciones más personales otros menos pero tienes que todos intentar llevarlas en el mismo camino para que para que al final fluya dentro del del equipo no y en ese aspecto pero he tenido la suerte de tener grandes profesionales mucha gente alrededor mío que me ayuda a mi cuerpo técnico como los fisios médicos en todo el mundo empuja para que para que ese trabajo salga adelante y la parte personal

Voz 0699 20:24 lo decir de dónde saca Pablo Laso su motivación después de haberlo ganado todo con el Madrid

Voz 9 20:30 bueno a ver yo mi manera de ser es bastante sencilla yo siempre cuento una historia entonces es que ganamos con el Samsung con el GBC hacen vimos en Cáceres

Voz 0699 20:42 en

Voz 9 20:43 y volviendo de Cáceres a San Sebastián estaba con una hayan temió escribiendo el equipo que teníamos que hacer el año que viene para la se acabábamos de ascendencia donde estamos en el autobús uno de ellos me dijo hombre y yo creo que esto podemos esperar a mañana bueno sí obrero obviamente podíamos esperar a mañana haya pasado también no iba a pasar nada pero reconozco que yo soy un poco friki del baloncesto cuando no estoy viendo partidos estoy pensando leo un artículo de economía o de política y pienso en el baloncesto igual bueno esa motivación la tengo siempre pienso que que el baloncesto te da siempre nuevas oportunidades para lo bueno te las quitan lo malo pero que siempre va a haber una un adelante que cada día cada entrenamiento cada partido y esto es algo que yo yo mantengo yo ayer me de una derrota así declaró esta mañana vengo a entrenar pensando en ganar mañana esto es así no no puedo pensar en cuando todo está bien no todo está mal no de obligaciones que intentar cada día a lo mejor y es algo que me tengo dentro dentro dentro mío de los que estos desde que era muy creo yo intento mantener y que intento transmitir ese dudas a la gente que trabaja conmigo cada día

Voz 0699 21:50 yo lo entiendo bien porque a mí me pasa lo mismo que pasó Pablo Laso pero con la radio en vez de con el balón pero aunque aunque el Basque también venga acerca pero bueno es es la la segunda Pedra de de mi vida porque este año es un cartón de partidos una vez más hay más dobles jornadas en Euroliga esto acaba en un Mundial recuerde cundía Luis Aragonés hablaba de la gran sentada del fútbol habría que hacer la gran sentada del baloncesto

Voz 9 22:13 bufo hace tiempo ya

Voz 0699 22:15 ya vamos tarde no

Voz 9 22:17 vamos tarde no se vamos yo he tenido jugadores niños que envió a jugar cien partidos por temporada cien partidos merezca jugar un partido cada tres días cada tres días y me cuando entrenan cuando descansan porque había gente sostienen se ha con la selección se a la vida se ha Euroliga hace acopio son todos importantes en el Real Madrid por supuesto creemos un profesional pudo jugar cien partidos al año jugarlos siempre al mismo nivel pues hombre lo fácil lo común cualquiera lo bueno para él solo Spa vale pero no es así de la misma manera que tú también intención tendrás tus días mejores siempre es en la radio

Voz 0699 23:00 tanto esos pero esto es mira

Voz 9 23:03 normal es yo creo que esto es algo que de que que de cara al futuro y ponen viendo el para mí del baloncesto no jugador que juega cien partidos por el bien del baloncesto es algo que que deberíamos deberíamos aunar Vera te pongo un ejemplo de y dos los playoff porque luego tienen preso cuatro meses de vacaciones donde pueden descansar donde pueden trabajar yo no lo sé si en Europa se sería posible no son modelos iguales desde luego pero es algo que está sentada en la que tú hablabas yo sinceramente pienso que ya vamos tarde

Voz 0699 23:36 algo habrá que hacer desde luego en eso estamos un acuerdo los dos y pregunta por un par de nombres propios antes de que el avión que se que tiene cierta prisa qué siente al ver a Doncic triunfar en la NBA un orgullo un ya lo sabía yo o me sorprende que vaya todo tan Rafinha

Voz 9 23:53 y bueno te comer un poco de las

Voz 5 23:55 te has dicho tú tendría muchas más

Voz 9 23:57 yo no un orgullo para mí un orgullo para todo el todos los madridistas el hecho de haber tenido un jugador que vino aquí con trece años hemos visto crecer queremos visto ir al colegio que le hemos visto entrenar que ya hemos visto ganar todo en el Real Madrid en todas las categorías

Voz 11 24:13 hay que es un orgullo

Voz 9 24:15 más como él pues muestra su madridismo no ha habido un corte ayer o antes de ayer de una de una niña con la que usted el Madrid pues les regaló las zapatillas bueno es un detalle un chico al que todos queremos mucho valoramos mucho él ya lo sabía bueno pues está mal que lo diga yo no tenía ninguna duda de que de que nunca iba a jugar muy bien muy bien porque es un gran jugador es cuadro inteligente sabe adaptarse muy bien a cualquier situación yo no la tenía con que un poco más Nostradamus pero es así lo tercero un poco pronto pues si es verdad pero es que también creo que ha caído en una en una situación en una franquicia ni que a él le va le va muy bien yo me alegro de que a todos los jugadores que nos han dado tanto en el les vaya bien el caso indica seguro porque bueno pues como te digo lo hemos visto crecer aquí de personas en el

Voz 0699 25:07 sabes cumpliendo diez años Oise nos ha ocurrido preguntar a la gente en Play Basket que jugador nacional marcarán los próximos diez años del baloncesto español ya salía un manga Aruba y

Voz 9 25:20 se hemos puesto cuatro

Voz 0699 25:22 lo hemos puesto Aruba hemos puesto al Ocean hemos puesto a Font ya hemos puesto Marc García de cuatro que eso no ha ocurrido así rápido y a la gente ha elegido manga Aruba si le pregunta

Voz 13 25:32 Pablo Laso yo no yo no yo no voy encontrarla

Voz 1509 25:37 me parece

Voz 0699 25:39 qué nos podemos encontrar en un Mangué Aruba para que la gente se puede ilusionar como están ilusionados Claire

Voz 9 25:46 bueno a ver musulmán y los más o si te pones hablar técnicamente de jugador

Voz 5 25:55 bueno es que sean de cosas buenas y cosas malas creo

Voz 9 25:57 que que creo que esto daría para un

Voz 13 26:00 no hay más exacto

Voz 10 26:03 pero hay una cosa que tiene Guzmán Elba

Voz 9 26:06 once esto es decir voy a poner un ejemplo con otro jugador mío alguien duda que Felipe Reyes coge el rebote pues se usan coge ese rebote

Voz 10 26:16 y yo soy muy intensos de

Voz 9 26:19 no estoy estoy he dicho al que anda le pasa no a Guzmán le pasan cosas es un chico que está en el campus de repente han pasado doce minutos lleva veinte de valoración yo no sé si ha jugado bien o mal pero me caen canasto en rebotes sabe pasar el balón sabe conceptos defensivos con lo cual creo que es un chico que en ese sentido tiene muchas cosas ganadas que el queda muchísimo trabajo por delante pero sí es verdad que un jugador que que muchas de las cosas que sí que que que jugador que tú has hecho no te puede marcar una época en el futuro las tiene cerca si con eso se concentrará él pues no sería al jugador que estábamos hablando pero también creemos que tiene esa capacidad de saber que le queda mucho recorrido mucho trabajo nosotros estamos encantados de tenerle con nosotros claro

Voz 5 27:06 quedan dos que será dentro de diez años donde se infla

Voz 9 27:11 pues hombre contestaría que nosotros no voy a estar mañana pero mañana voy a estar ahí

Voz 5 27:15 esto lo que la gente lo tendremos todo

Voz 9 27:18 los claros y no pienso mucho sinceramente

Voz 14 27:21 no no soy una persona de pensar muy

Voz 9 27:24 hay muy hacia adelante se entrenaba entonces versión me dirían hubieran dicho que iba entrenar al Real Madrid me ha levantado hago ahora que no me estás viendo lo hubiera levantó las cejas todos los hombros pensar pues no sé no lo pienso mucho debió soy una persona que el baloncesto es mi vida lo ha sido siempre desde muy crío ahí lo que sí te puedo asegurar es que en diez años seguro que seguiré vinculado al baloncesto no sé ni dónde ni con quién ni cómo pero seguro que vinculado al baloncesto eso sí

Voz 0699 27:56 pero si le doy dos casillas a tachar una

Voz 5 27:59 senador en la NBA otras seleccionador nacional cuál le gustaría dejar tachaban diez años

Voz 9 28:04 una de las dos habrá que no has puesto entrenar al Real Madrid

Voz 0699 28:09 es que esa ya está tachada

Voz 9 28:12 bueno pues no lo sé no creo que entrenar a la selección cuyo no porque tiene los mejores jugadores españoles es algo que ya te digo ahora mismo lo que planteo en la NBA pues también orgullo poder entrenar en en en una competición que tiene a los mejores jugadores que económicamente es bueno pues se mueve a unos niveles muy altos en el cual pues yo creo que todos los entrenadores el ahí están creando escuela bueno no lo sé me habló bien de las dos te firmaría cualquiera pero no yo tuvimos no pienso mucho todo tiene sus momentos en situaciones y creo que lo absurdo siempre pensar muy adelante yo creo que para que esas cosas buenas porque las dos altamente son

Voz 0953 28:54 sí bueno ocurran

Voz 9 28:57 no debes pensar más allá sino simplemente pensar en el día a día

Voz 5 29:00 bueno pues es un orgullo cualquier cosa y es un orgullo para nosotros el haber abierto el programa quinientos con Pablo Laso con el entrenador

Voz 14 29:08 es por ello que se acuerda de mí que bueno claro es la enhorabuena porque hoy en día no es fácil va a poder hacer quinientos programas de nada

Voz 9 29:18 les estáis consiguiendo oí tenéis vuestra viviente

Voz 14 29:20 a la gente que lo sigue y me alegro mucho de que sigáis no quinientos más mucho más

Voz 1509 29:26 que usted lo vea

Voz 9 29:28 exacto

Voz 5 29:30 además más gracias por estar con nosotros insisto muchas gracias por su tiempo que encima nos hemos alargado muchas gracias al jefe de prensa del Real Madrid que estará allí poniendo caritas

Voz 0699 29:38 claro que sí pero no hasta luego dos cracks se el entrenador del Real Madrid Jorge Pérez el jefe de prensa del Real Madrid que ha hecho posible esta entrevista Diez años de Play Basket no se pueden celebrar sin el hombre que más ha celebrado en el baloncesto español los siguientes analizar el porqué ha celebrado tanto en nuestra tertulia hola soy nuca habiendo Sy Le Mans saluda en los ausente Play Basket pues después de la entrevista amplia para escuchar el entrenador del Real Madrid lo que viene hoy en la tertulia ACB va principalmente del significado de Laso de lo que ha pasado en la década con el baloncesto español lo que explica la evolución el progreso de Pablo Laso en el Real Madrid Javier Saisó Barcelona feliz año

Voz 1982 30:22 igualmente a todos feliz año Lalo al cuenta feliz

Voz 0699 30:25 bueno feliz cumpleaños

Voz 5 30:26 muchas gracias y tala se incorpora en algún momento cuando lo dejas obligaciones de padre los Reyes todo perfecto pero si no pues comprobaremos la semana que viene yo digo Laso digo que es el mejor técnico de la década hice lo discute Obradovic Lalo o ni siquiera

Voz 0422 30:42 no yo creo que no porque esto es lo que consigue Pablo Laso lo hacer con todos los respetos si para mí cinco es el mejor entrenador que ha dado al continente europeo de largo pelo con qué presupuesto amigo que te decía que el Partizán y el Joventut de Badalona IES primer Real Madrid engancha a partir de ahí son todos súper plantilla confeccionada por él como hacen los grandes entrenadores porque para eso existen Pablo Laso lo hace como un con bastantes menos mimbres con mucha más creatividad con más imaginación y sobre todo revirtiendo una una tendencia muy negativa las nuevo padrino

Voz 0699 31:13 y impartí Xabi pues más o menos lo mismo eh yo creo que Obradovic

Voz 1982 31:17 es bueno pues es un es un top no es quizá la referencia para todos pero yo creo que la la capacidad de supervivencia de adaptación de de a reorganizar el equipo que han tenido Pablo Laso pueden ha sido tremenda no hay por tanto yo creo que está en esta década está por encima de de sí sí sí

Voz 5 31:38 no estaba tratando de hacer entender Pablo lo que era para él el estilo Laso desde dentro para ti Lalo cómo es el estilo Laso desde fuera

Voz 16 31:46 por es un estilo atractivo desinhibido que busca

Voz 0422 31:50 a correr y para eso aunque no se hable tanto ellos el equipo tiene que defender es algo que no hizo en el derbi

Voz 10 31:55 prácticamente nada más del del encuentro

Voz 0422 32:00 sí que gusta de apostar por el talento de los jugadores que lo tienen otro jugador eso lo mejor con con otro entrenador y con otros sistemas no hubiesen sacado rendimiento o por ejemplo la la la la la decisión que cambia el rumbo de la plantilla del Real Madrid es volver a Sergio Llull que estaba convencida jugando de escolta a la posición de base donde ha sido el mejor vacias Europa no cosas así no es un tío que que desde la posición que ocupaban en el campo que era un base entrenador de yo entiendo el juego y esto lo han sabido comulgar muy bien todo lo pasa es que ha tenido el Real Madrid porque con Sergio Rodríguez citó hizo tres bueno Sergio Coma estaba desahuciado Rodríguez hizo tres cuartas de lo mismo todo lo que ha pasado por sus manos salvo alguna pequeña excepción véase Janis Bourousis pues ha mejorado

Voz 5 32:45 yo creo que hay una manera de entender la dimensión de un entrenador que mirando al rival Xavi en Barcelona se considera Pablo Laso como uno de los artífices de la época dorada del Real Madrid imponen de la época negra del bar

Voz 10 32:56 sí sí sí yo diría que si no porque

Voz 1982 32:59 eh mira cuando en un pabellón te pitan mucho es una buena señal para para creo yo para el entrenador del yo creo que hay un respeto muy grande por por Pablo Laso en el en el Palau pero a la vez le pitan como le pitan a la mejor versión de Rudy o le pitan a un jugador que siempre te puede hacer daño no por tanto yo creo que esto es un claro exponente yo creo que sí ya hablándolo con más reposo al margen de los partidos y los vuelos de los duelos yo creo que que desde aquí se ve pues que Xavi Pascual le compitió que que Pablo Laso fue capaz de revertir esa esa situación de ir de girar la tortilla no y ahora el Barcelona pues está sufriendo toda esta historia está en a la espera de un cambio de ciclo que de momento no llega

Voz 5 33:45 en el adiós de Laso Lalo algún día al Madrid marcaron antes y un después en el equipo blanco tu

Voz 0699 33:50 no me importa pues creo pero lo que no podemos hacer

Voz 0422 33:53 es decir hace muy pocos Tosca hemos dicho para mí después de Pedro Ferrándiz el entrenador más importante que he tenido y no es poco e la sección de baloncesto del Real Madrid pues obviamente la era Laso porque ya es una era habrá un antes después de Pablo Laso Hispasat ha puesto como como en todos los siglos dichosos en el Barça se notó cuando se fue Xavi Pascual al que su raro donde para otoño

Voz 8 34:14 ojo echado de menos

Voz 5 34:17 la la pregunta es ahora Xavi en comparación el Barça este nuevo de Pesic está un paso más cerca del Madrid nuevo de Pablo Laso

Voz 1982 34:25 hombre yo creo que sí yo creo que el Barcelona de Pesic está más cerca del del Real Madrid también hay que decir que venimos de de unos años donde ha estado muy lejos no muy lejos de de este Real Madrid ahora yo creo que se ha acercado defiende mejor bueno pues de momento Le tiene ha ganado el el puesto en la Liga ACB aunque yo lo tengo la sensación de que el Real Madrid no le importa demasiado se primero segundo tercero o incluso cuarto en la fase regular pero bueno es un Barcelona más y reconocible yo creo que sí que este Barcelona de Pesic es un Barcelona que poco a poco poco a poco se va acercando el lo que no sé lo que no tengo claro es si el paso definitivo lo dará con peso dicho no

Voz 5 35:09 en el por cierto sabía una noticia que en las últimas horas conecta al Real Madrid y al Barça con Navarro de por medio no

Voz 1982 35:14 sí sí sí porque estábamos pendientes de de cuándo sería finalmente la fecha para que le retiraran la camiseta a Navarro bueno pues a este uno de marzo no ha finalmente se ha impuesto la corriente había quien pensaba que sería mejor hacerlo pronto en este mes de enero e incluso el once con el Panathinaikos el veinte con el Baskonia en el en el Palau de Liga pero finalmente se ha impuesto la tesis de hacerlo con el Real Madrid que lo lo que tendría que haber hecho día que murió el padre de de Juan Carlos será a las nueve de la noche jornada veinticuatro Barça Madrid de Euroliga bueno yo creo que será también un un gran día en el en el Palau

Voz 5 35:50 no estamos en cumpleaños quinientos de Play Basket por eso hemos preguntado por Laso por eso hemos hablado con Pablo Laso

Voz 0699 35:56 sí pero quiero aunque sea vincular un poquito

Voz 5 35:59 sección a la actualidad Lalo

Voz 0699 36:02 Baskonia por ejemplo están pendientes de la evolución de la lesión de Shengelia que entre comillas les parte un poco en este tramo de la temporada

Voz 0422 36:08 hombre es que es que claro es que está perdiendo pues si alguien duda de que está siendo el el ala pívot más en forma de Europa no no medio equipo no no que no no Baskonia cualquier equipo que tuviesen suspira tocó a Shengelia no puedes contar con pocos Shengelia con lo que está produciendo solamente en ataque sino también en defensa pues se

Voz 13 36:31 es un ICO la exigencia que te llamo

Voz 0422 36:33 ha dicho que se ha autoimpuesto Baskonia para esta temporada con con la en el horizonte bueno vamos a ver es uno de esos momentos que definen la la la trayectoria de un equipo la temporada cómo manejan ese momento complicados un momento difícil hablábamos año pasado Real Madrid estuvo prácticamente todo el año sin Judy y lo sacó adelante bueno pues si quieres hacer algo grande este año lo tienes que hacer durante buena parte de la temporada sin tu mejor hombres y ahora tendrán que dar un paso al frente otro miembro de la plantilla pues que a lo mejor están viviendo una vida más plácida en este sentido no

Voz 5 37:01 pues seguramente no tienen tanta el poco hay gente

Voz 0422 37:03 con mucho pedigrí en esa plantilla cuida tanto

Voz 5 37:06 tienen una gran plantilla y luego hay otro equipo Xavi que para mí es el más mejorado entre años de dos mil dieciocho dos mil diecinueve la Peña

Voz 1982 37:14 sí sí sí la Peña bueno después de del drama de del año pasado este año todo es muy diferente no es decir tienen un compañero de viaje que ha entrado en el consejo de administración que ha aportado el dinero para reducir el el la deuda a y tranquilidad además bueno pues se ha acertado con el con el equipo no en la peña pues con nueve victorias ganando ayer brillantemente al al Valencia acaricia la Copa incluso incluso haciendo números perdiendo los dos partidos que quedan podría estar no es seguro pero claro es un paso adelante que sin duda es muy muy muy importante para la entidad porque desde el dos mil quince que no que no estaba en la Copa si al final se confirma le da una cierta estabilidad porque claro lo del año pasado vivido en primera persona fue un drama tremendo

Voz 5 38:00 luego hay un equipo que ha perdido a su estrella que se ha lesionado que Iberostar Tenerife pero que ni mucho menos la lo ha bajado las prestaciones tanto es así que ha sido capaz de ganar este fin de semana Unicaja eh

Voz 16 38:10 se une una prueba más

Voz 0422 38:13 me que Vidorreta es capaz de hacer de la necesidad virtud cualquiera viendo el principio de temporada que está haciendo tan Mafada en pensaría con este tío sin ese tío tipo no es capaz de ganar el partido vaya si es capaz de ganar el partido lo primero y vuelvo a lo mismo que decía al principio viene

Voz 9 38:29 pasa en el banquillo por bajar

Voz 0422 38:32 sólo en defensa Iberostar Tenerife defensa se deja la vida luego puede perder porque obviamente no tiene no está obligado por potencial

Voz 8 38:39 ahora todos los partidos pero ha

Voz 0422 38:42 atrás muy serios así al ante las cosas que saben hacer repitiendo es como dice Óscar Quintana sacando agua de pozo hasta que se seque y el equipo que no está crispado y que no está muy sino lo paga caro anteriores Tenerife por cierto gran noticia para mí esta semana que haya vuelto

Voz 8 38:56 Messi es Dios me tanto no es de una noticia sí que claro que hay que hay que tras un año lesionados izar la letal

Voz 5 39:03 es la leche la verdad no tiene además no tiene suerte con las lesiones e no

Voz 0699 39:08 era aunque ninguna de tan larguísima duración como

Voz 5 39:12 muestra que ha tenido un año en el dique seco para finalizar me queda la duda Xavi de saber cómo aguantará Baksi Manresa sin Alex un refresco que es el Aida Partizán como a el Estudiantes el ayudo a Jankovic

Voz 1982 39:23 si va a ser complicado e tienen un calendario de difícil está con ocho victorias pero recordemos que van siete no es decir a la a la Copa porque el que mejor clasificado de estudiantes o Fuenlabrada pues va a ir a la Copa y eso le penaliza en este momento a a al Baksi Manresa que ha sufrido un duro golpe con él porque ya se veía venir pero lo has sufrido de momento a Corey Fisher no ha estado en el nivel acaba de llegar obviamente ibamos a ver que es capaz de hacer bueno yo creo que lo van a intentar hasta el último momento lo tienen ahí también pero insisto son siete equipos los que los que se meten más uno de los dos estudiantes los Fuenlabrada por lo tanto ahí es donde le puede le puede penalizar y por cierto déjame que te diga Pacojo si es que se ha jugado este fin de semana en Barcelona el trofeo Hospitalet

Voz 5 40:10 sí sí sí Junior que siempre referencia aunque no

Voz 1982 40:12 puntúa para la Final Four de la Euroliga siempre que nos gusta apuntar nombres

Voz 5 40:16 a ver bueno o juego al Gran Canaria

Voz 1982 40:19 ha sido el campeón derrotó a la Peña en la final a este chaval Califa a Vaccaro se llama Califa hablaba

Voz 0699 40:25 con dieciséis años un pívot realmente impresionante sea el IFA a sacar Khalifa abarcar el Gran Canaria tiene un equipazo

Voz 0422 40:34 dura pero

Voz 1982 40:35 con la creando debe estar ya en dos cero dos uno así que no sabría decirte pero pero es impresionante la fortaleza física de un jugador negro bueno a un tremendo ha sido el MVP del torneo ya ha causado furor como en su día lo hizo Doncic alguno de estos qué tal

Voz 0699 40:55 qué tipo manga Aruba cuando jugó correcto correcto sí señor

Voz 5 41:00 vale pues me lo voy a apuntar para buscarlo como no lo he visto pues el califa va mal

Voz 16 41:07 bueno es una de las especialidades de Gran Canaria un sello de calidad

Voz 0422 41:11 esa casa de todo lo bien que tiene trabajando a Tabaré lo cogen sin sin haber jugado nunca baloncesto eh

Voz 8 41:18 no

Voz 0422 41:20 ni que es la lista es larga e jugadores que a los que trae al baloncesto profesional para Gran Canaria y luego verdad que de esa pugna de talento luego luego pesca muchos equipos ahí

Voz 0699 41:29 Diop Khalifa adoptar vale lo estoy buscando según me han dicho Saisó

Voz 5 41:35 para para intentar ver la altura y tal pero bueno no me no me dan muchas referencias osea

Voz 0699 41:41 me dicen bueno todo lo que buen jugador y es verdad que exalto adicto pero de momento no se pero

Voz 17 41:46 ahora bien tiene buena buena movilidad vale no llegó a más

Voz 5 41:50 ya que terminamos la Navidad vamos a hacer una cosa muy navideña vamos a pedir que cada uno termine pidiendo un deseo a dos mil diecinueve para el baloncesto eh sea no vale que me toque la preventiva seis Basque de tan no eso no Saisó que le pides al año para el vasco

Voz 0699 42:04 pues mira ya que fue plata en su momento Le pido China Wall una medallista de oro en China vale

Voz 5 42:13 me parece bien y tú

Voz 0699 42:16 bueno yo que den un respiro

Voz 0422 42:18 ventanas FIBA vale vale me se llegue a una entente repito repito vamos a vernos dura llevamos diciéndolo y comentándolos y durante un año pero va a llegar ese momento bueno primero se van a quedar selección ya se han quedado con una importante fuera vamos a volver a esa dicotomía bueno ahora llega lo bueno que hacemos con la plantilla que hacemos con el equipo quién va que no va yo creo que al final procesos perdemos todos en el fondo

Voz 0699 42:45 bueno ya he dicho deseo un poquito más

Voz 0422 42:48 Vicente cordial entre las partes Si Si personas que dirigen Eva González con todos sus niveles es también

Voz 5 42:55 vale que no lo habéis escuchado para dicho Pablo Laso que llegamos tarde a la gran sentada el baloncesto así que imaginar cómo va la cosa que por cierto me dicen Marta Casas Albacar dieciséis años dos mil diez

Voz 1982 43:07 ah mira ve me he quedado corto dos diez

Voz 5 43:10 sí sí sí sí sí

Voz 0699 43:12 bueno soy no lo ha pero nosotros no no no no yo a él le daban dos casi seguro sí

Voz 5 43:18 ya

Voz 0699 43:19 diez dieciséis añadió que saquen un pelín más más bajo pero no dos días

Voz 0422 43:24 ojo ojo la nómina es el ejercicio porque además está sobre impresionado en la página el torneo

Voz 0699 43:29 si miramos los últimos envites hospitales de vale

Voz 8 43:32 sí pudiera no sé sí

Voz 5 43:35 pensar medio regulares no lo correcto correcto

Voz 16 43:38 a todo lo que ha salido de ahí como síntoma marchamo de súper

Voz 5 43:44 vale pues nada mira ya tenemos uno que apuntaría al que seguir en el futuro en el presente ya no cuenta Lalo Saisó tala toda la actualidad de la ACB chico feliz año igualmente como ese hemos hablado mucho de Laso pero como no pasa mucha vamos a hablar con el entrenador que lo ha ganado este fin de semana ha precisado

Voz 0699 44:01 te en un derbi un partido a Pablo Laso horas es un saludo para los oyentes de Play Basket para que no todo hacía especial en el cumple quinientos de Play Basket vamos a pasar un rato cerca de la actualidad no hay nada que sea más comentado en el arranque de semana que la victoria del Estudiantes en el derbi ante el Real Madrid porque hacía cuatro años que no se daba ese resultado hoy porque es la victoria número

Voz 3 44:24 mil del Estudiantes