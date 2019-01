Hora 25 Deportes: Gabinete de crisis en el Madrid (07/01/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

buenas tardes y feliz año igualmente como es año nuevo hay fichajes nuevos no empieza el mercado de invierno que hay que arreglarlo

Voz 3 00:16 las cosas que hasta ahora hay algunos agujeros que tapaban funcionando mal

Voz 0919 00:20 el mercado tampoco está moviendo mucho pero bueno hay algunas operaciones interesantes por ejemplo en Sevilla está negociando con el representante de Morata el delantero del Chelsea que no está a gusto que no juega Ike podría ser refuerzo del equipo de Machín en este mercado de invierno el Villarreal ha anunciado un acuerdo con Vicente Iborra el jugador por qué fuera del Sevilla en su día que no estaba en la Premier jugando en el Lester y que mañana va a ser presentado como nuevo jugador del equipo amarillo el Real Madrid del Real Madrid también se refuerza en el mercado de invierno ha presentado esta mañana habrá India el chaval de diecinueve años que estaba en el City de Guardiola donde tenía poco protagonismo la operación era una operación de futuro conveniente para el Real Madrid que va pagar entre quince y veinte millones de euros por un chaval que evidentemente no viene a arreglar el problema estructural que tiene la plantilla que dirige Solari en cualquier caso esta mañana en ese acto de presentación de Brahim Díaz en el Bernabéu el presidente Florentino Pérez ha reconocido a su manera

Voz 4 01:22 que son tiempos complicados

Voz 2 01:25 ayer birdie el equipo entorpecida a todo el madridismo nuestros séptimo Mundial de Clubes conseguido el pasado veintidós de diciembre en Abu Dhabi que el Real Madrid ha conseguido el doblete de Champions industrial de clubes por tercera vez consecutiva por cuarta vez en los últimos cinco años pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y momentos deportivos difíciles sí sí desde este momento

Voz 0919 01:52 deportivos difíciles bueno pues un problema más que en el Real Madrid porque se ha conocido esta tarde que Toni Kroos tiene un problema muscular iba a estar entre dos y tres semanas de baja todo ello en el día donde se ha producido en el vestuario del Real Madrid la reunión que anunciaron ayer Sergio Ramos y Luka Modric para decirse las cosas a la cara ahora os contamos detalles de esa reunión hoy se cierra la jornada de fútbol en Primera División con el partido que van a jugar a las nueve en Balaídos el Celta y el Athletic de Bilbao ambos equipos necesitados de puntos más por supuesto el Athletic está ahora mismo en puesto de descenso cómo salen los equipos que ambiente tenemos en Balaídos Marta Barela buenas tardes

Voz 0470 02:36 buenas tardes Gallego en el estadio municipal de Balaídos donde ya calientan Celta y Athletic ambiente frío ocho grados que serán menos a medida que avance la jornada no se espera una buena entrada aunque eso sí hay aficionados del Athletic presentes en Balaídos a pesar del día de la hora novedades tres en cada equipo dos obligadas por decisión técnica en el Celta baja importante la de Yago Aspas y David Costas por lesión yo ABS que hay precisión técnica refuerza el centro del campo conforme el tranquilo vodka Yes Cabral quién ocupará el eje de la zaga en el lugar de Costas en el Athletic bajas por sanción la Yeray Raúl García entran Unai Núñez y Córdoba y la gran sorpresa Aduriz al banquillo entra Oscar De Marcos en el extremo derecho Iñaki Williams en la punta de ataque arbitral encuentro Martínez Munuera del colegio Valenciano

Voz 0919 03:18 este partido es a las nueve y también tenemos fútbol de Segunda Se ha jugado ya un partido en Soria Numancia dos Oviedo tres tres puntos importantes para los asturianos y luego a las nueve se jugará el partido entre el Rayo Majadahonda y la Unión Deportiva Las Palmas ya comenzado el rally Dakar con una buena noticia ha terminado la etapa en motos Joan Barreda el Espanyol es el primer líder de la carrera ha ganado esta primera etapa del rally Dakar pero como siempre en el inicio del programa en el tema de la presidencial lo hemos terminado ahora el tema el tema sin duda alguna es la crisis del Madrid y el bar el bar que no se aplicó ayer cómo se tenía que haber aplicado

Voz 5 04:00 señor Gallego vaya escándalo que se está montando por el penalti señalado al Real Madrid ayer pero no se acuerdan del miércoles el penalti que hizo Sergio Ramos y no pitaron entonces no dijeron nada así va al fútbol español

Voz 7 04:43 el has been la sensación con esto el Madrid estamos confundiendo las cosas de esa posiblemente el penalti que le hacen inicios pues si es penalti de acuerdo le va no funciona bien esto es esto es así si el tema agrario es que el Madrid no está bien en no funciona no carbura el que dijo que está muerto que no hay nada que no hay nada no hay nadie que que que ilusione no hay nadie que meta hombres no hay nadie que que que que que mueva este equipo buenas tardes

Voz 1 05:20 de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 8 05:28 el hombre alguien habrá nadie no

Voz 0919 05:32 quién habrá empezamos

Voz 2 05:44 el mercado de invierno

Voz 0919 05:46 la operación que ha cerrado ya el Villarreal y que mañana va a tener la culminación con la presentación de Iborra como nuevo jugador del equipo amarillo Xavi Isidro buenas tardes muy buena nota

Voz 0480 05:56 a una semana en Valencia hacía dos que había pasado dos días que había pasado el reconocimiento médico y finalmente ha habido acuerdo entre el Villarreal y el Leicester Iborra va a llegar traspasado por unos diez millones de euros el jugador firma por lo que resta de temporada y cuatro más hasta dos mil veintitrés mañana Iborra llama trabajar con sus nuevos compañeros y posteriormente será presentado oficialmente en la Ciudad Deportiva va a jugar con el dorsal número diez aquí veremos si entra en la convocatoria para jugar el próximo miércoles la Copa ante el Español

Voz 0919 06:25 se está fraguando puede que termine de buena manera para el Sevilla el fichaje de un delantero y es un delantero bueno por el que se pagaron en su día ochenta millones de euros Álvaro Morata en el Chelsea no está triunfando no está a gusto su representante estaba en Sevilla Champions te da puede ser jugador del equipo de Machín en las próximas fechas buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes bueno el Sevilla sigue dando los pasos para intentar conseguir la cesión de Álvaro Morata de las conversaciones telefónicas ya se pasa al contacto directo hoy Radio Sevilla desvelado la reunión que ha tenido lugar entre Caparrós Juanma López que es el agente del jugador a las once y media llegaba en AVE de ahí a la reunión para cerrar el acuerdo obviamente el acuerdo entre el Sevilla y el propio Morata el Sevilla va a hacer un esfuerzo económico grande para atraer a Morata y que tiene un altísimo sueldo el jugador está por venir pero obviamente falta el último problema no es precisamente el más pequeño que el Chelsea acceda a la cesión Sarr y quiere a Higuaín para dejarlos salir el Sevilla está convencido de que se puede dar la opción de traer a Morata cedido hasta el final de la temporada sería una buena incorporación para el Sevilla para nuestra Liga ahí el Real Madrid ha presentado a Brahim Díaz este chaval de diecinueve años malagueño que estaba en el City de Guardiola que no tenían demasiado protagonismo y que parece una buena operación de futuro más que una operación para solucionar los problemas como decíamos que tiene el Real Madrid ahora mismo no ha sido Javier Herráez buenas tardes qué tal buenas tardes la presentación grandilocuente de aquellas de jugadores que había nacido para jugar en el Real Madrid ni bueno ha estado Florentino Pérez

Voz 1786 08:05 dando un discurso inicial con lo cual

Voz 0919 08:08 estancial dado sí señor va a llevar el dorsal no

Voz 1786 08:10 lo XXI este chaval de diecinueve años que ha estado cuatro en Inglaterra en el City que llega al Madrid porque no juega titular con Guardiola y al final el chaval quería jugar en el equipo blanco ha estado acompañado por toda su familia me cuentan que es muy familiar que lo tiene muy claro que quiere sí

Voz 0919 08:25 el futbolista del equipo blanco que quiere Tree

Voz 1786 08:28 en Far sin ir más lejos va a jugar un ratito Si todo va bien quiere Solari que fue un ratito frente al Leganés en la copa el próximo miércoles en el Bernabéu tiene diecinueve años dorsal número veintiuno y estas han sido sus primeras palabras igual

Voz 9 08:42 con el que si bien fue de niños pues lo que yo no he podido tener mejor lo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid cuando pasen cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City sólo contemplaba tres opciones sobre la mesa la primera para el Real Madrid la segunda jugar en el Real Madrid en la tercera y última jugar el Real Madrid

Voz 0919 09:06 hay que prepararse los discursos como ha hecho Brain porque otros no saben lo que van a decir lo tenía claro jugar en el Real Madrid jugar en el Real Madrid jugar en el Real Madrid una pausa Isla Reunión en el vestuario del equipo blanco lo anunciaron Modric y Sergio Ramos se iban a decir las cosas a la cara que se habrán dicho ahora mismo en Hora veinticinco Deportes

Voz 4 09:32 llena de músicos que tocan

Voz 2 10:08 en donde las reuniones de los jugadores en el vestuario para decirse las cosas a la cara eran secretas y las tenían que descubrirlo periodistas

Voz 0919 10:20 pero los tiempos han cambiado y ahora son los mismos jugadores los que el día antes de la reunión salen a decirle a los periodistas mañana no vamos a reunir Modric y Sergio Ramos falta gol nos falta

Voz 11 10:32 esta más unidad en el campo por estas cosas tenemos que juntarnos más sí a hablar para salir de esta situación o que no tenga algo que decir

Voz 12 10:42 lo diremos de puertas para dentro y que no salga no

Voz 0919 10:45 cierto que tampoco hay que tirarse de los pelos

Voz 12 10:47 Iniesta Salamanca

Voz 2 10:48 a la cabeza pero bueno pues es lo que nos tengamos que decir se lo han dicho esta mañana Javier Herráez es que como ha sido quedaron ayer ya quedaron ayer antes de comparecer en

Voz 1786 11:00 la zona mixta tanto Sergio Ramos como Luka Modric estuvo imperial Luka Modric el que más ha dado en el día de hoy más que de la reunión es que Luka Modric dijo ayer que al Madrid le falta unión concentración gol Se puede decir más alto pero más claro imposible yo no recuerdo unas declaraciones como éstas de un portan importante actual Balón de Oro mejor jugador del mundo de la del pasado año diciendo públicamente esto ante los medios para todos afirmó del Real Madrid en general de que el Madrid está mal y lo ha dicho Luka Modric en un día que efectivamente el bar Le perjudicó así que esta mañana han hablado han tomado a par los capitanes Sergio Ramos Marcelo que ha entonado el mea culpa porque están

Voz 0919 11:38 al bueno Marcelo lo ha comentado con

Voz 1786 11:40 con sus compañeros pero no saben todos evidentemente si también ha estado hablando Benzema Luka Modric buen tono no ha sido muy larga más bien cortita y a partir de ahora a crecer son bueno conscientes de que la autocrítica les puede hacer mejor y a partir de ahora buscarán las tory ante el Leganés pasar de ronda buscar la Champions no dejarse ir fundamental algo que han hablado en la liga están a diez puntos y quieren pelea

Voz 3 12:04 pero todos luego ganar gana unos sobre el perjuicio del bar en la jugada sobre

Voz 0919 12:09 de Vinicius en el día de ayer el Real Madrid no va a mandar ningún escrito de protesta a la Federación no va a mandar una carta como hiciera en su día al Atlético de Madrid preguntando cómo se aplica eh

Voz 1786 12:22 esto como se aplica al otro

Voz 0919 12:24 pero nuestros compañeros del diario a nuestro compañero Joaquín Maroto publica hoy en la edición digital desde hace un par de horas estará noticia que el presidente del Real Madrid Florentino Pérez llamó ayer por la noche después del partido al presidente de la Federación Luis Rubiales para lamentarse sobre la jugada según la información de El diario As Rubiales aceptó la llamada e incluso estaba de acuerdo con la queja de Florentino Pérez el Real Madrid y por supuesto esto no dice absolutamente nada pero ahí estará noticias de los compañeros del diario As Florentino llamó a Rubiales para lamentarse por el bar dirá algo Rubiales bueno pues hoy termina la jornada de liga con ese partido que va a jugar el Celta y el Athletic de Bilbao y mañana empezará la ronda de octavos de final de la Copa del Rey mañana se juega un partido interesantísimo nueve y media en el estadio de El Molinón Sporting de Gijón Valencia con el Valencia en una crisis de resultado Icon todas las cámaras apuntando a Marcelino al que según van pasando los partidos el equipo sigue sin carburar y sin ganar con regularidad le van saliendo arrugas arrugas que arrugas pero él dice que sigue teniendo toda la confianza de la cúpula directiva vamos a ver que qué ha dicho Marcelino esta mañana en la previa Ximo balonmano buenas tardes

Voz 0962 13:50 hola muy buenas siente el apoyo según dice Marcelino tanto del club como de los jugadores como de gran parte de la afición así que no sé porque hay que tener algún elemento de preocupación y más cuando pido un poco de ironía mal Celina sólo ve un problema con respecto a lo del año pasado solamente a una diferencia llega a decir Marcelino que ve que el resto de cosas son mejores comparando las este es Marcelino reivindicando se por lo que hizo el año pasado viviendo esta

Voz 13 14:23 realidad cuál es la principal diferencia la principal diferencia a estas alturas de la competición entre este año y el año pasado todos lo sabemos todos la diferencia son veinte goles a favor en todo lo demás es un mejor Valencia o por lo menos igual

Voz 0919 14:40 pues los números en los números ha remitido sea pero claro es que en veinte goles veinte goles bueno veinte goles y la clasificación porque el Valencia está décimo segundo muy lejos de la zona de Champions que en teoría era su objetivo bueno vamos a ver qué pasa mañana en ese partido de Copa que en Gijón como se toma David González última hora de los asturianos buenas tardes

Voz 0480 15:02 hola Gallego con ilusión pero a medias porque lo de la Liga no ayuda eso sí tiene mérito ser el único equipo de Segunda División que ha llegado hasta octavos de la Copa del Rey pero aquí nadie se vuelve loco el Sporting va a salir con suplentes de hecho va a cambiar todo el equipo con respecto a la Liga veremos que entrará allí en El Molinón porque la hora son las nueve y media de la noche va a hacer frío y tienen que pasar por taquilla los socios quince euros para los adultos nos espera tampoco una grandísima entrada fiesta está la motivación de volver a ver a Marcelino en su cancha aquí además el estreno del bar en El Molinón esperemos que el estreno aquí no sea Colirio

Voz 0919 15:35 ya sabes que esta jornada de Copa Se juega entre martes miércoles

Voz 4 15:39 es jueves

Voz 0919 15:41 otra de las operaciones de la que íbamos a estar pendiente supuestamente en este mercado

Voz 2 15:46 todo invernal era de la oferta del Bayern de Munich

Voz 0919 15:51 sobre Lucas Hernández el jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández que está lesionado que no aparece por ningún sitio que no se dice de él absolutamente nada aunque dejó claro en su día Miguel Ángel Gil que el Atlético iba a hacer todo lo posible por retener al jugador incluso dio por hecho que era imposible que saliera en el mercado de invierno Iker Si en junio insistía el Bayern de Munich pues se hablaría Pedro Fullana en el Atlético hay dos nombres propios el de Lucas y el de obra cómo están las operaciones

Voz 0760 16:19 si son varios no me lo encima de la mesa del Atlético de Madrid en primer lugar lo de Lucas el Atlético con el Estado tiene bastante avanzado para que se sigan juntos hasta el mes de junio a partir de ahí evidentemente será mucho más complicado pero ese es el primer objetivo lo tiene prácticamente asegurado

Voz 0919 16:34 a día de hoy no tienes encima la mesa el tema de Oblak

Voz 0760 16:37 los que quiere cerrar el Atlético Madrid ya en este mes de enero quedaron con su agente en reunirse para cerrar la renovación igual que también quedaron con Natalia Simeone para cerrar la renovación del técnico también en las próximas semanas y otros nombres encima de la mesa por ejemplo el de Diego Godín a día de hoy pie y medio fuera del Atlético de Madrid aunque no ha firmado nada con ningún club el Atlético puede R tenerlo siempre y cuando mejoren las condiciones del que practicamente lo tiene casi todo fuera ya es Filipe Luis que no va a renovar con el Atlético de Madrid y una idea muy clara que hay en El Vestuario del conjunto rojiblanco y que expresa uno de los capitanes Koke el que se quede que lo haga comprometido

Voz 3 17:12 Kampusch donde cada uno si quiere estar aquí nosotros siempre hemos dicho que la gente que te quiere que esté comprometida lo que estemos es a darlo todo como siempre hacemos

Voz 0919 17:22 el mercado de invierno que se cierra a finales de mes es decir que tenemos tenemos días por delante para que pasen cosas como van a pasar también en la segunda división por ejemplo en el Elche PP morado llega en este mercado de invierno el hermano de Pogba buenas tardes

Voz 1179 17:42 sí es muy buenas tardes Jesús coherente y me preocupa veintiocho años un central con experiencia en la primera y segunda división francesa y en la segunda división turca ha sido una locura hoy en Elche el jefe de prensa del Elche esforzado multitud de peticiones de entrevista en nacionales e internacionales pero de momento mientras el futbolista esté a prueba no comparecerá públicamente posiblemente a finales de semana Jorge Cordero el director deportivo derecho Pacheta den luz verde para que Florentino poco o sea nuevo jugador del Elche

Voz 0919 18:11 todo el relumbrón de los fichajes contrasta cuando miramos la situación del Reus que este fin de semana jugó con sólo doce futbolistas profesionales ganó su partido en Málaga y luego el entrenador del Reus salió en la rueda de prensa decir que le había parecido lamentable que un representante de la Asociación de Futbolistas se presentará por la mar mañana en el hotel de concentración dejara caer que los jugadores se tenían que negar a jugar la confusión ha llegado hoy cuando los jugadores del reo han sacado un comunicado donde criticaban a su entrenador luego han tenido que rectificar Joel Reche cómo está el asunto ahora mismo hay un nuevo comunicado buenas tardes

Voz 14 18:49 muy buenas gallego pues si eh unas declaraciones como decías que han desencadenado reacciones entre la plantilla han hecho público un comunicado donde estemos

Voz 1786 18:57 entraban muy sorprendidos porque según ellos

Voz 14 19:00 el preparador les ha criticado después de ganar cero tres delante del Málaga los jugadores en primera instancia han manifestado que la hacen no les había sellado tal como dijo Bartolo pero un par de horas más tarde los jugadores se han echado atrás y han rectificado las acusaciones contra su míster una decisión correcta ya que el entrenador en ningún momento les había criticado por otro lado también cabe decir que esta tarde se ha hecho público que Olmo Iker All han cobrado las mensualidades pendientes y por tanto seguirán formando parte del club mañana acababa el plazo para cobrar de no hacerlo hubieran quedado libres después de denunciar al club como hicieron sus compañeros

Voz 0919 19:35 a ver si se soluciona seguimos en Hora Veinticinco deportes en la SER

Voz 16 20:07 Hora veinticinco Deportes

Voz 4 20:11 Jesús Gallego

Voz 0919 20:16 os recuerdo que ese ha jugado un partido en Segunda División Numancia dos Oviedo tres Ike en diez minutos se juega el que cerró la jornada entre el Rayo Majadahonda y la Unión Deportiva Las Palmas no vamos a dar una vuelta a ver cómo está el ambiente Uxue Caballero muy buenas tardes

Voz 0277 20:33 hola qué tal Gallego de momento poco ambiente en este duelo de necesidades en ambos conjuntos el Rayo Majadahonda ahora mismo está en descenso es décimo octavo empatado con el Extremadura con veinte puntos pero si consiguen ganar saldrían de esa zona complicada al conjunto grancanario

Voz 0760 20:46 por su parte atraviesa una situación compleja

Voz 0277 20:50 que desde la llegada de hace cinco partidos los amarillos todavía no han conocido la victoria deben empezar a ganar para reengancharse a esa lucha por los playoffs en nueve minutos comienza este Rayo Majadahonda Unión Deportiva Las Palmas en el Cerro del Espino arbitrará el colegiado Domínguez Cervantes

Voz 0919 21:04 habría que hacer un frío en el Cerro del Espino estas horas madre mía fútbol internacional Bruna alemán buenas tardes hola Gallego muy buenas lo primero lo que se juega hoy por ejemplo juega aeropuerto de Casillas

Voz 0301 21:15 si va a jugar a partir de las diez y media de partido de la Liga portuguesa otros partidos al mismo en juego por ejemplo está perdiendo el Sporting de Portugal que es uno de los rivales del Oporto de de a las diez y cuarto nacional en el puerto es la hora concreta de del partido Benfica ganó este fin de semana pero bueno si le pone todo bastante de cara al lo bordó para llevarse este año si la Liga portuguesa se juega hoy también un partido de Copa inglesa ya de hecho llevamos siete minutos de juego entre Wolverhampton y Liverpool hoy con Alberto Moreno como titular de momento empate cero recordamos que es un partido así que el que gane pasar ronda como lo han hecho durante este fin de semana todos los grandes de la Premier Tottenham es terriblemente Chelsea Arsenal y también el Manchester City que goleó por siete goles a cero al por cierto en el partido del Chelsea fue el último encuentro con la camiseta blue de Cesc Fábregas que se va a ir al modo en uno de los fichajes más destacados de este mercado de DN

Voz 0919 22:09 Play Fútbol de esta semana de que vais

Voz 0301 22:12 esa hablamos mucho de Van Dyke uno de los mejores centrales del momento el del Liverpool es verdad que caro también ochenta y cinco millones de euros lo analizamos con Alberto López y y Fermín Suárez y precisamente por ese movimiento de mercado el mono como aficionados Cesc Fábregas hablamos de la carrera del centrocampista catalán con Ángel Torres

Voz 0919 22:29 gracias Bruno dejamos el fútbol y hablamos del rally Dakar dos mil diecinueve hoy primera etapa etapa que se disputaba entre Lima y Pisco tenemos buenas noticias no ha terminado la etapa en coches pero ha terminado en motos Iván Álvarez y los españoles bueno un Espanyol va a ser el primero de la general qué tal

Voz 17 22:49 buenas tardes Joan Barreda el primero en la general en motos después de concluir esta primera etapa cincuenta y siete minutos y treinta y seis segundos ha marcado el de Castellón que ha dominado desde la salida es uno de los candidatos al título y en segunda posición a un minuto y medio ha llegado Pablo Quintanilla y lo buenos que Joan Barreda además la metido más de tres minutos al trío de KTM Assam Sander Line Toby Price Imaz días Waldner otra española Laia Sanz ha llegado en la posición número treinta y uno a doce XXXVIII en estos momentos está en marcha la prueba de coches pero Carlos Sainz ya ha llegado con su Mini ha entrado segundo a un minuto cincuenta y nueve segundos del qatarí Nasser

Voz 0919 23:24 Al Attiyah que se ha llevado esta primera etapa con el Toyota

Voz 17 23:27 también es verdad que Carlos ha llegado segundo pero buenas noticias porque también la sacado ventaja Peter Hansen ha de prêt a Nani Roma wa Sebastian Loeb mañana será esa segunda etapa trescientos cuarenta y dos kilómetros de especial entre pisto y San Juan de una

Voz 0919 23:40 bueno pues comienza bien el rally Dakar para los pilotos españoles baloncesto

Voz 2 23:44 estamos por la NBA el repaso de los

Voz 0919 23:48 últimos partidos disputados la pasada madrugada Javi Blanco buenas tardes qué tal Gallego muy buena tenemos que empezar con los Lakers que sea lesionado Lebron James

Voz 0470 23:55 no son capaces de ganar un partido sin l'Ebre a Gallego estos Lakers empezaron mal empezaron bastante irregulares en la zona baja de la clasificación lo enderezar sobre todo tras el fichaje de Tyson Chandler aportó muchísimo en defensa Is acercaron contiene acercarse a las primeras posiciones del oeste pero en aquel partidazo contra los Warriors se lesionó Le Bron James y desde entonces el equipo se ha desmoronado totalmente anoche perdieron contra Minnesota suman tres derrotas consecutivas pero es que desde que se lesionó el Bronx han perdido cinco de los seis últimos encuentros que han disputado ahora mismo son octavos es decir en la última posición del playoff y al menos para estar dos partidos más sin Le Bron James E anoche el de Nicholas Walton incluso arremetió contra jugadores importantes como Iman Alonzo Ball dice que tienen que jugar con más pasión es verdad que son chavales muy jóvenes pero dice que que les falta un poco de energía de pasión en el juego en cuanto a los españoles buen partido de Serge Ibaka con dieciocho puntos en la victoria de Toronto contra Indiana también jugar realmente bien Billy Hernangómez en el triunfo de Charlotte contra Fèlix diecinueve puntos nueve rebotes palpó de Espanyol hilos que perdieron fueron los Thunder frente a los Wizards aunque no jugó Álex Abrines

Voz 2 24:58 gracias Javi aquí

Voz 0919 25:01 hoy es lunes y hoy tenemos ya en la web de la Cadena Ser el primer Play Basket del dos mil diecinueve Marta Casasbuenas tan muy

Voz 1509 25:09 buenas Gallego el programa quinientos de Play Basket diez temporadas y lo celebramos con una entrevista muy especial a Pablo Laso el entrenador más laureado en en España en los últimos diez años en una charla como te digo muy especial además hablamos con dos de los protagonistas del fin de semana Josep María Berrocal el entrenador del Movistar Estudiantes después de ganar el derbi y Nicolás la la uno de los líderes de la Peña que es asentado estos de Copa del Rey la ACB que ya queda atrás en una semana de competiciones europeas con doble jornada de Euroliga porque mañana a las ocho jugará el Baskonia contra el Olympiacos y desde las nueve y media el Herbalife Gran Canaria frente al Real Madrid y por cierto un apunte del que también hablamos en este Play Basket y es que ya hay fecha para el homenaje y retirada de la camiseta de Juan Carlos Navarro será el próximo uno de marzo en el clásico de la Euroliga entre el Barcelona y el Real Madrid

Voz 0919 25:51 gracias Marta esta semana vamos a cerrar Hora veinticinco Deportes con

Voz 2 25:56 este nuevo tema de Beacon el proyecto musical Vico tiene maravillas como esto que suena Dreams

Voz 0919 26:28 Nos falta buena conexión con el mundo del balonmano porque esta semana comienza el Mundial de balonmano y los hispanos cuando empiezan a demostrar que pueden conseguir una medalla Diego González cuál es la agenda de la selección buenas tardes hola buenas tardes Gallego

Voz 0497 26:42 pues será el próximo viernes pero antes el jueves tendrán la salida ya oficial desde el Consejo Superior de Deportes

Voz 0919 26:48 dónde acaban de terminar de entrenar de

Voz 0497 26:50 mientras en esa pista sin novedad alguna todos los jugadores están en perfecto estado de revista gallego Jordi Ribera no quiere desaprovechar estas últimas horas por eso mañana tiene una sesión de Villa de vídeo esta más larga de lo previsto ir bueno pues se todo pendiente ya para que se lleven esos detalles lo que sí te puedo confirmar es que al margen de la agenda tienen unas ganas espectaculares ya además de viajará a Alemania los jugadores de la selección española

que aquí lo contaremos a las once y media El Larguero con Manu Carreño ahora sigue hora25 con años Barceló volvemos mañana ocho y media un saludo de Gallego adiós para todos los españoles