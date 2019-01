Voz 2 00:00 no va de electoralismo

Moisés con este Aiko Aiko sabemos que llega el tiempo de la cara B lunes de vuelta de vacaciones Lunes de vuelta a la rutina escuchando este tema que también se ha convertido en una rutina

Voz 1821 00:46 ahora XXV si una rutina que a mí me parece estupenda e maravilloso volvemos a la rutina lo que hacemos cada día lo que tenemos bajo control y eso también está muy Anadir si te digo rutina Angels qué es lo primero que se te viene a la

Voz 0194 00:57 son las ocho las siete en Canarias no puede ser el sonido del despertador también del café de la mañana pero tendríamos que definir qué es exactamente la rutina claro bueno pues hoy

Voz 1821 01:08 creo que es lo que están soñando muchos padres en este momento ya no les queda nada mañana ya hay colegio pero bueno si para ser más exactos rutina yendo además a la rutina de la cara B que es leer el significado de la Real Academia el diccionario de la Real Academia la rutina es costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera practica de manera más o menos automática la segunda acepción que también es importante es secuencia invariable de instrucciones que forma parte de un programa ese puede utilizar repetirán la sensación que siempre hay una connotación negativa de la rutina si si vemos despacio la definición dice hacer las cosas por mera práctica también si buscamos rutinario la segunda acepción es dicho de una persona que obra por mera rutina ese mera se refiere a qué obra sin necesidad de pensar de prestar atención de razonar porque ya se tiene todo aprendidos es una actividad repetida por eso muchas veces se relaciona con lo aburrido con lo ya conocido con los repetiría no lo esperado y esa es la connotación negativa si es que lo conocido lo repetitivo o lo esperado no te gusta venga vamos pues con otro actor

Voz 0194 02:11 Putin abrió en la cara B de tengo que preguntar lo de siempre si has consultado cuál es la etimología de la palabra Ruti

Voz 1821 02:17 claro es una palabra que el español tomo prestada del francés útil a mediados del siglo XVI tiene origen latino suscribe router que es ruta así que es el camino ya hecho es la ruta ya conocía y hoy Ángels nuestro primer tema musical es una canción de los Lakers una banda de Sky de reggae de Brooklyn es un tema de mil novecientos noventa y nueve Se llama de Sein Every day es lo mismo todos los días la mismísima definición de la rutina

Voz 0194 03:01 José María Ruiz es negro psicólogo profesor de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid José María muy buenas noches

Voz 1821 03:07 hola buenas noches muy bien cómo definirías la rutina desde la neurociencia

Voz 4 03:13 pues la rutina es en realidad algo que nos viene muy bien porque consume muy poquito recursos y podemos hacer de manera automática sin apenas esfuerzo y sin gastar demasiada energía entonces es algo que en realidad no gusta hay buscamos lo que ocurre es que tenemos mecanismos para inhibir esa rutina para frenar la cuando la circunstancias pues no lo requiere en cuando el ambiente nos dice que si hacemos lo habitual nos vamos a equivocar entonces frena vamos esa respuesta habitual damos una alternativa creativa novedosa que claro consume recursos y Nos cansas no por eso que nos gusta siempre y equilibrar eso no es decir hay una parte del día que estamos con el piloto automático y hay otra parte del día que estamos intentando pues antiguos y hacer cosas nuevas

Voz 0194 04:03 entonces la rutina para la cabeza sería algo positivo porque si nos permite bajar de revoluciones porque es algo que ya tenemos la mano que ya sabemos y conocemos la rutina no tendría porque tienen una connotación negativa

Voz 4 04:16 no no la rutina no tiene una connotación negativa tiene la connotación negativa así nosotros somos una persona que por nuestro estilo de personalidad estamos siempre buscando novedades alternativas cambios esa esa personalidad claro en una con una vida muy rutinaria pues se puede sentir muy frustrada pero en realidad la rutina es algo positivo para el cerebro en cuanto a que le permite descansar al cabo del día nosotros en las horas que estamos despierto hay una buena parte de las obras que estamos despierto que no que no estamos haciendo nada con excesivo control atencional porque sino acabaríamos por la noche agotada dijimos es decir hay una buena parte del día que nosotros tenemos que funcionar de una manera automática porque si no se gastará las pilas antes de tiempo

Voz 0194 05:02 claro de hecho hay cosas que haces de manera rutinaria que después piensas dices hay yo no sé si lo hecho tomarse una pastilla pero me toma una pastilla o no sería eso no más o menos

Voz 4 05:10 eso es eso es por ejemplo gente que olvida el trayecto en coche por ejemplo no ese trayecto habitual de casa al trabajo del trabajo tasa no IS trayecto de repente uno llega a casa dice huy pues no recuerdo haberlo hecho bueno pues es que ese trayecto lo hemos hecho bueno el piloto automático en realidad Si hubiéramos visto pues una obra una sirena de coche de policía por ejemplo o yo qué sé cualquier circunstancia ambiental que hubiera hecho un frenar pues entonces nosotros volvemos a tomar el control volvemos a encender esa atención superior que que que te mantenemos apagada es decir apagamos el piloto automático volvemos a tomar el control de de la nave no por así decirlo

Voz 0194 05:52 y luego hay gente a la que le gusta más romper la rutina que a otras hay gente que es lo que me la rutina será su zona de confort salir de ahí es muy complicado

Voz 4 05:58 ah claro por ejemplo a medida que nos hacemos mayores que queremos cada vez una vida más rutinaria no las personas muy mayores los octogenarios disfrutan de rutinas muy muy rígidas a la hora del desayuno a la hora de la comida a la hora de Maracena de dormir porque de esa manera no consumen demasiados recursos teniendo una vida plagada de novedades no mientras que pues cuanto más joven es uno pues más es capaz de soportar la fatiga de tener una vida estimulante y cargada de de cambios y de y de cosas que a las que realmente tenemos que atender y no

es cansan has vuelto a la rutina tú José María hoy mañana mañana profesora mañana puede llegar a acuerdos niños muchísimas gracias muchas gracias hasta luego muy buenas noches

Voz 0194 06:44 el que sí ha vuelto a la rutina es Guardans que se ha tenido que levantará parar la lavadora porque estaba pitando vías pues la lavadora de rutina no jefe

Voz 6 06:50 igualmente adiós vacaciones Gustavo adora ya terminamos iban cosa perfectamente retirar nosotros íbamos a lo largo de contigo Quito fino oido lo podían interrumpir eso sí iba a la vida no te gusta

Voz 7 07:03 Lotina vendrá bendita rutina Guardans bueno intento evitar las rutinas intenta evitar las todo lo que puedo porque sino no quiero lo ha dicho muy bien e invitado no quiero te cuando tenga ochenta años se incorporan bien claro pero yo lo hago la lectura inversa lo que ha dicho él no sea te introducir demasiadas rutinas te envejece hola rompo todo lo que puedo porque es una forma de sentirme mejor tú que tienes además niños más pequeños

Voz 8 07:28 no pero evidentemente a ellos les conviene las rutinas para no y además creo que una de las ventajas de este de este trabajo que tiene muchos inconvenientes es que no es muy rutinario Bilawal nunca sabes qué va a pasar cada día a mí eso la verdad que me encantó trabajos y es muy poco

Voz 9 07:43 es verdad que nunca sabes qué va a pasar muy buenos es un poco como aqueja el día y no sabes cómo va a terminar pero incluso esa excepcionalidad acaba creando sus propias rutinas entonces en la manera de trabajar en que trabaja organiza si luego aunque haya una moción de censura aunque haya una dimisión pues al final lastrado tu propia rutina yo digo Castán Tedax tiene su propia rutina luego ocurre que cuanto echamos de menos la rutina cuando por razones de salud no pues no podemos una cosa tan sencilla como ir a comprar el pan no entonces es el momento en que en que cuando vuelves a esa rutina lo agradecen muchísimo

Voz 10 08:17 ya estoy con la cabeza con decía a decía nuestro espectáculo de que se te olvidan trayecto si te pasa eso pasa se casi de es como llegado

Voz 9 08:26 por dónde pasa el metro además me pongo es una cosa que digo ya estoy a veces hasta me corro el riesgo de pasarme la vida

Voz 0194 08:51 en esta canción tanto la letra como ricos también la definición de la rutina no

Voz 1821 08:55 totalmente tal cual se titula Un día de esos es del grupo menuda coincidencia eso no raperos mexicanos que aquí en esta canción Man explicando el tedio o no del que odia la rutina cuando tiene que soportar la ahí escucha esta otro estábamos hablando de trayectos pues escucha cesta pero Joaquín Sabina haciendo ese recorrido rutinario el dirá buscará su novia el trabajo la línea uno de Metro la línea que murió en las paradas de Molina Sol Gran Vía Tribunal el tema se titula a caballo de cartón del disco ruleta rusa de mil novecientos ochenta y cuatro

Voz 0194 09:39 para que las rutinas necesaria para la vida

Voz 1821 09:43 pues sí y además es imprescindible para muchas actividades antes decía que la segunda acepción de la RAE era importante porque dice secuencia invariable de instrucciones que forma parte de un programa se puede utilizar repetidamente vale pues esta tarde le he preguntado a José Luis López que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y además es profesor de universidad que se entiende por rutina en el deporte escucha

Voz 12 10:05 podemos hablar de rutina asociado a un deporte en concreto por ejemplo en natación sincronizada pues sería aquel ejercicio composición libre realizado con acompañamiento musical en el golf por ejemplo sería ese proceso conjugado completa después de haberse lesionado un palo pero antes de iniciar el swing rutinas que tienen también en el calentamiento los deportistas rutina podría ser también la lista de ejercicios que pueda tener un deportista o un practicante de cualquier actividad física a lo largo de la sesión

Voz 0194 10:40 esa es una rutina odiosa también te lo digo si ETA

Voz 1821 10:43 han bueno ir él decía de una sesión o de un plan completo de entrenamiento no pero claro caerá en la rutina tampoco es bueno en el deporte porque provoca que no haya progresos

Voz 12 10:53 ingiere entrenamos lo mismo al principio habrá una cierta mejora pero luego voy a un momento en el que no existe la súper compensación no se mejora y que tiene que existir un principio de progresión de la carga dos Un principio también de paz viabilidad es decir ir variando los ejercicios los componentes la carga del entrenamiento a lo largo de una temporada

Voz 1821 11:18 luego también hablaba con el profesor sobre lo difícil que es crearse una rutina con el deporte a todos nos ha pasado una al principio y él lo que me decía es que nos falta adherencia entonces porque preguntará mañana que te pregunta bueno cómo conseguimos la adherencia

Voz 12 11:33 yo creo que para ser una adherencia al entrenamiento se tienen que dar varias circunstancias una que realmente nos gusta lo que estamos haciendo una segunda parte importante para tener esa adherencia suele ser tener a alguien al lado que se anime que te dirija en a un tercer principio es muy importante que es la individualización cada cual tiene que hacer su propio entrenamiento que esté ajustado a sus características físicas técnicas psicológicas a sus objetivos

Voz 0194 12:06 Cué pues la Caracas el puesto también de falta de Herencia y una de las tres

Voz 0194 12:36 la rutina bien para Kiko Veneno

Voz 1821 12:39 para Kiko Veneno cuesta así no lo hemos hecho todos brillaron por parte de la rutina todas las vida sentarse en la cama quitarse los zapatos mirar por la ventana

Voz 0194 12:50 lecturas o película sobre rutina pues mira

Voz 1821 12:53 el libro la lectura con con un solo libro que para mí es mucho más que una reflexión sobre la rutina para mí es la novela del año pasado que es la de Isaac Rosa feliz final que cuenta una ruptura de una pareja desde el momento en el que se separan hasta el inicio de la relación a lo cuenta al revés en el tiempo y la rutina es muy importante en ese distanciamiento lo que más te gustaba al principio por ejemplo es lo que ahora menos soportes de esa misma persona empieza el libro diciendo nosotros íbamos a envejecer juntos este tema de hechos contra el decoro pertenece a la banda sonora de la película Barrio de Fernando León de Aranoa tiene esta película es la rutina de la vida de tres chavales de barrio sus sueños también la incapacidad de puede realizar los íbamos con otra película sobre rutina también española

Voz 14 13:56 creo que describe esa sensación de

Voz 1821 13:58 vida rutinaria es solas

Voz 14 14:03 yo he sido

Voz 15 14:05 sí me sé pero un vector como Un hombre en casa educa factura con mi nombre el nombre

Voz 1821 14:18 es el primer largometraje de Ventana de verano el Barça hay que con María Galiana como

Voz 1880 14:24 el protagonista Easy lo recordáis es ellas rosa es una madre de familia que se ocupa de su marido enfermo que es que hablaba de su hija también de su vecino una vida absolutamente rutinaria que además termina dándonos a todos una lección de vida

Voz 16 14:39 por eso siempre

Voz 1821 15:00 en este tema Ángels hay que pensarlo vale porque el cantante de mañana se esfuerza en estar en el lugar de siempre en la misma ciudad con la misma gente no cambia del escenario seguir con su rutina para que su amor cuando vuelva no encuentre nada raro pero vamos lo lleva crudo no porque se le olvida otra vez que es que ya pasa que el labor no volver

Voz 0194 15:23 la vuelta a la rutina también con la canción de despedida y la rutina dice que vas a poner lo que te dé la gana

Voz 1821 15:28 no voy a poner un tema que esto también es rutina no

Voz 0194 15:31 los temas dos siempre de cierre de la carabela