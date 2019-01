Año nuevo, ¿temas nuevos?

Voz 0194

00:00

un día un poco raro una mitad del país todavía de fiesta y los niños sin colegio cierto es que el siete de enero marca habitualmente el vicio del año ya saben el momento de los propósitos y el momento de marcarse objetivos y este dos mil diecinueve veinte que va a ser un año movido en lo político como fue el anterior y el anterior nada más empezar en Andalucía Se retoman las negociaciones entre la derecha y la ultraderecha para configurar el Gobierno de atención a este detalle del futuro de Andalucía Se habla en Madrid las negociaciones no pasan por Sevilla que acatarán lo que digan sus mayores mañana reunión entre el PP y Bosch con sus secretarios generales ellos decidirán quién y cómo se gobierna en Andalucía mañana veremos como el PP de Pablo Casado no le hace ascos a las barbaridades del partido de Abascal porque de hecho sus discursos ya empiezan a ser intercambiables y Ciudadanos seguir haciendo ver que nada de esto va con ellos aunque vaya todo aceptarán encantados los votos de la extrema derecha a cambio de sus primeras consejerías en un Gobierno como ven la pausa navideña sólo ha servido para que el PP Inite todavía más a Vox para que ciudadanos busquen nuevos argumentos para convencernos de que ellos no tienen nada que ver con la extrema derecha éste va a seguir siendo otra vez el año de la crisis catalana con una cita que va a marcar y mucho la vida política en nada empieza el juicio a los políticos independentistas y antes Pedro Sánchez tiene que sumar los votos que recoge el sus presupuestos en los de los independentistas siguen siendo fundamentales de momento insisten en el no pero todo puede pasar hice al final es realmente uno se abrirá otro melón que realmente siempre ha estado ahí la posible convocatoria de elecciones como ven hemos cambiado de año pero no de telas Ángels Barceló