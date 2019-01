López Nieto: "Siempre va a haber errores porque el fútbol no es blanco o negro"

Voz 1 00:00 Iturralde que que sea dicho extraoficialmente eh oficialmente no habla nadie en el Comité Técnico de Árbitros pero como está la Montero como está Velasco Carballo Se asume el error o o se sigue pensando que no fue un error lo del no penalti de rubia Vinicius saber lo Diego extraoficial oficial

Voz 0514 00:18 eh eh el tema es que Munuera en el campo cree ver que el portero es el que desvía el balón que el las desde el Melero López que es el que está en el bar ratifica la decisión del árbitro de que toca el balón Rulli y por eso no le llama qué Tir les genera muchas dudas que el árbitro sigue teniendo muchas dudas de la jugada pues sí está claro que tiene muchas dudas porque no es una jugada para mí para mí es penalti pero para ellos que pasa que muchas veces es Autodefensa de no te deja hacer es autocrítica no pero lo que sí pero es que dentro del Comité Técnico de Árbitros lo que ya saben no vernos Velasco Carballo es nuevo pero ya sabe lo que le viene encima es decir cuando está un equipo por medio como el Real Madrid o el Barcelona por las críticas son furibundas cuando todo esta funcionando bien o mal pero está funcionando al cincuenta y cuatro errores que se han corregido cuando comparan lo del Mundial con lo de España es una comparación que la gente miente porque en el Mundial hay cinco selecciones que se quejan a la FIFA de el uso del mar del bar mal hecho el sesenta y cuatro partidos se quejan cinco selecciones aquí llevamos ciento ochenta partidos y luego que Si después del partido ayer Florentino le llamó a Rubiales que pasa que en Villarreal no tenía cobertura Florentino para llamarle cuando hay un penalti de de Sergio Ramos a Samu con empate en el partido que pasa no tenía cobertura en Villarreal no cree que es para ir a Madrid

Voz 0470 01:49 el paro metáis en la cobertura Ángel Torres

Voz 0514 01:52 el entorno no te estás equivocando es Villarreal Real Madrid penalti a favor del Villarreal y a favor del Villareal que

Voz 0470 02:03 error comparable al de ayer es el que sucedió en San Mamés con con el Getafe el que debe además Ángel Torres no no no no no no no no

Voz 0514 02:10 no te estás equivocando el penalti claro de Sergio Ramos a Samu ex del Villarreal

Voz 0470 02:14 pero protesta es ese sí que es tan claro que el narrador de la Cadena Ser que sea Antonio Romero te dijo que para él no era

Voz 0514 02:19 ya pero entre Romero de arbitraje no tienen ideas para no no sólo la Cadena Ser a contrato pero tiene colgando y no no no no no no no no pero es de arbitraje no no no no arbitraje que no opine porque no tienen idea igual que tú igual que tú ahora mismo no Pines de cosas que no sabes el el penalti de servicio es eso no no no tú estás intentando ahora mezclar al Getafe en la Bienal de hablamos del Getafe no yo te he dicho de cobertura es pues sigue el hilo sí sí Flórez la llama la llama

Voz 2 02:50 Pau que me parece muy bien que sería que les perjudican llama alegre benefician ya diez días quedan beneficia como el día de Villarreal que le llame también desde Villarreal

Voz 0514 02:58 también hay cobertura no demagogia no no demagogia no lo que pasa sabes qué pasa señor Mario Torrejón eh que le hacéis el juego todos vosotros lo hacéis el juego los grandes clubs les hacéis el juego porque el que el Betis se puede quejar porque hay un penalti en la tercera jornada que no le pitan el Getafe es el que más se puede quejar pero al final esos errores están y qué pasa que ahora nos vamos a echar las manos a la cabeza porque está el Madrid por medio pero dónde vamos pero pero que que estamos hablando que estamos hable

Voz 1 03:25 de hecho Velasco Carballo el jefe de los árbitros no habla porque entiende que si sale hablar está siendo injusto con otros clubes que también ha sido ha salida

Voz 0470 03:39 el Athletic Getafe que es por ejemplo yo creo que ha sido el penalti más claro bueno escandalosas claro escandaloso el penalti a Mata que la garra lo derriba y lo tira en y no lo nadie dice nada

Voz 0514 03:50 más claro desear sí lo es aquí nadie nadie ha pedido la dimisión de Velasco Carballo nadie ha pedido la dimisión de por qué porque es el Getafe porque es el Getafe que no tiene esa prensa afín Yesa presa con esos con eso se altavoces tan grandes para mí ha sido el fallo más grande por cierto la el el árbitro de barro estuvo sancionó que también hay sanciones que hay cosas que no sé no sé si si es que pasan esas cosas es decir cómo ese penalti tan claro como ese penalti tan claro para los que dicen que en el Mundial funcionaba de maravilla el bar como se penalti tan claro Félix Brick el árbitro alemán le mandaron para casa pitando sólo un partido que viene de una asociación tan fuerte como Alemania en un partido Serbia Suiza Suiza cuando jugador serbio el minuto ochenta y pico a rematar un penalti más escandaloso del Getafe inhóspita eso pasó en el Mundial ya pasó con el Túnez Inglaterra con un codazo a Cain dentro del área que no se pita penalti ya pasó con Marruecos ya ha pasado con Túnez pero qué pasa qué pero por qué decimos que en el Mundial funcionó el Mundial funcionó también no tan mal como en España tan bien o tan mal como en España

Voz 1 04:54 no sólo por matizar una cosa más eh anoche en ese partido del Bernabéu eh lo digo porque como somos tantos y tantos periodistas cada uno contamos una cosa pero es importante que se conozca el reglamento a los periodistas Nos invitaron a ir

Voz 3 05:09 a a las charlas de los árboles para que conociéramos el bar no

Voz 1 05:12 no hay ninguna posibilidad de que Melero avisara por el pinganillo a Munuera Montero este dijera que no va a verlo pues hombre no eso es imposible imposible es que ayer hasta Emilio Butragueño se equivoca

Voz 0470 05:24 a las declaraciones cuando entrevistaban al final del partido en el palco

Voz 1 05:27 Dalí no es que si le llama dice que no que es que no le llamó es más cuando eh Munuera Montero dice que siga el juego porque señala el balón yo continuó la jugada y la pelota no sale por línea de banda porque la jugada se alarga mucho más Melero López le da tiempo a ver todas las repeticiones del mundo y lo único que ocurre es que Melero lo dice por el pinganillo a Munuera Montero todo

Voz 0514 05:48 que que anotó hay porque poemas la jugada Event ese pequeño le llamó eso es ese pequeño hilo donde puede dar la razón al árbitro que vuelvo a repetir para mí es penalti penalti como el de ser Fatih para mí para todo claro

Voz 1 06:02 para ellos cuando lo han visto hoy es pero no

Voz 0514 06:04 el penalti prevén es decir pero nunca el árbitro se va a negar a ir a ver el bar claro

Voz 2 06:10 cuando le llamen del bar al contrario estaría encantado de ir que estaría encantado y nos mira porque te dan te da te dan

Voz 0514 06:15 la segunda oportunidad te da el flotador de poderío exactamente qué es decir tampoco el árbitro tiene la obtiene pone en la porque hay una frase que dice que el árbitro Si hay una cosa muy a puede decirle al bar oye enseñarme la imagen pero el árbitro no va a pedir imágenes salvar está el bar el que les va a dar las extras al árbitro

Voz 1 06:32 yo sigo sin entender a esta hora de la noche doce y veinte es que viendo siete repeticiones porque Munuera Montero lo lo vi una vez en el campo lo que yo no entiendo a ver es que viendo Melero López catorce repeticiones en un vídeo no sea capaz de decir oye aquí echarle un ojo

Voz 0514 06:45 pues son errores que va a seguir que van a seguir existiendo y qué pasa que cuando le pase al pobre Huesca o al pobre el Villarreal pobre Getafe que ya les ha pasado a ser que ya les ha pasado no va a ser tan es tan viola pedir inimitable eso es nadie va a pedir que dimita a su correo que menos mal que estaba Velasco Carballo liderando este proyecto menos mal que dure mucho tiempo porque estamos ahora mismo en Prim en en el número uno de primaria estamos en primaria con el bar perfecto si estos árbitros nunca han usado o el bar estos árbitros tiene una herramienta ahora hay que tienen que aprender a usar la herramienta vamos a tener un poco de paciencia con estos árbitros que para mí son los mejores del mundo vamos a tener ese poca paciencia y que vayan aprendiendo que va a haber errores por supuesto eh cincuenta totalmente errores yo y me consta

Voz 1 07:35 Barambio años viendo la tele por eso ante la tele verlo dio y me consta que alguien le ha dicho a Melero oye tenemos esta herramienta coño por lo menos vamos a usarla llama al árbitro aunque sólo sea por una cuestión de que la gente se quedó tranquila porque luego al final la alarma que se crea en el Bernabéu los medios llamas al árbitro se viene a la banda lo ve en el monitor oye no es penalti ya está ya se a tono tranquilo nadie puede decir porque él del Barcelona así lo fuisteis a y éste no lo a oye pues Betty lo ve pero déjame porque es verdad que Brasil Carballo no habla el jefe de los árbitros tampoco Clos Gómez que es el segundo por parte de la Federación pero sí habla el representante del Comité Técnico de Árbitros de la lía que es Antonio Jesús López Nieto que está en el larguero a las doce veintidós eh López Nieto buenas noches hola buenas noches fue penalti para ti te sorprendió que Melero López todo de llamada desde el bar

Voz 0171 08:30 hombre el arbitro de Val tiene que tener el cien por cien a él pero la duda el bueno pues tomó la decisión a las del momento Izar al árbitro he tenido oportunidad de hablar con él de reflexionar con él sobre la jugada

Voz 1 08:44 Melero o cómo no era como con lo Lero yo te ha dicho

Voz 0171 08:49 es el hombre dice que en aquel momento tenía muchas dudas que no que decimos que tenemos mucho tiempo realmente lo que tienen son quince veinte veinticinco segundos para que las jugadas no se no me tiene que tomar la decisión y no la tiene al cien por cien el el ritual digamos del del Bicing creo que Eduardo los conoce muy bien cierto fría años Eduardo igual que el ritual del bar en un cien por cien de liquidez en este momento Melero interpretó que todo es cuestionable que él no tenía el cien por cien para de alguna manera rectificar o llamar a Munuera que viniera a verla IMAS cree porque eso sí quiero dejarlo muy claro creo que dicho mudé a la competencia ha tenido que el árbitro no pide verla imágenes es que le tienen que llamar y entonces va haber algunas imágenes el árbitro no puede no decidí que espera espérate que ha me la imagino es que voy a tomarla no puede hacer eso no vendidos

Voz 1 09:42 no puede hacer eso ni puede tampoco que le llamen Novaya

Voz 0171 09:45 ambas piedras contra su propio sí podría hacerlo eh tipo de pelón no giro revisarlo porque lo he visto muy bien pero ya es responsabilidad ya sería una temeridad claro hasta Rido no ha ocurrido ni creo que vaya a ocurrir oye no

Voz 1 09:59 y una pregunta perdona hoy eso te ha explicado lo que vio ayer y lo que sintió ayer hoy sigue pensando que es penalti

Voz 0171 10:05 hombre lo que yo haya hablado con y tú me permites que lo que lo que no estás en tu casa digamos de alguna manera el está ganando en su actuación de ayer para que no entendía el está reflexionando es una decisión que bueno que pudo ser mejor simplemente

Voz 1 10:22 vale ahora una reflexión que pudo es el mejor fue un error grave fue un error técnico

Voz 0171 10:28 no un error técnico no tanto técnico no es explicamos como ha dicho ante Eduardo que a lo mejor pudo hacer el mejor uso de la herramienta pero un error técnico no es porque ha habido ya que este tipo estuvo hablando largo y tendido lo que es la realidad de nuestro fútbol ha habido intervenciones o no intervenciones de a lo largo de esta dieciocho jornadas que han debido ser incluso más claras que la de ayer que individuo son incluso más clara de de hecho en el trabajo que el equipo de Velasco Carballo el equipo técnico con Clos Medina están continuamente dos veces al mes reunido coló arbitrales para ajustar el nivel de intervención le van digamos ajustando cual deben de ser los cauces para intervenir que es donde está el gran problema del bar porque lo cual evidentemente no ha dado mucho acierto en la situación geográfica Dago larvada incluso en los fueras de juego yo creo que estos avances e incluso en los penaltis pero siempre va a haber errores porque siempre fútbol nunca es blanco ni negro Bubble mucho grises que la intervención no pueden ser siempre continua y que me da esta polémica como la que estamos hablando

Voz 1 11:33 si te pareció penalti en directo no viendo la jugada

Voz 0171 11:35 pero cuando siendo la primera la primera impresión poder equivoca si jugadores un experto y viendo la televisión en casa de penalti cuando lo vi es penalti pero como siempre pues está la dormita pero espero no pasa nada si una pregunta más

Voz 1 11:51 sí sí yo era que en el campo

Voz 0171 11:53 puede interpretarse gane exactamente

Voz 1 11:56 el faltaría más lo que sentí lo que cuesta más entender es que el que lo está viendo arriba con siete repetición

Voz 0470 12:00 pues no lo veía tan claro puede haber nevera

Voz 1 12:03 para un árbitro de bar

Voz 0171 12:04 me verán con la palabra bueno hemos Castilla sanción en alguna no es no la palabra castigo digamos que que bueno que descanse que reflexión con ella está no pasa nada Vido ya como dicho Eduardo en algún momento no habido ninguna de sido simplemente el árbitro de vale una nueva modalidad de árbitro en un árbitro el arbitro y pues en el campo tiene unas cualidades inervar pues y árbitros que tiene unas cualidades digamos diferente porque un trazado distinto aunque sea de la misma materia por lo tanto informando y eso que bueno que además Melero lo estaba haciendo genial durante toda la temporada en el campo y en el lo está haciendo toda la temporada

Voz 1 12:39 que no te gusta llamar nevera que llamas descanso

Voz 0171 12:42 no nevera Evra jugador pues estar de suplente juegas

Voz 0470 12:47 lo es Antonio Jesús llámalo llámalo como quieras

Voz 1 12:51 sí es Art hay árbitros que se equivocan están sin pitar una semana de esos ha sido no es así

Voz 0171 12:56 se llama nevera refrigerador más como cuando cuando se equivocan no porque bueno porque han tenido una actuación deficiente correcto que decir que se equivocó correcto Diallo melómano yo no creo que esta sea una actuación como para mi opinión es la mía yo aquí estoy dándome tirón el Comité Técnico de Árbitros tendrá la suya al cual me parece respetable y al que me debo pero yo di mi opinión yo no me parece que sea una actuación está como para meterle una nevera digamos es lo que entendemos genera para para hablar como nosotros se ha podido equivocas en mi opinión ha podido intervenir pero no pasó de ahí es decir que que hay que reconocerlo y para ocurrir más veces y ha ocurrido con árbitros en jugadas Tagle más contundente de la temporada

Voz 0514 13:34 sí no dio lo que quería apuntar un poco es el el tema nevera el tema nevera parece ser que a nosotros a los árbitros no suena como un poco despectivo porque ese término ese término no se usa con los jugadores cuando hacen una mala actuación y el entrenador le dice pues lo que está ahí

Voz 0470 13:51 bueno el entrenador lo más al banquillo no lo mal que lo manda al banquillo o la grada

Voz 0514 13:56 eso es sí pero cuando aún jugados el le manda al banquillo se le dice el jugador está en el banquillo no se le dice vaya a nevera que tiene hoy el que sea pero en cambio a los árbitros ese tema al final suena como poco despectivo no gusta por eso es lo que te está diciendo el cómo se llama somos deportistas y el Comité Técnico de Árbitros y el comité de designación que está Antonio Jesús dice oye pues mira que una semana fuera reflexiona con Paco con más ganas pero es lo lógico dentro de un de de de de un equipo que somos un equipo

Voz 1 14:28 ha quedado claro contento con el bar que nota le pones hasta ahora en las dieciocho jornadas que llevamos Liga

Voz 0171 14:33 no yo creo que muy buena porque como bien ha dicho antes guardó un proyecto que empieza que evidentemente tenemos la suerte de que Carlos Velasco lo conoce bien y tiene experiencia y lo pone en marcha un buen equipo de árbitros muy buen equipo fiestas trabajar muy bien aún así habrá errores habidos y los seguirá habiendo pero la nota más alta creo que hemos solucionado mucha jugada digamos geográficas como dicho de balón dentro balón fuera el noventa y cinco de las jugadas de fuera de juego ofensivo presidiendo la jugada interpretativa es donde siempre tendremos el melón el melón porque son donde tenemos que poner el margen de intervención dónde está la línea de intervención porque no podemos estar interviniendo continuamente en todo tipo de jugada equipo por lógica también cuando la jugada de no intervención le perjudica lo ven mucho más grande que cuando la jugada de no intervención les beneficia por lo tanto es complicado en estas jugadas siempre habrá debate pero dicho esto creo que el proyecto va no bien sino muy bien para tiempos que llevamos comparativamente con el resto de Liga europea creo que podemos dar un paseo por la Liga Alemana italiana con la Liga francesa por la inglesa bueno yo creo que no están elogiando hay una parte humana muy importante y una parte tecnológica que la Liga hace un esfuerzo magnífico detrás que bueno que ahí están los resultados que evidentemente va errores humanos

Voz 1 15:54 muy bien está claro muchas gracias te agradezco este ratito para aclarar a los oyentes de El Larguero tu opinión fue penalti debió avisar Melero López a a a Montero pero es un error humano que forma parte también del arbitraje en una sala en un terreno de juego un abrazo López Nieto gracias venga todo chao escaló pues nada ahí tú

Voz 0470 16:15 seguiremos hablando del bar con viendo polémica arbitral de phishing formando por si no me lo dará exactamente

