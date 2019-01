Santi Cañizares: "Nunca vi un Madrid con menos colmillo"

pues no sé hay tantas cosas que preguntaros que no sé por dónde empezar pero esto del bajo la que salía cuando le toca el Madrid no la que leía cuando le toca el paro incluso cuando Navia bar no es que cuando el Real Madrid o al Barça

penalti que dimita a todo el mundo no pero es que no nada nuevo no Cañete claro no es nada nuevo

el Madrid Barcelona cada cosa que sucede pues se magnifica absolutamente todo oí efectivamente hemos sabido otros penaltis también lo que ha sucedido en otras jornadas que no han tenido que ver con Madrid Barcelona donde tenía que haber actuado donde se le echó de menos también Alvar Hinault paso tanto yo creo que lo he comentado varias veces Si me un poco lo que siempre le el bar no es la panacea pero ayuda a que haya menos errores dentro de eso pues hay que aplaudirle pese a que hay que mejorar obviamente mucho estamos en el primer año pese a que no va a suprimir nunca se iba a hacer justicia permanentemente

bueno ya hemos hablado del barco con Iturralde mucho y lo que te rondaré morena oye reunión hoy de pesos pesados en ese en El Vestuario Álvaro esto sirve para crees que puede ser un punto de inflexión crees que tiene que haber llegado antes crees que no sirve para mucho ayer hoy nos a Ramos y a Modric el Madrid necesita este tipo de reuniones para darse cuenta de que están tirando la Liga demasiado pronto lo o esto no esto no va a arreglar los problemas futbolísticos que los hay graves no hombre no tiene no tiene por qué ser la solución porque las luces

si esto la pregunta es que si si no se da cuenta hace dos meses no si realmente ha sido el momento de decir oye chicos qué qué está pasando esto esto hay que ponerle solución pues vamos a ver yo creo que hablar está muy bien decirse las cosas a la cara si realmente hay algún reproche entre entre cierto jugadores por Estados de forma eh de modo encarar los partidos a nivel mental de de de compromiso de concentración que está habiendo errores de de esta índole pues bienvenido sea todo lo que sea para mejorar pero al final el fútbol se juega en el campo ahí yo creo que ahí es donde el Real Madrid tiene que poner el énfasis por qué realmente ayer Luca dijo una cosa muy importante que que que entre otras muchas que es que hay muchísimos jugadores entre los que se incluye porque si sí que no que no están a su a su nivel no están lejos de su mejor nivel entonces es una de las causas que yo creo que hay varias

como bien se expreso Modric y la gente que tiene este Real Madrid pues empiece a jugar a su nivel en cuanto juega a su nivel es obvio que a esta altura con dieciocho partido es anormal que se lleve veintiséis goles sólo exclusivamente a favor por parte del del equipo blanco no que son lo que más más choca es sólo curiosamente el tema del gol no bueno lo hacemos la radiografía al tema de lo de Modric e también la falta de concentraciones los primeros minutos no se puede tener durante cinco seis encuentro el lo primero minuto gol jugada en contra penaltis la verdad que hay un desorden no yo creo que el colectivo que él lo que al final hace que a esta altura el Real Madrid vaya vaya quinto hombre llama la atención el tema del gol por supuesto esa lleva ocho nueve año pues marcando goles como como churro la gente de arriba

motiva la Champions y que la Liga año tras años ya con Zidane con Solari Lopetegui con Benítez da la sensación de que dos no es que no digo que la desprecian pero como esto no es importante lo importante es la Champions no transmite suelen Madrid en los últimos años esté quién esté en el banquillo

así que se fue dejando poco a poco pero no veía esta dejadez que tuvo la temporada pasada en Liga digo bueno en Champions sino en Liga pero esta veo otro Real Madrid impotente faltón en las dos áreas tanto a favor como en contra es un equipo que no produce fútbol quehay bajo de forma mucho de sus jugadores más importante que Marcelo no es el Marcelo en ataque ya lo conocemos en defensa pero no como estaba atacar cuando después que es e inoperante practicamente en área rival independientemente del gol croqueta

vamos a ver yo lo que lo que veo distinto esta temporada es un Madrid con menos colmillo que ahora no siempre el Real Madrid no ha sido a lo mejor el equipo que mejor ha jugado en el centro del campo e incluso hay había momentos de partido de tules les podías ir superando E incluso te daban opciones para hacer gol porque te dejaban espacios atrás porque había mucha gente que no que a lo mejor no tenía algo de pereza para retroceder en el campo pero siempre te daba la sensación que en cualquier momento te hacía un gol porque tenía seis siete futbolistas que tenían el gol en la cabeza y que pisaban el área con frecuencia y que tenían sentían la necesidad y las ganas de hacer gol yo ahora mismo de verdad en el Real Madrid sólo ve un jugador eh que yo creo que salta al campo pensando en hacer gol que es Bale para mí es el único que salta al campo pensando en ir a buscar la portería en hacer gol los demás tienen otros objetivos que bueno si la mitad al equipo tiene otro objetivo que ese objetivo es bueno es fantástico

Voz 1266

09:06

sí ganamos casi siempre hacer mucho ruido sin un gol en contra no hay veintiséis a favor trece goles en dieciocho jornadas en su en su número quizá en un partido de tronío como en el día de ayer ante el Sevilla Fútbol Club le ganó en el segundo tiempo por por físico había momentos Roque esa Banega el propio Sarabia no que a la hora de pelear con Thomas a Rodri Saúl abarcando campo no daba la sensación de que eran casi jugar contra y a juvenil pero es un equipo en el Sevilla que jugó muy bien en el primer tiempo después el segundo tuvo su oportunidad de ir al Atlético de Madrid y lo decía Saúl no lo del pasito de más que debe de dar Griezmann no porque jugada que falló al igual que falló Messi con la mano a mano no pasa absolutamente nada yo lo que creo que más que dar un paso Griezmann hacia adelante tiene que darlo jugadores que están alrededor del francés no pueda abarcar defensivamente cerrar correr a asociarse llega a rematar marcar de falta sí por mucho de cobre los veintiuno veintitrés lo que no pueden se puede sol Utah mente todo no me dijo Saúl tiene que dar un paso adelante yo creo que el paso adelante primero cuando se recupere que no el odio Costa en la primera parte del campeonato pues tiene que ser uno de ello al igual que Le mar porque está en el Atlético Madrid el Madrid en el Barça sino a esta criatura le caerían palo por todo lado estamos hablando de setenta millones de