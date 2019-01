Irene Guerrero: "La decisión de Miguel Ángel es una muestra de que la situación está cambiando"

Voz 1 00:00 Raúl Ruiz Buenas noches muy buenas noches Manu año igualmente felices repleto las Navidades

Voz 1806 00:05 dejarme un poquito y desconectar tu tierra menos de la SER está escuchando las se a vale así me gusta pero a ti no te oído

Voz 2 00:13 lo Titan empuje porque yo sí lo he vivido estaba fuera haberle visto oyéndose está oyendo

Voz 1 00:20 nada encantado de estar aquí un año más sí un lunes más con Raúl Ruiz que nos trae una Historia hoy muy buena parte son el año porque claro venimos de nada de de de los Reyes Magos venimos de regalos venimos de

Voz 1806 00:32 Papa Noel venimos de de muchas historias en Navidad no pero a mí me llamó la atención una en concreto que ley de un niño niño de doce años que Pen

Voz 3 00:44 de a su padre Papá quiero la

Voz 4 00:46 camiseta del Real Betis Balompié y entonces bueno vale muy bien hijo cualquier es no cualquiera es lo Celso Joaquín Bartra los que están ahí

Voz 1806 00:57 en ese tiempo después también podría ser despuntando etcétera lo dijo la de Joaquín El Niño sorprendentemente dijo quiero la de Irene Guerrero la capitana del Real Betis Balompié féminas que tuvimos aquí sí señor casi que hacen ahora yo creo se cumple a os ha cumplido ahora este domingo la pero una vez de de de partidos porque creo que juego contra el Málaga que empataron a uno prácticamente en la le llamamos cuando habían jugó contra el mala que no quería la de Joaquín y la de Celso quería la de Irene qué día la de ideas muy grave del Betis femenino yo me gustaría saber la cara que puso sobre todo su padre Miguel Ángel que se llama como el niño Miguel Ángel por eso lo digo vamos a llamar a muy bien al padre y al niño y que los

Voz 1 01:43 cuenten cómo cómo fue ese momento que además se llama dan igual no sé si voy a decir Miguel Ángel Ball de cantos a ver quién responde primero Miguel Ángel vale buenas noches

Voz 5 01:51 que me dijo Miguel Ángel buenas noches buena noche

Voz 1375 01:58 bueno pues oye feliz año felices también los Reyes Miguel Ángel hijo

Voz 1490 02:04 sí qué te han traído los reyes

Voz 1375 02:06 sí que se puede saber muchas cosas muchas cosa

Voz 5 02:09 no no se cuece todo vale vale te has portado bien si te has portado bien mira

Voz 1806 02:14 Ángel padre cómo es ese momento en el que le preguntas a tu hijo lo de la camiseta del Betis dice no

Voz 6 02:19 la de Irene Guerrero

Voz 7 02:21 bueno pues la verdad es que es un momento un poquito sorprendente porque bueno el y yo somos socios de del BCE y si está tan en boga de tiene esos jugadores y tiene esa masa social detrae ese movimiento que uno uno piensa pues que quiere uno de los jugadores de de la primera plantilla no muy claro cuando dice Irene Guerrero pues yo me me me sorprendo la verdad es que que bueno no no me sorprendo una barbaridad porque bueno en casa también la hermana es socia del Beti fémina seguimos bastante desde hace tiempo y el va algunos partido también del Beti fémina pero lógicamente me me quedé sorprendido como como he puesto en el tu y la verdad es que yo por medio una lesión en el sentido de que me di cuenta de que nosotros somos los que nos ponemos lo límites no yo yo les estaba limitando poco la decisión no me puedo me me dio una lección la verdad que me dadas

Voz 1375 03:25 claro sí a veces damos por hecho los padres cosa que cualquier es hijo ésta dice no no quiero ninguna adquiere esta otra y pusiste pusiste ese mensaje en Twitter un mensaje con la foto incorporada lleva ya más de veinte mil me gusta seis mil red Tweedy al final una locura es una locura Miguel Ángel hijo que es lo que más te gustaba de de Irene y lo que más te gusta no cuando vas a ver los partidos que dice como me encanta como juega porque sobre todo

Voz 1490 03:50 por qué mantiene mucho el balón y medios entrada igual que yo

Voz 5 03:55 sí

Voz 1490 03:58 mantiene mucho el balón como siempre la opciones antes de dar el pase a Iker no siempre juega Poor va a marcar goles sino que también va a jugar por el equipo

Voz 1375 04:14 pensando

Voz 1806 04:14 Narbona buenos pases a los compararme que buena reflexión y que buena definición hecho Miguel Ángel es que es medio centro y lo echarlo ensayo centro y las mediocentros acabará siendo entrenador sí sí todos los medios centros aconseja

Voz 1375 04:29 oye y hablaste con hablaste con Irene Miguel Ángel

Voz 1490 04:33 sí que la conocí este verano porque fue al campamento de mi colegio y fue monitora entonces allí la conocí

Voz 5 04:45 ah vale vale ahora pero ellas acordaba de ti si eso es bueno y tú eres bueno jugando yo pienso que si si juegan bien Josevi

Voz 1490 04:57 yo creo que sí

Voz 1375 05:00 en cuanto cuando con

Voz 1 05:02 tiene por última vez

Voz 1490 05:04 pues en el partido de el Betis contra el Rayo de femenino que fuimos a mi hermana y yo

Voz 8 05:16 sí

Voz 1490 05:18 si la vimos allí si no no se acordado de nosotros

Voz 1375 05:24 pero bueno ya al acabar el partido habló habló con vosotros no lo has mira yo sé que es un poco tarde os agradecemos a los dos Miguel Ángel padre dijo que estéis hasta ahora en la radio porque mañana ya hay Cole mañana y Cole ya no Miguel Ángel si mañana hay colegio pero antes de que te vayas a la cama que es un poco tarde si quiere saludar a Irene Guerrero creo está por ahí no Raúl Irene

Voz 6 05:43 hola Miguel qué tal ahí está ir a la que como él escucha que bien habrá sido bueno

Voz 1490 05:51 sí

Voz 6 05:54 habrá sido la envidia de todos los niños al colegio mayor

Voz 1490 05:59 alguno niño mandar una foto que de diría yo

Voz 5 06:04 Celaá afirmaba este Irene no ha podido todavía

Voz 6 06:07 todavía no he tenido la ocasión decir mala pero ya hablé con lo fácil que tengo una sorpresa preparada para él ahí ojalá pronto fuera fue a dársela y que espero que les guste esto es esto es una señal

Voz 1375 06:20 tiene de que las cosas poco a poco van cambiando no afortunadamente que los niños piden a su padre dame la de Joaquín dame la del deceso Olmeda de Irene Guerrero del Betis femenino no

Voz 6 06:28 totalmente yo creo que con como esto te das cuenta de que algo está cambiando y al igual que el padre se quedó sorprendido cuando beagle de piden la camiseta tú imagínate mi situación cuando yo me despierto por la mañana o la ilusión tapete de abril los reyes cuando veo una notificación en el Twitter veo la cara de Miguel Angel cuál es esa felicidad pidió mi camiseta yo sinceramente en ese momento no tenía palabras para demostrar cómo me sentía porque para mí que Miguel Ángel se ve reflejado en mí que yo para el sea un ejemplo es una responsabilidad muy grande además un orgullo porque te das cuenta de que después ya no empiezan a hacer en los niños es referente culín no sino que amplía un poco ese campo de visión lo que de fútbol distinción de CC es decir es un hombre una mujer lo que lo está lo que bien qué es lo que la dirección de juego

Voz 1806 07:18 por eso te iba he dicho está definido bien eh

Voz 6 07:20 además para mí yo me he quedado sorprendida porque con lo pequeño que es que tenga esa mentalidad dice mucho de él de también los valores que tienen en su familia y sobre todo esa manera de ver el fútbol que para mí siendo tan pequeña sinceramente me me sorprende que haya sido capaz de definirlo de esa manera padre

Voz 1375 07:39 Miguel Ángel de la madre

Voz 7 07:41 no es eso del fútbol es mérito del niño se leen le encanta el fútbol le fútbol eso Illes le pueda el fútbol y bueno y también le el del San Roque balompié que él sabe que también

Voz 1806 07:58 te iba a decir Miguel Ángel que tiene en su día ante del Betis estuvo en el Sevilla a ver si va a tener que ir Miguel Ángel al Sevilla también

Voz 9 08:04 la pregunta la Miguel Ángel

Voz 1375 08:12 a ver Miguel Ángel que me enteré yo si te llamo ahora mismo Pepe Castro te dice Miguel Ángel llama tu padre vente para acá que te hacemos una oferta para que te vengas a los juveniles del Sevilla dentro nada de nada al primer equipo

Voz 10 08:26 tú qué haces a nivel

Voz 1490 08:30 sería para mí pero yo diría que sería un sueño jugar en un equipo profesional

Voz 2 08:39 pues dile a tu padre que esté atento al teléfono de ahí que puede sonar en cualquier momento el tres bueno que está Pepe Castro oyendo El Larguero

Voz 1806 08:47 Irene te puedes hacer su representante

Voz 6 08:50 totalmente ellos mismos lo que lo estoy escuchando hablar yo creo que va a valer futuro Aziziya claros y no sale de este camino va a valer su peso es insegura porque con la forma en la que tiene esa lectura de del fútbol ya te digo que muy poco fútbol y mucho menos con esa edad tienen ese pensamiento y la verdad que yo creo que él augura un buen futuro por delante si no se desvía

Voz 1375 09:11 sabes que viene le pasó Amelia claro

Voz 6 09:14 me hubo muchos que se desvíe sabes qué

Voz 1375 09:16 qué le pasó lo ese caso para al contrario no Miguel Ángel que ya jugó en el Sevilla y luego se pasó al Betis

Voz 5 09:22 lo sabía niña acaba pero hay que se profesionales

Voz 6 09:24 tienes que sabe que lo que tiene que hacer por corazón pero sin dejar actuar a tu cabeza

Voz 1375 09:32 no eh qué tal vais Irene Quintas no ahora mismo en la Liga

Voz 6 09:36 sí ahora mismo vamos quita verdad que contra el Málaga pinchamos en un partido que a priori teníamos que sumas todos los partidos que te fue te te acuerdas sino consigue el objetivo de que no lo ha conseguido pero bueno en el fútbol a veces por suerte a veces por desgracia no serviría haber pasado ya estamos pensando en eso jornada de encuentro que tenemos en Tenerife contra Granadilla ya intenta sacar un resultado positivo y seguir sumando para estar en la zona alta de la tabla

Voz 1375 10:03 bueno por cierto el padre de Miguel Ángel ex bético en ex bético

Voz 7 10:07 sí sí sí me he echado volver volveré

Voz 2 10:13 ah si antes no era socio de ahora te has hecho socio

Voz 7 10:16 fue socio bastante más joven con mi hermana llamada allí lo dejé por por bueno por trabajo fuera de maravilla llamada pero cuando hemos vuelto el niño enseñar que me han llevado otra más

Voz 1375 10:26 que bueno oye este fin de semana Miguel Ángel ahí partidazo eh Betty Real Madrid sí señor sí vaya partido dicen Ángel no te lo pierdes no Miguel Ángel y

Voz 5 10:36 sino cómo crees que va a quedar eso pues bueno

Voz 2 10:46 Se ríe

Voz 5 10:48 ya lo tiene todo y todo lo que se haga uno cero este es uno cero ya lo firmo ahora mismo no tiene quién te gustaría que marca ahora Miguel Ángel

Voz 1490 11:01 pues Canales

Voz 5 11:03 eso lo Celso Jaque buenos lo Celso centro eh sí sí sí sí sí el día que bueno es lo Celso no

Voz 1375 11:10 Miguel Ángel

Voz 1490 11:11 sí sí habría que abrir hacerlo

Voz 1375 11:13 un esfuerzo y comprarlo no

Voz 1490 11:15 sí yo notaba viendo el PSD pensaba está hay que comprarlo

Voz 2 11:21 se lo dijiste a Ferrer dijiste enseño Ferràs Herrera usted lo censo

Voz 1375 11:27 el tío que tiene pues nada Miguel Ángel Ball de cantos padre e hijo de un placer conoceros saludarlos y que empieces viene el cole mañana que vuelva al cole mañana y que disfrutes de la temporada el Betis que no está mal no te gusta Setién como entrenador

Voz 1490 11:40 sí me gusta bastante aunque alguno lo critiquen yo critico mucho sí aunque algunos lo critiquen yo pienso que él él que nos ha llevado a donde estamos en la Europa League no entiendo por qué lo critican sino sin él no podríamos está allí

Voz 5 12:00 claro eso es tope a Migueli o para ponerlo

Voz 11 12:06 una cosa es que esto puede guardar voy a guardar este corte dijo se lo voy a poner algunos que rajar aquí de septiembre Quique Setién y al propio ese tie

Voz 6 12:19 cuando empecé a igual que lo está escuchando Pepe Castro por favor

Voz 1375 12:23 totalmente claro lo que Albertville pues Miguel Ángel Valdeón cantos padre no sé hasta dónde llegará Miguel Ángel va al de cantos hijo como futbolista pero ya te digo yo que como comentarista Viking

Voz 5 12:34 lo de oro tampoco le va a faltar trabajo

Voz 7 12:37 yo te siga disfrutando con su afición hablo con el fútbol con el deporte nada ya es tiempo dirá lo que es altamente esto

Voz 1375 12:48 cuando Miguel Ángel muy bien que si has bien en el cole y que sigas jugando al fútbol disfrutando que es lo más importante

Voz 1490 12:52 sí sí Segi idea si es eso es bueno

Voz 1375 12:55 Tandil adiós a Irene si queréis despedirnos si ya está

Voz 1490 12:59 adiós adiós

Voz 6 13:01 pero verte prontito digo

Voz 1490 13:03 entre muchas las

Voz 1 13:06 vaya que esto hay que guardarlo dentro los años fenómeno de verdad

Voz 1806 13:10 cómo se explica que pero con qué con qué sangre fría te decías tú no tendría nervios neto a menos que nosotros

Voz 2 13:18 estaba nervioso

Voz 1375 13:21 es que te vaya a la cama que te dejamos descansar un abrazo e gracias por estar en el Larguero Miguel Ángel padre Miguel Ángel dijo adiós gracias a Irene que vaya bien el siguiente partido a prepararlo

Voz 5 13:32 en contra el quién es contrario a nadie ostras cuenta Stephen tener decisión Tenerife pues nada tenía tenía

Voz 1375 13:39 has ganas hacer historia en el Betis estás contenta como como como te está yendo en el Betis

Voz 6 13:43 totalmente además yo creo que el proyecto que tiene que cada año va mal el equipo va tirando a grandes cosa ahí yo creo que vamos por el buen camino

Voz 1375 13:55 muchísimas gracias ha dicho ha dicho boquete el otro día dijo en El Larguero boquete que hablábamos con ella que ahora se va a Estados Unidos pero luego quiere acabar en España estarían no está

Voz 6 14:04 la fuerza del Betis y femenino para Vero Boquete están en pero sí una pedazo de futbolista

Voz 5 14:11 sí señor sí señor Un beso Irene gracias por atendernos también hay recuerdos a tus padres pero eso es una gracia Chaos dado que son los padres

Voz 1375 14:19 qué bonita historia Raúl muy bonita historia esté chaval

Voz 1806 14:22 he flipado de verdad que cuando tú lo que tu decías hay que guardarlos corte etc etcétera con con estas pequeñas entrevistas que que que con niños gente

Voz 1 14:31 joven luego que si sabemos viejo van van subiendo bueno no sé dónde visto hoy

Voz 1375 14:37 sí con compras por ahí en un torneo del club siendo cuatro de no se año a Raúl entrevistando a Orain que hoy así

Voz 1 14:44 presentado como jugador del Madrid fútbol recuerdan el Málaga que se estaba viendo Barça Lugo Vall

Voz 1806 14:50 G que le hizo una oferta bueno bueno ya ahí está ahora en el Real Madrid es es verdad pues esto de de Miguel Ángel que guardar