El Larguero (07/01/2019): Hablamos con Mijatovic, Rafa Alkorta y López Nieto

Voz 1 00:00 once y media bienvenidos al larguero hasta la una y media de la madrugada aquí el equipo de deportes de la Ser acompañando te gracias por estar ahí al otro lado de la radio eligiendo una noche más el larguero en un día en el que ahora vamos con todo el fútbol con el partido del Z Athletic Club de Bilbao que acaba de terminar uno dos

Voz 1375 00:53 nos han ganado los vascos con todas la resaca de lo de ayer del Real Madrid pero con un día que viene marcado por una tragedia que hemos conocido hace unas horas poco antes de empezar el larguero y que tiene que ver con la muerte de tres montañeros españoles y además un guía que iba con ellos peruano que han fallecido en los Andes en Perú José Antonio Ponseti muy buenas qué tal

Voz 1025 01:17 mostrar buenas noches qué datos tenemos que sabemos pues que lo poco que sabemos es que era el pico Mateo que las condiciones eran bastante difíciles que en la bajada parece ser la duda que tengo es iban en acordados todos o no porque se haya salvado uno eso es lo que me hace dudar pues que han caído por un barranco doscientos metros precisamente porque ha llegado probablemente una avalancha o porque ellos han resbalado por de una zona con mucho hielo y y la verdad es que insisto eran gente

Voz 1375 01:45 joven gente preparada veintiséis años no

Voz 1025 01:47 a los dieciséis años más el guía

Voz 1266 01:50 no no iban a ninguna aventuran estaban haciendo ninguna locura

Voz 1025 01:53 ya lo estaban haciendo bien pero insisto probablemente mando iban encorbatados se han caído todos pero si iban engordado son me sorprende que que el único superviviente no fuera encorvado y que por tanto saber vivo de estas ya se han conocido los nombres si está trabajando la Policía para rescatar los cuerpos se que todavía no no han conseguido rescatar los cuerpos de los accidentados el único que ha sobrevivido lo bajaron hospital está bien parece ser

Voz 1266 02:20 según hemos podido comprobar nosotros mismos

Voz 1025 02:22 que ya ha salido de de esos pijos

Voz 1375 02:25 es español en lo único Llorente también es todos

Voz 1025 02:27 todos todos los españoles tenemos incluso los nombres no sé si

Voz 1375 02:31 sí sí sí sí el superviviente de España

Voz 1025 02:34 Pedro Belmonte Calderón de veintiséis años insisto que es el el que ha salido con vida de de esta historia las víctimas identificadas son Adrián San Juan Pereyo Sergi porteros insisto todo esto según las autoridades peruanas a Burrull Regal eh

Voz 1375 02:54 aparte de Rubén Darío Silva que es el guía de montaña

Voz 1025 02:56 que les llevaba insisto todos estos datos los nombres de todos ellos esto facilitado por las autoridades pero vanas que están trabajando insisto en rescatar los cuerpos de los que sí han precipitado por ese barranco cien precipicio doscientos metros pero te tengo muchas dudas me gustará a ver qué nos cuentan porque entiendo que no han cometido ningún error y que ha sido del mal tiempo del frío y de hielo que que es

Voz 1375 03:23 ya lleva intentando escalar un pico nevado de cinco mil ciento cincuenta metros avalancha tres montañitas han perdido la vida en los Andes en Perú donde hoy ha arrancado en la cárcel yo luego hablaremos un abrazo ponche

Voz 1025 03:33 los escuchamos en honra hablamos de habríamos esta

Voz 1375 03:36 formación tres montañista es más con esos tres montañista españoles han fallecido en los Andes y además subía que era peruano un abrazo para la familia otra tragedia en la montaña que afecta a en este caso y montañero españoles todo esto en un día en el que he seguimos a cuesta con la resaca de del bar eh porque el afectado a al Real Madrid ya demente cuando afecta a un club grande se hace una montaña mucho mayor que cuando ha pasado en otros partidos hay gente que se tira de los pelos alarma no no duerme incluso no les cuesta respirar

Voz 2 04:10 sí es verdad si es que hay tanta hipocresía y tanta eh

Voz 1375 04:17 el Barça equívoco si el árbitro se equivocó pues claro que se equivocó el del Barça equivocó pues claro que se equivocó pero sí es evidente es que hoy gente hasta que pide la dimisión pues tal cuando se equivocaron también en el bar en el Getafe Athletic Bilbao ahí también hay que pedirle la dimisión no es si al final hay muchos que se echa las manos a la cabeza porque le el afectado al Real Madrid no por cierto en una jornada en la única jornada la única llevamos dieciocho en la que no se auto

Voz 1025 04:46 quizá el bar la única no utilizado

Voz 1375 04:48 en ninguno de los partidos pero habrá que el Barça ya está no ha habido otro error que haya perjudicado al Real Madrid se equivocó gravemente el árbitro el bar no entiendo todavía a estas alturas de la noche como no fue capaz de decir oye que esto es penalti pero eh hoy os vamos a contar qué movimiento sabido del Madrid con la federación dentro del Comité Técnico de Árbitros después de lo de ayer en el en el Santín

Voz 1025 05:16 el Bernabéu pero bueno cada uno elige para quién trabaja hay quien le paga cada uno tiene que decidir lo que tiene que decir

Voz 1375 05:24 en cada momento es un error del árbitro y un error del bar

Voz 3 05:27 es evidente es obvio que ocurrió así

Voz 1375 05:30 eh oiga vamos a contar la resaca de ese día después del Real Madrid cero Real asociados sobretodo de lo que se ha dicho en El Vestuario hoy por parte de los jugadores porque el Madrid no está diez puntos del Barça por el bar está por otros problemas por otras razones y por otros motivos además ha terminado la jornada hoy lunes con S el Celta uno Athletic Club de Bilbao dos está Jacobo bucea por ahí en Vigo que acaba de terminar el partido hola Jacobo muy buenas hola Manu qué tal muy bueno pues hasta el final lo ha intentado el Celta buscando el empate con esa que ha tenido Maxi gol al final de cabeza casi en el noventa y cinco pero ojo que se complica al equipo gallego respira el Athletic

Voz 0841 06:08 sí la verdad es que esto era una montaña rusa no la verdad es que viendo las caras al arranque del partido cuando llegaban los jugadores del Athletic la tensión en en los rostros de los futbolistas del cuerpo técnico al arrancar el partido llora cuando llegas a Sala

Voz 0514 06:21 prensa ves la cara de Gaizka Garitano un poco más

Voz 0841 06:24 distendida más tranquila ves la de Miguel Cardoso que ha pegado una rajada de esos jugadores diciendo que no ha habido actitud y que no han trabajado como un equipo is han cambiado un poco los papeles no llegaba en el diván del psicoanalista el Athletic Vigo sale un poco más relajado y el que se mete de nuevo ahora también en el jaleo en el lío es un Celta que estaba bastante tranquilo ha pesado una trayectoria irregular empezó muy bien el Athletic muy muy bien el partido muy serio muy ofensivo queriendo matar al Celta el gol de Muniain hizo mucho daño al equipo vigués que sólo pudo de empatar en una acción a balón parado al descanso en la segunda parte cuando tenían que ir al intercambio de golpes el Atlético volvió a aprovechar un fallo del Celta B estuvo muy mal Iñaki Williams marcaba el el uno dos y cuando el Celta ya a la desesperada lo intentaba como bien apuntabas Maxi lo tuvo en su cabeza pero en este caso el día de Valladolid sí llegaron al Athletic

Voz 0514 07:16 en este caso se salvo hoy se lleva tres puntos

Voz 0841 07:19 de de oro fíjate por barrios de alegría y las caras Gaizka Garitano que hizo hombre dejadme sacar un poco de pecho pero tampoco está la cosa porque tenemos Copa porque tenemos un nuevo lío el próximo fin de semana

Voz 1375 07:29 en contra de estas cosas pasan y hay que seguir ahora lo vemos

Voz 4 07:32 bueno tampoco vamos a sacar mucho pecho porque tenemos muy pocos puntos no eh yo creo que tenemos que seguir en la línea en la que estamos que es buena pero como veis hay cosas que pulir

Voz 0841 07:43 decíamos de Miguel Cardoso nunca había visto así al técnico portugués rajada de los jugadores nos jugamos la vida en cada partido lo tienen que entender no estuvimos con la actitud necesaria

Voz 1375 07:53 ahora este tipo de partidos no me gustó ver a pie

Voz 0841 07:56 existo salir al campo Gijón baja con los rivales eso se hace al acabar el partido yo creo que no va a volver a jugar en una buena temporada y que estuvieron muy lejos de lo que un jugador del Celta de Miguel Cardoso tuvo que demostrar en el campo

Voz 0683 08:10 el partido se vean al y meta no son nosotros creo que estuviéramos muy muy lejanos del y mete estuvimos lejanos el límite en aquí lo que cada uno aportó al partido y estuviéramos muy lejanos como equipo creer que perdemos perdemos bien

Voz 1375 08:24 se mete en el lío el Celta ese pone ahora mismo la clásica acción así en la parte baja colista el Huesca con once puntos penúltimo el Rayo con dieciséis antepenúltimo vuelve a caerá descenso el Villarreal con diecisiete eh sale de descenso el Athletic Club de Bilbao con diecinueve empata con el Leganés que tiene también diecinueve está a dos puntos de Valladolid Celta que tienen veintiuno y el viernes que viene Celta Rayo en Vallecas no Jacobo

Voz 0841 08:48 sí el partido esta semana dura que tiene el Celta por delante pinchó

Voz 1716 08:52 primero vamos a ver cómo sale la cosa

Voz 0841 08:54 en el segundo partido encontró un equipo que también lleva una buena racha pero hoy las caras las sensaciones de dos directivos que hemos visto el vicepresidente la de Miguel Cardoso ya denotan que el Celta está ya en el diván del SIMO analista tan

Voz 1375 09:07 un abrazo Jacobo

Voz 0841 09:09 un abrazo hasta luego enseguida estoy ahí en Balaídos

Voz 1375 09:11 con un protagonista de este Celta de Vigo uno Atlético de Bilbao dos que cierra la jornada decimoctava en la victoria de los le es en lo que ha sido el debut como presidente de Aitor Elizarán ya estaba en el palco también nuestro Rafa Alkorta que ha debutado como director deportivo así que empiezan con Victoria además en Segunda dos partidos desde la jornada número veinte Rayo Majadahonda cero Unión Deportiva Las Palmas cero Numancia dos Oviedo tres esos hoy en segunda fuera caña ha habido en Inglaterra la sorpresa la eh inmigración del Liverpool la eliminado el Wolverhampton dos bueno el líder de la Premier eliminado ante el equipo de Nuno Espíritu Espíritu Santo e Johnny Alberto Moreno por cierto que ha sido titular en Liverpool pero ha quedado eliminado su equipo e hoy ha sido presentado hay día para la hablaremos también además de la resaca de lo del bar en ese partido del Bernabéu presentado el malagueño de diecinueve años ex del City ya hasta dos mil veinticinco ha afirmado el la nueva perla de el Real Madrid en en Reus continúa la marejada después del equipo tarraconense de Segunda sólo con doce fichas del primer equipo eh continué con el riesgo de desaparición aunque se mantiene hay ahora lío entre el entrenador Xavi Bartolo qué ha criticado a la hace por estar acosando a sus jugadores durante estas semanas algo a lo que han respondido los propios jugadores del Reus a su entrenador mediante un comunicado negando que se hayan sentido acosados por la fe es que no entiendo muy bien las palabras de Xavi Bartolo que se ha metido en un charco con sus propios jugadores ahora contamos también la Historia de el Reus luego Nos contra Ponseti como arrancado el rally Dakar en baloncesto el Barça anuncia qué va a retirar la camiseta de Juan Carlos Navarro el viernes uno de marzo antes del encuentro de Euroliga contra el Real Madrid enseguida estará por aquí Raúl Ruiz con una de sus historias como todos los lunes iban a estar en el sanedrín de hoy como cada lunes también en El Larguero Kiko Narváez Santi Cañizares Gustavo López y Álvaro Benito once y cuarenta y uno una menos en Canarias ni te muevas no te esperas este Larguero

Voz 5 11:07 todo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo rock folk y rock sólo uno único conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con más renting oferta fue sin consulta condiciones en Wolkswagen punto es falso ha

Voz 1025 11:31 decía yo anoche que hemos empezado el dos mil dieciocho

Voz 1375 11:34 B pues toda la familia del equipo deportes del Larguero queremos parar durante las navidades algunos hemos para unos días otros no otro más otros menos pero aquí estamos todos de vuelta ya menos uno que se ha bajado del barco porque no le ha quedado más remedio para subirse a otro la habrá que ha empezado con buen pie eh un tío estupendo un comentarista excelente seguro que a partir de ella un gran director deportivo que ha ganado el Athletic Club de Bilbao Don Rafa Alkorta ahora noches

Voz 6 12:01 buenas noches y feliz año a todos

Voz 3 12:04 el está trabajando con amigos

Voz 6 12:06 estuvimos tres años que sido magníficos a un recuerdo para todos

Voz 1375 12:10 buena eh primer partido de Wood nuevo presidente nuevo director deportivo y empezar ganando

Voz 6 12:15 sí sí me ha dicho uno de los jugadores del vestuario que a veces tengo yo flor en el culo como pues nunca la he tenido mucho pero lo que he dicho que es así fenomenal

Voz 1375 12:23 te gusta fenomenal te ha gustado al equipo

Voz 6 12:26 a ver yo creo que las circunstancias las que estamos a estar apretados en la clasificación que eso hace que los jugadores tampoco estén sueltos del todo a mí me ha gustado porque es un equipo que está demostrando mucha solidez

Voz 1375 12:39 y poco a poco y jugando

Voz 6 12:41 por iremos atacando mejor pero de momento el equipo está sólido y en ese sentido Si me ha gustado sabes ha dejado todo en el campo de eso no hay duda

Voz 1375 12:50 eh Rafa como se pasa así en unas horas de ser comentarista de la Ser a ser director deportivo del Athletic lo débil

Voz 6 12:56 no bueno porque mano porque llevamos toda la vida en el fútbol entonces es un paso que no me ha costado mucho ya parte que llevaba mucho tiempo desarrollando un proyecto de lo que yo pensaba que que se podía hacer en el Atleti entonces no no no me ha costado mucho lo único estos primeros días que no me da tiempo casi te he comprado Reyes a mis hijos no porque el teléfono me echa humo las orejas el humo todo mezclado pero pero me encanta porque sin trabajo que me encanta me encanta estar en contacto con los profesionales me encanta el mundo del fútbol entonces no me ha costado nada

Voz 1375 13:26 qué o cómo estaba el presidente que hemos visto ahí en el palco ha terminado el partido se levantado diciendo bueno tres puntos muy importantes de descenso pero queda mucha pelea todavía no

Voz 6 13:35 gente está muy contento porque además un esfuerzo terrible no no hicimos vida de campaña fueron increíbles o lo que se movió o lo que habló o lo que estás yo yo creo que se lo merecía no y luego es verdad Manu Lal la Liga va a ser larga más es larga pero va a ser larga para muchos equipos pero que va a ver entre siete mil quince hay hay ocho equipos que que la pelea va a estar ahí una pelea a estar ahí no hay mucha diferencia entre los equipos a algunos vamos a de Fenosa más usos pero ya algunos de más a menos con lo cual nos vamos a encontrar todos en esa zona que te estoy diciendo no bueno yo de momento con el partido de estoy conservamos los chicos se merecen también una victoria así

Voz 1375 14:16 los nombres propios si te dejo Rafa Iván Ibai Gómez contra Roberto Ramajo que le ha hecho una oferta para Renault vale el Alavés pero que Ivair bonito ha dicho que no he hablado con él

Voz 6 14:25 no no hablar con él pero es evidente que cualquier jugador que pueda jugar en el no interesa fan cualquier jugador de la talla de Ibai no interesa pero él tiene contrato con el Alavés nosotros acabamos de entrar estamos pisando tierra tenemos cada con el entrenador desde sus necesidades tenemos una plantilla con veintisiete jugaba

Voz 1375 14:44 desde entonces nada

Voz 6 14:46 nada es fácil pero evidentemente a todos nos interesa pues todos los jugadores que pueden jugar aquí de todos los que están hablando en la está nos encantaría tener a todos pero tampoco andamos muy sobrados de tela

Voz 1375 14:59 hombre como que no te la si hay una cosa allí la

Voz 3 15:01 en las arcas Stella

Voz 6 15:02 no pero para eso no

Voz 3 15:05 en el juego con lo que con lo que han dejado ahí que

Voz 7 15:08 a Javi Martínez

Voz 1375 15:12 Ander Herrera y tal bueno me interesa Ibai e Inter

Voz 3 15:15 a Fernando Llorente no no nos interesa Jaime

Voz 6 15:18 Martínez Ander Herrera ahí va Llorente les interesan todos todos los que puedan jugar en el Athletic Nos interesa bueno eso eso has sido siempre llegará es igual el accidente tenemos todavía muchos días por delante ya veremos lo que puede pasar

Voz 1375 15:31 pero pero una cosa Rafa hay posibilidades recuperar además de Ibai Llorente alguno de esos también a Javi Martínez podría haber alguna Blair

Voz 6 15:38 todavía no lo sabemos porque no hemos hecho ningún movimiento estamos esperando un poco pues al partido de hoy es importante que hayamos ganado mañana nos ponemos a trabajar a hablar de otra de entrenador y a ver qué se puede hacer hay que hablar con el presidente luego yo tengo una comisión deportiva que es el que me me hizo un poco por dónde puede ir por donde no no entonces no acabo acabo de aterrizar si esta semana en los pondré mucho que hemos perdido te hemos perdido ya

Voz 1375 16:04 ya no ya no ya no hay manera de sacarte una una

Voz 7 16:07 ver ya pero bueno llana te deja ya te hemos perdido jazz pasaba a ser directo ya has pasado el directivo ya no hay manera ya se ha visto en este cambiante ya te he visto ya te he visto no suelta prenda eh que honestas

Voz 1375 16:20 lo sé lo sé lo sé oye Rafa queríamos dar la enhorabuena sobre todo darte las gracias pero recuerdo que hace tres años hablamos que te llame en verano me dijiste Manu barco sólo queremos darte las gracias por que sí siempre siempre Rafa Alkorta ha estado dispuesto a par no el para Larguero para cuando sea para Holguín Manoli

Voz 6 16:39 que aquella llamada que me dices siempre te lo he dicho y lo diré siempre hay mucha gente que nunca entenderá lo que significó para mí esa llamada fue muy importante en un momento muy difícil Lenny

Voz 8 16:49 han que necesitaba reengancharse al fútbol

Voz 6 16:52 si tú me dicta la oportunidad compañero osea que esto es así

Voz 3 16:55 o sea que siempre voy a estar porque siempre

Voz 6 16:58 claro que te que te vaya muy bien que te vaya

Voz 3 17:00 muy bien que seguro que te va a ir ya sabes que estás es tu casa hablando quieres aquí está las puertas abiertas sí señor un abrazo a toda la tropa esa otro Marta

Voz 1375 17:09 cuatro otro para tiene la tropa que te están saludando por ahí varios aunque no los enhorabuena y gracias Rafa Alkorta un placer tipo sensacional y un gran director deportivo que según te lo va a poner sentido común a esta nueva etapa en el Athletic Club de Bilbao con Aitor Felicity no presidente que hoy ha debutado con victoria en Balaídos once y cuarenta hay siete está por ahí Mario Torrejón tal muy buenas noches mano estamos ahí también Javi Herráez hola Javi hola qué tal buenas noches está también Antonio Romero ya hola Antonio qué tal muy buenas

Voz 9 17:37 qué tal

Voz 3 17:38 Almagro fantástico Rafael sabemos señor sí señor te puedo decirle que

Voz 1501 17:42 habían saca un antepasado creo que en bisabuelo

Voz 3 17:44 Vasco a Gareth Bale pues si no quiero llevar

Voz 1501 17:49 que que yo no no somos los únicos estamos en el club de fans Oracle vale como director deportivo tenéis mérito eh

Voz 1375 17:56 según muchos de paz de sí sí

Voz 10 17:58 Corona que es director deportivo habría que preguntarle si no que entró partidos Portia

Voz 1375 18:02 la cosa es comentarista ser ahí ahora vamos con Iturralde en un día en el que repito saltan las alarmas y todo el mundo la que se monta pues porque evidentemente ha perjudicado al Real Madrid siempre pasa si es así o no lo vamos a negar vamos repito cuando perjudique al Getafe es cuando que también hay que decir que el bar no funciona yo sigo diciendo que el bares una buena herramienta y lo digo hoy aunque ayer la del Bernabéu claro que la liaron gorda y seguro que hoy lo han visto y han dicho madre mía cómo es posible bueno pero es una herramienta que funciona y que está beneficiando al fútbol en general

Voz 3 18:45 en general es bueno para el fútbol hay que cargarse el bar hay que cargarse al jefe los árbitros a los árbitros hay que hacer aquí por estar pero porque cada uno tiene que defender a pues eso ha

Voz 1375 18:57 a a su amo no ese monta en la que se monta por por por esto pero cuando se perjudica a un equipo modesto también hay que decir lo mismo que se equivoca el bar no sólo cuando perjudica a un equipo grande ahora hablamos con Iturralde que nos va a contar algunas cosas de los que de las que han pasado hoy en el día después de ese Real Madrid Real Sociedad cero dos pero hoy al margen de lo puramente arbitral se reunían los jugadores en el vestuario del Real Madrid anoche escuchábamos a Ramos y a Luka Modric decir nos tenemos que a ver en El Vestuario tenemos que decirnos cosas a la cara porque ellos son los primeros que saben que si están a diez del Barça no es por el Barça que les ha perjudicado en una jornada de dieciocho es por más cosas que se han dicho hoy a a los jugadores y los pesos pesados Javi Martínez

Voz 11 19:39 bueno pues la verdad es que sí

Voz 0104 19:41 pero

Voz 11 19:43 es cierto ya al pie quedaban ayer no y además lo hacían público en la zona mixta tanto Luka Modric como Sergio Ramos que se iban a ver hoy por la mañana en Valdebebas me cuentan que Solari está preocupado desde el partido bueno desde hace tiempo pero después de lo de Villarreal más y ayer también con el partidos del Real Madrid hablar con algún jugador antes de esa reunión de futbolistas que siempre se quedaba al margen el técnico aunque como te digo sí que habló sobre con alguno de ellos muy bueno pues para los capitanes no Sergio Ramos Marcelo que entonó el mea culpa ha hablado también Benzema Luka Modric estos han sido los que ayer hablaron en la zona mixta es lo que más ha comentado en el día de hoy contábamos ayer que si Luka Modric Sayed derribó toda esa barrera de bueno pues te parafernalia Si de dobles lenguajes habló muy claro habló de falta de unión de falta de concentración de falta de gol y esas cosas son muchas cosas en este Real Madrid así que como te digo ha sido cubierto ya al pie han hablado los capitanes muy bueno alguno que hablaba antes ahora no habla porque tiene menos protagonismo en el tipo inicial pero tiene buena pinta una cosa es hablar y luego otra cosa es el terreno de juego

Voz 1501 20:59 sí de hecho ha habido un ratito de unión dentro del vestuario como dice Javi no ha sido nada largo ni mucho menos si ya han tomado la palabra los capitanes los pesos pesados que era lo que se esperaba

Voz 1375 21:07 ha habido todo en momento de crisis que que cuando alguien Javi

Voz 1501 21:10 si Javier Herráez de de vestuario en el que se ha intercambiado más opiniones hoy ha sido menos Evra que alguno como dices Javi culpa por ejemplo jugadores que saben que los capitanes de hecho han puesto primero ellos para no señalar a nadie ha dicho no estamos dando había frases tipo de no estamos dando la mejor versión de todos y cada uno de nosotros especialmente me pongo yo delante con Ana hablar los veteranos mucho caso además es es muy muy cierto es muy flagrante se habla mucho del caso de Marcelo pero también de Luka Modric en santo no nada hasta el último tramo el que estamos viendo ahora es Sergio Ramos tampoco empezó bien Benzema quizás el único que ha estado de todos los los capitanes de los veteranos que ha estado bien desde que empezó en el Braga tenía una un verano diferente al de los demás no tenía mundial ha tenido buena buena pretemporada haya llegado mejor pero como digo una vida de intercambio de opiniones pero sí que la sensación de los que sobre todo no participan pero escuchaban has sido buena que todos necesitan mejorar su versión yo creo que se miran sabe muy bien quién está viene quién está mal quiénes salvable es salvable creo que es algo bastante importante que me llama la atención además no es una cosa solamente de hoy que algunos jugadores se ven ven a ciertas a ciertos jugadores importantes que nos también como ultra necesarios sea es decir necesitamos que estos tíos ponga un nombre por ejemplo Gareth Bale

Voz 1375 22:30 estén con nosotros porque son

Voz 1501 22:32 tan buenos son tienen tanta calidad que necesitamos otra cosa es que han recuperado eso no ya lo veremos es también el caso de discos también el caso al vosotros no sabe cómo se le preocupa siete grados yéndose doce minutos antes de que acabe el partido es algo que no yo no puedo entender porque tampoco tiene solera

Voz 1375 22:46 veis LB solo si los compañeros están pensando que sea Bale el que tire del carro a su maestro desconozco si tenía una urgencia pueden pero bueno no tengo ni idea

Voz 1501 22:53 pero desde luego es salvo con doce minuto ante doce después de que es que

Voz 1375 23:01 entonces ser poco consecuente con graves para

Voz 1501 23:04 pues efectivamente pero digo que eso que que saben que que el papel de muchos es muy muy muy importante que necesitan recuperarle el voto de confianza a la gente lo que pasa es que te quedas sin tiempo pero como digo la sensación de tanto ahorro nunca había dentro del vestuario como el ratito más corto que ha sido fuera es expositiva sobre todo los que han participado

Voz 1375 23:20 cuando ha habido autor reflexivo León ha habido han entona el mea culpa pero aquí hay una recesión Romero más profunda no algo está pasando en los últimos años con esta plantilla yo creo que creo era el Madrid lo saben mucho mejor que nosotros que este verano ya toca un plan renove profundo porque da la sensación y eso que han ganado tres Champions seguidas cuatro de los últimos cinco años que a este equipo no le motiva la la exigencia de una competición como la Liga donde cada semana tienes que rendir al cien por cien da igual Zidane da igual Benítez da igual Lopetegui da igual Solari ostrás todos no pueden sentar a ser tan malos aquí hay algo que a la plantilla le emotiva que es cuando llega la Champions llega febrero y empiezan a a correr empieza la temporada diciendo que empieza la temporada octavos de final viene el Paris san Germain a poner ahora viene la hayas abre pero desde agosto que empieza la temporada este equipo no puede estar tirando Romero la liga un año tras otro con Zidane con Lopetegui con Solari aquí hay que hacer algo más

Voz 0239 24:23 John bueno primera suelo de Bale eh quiero decir que en este mundo en el que estamos ahora con

Voz 10 24:27 con el departamento de comunicación de los de los clubes en este caso personal del Real Madrid si hubiera tenido

Voz 0239 24:34 la agencia de verdad ya nos hubiéramos enterado al Real Madrid si hubiera afanado en filtrar que ve irse fue en el minuto setenta y ocho en esa imagen que para mí es lamentable porque tenía una urgencia de no haber ha sido sí es evidente que que más que una agencia lo que era lo que ha sido una auténtica torpeza porque ni el Real Madrid ha podido blanquear sino vamos a yo no tengo ninguna duda sobre lo que tú dices pues me parece que el que más claro lo vio fue Zidane Zidane lo vio tan claro que que tuvo motivo motivos el primer motivo es el presidente no va quiere vender a los futbolistas que yo le tengo que tiene que ser del Real Madrid por ejemplo Gareth Bale que yo no no me veo con la capacidad suficiente como para decirle a cuatro futbolistas de este grupo que me han dado todo

Voz 10 25:17 sí me han dado la sangre y que me han hecho ganar Ligas de Campeones

Voz 0239 25:20 sí pasará a la historia como entrenador del Real Madrid oye mira seguramente ya no estoy para esto o no estáis al nivel que yo quiero ir tengo que hacer esa limpieza de vestuario e también es verdad Manu que es más fácil hacer la limpieza de vestuario cuando no ganas títulos que cuando

Voz 3 25:35 claro claro yo yo creo que

Voz 0239 25:38 eso es verdad y aunque nadie tiene que matar al Real Madrid porque todavía está entre comillas vivo en todas las competiciones para mí la diferencia fundamental entre lo que está pasando este año lo que pasaba temporadas anteriores es que este año da la sensación de que no le da para más a lo mejor sí seguramente para ganar el partido de ayer frente a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu para ganar algún partido más puntual pero que ellos mismos se han dado cuenta que con lo que hay que hay con el grupo que tienen no están para mucho más y eso sí es para mí la gran diferencia con otros años en otros años

Voz 8 26:10 la desidia sobre todo la

Voz 0239 26:13 Siria les impidió pelear hasta el final del campeonato nacional de Liga este año al margen de desidia y al margen de momentos de forma lamentables indecentes como el de Marcelo otros como el del Modric como el de Cross o el de Sergio Ramos que tampoco está al cien por cien yo creo que más que desidia es un problema estructural de la plantilla de un grupo que está para algo más pero seguramente no para pelear en todos los frentes como el precio de temporada bien pienso

Voz 1501 26:38 yo creo que bueno o lo que decías antes que efectivamente todo el mundo tiene claro incluido presidente director general y todos los del departamento de fútbol que que aconsejan a a estos dos y este año toca toca sacarse mangas en varias posiciones y que y que esa así que seguramente lo nuevo

Voz 1375 26:56 de hecho ciertas operaciones en estos dos o tres últimos años va a mejorar la situación cuando llega verano que es muy difícil para clubes que no son sociedades anónimas

Voz 1501 27:04 que no tienen inyecciones de dinero como son otros en Europa

Voz 1375 27:07 cómo piensan Jermaine etcétera Creo que ciertos movimientos le dan ventaja de cara a este verano y me da la sensación de que los refuerzos van a ser muy bueno muy importantes algunos muy caros que se seguramente pero que lo que va a haber hay dos tres veranos sin fichajes galácticos este año una vendrán pues igual tres o cuatro Galactic es que pueden pues es que es necesario porque primero el equipo no carbura el equipo parece que les falta hambre Isabel no es que el Bernabéu ya estamos viendo lo que está pasando cada vez menos gente menos ilusión ese está dando que es una temporada de transición y eso es lo peor que le puede pasar al equipo es que aún en el peor de los casos que dices bueno pues es verdad al Madrid viene de ganar tres Champions seguidas cuatro de los últimos cinco años mira si este año pues hoy no van a ganar la Champions los años también tiene derecho a perder el Real Madrid que ahora vamos a exigir al Madrid que gane todos los títulos todos los años es imposible pero el riesgo que tiene esta temporada es decir bueno año de transición claves a no sé cuántos puntos del Barça el ancho ese es el problema que la temporal muy larga que la te aceptas transmites al entrenador y a los jugadores que es un año de transición Ítaca vas de escala Brando marzo que puede ser tremendo lo que avala los jugadores

Voz 11 28:10 no se pueden de Khalid en Liga que tienes que pelear la Liga luego la gana sonó preguntó no puedes quedar a dieciséis puntos ó diecisiete como el pasado año de del Barça luego está la Copa del Rey y luego está la Champions pero son competiciones del KO

Voz 1375 28:21 que pasa es te puedes quedar fuera pero el pan nuestro de que

Voz 11 28:24 cada día es es la Liga y al final el Madrid no se puede Jalid

Voz 1375 28:28 a nuestro de cada día sabes cuál es el pas Luis Moro por ahí Pedja Mijatovic le pregunto ya pausa íbamos con Pelle seguimos en el larguero y ahora con Iturralde para contar el día después de el famoso escándalo del en el Santiago Bernabéu

Voz 0239 28:42 el año pasado

Voz 1787 28:45 quería aprender chinos

Voz 0239 28:49 un propósito fácil

Voz 12 28:52 estrena Un sea León son ahora más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color y mucho más por sólo catorce mil trescientos euros es el momento de aprovechar este momento

Voz 3 29:11 hay muchos estilos de sufrir la gripe

Voz 15 29:13 el sea el tuyo ahí aparatito porque combate eficazmente estos síntomas de gripe y resfriado ahora también culmina con ibuprofeno lea las adscripciones de este medicamento y consulta al farmacéutico

Voz 12 29:23 hay un chiste buenísimo sí qué tipo Arguiñano qué tipo de Yeste

Voz 1375 29:26 la al quita la musica es que lo Princess

Voz 1995 29:29 ayer otras sabes porque este programa Se llama hoy por hoy existe esto fue una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a Paul McCartney cuando acabaran de grabar la entrevista McCartney dice hoy esto cuando cuando es admitir dijo Iñaki Hoy por hoy

Voz 0104 29:47 de Arguiñano por descarga villano latino seguimos con el concurso desde Sevilla

Voz 16 29:54 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 17 30:04 hola me llamo Ricardo sede me manda además en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén da Mena Benalmádena eso no sé pronunciar bien el no

Voz 18 30:14 desde mi pueblo quede mal manera más de la gente sabor burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela de nada eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetado y sobre todo gracias a su director

Voz 1 30:31 Dani raíz Dani Garrido en favor ruido

Voz 1787 30:34 no no

Voz 18 30:36 ha corrido acusó el Deportivo a todos los jefes de semana

Voz 12 30:40 López gas ruso del Deportivo con Dani Garrido bueno te como y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigodentro con Celia Blanco con entra en Cadena Ser punto com para nuestra carga Telmo Cadena SER

Voz 8 31:15 la guía

Voz 21 31:16 pero con Manu Carreño

Voz 1 31:22 doce y uno enseguida vamos con e Iturralde González y con el asunto de Elba y con lo que ha pasado

Voz 1375 31:27 entre el Real Madrid la Federación y el Comité Técnico de Árbitros antes Pedja Mijatovic comentarista de la Ser que está por ahí en un día especial también para él o La bella muy

Voz 3 31:36 hola buenas noches y feliz Navidad aunque sea

Voz 1375 31:38 se retraso pero es que tú celebrar la Navidad

Voz 3 31:41 ayer y hoy no creo muchísimas gracias

Voz 9 31:43 sí sin nuevas nosotros seguimos el calendario antiguas y que todo se lo de las desde vuestra sino de ser noche buena aquí hoy en Navidad

Voz 3 31:52 joe hoy Navidad que bueno oye aquí

Voz 1375 31:55 lo bueno es celebrar tú lo celebrar dos veces en España primero la Navidad y luego las de país evidentemente

Voz 9 32:01 yo para pedirles yo entonces dos noches buenas

Voz 3 32:04 casi un mes olvidar tú sí que sabes

Voz 7 32:06 sí bueno

Voz 1375 32:08 oye y ayer Nochebuena

Voz 9 32:11 en el estadio estuviste en el Bernabéu si como tengo invitados pues estuvimos en el campo en opinión bueno pues los pasados

Voz 3 32:20 no es el mejor resultado notar bueno no ha podido ser

Voz 1375 32:23 algo que he visto un triste que te para

Voz 9 32:24 sí bueno pues más o menos el Madrid sigue en la misma línea de de inicio de temporada no cuesta encontrar un buen juego sin encontrar la fórmula de superar dos partidos que quedan por delante bueno no me daba un poco de pena porque la primera un auténtico desgaste a la segunda parte pues mejores Pedro Mena no no no no es el Madrid de que no está acostumbrada estos últimos años pero también este equipo este equipo unas dado tantas alegrías y de este equipo ha hecho tanta historia tantas cosas positivas que ahora tienen créditos de ya dejó de de de jugar un poquito menos de mejor pasado pero bueno no pasa nada hay que perdonarle

Voz 1375 33:07 dieciocho jornadas a diez puntos del Barça crees que está perdida la Liga

Voz 9 33:13 bueno yo creo yo como he dicho hace un par de días dio normalmente se optimistas pero hay que ser realista en este caso y que este año en una liga poco tenemos que hacer poco podemos hacer no porque se ha perdido tantos puntos el equipo nos transmite confianza que transmite su últimos años así que la Liga con siete puntos con diez puntos falló

Voz 10 33:36 ya saben imposible ojalá si me equivoco

Voz 9 33:39 ojalá que estoy me equivoco pero creo que hay que concentrarse para otras competiciones es seguir escuchando en la Liga evidentemente porque nunca se sabe en el fútbol que bueno repasar pero tener estas ganas y esta esperanza de que al final podíamos ser campeones yo creo que va a ser muy completo

Voz 10 33:53 ya prácticamente imposible viene hace bien

Voz 1375 33:55 les haciendo casi semanalmente un diagnóstico en la SER de lo que vas viendo comentando los partidos en Carrusel con Dani en El Larguero hay después de diez ocho jornadas qué qué pasa Pedja tú que lo ve ayer estuviste en el Bernabéu ves todos los partidos es falta de gol es falta de hambre es falta de plantilla por dónde apuntarías más años

Voz 9 34:17 un poco de todo no lo único que no puedes puedes decir que este equipo no tiene digamos la ilusión al equipo quién inundadas pero en lo que pasa es que no puede no nos pueden porque a lo mejor no son los los equipos ya les con obtenía saben por dónde vienen los peligros quizás el equipo que consigue tantos títulos cuatro veces campeones de Europa tantos títulos tres mundiales seguidos es espera pues a lo mejor no quiero que quiero decir que han perdido la hambre pero nada mejores en bueno pues hay tiempo pues la liga es muy larga hay muchos partidos personas los típicos frases estos y ha sido jugador cuando ya no te encuentras bien y siempre pues pides un poquito más de tiempo no hay tiempo no lo tienes ya que de este equipo pues es un equipo

Voz 1375 35:04 quiere quiere pero no puede quiere pero no puede

Voz 9 35:06 que qué exactamente quiénes pero no pueril actitud siempre es bueno pues ellos quieren pero no pueden no pueden y hay que buscarlas razones ahora

Voz 10 35:15 desde fuera no sé qué qué está ocurriendo

Voz 9 35:18 entrenan quién bien es son cosas que ellos tienen tienen más claro que todos nosotros juntos pero el equipo quiere pero no puede ser por ejemplo en la primera parte pues el equipo ha seguido con salido bueno pues ese partido lo ganamos seguramente

Voz 6 35:32 sí

Voz 9 35:33 sí es decir es el gol muy pronto luego ya quieres pero no puedes pues ha mejorado quizás se han escrito podía haber dado al penal bueno todas estas cosas de fútbol pero al final pierdes el partido no

Voz 10 35:44 entiendes

Voz 9 35:45 pierdes prácticamente latina no porque diez puntos son muchos

Voz 3 35:48 muchos asuntos de hecho nunca se

Voz 1375 35:51 ha remontado diez puntos en la Liga en la historia de la Liga vamos a ver qué pasa esta esta temporada cuando cuando se cesó a Benítez llegó Zidane desde el principio se vio que Zidane iba a ser un revulsivo la plantilla creía en el llegaron los resultados ahora se marcha o cesan a Lopetegui llega Solari te da la sensación de que esta plantilla creen Solari

Voz 9 36:10 bueno seguramente que creen pero repetir dos veces lo mismo es muy complicado en este nivel es fútbol de hoy tormentas que nivel de Real Madrid no porque cuando llega pues la Liga prácticamente esta pérdida no luego pues le ha la Champions pero se ganó la Champions jugando una final en Milán ganando por penaltis tampoco ha sido una una final donde ha marcado tres goles que imagínate si el Madrid hubiera perdido hacía mal que pasaría concitan continuarían no

Voz 3 36:40 claro claro no así que bueno

Voz 9 36:42 pues sí que que que ha tenido una buena cercanía con los jugadores además estos jugadores ya eran más jóvenes tres salidas más jóvenes que ahora mismo sacar ese traslado pues hay muchas razones porque el equipo ha reaccionado tampoco han habían ganado tantos títulos como ahora mismo así que muchas cosas muchas cosas juntas y para que el Madrid ahora mismo nos trasmite esta confianza que transmitía

Voz 1375 37:06 el solar está haciendo un buen trabajo

Voz 9 37:08 es son chico que que conoce muy bien el equipo chico que seguramente está haciendo un buen trabajo pero claro quieren pero no pueden

Voz 1375 37:16 pero es que acabará su contrato Solari

Voz 9 37:19 pues yo no sé cuantos años de contrato tiene hasta

Voz 1375 37:24 veinte XXI

Voz 9 37:25 ah pues no lo sé depende del desde el final de temporada pues ahora la Liga y yo creo que es imposible de de de destruir pues quedan muchos partidos y seguramente lo remontaremos yo creo que no pero bueno ojalá que si me equivoco y luego pues que eran dos competiciones más

Voz 6 37:40 la Champions Copa como ayer

Voz 9 37:43 que si el Madrid consigue ganar este año con el Mundial que acaban de

Voz 8 37:48 de conseguir pues pues puede ser que contó

Voz 9 37:50 no sé no lo sé no lo sé son cosas que tienen que tomar posesión cien litros pero no se nota

Voz 1375 37:56 en dos nombres propios más si termino Penya Gareth Bale se han acabado las oportunidades con él crees que el Madrid debería venderlo o hay que seguir dándole oportunidades al galés

Voz 9 38:06 pues no sé qué decisión va a tomar el club no lo único que puedo decir como dicho el otro día que que Bale que a mí me gusta como jugador es un jugador que tiene unas cosas increíbles pero para ser líder fio creo que no no da para eso primero aconsejó segunda cosa yo creo que la gente del madridismo está un poco cansado de tantas lesiones de tantos partidos perdidos no porque ya sabíamos que el madridismo es una afición que te quiere mucho pero quiere quiere continuar quiere que juega todos los partidos Bale no lo ha conseguido no solo este año sino vas dos años atrás es verdad que en los finales en los partidos importantes reacciona pero yo creo que para ser líder para ser un gran líder de este equipo es poco no así que vamos a ver que deseaban tomar no lo sé son cosas de ellos pero no me da no me da confianza para decir bueno ya tenemos grande para

Voz 1375 39:01 el otro nombre propio Isco sin Bale lesionado sin Asensio y suplente te parece que está desaprovechado con esta plantilla incluso sin la incluso con las bajas que había ayer y que se quedara en el banquillo

Voz 9 39:13 yo ayer por ejemplo pensaba que iba a jugar solar no porque otro día cuando sino todo el pues el banquillo hace buena media hora es así que nuestros todos llegar me sorprende que estaba otra vez en el banquillo ese es un mensaje claro entrenador cuento contigo pero no cuento de todo pues es un gran jugador del perro no no me gusta demasiado no porque si ayer con el Senado de él no sabe decir lugar yo estaría preocupado si fuera disco

Voz 6 39:42 empapado en sentido

Voz 9 39:44 un poco raro no es no se cuentan conmigo evidentemente

Voz 1375 39:49 tú estuviste en el Bernabéu ayer Nos decían ayer en Carrusel Romero Herráez y Meana cincuenta y tres mil espectadores está yendo menos público que nunca al Bernabéu no estás que falta ilusión y que por eso va menos gente o que faltan nombres propios si estrellas que atraigan a el interés de la afición otra vez que qué crees que está pasando en el Bernabéu

Voz 9 40:09 bueno la gente pues creo que no no ha perdido la ilusión la gente no le gusta el fútbol Iker ni pueden hierros un pues mucha gente de fuera pero yo esperaba más de cincuenta y tres mil usos muy poco no domingo por la tarde sino de una hora perfecto digamos no no creo que la gente ha pedido educación sino la gente pues ha perdido un poco de confianza en este equipo

Voz 6 40:35 pues no

Voz 9 40:37 han dado nos han dado tantas cosas positivas ahora están atravesando un momento no vamos no no queremos y no queremos ver el partido y si queremos pues nos quedamos en casa

Voz 3 40:49 dice usted ocupante no eso es lo más pronto

Voz 1375 40:51 veinte y lo que lo que más puede preocupar ahora mismo a a al madridismo que la afición le da un poco la la espalda no por enfado sino por

Voz 22 40:58 eh

Voz 1375 40:59 es cierto desinterés por cierta desilusión aunque también es de lo que ha dicho Pep ya tienen tanto crédito por esas cuatro últimas Champions en cinco años que también habrá que tienen crédito para permitirse algún tropiezo besa esta plantilla capaz de pelear la Champions este año también

Voz 9 41:12 sí porque no la Champions es una competición complicadísima y muchas veces nos equivocamos favoreciendo a algunos equipos que tienen buena plantilla y luego pues se quedan fuera de los cuartos semifinales este equipo tiene tienes tienes un equipo ganador ya tienen mucha experiencia saben jugar estos partidos yo sí que en nuestra competición tengo buenas sensaciones a otros equipos que que están jugando muy bien pero somos octavos

Voz 3 41:36 te queda mucho queda mucho ya

Voz 9 41:39 el equipo sí que tiene la capacidad de de de de cambiar el chip en cuanto a la la Champions no pues año pasado simios ir muy lejos año pasado pues demostrarlo en la Liga pues no andaban bien pero luego en la Champions juegan perfectamente quién ganando la Champions así que las tres consecutivas si si me apuras un poquito así que en la Champions y que que es que podemos esperar mejor Madrid porque no campeón de Europa otra vez